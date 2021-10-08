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Результаты оптимизации Chromium, реализованные проектом RenderingNG

08.10.2021 10:10

Разработчики Chromium подвели первые итоги запущенного 8 лет назад проекта RenderingNG, нацеленного на проведение постоянной работы по увеличению производительности, надёжности и расширяемости Chrome.

Например, добавленные в выпуске Chrome 94 оптимизации по сравнению с Chrome 93 позволили на 8% сократить задержки при обработке страниц и на 0.5% увеличить время автономной работы от аккумулятора. С учётом размера пользовательской базы Chrome данные показатели в глобальном масштабе выражаются в экономии более 1400 лет процессорного времени каждый день. По сравнению с версиям прошлых лет современный Chrome отрисовывает графику быстрее более чем на 150% и 6 раз меньше подвержен крахам в GPU-драйверах на проблемном оборудовании.

Среди реализованных методов, позволяющих добиться прироста производительности отмечено распараллеливание операций растеризации разных пикселей на стороне GPU и более активное разнесение обработчиков по разным ядрам CPU (выполнение JavaScript, обработка прокрутки страницы, декодирование видео и изображений, упреждающая отрисовка контента). Сдерживающим фактором при активном распараллеливании является возрастание нагрузки на CPU, которая отражается ростом температуры и повышением энергопотребления, поэтому важно добиться оптимального баланса между производительностью и энергопотреблением. Например, при работе от аккумулятора можно пожертвовать скоростью отрисовки, но нельзя жертвовать обработкой прокрутки в отдельном потоке, так как снижение отзывчивости интерфейса станет заметно пользователю.

Реализованные в рамках проекта RenderingNG технологии полностью меняют подход к композитингу и позволяют адаптивно задействовать разные технологии оптимизации вычислений на GPU и CPU в привязке к отдельным частям страниц, учитывая такие особенности как разрешение и частота обновления экрана, а также наличие в системе поддержки продвинутых графических API, таких как Vulkan, D3D12 и Metal. В качестве примеров оптимизаций упоминается активное использование кэширования текстур GPU и результатов отрисовки частей web-страниц, а также учёт при отрисовке только области страницы, видимой пользователю (нет смысла выполнять отрисовку частей страницы, перекрытых другим содержимым).

Важным элементом RenderingNG также является изоляции производительности при обработке разных частей страниц, например, для изоляции вычислений, связанных показом рекламы в блоках iframe, отображенем анимации, воспроизведением звука и видео, прокруткой содержимого и выполнением JavaScript.

Реализованные техники оптимизации:

  • В Chrome 94 предложен механизм CompositeAfterPaint, обеспечивающий композитинг раздельно отрисованных частей web-страниц и позволяющий динамически масштабировать нагрузку на GPU. В соответствии с данными, полученными от пользователей в результате сбора телеметрии, применение новой системы композитинга позволило снизить задержки при прокрутке на 8%, повысить отзывчивость взаимодействия с пользователем на 3%, увеличить скорость отрисовки на 3%, снизить потребление памяти GPU на 3% и продлить время автономной работы на 0.5%.
  • GPU Raster - механизм растеризации на стороне GPU, был внедрён для всех платформ в 2020 году и позволил ускорить прохождение тестов MotionMark в среднем на 37%, а категорий, связанных с HTML, на 150%. В этом году GPU Raster был дополнен возможностью использования ускорения на стороне GPU для отрисовки элементов Canvas, что привело к ускорению отрисовки контуров на 1000%, а прохождения тестов MotionMark 1.2 на 130%.
  • LayoutNG - полная переработка алгоритмов раскладки элементов страниц, нацеленная на повышение надёжности и предсказуемости. Проект планируют довести до пользователей в этом году.
  • BlinkNG - рефакторинг и чистка движка Blink с разделением операций отрисовки в отдельно выполняемые фазы для повышения эффективности кэширования и упрощения отложенной отрисовки с учётом видимости объектов в окне. Работу планируется завершить в этом году.
  • Вынос в отдельные потоки обработчиков прокрутки, анимации и декодирования изображений. Проект развивается с 2011 года и в этом году достиг возможности выноса в отдельные потоки анимированных CSS-трансформаций и анимации SVG.
  • VideoNG - эффективный и надёжный движок для воспроизведения видео на web-страницах. В этом году реализована возможность отображения защищённого контента с разрешением 4K. Ранее была добавлена поддержка HDR.
  • Viz - отдельные процессы для растеризации (OOP-R - Out-of-process Raster) и отрисовки (OOP-D - Out of process display compositor), отделяющие отрисовку интерфейса браузера от отрисовки содержимого страниц. Проектом также развивается процесс SkiaRenderer, использующий специфичные для разных платформ графические API (Vulkan, D3D12, Metal). Изменение позволило в 6 раз снизить число крахов из-за проблем в графических драйверах.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2021...)
  2. OpenNews: Анализ влияния на производительность дополнений к Chrome
  3. OpenNews: Релиз Chrome 94
  4. OpenNews: Критика включения API Idle Detection в Chrome 94. Эксперименты с Rust в Chrome
  5. OpenNews: Google опубликовал план прекращения поддержки второй версии манифеста Chrome
  6. OpenNews: В Chrome намерены удалить поддержку технологии Server Push
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55937-renderingng
Ключевые слова: renderingng, chrome
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Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 10:42, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Очередное подтверждение того, что Chrome - лучший браузер.
     
