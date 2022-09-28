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Релиз Chrome 106

28.09.2022 10:52

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 106. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 107 запланирован на 25 октября.

Основные изменения в Chrome 106:

  • Для пользователей сборок для настольных систем включён по умолчанию механизм Prerender2 для упреждающей отрисовки содержимого рекомендаций в адресной строке Omnibox. Упреждающая отрисовка дополняет ранее доступную возможность загрузки наиболее вероятных для перехода рекомендаций не дожидаясь клика пользователя. Помимо загрузки, содержимое связанных с рекомендациями страниц теперь может отрисовываться в буфере (в том числе выполняются скрипты и формируется дерево DOM), что позволяет обеспечить мгновенное отображение рекомендаций после клика.
  • Предоставлена возможность поиска в истории, закладках и вкладках непосредственно из адресной строки Omnibox. Для локализации поиска предложены управляющие теги @history, @bookmarks и @tabs. Например, для поиска в закладках необходимо ввести "@bookmarks поисковая фраза". Для отключения поиска из адресной строки в настройках поиска предусмотрена специальная опция.
  • Отключена по умолчанию поддержка технологии Server Push, которая определена в стандартах HTTP/2 и HTTP/3, и позволяет серверу отправить ресурсы клиенту, не дожидаясь их явного запроса. В качестве причины прекращения поддержки упоминается излишнее усложнение реализации технологии при наличии более простых и не менее эффективных альтернатив, таких как тег <link rel="preload">, HTTP-ответ 103 и протокол WebTransport. По статистике Google в 2021 году около 1.25% сайтов, работающих по HTTP/2, использовали Server Push, а в 2022 году данный показатель снизился до 0.7%. Технология Server Push также присутствует в спецификации HTTP/3, но на практике многие серверные и клиентские программные продукты, включая браузер Chrome, изначально не реализовали её.
  • Отключена возможность использования не-ASCII символов в доменах, указываемых в заголовке Cookie (для IDN-доменов следует указывать домены в формате punycode). Изменение приводит браузер в соответствие с требованиями RFC 6265bis и поведением, реализованным в Firefox.
  • Предложены более ясные метки для идентификации экранов в многомониторных конфигурациях. Подобные метки могут выводиться в диалогах предоставления полномочий для открытия окна на внешнем экране. Например, вместо номера внешнего экрана ('External Display 1') теперь будет показываться название модели монитора ('HP Z27n').
  • Улучшения в версии для Android:
    • На странице с историей посещений обеспечена поддержка механизма "Journey", обобщающего прошлую активность через группировку сведений о ранее выполненных поисковых запросах и просмотренных страницах. При вводе ключевых слов в адресной строке, если они ранее использовались в запросах, предлагается продолжить поиск с прерванной позиции.
    • На устройствах с платформой Android 11 предоставлена возможность блокировки страницы, открытой в режиме инкогнито, после переключения на другое приложение. Для продолжения просмотра после блокировки требуется прохождение аутентификации. По умолчанию блокировка отключена и требует активации в настройках приватности.
    • При попытке загрузки файлов из режима инкогнито, обеспечен вывод дополнительного запроса подтверждения сохранения файла и предупреждения о том, что загруженный файл смогут увидеть другие пользователи устройства, так как он будет сохранён в области менеджера загрузок.
  • Прекращено предоставление API chrome.runtime для всех сайтов. Данный API теперь предоставляется только при наличии подключаемых к нему браузерных дополнений. Ранее chrome.runtime был доступен для всех сайтов так как его использовало встроенное дополнение CryptoToken с реализацией API U2F, поддержка которого прекращена.
  • В режиме Origin Trials (экспериментальные возможности, требующие отдельной активации) добавлено несколько новых API. Origin Trial подразумевает возможность работы с указанным API из приложений, загруженных с localhost или 127.0.0.1, или после прохождения регистрации и получения специального токена, который действует ограниченное время для конкретного сайта.
    • Концепция анонимных iframe, позволяющих загрузить документ в отдельном контексте, не связанном с другими iframe и основным документом.
    • API Pop-Up для организации вывода элементов интерфейса поверх других элементов, например, для организации работы интерактивных меню, подсказок, инструментов выбора содержимого и обучающих систем. Для показа элемента на самом верхнем слое используется новый атрибут "popup". В отличие от диалогов, создаваемых при помощи элемента <dialog> новый API позволяет создавать немодальные диалоги, обрабатывать события, использовать анимацию и создавать гибкие средства управления всплывающей областью.
  • Для свойств 'grid-template-columns' и 'grid-template-rows', применяемых в CSS Grid, реализована поддержка интерполяции для организации плавного перехода между разными состояниями сетки.
  • В CSS-свойство 'forced-color-adjust' добавлена поддержка значения 'preserve-parent-color', при установке которого свойство "color" заимствует своё значение из родительского элемента.
  • Свойство "-webkit-hyphenate-character" избавлено от префикса "-webkit-" и теперь доступно по именем "hyphenate-character". Указанное свойство можно использовать для установки последовательности символов, используемой вместо символа переноса конца слова на другую строку ("-").
  • Реализована третья редакция API Intl.NumberFormat, в котором появились новые функции formatRange(), formatRangeToParts() и selectRange(), группировка множеств, новые опции округления и задания точности, возможность интерпретации строк как десятичных чисел.
  • В API ReadableStream добавлена поддержка эффективной прямой передачи бинарных данных из последовательного порта в обход внутренних очередей и буферов. Прямая переча включается через задание режима BYOB - "port.readable.getReader({ mode: 'byob' })".
  • В программные интерфейсы для работы со звуком и видео (AudioDecoder, AudioEncoder, VideoDecoder и VideoEncoder) добавлена поддержка события "dequeue" и связанных с ним callback-вызовов, активируемых когда кодек начнёт выполнение поставленных в очередь задач кодирования или декодирования содержимого.
  • В API WebXR Device реализована возможность raw-доступа к текстурам изображений с камеры, синхронизированным с текущей позицией в виртуальном окружении.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. В панели Sources появилась возможность группировки файлов по источнику. Улучшена трассировка стека для асинхронных операций. Появилась возможность автоматического игнорирования при отладке известных сторонних скриптов. Добавлена возможность скрытия игнорируемых файлов в меню и панелях. Улучшена работа со стеком вызовов в отладчике.

