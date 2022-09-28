Релиз Chrome 106

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|1.1, Аноним (1), 11:32, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Очередное отличное обновление, с каждой версией всё лучше и лучше. Мой любимый браузер
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|2.3, Аноним (3), 11:36, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Говорим интернет подразумеваем Хром. Единственный нормальный браузер.
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|3.5, Аноним (5), 11:38, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Но-но, оставьте эти свои девиации при себе. Все знают, что только ФФ юзабелен на сегодняшний день, особенно, когда речь идёт о линуксе.
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|4.6, Аноним (1), 11:39, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А линукс вообще юзабелен на десктопе в первую очередь? Скорее всего нет
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|5.11, Аноним (5), 11:46, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вполне, но если ты не программист или хотя бы админ, толку от линукса на десктопе не много, в первую очередь. Ну, ещё может быть интересно тем, у кого тараканы на тему нецелевого использования его железа (те ситуации, когда ОС занимается своими делами, и пользователь никак не может её контролировать). Это не значит, что обычных пользователей нет, например, для АРМ линукс походит как нельзя лучше (и если бы не чёртовы виндузятники, проблем с ними было бы куда меньше).
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|6.16, Аноним (16), 12:13, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Например когда ты доможозяйка, которой раз в пару лет надо обновить браузер, онлиоффис, wps-office, и поставить все мессенджеры.
Здесь линукс вообще идеален, ибо работает точно так же годами, как и после первой установки.
Из мелких проблем - забивание хомяка пользовательскими данными(да, просмотренные фильмы надо удолять) и открытие кучи лишних вкладок в браузерах. Но пользователь сам такое может починить.
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|7.18, Аноним (5), 12:19, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В этом и дело, венда на таких пользователей куда лучше ориентирована. Тут и принудительные обновления, и много чего ещё.
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|8.45, pic (?), 16:22, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Пока Microsoft не изъяла русскую локализацию или блокировку обновлений, если вкл... текст свёрнут, показать
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|5.37, _kp (ok), 15:08, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вполне юзабелен, и даже удобен.
Но, смотря для чего. Если Вам Solidworks, Photoshop, то логичнее для них использовать нативную ОС.
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|4.17, Аноним (16), 12:15, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> оставьте эти свои девиации при себе
> ФФ юзабелен
Дядя, не тебе рассказывать людям о девиациях.
> Все знают
Из телеметрии наверное?
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|5.19, Аноним (5), 12:22, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Из телеметрии наверное?
Которая довольно беспроблемно отключается? Тут речь может идти скорее о том, что вебрендер гораздо эффективнее использует видеокарту, а сомнительных бандленных компонентов всё же меньше. Хром просто гораздо затратнее настраивать и постоянно добавляются новые уязвимые апи.
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|4.40, Аноним (40), 15:41, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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для начала тебе в другую новость (про Firefox 105.0.1) и бегом обновляться
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|2.22, Аноним (22), 12:48, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очередное отличное обновление, с каждой версией всё глубже и глубже.
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|1.4, Аноним (5), 11:36, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Rpgmaker MZ стал чуть шустрее работать в ~102 версии сабжа, но всё равно лагает на моём линуксе. Вот бы в один прекрасный день увидеть, как сабж работает с нормальным ускорением и не лагает, ещё и с вейландом (а с вейландом у него вечные косяки были).
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|3.12, Аноним (5), 11:48, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Технически оно там есть, но практически оно не совсем полноценное. А у висты в своё время тоже были трудности с видеокартами.
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|2.27, Аноним (27), 13:57, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Перешли с натива (ну, ok, со скриптами, но не JS) на веб-сопли и делают пикачу-фейс? Кушойте.
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|3.28, Аноним (5), 14:02, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На самом деле, перешли с ruby (который там был 10 лет с 2005), что там было в 80-90х хз, видимо, чё-то совсем деревянное, хуже kirikiri.
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|4.29, Аноним (5), 14:06, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати, насколько я знаю, непосредственно скрипты и логика от перехода на v8 перестали тормозить, в том же xp тормоза всего что можно было была прям боль. А вот отрисовка на линуксе может тормозить теперь, спасибо качественной поддержке платформы гуглом.
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|1.7, Аноним (27), 11:39, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В отличие от диалогов, создаваемых при помощи элемента <dialog> новый API позволяет создавать немодальные диалоги…
Там не так написано:
> the lack of a "modal" mode
Т.е. <dialog> может быть и модальным, и нет, а эта новая вундервафля модальной быть не может.
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|1.9, Аноним (9), 11:42, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Совет: в хромиуме можно сделать синхронизацию своими силами, сделав так, что он будет синхронизировать не с серверами гугла, а в локальный файл.
chromium --enable-local-sync-backend --local-sync-backend-dir=/синхронизируй/в/этот/файл
А далее этот файл можно распространять среди тачек каким угодно способом, может дропбоксом, может еще как. Лично у меня всего одна машина, так что я этот файл просто бэкаплю.
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|1.13, Songo (ok), 11:51, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Опять Хром на одну цифру в версии выше Мозилы :)
Соревнование версии браузеров :)
Мозиле надо выпустить сразу версию 107 :)
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|3.20, Songo (ok), 12:27, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А оно должно добавиться? :)
Тут ведь гонка за номеров версии.
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|1.23, Аноним (23), 13:03, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> содержимое связанных с рекомендациями страниц теперь может отрисовываются в буфере (в том числе выполняются скрипты
Отлично спасибо большое очень нужно было (используйте фф)
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|3.31, Аноним (25), 14:30, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сразу понятно, что реклама вставляется не для того, чтобы её смотрели.
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|1.30, Аноним (30), 14:19, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я сплю или реально появилось "Video Decode: Hardware accelerated"? Никаких параметров не делал.
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|2.32, Аноним (5), 14:45, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ни о чём не говорит, увы. Если в жырнолисе имеет смысл верить такой информации, то в хромом она не отражает действительное положение дел.
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|3.33, военком (?), 14:48, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По дефолту не работает, но с флагом --disable-features=UseChromeOSDirectVideoDecoder работает.
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|4.34, Аноним (5), 14:51, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А загрузка декодера на плате растёт? Работает с nvidia? А то, я знаю, фф тоже делает вид, что ваапи есть, но по факту его нет. А если отключить песочницы, то табы с видео просто грохаются.
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|2.43, pic (?), 16:07, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Растущая многоядерность на ПК сожрёт аппаратное ускорение.
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|1.39, Аноним (39), 15:40, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нам этого ненада. Да и десктопные браузеры все рано плюс-минус, а вот мобильные.. бгг.
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|1.41, longway (?), 16:06, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Браузер для детей, которых легко заманить на визуальные эффекты и прочие бесполезные побрякущки.
Ну, ничего, рано или поздно этот пузырь лопнет.
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|1.47, robot228 (?), 16:35, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, omnibox адаптируют наконец-то!
Что теперь можно перестать Alfred и Rofi юзать?
А может поставить buku?
Как вывести подпапки красиво в UI?
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|1.48, Аноним (48), 17:02, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Которая довольно беспроблемно отключается?
chrome имеет штук пять sqlite баз в которых собирается история серфинга, ...
Когда вы производите очистку истории, то в базах эти данные не удаляются.
Что касается отключения телеметрии, то не забывайте о том, chrome частенько в run-time запускает
разный свой tools - конечно для вашего блага.
Вообщем рассуждения в разных форумах об якобы возможности отключения телеметрии, является просто
дилетантским трепом ...
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|1.50, Аноним (48), 17:20, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Возможность отключения телеметрии имеется и предназначена для простаков, которые всему верят
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