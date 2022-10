Доступна операционная система Chrome OS 106 и первые игровые Chromebook

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 106, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 106. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 106 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex. Энтузиастами также формируются неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Основные изменения в Chrome OS 106: В приложении Cursive, предназначенном для ведения рукописных заметок, структурирования идей и создания простых рисунков, реализовано сохранение настроек стилуса между перезапусками. Запоминаются такие параметры пера и маркера, как цвет и размер.

Изменено поведение обработчиков ссылок. Устанавливаемые приложения теперь по умолчанию не обрабатывают переходы по ссылкам и все ссылки открываются в браузере, но данное поведение можно изменить в настройках.

Устранено 10 уязвимостей, из которых три помечены как опасные: недостаточная проверка ввода в DevTools (CVE-2022-3201) и обращения к уже освобождённой памяти в Ash (CVE-2022-3305, CVE-2022-3306). Дополнительно можно упомянуть анонс первых игровых ноутбуков (Chromebook) от компаний Acer, ASUS и Lenovo, поставляемых с Chrome OS и предназначенных для работы с облачными игровыми сервисами. Устройства оснащены экранами с частотой обновления 120Hz, игровыми клавиатурами c задержкой ввода менее 85мс и RGB-подсветкой, Wi-Fi 6, CPU Intel Core i3/i5, 8 ГБ ОЗУ и продвинутыми звуковыми системами. Заявлено о поддержке игровых сервисов NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming и Amazon Luna, в которых предоставлен бесплатный доступ примерно к 200 играм из общей коллекции в 1500 игр, включая игры Control Ultimate Edition, Overcooked 2, Fortnite и League of Legends.