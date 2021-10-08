Результаты оптимизации Chromium, реализованные проектом RenderingNG

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|2.2, ET (?), 10:45, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> Очередное подтверждение того, что Chrome - лучший браузер.
Очередное подтверждение того, что Qwerty* обожает вбросы.
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|3.4, _hide_ (ok), 10:51, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очередное подтверждение того, что когда говорят "лучший" -- подразумевают синдром утёнка. Он не лучший, он оставшийся, больной с монолитной архитектурой, со сборкой всего и вся в один проход (иначе не заработает) и прочее и прочее. Да мы пользуемся продуктом, которому нужна серьёзная работа с кодовой базой и, наконец-то же, выпуск версии 2.0. А то уже версия 1.(94-34), а понять, что в проекте за что отвечает может только совсем упоротый!
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|4.7, QwertyReg (ok), 10:54, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В смысле? Я изначально сидел на Opera, потом она загнулась, перешёл на Firefox и лет пять его гонял. Потом Firefox стал тем, чем стал и я ушёл на Chrome. "Синдром утёнка" тут не к месту.
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|4.48, Аноним (-), 12:04, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реалестичнее надо быть. Есть же Малиновые и подобные с одним Гб памяти. Хотябы там работало.
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|5.50, Аноним (-), 12:08, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотябы там одного Гб хватало больше чем на пару страниц без файла подкачки. Но как я вижу Хромиум так сделан или переделан что он почти сразу использует файл подкачки даже если в запасе есть гигабайты памяти свободной памяти. Перепроверить надо, но вроде так.
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|6.66, Урри (ok), 12:41, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто выделяет себе сразу гигаблок под будущие возможные нужды и часть этого ОС сразу резервирует в свопе "на всякий случай!", буде такой наступит.
Впрочем, у меня своп вообще выключен, и все нормально работает.
У меня что файрфокс, что хромиум - оба просят себе по 25GB резерва в мозгах, при этом запуская 100500 процессов.
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|6.49, Аноним (49), 12:04, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Загугли "Firefox Now Shows Ads in Address Bar".
Пока отключить еще можно.
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|2.34, ryoken (ok), 11:35, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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...подтверждение того, что Интернет превратили в жрущее (нечто).
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|1.3, Аноним (3), 10:47, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну то есть закэшировали все подряд, забив RAM до отказа. Перешли наконец-то на распараллеливание вычислений на CPU по рекомендациям 20-летней давности. Вытащили рендеринг на GPU, который для того и предназначался. И гордятся собой. Только вот чет ни фига не заметны эти оптимизации не в синтетических тестах, а в реальной работе.
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|2.6, _hide_ (ok), 10:53, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Их все съели новейшие фрейворки, а синтетика на то и синтетика, чтобы показывать качество реализации. А оно так себе, просто других вариантов уже мало осталось.
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|2.8, QwertyReg (ok), 10:55, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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>Ну то есть закэшировали все подряд, забив RAM до отказа.
Давно пора. Сейчас даже на ноутбуках минимум 16 Гб ОЗУ, офисные десктопы давно уже на 16, на домашнем - 32+. Зачем на спичках-то экономить?
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|5.19, нах.. (?), 11:16, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну на все это ты погорячился. пссс, парень, слышал про электрон?
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|4.18, нах.. (?), 11:14, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Эти поехавшие считают что, да. Да им и 2Тб памяти будет мало/нежалко отдать под свой брявзер.
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|4.43, lockywolf (ok), 11:39, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ты что, в один момент времени более чем одной сложной программой пользуешься? (Я не говорю про музыку в бэкграунде, она копейки ест.)
16Гб ОЗУ, 120Гб свопа, и у меня три виртуалки одновременно работают, кроме всего прочего.
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|3.10, Аноним (10), 11:07, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я на днях сходил в один известный магаз электронники, там до сих пор продают ноут с распаяными 4-8 гигами оперативы.
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|4.14, QwertyReg (ok), 11:09, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Я на днях сходил в один известный магаз электронники, там до сих
> пор продают ноут с распаяными 4-8 гигами оперативы.
Наверно, не нужно брать такие ноуты?
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|5.22, Аноним (10), 11:18, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наверное, не нужно работать на 20 т.руб/мес в провинции?
В любом случае поделия на Electron будут лагать.
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|6.28, у меня 03 Гб оперативки (?), 11:22, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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у нас в провинции на сборе ягод по 20 тыров в неделю поднимают. так-что если комарики нестрашны, то приезжай в следующий сезон. только что-то мне подсказывает, что ты покатишь в Турцию и там будешь плакать о 20 тыров в месяц...
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|7.55, Аноним (-), 12:20, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно по подробнее о сборе брусники, а то у меня подозрения, что или собирать надо десятками тон в неделю и не всем это под силу или по 20 часов в сутки рабочий день.
