В Chromium добавлена возможность локального запрета просмотра кода web-страниц

|
|1.1, Аноним (1), 11:00, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> у ученика остаётся возможность сохранить страницу при помощи меню 'Save as...' для последующего поиска ответа в другой программе.
мде, смотреть страницу запретили, а сохранять - нет
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 11:07, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Сохранено может быть не то, что отображено. Контент может быть полностью динамический.
|
|
|
|3.18, ryoken (ok), 11:19, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>" для поиска правильных ответов при прохождении текстов в образовательных web-платформах, выполняющих проверку ответов на стороне браузера пользователя."
Даже если оно вот так работает?
|
|
|
|4.71, _hide_ (ok), 14:05, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>>> ответов на стороне браузера пользователя
Мне вот интересно, если Вам уже дали ответы, то зачем всё это движение? Ответы дали, а смотреть запретили! Я прямо в восторге от нового мира!
|
|2.46, Аноним (46), 12:28, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
даже когда запретят сохранять страницы, останется что-то типа wget'а.
а если нет wget'а, то можно накидать какойнить php-скрипт, который закачает всё что надо.
если данные надо обязательно хранить на стороне браузера, то храниться они должны в виде некоторого набора солёных хешей, из которого нельзя напрямую получить корректный ответ, но с которыми можно сравнить хеш введённых ответов.
тогда ограничивать потребуется только возможность быстрого самостоятельного подсчёта хешей студентами (самостоятельный перебор вариантов и подсчёт должен в самом лучшем случае занимать больше времени, чем длится экзамен).
но, видимо, проще внедрять ограничения в браузер, нежели обучать создателей тестов основам криптографии.
поэтому ничего не поделаешь.
надо запастись попкорном и наблюдать.
|
|
|
|3.73, _hide_ (ok), 14:09, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Молодой аноним, Вы очень наивно полагаете, что так много "составителей" вопросников поймут, как работает хеш с солью. В общем-то текущая движуха по дистанционке очень напоминает попадание людей из мира 220-300 в.д.н.э. в современную реальность. Для многих вся эта ваша математика -- чистой воды магия.
|
|2.75, Шпунь (?), 14:17, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Во времена доса и первых форточек такой хуzни не было.
Преподы сами писали такие тесты в виде файликов com и exe.
Некоторые тырили экзешник и брутфорсили.
Самые крутые сидели за отладчиком с дизасемблером или ресурсы копали.
з.ы. измельчали
|
|
|
|3.80, ryoken (ok), 15:21, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Во времена доса и первых форточек такой хуzни не было.
> Преподы сами писали такие тесты в виде файликов com и exe.
> Некоторые тырили экзешник и брутфорсили.
> Самые крутые сидели за отладчиком с дизасемблером или ресурсы копали.
> з.ы. измельчали
Как это в песенке было... "Когда мало кто знал, что значит CTRL-ALT-DEL"...
|
|1.2, 41 (?), 11:01, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+36 +/–
|
> выполняющих проверку ответов на стороне браузера пользователя
front-end головного мозга
|
|
|
|2.39, n00by (ok), 12:14, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
|
Это отвлекающий манёвр. Сегодня посмеялись над поводом для запрета, а завтра вообще показ исходника выпилят.
|
|1.3, fernandos (ok), 11:01, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
|
> Необходимость отключения интерфейса для просмотра кода страниц объясняется тем, что находчивые студенты и школьники пользуются доступом к исходным текстам для поиска правильных ответов при прохождении текстов в образовательных web-платформах, выполняющих проверку ответов на стороне браузера пользователя
Там может стоит развивать платформы, где не в гипертексте не будет ответов? Нет, давайте запретим открывать код веб-страниц, нет, давайте запретим думать об открытии кода веб-страниц.
Неужели остались люди, которые думают, что запреты так просто работают?
О святая простота!
|
|
|
|
|
|
|
|4.51, Аноним (15), 12:40, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Конечно если его запрещено открывать он не станет его открывать. Л - логика.
|
|
|
|2.10, InuYasha (??), 11:07, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Даже когда десятки лет назад начинались институтские экзамены, никаких ответов на стороне клиента не было. Бред полный.
|
|
|
|3.13, Аноним (15), 11:09, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Самолично делал тесты с ответами на клиенте. Но с условно зашифрованными ответами.
|
|2.69, Массоны Рептилоиды (?), 13:54, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Мда....
> Хотя один фиг умные студенты будут обходить это
Отчислим, пусть в армии умничают. Нам нужные послушные студенты
|
|1.5, QwertyReg (ok), 11:04, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> аходчивые студенты и школьники пользуются доступом к исходным текстам для поиска правильных ответов при прохождении текстов в образовательных web-платформах
Так может, надо вместо веб-макаки нормального программиста нанимать?
|
|
|
|
|
|
|
|4.30, Аноним (22), 11:47, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
За антирекламу Раста никто и рубля не заплатит. Вот наоборот...
|
|2.44, onanim (?), 12:23, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
веб-макака стоит 1'000 в месяц, программист стоит 10'000 в месяц.
