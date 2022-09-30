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Google отложил на 2024 год прекращение поддержки второй версии манифеста Chrome

30.09.2022 15:25

Компания Google скорректировала планы по прекращению поддержки второй версии манифеста Chrome, определяющего возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions. Изначально, поддержку второй версии манифеста планировалось прекратить в январе 2023 года. Новы план подразумевает сдвиг конечной даты отключения дополнений, использующих вторую версию манифеста, на январь 2024 года.

В январе 2023 года, в тестовых выпусках Chrome 112 (Canary, Dev, Beta) будет проведён эксперимент по временному отключению поддержки второй версии манифеста. В июне 2023 года эксперимент будет продолжен и поддержка второй версии манифеста возможно будет отключена в стабильной версии Chrome 115. Помимо этого, в январе 2023 года третья версия манифеста станет обязательной для попадание в число рекомендуемых дополнений в каталоге Chrome Web Store. В июне 2023 года в Chrome Web Store будет запрещена публикация публично доступных дополнений со второй версией манифеста, а ранее добавленные публичные дополнения будут переведены в категорию "Unlisted". В январе 2024 года дополнения со второй версией манифеста будут удалены из Chrome Web Store, а в из браузера будет убрана настройка, позволяющая вернуть поддержку старого манифеста.

Изначально третья версия манифеста стала объектом критики из-за нарушения работы многих дополнений для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности, но постепенно дополнения начинают переводить на новый манифест, например, недавно были подготовлены варианты блокировщиков рекламы uBlock Origin и AdGuard, переведённые на новый манифест.

Третья версия манифеста разработана в рамках инициативы по усилению безопасности, конфиденциальности и производительности дополнений. Главной целью внесённых изменений является упрощение создания безопасных и высокопроизводительных дополнений, и усложнение возможности создания небезопасных и медленных дополнений.

Основное недовольство третьей версией манифеста связано с переводом в режим только для чтения API webRequest, позволявшего подключать собственные обработчики, имеющие полный доступ к сетевым запросам и способные на лету модифицировать трафик. Указанный API применяется в uBlock Origin, AdGuard и многих других дополнениях для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности. Вместо API webRequest в третьей версии манифеста предложен ограниченный по своим возможностям API declarativeNetRequest, предоставляющий доступ к встроенному движку для фильтрации, самостоятельно обрабатывающему правила блокировки, не разрешающему использовать собственные алгоритмы фильтрации и не позволяющему задавать сложные правила, перекрывающие друг друга в зависимости от условий.

За три года обсуждений предстоящей третьей версии манифеста компания Google учла многие пожелания сообщества и расширила изначально предоставленный API declarativeNetRequest возможностями, востребованными в существующих дополнениях. Например, Google добавил в API declarativeNetRequest поддержку использования нескольких статических наборов правил, фильтрации по регулярным выражениям, модификации HTTP-заголовков, динамического изменения и добавления правил, удаления и замены параметров запросов, фильтрации с привязкой ко вкладкам и создания специфичных для определённых сеансов наборов правил.


  1. Главная ссылка к новости (https://developer.chrome.com/b...)
  2. OpenNews: Подготовлены варианты uBlock Origin и AdGuard с поддержкой третьей версии манифеста Chrome
  3. OpenNews: В Firefox началось тестирование третьей версии манифеста Chrome
  4. OpenNews: Google опубликовал план прекращения поддержки второй версии манифеста Chrome
  5. OpenNews: Chrome 88 переведён на новый манифест, несовместимый с uBlock Origin
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57850-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ip1982 (ok), 15:58, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слабаки!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:05, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Показуха. Они с самого начала знали что быстро не сделают, а сроки всегда были ориентировочные, чтобы если что можно было повеселить хомячков.
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:02, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Согласен, тянут кота за хвост, прямо как с питоном 2.7 когда-то. Но что поделаешь, там решения тоже человек принимает, сердце-то не камень.
     

  • 1.2, Аноним (4), 16:04, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Все кто сомневается пересматривать видео про решение проблем жесткой рукой до полного прояснения.