     
  • 2.2, ET (?), 10:45, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > Очередное подтверждение того, что Chrome - лучший браузер.

    Очередное подтверждение того, что Qwerty* обожает вбросы.

     
     
  • 3.4, _hide_ (ok), 10:51, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередное подтверждение того, что когда говорят "лучший" -- подразумевают синдром утёнка. Он не лучший, он оставшийся, больной с монолитной архитектурой, со сборкой всего и вся в один проход (иначе не заработает) и прочее и прочее. Да мы пользуемся продуктом, которому нужна серьёзная работа с кодовой базой и, наконец-то же, выпуск версии 2.0. А то уже версия 1.(94-34), а понять, что в проекте за что отвечает может только совсем упоротый!
     
     
  • 4.7, QwertyReg (ok), 10:54, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В смысле? Я изначально сидел на Opera, потом она загнулась, перешёл на Firefox и лет пять его гонял. Потом Firefox стал тем, чем стал и я ушёл на Chrome. "Синдром утёнка" тут не к месту.
     
     
  • 5.69, SinoptikUF (?), 13:02, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уже перешёл на Windows 11?
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:53, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем ответит Firefox? Да вот чем:
    https://support.mozilla.org/en-US/kb/navigate-web-faster-firefox-suggest#w_con
     
     
  • 3.17, у меня 03 Гб оперативки (?), 11:12, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фаерфокс ответит возможностью запуска на 3 пне с 3*128 озу :)
    Чем хрому не похвастаться ;)
     
     
  • 4.48, Аноним (-), 12:04, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реалестичнее надо быть. Есть же Малиновые и подобные с одним Гб памяти. Хотябы там работало.
     
     
  • 5.50, Аноним (-), 12:08, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотябы там одного Гб хватало больше чем на пару страниц без файла подкачки. Но как я вижу Хромиум так сделан или переделан что он почти сразу использует файл подкачки даже если в запасе есть гигабайты памяти свободной памяти. Перепроверить надо, но вроде так.
     
     
  • 6.66, Урри (ok), 12:41, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто выделяет себе сразу гигаблок под будущие возможные нужды и часть этого ОС сразу резервирует в свопе "на всякий случай!", буде такой наступит.
    Впрочем, у меня своп вообще выключен, и все нормально работает.

    У меня что файрфокс, что хромиум - оба просят себе по 25GB резерва в мозгах, при этом запуская 100500 процессов.

     
  • 3.20, Потомок изобретателя колеса (?), 11:17, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Показом рекламы.
     
     
  • 4.27, нах.. (?), 11:21, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Показом гугловской рекламы, шах и мат!
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 11:39, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нам на неё пох. У нас уБлок.
     
     
  • 6.49, Аноним (49), 12:04, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Загугли "Firefox Now Shows Ads in Address Bar".
    Пока отключить еще можно.
     
  • 6.51, Xo (?), 12:12, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *уБлох
     
  • 3.26, Аноним (26), 11:19, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телеметрией.
     
  • 2.34, ryoken (ok), 11:35, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...подтверждение того, что Интернет превратили в жрущее (нечто).
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:47, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну то есть закэшировали все подряд, забив RAM до отказа. Перешли наконец-то на распараллеливание вычислений на CPU по рекомендациям 20-летней давности. Вытащили рендеринг на GPU, который для того и предназначался. И гордятся собой. Только вот чет ни фига не заметны эти оптимизации не в синтетических тестах, а в реальной работе.
     
     
  • 2.6, _hide_ (ok), 10:53, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Их все съели новейшие фрейворки, а синтетика на то и синтетика, чтобы показывать качество реализации. А оно так себе, просто других вариантов уже мало осталось.
     