пять веб-макак набыдлокодят MVP в два раза быстрее, чем один программист, а стоить будут в два раза дешевле.
рыночек порешал ©
|
|
|
|3.47, n00by (ok), 12:28, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Результат быдлокода потребует новые планки памяти, которые купят пользователи по рекламе, которую покажет Гугль. Так что те пятеро наоборот приносят прибыль.
|
|
|
|4.84, Аноним (84), 15:44, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да сиди на здоровье в своем ассемблере и гордись 640 кб памяти. Проще ж рецитировать 30 лет назад заученные мантры, чем развиваться вместе со всем миром.
|
|
|
|5.86, n00by (ok), 15:50, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Верю, что проще, ты вон как про 640 Кб лихо рецитировал. А мог бы развиваться со всем миром, понял бы, о чём я написал.
|
|5.89, Ананимас008 (?), 16:45, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если бы такие развитые делали видеокарты и драйвера к ним, то все было бы на уровне 1-2 квейка. Зато тяп ляп и в продакшен.
|
|3.65, Ананимас008 (?), 13:37, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ничто не мешает той же самой вебмакаке за тыщу сделать тест с похапе вместо ответов в исходниках.
|
|1.7, InuYasha (??), 11:05, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> It was also fixed by a person working at Microsoft, not by somebody at Google.
с HN, немного посмеялся. Рука об руку. )
|
|1.8, Аноним (11), 11:06, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
javascript:alert(document.body.innerHTML.substring(0,1000))
Это вот прямо с ходу. substring чтобы данные в алерт влезали.
|
|1.12, Аноним (15), 11:07, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Большой брат всегда думает о вас. Пора валить в Метавселенную у Цукербергу.
|
|
|
|2.34, пох. (?), 11:56, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Увеличится. Теперь они все же приучатся дочитывать на стеке до ответа а не только текст вопроса.
А раньше сфейлили бы собеседование.
|
|1.31, YetAnotherOnanym (ok), 11:49, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> находчивые студенты и школьники пользуются доступом к исходным текстам для поиска правильных ответов при прохождении текстов в образовательных web-платформах, выполняющих проверку ответов на стороне браузера пользователя
Как всегда - последствия тупости жабаскриптомакак приходится фиксить разрабам броузера.
> В том числе подобным образом школьники обходят тесты на базе платформы Google Forms
Хотя подождите... Уж Гугл-то мог бы нагнуть своих вебкодеров сделать нормальные тесты, но почему-то не стал этим заниматься. Это "жжж" - явно неспроста...
|
|1.35, Skullnet (ok), 12:04, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Представьте себе в 2021 году хранить серверные данные (ответы) на стороне фронта.
|
|
|
|2.45, onanim (?), 12:26, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
это гениально! представь, насколько снизится нагрузка на сервера и какую экономию это принесёт.
|
|
|
|3.92, Kuromi (ok), 17:39, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Несвежая идея. В 2000-е уже был такой язык погромирования Curl (не путать с cUrl), с апплетами в браузер. Идея была вообще гениальная - ВСЮ серверную логику (по возможности) перенести на клиента. У него выполняется апплет, который проводит все рассчеты, показывает разметку страницу, графику, анимации и прочее (сайты на Curl фактически состояли с странички с одним жирным апплетом на ней), в апплете был и свой язык разметки и скрипты и все.
Идея которую "продавали" разработчики - серверы можно будет простенькие ставить, а у клиентов пофиг что 100% загрузка проца.
Не взлетело, хотя в корпоративе трепыхалось довольно долго.
|
|1.38, Аноним (46), 12:13, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> находчивые студенты и школьники пользуются доступом к исходным текстам для поиска правильных ответов при прохождении тестов в образовательных web-платформах
это потому что находчивые преподаватели экономят на программистах и курсах повышения квалификации.
|
|
|
|2.85, Аноним (84), 15:48, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На программистах как раз давно пора начать экономить. Денег хотят до колен, а комфорта от их жизнедеятельности не то что не прибавляется, а зачастую убавляется.
|
|1.40, Аноним (40), 12:14, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Нужно ещё возможность блокировки просмотра исходников сайтами добавить. Например, заголовком HTTP. А все браузеры и отладочные прокси, не реализовавшие данный заголовок, засудить по секции 1201 DMCA.
|
|
|
|2.52, Аноним (15), 12:41, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Будут онлайн севрисы, которые будут показывать код страниц онлайн. Бесплатная идея для стартапа.
