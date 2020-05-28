В Chrome 84 по умолчанию включат защиту от назойливых уведомлений

Компания Google сообщила о решении включить в выпуске Chrome 84, намеченном на 14 июля, систему защиты от назойливых уведомлений, например, спама запросами на получение push-уведомлений. Так как подобные запросы прерывают работу пользователя и отвлекают внимание на действия в диалогах подтверждения, вместо отдельного диалога в адресной строке будет отображаться не требующая действий от пользователя информационная подсказка с предупреждением о блокировке запроса полномочий, которая автоматически сворачивается в индикатор с изображением зачёркнутого колокола. При клике на индикатор можно активировать или отклонить запрошенное полномочие в любой удобный момент.

Новый режим автоматически будет применяться для сайтов, уличённых в злоупотреблении уведомлениями (например, выводящих фиктивные сообщения, напоминающие сообщения чата, предупреждений или системных диалогов), а также сайтов на которых фиксируется большой процент отклонения запросов подтверждения полномочий. Сайтам не рекомендуется использовать всплывающие окна или отвлекающие рекламные диалоги с предложением подписки на уведомления, которые обычно выводятся перед запросом полномочий. Запрос полномочий следует производить только после действий по инициативе пользователя, например, когда пользователь кликнет на специальный флажок подписки в меню или на отдельной странице. До повсеместной активации новый режим можно включить при помощи настройки "chrome://flags/#quiet-notification-prompts".