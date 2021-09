Релиз Chrome 94

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 94. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров. Следующий выпуск Chrome 95 запланирован на 19 октября. Начиная с выпуска Chrome 94 разработка переведена на новый цикл подготовки релизов. Новые значительные выпуски отныне будут публиковаться раз в 4 недели, а не раз в 6 недель, что позволит ускорить доведение новых возможностей до пользователей. Отмечается, что оптимизация процесса подготовки релизов и улучшение системы тестирования позволяют формировать выпуски более часто без ущерба качеству. Для предприятий и для тех, кому необходимо больше времени на обновление, раз в 8 недель отдельно будет выпускаться редакция Extended Stable, которая позволит переходить на новые функциональные выпуски не раз в 4 недели, а раз в 8 недель. Основные изменения Chrome 94: Добавлен режим HTTPS-First, который напоминает ранее появившийся в Firefox режим HTTPS Only. Если режим активирован в настройках при попытке открытия ресурса без шифрования по HTTP браузер вначале попытается обратиться к сайту по HTTPS и если попытка окажется неудачной пользователю будет показано предупреждение об отсутствии поддержки HTTPS и предложено открыть сайт без шифрования. В будущем Google рассматривает возможность активации HTTPS-First по умолчанию для всех пользователей, ограничения доступа к некоторым возможностям web-платформы для страниц, открытых по HTTP, и добавления дополнительных предупреждений, информирующих пользователей об угрозах, возникающих при обращении к сайтам без шифрования. Режим включается в разделе настроек "Конфиденциальность и безопасность" > "Безопасность" > "Дополнительные".

Для страниц, открытых без HTTPS, запрещена отправка запросов (загрузка ресурсов) к локальным URL (например, "http://router.local" и localhost) и внутренним диапазонам адресов (127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8 и т.п.). Исключение сделано только для страниц, загруженных с серверов, имеющих внутренние IP. Например, страница загруженная с сервера 1.2.3.4 не сможет обратиться к ресурсу, размещённому на IP 192.168.0.1 или IP 127.0.0.1, а загруженная с сервера 192.168.1.1 - сможет. Изменение вводит дополнительный уровень для защиты от эксплуатации уязвимостей в обработчиках, принимающих запросы на локальных IP, а также позволит защититься от атак типа "DNS rebinding".

Добавлена функция "Sharing Hub", позволяющая быстро поделиться с другими пользователями ссылкой на текущую страницу. Предоставляется возможность генерации QR-кода с URL, сохранения страницы, отправки ссылки на другое устройство, привязанное к учётной записи пользователя, и передачи ссылки на сторонние сайты, такие как Facebook, WhatsUp, Twitter и VK. Возможность пока доведена не до всех пользователей. Для принудительного включения кнопки "Share" в меню и адресной строке можно использовать настройки "chrome://flags/#sharing-hub-desktop-app-menu" и "chrome://flags/#sharing-hub-desktop-omnibox".

Проведена реструктуризация в интерфейсе настройки браузера. Каждая секция настроек теперь выводится на отдельной странице, а не на одной общей.

Реализована поддержка динамического обновления лога выданных и отозванных сертификатов (Certificate Transparency), который теперь будет обновляться без привязки к обновлению браузера.

Добавлена служебная страница "chrome://whats-new" с обзором видимых пользователю изменений в новом выпуске. Страница показывается автоматически сразу после обновления или доступна через кнопку "Что нового" (What's New) в меню Справка (Help). В настоящее время на странице упомянут поиск по вкладкам, возможность разделения профилей и функция смены цвета фона, которые не специфичны для Chrome 94 и появились в прошлых выпусках. Показ страницы пока включён не для всех пользователей: для управления активацией можно использовать настройки "chrome://flags#chrome-whats-new-ui" и "chrome://flags#chrome-whats-new-in-main-menu-new-badge".

Объявлено устаревшим обращение к API WebSQL из содержимого, загружаемого со сторонних сайтов (например, через iframe). В Chrome 94 при попытке обращения к WebSQL из сторонних скриптов выводится предупреждение, но начиная с Chrome 97 подобные обращения будут блокироваться. В будущем планируется постепенно полностью прекратить поддержку WebSQL, независимо от контекста использования. Обработчик WebSQL основан на коде SQLite и мог использоваться злоумышленниками для эксплуатации уязвимостей в SQLite.

