Для Chrome развивают режим автоматического блокирования спама в уведомлениях

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|1.1, Константавр (ok), 11:05, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Открыли ящик Пандоры, а теперь героически сражаются с последствиями... Сразу было понятно, кто будет этим пользоваться, и с той и стой стороны.
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|1.2, Вася (??), 11:30, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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эти уведомления, такое ощущение, что только для спама и были созданы. В крайнем случае - слежки.
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|1.3, aploskov.dev (ok), 11:35, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блин, рукожопы. Потом будут прикручивать ручку, чтобы различные мессенджеры, либо уведомления от почты и календаря проходили мимо "Антиспама".
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|1.4, eugener (ok), 11:42, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> спам через push-уведомления входит в число жалоб
Ктож их заставляет подписываться на спам? А отписаться не знают как?
Впрочем, о чём это я... "Ой, там что-то вылезло".
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|1.5, Аноним (5), 12:05, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Хроме столько всяких верёвок, за которые можно дёргать. Одни скрипты что стоят.
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|2.8, Аноним (8), 12:59, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ЭВМ столько всяких верёвок, за которые можно дёргать. Одни исполняемые файлы что стоят.
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|2.9, Аноним (9), 13:07, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё что от гугла - допустимо, ну что вы как маленький вопросы задаёте.
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|1.7, КО (?), 12:45, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну в общем:
"Мы будем читать ваши уведомления и предлагать свои продукты на их основе на главной странице поисковика и где только можно, поскольку блокировщики реклам нам теперь больше не помеха, жрите.
Ах да, мы знаем о вас через наш safe browsing, но нужно больше золота. "
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|1.10, Аноним (10), 14:32, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я автоматически заблкировал бы сабж. Не нужно нам любое дерьмо от гугла, который еще и банит своих юзеров!
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