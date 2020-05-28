В Chrome 84 по умолчанию включат защиту от назойливых уведомлений

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|1.1, Аноним (1), 22:24, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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ого, еще всплывающие окна при открытии сайта не перебороли, а божились еще лет 7 назад, теперь вот за уведомления взялись... сами проблему создают, сами с ней борются, идеально
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|2.19, Kuromi (ok), 05:57, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Также как и AppCache грохнула, а Хром только с 85-ого релиза собирается по умолчанию выключить (а реально до 90+ тянуть будут).
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|1.3, Аноним (3), 22:27, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Для хомячков. Адекватный юзер делает это САМ, так как нужно ЕМУ (ублок). Впрочем, кто бы сомневался в пользователях хромого ;)
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|2.11, Аноним84701 (ok), 23:58, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Для хомячков. Адекватный юзер делает это САМ, так как нужно ЕМУ (ублок).
Если не блокировать рекламу, то даже "хомячок" может задолбаться и как минимум спросить совета у более сведующего (причем, не обязательно это будет завсегдатай опеннета - по разным статистикам около 30% пользователей используют блокировщики) что делать.
И поставит сторонний блокировщик с фатальным недостатком – uBlock будет блокировать всю рекламу, а не только НЕПРАВИЛЬНУЮ (т.е. не от гугла).
Поэтому, сначала сделают "сторонний блокировщик вам не очень нужен – мы блокируем почти все".
А потом прямо-таки напрашивается что-то типа "Ой":
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50009
> Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin
> 23.01.2019 10:36
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51664
> Chrome Web Store блокировал публикацию обновления uBlock Origin (дополнено)
> 12.10.2019 20:20
Ваш КО.
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|3.21, КО (?), 06:55, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проще поставить более толерантный к пользователям браузер.
А любители не снимать галки и ставить bloatware с хромым будут и дальше страдать.
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|6.14, НяшМяш (ok), 02:01, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Firefox есть галочка:
Блокировать новые запросы на отправку вам уведомлений
Это не позволит веб-сайтам, кроме перечисленных выше, запрашивать разрешение на отправку уведомлений. Блокировка уведомлений может нарушить некоторые функции веб-сайта.
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|7.15, DiabloPC (ok), 03:00, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так то в лисе, с хромым похуже(((
Я ещё со времен 12й ёперы присел на управление жестами и сейчас без них как без рук (дополнения не предлагать, проверил большинство для мурзилы - работают, мягко говоря, отвратно(((( ) . Нынче таскаю вивальди. Но вот эта дрянь с уведомлениями временами просто выбешивает %)
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|6.17, Kuromi (ok), 05:32, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ФФ через настройку dom.push.enabled можно выключить уведоиления все, вообще, насовсем.
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|7.18, Аноним (-), 05:55, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>dom.push.enabled можно выключить уведоиления все, вообще, насовсем
Вот чет я не понял, оно по умолчанию false. Вроде ж "Разрешить > Нет" Такая логика? Или, все-таки, надо true?
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|8.20, Kuromi (ok), 05:58, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это очень странно, у меня по умолчанию в True Nightly По идее false означает ... текст свёрнут, показать
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|6.22, Аноним (22), 07:47, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не ври, после блокировки уведомлений они больше нигде не вылазят, кроме фиктивных, но тут только ублоком блокировать.
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|1.12, Аноним (-), 01:25, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> а также сайтов на которых фиксируется большой процент отклонения запросов подтверждения полномочий.
надеюсь все всё поняли.
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|1.24, Dzen Python (ok), 09:18, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Хром: мы заблокируем вам всю рекламу, кроме adwords
> Хром: мы отменим юзерагент, чтобы усложнить обход "хакерам" обход chrome-only ограничений - теперь у вас работать тольько в хроме по фингерпринту!
> Хром: мы заблокируем вам все нотифи, кроме генерируемых js'ом adwords
вы здесь -->
> Хром: мы заблокируем вам любой скрипт, не кэшируемый на расово одобренных cdn , скрипты без cdn будут блокироваться без вопросов
...
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