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Релиз Chrome 107

26.10.2022 21:53

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 107. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 108 запланирован на 29 ноября.

Основные изменения в Chrome 107:

  • Добавлена поддержка механизма ECH (Encrypted Client Hello), который продолжает развитие ESNI (Encrypted Server Name Indication) и используется для шифрования информации о параметрах TLS-сеансов, таких как запрошенное доменное имя. Ключевое отличие ECH от ESNI в том, что в ECH вместо шифрования на уровне отдельных полей целиком шифруется всё TLS-сообщение ClientHello, что позволяет блокировать утечки через поля, которые не охватывает ESNI, например, поле PSK (Pre-Shared Key). ECH также использует DNS-запись HTTPSSVC вместо записи с типом TXT для передачи информации об открытом ключе и применяет для получения и шифрования ключа аутентифицированное сквозное шифрование на основе механизма HPKE (Hybrid Public Key Encryption). Для управления включением ECH предложена настройка "chrome://flags#encrypted-client-hello".
  • Включена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео в формате H.265 (HEVC).
  • Активирована пятая стадия урезания информации в HTTP-заголовке User-Agent и JavaScript параметрах navigator.userAgent, navigator.appVersion и navigator.platform, реализуемая с целью сокращения информации, которая может использоваться для пассивной идентификации пользователя. В Chrome 107 в строке User-Agent сокращена информация о платформе и процессоре для пользователей настольных систем, а также заморожено содержимое JavaScript-параметра navigator.platform. Изменение заметно только в версиях для платформы Windows, для которой конкретная версия платформы заменена на "Windows NT 10.0". В Linux содержимое платформы в User-Agent не изменилось.

    Ранее составляющие версию браузера цифры MINOR.BUILD.PATCH были заменены на 0.0.0. В дальнейшем в заголовке планируется оставить только сведения о названии браузера, значительной версии браузера, платформе и типе устройства (мобильный телефон, ПК, планшет). Для получения дополнительных данных, таких как точная версия и расширенные данные о платформе, необходимо использовать API User Agent Client Hints. Для сайтов, которым новой информации недостаточно и которые ещё не готовы перейти на User Agent Client Hints, до мая 2023 года предоставлена возможность возвращения полного User-Agent.

  • В версии для Android прекращена поддержка платформы Android 6.0, для работы браузера теперь требуется как минимум версия Android 7.0.
  • Изменено оформление интерфейса для отслеживания состояния загрузок. Вместо нижней строки с данными о ходе загрузки в панель с адресной строкой добавлен новый индикатор, при клике на который показывается прогресс загрузки файлов и история со списком уже загруженных файлов. В отличие от нижней панели, кнопка постоянно показывается на панели и позволяет быстро обратиться к истории загрузок. Новый интерфейс пока предложен по умолчанию только части пользователей и будет распространён на всех в случае отсутствия проблем.
  • Для пользователей настольных систем предоставлена возможность импорта паролей, сохранённых в файле в формате CSV. Ранее пароли из файла в браузер можно было перенести только через сервис passwords.google.com, а теперь это можно сделать и через встроенный в браузер менеджер паролей (Google Password Manager).
  • После создания пользователем нового профиля обеспечен вывод приглашения, предлагающего включить синхронизацию и перейти к настройкам, через которые можно изменить имя профиля и выбрать цветовую тему.
  • В версии для платформы Android предложен новый интерфейс для выбора мультимедийных файлов для загрузки фотографий и видео (вместо собственной реализации задействован штатный интерфейс Android Media Picker).
  • Обеспечен автоматический отзыв разрешения на вывод уведомлений для сайтов, уличённых в отправке мешающих пользователю уведомлений и сообщений. Более того, для подобных сайтов приостановлен вывод запросов на получение полномочий для отправки уведомлений.
  • В API Screen Capture добавлены новые свойства, связанные с совместным доступом к экрану - selfBrowserSurface (позволяет исключить текущую вкладку при вызове getDisplayMedia()), surfaceSwitching (позволяет скрыть кнопку для переключения вкладок) и displaySurface (даёт возможность ограничить предоставление совместного доступа вкладкой, окном или экраном).
  • В API Performance добавлено свойство renderBlockingStatus для определения ресурсов, из-за которых отрисовка страницы приостановлена до завершения их загрузки.
  • В режиме Origin Trials (экспериментальные возможности, требующие отдельной активации) добавлено несколько новых API. Origin Trial подразумевает возможность работы с указанным API из приложений, загруженных с localhost или 127.0.0.1, или после прохождения регистрации и получения специального токена, который действует ограниченное время для конкретного сайта.
    • Декларативный API PendingBeacon, позволяющий управлять отправкой на сервер данных, не требующих ответа (beacon). Новый API позволяет делегировать отправку подобных данных браузеру, без необходимости вызова операций отправки в определённое время, например, для организации передачи телеметрии после закрытия пользователем страницы.
    • В HTTP-заголовок Permissions-Policy (Feature Policy), применяемый для делегирования полномочий и включения расширенных возможностей, добавлена поддержка значения "unload", при помощи которого можно отключить обработчики события "unload" на странице.
  • В тег <form> добавлена поддержка атрибута "rel", который позволяет применять к навигации через web-формы параметр "rel=noreferrer" для отключения передачи заголовка Referer или "rel=noopener" для отключения выставления свойства Window.opener и запрета доступа к контексту из которого был выполнен переход.
  • В CSS Grid добавлена поддержка интерполяции свойств grid-template-columns и grid-template-rows для организации плавного перехода между разными состояниями сетки.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Добавлена возможность настройки горячих клавиш. Улучшено инспектирование памяти объектов приложений C/C++, преобразованных в формат WebAssembly.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 14 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 10 премий на сумму 57 тысяч долларов США (по одной премии в $20000, $17000 и $7000, две премии $3000, три премии $2000 и одна премия $1000). Размер одного вознаграждения пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 106
  3. OpenNews: Google отложил на 2024 год прекращение поддержки второй версии манифеста Chrome
  4. OpenNews: В Chrome выявлена утечка паролей из полей с предпросмотром скрытого ввода
  5. OpenNews: Подготовлены варианты uBlock Origin и AdGuard с поддержкой третьей версии манифеста Chrome
  6. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57987-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 22:05, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может кто знает неперегруженный фузер для так сказать countinous testing, щадящий для диска ?
     
