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Доступна операционная система Chrome OS 107

29.10.2022 09:45

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 107, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 107. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 107 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex. Энтузиастами также формируются неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM.

Основные изменения в Chrome OS 107:

  • Предоставлена возможность сохранения и закрытия отдельного виртуального рабочего стола, со всеми связанными с ним окнами приложений и вкладками в браузере. В дальнейшем можно восстановить сохранённый рабочий стол с воссозданием имевшейся раскладки окон на экране. Для сохранения в обзорном режиме предложена кнопка "Save desk for later".
  • В обзорный режим добавлена кнопка "Close desk and windows" для закрытия разом всех окон и вкладок для выбранного виртуального рабочего стола.
  • В файловом менеджере улучшена работа фильтра недавно используемых файлов - список теперь разделён на периоды времени и предоставлена возможность отдельного отсеивания документов.
  • В настройки добавлен новый режим блокировки экрана (Settings > Security and Privacy > Lock screen and sign-in > Lock when sleeping or lid is closed), блокирующий сеанс при закрытии крышки ноутбука, но не приводящий к переходу в спящий режим, что полезно когда необходимо не разрывать установленные сетевые соединения, такие как SSH-сеансы.
  • В приложениях для рисования и рукописных заметок (Canvas и Cursive) реализована поддержка тёмной темы оформления.
  • В приложении для работы с камерой предложена функция "рамка" (framing), позволяющая автоматически увеличить и выровнять по центру кадра лицо при создании селфи, видеовызовах или подключении к видеоконференции. Функцию можно включить в блоке быстрых настроек.
  • В приложение Google Photos добавлены возможности для редактирования видео и создания роликов из набора клипов или фотографий, используя типовые шаблоны. Проведена оптимизация интерфейса для больших экранов. Улучшена интеграция с галереей фотографий и файловым менеджером - для создания ролика можно использовать изображения и видео, снятые на встроенную камеру или сохранённые на локальный накопитель.
  • Добавлена возможность вставки меток ударения (например, "è") через удержание клавиши нажатой.
  • Переработаны настройки для людей с ограниченными возможностями.
  • В виртуальной клавиатуре улучшена обработка одновременных касаний, при которых несколько клавиш оказываются нажаты одновременно.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 107
  3. OpenNews: Доступна операционная система Chrome OS 106 и первые игровые Chromebook
  4. OpenNews: Google отложил на 2024 год прекращение поддержки второй версии манифеста Chrome
  5. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58002-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:02, 29/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Вывод акцентов при удержании только мешает.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:06, 29/10/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Хочется сразу напомнить что это единственный десктопный Линукс, которым может пользоваться обычный человек.
     
     
  • 2.3, Самый Лучший Гусь (?), 11:22, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не могу. Не хватает многих вещей.
     
     
  • 3.4, Admino (ok), 11:39, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как неожиданно, уникальная снежинка на опеннете. Никогда такого не было и вот опять!
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:40, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты что, системдозависимый?! Пора слезать с колёс!
     

  • 1.6, Admino (ok), 11:41, 29/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    А есть обезгугленная версия ChromeOS? Как Android с microg и f-droid, только хромось?

    А то посмотреть хочется, а учётку гугла не хочется.

     
     
  • 2.8, CIA (?), 11:48, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугель всем вводит анальный зонд, ему всё у Вас надо видеть. ЦРУ всё должно знать. И большинство довольно.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:44, 29/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Кто-то использует? Как впечатления?

    Спрашиваю без иронии. Но хорошо понимаю, что на базе Linux есть Fedora и Ubuntu. Оно надо?

     
     
  • 2.9, CIA (?), 11:49, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчёт "надо" есть определённые сомнения 8-))
     
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