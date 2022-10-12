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Доступна операционная система Chrome OS 106 и первые игровые Chromebook

12.10.2022 08:09

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 106, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 106. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 106 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex. Энтузиастами также формируются неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM.

Основные изменения в Chrome OS 106:

  • В приложении Cursive, предназначенном для ведения рукописных заметок, структурирования идей и создания простых рисунков, реализовано сохранение настроек стилуса между перезапусками. Запоминаются такие параметры пера и маркера, как цвет и размер.
  • Изменено поведение обработчиков ссылок. Устанавливаемые приложения теперь по умолчанию не обрабатывают переходы по ссылкам и все ссылки открываются в браузере, но данное поведение можно изменить в настройках.
  • Устранено 10 уязвимостей, из которых три помечены как опасные: недостаточная проверка ввода в DevTools (CVE-2022-3201) и обращения к уже освобождённой памяти в Ash (CVE-2022-3305, CVE-2022-3306).

Дополнительно можно упомянуть анонс первых игровых ноутбуков (Chromebook) от компаний Acer, ASUS и Lenovo, поставляемых с Chrome OS и предназначенных для работы с облачными игровыми сервисами. Устройства оснащены экранами с частотой обновления 120Hz, игровыми клавиатурами c задержкой ввода менее 85мс и RGB-подсветкой, Wi-Fi 6, CPU Intel Core i3/i5, 8 ГБ ОЗУ и продвинутыми звуковыми системами. Заявлено о поддержке игровых сервисов NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming и Amazon Luna, в которых предоставлен бесплатный доступ примерно к 200 играм из общей коллекции в 1500 игр, включая игры Control Ultimate Edition, Overcooked 2, Fortnite и League of Legends.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 106
  3. OpenNews: Доступна операционная система Chrome OS 105
  4. OpenNews: В Chrome OS появилась возможность запуска игр, распространяемых через Steam
  5. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57905-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, haleff (ok), 08:32, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Тот факт, что хромбук может видео без тормозов показывать по стримингу не делает его игровым...
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 08:47, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так он и не игровой в теперь уже классическом понимании
     
  • 2.9, ryoken (ok), 08:55, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там же написано - облачные игровые сервисы :). Т.е. видяху не завозили в эти поделия. (Покопался по спекам Асусного девайса, остальные 2 неинтересны). Короче говоря, периферия тут, видяха - у дяди :). Ждите, скоро железо тоже по подписке будет :D.
     
     
  • 3.13, КО (?), 09:19, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол, то есть вместо того чтобы впихнуть дискретку просто впаривают фигню по подписке, которую сами недавно закопали?
     
     
  • 4.14, ryoken (ok), 09:33, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сходите по ссылке на гугл, там всё станет понятно :). Свою Стадию они закопали, я так понял, что с нвидиевским сервисом контактируют.
     
  • 4.16, Аноним (16), 10:15, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если они впихнут  дискретку, то станут слишком дорогими и потеряют конкурентное преимущество.
     
  • 3.19, Бывалый смузихлёб (?), 10:44, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Устройства оснащены
    > игровыми клавиатурами c задержкой ввода менее 85мс
    > 8 ГБ ОЗУ

    Игровость так и прет. Даже клавиатуры «нереально быстрые». Жаль только что между получением сигнала с той клавиатуры, требуется время на формирование пакета, его отправкой на сервак, обработки там и отправки результата на комп. Или пинг такой пинг.

    Вообще-то сама идея удаленного размещения энергоёмких вычислителей не нова а последние полтора десятка лет буквально в воздухе витала.
    Но задержка в сети всё портит

     
  • 2.18, Руслан Товмасян (?), 10:42, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нету тирринга, там хороший видеодрайвер работающий без затупов в отличии от линукса
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:36, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я не верю, что браузер сможет заменить офис, почтовые клиенты, что в них можно будет полноценно играть. А вы?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:48, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Офис - нет, почтовики - вполне (но не то что gmail и yandex предлагают уж точно), играть - flash rip игорей в бровсере больше нет
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:49, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вера или неверие - это то, что может появиться исключительно вследствие отсутствия знаний. Как только появляется знание, вера/неверие заменяется достоверной информацией. К примеру, у меня есть знание, что через браузер уже доступен и офис, и почтовые клиенты, и игры. У тебя такого знания нет, поэтому все, что ты можешь - это верить или не верить в это.
     
     
  • 3.11, Аноним (2), 09:02, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Знать будущее невозможно, то, что офисы, почтовики и игры в браузере есть - не такое уж ценное знание. Вопрос был о том, смогут ли они заменить полноценные приложения.

    Ты сам себе чересчур умным кажешься.

     
     
  • 4.17, none7 (ok), 10:18, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну JS это полноценный ЯП, в комплекте с canvas на нём можно реализовать любое графическое приложение, даже браузер. Неполноценным его делает песочница браузера. Вопрос лишь в том, достаточно ли для ваших полноценных приложений песочницы браузера? Или можно ли недостаточный функционал реализовать на собственном сервере, а не на сервере одной из корпораций зла.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 10:59, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово "функционал" использует необразованное быдло, правильное слово - "функциональность".
     
     
  • 6.23, Аноним (23), 11:25, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Слово "функционал" использует необразованное быдло, правильное слово - "функциональность".

    Глагола «гулить» в словарях русского языка тоже нет. И чего теперь мне нельзя его использовать из за граммар-наци? Языки имеют свойство меняться и из за этого слово «функционал» стало синонимом слова «функциональность». Единственное назначения языка в передаче мыслей и знаний. Вы ведь без проблем поняли значение того предложения? Следовательно никакой ошибки нет, такое использование слова хоть и некорректно по словарю XIX века, но вполне приемлемо в наше время так как успешно выполняет передачу смысла.

     
  • 2.15, Аноним (16), 09:51, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха, а ты смешной. В хром ОС они уже из заменили.

    Что это вообще за мастодонты что пользуются отдельным почтовым клиентом? Все давно уже в веб-интерфейсе.

    Вылезь наконец уже из своей криокамеры.

     

  • 1.3, Namems (?), 08:37, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну в целом неплохо, на фоне, что Microsoft официальный кидок
     
     
  • 2.20, th3m3 (ok), 10:56, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чего хорошего? Шило на мыло. Лучше полноценный Linux накатить, чем эта недоОС. Да ещё и привязанная к гугл аккаунту. Если забанят аккаунт гугла, то в ОС будет не войти. Только недалёкие будут пользоваться этим УГ.
     

  • 1.4, Аноним (6), 08:47, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >игровые Chromebook

    ничесе, это что ж можно будет в 2048 играть с максимальным графеном?

     
  • 1.22, Аноним (22), 11:03, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Затаскивание юзеров в облака, чтобы потом санкциями точечно отрубать от сервисов. ХроМусор для недалёких.
     

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