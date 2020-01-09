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Chrome, следом за Firefox, добавит защиту от назойливых уведомлений

09.01.2020 13:30

Компания Google раскрыла планы реализации в Chrome средств для блокировки назойливых уведомлений, похожие на те, что были несколько дней назад предложены пользователям в Firefox 72. Google согласился, что большая часть уведомлений, связанных с подтверждением полномочий, выводятся сайтами в назойливом виде. Вместо вывода подобных уведомлений, когда в них возникает реальная необходимость, сайты обычно запрашивают подтверждение полномочий после первого открытия сайта, не привязываясь к контексту выполняемых операций.

Подобная активность, например, спам запросами на получение push-уведомлений, прерывает работу пользователя и отвлекает внимание на действия в диалогах подтверждения. Начиная с выпуска Chrome 80, намеченного на 4 февраля, появится возможность выводить информацию о запросах полномочий в неназойливой форме, не требующей выполнения каких-либо действий. Вместо отдельного диалога, в адресной строке будет отображаться подсказка с предупреждением о блокировке запроса полномочий, которое затем будет сворачиваться в индикатор с изображением зачёркнутого колокола. При клике на индикатор можно активировать или отклонить запрошенное полномочие в любой удобный момент.

В Chrome 80, как в настольной, так и в мобильной редакциях, новый режим будет применяться только при определённых условиях, но в настройках будет предусмотрен пункт для его применения для всех запросов полномочий (chrome://flags/#quiet-notification-prompts). Автоматически новый режим будет выборочно включаться для пользователей, которые до этого обычно блокировали подобные запросы, а также для сайтов, на которых фиксируется большой процент отклонения запросов.

В дальнейшем также планируется реализовать более жёсткие меры защиты от применения сайтами интерфейса вывода уведомлений для совершения вредоносных или обманных действий. Сайтам также не рекомендуется использовать всплывающие окна или отвлекающие рекламные диалоги с предложением подписки на уведомления, которые обычно выводятся перед запросом полномочий. Запрос рекомендуется производить только после действий по инициативе пользователя, например, когда пользователь кликнет на специальный флажок подписки в меню или на отдельной странице.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2020...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 72
  3. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен блокировщик назойливых уведомлений и API UserScripts
  4. OpenNews: В Firefox 70 будет ужесточён вывод уведомлений и внесены ограничения для ftp
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 13:48, 09/01/2020 [ответить]  
    		• +7 +/
    И кто тут у нас лаял, что Mozilla следует за решениями Гугла?
     
  • 1.2, zloykakpes (ok), 13:49, 09/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Отлично. Это уведомление блокирует страницы, пока по нему не кликнешь мышкой, что надоедает.
     
  • 1.3, Аноним (-), 13:51, 09/01/2020 [ответить]  
    		• +5 +/
    Хром по-жизни лишь второй. Повторяет за лисой.
     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 14:12, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну а Links конечно третий, без картинок всяких этих...
     

  • 1.4, VladSh (?), 14:02, 09/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Пусть лучше постоянные всплывающие сообщения на ютубе уберёт о том, что "вы не вошли в свой аккаунт" и о том, что изменились условия использования сервисом, а вы их не прочитали. Уже несколько месяцев наблюдаю - задолбало!
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 14:07, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь YouTube Classic, оно возвращает старый интерфейс трубы. Это можно включить в настройках самой трубы, но без гуглоаккаунта эта настройка будет сбрасываться.
     
     
  • 3.9, пох. (?), 14:23, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это пока ему еще есть, чего возвращать. Скоро-скоро доломают.

     

  • 1.5, llol (?), 14:04, 09/01/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    > Анализ телеметрии показал, что
    > 97% подобных запросов
    > отклоняются, в том числе в 19%
    > случаях пользователь сразу
    > закрывает страницу не нажимая
    > кнопку согласия или отклонения.

    Слава богу нормальных и здоровых людей подавляющее большинство, и они не отключают телеметрию. Благодаря чему софт становится ближе к пользователю и появляются такие вот полезные фичи, как блокировка назойливых пушей.

    А доморощеных мамкиных борцов за безопасность, скрывющих пачку порнухи на своём Disk C:\, почти нет (в пределах статистической погрешности, как и пользователей линукса на десктопах). А то бы всю статистику попортили.

     
  • 1.8, manster (ok), 14:16, 09/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    полезна вообще возможность задавать уведомления отключенными по дефолту
     
     
  • 2.10, пох. (?), 14:25, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > полезна вообще возможность задавать уведомления отключенными по дефолту

    полезна, но если ее реализовать как в мурзиле - просто отключить всем и сразу - можно просто попрощаться с уведомлениями, типовой пользователь не умеющий отключать телметрию - их просто не увидит, пока они не заблокируют ему экран напрочь.

    Поэтому гугель в очередной раз пошел своим путем и приделал автоугадав. Теперь разработчикам сайтов добавился новый этап интереснейшей игры "угадай, где мы еще наплевали на самими же нами предложенные стандарты и как эту проблему теперь обходить"

     
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