    В панели Performance добавлен новый трек Interactions для визуализации взаимодействия со страницей и выявления потенциальных проблем с отзывчивостью интерфейса.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 20 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 16 премий на сумму 38500 долларов США (по одной премии в $9000, $7500, $7000, $5000, $4000, $3000, $2000 и $1000). Размер восьми вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 105
  3. OpenNews: В Chrome выявлена утечка паролей из полей с предпросмотром скрытого ввода
  4. OpenNews: В Chrome внесено изменение, допускающее запись в буфер обмена без действий пользователя
  5. OpenNews: В Chrome планируют добавить собственное хранилище корневых сертификатов
  6. OpenNews: В Chrome 106 будет прекращена поддержка технологии Server Push
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57841-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:32, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Очередное отличное обновление, с каждой версией всё лучше и лучше. Мой любимый браузер
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:36, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Говорим интернет подразумеваем Хром. Единственный нормальный браузер.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:38, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Но-но, оставьте эти свои девиации при себе. Все знают, что только ФФ юзабелен на сегодняшний день, особенно, когда речь идёт о линуксе.
     
     
  • 4.6, Аноним (1), 11:39, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А линукс вообще юзабелен на десктопе в первую очередь? Скорее всего нет
     
     
  • 5.11, Аноним (5), 11:46, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вполне, но если ты не программист или хотя бы админ, толку от линукса на десктопе не много, в первую очередь. Ну, ещё может быть интересно тем, у кого тараканы на тему нецелевого использования его железа (те ситуации, когда ОС занимается своими делами, и пользователь никак не может её контролировать). Это не значит, что обычных пользователей нет, например, для АРМ линукс походит как нельзя лучше (и если бы не чёртовы виндузятники, проблем с ними было бы куда меньше).
     
