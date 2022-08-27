В Chrome внесено изменение, допускающее запись в буфер обмена без действий пользователя

|
|1.1, Аноним (1), 09:11, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
необходимостью чтения данных из буфера обмена при выводе заставки Google Doodle
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 09:31, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Author: Anupam Snigdha <snianu@microsoft.com>
Зачем майкрософту гугл дудл?
|
|
|
|3.12, EuPhobos (ok), 10:11, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вдруг вы Ctrl+C сделали на своём пароле, что бы ввести в форму на каком ни будь сайте?
Гугл заботится об этом! Что бы пароль не вводили где попало, гугл просмотрит ваш буфер обмена и теперь предотвратит утечку пароля, перезаписав его своим! Всё ради вашей же "бесАпастности"!
|
|1.2, Hyundai (?), 09:12, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
Ну это уже полный зашквар. Ради заставки разрешили писать в буфер обмена. У них там что, code review отменили, или остались только эффективные менеджеры, которым нужно любой ценой показать Doodle, и плевать, если сломают безопасность?
|
|
|
|2.32, Dzen Python (ok), 11:58, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скорее всего просто вырождение в "я - начальник, ты - дурак", с сопутствующими явлениями.
Насколько слышал, года до 14го любой кодер мог прямо послать любого менеджера. И если даже минимально аргументировано - то ему за это в принципе ничего не было, а психов, пытавшихся давить на кодеров, выкидывали с волчьим билетом.
|
|1.5, YetAnotherOnanym (ok), 09:37, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> необходимостью чтения данных из буфера обмена при выводе заставки Google Doodle на странице открытия новой вкладки
Правильно! Если перед открытием новой вкладки пользователь скопировал в буфер сложный пароль, который удобнее не набирать, а скопипастить - мы его сохраним в надёжном месте.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 09:45, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Браузеры вроде не лезут в буфер выделения иксовый. Профессионалы с паролями в текстовом зашифрованном файле не пострадают, а у остальных все пароли и явки и так в облаке.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 09:56, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Из первой ссылки статьи:
> We are disabling the user gesture requirement for read/writeText for now, but we should revisit this.
|
|2.36, Dzen Python (ok), 12:06, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ой, ну даже не знаю.
Сделать глобальный event loop на странице по таймеру и каждые n секунд выполнять код вида
navigator.clipboard.writeText('Ставки на спорт! Азино три топора! https://loxkasino777.eu.com');
? Готовый путь для рекламы, который пока не блочится ничем? Первое что пришло в голову
|
|1.8, Аноним (9), 09:52, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Изменение поведения в Chrome объясняется необходимостью чтения данных из буфера обмена при выводе заставки Google Doodle
Извините, но где объяснение?
|
|
|
|2.14, Аноним (-), 10:15, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В смысле? Тебе же объяснили, жиass макакам нужно читать буфер обмена для вывода sjw картинок. Иначе как ты это представляешь? Ох, глупый ещё, ничего не понимаешь о работе гуру-программистов в больших корпорациях с очень строгим отбором кадров.
|
|
|
|3.15, Бывалый смузихлёб (?), 10:23, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
но если им нужно читать из буфера, то зачем им возможность записывать в него
или это для возможности подстановки правильных ссылок в буфер если пользователь вдруг скопировал неправильную ссылку на некорректный источник, не одобренный корпорацией добра и правды ?
|
|1.11, Аноним (7), 10:00, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Меня больше всего бесит спам в историю буфера обмена. Если бы мне указали на любого разработчика, который такими вещами занимается, я бы с ним поговорил. Посторонний текст при копировании тоже больная фантазия.
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 10:13, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Меня больше бесит что у файерфокс как бы свой буфер обмена, причем со своими шорткатами. Выбрал текст, скопировал - а вот вставится ли он или прежнее содержание буфера определяется методом тыка. Не сработало, попробуй не через шорткаты, попробуй через контекстное меню. А может раскладку на другой язык переключил - попробуй обратно стандартную. Хорошо конечно что отучает копировать из интернета все что ни попадя через браузер - но иногда именно это и надо
|
|
|
|3.18, Аноним (7), 10:29, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я никогда не копирую, только выделяю. Но копирование только через контекстное меню (если его не отключили на сайте, очень часто копирование специально отключают на сайтах). Чаще всего имеет смысл сохранять страницу целиком, толку от копирования? С этими целями могу порекомендовать save page we и print edit we (последнее будет крашить браузер). Вот автор https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/1236621/ -- куда лучше всех прошлых дополнений, которые пытались сохранять ресурсы на диске или в архиве.