  • 2.8, QwertyReg (ok), 10:55, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    >Ну то есть закэшировали все подряд, забив RAM до отказа.

    Давно пора. Сейчас даже на ноутбуках минимум 16 Гб ОЗУ, офисные десктопы давно уже на 16, на домашнем - 32+. Зачем на спичках-то экономить?

     
     
  • 3.9, Совсем не аноним (?), 11:04, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Извините, мне на ноуте с 16 ГБ только один браузер запускать?
     
     
  • 4.15, у меня 03 Гб оперативки (?), 11:10, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    к сожалению да.

    сейчас браузер убивает старые компьютеры - на все хватает, а на котиках в этих ваших интернетах тормозит...

     
     
  • 5.19, нах.. (?), 11:16, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну на все это ты погорячился. пссс, парень, слышал про электрон?
     
     
  • 6.21, у меня 03 Гб оперативки (?), 11:18, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя все это электрон?
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:10, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и только с 1-2 вкладками, не больше.
     
  • 4.18, нах.. (?), 11:14, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Эти поехавшие считают что, да. Да им и 2Тб памяти будет мало/нежалко отдать под свой брявзер.
     
  • 4.38, Аноним (42), 11:37, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ё-моё! А если только 8 гБ?!
     
  • 4.43, lockywolf (ok), 11:39, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты что, в один момент времени более чем одной сложной программой пользуешься? (Я не говорю про музыку в бэкграунде, она копейки ест.)

    16Гб ОЗУ, 120Гб свопа, и у меня три виртуалки одновременно работают, кроме всего прочего.

     
  • 3.10, Аноним (10), 11:07, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я на днях сходил в один известный магаз электронники, там до сих пор продают ноут с распаяными 4-8 гигами оперативы.
     
     
  • 4.13, Аноним (10), 11:08, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *ноуты
     
  • 4.14, QwertyReg (ok), 11:09, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я на днях сходил в один известный магаз электронники, там до сих
    > пор продают ноут с распаяными 4-8 гигами оперативы.

    Наверно, не нужно брать такие ноуты?

     
     
  • 5.22, Аноним (10), 11:18, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверное, не нужно работать на 20 т.руб/мес в провинции?
    В любом случае поделия на Electron будут лагать.
     
     
  • 6.28, у меня 03 Гб оперативки (?), 11:22, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    у нас в провинции на сборе ягод по 20 тыров в неделю поднимают. так-что если комарики нестрашны, то приезжай в следующий сезон. только что-то мне подсказывает, что ты покатишь в Турцию и там будешь плакать о 20 тыров в месяц...
     
     
  • 7.29, Аноним (16), 11:28, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Польская клубничка? :)
     
     
  • 8.31, у меня 03 Гб оперативки (?), 11:29, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет карельская брусника - даже иностранный язык учить не надо и жить будешь не в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.33, Аноним (16), 11:33, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С экотуалетом на улице, да ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.47, у меня 03 Гб оперативки (?), 12:04, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таки да романтика ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.67, Урри (ok), 12:43, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем обижаешь Нет Прямо в бруснику ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.55, Аноним (-), 12:20, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно по подробнее о сборе брусники, а то у меня подозрения, что или собирать надо десятками тон в неделю и не всем это под силу или по 20 часов в сутки рабочий день.
     
     
  • 8.56, Аноним (-), 12:21, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю по чему мне показалось, что брусника в место сбор яход Вопрос тот же то... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.57, Аноним (-), 12:22, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А понял ниже текст о бруснике ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.23, Потомок изобретателя колеса (?), 11:18, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное да, но других там нет.
     
  • 3.11, Аноним (16), 11:07, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком толсто.
     
  • 3.40, _Анониус_ (?), 11:38, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Открою тебе секрет. Многие люди (включая меня) покупают ноутбук и пользуются им на протяжении нескольких лет (минимум 5 лет). Есть у меня редкие знакомые, которые до сих пор используют ноутбуки с хрюшей и вистой, есть те, у кого ноутбуки были куплены с семёрочкой, и они их используют по сей день! Да, таких ноутбуков всё меньше и меньше, но они есть.
    Очень много офисных ПК, в которых объём ОЗУ 8 Гб, и даже меньше!
    У моего домашнего ПК ОЗУ 16 Гб. Не вижу смысла в ближайшие 2-3 года увеличивать объём ОЗУ. Может вы подскажите, для какой цели нужны 32 Гб ОЗУ в домашнем ПК?
     
