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В Firefox началось тестирование третьей версии манифеста Chrome

19.05.2022 14:26

Компания Mozilla объявила о начале тестирования реализации в Firefox третьей версии манифеста Chrome, определяющей возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions. Для тестирования третьей версии манифеста в бета-версии Firefox 101 на странице about:config следует установить параметр "extensions.manifestV3.enabled" в значение true, а параметр "xpinstall.signatures.required" в значение false. Для установки дополнений можно использовать интерфейс about:debugging. Включение третьей версии манифеста по умолчанию запланировано на конец года.

Начиная с версии 57 Firefox полностью перешёл на использование API WebExtensions для разработки дополнений и прекратил поддержку технологии XUL. Переход на WebExtensions позволил унифицировать разработку дополнений с платформами Chrome, Opera, Safari и Edge, упростил портирование дополнений между различными web-браузерами и дал возможность полноценно использовать многопроцессный режим работы (дополнения WebExtensions могут выполняться в отдельных процессах, изолированно от остальных частей браузера). Для унификации разработки дополнений с остальными браузерами в Firefox обеспечивается почти полная совместимость со второй версией манифеста Chrome.

В настоящее время в Chrome ведётся работа по переходу на третью версию манифеста, а поддержка второй версии будет прекращена в январе 2023 года. Так как третья версия манифеста стала объектом критики и приведёт к нарушению работы многих дополнений для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности, компания Mozilla решила отойти от практики обеспечения полной совместимости с манифестом в Firefox и реализовать иначе некоторые изменения.

Основное недовольство третьей версией манифеста связано с переводом в режим только для чтения API webRequest, позволявшего подключать собственные обработчики, имеющие полный доступ к сетевым запросам и способные на лету модифицировать трафик. Указанный API применяется в uBlock Origin и многих других дополнениях для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности. Вместо API webRequest в третьей версии манифеста предложен ограниченный по своим возможностям API declarativeNetRequest, предоставляющий доступ к встроенному движку для фильтрации, самостоятельно обрабатывающему правила блокировки, не разрешающему использовать собственные алгоритмы фильтрации и не позволяющему задавать сложные правила, перекрывающие друг друга в зависимости от условий.

В предложенной в Firefox реализации третьей версии манифеста добавили новый декларативный API фильтрации контента, но в отличие от Chrome не стали прекращать поддержку старого блокирующего режима работы API webRequest. Среди других особенностей реализации нового манифеста в Firefox:

  • В манифесте определена замена фоновых страниц на вариант Service Workers, работающий в виде фоновых процессов (Background Service Workers). Для обеспечения совместимости в Firefox будет реализовано данное требование, но дополнительно предложен новый механизм Event Pages, который более привычен для web-разработчиков, не требует полной переработки дополнений и устраняет ограничения, связанные с применением Service Workers. Event Pages позволит привести существующие дополнения с фоновыми страницами к требованиям третьей версии манифеста, сохранив при этом доступ ко всем возможностям, необходимым для работы с DOM. В доступной для тестирования в Firefox реализации манифеста пока поддерживаются только Event Pages, а поддержку решения на базе Service Workers обещают добавить позднее. Предложение поддержала компания Apple и реализовала Event Pages в выпуске Safari Technology Preview 136.
  • Новая гранулированная модель запроса полномочий - дополнение не сможет активироваться сразу для всех страниц (убрано полномочие "all_urls"), а будет работать только в контексте активной вкладки, т.е. пользователю потребуется подтверждать работу дополнения для каждого сайта. В Firеfox все запросы на доступ к данным сайта будут рассматриваться как необязательные, а конечное решение о предоставлении доступа будет принимать пользователь, который сможет выборочно решать какому дополнению предоставить доступ к своим данным на том или ином сайте.
  • Изменение обработки Cross-origin запросов - в соответствии с новым манифестом на скрипты обработки контента будут распространяться те же ограничения полномочий, что и для основной страницы, в которую эти скрипты внедряются (например, если страница не имеет доступа к API определению местоположения, то и скрипт дополнения также не получит этот доступ). Данное изменение полностью реализовано в Firefox.
  • API на основе Promise. Firefox уже поддерживает данный API и для третьей версии манифеста перенесёт его в пространство имён "chrome.*".
  • Запрет выполнения кода, загруженного с внешних серверов (речь про ситуации, когда дополнение подгружает и выполняет внешний код). В Firefox уже применяется блокировка внешнего кода и разработчики Mozilla добавили дополнительные техники отслеживания загрузок кода, предлагаемые в третьей версии манифеста. Для скриптов обработки контента представлена отдельная политика ограничения доступа к контенту (CSP, Content Security Policy).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Google опубликовал план прекращения поддержки второй версии манифеста Chrome
  3. OpenNews: Mozilla обобщила планы по поддержке в Firefox третьей версии манифеста Chrome
  4. OpenNews: Chrome 88 переведён на новый манифест, несовместимый с uBlock Origin
  5. OpenNews: В Chrome началось тестирование третьей редакции манифеста, несовместимой с uBlock Origin
  6. OpenNews: Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57217-manifest
Ключевые слова: manifest, mozilla, firefox, webextention
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:38, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Может ли случиться так, что Гугл Хром сделает невозможным использование ад-блокеров, а фф даст зелёный свет и снова завоюет рынок?
     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 15:41, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всё возможно.
    Но такой максималистический бред — врядли.
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:43, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Гугл Хром сделает невозможным использование ад-блокеров

