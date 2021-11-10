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В Chromium добавлена возможность локального запрета просмотра кода web-страниц

10.11.2021 10:47

В кодовую базу Chromium добавлена возможность блокировки открытия встроенного в браузер интерфейса для просмотра исходных текстов текущей страницы. Блокировка производится на уровне локальных политик, заданных администратором, через добавление маски "view-source:*" в список запрещённых URL, настраиваемый при помощи параметра URLBlocklist. Изменение дополняет ранее присутствующую опцию DeveloperToolsDisabled, позволяющую закрыть доступ к инструментам для web-разработчиков.

Необходимость отключения интерфейса для просмотра кода страниц объясняется тем, что находчивые студенты и школьники пользуются доступом к исходным текстам для поиска правильных ответов при прохождении тестов в образовательных web-платформах, выполняющих проверку ответов на стороне браузера пользователя. В том числе подобным образом школьники обходят тесты на базе платформы Google Forms. Примечательно, что блокировка "view-source:*" полностью не решает проблему и у ученика остаётся возможность сохранить страницу при помощи меню 'Save as...' для последующего поиска ответа в другой программе.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Результаты оптимизации Chromium, реализованные проектом RenderingNG
  3. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
  4. OpenNews: Google запретил использование Google API в сторонних браузерах на основе Chromium
  5. OpenNews: Почти половина трафика на корневые DNS-серверы вызвана активностью Chromium
  6. OpenNews: 70% проблем с безопасностью в Chromium вызваны ошибками при работе с памятью
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56130-chrome
Ключевые слова: chrome, chromium
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Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:00, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > у ученика остаётся возможность сохранить страницу при помощи меню 'Save as...' для последующего поиска ответа в другой программе.

    мде, смотреть страницу запретили, а сохранять - нет

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:07, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сохранено может быть не то, что отображено. Контент может быть полностью динамический.
     
     
  • 3.18, ryoken (ok), 11:19, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>" для поиска правильных ответов при прохождении текстов в образовательных web-платформах, выполняющих проверку ответов на стороне браузера пользователя."

    Даже если оно вот так работает?

     
     
  • 4.71, _hide_ (ok), 14:05, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>> ответов на стороне браузера пользователя

    Мне вот интересно, если Вам уже дали ответы, то зачем всё это движение? Ответы дали, а смотреть запретили! Я прямо в восторге от нового мира!

     
  • 2.46, Аноним (46), 12:28, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    даже когда запретят сохранять страницы, останется что-то типа wget'а.
    а если нет wget'а, то можно накидать какойнить php-скрипт, который закачает всё что надо.

    если данные надо обязательно хранить на стороне браузера, то храниться они должны в виде некоторого набора солёных хешей, из которого нельзя напрямую получить корректный ответ, но с которыми можно сравнить хеш введённых ответов.

    тогда ограничивать потребуется только возможность быстрого самостоятельного подсчёта хешей студентами (самостоятельный перебор вариантов и подсчёт должен в самом лучшем случае занимать больше времени, чем длится экзамен).

    но, видимо, проще внедрять ограничения в браузер, нежели обучать создателей тестов основам криптографии.

    поэтому ничего не поделаешь.
    надо запастись попкорном и наблюдать.

     
     
  • 3.73, _hide_ (ok), 14:09, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Молодой аноним, Вы очень наивно полагаете, что так много "составителей" вопросников поймут, как работает хеш с солью. В общем-то текущая движуха по дистанционке очень напоминает попадание людей из мира 220-300 в.д.н.э. в современную реальность. Для многих вся эта ваша математика -- чистой воды магия.
     
  • 2.75, Шпунь (?), 14:17, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Во времена доса и первых форточек такой хуzни не было.
    Преподы сами писали такие тесты в виде файликов com и exe.
    Некоторые тырили экзешник и брутфорсили.
    Самые крутые сидели за отладчиком с дизасемблером или ресурсы копали.

    з.ы. измельчали

     
     
  • 3.80, ryoken (ok), 15:21, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Во времена доса и первых форточек такой хуzни не было.
    > Преподы сами писали такие тесты в виде файликов com и exe.
    > Некоторые тырили экзешник и брутфорсили.
    > Самые крутые сидели за отладчиком с дизасемблером или ресурсы копали.
    > з.ы. измельчали

    Как это в песенке было... "Когда мало кто знал, что значит CTRL-ALT-DEL"...