Из соображений безопасности и предотвращения вредоносной активности началась блокировка использования устаревшего протокола MK (URL:MK), когда-то применявшегося в Internet Explorer и позволявшего web-приложениям извлекать информацию из сжатых файлов.

Прекращена поддержка синхронизации со старыми версиями Chrome (Chrome 48 и старше).

В HTTP-заголовок Permissions-Policy, предназначенный для включения определённых возможностей и управления доступом к API, добавлена поддержка флага "display-capture", позволяющего управлять использованием на странице API Screen Capture (по умолчанию возможность захвата содержимого экрана из внешних iframe блокируется).







В режиме Origin Trials (экспериментальные возможности, требующие отдельной активации) добавлено несколько новых API. Origin Trial подразумевает возможность работы с указанным API из приложений, загруженных с localhost или 127.0.0.1, или после прохождения регистрации и получения специального токена, который действует ограниченное время для конкретного сайта. Добавлен API WebGPU, идущий на смену API WebGL и предоставляющий средства для выполнения операций в GPU, таких как рендеринг и вычисления. Концептуально WebGPU близок к API Vulkan, Metal и Direct3D 12. Концептуально WebGPU отличается от WebGL примерно так же, как графический API Vulkan отличается от OpenGL, но при этом не основывается на конкретном графическом API, а представляет собой универсальную прослойку, использующую те же низкоуровневые примитивы, что имеются в Vulkan, Metal и Direct3D 12. WebGPU предоставляет приложениям на JavaScript средства для низкоуровневого контроля за организацией, обработкой и передачей команд к GPU, а также позволяет управлять связанными ресурсами, памятью, буферами, объектами текстур и скомпилированными графическими шейдерами. Подобный подход позволяет добиться более высокой производительности графических приложений за счёт снижения накладных расходов и повышения эффективности работы с GPU. API также даёт возможность создавать для Web сложные 3D-проекты, работающие не хуже, чем обособленные программы, но не привязанные к конкретным платформам. Для обособленных PWA-приложений реализована возможность регистрации в качестве обработчиков URL. Например, приложение music.example.com может зарегистрировать себя как обработчик URL https://*.music.example.com и все переходы из внешних приложений по данным ссылкам, например, из мессенджеров и почтовых клиентов, будут приводить к открытию данного PWA-приложений, а не новой вкладки в браузере. Реализована поддержка нового кода ответа HTTP - 103, который может использоваться для упреждающего вывода заголовков. Код 103 позволяет информировать клиента о содержании некоторых HTTP-заголовков сразу после запроса, не дожидаясь пока сервер выполнит все связанные с запросом операции и начнёт отдачу контента. Подобным образом можно сообщать подсказки о связанных с отдаваемой страницей элементах, которые могут быть предварительно загружены (например, могут быть приведены ссылки на используемые на странице css и javascript). Получив информацию о подобных ресурсах браузер приступит к их загрузке не дожидаясь окончания отдачи основной страницы, что позволяет сократить общее время обработки запроса.

Добавлен API WebCodecs для манипулирования мультимедийными потоками на низком уровне, дополняющий высокоуровневые API HTMLMediaElement, Media Source Extensions, WebAudio, MediaRecorder и WebRTC. Новый API может оказаться востребован в таких областях как стриминг игр, применение эффектов на стороне клиента, перекодирование потоков и поддержка нестандартных мультимедийных контейнеров. Вместо реализации отдельных кодеков на JavaScript или WebAssembly, API WebCodecs предоставляет доступ к готовым выскопроизводительным компонентам, встроенным в браузер. В частности, в API WebCodecs предоставляются декодировщики и кодировщики звука и видео, декодеровщики изображений и функции для работы с отдельным кадрами видео на низком уровне.