|
|1.41, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:16, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Встроить в браузер защиту кривых поделок к нему не относящихся? Запросто! Ведь это не поддержку флеша возродить: тут просто нужно зарубить функционал. зато видимость деятельности есть.
|
|
|
|2.53, Аноним (15), 12:44, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Знаем мы такие компании поставить клавиатуру, которая ломается, убрать функциональные клавиши, поставить тачбар, убрать разъёмы, убрать магнитный разъем для зарядки, а потом всё вернуть и сказать что это инновация!
|
|2.78, A.Stahl (ok), 14:33, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Ведь это не поддержку флеша возродить
Но ведь флеш в браузере это как раз классический пример "кривых поделок к нему не относящихся"
|
|1.43, Фанат (?), 12:19, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мдя... Когда обфускация кода не помагает от кражи фронтенда. Вдруг студенты сразу стали виноваты. Совсем людей за дураков держат.
|
|1.49, Аноним Анонимович Анонимов (?), 12:36, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Мы внедряем chrome dev tools, но пользоваться им вам запрещаем. Совокупляла земноводная пресмыкающегося. Дичь какая-то. В былые времена яндекс рекрутил к себе таким образом: открывавшие заглавную страницу их сайта в firebug/dev tools видели ссылку, куда отправить резюме.
O tempora! O mores!
|
|1.55, Нанобот (ok), 13:06, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
То, что хромиум при определённых условиях игнорировал свои настройки URLBlocklist - явный баг, вполне логично, что его решили исправить. А вот использование этой функции для защиты от читеров - костыль
|
|1.56, Аноним (56), 13:06, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Всё это глупости. Если один человек закрыл то другой сможет открыть. При этом ничто и никто ему это запретить не сможет. Такие нововведения вызывают улыбку и смех.
|
|1.57, bobr (?), 13:08, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Странно, что эта фича не для "интернет киосков", и почему Google forms просто не поправить?
Вот кек ввели настройку в браузере вместо фикса багов
|
|1.66, Аноним (66), 13:45, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Какой-то хреновый и достаточно дешёвый по отмазе предлог закрыть эту фичу
|
|
|
|2.88, Аноним (88), 16:16, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не такой уж дешевый, по крайней мере свою софтину подогнули. Наши вообще не заморачивались, просто закон "всем выйти из тени", а вы там все сами сделаете.
|
|1.70, kusb (?), 13:54, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А считается ли прохождение на пятёрку теста по информатике с помощью хакерства реальной пятёркой по информатике?
|
|
|
|2.79, n00by (ok), 14:33, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Посмотреть исходный текст? Это великий навык. Сразу можно вступить и скампелировать. А если ещё научиться копировать и накладывать патчи, то пора разрабатывать Rosa Tresh.
|
|1.72, th3m3 (ok), 14:07, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Необходимость отключения интерфейса для просмотра кода страниц объясняется тем, что находчивые студенты и школьники пользуются доступом к исходным текстам
Кому они сказки рассказывают? Будут они из-за каких-то студентов такое городить. Подумаешь, проблема вселенского масштаба. Мало того, что через js - пропихивают пользователю хрен знает что, теперь ещё и не дадут ему изучать содержимое того, что он открывает. В топку такой браузер.
|
|1.74, iav (ok), 14:15, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Снова злобным мудакам дают в руки инструмент, позоляющий скрыть от людей правду.
Снова это делается «для защиты детей».
Века проходят, ничего не меняется.
|
|1.81, кочерыжка (?), 15:22, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
И так джаваскрипт обфусцирован, куда еще больше? Где хваленый webassemly? Или сдулся он? Как-то обмельчал гугель...
|
|1.82, Аноним (82), 15:26, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Похоже, что это вброс не связанных событий.
Проверка правильности на фронте ? Вы уверены что архитектор приложения допустил бы такое ?
Но направление движения гуглохрома видно. Скрытие адреса в адресной строке, запрет на просмотр содержимого и т.д.
Жаль. В принципе, самый удобный (ИМХО) браузер с точки зрения открытия, закладок, синхронизации, но не пользуюсь им из принципиальных соображений и рекомендую всем поставить свое право выше удобства и перейти на альтернативный
|
|1.83, Аноним (83), 15:42, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В настоящее время "заботой о голодающих детях Африки" прикрываются только мошенники.
|
|1.87, Аноним (87), 16:00, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>обходят тесты на базе платформы Google Forms
Молодцы, что не постеснялись наконец признать свои продукты овнокодом.
|
|1.90, Kuromi (ok), 16:54, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А, ну началось. Сначала локально запретить смотреть сорцы и лезть в девтулз, потом удаленно, через http заголовки...
Не зря же Ггул продвигал идею "контроля целостности страницы". WebDRM все ближе.
|
|
|
|2.93, Фанат (?), 17:43, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скоро веб страницы будут исполняться в изолированном шифрованном анклаве. Почти весь стек готов под это дело.
|