Google отложил на 2024 год прекращение поддержки второй версии манифеста Chrome

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|2.4, Аноним (4), 16:05, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Показуха. Они с самого начала знали что быстро не сделают, а сроки всегда были ориентировочные, чтобы если что можно было повеселить хомячков.
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|2.14, Аноним (14), 17:02, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Согласен, тянут кота за хвост, прямо как с питоном 2.7 когда-то. Но что поделаешь, там решения тоже человек принимает, сердце-то не камень.
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|1.2, Аноним (4), 16:04, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Все кто сомневается пересматривать видео про решение проблем жесткой рукой до полного прояснения.
Расшифрую вот мы жесткой рукой победили IE6 теперь хром начинает нас всех душить.
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|2.7, Аноним (7), 16:29, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасиб, посмешил. Нормальным людям и жырнолис норм. Проблема в том, что жырнолис делает так, как решит гугл. И скоро его вообще не останется уже, благодаря эффективному менеджменту.
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|2.8, Аноним (8), 16:30, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Форкам , не имеющим своих аналогов гуглозина - придётся переходить на MV3 или остаться без расширений . Мало сомнений ЧТО они выберут .
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|2.26, Аноним (26), 19:30, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Brave - имитация того, что они заявляют с продажей всей телеметрии напрямую "своим" корпорациям.
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|1.6, Rev (?), 16:20, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Похоже, они увидели статистику - отток пользователей и нежелание разработчиков расширений переходить на Manifest3.
Очень сомневаюсь, что им этот лишний год поможет.
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|2.9, Аноним (3), 16:46, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> увидели статистику - отток пользователей
А этот отток пользователей - он сейчас с нами в одной комнате?
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|2.15, КО (?), 17:12, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конечно они всё это по статистике увидели и всё отменили.
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|2.13, Аноним (14), 17:00, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Холопы-разработчики прдали челобитную барину, мол, не поспевают за инновациями, притормозить бы. А барин сегодня добрый. Вот и вся история.
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|1.18, Аноним (18), 17:51, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот бы поддержку JS прекратили...
вы себе не представляете, какое б счастье было бы!
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|3.24, Аноним84701 (ok), 18:52, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Предлагаешь вернуться к вебу уровня 1995 года?
2003 года. Да и потом еще много лет ЖС был довольно опциональным дополнением.
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|4.31, Аноним (31), 20:29, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сходи в i2p. Там всё в лучших традициях 90-ых: жс опционален, сайты грузятся супер-медленно, а у веб-страниц анимированный gif-фон. Эдакий народ.ру.
А обычный интернет оставь в покое.
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|3.30, Kuromi (ok), 20:29, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну уж. Был DHTML с CSS трюками. Были формы с обработчиками на сервере. Наконец были попытки внедрения нормальных апплетов на клиенте (Curl например, не тот что cURL) вместо Явы.
Может все это и было немодно, зато не было этих убогих попыток пропихивать "PWA", внедрение которых похоже на прилив - приходит и откатывается в небытие раз за разом.
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|1.23, Аноним (23), 18:42, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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вантуз нужно просовывать понемногу, чтобы пользователи не испугались и постепенно привыкали.
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|1.28, Аноним (26), 19:33, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот вроде и хорошая новость, а все равно тошно, ибо:
1) Все равно впендюрят по самое нехочу, но чуть попозже и со смазкой.
2) Одна окончательно потерявшая берега корпа навязывает всему миру свои правила.
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