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|8.56, Аноним (-), 12:21, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не знаю по чему мне показалось, что брусника в место сбор яход Вопрос тот же то... текст свёрнут, показать
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|3.40, _Анониус_ (?), 11:38, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Открою тебе секрет. Многие люди (включая меня) покупают ноутбук и пользуются им на протяжении нескольких лет (минимум 5 лет). Есть у меня редкие знакомые, которые до сих пор используют ноутбуки с хрюшей и вистой, есть те, у кого ноутбуки были куплены с семёрочкой, и они их используют по сей день! Да, таких ноутбуков всё меньше и меньше, но они есть.
Очень много офисных ПК, в которых объём ОЗУ 8 Гб, и даже меньше!
У моего домашнего ПК ОЗУ 16 Гб. Не вижу смысла в ближайшие 2-3 года увеличивать объём ОЗУ. Может вы подскажите, для какой цели нужны 32 Гб ОЗУ в домашнем ПК?
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|4.45, QwertyReg (ok), 11:52, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Есть у меня редкие знакомые, которые до сих пор используют ноутбуки с хрюшей и вистой
Дальше не читал. Соболезную.
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|5.46, _Анониус_ (?), 11:56, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раз дальше не читал, то повторю вопрос в этом комментарии.
Для какой цели нужны 32 Гб (или больше 32 Гб) ОЗУ в домашнем ПК?
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|6.53, Sw00p aka Jerom (?), 12:14, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для какой цели нужны 32 Гб
ясно ведь, что одновременно запустить хром, фотожоп, оффис мелкомягкий, оутглюк, и немного джавы :)
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|6.54, QwertyReg (ok), 12:15, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Раз дальше не читал, то повторю вопрос в этом комментарии.
> Для какой цели нужны 32 Гб (или больше 32 Гб) ОЗУ в
> домашнем ПК?
Игры, CAD, Photoshop, Adobe After Effects. В общем, всё то профессиональное ПО для высокооплачиваемых специалистов, которое вам не светит, ведь вы же линуксоид.
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|6.59, Аноним (-), 12:28, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вариант или потому что надо реально, или про запас по тому, что могут и деньги на это есть лишние.
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|1.12, ыы (?), 11:08, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>С учётом размера пользовательской базы Chrome данные показатели в глобальном масштабе выражаются в экономии более 1400 лет процессорного времени каждый день.
Кроме потрясающей воображение цифры и отсутствия мозгов у автора этот пассаж ничего полезного не сообщает.
Это из той же области что и рождение ребенка за один месяц 9-ю женщинами.
А если женщин будет 100000 - они родят ребенка за 3 минуты сократив требуемое время на 8 месяцев 29 дней 23 часа 57 минут?
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|2.24, нах.. (?), 11:19, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну ты что же, они же о экалягии позаботились. Еще нужно чтоб коров пукающих поменьше и усе, победили проблемы.
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|3.32, Аноним (16), 11:30, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За заботу об экологии мог бы пойти отказ от всякого говна типа электрона, ноды, ангуляра и прочего интерпретируемого говна. Но мы это вряд ли увидим в обозримом будущем.
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|1.30, Аноним (30), 11:28, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Действительно стал тащить 1080р@60 на встройке intel g41 до первой рекламы с видеохостинга, еще недавно все было максимум 720p@60,1080p@30
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|2.37, Аноним (37), 11:37, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня раньше было 1080р30 без фризов, а теперь 480, без рекламы.
Вот вам и оптимизация.
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|2.41, Аноним (41), 11:38, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На одноядерном атоме VLC вытягивает видео с ютуб в 720p. хром пока что не могёт
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|3.63, Аноним (-), 12:33, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть такое плееры на процентов 20 - 30 меньше нагружают процесор по сравнению с браузерами. Возможно на самых последних процесорах разница меньше заметна.
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|2.44, lockywolf (ok), 11:40, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы счастливый человек, если у вас видео утыкается в производительность браузера, а не в канал.
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|3.65, Аноним (41), 12:37, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой-то плеер превосходит по воспроизведению современный браузер. Про MPV вообще молчу. кастомизируй под систему. Главное не лениться.
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|1.35, Аноним (42), 11:37, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Знаю только одно. После 91 билда пошли косячные версии. Баги с внутренним диспетчером задач. Тянутся по 95 включительно. Позор!
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|2.61, ИмяХ (?), 12:31, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Покажи свои багрепорты. Попробую их у себя воспроизвести, а то что-то интересно стало, какие там могут быть баги, уже несколько лет вообще ни одного глюка в хроме не видел.
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|1.62, Аноним (62), 12:33, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Wayland намного улучшил хром. Гораздо приятнее стало пользоваться браузером. +VAAPI
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|1.68, Аноним (68), 12:46, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> С учётом размера пользовательской базы Chrome данные показатели в глобальном масштабе выражаются в экономии более 1400 лет процессорного времени каждый день.
Нет. Просто теперь сайтам можно быть еще более тяжелыми.
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