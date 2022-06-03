Для Chrome развивают режим автоматического блокирования спама в уведомлениях

Для включения в кодовую базу Chromium предложен режим автоматического блокирования спама в push-уведомлениях. Отмечается, что спам через push-уведомления входит в число жалоб, наиболее часто отправляемых в службу поддержки Google. Предложенный механизм защиты позволит решить проблему со спамом в уведомлениях и будет применяться на усмотрение пользователя. Для управления активацией нового режима реализован параметр "chrome://flags#disruptive-notification-permission-revocation", который по умолчанию отключён.

Начиная с Chrome 84 браузер уже предоставляет средства защиты от назойливых уведомлений, которые сводятся к информирванию о запросе в неблокирующем режиме - вместо отдельного диалога в адресной строке отображается не требующая действий от пользователя информационная подсказка с предупреждением о блокировке запроса полномочий на отправку push-уведомлений.

Новый режим расширяет данную защиту возможностью автоматического отзыва уже предоставленных полномочий на доставку уведомлений для сайтов, уличённых в некорректном поведении. Для сайтов-нарушителей также будет автоматически отключаться вывод запросов полномочий на отправку уведомлений. Попадание сайтов в чёрный список, на основе которого применяется блокировка, осуществляется в случае нарушения правил использования сервисов Google (Developer Terms of Service).