     

  • 1.2, 41 (?), 11:01, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +36 +/
    > выполняющих проверку ответов на стороне браузера пользователя

    front-end головного мозга

     
     
  • 2.39, n00by (ok), 12:14, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Это отвлекающий манёвр. Сегодня посмеялись над поводом для запрета, а завтра вообще показ исходника выпилят.
     

  • 1.3, fernandos (ok), 11:01, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    > Необходимость отключения интерфейса для просмотра кода страниц объясняется тем, что находчивые студенты и школьники пользуются доступом к исходным текстам для поиска правильных ответов при прохождении текстов в образовательных web-платформах, выполняющих проверку ответов на стороне браузера пользователя

    Там может стоит развивать платформы, где не в гипертексте не будет ответов? Нет, давайте запретим открывать код веб-страниц, нет, давайте запретим думать об открытии кода веб-страниц.

    Неужели остались люди, которые думают, что запреты так просто работают?

    О святая простота!

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:10, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Святая просто считает что запреты не работают. Но в реальности https://lurkmore.to/95%25_%D0%BD%D0%B0%D1%8 правило работает на  100% ровно
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:21, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    95% не умеет открывать хтмл код
     
     
  • 4.51, Аноним (15), 12:40, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно если его запрещено открывать он не станет его открывать. Л - логика.
     
  • 2.21, rshadow (ok), 11:28, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Просто уголовной ответственности за это нет пока.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:02, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мда....
    Хотя один фиг умные студенты будут обходить это
     
     
  • 2.10, InuYasha (??), 11:07, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже когда десятки лет назад начинались институтские экзамены, никаких ответов на стороне клиента не было. Бред полный.
     
     
  • 3.13, Аноним (15), 11:09, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самолично делал тесты с ответами на клиенте. Но с условно зашифрованными ответами.
     
     
  • 4.17, Аноним (4), 11:14, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для себя как практики или по работе/проект институтский?
     
  • 2.69, Массоны Рептилоиды (?), 13:54, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мда....
    > Хотя один фиг умные студенты будут обходить это

    Отчислим, пусть в армии умничают. Нам нужные послушные студенты

     

  • 1.5, QwertyReg (ok), 11:04, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > аходчивые студенты и школьники пользуются доступом к исходным текстам для поиска правильных ответов при прохождении текстов в образовательных web-платформах

    Так может, надо вместо веб-макаки нормального программиста нанимать?

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:30, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поменять JS-макаку на Rust-мартышку?
     
     
  • 3.26, QwertyReg (ok), 11:42, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Молодец, приплёл, лови 20 рублей.
     
     
  • 4.30, Аноним (22), 11:47, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За антирекламу Раста никто и рубля не заплатит. Вот наоборот...
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 12:33, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здешнее соотношение рекламы и антирекламы хруста 1:100500
     
  • 2.44, onanim (?), 12:23, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    веб-макака стоит 1'000 в месяц, программист стоит 10'000 в месяц.
    пять веб-макак набыдлокодят MVP в два раза быстрее, чем один программист, а стоить будут в два раза дешевле.
    рыночек порешал ©
     
     
  • 3.47, n00by (ok), 12:28, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Результат быдлокода потребует новые планки памяти, которые купят пользователи по рекламе, которую покажет Гугль. Так что те пятеро наоборот приносят прибыль.
     
     
  • 4.84, Аноним (84), 15:44, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да сиди на здоровье в своем ассемблере и гордись 640 кб памяти. Проще ж рецитировать 30 лет назад заученные мантры, чем развиваться вместе со всем миром.
     
     
  • 5.86, n00by (ok), 15:50, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верю, что проще, ты вон как про 640 Кб лихо рецитировал. А мог бы развиваться со всем миром, понял бы, о чём я написал.
     
  • 5.89, Ананимас008 (?), 16:45, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы такие развитые делали видеокарты и драйвера к ним, то все было бы на уровне 1-2 квейка. Зато тяп ляп и в продакшен.
     
  • 3.65, Ананимас008 (?), 13:37, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничто не мешает той же самой вебмакаке за тыщу сделать тест с похапе вместо ответов в исходниках.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:05, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет Хрома — нет возможности :}
     
  • 1.7, InuYasha (??), 11:05, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > It was also fixed by a person working at Microsoft, not by somebody at Google.

    с HN, немного посмеялся. Рука об руку. )

     
  • 1.8, Аноним (11), 11:06, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    javascript:alert(document.body.innerHTML.substring(0,1000))

    Это вот прямо с ходу. substring чтобы данные в алерт влезали.

