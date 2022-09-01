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Релиз Chrome 105

01.09.2022 16:33

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 105. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 106 запланирован на 27 сентября.

Основные изменения в Chrome 105:

  • Прекращена поддержка специализированных web-приложений Chrome Apps, на смену которым пришли обособленные web-приложения на базе технологии Progressive Web Apps (PWA) и стандартных Web API. Изначально Google объявил о намерении отказаться от Chrome Apps ещё 2016 году и планировал прекратить их поддержку до 2018 года, но потом отложил данный план. В Chrome 105 при попытке установки приложений Chrome Apps будет выводиться предупреждение о прекращении их поддержки, но сами приложения продолжат запускаться. В Chrome 109 возможность выполнения Chrome Apps будет отключена.
  • Обеспечена дополнительная изоляции процесса "renderer", отвечающего за отрисовку. Данный процесс теперь выполняется в дополнительном контейнере (App Container), реализованном поверх существующей системы sandbox-изоляции. В случае эксплуатации уязвимости в коде отрисовки добавленные ограничения не позволят атакующему получить доступ к сети, благодаря запрету обращения к связанным с сетевыми возможностями системным вызовам.
  • Реализовано собственное унифицированное хранилище корневых сертификатов удостоверяющих центров (Chrome Root Store). Новое хранилище пока не включено по умолчанию и до окончания внедрения сертификаты продолжать проверяться с использованием специфичного для каждой операционной системы хранилища. Тестируемое решение напоминает подход компании Mozilla, которая поддерживает отдельное независимое хранилище корневых сертификатов для Firefox, используемое в качестве первого звена для проверки цепочки доверия сертификатов при открытии сайтов по HTTPS.
  • Началась подготовка к прекращению поддержки API Web SQL, который не стандартизирован, почти не используется и требует переработки для соответствия современным требованиям к безопасности. В Chrome 105 запрещено обращение к Web SQL из кода, загруженного без использования HTTPS, а также добавлен вывод в DevTools предупреждения об устаревании технологии. В 2023 году API Web SQL планируют удалить. Для разработчиков, которым необходима подобная функциональность, будет подготовлена замена на базе WebAssembly.
  • В Chrome sync прекращена поддержка синхронизации с Chrome 73 и более ранними выпусками.
  • Для платформ macOS и Windows активирован встроенный просмотрщик сертификатов, который заменил вызов интерфейса предоставляемого операционной системой. Раньше встроенный просмотрщик использовался только в сборках для Linux и ChromeOS.
  • В версию для платформы Android добавлены настройки для управления API "Topics & Interest Group", продвигаемого в рамках инициативы Privacy Sandbox и позволяющего определять категории интересов пользователя и использовать их вместо отслеживающих Cookie для выделения групп пользователей со сходными интересами без идентификации отдельных пользователей. В прошлом выпуске подобные настройки были добавлены в версии для Linux, ChromeOS, macOS и Windows.
  • При включении расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection) реализован сбор телеметрии об установленных дополнениях, обращении к API и соединении с внешними сайтами. Указанные данные используются на серверах Google для выявления вредоносной активности и нарушения правил браузерными дополнениями.
  • Переведена в категорию устаревших и будет блокирована в выпуске Chrome 106 возможность использования не-ASCII символов в доменах, указываемых в заголовке Cookie (для IDN-доменов следует указывать домены в формате punycode). Изменение приведёт браузер в соответствие с требованиями RFC 6265bis и поведением, реализованным в Firefox.


  • Предложен API Custom Highlight, предназначенный для произвольного изменения стиля выделенных областей текста и позволяющий не ограничиваться предоставляемым браузером фиксированным стилем для выделенных областей (::selection, ::inactive-selection) и подсветки синтаксических ошибок (::spelling-error, ::grammar-error). В первом варианте API предоставлена поддержка изменения цвета текста и фона при помощи псевдоэлементов color и background-color, но в дальнейшем будут добавлены и другие возможности настройки стиля.

    В качестве примера задач, которые можно решить при помощи нового API, упоминается добавление в web-фреймворки, предоставляющие инструменты для редактирования текста, собственных механизмов выделения текста, разного выделения при одновременном совместном редактировании несколькими пользователями, поиска в виртуализированных документах и пометки ошибок при проверке правописания. Если раньше, для создания нестандартного выделения требовались усложнённые манипуляции с деревом DOM, то API Custom Highlight предоставляет готовые операции для добавления и удаления подсветки, не влияющие на структуру DOM и применяющие стили в привязке к объектам Range.