     
  • 6.16, Аноним (16), 12:13, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например когда ты доможозяйка, которой раз в пару лет надо обновить браузер, онлиоффис, wps-office, и поставить все мессенджеры.
    Здесь линукс вообще идеален, ибо работает точно так же годами, как и после первой установки.
    Из мелких проблем - забивание хомяка пользовательскими данными(да, просмотренные фильмы надо удолять) и открытие кучи лишних вкладок в браузерах. Но пользователь сам такое может починить.
     
     
  • 7.18, Аноним (5), 12:19, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В этом и дело, венда на таких пользователей куда лучше ориентирована. Тут и принудительные обновления, и много чего ещё.
     
     
  • 8.45, pic (?), 16:22, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока Microsoft не изъяла русскую локализацию или блокировку обновлений, если вкл... текст свёрнут, показать
     
  • 5.37, _kp (ok), 15:08, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне юзабелен, и даже удобен.
    Но, смотря для чего. Если Вам Solidworks, Photoshop, то логичнее для них использовать нативную ОС.  
     
  • 5.38, Vladimir (??), 15:34, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не смог осилить Linux? анонимизируй на Rust!
     
  • 4.17, Аноним (16), 12:15, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > оставьте эти свои девиации при себе
    > ФФ юзабелен

    Дядя, не тебе рассказывать людям о девиациях.


    > Все знают

    Из телеметрии наверное?

     
     
  • 5.19, Аноним (5), 12:22, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Из телеметрии наверное?

    Которая довольно беспроблемно отключается? Тут речь может идти скорее о том, что вебрендер гораздо эффективнее использует видеокарту, а сомнительных бандленных компонентов всё же меньше. Хром просто гораздо затратнее настраивать и постоянно добавляются новые уязвимые апи.

     
  • 4.40, Аноним (40), 15:41, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для начала тебе в другую новость (про Firefox 105.0.1) и бегом обновляться
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:43, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу : через три месяца MV3 - заживёёём ...
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:48, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередное отличное обновление, с каждой версией всё глубже и глубже.
     

  • 1.4, Аноним (5), 11:36, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Rpgmaker MZ стал чуть шустрее работать в ~102 версии сабжа, но всё равно лагает на моём линуксе. Вот бы в один прекрасный день увидеть, как сабж работает с нормальным ускорением и не лагает, ещё и с вейландом (а с вейландом у него вечные косяки были).
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 11:39, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На винде аппаратное ускорение работает со времён висты
     
     
  • 3.12, Аноним (5), 11:48, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технически оно там есть, но практически оно не совсем полноценное. А у висты в своё время тоже были трудности с видеокартами.
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:57, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Перешли с натива (ну, ok, со скриптами, но не JS) на веб-сопли и делают пикачу-фейс? Кушойте.
     
     
  • 3.28, Аноним (5), 14:02, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, перешли с ruby (который там был 10 лет с 2005), что там было в 80-90х хз, видимо, чё-то совсем деревянное, хуже kirikiri.
     
     
  • 4.29, Аноним (5), 14:06, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати, насколько я знаю, непосредственно скрипты и логика от перехода на v8 перестали тормозить, в том же xp тормоза всего что можно было была прям боль. А вот отрисовка на линуксе может тормозить теперь, спасибо качественной поддержке платформы гуглом.
     

  • 1.7, Аноним (27), 11:39, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В отличие от диалогов, создаваемых при помощи элемента <dialog> новый API позволяет создавать немодальные диалоги…

    Там не так написано:

    > the lack of a "modal" mode

    Т.е. <dialog> может быть и модальным, и нет, а эта новая вундервафля модальной быть не может.

     
  • 1.9, Аноним (9), 11:42, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Совет: в хромиуме можно сделать синхронизацию своими силами, сделав так, что он будет синхронизировать не с серверами гугла, а в локальный файл.

        chromium --enable-local-sync-backend --local-sync-backend-dir=/синхронизируй/в/этот/файл

    А далее этот файл можно распространять среди тачек каким угодно способом, может дропбоксом, может еще как. Лично у меня всего одна машина, так что я этот файл просто бэкаплю.

