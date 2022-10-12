Доступна операционная система Chrome OS 106 и первые игровые Chromebook

2.6 , Аноним ( 6 ), 08:48, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Офис - нет, почтовики - вполне (но не то что gmail и yandex предлагают уж точно), играть - flash rip игорей в бровсере больше нет

2.7 , Аноним ( 7 ), 08:49, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – вера или неверие - это то, что может появиться исключительно вследствие отсутствия знаний. Как только появляется знание, вера/неверие заменяется достоверной информацией. К примеру, у меня есть знание, что через браузер уже доступен и офис, и почтовые клиенты, и игры. У тебя такого знания нет, поэтому все, что ты можешь - это верить или не верить в это.

3.11 , Аноним ( 2 ), 09:02, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Знать будущее невозможно, то, что офисы, почтовики и игры в браузере есть - не такое уж ценное знание. Вопрос был о том, смогут ли они заменить полноценные приложения. Ты сам себе чересчур умным кажешься.

4.17 , none7 ( ok ), 10:18, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну JS это полноценный ЯП, в комплекте с canvas на нём можно реализовать любое графическое приложение, даже браузер. Неполноценным его делает песочница браузера. Вопрос лишь в том, достаточно ли для ваших полноценных приложений песочницы браузера? Или можно ли недостаточный функционал реализовать на собственном сервере, а не на сервере одной из корпораций зла.

5.21 , Аноним ( 21 ), 10:59, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слово "функционал" использует необразованное быдло, правильное слово - "функциональность".

6.23 , Аноним ( 23 ), 11:25, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Слово "функционал" использует необразованное быдло, правильное слово - "функциональность". Глагола «гулить» в словарях русского языка тоже нет. И чего теперь мне нельзя его использовать из за граммар-наци? Языки имеют свойство меняться и из за этого слово «функционал» стало синонимом слова «функциональность». Единственное назначения языка в передаче мыслей и знаний. Вы ведь без проблем поняли значение того предложения? Следовательно никакой ошибки нет, такое использование слова хоть и некорректно по словарю XIX века, но вполне приемлемо в наше время так как успешно выполняет передачу смысла.

2.15 , Аноним ( 16 ), 09:51, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ахаха, а ты смешной. В хром ОС они уже из заменили. Что это вообще за мастодонты что пользуются отдельным почтовым клиентом? Все давно уже в веб-интерфейсе. Вылезь наконец уже из своей криокамеры.

