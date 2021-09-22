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Релиз Chrome 94

22.09.2021 16:58

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 94. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров. Следующий выпуск Chrome 95 запланирован на 19 октября.

Начиная с выпуска Chrome 94 разработка переведена на новый цикл подготовки релизов. Новые значительные выпуски отныне будут публиковаться раз в 4 недели, а не раз в 6 недель, что позволит ускорить доведение новых возможностей до пользователей. Отмечается, что оптимизация процесса подготовки релизов и улучшение системы тестирования позволяют формировать выпуски более часто без ущерба качеству. Для предприятий и для тех, кому необходимо больше времени на обновление, раз в 8 недель отдельно будет выпускаться редакция Extended Stable, которая позволит переходить на новые функциональные выпуски не раз в 4 недели, а раз в 8 недель.

Основные изменения Chrome 94:

  • Добавлен режим HTTPS-First, который напоминает ранее появившийся в Firefox режим HTTPS Only. Если режим активирован в настройках при попытке открытия ресурса без шифрования по HTTP браузер вначале попытается обратиться к сайту по HTTPS и если попытка окажется неудачной пользователю будет показано предупреждение об отсутствии поддержки HTTPS и предложено открыть сайт без шифрования. В будущем Google рассматривает возможность активации HTTPS-First по умолчанию для всех пользователей, ограничения доступа к некоторым возможностям web-платформы для страниц, открытых по HTTP, и добавления дополнительных предупреждений, информирующих пользователей об угрозах, возникающих при обращении к сайтам без шифрования. Режим включается в разделе настроек "Конфиденциальность и безопасность" > "Безопасность" > "Дополнительные".
  • Для страниц, открытых без HTTPS, запрещена отправка запросов (загрузка ресурсов) к локальным URL (например, "http://router.local" и localhost) и внутренним диапазонам адресов (127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8 и т.п.). Исключение сделано только для страниц, загруженных с серверов, имеющих внутренние IP. Например, страница загруженная с сервера 1.2.3.4 не сможет обратиться к ресурсу, размещённому на IP 192.168.0.1 или IP 127.0.0.1, а загруженная с сервера 192.168.1.1 - сможет. Изменение вводит дополнительный уровень для защиты от эксплуатации уязвимостей в обработчиках, принимающих запросы на локальных IP, а также позволит защититься от атак типа "DNS rebinding".
  • Добавлена функция "Sharing Hub", позволяющая быстро поделиться с другими пользователями ссылкой на текущую страницу. Предоставляется возможность генерации QR-кода с URL, сохранения страницы, отправки ссылки на другое устройство, привязанное к учётной записи пользователя, и передачи ссылки на сторонние сайты, такие как Facebook, WhatsUp, Twitter и VK. Возможность пока доведена не до всех пользователей. Для принудительного включения кнопки "Share" в меню и адресной строке можно использовать настройки "chrome://flags/#sharing-hub-desktop-app-menu" и "chrome://flags/#sharing-hub-desktop-omnibox".
  • Проведена реструктуризация в интерфейсе настройки браузера. Каждая секция настроек теперь выводится на отдельной странице, а не на одной общей.
  • Реализована поддержка динамического обновления лога выданных и отозванных сертификатов (Certificate Transparency), который теперь будет обновляться без привязки к обновлению браузера.
  • Добавлена служебная страница "chrome://whats-new" с обзором видимых пользователю изменений в новом выпуске. Страница показывается автоматически сразу после обновления или доступна через кнопку "Что нового" (What's New) в меню Справка (Help). В настоящее время на странице упомянут поиск по вкладкам, возможность разделения профилей и функция смены цвета фона, которые не специфичны для Chrome 94 и появились в прошлых выпусках. Показ страницы пока включён не для всех пользователей: для управления активацией можно использовать настройки "chrome://flags#chrome-whats-new-ui" и "chrome://flags#chrome-whats-new-in-main-menu-new-badge".
  • Объявлено устаревшим обращение к API WebSQL из содержимого, загружаемого со сторонних сайтов (например, через iframe). В Chrome 94 при попытке обращения к WebSQL из сторонних скриптов выводится предупреждение, но начиная с Chrome 97 подобные обращения будут блокироваться. В будущем планируется постепенно полностью прекратить поддержку WebSQL, независимо от контекста использования. Обработчик WebSQL основан на коде SQLite и мог использоваться злоумышленниками для эксплуатации уязвимостей в SQLite.
  • Из соображений безопасности и предотвращения вредоносной активности началась блокировка использования устаревшего протокола MK (URL:MK), когда-то применявшегося в Internet Explorer и позволявшего web-приложениям извлекать информацию из сжатых файлов.
  • Прекращена поддержка синхронизации со старыми версиями Chrome (Chrome 48 и старше).
  • В HTTP-заголовок Permissions-Policy, предназначенный для включения определённых возможностей и управления доступом к API, добавлена поддержка флага "display-capture", позволяющего управлять использованием на странице API Screen Capture (по умолчанию возможность захвата содержимого экрана из внешних iframe блокируется).


