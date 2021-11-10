В Chromium добавлена возможность локального запрета просмотра кода web-страниц

2.11 , Аноним ( 11 ), 11:07, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Сохранено может быть не то, что отображено. Контент может быть полностью динамический.

3.18 , ryoken ( ok ), 11:19, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>" для поиска правильных ответов при прохождении текстов в образовательных web-платформах, выполняющих проверку ответов на стороне браузера пользователя." Даже если оно вот так работает?

4.71 , _hide_ ( ok ), 14:05, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >>> ответов на стороне браузера пользователя Мне вот интересно, если Вам уже дали ответы, то зачем всё это движение? Ответы дали, а смотреть запретили! Я прямо в восторге от нового мира!

2.46 , Аноним ( 46 ), 12:28, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – даже когда запретят сохранять страницы, останется что-то типа wget'а.

а если нет wget'а, то можно накидать какойнить php-скрипт, который закачает всё что надо. если данные надо обязательно хранить на стороне браузера, то храниться они должны в виде некоторого набора солёных хешей, из которого нельзя напрямую получить корректный ответ, но с которыми можно сравнить хеш введённых ответов. тогда ограничивать потребуется только возможность быстрого самостоятельного подсчёта хешей студентами (самостоятельный перебор вариантов и подсчёт должен в самом лучшем случае занимать больше времени, чем длится экзамен). но, видимо, проще внедрять ограничения в браузер, нежели обучать создателей тестов основам криптографии. поэтому ничего не поделаешь.

надо запастись попкорном и наблюдать.

3.73 , _hide_ ( ok ), 14:09, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Молодой аноним, Вы очень наивно полагаете, что так много "составителей" вопросников поймут, как работает хеш с солью. В общем-то текущая движуха по дистанционке очень напоминает попадание людей из мира 220-300 в.д.н.э. в современную реальность. Для многих вся эта ваша математика -- чистой воды магия.

2.75 , Шпунь ( ? ), 14:17, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Во времена доса и первых форточек такой хуzни не было.

Преподы сами писали такие тесты в виде файликов com и exe.

Некоторые тырили экзешник и брутфорсили.

Самые крутые сидели за отладчиком с дизасемблером или ресурсы копали. з.ы. измельчали

3.80 , ryoken ( ok ), 15:21, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Во времена доса и первых форточек такой хуzни не было.

> Преподы сами писали такие тесты в виде файликов com и exe.

> Некоторые тырили экзешник и брутфорсили.

> Самые крутые сидели за отладчиком с дизасемблером или ресурсы копали.

> з.ы. измельчали Как это в песенке было... "Когда мало кто знал, что значит CTRL-ALT-DEL"...

