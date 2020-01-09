Chrome, следом за Firefox, добавит защиту от назойливых уведомлений

Компания Google раскрыла планы реализации в Chrome средств для блокировки назойливых уведомлений, похожие на те, что были несколько дней назад предложены пользователям в Firefox 72. Google согласился, что большая часть уведомлений, связанных с подтверждением полномочий, выводятся сайтами в назойливом виде. Вместо вывода подобных уведомлений, когда в них возникает реальная необходимость, сайты обычно запрашивают подтверждение полномочий после первого открытия сайта, не привязываясь к контексту выполняемых операций.

Подобная активность, например, спам запросами на получение push-уведомлений, прерывает работу пользователя и отвлекает внимание на действия в диалогах подтверждения. Начиная с выпуска Chrome 80, намеченного на 4 февраля, появится возможность выводить информацию о запросах полномочий в неназойливой форме, не требующей выполнения каких-либо действий. Вместо отдельного диалога, в адресной строке будет отображаться подсказка с предупреждением о блокировке запроса полномочий, которое затем будет сворачиваться в индикатор с изображением зачёркнутого колокола. При клике на индикатор можно активировать или отклонить запрошенное полномочие в любой удобный момент.

В Chrome 80, как в настольной, так и в мобильной редакциях, новый режим будет применяться только при определённых условиях, но в настройках будет предусмотрен пункт для его применения для всех запросов полномочий (chrome://flags/#quiet-notification-prompts). Автоматически новый режим будет выборочно включаться для пользователей, которые до этого обычно блокировали подобные запросы, а также для сайтов, на которых фиксируется большой процент отклонения запросов.

В дальнейшем также планируется реализовать более жёсткие меры защиты от применения сайтами интерфейса вывода уведомлений для совершения вредоносных или обманных действий. Сайтам также не рекомендуется использовать всплывающие окна или отвлекающие рекламные диалоги с предложением подписки на уведомления, которые обычно выводятся перед запросом полномочий. Запрос рекомендуется производить только после действий по инициативе пользователя, например, когда пользователь кликнет на специальный флажок подписки в меню или на отдельной странице.



