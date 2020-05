В Chrome 84 по умолчанию включат защиту от назойливых уведомлений

2.5 , Аноним ( 3 ), 22:29, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Сменить браузер?))

3.8 , DiabloPC ( ok ), 22:41, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если не так радикально?

4.10 , Аноним ( 10 ), 23:51, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Настройки -> Настройки сайтов -> Уведомления

5.13 , Аноним ( 13 ), 01:39, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – не помогает -- также вылязят

6.14 , НяшМяш ( ok ), 02:01, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В Firefox есть галочка: Блокировать новые запросы на отправку вам уведомлений

Это не позволит веб-сайтам, кроме перечисленных выше, запрашивать разрешение на отправку уведомлений. Блокировка уведомлений может нарушить некоторые функции веб-сайта.

7.15 , DiabloPC ( ok ), 03:00, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так то в лисе, с хромым похуже(((

Я ещё со времен 12й ёперы присел на управление жестами и сейчас без них как без рук (дополнения не предлагать, проверил большинство для мурзилы - работают, мягко говоря, отвратно(((( ) . Нынче таскаю вивальди. Но вот эта дрянь с уведомлениями временами просто выбешивает %)

6.17 , Kuromi ( ok ), 05:32, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В ФФ через настройку dom.push.enabled можно выключить уведоиления все, вообще, насовсем.

7.18 , Аноним ( - ), 05:55, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >dom.push.enabled можно выключить уведоиления все, вообще, насовсем Вот чет я не понял, оно по умолчанию false. Вроде ж "Разрешить > Нет" Такая логика? Или, все-таки, надо true?

8.20 , Kuromi ( ok ), 05:58, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это очень странно, у меня по умолчанию в True Nightly По идее false означает ... 9.23 , Аноним ( 23 ), 07:50, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Возможно потому что у меня esr ... 6.22 , Аноним ( 22 ), 07:47, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не ври, после блокировки уведомлений они больше нигде не вылазят, кроме фиктивных, но тут только ублоком блокировать.