     
  • 1.9, BratishkaErik (ok), 11:06, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Сначала локально, потом удалённо
     
  • 1.12, Аноним (15), 11:07, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Большой брат всегда думает о вас. Пора валить в Метавселенную у Цукербергу.
     
  • 1.25, Sw00p aka Jerom (?), 11:40, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну хоть так уменьшится количество html программистов :)
     
     
  • 2.34, пох. (?), 11:56, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Увеличится. Теперь они все же приучатся дочитывать на стеке до ответа а не только текст вопроса.
    А раньше сфейлили бы собеседование.
     

  • 1.31, YetAnotherOnanym (ok), 11:49, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > находчивые студенты и школьники пользуются доступом к исходным текстам для поиска правильных ответов при прохождении текстов в образовательных web-платформах, выполняющих проверку ответов на стороне браузера пользователя

    Как всегда - последствия тупости жабаскриптомакак приходится фиксить разрабам броузера.
    > В том числе подобным образом школьники обходят тесты на базе платформы Google Forms

    Хотя подождите... Уж Гугл-то мог бы нагнуть своих вебкодеров сделать нормальные тесты, но почему-то не стал этим заниматься. Это "жжж" - явно неспроста...

     
  • 1.35, Skullnet (ok), 12:04, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Представьте себе в 2021 году хранить серверные данные (ответы) на стороне фронта.
     
     
  • 2.45, onanim (?), 12:26, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    это гениально! представь, насколько снизится нагрузка на сервера и какую экономию это принесёт.
     
     
  • 3.92, Kuromi (ok), 17:39, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несвежая идея. В 2000-е уже был такой язык погромирования Curl (не путать с cUrl), с апплетами в браузер. Идея была вообще гениальная - ВСЮ серверную логику (по возможности) перенести на клиента. У него выполняется апплет, который проводит все рассчеты, показывает разметку страницу, графику, анимации и прочее (сайты на Curl фактически состояли с странички с одним жирным апплетом на ней), в апплете был  и свой язык разметки и скрипты и все.
    Идея которую "продавали" разработчики - серверы можно будет простенькие ставить, а у клиентов пофиг что 100% загрузка проца.
    Не взлетело, хотя в корпоративе трепыхалось довольно долго.
     

  • 1.36, Какаянахренразница (ok), 12:09, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Держать и не пущать! ©
     
  • 1.38, Аноним (46), 12:13, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > находчивые студенты и школьники пользуются доступом к исходным текстам для поиска правильных ответов при прохождении тестов в образовательных web-платформах

    это потому что находчивые преподаватели экономят на программистах и курсах повышения квалификации.

     
     
  • 2.85, Аноним (84), 15:48, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На программистах как раз давно пора начать экономить. Денег хотят до колен, а комфорта от их жизнедеятельности не то что не прибавляется, а зачастую убавляется.
     
     
  • 3.91, Silicon Valley Monkey (?), 17:27, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слыш, мы тут мир меняем вообщет!
     

  • 1.40, Аноним (40), 12:14, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нужно ещё возможность блокировки просмотра исходников сайтами добавить. Например, заголовком HTTP. А все браузеры и отладочные прокси, не реализовавшие данный заголовок, засудить по секции 1201 DMCA.
     
     
  • 2.52, Аноним (15), 12:41, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будут онлайн севрисы, которые будут показывать код страниц онлайн. Бесплатная идея для стартапа.
     

  • 1.41, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:16, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Встроить в браузер защиту кривых поделок к нему не относящихся? Запросто! Ведь это не поддержку флеша возродить: тут просто нужно зарубить функционал. зато видимость деятельности есть.
     
     
  • 2.53, Аноним (15), 12:44, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаем мы такие компании поставить клавиатуру, которая ломается, убрать функциональные клавиши, поставить тачбар, убрать разъёмы, убрать магнитный разъем для зарядки, а потом всё вернуть и сказать что это инновация!  
     
  • 2.78, A.Stahl (ok), 14:33, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ведь это не поддержку флеша возродить

    Но ведь флеш в браузере это как раз классический пример "кривых поделок к нему не относящихся"

     

  • 1.43, Фанат (?), 12:19, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мдя... Когда обфускация кода не помагает от кражи фронтенда. Вдруг студенты сразу стали виноваты. Совсем людей за дураков держат.
     
