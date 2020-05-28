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В Chrome 84 по умолчанию включат защиту от назойливых уведомлений

28.05.2020 22:06

Компания Google сообщила о решении включить в выпуске Chrome 84, намеченном на 14 июля, систему защиты от назойливых уведомлений, например, спама запросами на получение push-уведомлений. Так как подобные запросы прерывают работу пользователя и отвлекают внимание на действия в диалогах подтверждения, вместо отдельного диалога в адресной строке будет отображаться не требующая действий от пользователя информационная подсказка с предупреждением о блокировке запроса полномочий, которая автоматически сворачивается в индикатор с изображением зачёркнутого колокола. При клике на индикатор можно активировать или отклонить запрошенное полномочие в любой удобный момент.

Новый режим автоматически будет применяться для сайтов, уличённых в злоупотреблении уведомлениями (например, выводящих фиктивные сообщения, напоминающие сообщения чата, предупреждений или системных диалогов), а также сайтов на которых фиксируется большой процент отклонения запросов подтверждения полномочий. Сайтам не рекомендуется использовать всплывающие окна или отвлекающие рекламные диалоги с предложением подписки на уведомления, которые обычно выводятся перед запросом полномочий. Запрос полномочий следует производить только после действий по инициативе пользователя, например, когда пользователь кликнет на специальный флажок подписки в меню или на отдельной странице. До повсеместной активации новый режим можно включить при помощи настройки "chrome://flags/#quiet-notification-prompts".



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2020...)
  2. OpenNews: Chrome, следом за Firefox, добавит защиту от назойливых уведомлений
  3. OpenNews: В Firefox 70 будет ужесточён вывод уведомлений и внесены ограничения для ftp
  4. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен блокировщик назойливых уведомлений и API UserScripts
  5. OpenNews: В Firefox решено по умолчанию блокировать отслеживание перемещений между сайтами
  6. OpenNews: Ростелеком начал подстановку своей рекламы в трафик абонентов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53046-chrome
Ключевые слова: chrome, spam, notification
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 22:24, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    ого, еще всплывающие окна при открытии сайта не перебороли, а божились еще лет 7 назад, теперь вот за уведомления взялись... сами проблему создают, сами с ней борются, идеально
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:24, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мозилла это еще пол года назад сделала.
     
     
  • 2.19, Kuromi (ok), 05:57, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Также как и AppCache грохнула, а Хром только с 85-ого релиза собирается по умолчанию выключить (а реально до 90+ тянуть будут).
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:27, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для хомячков. Адекватный юзер делает это САМ, так как нужно ЕМУ (ублок). Впрочем, кто бы сомневался в пользователях хромого ;)
     
     
  • 2.11, Аноним84701 (ok), 23:58, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Для хомячков. Адекватный юзер делает это САМ, так как нужно ЕМУ (ублок).

    Если не блокировать рекламу, то даже "хомячок" может задолбаться и как минимум спросить совета у более сведующего (причем, не обязательно это будет завсегдатай  опеннета - по разным статистикам около 30% пользователей используют блокировщики) что делать.
    И поставит сторонний блокировщик с фатальным недостатком – uBlock будет блокировать всю рекламу, а не только НЕПРАВИЛЬНУЮ (т.е. не от гугла).
    Поэтому, сначала сделают "сторонний блокировщик вам не очень нужен – мы блокируем почти все".
    А потом прямо-таки напрашивается что-то типа "Ой":
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50009
    > Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin
    > 23.01.2019 10:36

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51664
    > Chrome Web Store блокировал публикацию обновления uBlock Origin (дополнено)
    > 12.10.2019 20:20

    Ваш КО.

     
     
  • 3.21, КО (?), 06:55, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще поставить более толерантный к пользователям браузер.
    А любители не снимать галки и ставить bloatware с хромым будут и дальше страдать.
     

  • 1.4, DiabloPC (ok), 22:27, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как эти уведомления вообще отключить??? Есть какая-то панацея?
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 22:29, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сменить браузер?))
     
     
  • 3.8, DiabloPC (ok), 22:41, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если не так радикально?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 23:51, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настройки -> Настройки сайтов -> Уведомления
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 01:39, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не помогает -- также вылязят
     
     
  • 6.14, НяшМяш (ok), 02:01, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Firefox есть галочка:

    Блокировать новые запросы на отправку вам уведомлений
    Это не позволит веб-сайтам, кроме перечисленных выше, запрашивать разрешение на отправку уведомлений. Блокировка уведомлений может нарушить некоторые функции веб-сайта.

     
     
  • 7.15, DiabloPC (ok), 03:00, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то в лисе, с хромым похуже(((
    Я ещё со времен 12й ёперы присел на управление жестами и сейчас без них как без рук (дополнения не предлагать, проверил большинство для мурзилы - работают, мягко говоря, отвратно(((( ) . Нынче таскаю вивальди. Но вот эта дрянь с уведомлениями временами просто выбешивает %)
     
  • 6.17, Kuromi (ok), 05:32, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ФФ через настройку dom.push.enabled можно выключить уведоиления все, вообще, насовсем.
     
     
  • 7.18, Аноним (-), 05:55, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >dom.push.enabled можно выключить уведоиления все, вообще, насовсем

    Вот чет я не понял, оно по умолчанию false. Вроде ж "Разрешить > Нет" Такая логика? Или, все-таки, надо true?

     
     
  • 8.20, Kuromi (ok), 05:58, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это очень странно, у меня по умолчанию в True Nightly По идее false означает ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.23, Аноним (23), 07:50, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно потому что у меня esr ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.22, Аноним (22), 07:47, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ври, после блокировки уведомлений они больше нигде не вылазят, кроме фиктивных, но тут только ублоком блокировать.
     

  • 1.6, Eric Hartman (?), 22:31, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >#Google #назойливые_уведомления #спам

    Вся суть.

     
     
  • 2.7, Аноним (1), 22:33, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В точку
     

  • 1.9, ан (?), 23:48, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы ublock origin разрешили в мобильном хроме.
     
  • 1.12, Аноним (-), 01:25, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а также сайтов на которых фиксируется большой процент отклонения запросов подтверждения полномочий.

    надеюсь все всё поняли.

     
  • 1.16, Тот_Самый_Анонимус (?), 05:30, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая попытка, хром, но нет.
     
  • 1.24, Dzen Python (ok), 09:18, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Хром: мы заблокируем вам всю рекламу, кроме adwords
    > Хром: мы отменим юзерагент, чтобы усложнить обход "хакерам" обход chrome-only ограничений - теперь у вас работать тольько в хроме по фингерпринту!
    > Хром: мы заблокируем вам все нотифи, кроме генерируемых js'ом adwords

    вы здесь -->
    > Хром: мы заблокируем вам любой скрипт, не кэшируемый на расово одобренных cdn , скрипты без cdn будут блокироваться без вопросов

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