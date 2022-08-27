В Chrome внесено изменение, допускающее запись в буфер обмена без действий пользователя

2.13 , Аноним ( 13 ), 10:13, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Меня больше бесит что у файерфокс как бы свой буфер обмена, причем со своими шорткатами. Выбрал текст, скопировал - а вот вставится ли он или прежнее содержание буфера определяется методом тыка. Не сработало, попробуй не через шорткаты, попробуй через контекстное меню. А может раскладку на другой язык переключил - попробуй обратно стандартную. Хорошо конечно что отучает копировать из интернета все что ни попадя через браузер - но иногда именно это и надо

3.18 , Аноним ( 7 ), 10:29, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я никогда не копирую, только выделяю. Но копирование только через контекстное меню (если его не отключили на сайте, очень часто копирование специально отключают на сайтах). Чаще всего имеет смысл сохранять страницу целиком, толку от копирования? С этими целями могу порекомендовать save page we и print edit we (последнее будет крашить браузер). Вот автор https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/1236621/ -- куда лучше всех прошлых дополнений, которые пытались сохранять ресурсы на диске или в архиве.

4.21 , Аноним ( 21 ), 11:21, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Расширение SingleFile https://addons.mozilla.org/firefox/addon/single-file/ считается лучшим для сохранения страниц. В режиме html + задержка и zoom out в настройках для сохранения кусков страницы подгружающихся на лету. Как вариант можно включить сохранение js, но некоторые страницы это ломает, некоторые наоборот лечит, js при этом модифицируется так, что ему запрещено делать запросы в Интернет, там подставляется заглушка. Только не вздумайте сохранять во что-то кроме html (например SingleFileZ который жмет страницы в архивы), иначе при очередном изменении WebExtension API и урезании например поддержки бинарный файлов рискуете остаться без своего архива страниц (привет от бывшего держателя архивов mht и maff файлов), например в Firefox for Android урезали возможность открытия локальных файлов и это приходиться делать через другие браузеры, а с поддержкой архивов при открытии в Chrome проблемы (по крайней мере были раньше). И еще ассоциации MIME типов под linux требует небольшого танца с бубном вроде "text/xml fb2" >> ~/.mime.types И опять на Android это вряд ли возможно сделать без root, или модификации apk или запуска в изолированных средах типа termux или VirtualXposed.

5.26 , Аноним ( 7 ), 11:50, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слишком много прав хочет. Зачем фонарику доступ к контактам и СМС? Ну, вообще, каждому своё, конечно. У меня save page we не вызывал нареканий, пользуюсь уже давно.

