В Firefox началось тестирование третьей версии манифеста Chrome

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|1.1, Аноним (1), 15:38, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Может ли случиться так, что Гугл Хром сделает невозможным использование ад-блокеров, а фф даст зелёный свет и снова завоюет рынок?
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|2.3, Аноним (3), 15:43, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Гугл Хром сделает невозможным использование ад-блокеров
1. До времен, когда выпилят v2, еще дожить надо.
2. Энтерпрайзный гугл хром (можно скачать бесплатно без смс) наверняка будет продолжать поддерживать v2. Корпоративный клиент будет сто лет адаптироваться, и в гугле про это знают.
3. Скорее всего поддержка v2 будет просто еще одной опцией сборки; дистрибутивные хромиумы ее наверняка оставят включенной.
4. Если ее вообще выпилят из исходников, то - поскольку поддержка веб-стандартов наиболее полно представлена именно в хромиумах, более вероятным является появление форка хромиума либо миграция на уже существующий хромиум-based-браузер, который сохранил v2 (какой-нибудь вивальди и прочие). Миграции на фф ожидать не следует.
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|2.22, пох. (?), 16:47, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может ли случиться так, что Гугл Хром сделает невозможным использование ад-блокеров
нет, конечно - гугель против неправильной рекламы (не приносящей ему бабла прямо или косвенно)
он сделает невозможным использование только неправильных адблокеров - и все для этого уже делает.
> а фф даст зелёный свет и снова завоюет рынок?
не может. FF завоевала когда-то рынок вовсе не адблокером. И прогадила его, что характерно, тоже не по этой причине.
Как была трупом, так и останется. Но на деньги гугля еще подрыгает ногой, чтобы делать вид существования какой-то конкуренции.
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|1.4, Аноним (4), 15:45, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Мой любимый браузер! Файрфокс мне экономит время, например хочу протестировать новый дистрибутив линукса, и если там из коробки есть фаерфокс, я этот дистрибутив ставить не буду. Тк уже ясно что качество не очень и хотят выехать на том что дадут пользователю ФФ
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|2.9, Аноним (9), 15:57, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В прринципе, логика в этом есть, т.к. браузер должен быть часть среды рабочего стола. У Гнома вроде есть свой нативный, у КДЕ не помню, вроде Конкьер не используется как браузер? Ещё у каких СРС свои нативные браузеры?
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|1.7, Аноним (6), 15:52, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Про all_urls с одной стороны полезно, с другой я беспокоюсь там не будет возможности вайтлистить по маске или хотя бы кнопки "разрешить все" (для того же юблока). Без такой возможности это будет сущий ад
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|1.8, Rev (?), 15:55, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Молодцы. Самое правильное решение пока насчёт Manifest v3.
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|3.14, Аноним (13), 16:06, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Кот_стендапер.webm
>webm
Вот именно что *.webm, а раньше можно было в нормальном ф-те сохранять.
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|4.16, НяшМяш (ok), 16:16, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем webm не нормальный? Контейнер открытый без лицензионных отчислений, кодеки тоже.
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|2.15, Аноним (15), 16:11, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Непонятно зачем эти дополнения нужны все.
Что там сейчас в топе хромо/фури магазинов дополнений?
Насколько мне известно домохозяки ничем не пользуются кроме адблока и переводчика в дополнениях.
Так к чему эта унификация разработки?
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|3.17, НяшМяш (ok), 16:19, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для того, чтобы разраб дополнения "Adblock for Housewives" мог простым движением руки портировать своё популярное хром дополнение на неизвестный ему ранее браузер фурифокс от непонятной конторы мазила, вдруг ему упадёт такой запрос или не дай бог донат на это.
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|2.19, Тот Самый (?), 16:33, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Корпорация добра диктует условия свободному браузеру.
Единственная цель (!) существования FF - это обеспечение защиты "корпорации добра" от антимонопольного законодательства.
>убрано полномочие "all_urls" .... т.е. пользователю потребуется подтверждать работу дополнения для каждого сайта
Это очевидное харакири со стороны Mozillы. Работать с блокирующими и фильтрующими дополнениями (uBlock, AdBlock, NoScript, uMatrix etc), явно подтверждая на каждой странице их полномочия, станет совсем невозможно. В итоге, гики и последние фанаты FF вынужденно свалят с него. Пользовательская база Mozillы совсем обнулится. Гуглу FF станет совсем не интересен и финансовые потоки переключат на других "конкурентов". А Mozilla RIP
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|3.21, пох. (?), 16:43, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В итоге, гики и последние фанаты FF вынужденно свалят с него.
никуда они не свалят, не переживай. Будут материться, плакать, менять убитые мыши, но жмакать кнопку и жрать кактус.
Они же - овощи!
(все остальные свалили много лет назад)
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