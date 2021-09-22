Релиз Chrome 94

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Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 94. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров. Следующий выпуск Chrome 95 запланирован на 19 октября.
Начиная с выпуска Chrome 94 разработка переведена на новый цикл подготовки релизов. Новые значительные выпуски отныне будут публиковаться раз в 4 недели, а не раз в 6 недель, что позволит ускорить доведение новых возможностей до пользователей. Отмечается, что оптимизация процесса подготовки релизов и улучшение системы тестирования позволяют формировать выпуски более часто без ущерба качеству. Для предприятий и для тех, кому необходимо больше времени на обновление, раз в 8 недель отдельно будет выпускаться редакция Extended Stable, которая позволит переходить на новые функциональные выпуски не раз в 4 недели, а раз в 8 недель.
Основные изменения Chrome 94:
Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 19 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 17 премий на сумму 56500 долларов США (одна премия $15000, две премии $10000, одна премия $7500, четыре премии $3000 две премии $1000). Размер 7 вознаграждений пока не определён.