     
  • 1.13, Songo (ok), 11:51, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять Хром на одну цифру в версии выше Мозилы :)
    Соревнование версии браузеров :)
    Мозиле надо выпустить сразу версию 107 :)
     
     
  • 2.14, Аноним (10), 12:04, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в хроме что то добавилось , когда версию перепрыгнул ?
     
     
  • 3.20, Songo (ok), 12:27, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно должно добавиться? :)
    Тут ведь гонка за номеров версии.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:06, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разработчикам оперы это скажите.
     
     
  • 3.21, Songo (ok), 12:30, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они в гонке не участвуют.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 13:06, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они рядом бегут
     

  • 1.23, Аноним (23), 13:03, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > содержимое связанных с рекомендациями страниц теперь может отрисовываются в буфере (в том числе выполняются скрипты

    Отлично спасибо большое очень нужно было (используйте фф)

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:35, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Это чё, вы и сайты за меня смотреть будете?
    - Ага!
    (с)
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:48, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Показ рекламы еще до показа сайта? Это новый уровень.
     
     
  • 3.31, Аноним (25), 14:30, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу понятно, что реклама вставляется не для того, чтобы её смотрели.
     

  • 1.30, Аноним (30), 14:19, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я сплю или реально появилось "Video Decode: Hardware accelerated"? Никаких параметров не делал.
     
     
  • 2.32, Аноним (5), 14:45, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ни о чём не говорит, увы. Если в жырнолисе имеет смысл верить такой информации, то в хромом она не отражает действительное положение дел.
     
     
  • 3.33, военком (?), 14:48, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По дефолту не работает, но с флагом --disable-features=UseChromeOSDirectVideoDecoder работает.
     
     
  • 4.34, Аноним (5), 14:51, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А загрузка декодера на плате растёт? Работает с nvidia? А то, я знаю, фф тоже делает вид, что ваапи есть, но по факту его нет. А если отключить песочницы, то табы с видео просто грохаются.
     
     
  • 5.36, Аноним (30), 14:55, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверяю через intel_gpu_top, нвидии нет.
     
  • 2.35, lilpip (?), 14:51, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешает войти в chrome://flags и включить ?
     
  • 2.43, pic (?), 16:07, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растущая многоядерность на ПК сожрёт аппаратное ускорение.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 16:21, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Сто студентов и лопата заменяют экскаватор"
     
     
  • 4.46, pic (?), 16:24, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что-то с тех пор поменялось?
     

  • 1.39, Аноним (39), 15:40, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нам этого ненада. Да и десктопные браузеры все рано плюс-минус, а вот мобильные.. бгг.
     
  • 1.41, longway (?), 16:06, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браузер для детей, которых легко заманить на визуальные эффекты и прочие бесполезные побрякущки.
    Ну, ничего, рано или поздно этот пузырь лопнет.
     
  • 1.42, pic (?), 16:06, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сертификаты Минцифры работают, если добавить?
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 17:20, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как его вообще установить в линуксе?
     

  • 1.47, robot228 (?), 16:35, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, omnibox адаптируют наконец-то!
    Что теперь можно перестать Alfred и Rofi юзать?
    А может поставить buku?
    Как вывести подпапки красиво в UI?
     
  • 1.48, Аноним (48), 17:02, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Которая довольно беспроблемно отключается?

    chrome имеет штук пять sqlite баз в которых собирается история серфинга, ...  

    Когда вы производите очистку истории, то в базах эти данные не удаляются.  

    Что касается отключения телеметрии, то не забывайте о том, chrome частенько в run-time запускает
    разный свой tools - конечно для вашего блага.  

    Вообщем рассуждения в разных форумах об якобы возможности отключения телеметрии, является просто
    дилетантским трепом ...

     
  • 1.49, Аноним (48), 17:12, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все browsers и мобильные телефоны шпики ...
     
  • 1.50, Аноним (48), 17:20, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возможность отключения телеметрии имеется и предназначена для простаков, которые всему верят
     

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