    1. До времен, когда выпилят v2, еще дожить надо.
    2. Энтерпрайзный гугл хром (можно скачать бесплатно без смс) наверняка будет продолжать поддерживать v2. Корпоративный клиент будет сто лет адаптироваться, и в гугле про это знают.
    3. Скорее всего поддержка v2 будет просто еще одной опцией сборки; дистрибутивные хромиумы ее наверняка оставят включенной.
    4. Если ее вообще выпилят из исходников, то - поскольку поддержка веб-стандартов наиболее полно представлена именно в хромиумах, более вероятным является появление форка хромиума либо миграция на уже существующий хромиум-based-браузер, который сохранил v2 (какой-нибудь вивальди и прочие). Миграции на фф ожидать не следует.

     
  • 2.22, пох. (?), 16:47, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может ли случиться так, что Гугл Хром сделает невозможным использование ад-блокеров

    нет, конечно - гугель против неправильной рекламы (не приносящей ему бабла прямо или косвенно)

    он сделает невозможным использование только неправильных адблокеров - и все для этого уже делает.

    > а фф даст зелёный свет и снова завоюет рынок?

    не может. FF завоевала когда-то рынок вовсе не адблокером. И прогадила его, что характерно, тоже не по этой причине.

    Как была трупом, так и останется. Но на деньги гугля еще подрыгает ногой, чтобы делать вид существования какой-то конкуренции.

     

  • 1.4, Аноним (4), 15:45, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Мой любимый браузер! Файрфокс мне экономит время, например хочу протестировать новый дистрибутив линукса, и если там из коробки есть фаерфокс, я этот дистрибутив ставить не буду. Тк уже ясно что качество не очень и хотят выехать на том что дадут пользователю ФФ
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:49, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    🤡
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:57, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В прринципе, логика в этом есть, т.к. браузер должен быть часть среды рабочего стола. У Гнома вроде есть свой нативный, у КДЕ не помню, вроде Конкьер не используется как браузер? Ещё у каких СРС свои нативные браузеры?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:03, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    eww у емакса
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 16:05, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пошучено.
     
     
  • 5.18, Аноним (11), 16:22, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
     
  • 2.23, top (??), 16:47, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    аха ха ха ха
     

  • 1.7, Аноним (6), 15:52, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про all_urls с одной стороны полезно, с другой я беспокоюсь там не будет возможности вайтлистить по маске или хотя бы кнопки "разрешить все" (для того же юблока). Без такой возможности это будет сущий ад
     
  • 1.8, Rev (?), 15:55, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Молодцы. Самое правильное решение пока насчёт Manifest v3.
     
  • 1.10, Аноним (9), 15:58, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Корпорация добра диктует условия свободному браузеру.
     
     
  • 2.12, dullish (ok), 16:03, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >свободному браузеру

    Кот_стендапер.webm

     
     
  • 3.14, Аноним (13), 16:06, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Кот_стендапер.webm
    >webm

    Вот именно что *.webm, а раньше можно было в нормальном ф-те сохранять.

     
     
  • 4.16, НяшМяш (ok), 16:16, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем webm не нормальный? Контейнер открытый без лицензионных отчислений, кодеки тоже.
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:11, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непонятно зачем эти дополнения нужны все.
    Что там сейчас в топе хромо/фури магазинов дополнений?
    Насколько мне известно домохозяки ничем не пользуются кроме адблока и переводчика в дополнениях.

    Так к чему эта унификация разработки?

     
     
  • 3.17, НяшМяш (ok), 16:19, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для того, чтобы разраб дополнения "Adblock for Housewives" мог простым движением руки портировать своё популярное хром дополнение на неизвестный ему ранее браузер фурифокс от непонятной конторы мазила, вдруг ему упадёт такой запрос или не дай бог донат на это.
     
  • 3.20, ryoken (ok), 16:37, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С подписями и прочими радостями канцелярии дел не имели?
     
  • 2.19, Тот Самый (?), 16:33, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Корпорация добра диктует условия свободному браузеру.

    Единственная цель (!) существования FF - это обеспечение защиты "корпорации добра" от антимонопольного законодательства.

    >убрано полномочие "all_urls" .... т.е. пользователю потребуется подтверждать работу дополнения для каждого сайта

    Это очевидное харакири со стороны Mozillы. Работать с блокирующими и фильтрующими дополнениями (uBlock, AdBlock, NoScript, uMatrix etc), явно подтверждая на каждой странице их полномочия, станет совсем невозможно. В итоге, гики и последние фанаты FF вынужденно свалят с него. Пользовательская база Mozillы совсем обнулится. Гуглу FF станет совсем не интересен и финансовые потоки переключат на других "конкурентов". А Mozilla RIP

     
     
  • 3.21, пох. (?), 16:43, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В итоге, гики и последние фанаты FF вынужденно свалят с него.

    никуда они не свалят, не переживай. Будут материться, плакать, менять убитые мыши, но жмакать кнопку и жрать кактус.

    Они же - овощи!
    (все остальные свалили много лет назад)


     

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