     
  • 4.45, QwertyReg (ok), 11:52, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Есть у меня редкие знакомые, которые до сих пор используют ноутбуки с хрюшей и вистой

    Дальше не читал. Соболезную.

     
     
  • 5.46, _Анониус_ (?), 11:56, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз дальше не читал, то повторю вопрос в этом комментарии.
    Для какой цели нужны 32 Гб (или больше 32 Гб) ОЗУ в домашнем ПК?
     
     
  • 6.53, Sw00p aka Jerom (?), 12:14, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для какой цели нужны 32 Гб

    ясно ведь, что одновременно запустить хром, фотожоп, оффис мелкомягкий, оутглюк, и немного джавы :)

     
  • 6.54, QwertyReg (ok), 12:15, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Раз дальше не читал, то повторю вопрос в этом комментарии.
    > Для какой цели нужны 32 Гб (или больше 32 Гб) ОЗУ в
    > домашнем ПК?

    Игры, CAD, Photoshop, Adobe After Effects. В общем, всё то профессиональное ПО для высокооплачиваемых специалистов, которое вам не светит, ведь вы же линуксоид.

     
     
  • 7.58, Аноним (3), 12:26, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > домашнем ПК

    Кроме игр - все не в тему.

     
  • 6.59, Аноним (-), 12:28, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вариант или потому что надо реально, или про запас по тому, что могут и деньги на это есть лишние.
     
     
  • 7.60, Аноним (-), 12:29, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или не лишнее денги.
     

  • 1.12, ыы (?), 11:08, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >С учётом размера пользовательской базы Chrome данные показатели в глобальном масштабе выражаются в экономии более 1400 лет процессорного времени каждый день.

    Кроме потрясающей воображение цифры и отсутствия мозгов у автора этот пассаж ничего полезного не сообщает.

    Это из той же области что и рождение ребенка за один месяц 9-ю женщинами.
    А если женщин будет 100000 - они родят ребенка за 3 минуты сократив требуемое  время на 8 месяцев 29 дней 23 часа 57 минут?

     
     
  • 2.24, нах.. (?), 11:19, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну ты что же, они же о экалягии позаботились. Еще нужно чтоб коров пукающих поменьше и усе, победили проблемы.
     
     
  • 3.32, Аноним (16), 11:30, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За заботу об экологии мог бы пойти отказ от всякого говна типа электрона, ноды, ангуляра и прочего интерпретируемого говна. Но мы это вряд ли увидим в обозримом будущем.
     

  • 1.30, Аноним (30), 11:28, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Действительно стал тащить 1080р@60 на встройке intel g41 до первой рекламы с видеохостинга, еще недавно все было максимум 720p@60,1080p@30
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:37, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня раньше было 1080р30 без фризов, а теперь 480, без рекламы.
    Вот вам и оптимизация.
     
  • 2.41, Аноним (41), 11:38, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На одноядерном атоме VLC вытягивает видео с ютуб в 720p. хром пока что не могёт
     
     
  • 3.63, Аноним (-), 12:33, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такое плееры на процентов 20 - 30 меньше нагружают процесор по сравнению с браузерами. Возможно на самых последних процесорах разница меньше заметна.
     
  • 2.44, lockywolf (ok), 11:40, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы счастливый человек, если у вас видео утыкается в производительность браузера, а не в канал.
     
     
  • 3.65, Аноним (41), 12:37, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то плеер превосходит по воспроизведению современный браузер. Про MPV вообще молчу. кастомизируй под систему. Главное не лениться.
     

  • 1.35, Аноним (42), 11:37, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Знаю только одно. После 91 билда пошли косячные версии. Баги с внутренним диспетчером задач. Тянутся по 95 включительно. Позор!
     
     
  • 2.61, ИмяХ (?), 12:31, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажи свои багрепорты. Попробую их у себя воспроизвести, а то что-то интересно стало, какие там могут быть баги, уже несколько лет вообще ни одного глюка в хроме не видел.
     

  • 1.52, guser (?), 12:13, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    links -g
     
  • 1.62, Аноним (62), 12:33, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wayland намного улучшил хром. Гораздо приятнее стало пользоваться браузером. +VAAPI
     
     
  • 2.64, Аноним (62), 12:34, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +ffmpeg
     

  • 1.68, Аноним (68), 12:46, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > С учётом размера пользовательской базы Chrome данные показатели в глобальном масштабе выражаются в экономии более 1400 лет процессорного времени каждый день.

    Нет. Просто теперь сайтам можно быть еще более тяжелыми.

     

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