  • В CSS добавлен запрос "@container", позволяющий формировать стиль элементов в зависимости от размера родительского элемента. "@container" напоминает запросы "@media", но применяется в привязке не к размеру всей видимой области, а к размеру блока (контейнера), в который помещён элемент, что позволяет задавать для дочерних элементов собственную логику выбора стиля, независящую от того, в каком именно месте на странице размещён элемент.
  • Добавлен CSS-псевдокласс ":has()" для проверки с учётом наличия дочернего элемента в родительском. Например, "p:has(span)" охватывает элементы <p>, внутри которых имеется элемент <span>.
  • Добавлен API HTML Sanitizer, позволяющий вырезать из содержимого элементы, влияющие на отображение и исполнение при выводе через метод setHTML(). API может быть полезен для чистки поступающих извне данных на предмет вырезания из них HTML-тегов, которые могут использоваться для совершения XSS-атак.
  • Предоставлена возможность использования API Streams (ReadableStream) для отправки fetch-запросов до того как загрузится тело ответа, т.е. можно начать отправку данных не дожидаясь завершения генерации страницы.
  • Для устанавливаемых обособленных web-приложений (PWA, Progressive Web App) предоставлена возможность изменения оформления области заголовка окна при помощи компонентов Window Controls Overlay, расширяющих экранную область web-приложения на всё окно и позволяющих придать web-приложению вид обычного настольного приложения. Web-приложение может управлять отрисовкой и обработкой ввода во всём окне, за исключением наложенного блока со штатными кнопками управления окном (закрытие, сворачивание, развёртывание).
  • Стабилизирована возможность доступа к Media Source Extensions из выделенных worker-ов (в контексте DedicatedWorker), что можно использовать, например, для повышения производительности буферизированного воспроизведения мультимедийных данных через создание объекта MediaSource в отдельном worker-е и трансляцию результатов его работы в HTMLMediaElement в основном потоке.
  • В API Client Hints, который развивается для замены заголовка User-Agent и позволяет выборочно отдавать данные о конкретных параметрах браузера и системы (версия, платформа и т.д.) только после запроса сервером, добавлена поддержка свойства Sec-CH-Viewport-Heigh, позволяющего получить сведения о высоте видимой области. Изменён формат разметки для задания в теге "meta" параметров Client Hints для внешних ресурсов: 
    
Было:
  <meta name="accept-ch" value="sec-ch-dpr=(https://foo.bar https://baz.qux), sec-ch-width=(https://foo.bar)"> 

Стало:
  <meta http-equiv="delegate-ch" value="sec-ch-dpr https://foo.bar https://baz.qux; sec-ch-width https://foo.bar">
  • Добавлена возможность создания глобальных обработчиков событий onbeforeinput (document.documentElement.onbeforeinput), при помощи которых web-приложения могут переопределить поведение при редактировании текста в блоках <input>, <textarea> и других элементах с установленным атрибутом "contenteditable", на стадии до изменения браузером содержимого элемента и дерева DOM.
  • Расширены возможности API Navigation, позволяющего web-приложениям перехватывать операции навигации в окне, инициировать переход и анализировать историю действий с приложением. Добавлены новые методы intercept() для перехвата перехода и scroll() для прокрутки в заданную позицию.
  • Добавлен статический метод Response.json(), позволяющий формировать тело ответа на основе данных с типом JSON.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. В отладчике при срабатывании точки останова разрешено редактирование верхней в стеке функций, без прерывания отладочного сеанса. В панели Recorder, при помощи которой можно записывать, воспроизводить и анализировать действия пользователя на странице, реализована поддержка точек останова, пошагового воспроизведения и записи событий наведения мыши.

    В панели анализа производительности добавлены метрики LCP (Largest Contentful Paint) для выявления задержек при отрисовке крупных (заметных пользователю) элементов в видимой области, таких как изображения, видео и блочные элементы. В панели Elements реализована пометка верхних слоёв, выводимых поверх другого содержимого, специальным значком. Для WebAssembly предоставлена возможность загрузки отладочных данных в формате DWARF.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 24 уязвимости. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 21 премию на сумму 60500 долларов США (одна премия $10000, одна премия $9000, одна премия $7500, одна премия $7000, две премии $5000, четыре премии $3000, двн премии $2000 и одна премия $1000). Размер семи вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 104
  3. OpenNews: Google опубликовал план прекращения поддержки Chrome Apps, NaCl, PNaCl и PPAPI
  4. OpenNews: Для Chrome развивают режим автоматического блокирования спама в уведомлениях
  5. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
  6. OpenNews: В Chrome 106 будет прекращена поддержка технологии Server Push
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57708-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:48, 01/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    User visible изменений для пользователя - 0. Дырок закрыли море.

