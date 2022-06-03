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Для Chrome развивают режим автоматического блокирования спама в уведомлениях

03.06.2022 10:34

Для включения в кодовую базу Chromium предложен режим автоматического блокирования спама в push-уведомлениях. Отмечается, что спам через push-уведомления входит в число жалоб, наиболее часто отправляемых в службу поддержки Google. Предложенный механизм защиты позволит решить проблему со спамом в уведомлениях и будет применяться на усмотрение пользователя. Для управления активацией нового режима реализован параметр "chrome://flags#disruptive-notification-permission-revocation", который по умолчанию отключён.

Начиная с Chrome 84 браузер уже предоставляет средства защиты от назойливых уведомлений, которые сводятся к информирванию о запросе в неблокирующем режиме - вместо отдельного диалога в адресной строке отображается не требующая действий от пользователя информационная подсказка с предупреждением о блокировке запроса полномочий на отправку push-уведомлений.

Новый режим расширяет данную защиту возможностью автоматического отзыва уже предоставленных полномочий на доставку уведомлений для сайтов, уличённых в некорректном поведении. Для сайтов-нарушителей также будет автоматически отключаться вывод запросов полномочий на отправку уведомлений. Попадание сайтов в чёрный список, на основе которого применяется блокировка, осуществляется в случае нарушения правил использования сервисов Google (Developer Terms of Service).

  1. Главная ссылка к новости (https://9to5google.com/2022/06...)
  2. OpenNews: В Chrome 84 по умолчанию включат защиту от назойливых уведомлений
  3. OpenNews: Mozilla воспользовалась push-уведомлениями для распространения политической рекламы в Firefox
  4. OpenNews: Chrome, следом за Firefox, добавит защиту от назойливых уведомлений
  5. OpenNews: В Firefox 70 будет ужесточён вывод уведомлений и внесены ограничения для ftp
  6. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен блокировщик назойливых уведомлений и API UserScripts
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57296-chrome
Ключевые слова: chrome, spam, block
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Константавр (ok), 11:05, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Открыли ящик Пандоры, а теперь героически сражаются с последствиями... Сразу было понятно, кто будет этим пользоваться, и с той и стой стороны.
     
  • 1.2, Вася (??), 11:30, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    эти уведомления, такое ощущение, что только для спама и были созданы. В крайнем случае - слежки.
     
  • 1.3, aploskov.dev (ok), 11:35, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, рукожопы. Потом будут прикручивать ручку, чтобы различные мессенджеры, либо уведомления от почты и календаря проходили мимо "Антиспама".
     
  • 1.4, eugener (ok), 11:42, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > спам через push-уведомления входит в число жалоб

    Ктож их заставляет подписываться на спам? А отписаться не знают как?
    Впрочем, о чём это я... "Ой, там что-то вылезло".

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:05, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Хроме столько всяких верёвок, за которые можно дёргать. Одни скрипты что стоят.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:59, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ЭВМ столько всяких верёвок, за которые можно дёргать. Одни исполняемые файлы что стоят.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:26, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А допустимый спам будет?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:07, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё что от гугла - допустимо, ну что вы как маленький вопросы задаёте.
     

  • 1.7, КО (?), 12:45, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну в общем:
    "Мы будем читать ваши уведомления и предлагать свои продукты на их основе на главной странице поисковика и где только можно, поскольку блокировщики реклам нам теперь больше не помеха, жрите.
    Ах да, мы знаем о вас через наш safe browsing, но нужно больше золота. "
     
  • 1.10, Аноним (10), 14:32, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я автоматически заблкировал бы сабж. Не нужно нам любое дерьмо от гугла, который еще и банит своих юзеров!
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:16, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что, их разве кто-то не отключает сразу же?
     
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