  • В режиме Origin Trials (экспериментальные возможности, требующие отдельной активации) добавлено несколько новых API. Origin Trial подразумевает возможность работы с указанным API из приложений, загруженных с localhost или 127.0.0.1, или после прохождения регистрации и получения специального токена, который действует ограниченное время для конкретного сайта.
    • Добавлен API WebGPU, идущий на смену API WebGL и предоставляющий средства для выполнения операций в GPU, таких как рендеринг и вычисления. Концептуально WebGPU близок к API Vulkan, Metal и Direct3D 12. Концептуально WebGPU отличается от WebGL примерно так же, как графический API Vulkan отличается от OpenGL, но при этом не основывается на конкретном графическом API, а представляет собой универсальную прослойку, использующую те же низкоуровневые примитивы, что имеются в Vulkan, Metal и Direct3D 12.

      WebGPU предоставляет приложениям на JavaScript средства для низкоуровневого контроля за организацией, обработкой и передачей команд к GPU, а также позволяет управлять связанными ресурсами, памятью, буферами, объектами текстур и скомпилированными графическими шейдерами. Подобный подход позволяет добиться более высокой производительности графических приложений за счёт снижения накладных расходов и повышения эффективности работы с GPU. API также даёт возможность создавать для Web сложные 3D-проекты, работающие не хуже, чем обособленные программы, но не привязанные к конкретным платформам.

    • Для обособленных PWA-приложений реализована возможность регистрации в качестве обработчиков URL. Например, приложение music.example.com может зарегистрировать себя как обработчик URL https://*.music.example.com и все переходы из внешних приложений по данным ссылкам, например, из мессенджеров и почтовых клиентов, будут приводить к открытию данного PWA-приложений, а не новой вкладки в браузере.
    • Реализована поддержка нового кода ответа HTTP - 103, который может использоваться для упреждающего вывода заголовков. Код 103 позволяет информировать клиента о содержании некоторых HTTP-заголовков сразу после запроса, не дожидаясь пока сервер выполнит все связанные с запросом операции и начнёт отдачу контента. Подобным образом можно сообщать подсказки о связанных с отдаваемой страницей элементах, которые могут быть предварительно загружены (например, могут быть приведены ссылки на используемые на странице css и javascript). Получив информацию о подобных ресурсах браузер приступит к их загрузке не дожидаясь окончания отдачи основной страницы, что позволяет сократить общее время обработки запроса.
  • Добавлен API WebCodecs для манипулирования мультимедийными потоками на низком уровне, дополняющий высокоуровневые API HTMLMediaElement, Media Source Extensions, WebAudio, MediaRecorder и WebRTC. Новый API может оказаться востребован в таких областях как стриминг игр, применение эффектов на стороне клиента, перекодирование потоков и поддержка нестандартных мультимедийных контейнеров. Вместо реализации отдельных кодеков на JavaScript или WebAssembly, API WebCodecs предоставляет доступ к готовым выскопроизводительным компонентам, встроенным в браузер. В частности, в API WebCodecs предоставляются декодировщики и кодировщики звука и видео, декодеровщики изображений и функции для работы с отдельным кадрами видео на низком уровне.
  • Стабилизирован API Insertable Streams, дающий возможность манипулировать необработанными (raw) мультимедийными потоками, передаваемыми через API MediaStreamTrack, такими как данные с камеры и микрофона, результат захвата экрана или промежуточные данные декодирования кодеком. Для представления необработанных кадров используются интерфейсы WebCodec, после чего формируется поток, аналогичный тому, что API WebRTC Insertable Streams генерирует на основе RTCPeerConnections. С практической стороны новый API позволяет реализовать такую функциональность, как применение методов машинного обучения для идентификации или аннотирования объектов в режиме реального времени или для добавления эффектов, таких как вырезание фона, перед кодированием или после декодирования кодеком.
  • Стабилизирован метод scheduler.postTask(), позволяющий управлять планированием выполнения задач (callback-вызовов JavaScript) с различными уровнями приоритета. Предоставляется три уровня приоритетов: 1- выполнение в первую очередь, даже если могут быть блокированы операции пользователя; 2 - допускаются видимые пользователю изменения; 3 - выполнение в фоновом режиме). Для изменения приоритета и отмены задач можно использовать объект TaskController.
  • Стабилизирован и теперь распространяется вне Origin Trials API Idle Detection для определения неактивности пользователя. API позволяет определять время, когда пользователь не взаимодействует с клавиатурой/мышью, запущен хранитель экрана, экран заблокирован или работа выполняется на другом мониторе. Информирование приложения об неактивности осуществляется через отправку уведомления после достижения заданного порога неактивности.
  • Формализован процесс управления цветом в объектах CanvasRenderingContext2D и ImageData и использования в них цветового пространства sRGB. Предоставлена возможность создания объектов CanvasRenderingContext2D и ImageData в цветовых пространствах, отличных от sRGB, таких как Display P3, для использования расширенных возможностей современных мониторов.
  • В API VirtualKeyboard добавлены методы и свойства для управления показом и скрытием виртуальной клавиатуры, а также для получения информации о размере показанной виртуальной клавиатуры.
  • В JavaScript для классов предоставлена возможность применения статических блоков инициализации для группировки кода, выполняемого один раз при обработке класса: 
    
