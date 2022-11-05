Началось бета-тестирование Steam для Chrome OS

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|4.23, Аноним (23), 01:53, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это называется имплантацией и протезированием, а сам такой человек - киборгом. Чё ты как нетолератный, ёпта.
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|2.11, Аноним (11), 23:32, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читать научись лапотник.
Установленные Linux-приложения запускаются по аналогии с Android-приложениями в Chrome OS c отображением пиктограмм в панели приложений. Для функционирования графических приложений CrosVM предоставляет встроенную поддержку Wayland-клиентов (virtio-wayland) с выполнением на стороне основного хоста композитного сервера Sommelier. Поддерживается как запуск приложений на базе Wayland, так и обычных X-программ (используется прослойка XWayland).
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|3.16, Аноним (17), 23:49, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственно верный путь. В вашем ванильном Линуксе без этого ничего не работает.
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|4.24, Аноним (11), 02:07, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читать что-ли? Ну ты отстал от жизни. Впрочем для тебя и выбор устройства для вывода звука в гуёвине наверняка повод пернуть в лужу.
Давай еще ядро 0.01 ванильное поставим?
Илмванильное которое с сайта берется? Ты бы по-русски общаться научился, глядишь перестали бы тебя чмырить, а то так и хочется задать вопрос "Тяжело быть тупым?".
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|1.2, Avririon (ok), 22:36, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Игры запускаются в отдельной виртуальной машине с Linux-окружением
То есть о производительности и мечтать нельзя.
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|4.5, Аноним (3), 22:56, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как только начинаете мечтать, она вас бьёт током из клавиш?
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|2.12, Аноним (11), 23:33, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что андроид это не линукс, а надстройка со своими драйверами и т.п. кроме звука.
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|2.13, Аноним (11), 23:34, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты в маке аднроид в виртуалке запусти будет тебе х86 на арме.
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|1.14, Аноним (17), 23:47, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Единственный нормальный Линукс и единственное нормальное приложение для распространения игр. Это комбо.
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|1.21, Аноним (21), 00:34, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Покупали хромобук исключительно для учёбы? А вот хрен вам, СИДИТЕ И ГАМАЙТЕ!
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