Стабилизирован API Insertable Streams, дающий возможность манипулировать необработанными (raw) мультимедийными потоками, передаваемыми через API MediaStreamTrack, такими как данные с камеры и микрофона, результат захвата экрана или промежуточные данные декодирования кодеком. Для представления необработанных кадров используются интерфейсы WebCodec, после чего формируется поток, аналогичный тому, что API WebRTC Insertable Streams генерирует на основе RTCPeerConnections. С практической стороны новый API позволяет реализовать такую функциональность, как применение методов машинного обучения для идентификации или аннотирования объектов в режиме реального времени или для добавления эффектов, таких как вырезание фона, перед кодированием или после декодирования кодеком.

Стабилизирован метод scheduler.postTask(), позволяющий управлять планированием выполнения задач (callback-вызовов JavaScript) с различными уровнями приоритета. Предоставляется три уровня приоритетов: 1- выполнение в первую очередь, даже если могут быть блокированы операции пользователя; 2 - допускаются видимые пользователю изменения; 3 - выполнение в фоновом режиме). Для изменения приоритета и отмены задач можно использовать объект TaskController.

Стабилизирован и теперь распространяется вне Origin Trials API Idle Detection для определения неактивности пользователя. API позволяет определять время, когда пользователь не взаимодействует с клавиатурой/мышью, запущен хранитель экрана, экран заблокирован или работа выполняется на другом мониторе. Информирование приложения об неактивности осуществляется через отправку уведомления после достижения заданного порога неактивности.

Формализован процесс управления цветом в объектах CanvasRenderingContext2D и ImageData и использования в них цветового пространства sRGB. Предоставлена возможность создания объектов CanvasRenderingContext2D и ImageData в цветовых пространствах, отличных от sRGB, таких как Display P3, для использования расширенных возможностей современных мониторов.

В API VirtualKeyboard добавлены методы и свойства для управления показом и скрытием виртуальной клавиатуры, а также для получения информации о размере показанной виртуальной клавиатуры.

В JavaScript для классов предоставлена возможность применения статических блоков инициализации для группировки кода, выполняемого один раз при обработке класса: class C { // Блок будет запущен при обработке самого класса static { console.log("C's static block"); } }

В CSS-свойствах flex-basis и flex реализованы ключевые слова content, min-content, max-content и fit-content для более гибкого управления размером основной области Flexbox.

Добавлено CSS-свойство scrollbar-gutter для управления резервированием пространства экрана под полосу прокрутки. Например, когда не требуется прокрутка содержимого, можно расширить вывод и занять область полосы прокрутки.

Добавлен API Self Profiling с реализацией системы профилирования, позволяющей измерить время выполнения JavaScript на стороне пользователя для отладки проблем с производительностью в JavaScript-коде, не прибегая к ручным манипуляциям в интерфейсе для web-разработчиков.

После удаления Flash-плагина было решено возвращать пустые значения в свойствах navigator.plugins и navigator.mimeTypes, но как оказалось некоторые приложения использовали их для проверки наличия плагинов для отображения файлов PDF. Так как в Chrome имеется встроенный просмотрщик PDF, отныне свойства navigator.plugins и navigator.mimeTypes будут возвращать фиксированный список стандартных плагинов и MIME-типов для просмотра PDF - "PDF Viewer, Chrome PDF Viewer, Chromium PDF Viewer, Microsoft Edge PDF Viewer и WebKit built-in PDF".

Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. В список симулирования экранов добавлены устройства Nest Hub и Nest Hub Max. В интерфейс инспектирования сетевой активности добавлена кнопка для инвертирования фильтров (например, при установке фильтра "status-code: 404" можно быстро посмотреть все остальные запросы), а также предоставлена возможность просмотра исходных значений заголовков Set-Cookie (позволяет оценить наличие некорректных значений, убираемых при нормализации). Объявлена устаревшей и будет удалена в одном из следующих выпусков боковая панель в web-консоли. Добавлена экспериментальная возможность скрытия проблем во вкладке Issues. В настройках добавлена возможность выбора языка интерфейса. Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 19 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 17 премий на сумму 56500 долларов США (одна премия $15000, две премии $10000, одна премия $7500, четыре премии $3000 две премии $1000). Размер 7 вознаграждений пока не определён.