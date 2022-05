В Firefox началось тестирование третьей версии манифеста Chrome

2.12 , dullish ( ok ), 16:03, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >свободному браузеру Кот_стендапер.webm

3.14 , Аноним ( 13 ), 16:06, 19/05/2022
>Кот_стендапер.webm

>webm Вот именно что *.webm, а раньше можно было в нормальном ф-те сохранять.

4.16 , НяшМяш ( ok ), 16:16, 19/05/2022
Чем webm не нормальный? Контейнер открытый без лицензионных отчислений, кодеки тоже.

2.15 , Аноним ( 15 ), 16:11, 19/05/2022
Непонятно зачем эти дополнения нужны все.

Что там сейчас в топе хромо/фури магазинов дополнений?

Насколько мне известно домохозяки ничем не пользуются кроме адблока и переводчика в дополнениях. Так к чему эта унификация разработки?

3.17 , НяшМяш ( ok ), 16:19, 19/05/2022
Для того, чтобы разраб дополнения "Adblock for Housewives" мог простым движением руки портировать своё популярное хром дополнение на неизвестный ему ранее браузер фурифокс от непонятной конторы мазила, вдруг ему упадёт такой запрос или не дай бог донат на это.

3.20 , ryoken ( ok ), 16:37, 19/05/2022
С подписями и прочими радостями канцелярии дел не имели?

2.19 , Тот Самый ( ? ), 16:33, 19/05/2022
>Корпорация добра диктует условия свободному браузеру. Единственная цель (!) существования FF - это обеспечение защиты "корпорации добра" от антимонопольного законодательства. >убрано полномочие "all_urls" .... т.е. пользователю потребуется подтверждать работу дополнения для каждого сайта Это очевидное харакири со стороны Mozillы. Работать с блокирующими и фильтрующими дополнениями (uBlock, AdBlock, NoScript, uMatrix etc), явно подтверждая на каждой странице их полномочия, станет совсем невозможно. В итоге, гики и последние фанаты FF вынужденно свалят с него. Пользовательская база Mozillы совсем обнулится. Гуглу FF станет совсем не интересен и финансовые потоки переключат на других "конкурентов". А Mozilla RIP

3.21 , пох. ( ? ), 16:43, 19/05/2022
> В итоге, гики и последние фанаты FF вынужденно свалят с него. никуда они не свалят, не переживай. Будут материться, плакать, менять убитые мыши, но жмакать кнопку и жрать кактус. Они же - овощи!

(все остальные свалили много лет назад)