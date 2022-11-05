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Началось бета-тестирование Steam для Chrome OS

05.11.2022 21:54

Компании Google и Valve перевели реализацию сервиса доставки игр Steam для платформы Chrome OS на стадию бета-тестирования. Бета-выпуск Steam уже предложен в тестовых сборках Chrome OS 108.0.5359.24 (включается через chrome://flags#enable-borealis). Возможность использования Steam и предлагаемых в нём игровых приложений доступна для устройств Chromebook производства Acer, ASUS, HP, Framework, IdeaPad и Lenovo, оснащённых как минимум CPU Intel Core i3 или AMD Ryzen 3 и 8GB ОЗУ (рекомендуется i5 / Ryzen 5 и 16GB ОЗУ). По сравнению с ранее предлагавшимися альфа-выпусками в бета-версии в три раза увеличено число поддерживаемых Chromebook, упрощён интерфейс, повышена производительность и улучшена совместимость с играми (в список проверенных игр добавлено 50 новых игр).

Поддерживается запуска игр, поставляемых как для Linux и так и Windows. При выборе игры в первую очередь предпринимается попытка запуска Linux-сборки игры, но если Linux-версия отсутствует можно установить и Windows-версию, для запуска которой будет использована прослойка Proton, основанная на Wine, DXVK и vkd3d. Игры запускаются в отдельной виртуальной машине с Linux-окружением, реализация которой основана на подсистеме CrosVM, использующей гипервизор KVM.

Внутри базовой виртуальной машины запускаются отдельные контейнеры с программами (используется LXC), которые можно устанавливать как обычные приложения для Chrome OS. Установленные Linux-приложения запускаются по аналогии с Android-приложениями в Chrome OS c отображением пиктограмм в панели приложений. Для функционирования графических приложений CrosVM предоставляет встроенную поддержку Wayland-клиентов (virtio-wayland) с выполнением на стороне основного хоста композитного сервера Sommelier. Поддерживается как запуск приложений на базе Wayland, так и обычных X-программ (используется прослойка XWayland).

Основные изменения в бета-выпуске:

  • Добавлена поддержка устройств на базе CPU AMD Ryzen 5000 C и 12 поколения Intel Gen Core, минимальные требования снижены до CPU Intel Core i3 и AMD Ryzen 3.
  • Добавлены специфичные для разных игр оптимизации и настройки.
  • Снижено потребление дискового пространства за счёт изменения формата кэша шейдеров. Обеспечено сохранение кэша шейдеров между сеансами.
  • Добавлена начальная поддержка DirectX 12.
  • Добавлена поддержка Vulkan 1.3.
  • Снижена нагрузка на процессор в играх, использующих графические API DirectX и Vulkan.
  • Переработано управление хранилищем для размещения игр, загружаемых из Steam. Ранее место выделялось в зависимости от размера установочных файлов и не учитывало содержимое, которое могло загружаться напрямую из игры. Теперь дополнительное место может выделяться динамически.
  • Проведена оптимизация операций масштабирования и отрисовки с использованием GPU. Повышена производительность при масштабировании вывода для экранов с очень высоким разрешением (QHD и UHD).
  • Улучшено переключение в полноэкранный режим.
  • Улучшена работа с клавиатурой.
  • Улучшено управление окнами.
  • Добавлено уведомление о низком заряде аккумулятора, выводимое в том числе в полноэкранных играх.
  • Предложен новый инсталлятор.
  • Повышена производительность при использовании OpenGL и Vulkan.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromeos.dev/en/posts/...)
  2. OpenNews: В Chrome OS появилась возможность запуска игр, распространяемых через Steam
  3. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  4. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
  5. OpenNews: Первые игровые Chromebook
  6. OpenNews: Доступна операционная система Chrome OS 107
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58053-steam
Ключевые слова: steam, chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:32, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Линукс здорового человека.
     
     
  • 2.9, Ыыыыыы (?), 23:24, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У здорового человека есть анальный зонд?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 23:50, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется микробиом
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 01:53, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется имплантацией и протезированием, а сам такой человек - киборгом. Чё ты как нетолератный, ёпта.
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:32, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читать научись лапотник.

    Установленные Linux-приложения запускаются по аналогии с Android-приложениями в Chrome OS c отображением пиктограмм в панели приложений. Для функционирования графических приложений CrosVM предоставляет встроенную поддержку Wayland-клиентов (virtio-wayland) с выполнением на стороне основного хоста композитного сервера Sommelier. Поддерживается как запуск приложений на базе Wayland, так и обычных X-программ (используется прослойка XWayland).

     
     
  • 3.16, Аноним (17), 23:49, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Единственно верный путь. В вашем ванильном Линуксе без этого ничего не работает.
     
     
  • 4.24, Аноним (11), 02:07, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читать что-ли? Ну ты отстал от жизни. Впрочем для тебя и выбор устройства для вывода звука в гуёвине наверняка повод пернуть в лужу.
    Давай еще ядро 0.01 ванильное поставим?
    Илмванильное которое с сайта берется? Ты бы по-русски общаться научился, глядишь перестали бы тебя чмырить, а то так и хочется задать вопрос "Тяжело быть тупым?".
     

  • 1.2, Avririon (ok), 22:36, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Игры запускаются в отдельной виртуальной машине с Linux-окружением

    То есть о производительности и мечтать нельзя.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:38, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто тебе мечтать запрещает?
     
     
  • 3.4, Avririon (ok), 22:49, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Виртуальная машина.
     
     
  • 4.5, Аноним (3), 22:56, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как только начинаете мечтать, она вас бьёт током из клавиш?
     

  • 1.6, kusb (?), 23:02, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему они даже игры запускают в виртуальной машине?
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 23:33, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что андроид это не линукс, а надстройка со своими драйверами и т.п. кроме звука.
     
  • 2.19, НяшМяш (ok), 23:56, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сейчас модно. В 11 винде вообще всё в виртуалке запускается https://prod.support.services.microsoft.com/en-us/windows/options-to-optimize-
     

  • 1.7, 1690147 (ok), 23:20, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только для x86? Если да, то в чём новость тогда?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:31, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тут такое дело — игры-то целиком и полностью для x86.
     
  • 2.13, Аноним (11), 23:34, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты в маке аднроид в виртуалке запусти будет тебе х86 на арме.
     
     
  • 3.15, Аноним (17), 23:48, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И всё это в докере.
     

  • 1.14, Аноним (17), 23:47, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный нормальный Линукс и единственное нормальное приложение для распространения игр. Это комбо.
     
  • 1.18, Аноним (18), 23:53, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жаль что они не обошлись просто lxc изоляцией
     
     
  • 2.22, Аноним (1), 01:49, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    правильный технический термин - неймспейсы.
     

  • 1.21, Аноним (21), 00:34, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Покупали хромобук исключительно для учёбы? А вот хрен вам, СИДИТЕ И ГАМАЙТЕ!
     

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