  • 1.49, Аноним Анонимович Анонимов (?), 12:36, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Мы внедряем chrome dev tools, но пользоваться им вам запрещаем. Совокупляла земноводная пресмыкающегося. Дичь какая-то. В былые времена яндекс рекрутил к себе таким образом: открывавшие заглавную страницу их сайта в firebug/dev tools видели ссылку, куда отправить резюме.

    O tempora! O mores!

     
  • 1.55, Нанобот (ok), 13:06, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    То, что хромиум при определённых условиях игнорировал свои настройки URLBlocklist - явный баг, вполне логично, что его решили исправить. А вот использование этой функции для защиты от читеров - костыль
     
  • 1.56, Аноним (56), 13:06, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всё это глупости. Если один человек закрыл то другой сможет открыть. При этом ничто и никто ему это запретить не сможет. Такие нововведения вызывают улыбку и смех.
     
  • 1.57, bobr (?), 13:08, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Странно, что эта фича не для "интернет киосков", и почему Google forms просто не поправить?
    Вот кек ввели настройку в браузере вместо фикса багов
     
  • 1.66, Аноним (66), 13:45, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Какой-то хреновый и достаточно дешёвый по отмазе предлог закрыть эту фичу
     
     
  • 2.88, Аноним (88), 16:16, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не такой уж дешевый, по крайней мере свою софтину подогнули. Наши вообще не заморачивались, просто закон "всем выйти из тени", а вы там все сами сделаете.
     

  • 1.68, kusb (?), 13:53, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала подумал, что хотят дать запрещать это сайтам через API.
     
  • 1.70, kusb (?), 13:54, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А считается ли прохождение на пятёрку теста по информатике с помощью хакерства реальной пятёркой по информатике?
     
     
  • 2.79, n00by (ok), 14:33, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотреть исходный текст? Это великий навык. Сразу можно вступить и скампелировать. А если ещё научиться копировать и накладывать патчи, то пора разрабатывать Rosa Tresh.
     

  • 1.72, th3m3 (ok), 14:07, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Необходимость отключения интерфейса для просмотра кода страниц объясняется тем, что находчивые студенты и школьники пользуются доступом к исходным текстам

    Кому они сказки рассказывают? Будут они из-за каких-то студентов такое городить. Подумаешь, проблема вселенского масштаба. Мало того, что через js - пропихивают пользователю хрен знает что, теперь ещё и не дадут ему изучать содержимое того, что он открывает. В топку такой браузер.

     
  • 1.74, iav (ok), 14:15, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Снова злобным мудакам дают в руки инструмент, позоляющий скрыть от людей правду.
    Снова это делается «для защиты детей».

    Века проходят, ничего не меняется.

     
  • 1.76, Аноним (76), 14:28, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браво!
     
  • 1.77, Кот Летова (?), 14:33, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё правильно, чтобы у школьников проснулся интерес и находчивость. Пускай развиваются!
     
  • 1.81, кочерыжка (?), 15:22, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И так джаваскрипт обфусцирован, куда еще больше? Где хваленый webassemly? Или сдулся он? Как-то обмельчал гугель...
     
  • 1.82, Аноним (82), 15:26, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже, что это вброс не связанных событий.
    Проверка правильности на фронте ? Вы уверены что архитектор приложения допустил бы такое ?
    Но направление движения гуглохрома видно. Скрытие адреса в адресной строке, запрет на просмотр содержимого и т.д.
    Жаль. В принципе, самый удобный (ИМХО) браузер с точки зрения открытия, закладок, синхронизации, но не пользуюсь им из принципиальных соображений и рекомендую всем поставить свое право выше удобства и перейти на альтернативный
     
  • 1.83, Аноним (83), 15:42, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В настоящее время "заботой о голодающих детях Африки" прикрываются только мошенники.
     
  • 1.87, Аноним (87), 16:00, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >обходят тесты на базе платформы Google Forms

    Молодцы, что не постеснялись наконец признать свои продукты овнокодом.

     
  • 1.90, Kuromi (ok), 16:54, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А, ну началось. Сначала локально запретить смотреть сорцы и лезть в девтулз, потом удаленно, через http заголовки...
    Не зря же Ггул продвигал идею "контроля целостности страницы". WebDRM все ближе.
     
     
  • 2.93, Фанат (?), 17:43, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро веб страницы будут исполняться в изолированном шифрованном анклаве. Почти весь стек готов под это дело.
     

  • 1.94, Аноним (94), 18:03, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну ну.. о школьниках они заботятся... балаболы
     

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