|
|
|
|4.21, Аноним (21), 11:21, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Расширение SingleFile https://addons.mozilla.org/firefox/addon/single-file/ считается лучшим для сохранения страниц. В режиме html + задержка и zoom out в настройках для сохранения кусков страницы подгружающихся на лету. Как вариант можно включить сохранение js, но некоторые страницы это ломает, некоторые наоборот лечит, js при этом модифицируется так, что ему запрещено делать запросы в Интернет, там подставляется заглушка. Только не вздумайте сохранять во что-то кроме html (например SingleFileZ который жмет страницы в архивы), иначе при очередном изменении WebExtension API и урезании например поддержки бинарный файлов рискуете остаться без своего архива страниц (привет от бывшего держателя архивов mht и maff файлов), например в Firefox for Android урезали возможность открытия локальных файлов и это приходиться делать через другие браузеры, а с поддержкой архивов при открытии в Chrome проблемы (по крайней мере были раньше). И еще ассоциации MIME типов под linux требует небольшого танца с бубном вроде "text/xml fb2" >> ~/.mime.types И опять на Android это вряд ли возможно сделать без root, или модификации apk или запуска в изолированных средах типа termux или VirtualXposed.
|
|
|
|5.26, Аноним (7), 11:50, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Слишком много прав хочет. Зачем фонарику доступ к контактам и СМС? Ну, вообще, каждому своё, конечно. У меня save page we не вызывал нареканий, пользуюсь уже давно.
|
|1.16, Аноним (16), 10:24, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Ох уж эти современные формулировки...
Не проблема или напортачили, а "трудность"
Не содомит, мужеложец, а "весёлый человек"
Не спаленный зонд, а "Недоработка"
Главное же никого не обидеть, и не называть вещи своими именами.
|
|1.17, Аноним (-), 10:26, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Как так получается что в гугел набирают олимпиадников алгоритмистов после жёсткого интервью, а в итоге они то буфер обмена позволяют всем исправлять, то ответы в гугл тестах оставляют в джаваскрипте, то ещё что-то?
|
|
|
|2.20, Аноним (13), 10:55, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Потому и получается, что берут в том числе и тех кто вызубрил книжные задачки для интервью. Шаг влево, шаг вправо - полный разброд и шатание, тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали.
|
|2.22, Аноним (22), 11:25, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
По моему мнению - на переусложненном интервью настоящие профи часто прокалываются: проходят только ненормальные.
|
|2.28, n00by (ok), 11:53, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ответ сразу в жаваскрипте - это же алгоритмическая оптимизация по скорости. :) Плюс снижается углеродный след.
|
|1.19, Bob (??), 10:46, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Не прокатило, вычёркиваем =)
--
"Изменение поведения в Chrome объясняется необходимостью чтения данных из буфера обмена при выводе заставки Google Doodle на странице открытия новой вкладки" - бхахаха, я такой тупой отмазы даже в средней школе не слышал, у прогульщиков)
--
Ага, из-за дудлов Хромимум переписали, так и поверил, сняв тонны лапши с ушей)
|
|1.23, penetrator (?), 11:38, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
какое отношение буфер обмена имеет к отображению какой-то копрокартинки?
разрешить сайту читать буфер обмена (без запроса от пользователя), в котором возможно сейчас хранится пароль к твоему клиент банку, в который ты залогинился 2 минуты назад - очень умно гугл... премию Дарвина выдют компаниям?
|
|
|
|2.33, n00by (ok), 12:04, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Из словаря LingvoUniversal (En-Ru)
doodle [-]
[ˈduːdl]
1. сущ.
1) болван, дурень, олух
Syn:
dolt, blockhead
2) каракули, черточки (то, что человек непроизвольно и бесцельно рисует, в то время как его мысли заняты совершенно другим)
2. гл.
машинально чертить или рисовать
|
|1.27, Аноним (27), 11:51, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А всё, альтернативы все заглохли от активной политики Extend & Extinguish гугла, теперь начинается стадия поедания с лопаты. Если конечно второй Столлман не появится...
|
|1.30, AlexYeCu_not_logged (?), 11:53, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
1. С какой версии?
2. Проброшено ли в chrome://flags?
В этой статье есть хоть что-то, кроме паники? По первой ссылке, кстати, в комментарии написано, что «это не должно быть поведением по умолчанию, только для тестов».
|
|
|
|2.38, Аноним (9), 12:10, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зато по второй ссылке:
> Is this on the latest 104 stable build?
> I tested on 104.0.5112.101, yes.
|
|2.39, Dzen Python (ok), 12:12, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сколько таких
> «это не должно быть поведением по умолчанию, только для тестов»
находится прямо сейчас в актуальной кодовой базе, не экранированных #IFDEF'ами, но на которые пока никто не обратил внимания из-за их специфичности или нахождения глубоко в движке?
Паника тут не сколько из-за такого факта утечки (а утечки ли? Не отмазка ли это перед сообществом?), а сколько из-за того, что это в принципе возможно. И даже не в компании "ООО ИТ-Софт корпорэйтед" на 10 человек реально делающих продукт, а в софтверном гиганте, куда попасть - уже золотой билет.
|