    Вот и всё, что нужно знать об этом релизе.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:57, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, steamable api позволит создать или улучшить расширения связанные с запросами, например разные граберы видео/аудио или скачивание или загрузку в несколько потоков и прочее, это пользователь увидит
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:16, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это плохо? Не завезли свистелок, починили ошибки, ффуу.
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:17, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того что Гугл устроил саботаж в ФФ, заставив их писать новый язык вместо работы над продуктом. Гугл может даже особо то и напрягаться.  
     

  • 1.2, истина в последней инстанции (?), 16:49, 01/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Progressive Web Apps (PWA)

    Аххахахахахахаааааааа. Вот это поржал.

    Правильное название будет Degressive Web Apps (DWA)

    Дегенераты блин

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 17:00, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с головой у тебя серьезные проблемы, если ты не понимаешь что PWA это просто сайт с кэшем данных и это хорошо для пользователей, тем более в странах под санкциями, где те же банки могут просто веб версии приложенок делать
     
     
  • 3.7, истина в последней инстанции (?), 17:04, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Дадада, я тебя серьёзно послушал. Мнение веб обезьянки для меня, да и для всего мира ну оооооооооооочень важно.
     
  • 3.8, истина в последней инстанции (?), 17:05, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как там изогнутые ракеты поживают на эльбрусах?
     
     
  • 4.16, AleksK (ok), 17:38, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как там контрнаступление?
     
     
  • 5.19, истина в последней инстанции (?), 17:57, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятия не имею. Но специально залез посмотрел. Разбежались рашисты только навоз из обосранных штанов разбрасывая.
     
     
  • 6.22, AleksK (ok), 18:01, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Понятия не имею. Но специально залез посмотрел. Разбежались рашисты только навоз из
    > обосранных штанов разбрасывая.

    Дрыхнет хлопец у дороги, снятся хлопцу перемоги

     
  • 5.24, Аноним (12), 18:22, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально, сегодня вот в нашей деревне очередная похороночка и крокодиловы слёзы.
     
  • 2.10, Kuromi (ok), 17:16, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Progressive Web Apps (PWA)
    > Аххахахахахахаааааааа. Вот это поржал.
    > Правильное название будет Degressive Web Apps (DWA)
    > Дегенераты блин

    Ну один плюс что они хотя бы убирают свою очередную "уникальную" реализацию не совместимую ни с чем более. Да, PWA это вещь на любителя, но теперь они хотя бы будут стандартизированы.

     
     
  • 3.21, истина в последней инстанции (?), 17:59, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > они хотя бы будут стандартизированы.

    Ахахахаааа, обезьяньи стандартны. Жжёшь. Пиши ещё.

     

  • 1.3, Xenia Joness (ok), 16:51, 01/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Лучший браузер для ПК и смартфонов, быстрый, надежный, и рационально потребляющий ресурсы ПК. Успеху проекту Chromium и особенно Google, без которого Chromiuma не было бы, и Web был бы совсем другой
     
     
  • 2.4, АнонимкаРастуимка (?), 16:56, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хороший у вас рейтинг )
     
  • 2.20, Аноньимъ (ok), 17:58, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В нём нет блокировки рекламы на смартфонах.
    От чего пользоваться им невозможно, если только у вас не совсем уже специфические вкусы.
     

  • 1.9, Kuromi (ok), 17:11, 01/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В Chrome 105 при попытке установки приложений Chrome Apps будет выводиться предупреждение о прекращении их поддержки, но сами приложения продолжат запускаться. В Chrome 109 возможность выполнения Chrome Apps будет отключена.

    ..В Chrome 105 запрещено обращение к Web SQL из кода, загруженного без использования HTTPS, а также добавлен вывод в DevTools предупреждения об устаревании технологии. В 2023 году API Web SQL планируют удалить. Для разработчиков, которым необходима подобная функциональность, будет подготовлена замена на базе WebAssembly."

    Вот обратите внимание как небыстро они обычно удаляют фичи и как экстренно они удаляют Server Push.

     
  • 1.11, Аноним (13), 17:16, 01/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как хорошо что есть хотя бы один нормальный браузер.
     
  • 1.14, Ананоним (?), 17:20, 01/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даёшь номер версии 1024! А то 105 это уже скучно, немодно и немолодёжно.
     
     
  • 2.15, hefenud (ok), 17:37, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объясни мне, почему у вас тут так подгорает от версий?
    Какая тебе разница, чувак?
    А если бы была 10.5 тебе было бы спокойней?
    А если бы использовали unix time на момент релиза для обозначения версии тебя бы порвало на сотню маленьких дурачков?
     
  • 2.17, n00by (ok), 17:39, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так следующая и будет 102+4.
     

  • 1.18, Аноним (18), 17:42, 01/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В Google больше всего заботятся о стабильной доставке рекламы пользователю, а не о качестве своих продуктов.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 18:11, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, сам понимаешь, без денег сейчас никуда...
     
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