   class C {
     // Блок будет запущен при обработке самого класса
     static { console.log("C's static block"); }
   }
  • В CSS-свойствах flex-basis и flex реализованы ключевые слова content, min-content, max-content и fit-content для более гибкого управления размером основной области Flexbox.
  • Добавлено CSS-свойство scrollbar-gutter для управления резервированием пространства экрана под полосу прокрутки. Например, когда не требуется прокрутка содержимого, можно расширить вывод и занять область полосы прокрутки.
  • Добавлен API Self Profiling с реализацией системы профилирования, позволяющей измерить время выполнения JavaScript на стороне пользователя для отладки проблем с производительностью в JavaScript-коде, не прибегая к ручным манипуляциям в интерфейсе для web-разработчиков.
  • После удаления Flash-плагина было решено возвращать пустые значения в свойствах navigator.plugins и navigator.mimeTypes, но как оказалось некоторые приложения использовали их для проверки наличия плагинов для отображения файлов PDF. Так как в Chrome имеется встроенный просмотрщик PDF, отныне свойства navigator.plugins и navigator.mimeTypes будут возвращать фиксированный список стандартных плагинов и MIME-типов для просмотра PDF - "PDF Viewer, Chrome PDF Viewer, Chromium PDF Viewer, Microsoft Edge PDF Viewer и WebKit built-in PDF".
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. В список симулирования экранов добавлены устройства Nest Hub и Nest Hub Max. В интерфейс инспектирования сетевой активности добавлена кнопка для инвертирования фильтров (например, при установке фильтра "status-code: 404" можно быстро посмотреть все остальные запросы), а также предоставлена возможность просмотра исходных значений заголовков Set-Cookie (позволяет оценить наличие некорректных значений, убираемых при нормализации). Объявлена устаревшей и будет удалена в одном из следующих выпусков боковая панель в web-консоли. Добавлена экспериментальная возможность скрытия проблем во вкладке Issues. В настройках добавлена возможность выбора языка интерфейса.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 19 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 17 премий на сумму 56500 долларов США (одна премия $15000, две премии $10000, одна премия $7500, четыре премии $3000 две премии $1000). Размер 7 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Новая техника эксплуатации уязвимостей класса Spectre в Chrome
  3. OpenNews: Для Chrome развивается API для прямых TCP и UDP коммуникаций
  4. OpenNews: Релиз Chrome 93
  5. OpenNews: Chrome переведён на использование прослойки Ozone для систем с X11
  6. OpenNews: Google портирует Chrome для ОС Fuchsia
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55844-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:06, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Существует ли проект по сборке без всех эти дырявых апи и сомнительных малополезных возможностей? Для фф аж несколько таких существовало. Ведь казалось бы, нет ничего проще, знай себе вырезай дрянь и собирай донаты… Конечно, для проектов такого масштаба это довольно непростое и утомительное занятие, но, как по мне, достаточно было бы удалять самое очевидное, и это уже куда лучше апстрима будет.
     
