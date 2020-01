Chrome, следом за Firefox, добавит защиту от назойливых уведомлений

1.1 , Аноним ( 1 ), 13:48, 09/01/2020 [ответить] +7 + / – И кто тут у нас лаял, что Mozilla следует за решениями Гугла?

1.2 , zloykakpes ( ok ), 13:49, 09/01/2020 [ответить] + / – Отлично. Это уведомление блокирует страницы, пока по нему не кликнешь мышкой, что надоедает.

1.3 , Аноним ( - ), 13:51, 09/01/2020 [ответить] +5 + / – Хром по-жизни лишь второй. Повторяет за лисой.

2.7 , A.Stahl ( ok ), 14:12, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну а Links конечно третий, без картинок всяких этих...



1.4 , VladSh ( ? ), 14:02, 09/01/2020 [ответить] + / – Пусть лучше постоянные всплывающие сообщения на ютубе уберёт о том, что "вы не вошли в свой аккаунт" и о том, что изменились условия использования сервисом, а вы их не прочитали. Уже несколько месяцев наблюдаю - задолбало!

2.6 , Аноним ( 1 ), 14:07, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поставь YouTube Classic, оно возвращает старый интерфейс трубы. Это можно включить в настройках самой трубы, но без гуглоаккаунта эта настройка будет сбрасываться.

3.9 , пох. ( ? ), 14:23, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это пока ему еще есть, чего возвращать. Скоро-скоро доломают.

1.5 , llol ( ? ), 14:04, 09/01/2020 [ответить] –3 + / – > Анализ телеметрии показал, что

> 97% подобных запросов

> отклоняются, в том числе в 19%

> случаях пользователь сразу

> закрывает страницу не нажимая

> кнопку согласия или отклонения. Слава богу нормальных и здоровых людей подавляющее большинство, и они не отключают телеметрию. Благодаря чему софт становится ближе к пользователю и появляются такие вот полезные фичи, как блокировка назойливых пушей. А доморощеных мамкиных борцов за безопасность, скрывющих пачку порнухи на своём Disk C:\, почти нет (в пределах статистической погрешности, как и пользователей линукса на десктопах). А то бы всю статистику попортили.

1.8 , manster ( ok ), 14:16, 09/01/2020 [ответить] + / – полезна вообще возможность задавать уведомления отключенными по дефолту

2.10 , пох. ( ? ), 14:25, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > полезна вообще возможность задавать уведомления отключенными по дефолту полезна, но если ее реализовать как в мурзиле - просто отключить всем и сразу - можно просто попрощаться с уведомлениями, типовой пользователь не умеющий отключать телметрию - их просто не увидит, пока они не заблокируют ему экран напрочь. Поэтому гугель в очередной раз пошел своим путем и приделал автоугадав. Теперь разработчикам сайтов добавился новый этап интереснейшей игры "угадай, где мы еще наплевали на самими же нами предложенные стандарты и как эту проблему теперь обходить"