     
  • 2.2, Alexey Ivanov (?), 22:10, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    128gb озу на компутер поставь и используй ramdisk/tmpfs.
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 22:18, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу после выиграша в лотерею, но пока хотелось бы попробовать решить это научным подходом.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 02:08, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примените научный подход к выигрышу в лотерею.
     

  • 1.5, drygdryg (ok), 22:31, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка механизма ECH (Encrypted Client Hello)

    Goodbye, DPI?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:39, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скрывает обращение к сайтам , находящимся на одном IP , ничего большего .
     

  • 1.6, Реальный пацан (?), 22:32, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит как очень минорный релиз.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:34, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скучно ?
    Тогда можете почитать:
    https://about.google/stories/all-stories/
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:41, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот эта история мне понравилась: https://about.google/stories/accelerating-equity-for-women/
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:48, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > индикатор, при клике на который показывается прогресс загрузки файлов

    Хорошая, годная гуйня. А то задолбался все эти годы нижнюю панель закрывать. На боковую панель с их reading list по началу плевался, но потом понял, что это отличное дополнение к закладкам, которые больше не надо засорять временными статьями, оставленными на потом.

     
     
  • 2.11, Konqi (?), 23:08, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не иначе, как у FF сперли)
     

  • 1.12, Rev (?), 23:30, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL.

    То есть они сначала выпускают релиз, потом запускают эти все анализаторы и выявляют в релизе уязвимости чтобы было что тестить к следующему релизу?
    А запустить анализаторы ДО релиза нельзя???

    П.С.: А ещё пишут, что программисты на С/С++ не нуждаются в помогающих технологиях, они вроде как пишут сразу всё качественно!

     
     
  • 2.14, Ананоним (?), 00:49, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже это замечал пару лет назад. Заминусовали.
     

  • 1.13, ПомидорИзДолины (?), 00:19, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Изменено оформление интерфейса для отслеживания состояния загрузок.

    Честно сперли из Firefox.

    Может быть стот попробовать этот недобраузер?

    >> Новый API позволяет делегировать отправку подобных данных браузеру, без необходимости вызова операций отправки в определённое время, например, для организации передачи телеметрии после закрытия пользователем страницы.
    > для организации передачи телеметрии после закрытия пользователем страницы.

    Пожалуй нет.

     
     
  • 2.16, Аноним (15), 02:14, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Честно сперли из Firefox

    Да, ведь ни в одном хромоклоне такого ни разу не было.

     

  • 1.17, Парень твоего папы (?), 02:48, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Включена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео в формате H.265 (HEVC).

    Firefox RIP

     

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