    Расшифрую вот мы жесткой рукой победили IE6 теперь хром начинает нас всех душить.  

     
  • 1.3, Аноним (3), 16:04, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что, еще год гуляем?
     
  • 1.5, Аноним (5), 16:18, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Перейдем на форк, например Brave.
    Все равно будет лучше чем фокс.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:29, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасиб, посмешил. Нормальным людям и жырнолис норм. Проблема в том, что жырнолис делает так, как решит гугл. И скоро его вообще не останется уже, благодаря эффективному менеджменту.
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:30, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форкам , не имеющим своих аналогов гуглозина - придётся переходить на MV3 или остаться без расширений . Мало сомнений ЧТО они выберут .
     
  • 2.26, Аноним (26), 19:30, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Brave - имитация того, что они заявляют с продажей всей телеметрии напрямую "своим" корпорациям.
     

  • 1.6, Rev (?), 16:20, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже, они увидели статистику - отток пользователей и нежелание разработчиков расширений переходить на Manifest3.

    Очень сомневаюсь, что им этот лишний год поможет.

     
     
  • 2.9, Аноним (3), 16:46, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > увидели статистику - отток пользователей

    А этот отток пользователей - он сейчас с нами в одной комнате?

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:54, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы главное эту комнату не покидайте, хорошо? Ужин в 19:00.
     
  • 2.12, Аноним (14), 16:58, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что виден только отток крови от головного мозга у тебя.
     
  • 2.15, КО (?), 17:12, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно они всё это по статистике увидели и всё отменили.
     

  • 1.10, Аноним (11), 16:53, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что случилось?
     
     
  • 2.13, Аноним (14), 17:00, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Холопы-разработчики прдали челобитную барину, мол, не поспевают за инновациями, притормозить бы. А барин сегодня добрый. Вот и вся история.
     

  • 1.16, Максим (??), 17:33, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что ещё за "манифест"?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:26, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    (●_●)
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     

  • 1.18, Аноним (18), 17:51, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы поддержку JS прекратили...
    вы себе не представляете, какое б счастье было бы!
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:39, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаешь вернуться к вебу уровня 1995 года?
     
     
  • 3.24, Аноним84701 (ok), 18:52, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Предлагаешь вернуться к вебу уровня 1995 года?

    2003 года. Да и потом еще много лет ЖС был довольно опциональным дополнением.

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 20:29, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сходи в i2p. Там всё в лучших традициях 90-ых: жс опционален, сайты грузятся супер-медленно, а у веб-страниц анимированный gif-фон. Эдакий народ.ру.

    А обычный интернет оставь в покое.

     
  • 3.29, Аноним (18), 20:16, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    предлагаю прогрессировать
     
  • 3.30, Kuromi (ok), 20:29, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну уж. Был DHTML с CSS трюками. Были формы с обработчиками на сервере. Наконец были попытки внедрения нормальных апплетов на клиенте (Curl например, не тот что cURL) вместо Явы.

    Может все это и было немодно, зато не было этих убогих попыток пропихивать "PWA", внедрение которых похоже на прилив - приходит и откатывается в небытие раз за разом.

     

  • 1.23, Аноним (23), 18:42, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вантуз нужно просовывать понемногу, чтобы пользователи не испугались и постепенно привыкали.
     
  • 1.25, Я (??), 19:03, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    этот манёвр потребовал закрыть стадию..
     
  • 1.27, Анончего (?), 19:31, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лягушку варят медленно.
     
  • 1.28, Аноним (26), 19:33, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот вроде и хорошая новость, а все равно тошно, ибо:
    1) Все равно впендюрят по самое нехочу, но чуть попозже и со смазкой.
    2) Одна окончательно потерявшая берега корпа навязывает всему миру свои правила.
     
  • 1.32, Ананоним (?), 21:04, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бегите, глупцы!!!!!!!!!!!!!11111111
     
  • 1.33, Ананоним (?), 21:09, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну чо, нас таки заставят смотреть рекламу? Или надорвутся?
     

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