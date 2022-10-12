Доступна операционная система Chrome OS 106 и первые игровые Chromebook

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|1.1, haleff (ok), 08:32, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Тот факт, что хромбук может видео без тормозов показывать по стримингу не делает его игровым...
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|2.9, ryoken (ok), 08:55, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там же написано - облачные игровые сервисы :). Т.е. видяху не завозили в эти поделия. (Покопался по спекам Асусного девайса, остальные 2 неинтересны). Короче говоря, периферия тут, видяха - у дяди :). Ждите, скоро железо тоже по подписке будет :D.
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|3.13, КО (?), 09:19, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лол, то есть вместо того чтобы впихнуть дискретку просто впаривают фигню по подписке, которую сами недавно закопали?
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|4.14, ryoken (ok), 09:33, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сходите по ссылке на гугл, там всё станет понятно :). Свою Стадию они закопали, я так понял, что с нвидиевским сервисом контактируют.
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|4.16, Аноним (16), 10:15, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если они впихнут дискретку, то станут слишком дорогими и потеряют конкурентное преимущество.
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|3.19, Бывалый смузихлёб (?), 10:44, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Устройства оснащены
> игровыми клавиатурами c задержкой ввода менее 85мс
> 8 ГБ ОЗУ
Игровость так и прет. Даже клавиатуры «нереально быстрые». Жаль только что между получением сигнала с той клавиатуры, требуется время на формирование пакета, его отправкой на сервак, обработки там и отправки результата на комп. Или пинг такой пинг.
Вообще-то сама идея удаленного размещения энергоёмких вычислителей не нова а последние полтора десятка лет буквально в воздухе витала.
Но задержка в сети всё портит
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|1.2, Аноним (2), 08:36, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я не верю, что браузер сможет заменить офис, почтовые клиенты, что в них можно будет полноценно играть. А вы?
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|2.6, Аноним (6), 08:48, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Офис - нет, почтовики - вполне (но не то что gmail и yandex предлагают уж точно), играть - flash rip игорей в бровсере больше нет
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|2.7, Аноним (7), 08:49, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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вера или неверие - это то, что может появиться исключительно вследствие отсутствия знаний. Как только появляется знание, вера/неверие заменяется достоверной информацией. К примеру, у меня есть знание, что через браузер уже доступен и офис, и почтовые клиенты, и игры. У тебя такого знания нет, поэтому все, что ты можешь - это верить или не верить в это.
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|3.11, Аноним (2), 09:02, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Знать будущее невозможно, то, что офисы, почтовики и игры в браузере есть - не такое уж ценное знание. Вопрос был о том, смогут ли они заменить полноценные приложения.
Ты сам себе чересчур умным кажешься.
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|4.17, none7 (ok), 10:18, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну JS это полноценный ЯП, в комплекте с canvas на нём можно реализовать любое графическое приложение, даже браузер. Неполноценным его делает песочница браузера. Вопрос лишь в том, достаточно ли для ваших полноценных приложений песочницы браузера? Или можно ли недостаточный функционал реализовать на собственном сервере, а не на сервере одной из корпораций зла.
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|5.21, Аноним (21), 10:59, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слово "функционал" использует необразованное быдло, правильное слово - "функциональность".
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|6.23, Аноним (23), 11:25, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Слово "функционал" использует необразованное быдло, правильное слово - "функциональность".
Глагола «гулить» в словарях русского языка тоже нет. И чего теперь мне нельзя его использовать из за граммар-наци? Языки имеют свойство меняться и из за этого слово «функционал» стало синонимом слова «функциональность». Единственное назначения языка в передаче мыслей и знаний. Вы ведь без проблем поняли значение того предложения? Следовательно никакой ошибки нет, такое использование слова хоть и некорректно по словарю XIX века, но вполне приемлемо в наше время так как успешно выполняет передачу смысла.
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|2.15, Аноним (16), 09:51, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахаха, а ты смешной. В хром ОС они уже из заменили.
Что это вообще за мастодонты что пользуются отдельным почтовым клиентом? Все давно уже в веб-интерфейсе.
Вылезь наконец уже из своей криокамеры.
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|2.20, th3m3 (ok), 10:56, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И чего хорошего? Шило на мыло. Лучше полноценный Linux накатить, чем эта недоОС. Да ещё и привязанная к гугл аккаунту. Если забанят аккаунт гугла, то в ОС будет не войти. Только недалёкие будут пользоваться этим УГ.
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|1.4, Аноним (6), 08:47, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>игровые Chromebook
ничесе, это что ж можно будет в 2048 играть с максимальным графеном?
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|1.22, Аноним (22), 11:03, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Затаскивание юзеров в облака, чтобы потом санкциями точечно отрубать от сервисов. ХроМусор для недалёких.
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