     
  • 2.6, АноннонА (?), 17:23, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ungoogled-chromium
    https://github.com/Eloston/ungoogled-chromium
     
     
  • 3.17, Аноним (1), 18:01, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нене, телеметрию и стор можно и оставить, надо удалить все эти joystick api и остальное.
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:36, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты кодовую базу хромиума видел, выпиливатель? Там просто архив с сорцами уже к 2 гигам приближается.
    Ну и кто, собственно, будет выпиливать? Ты? И апстрим, ломающийся об твои же патчи, мержить будешь тоже ты? А решат полезность тех или иных API кто будет? А тикеты от "довольных" пользователей после очередного выпила "малополезного" кто решать будет (и нет, just fork lmoa - не решение)?
    Гугель вон сам успешно справляется с отзывом всех выданных ранее ключей для различных дистров линукса. Хочешь синк, генератор паролей, шаринг ссылок между компов - либо патчи дистровый хромиум с ключами от закрытого хрома, либо сиди на дистрах где включили возможность задать ключи в рантайме (типа арча, дебиана и генты).
    Для остальных есть ungoogled chromium и полтора сторонних браузера.
     
     
  • 3.18, Аноним (1), 18:02, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видел, патчил, собирал. У тындекса же получилось поменять зонды на свои, я верю, что любой способен погрепать, когда знает, что искать.
     
     
  • 4.19, llolik (ok), 18:05, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Яндекса, насколько я знаю, довольно не маленькая команда браузером занимается.
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:17, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддержка нового кода ответа HTTP - 103, который может использоваться для упреждающего вывода заголовков...

    Не успели HTTP/2 Server Push похоронить, так опять.

     
  • 1.4, Аноним (4), 17:18, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Хром топовый браузер!
     
  • 1.5, Аноним (5), 17:23, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А мне понравилась фича"Sharing Hub",позволяющая быстро поделиться с другими пользователями ссылкой на текущую страницу.Теперь не надо выделять ссылку в адресной строке что бывает порой проблемно если мышка начинает даблить и выделение ссылки отваливается и прерывается.Думаю в будущем добавят больше соц сетей в эту кнопку. Ещё что заметил так то что в chrome URLs GPU появилась отдельная строка с описанием совместимости с Vulkan DAWN Info <Discrete GPU> Vulkan backend.

    А так всё работает как обычно.

     
  • 1.7, Аноним (7), 17:25, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший браузёр для лучших ребят!
     
  • 1.8, Аноним (8), 17:30, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для страниц, открытых без HTTPS, запрещена отправка запросов (загрузка ресурсов) к локальным URL

    А должна быть для всех страниц, как на Firefox, потому что всякие говнобанки такое безобразие очень любят.

     
  • 1.9, Аноним (9), 17:30, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже появились идеи по новому API : майнить , когда юзер от экрана отошёл - фиг заметит .
     
  • 1.10, Аноним (8), 17:32, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У вас там ошибка в тексте новости.

    >Добавлен вредоносный API WebGPU

     
  • 1.11, Аноним (11), 17:35, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из за мерзкого Client Hints стало тяжелее прятать User-Agent и косить под пользователя Win10,
    теперь приходится еще и использовать ModHeader чтобы отдавать платформу через хедеры Sec-CH-*,
    и github.com/mrbar42/X-Agent для спуфа в JS userAgentData.

    Надеюсь кто нибудь найдет как выпилить эту дрянь. Вот тест:
    https://browserleaks.com/client-hints

     
     
  • 2.22, Аноним (1), 18:31, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или просто используйте фф. Ютуб течёт (чат на ютубе, 3гб за час), в остальном всё то же самое.
     
     
  • 3.26, Аноним (11), 19:05, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То то и оно, ФФ выкачевает весь интернет в оперативку. Это стало аналогом IE6 в свое время.
     

  • 1.13, Аноним (13), 17:43, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для страниц, открытых без HTTPS, запрещена отправка запросов (загрузка ресурсов) к локальным URL (например, "http://router.local" и localhost)

    А, тоесть для страниц загруженных из интернета по https это (долбиться в локальный рутер) кошерно ?

    ню ню...

     
  • 1.14, Kuromi (ok), 17:43, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Добавлен API WebGPU, идущий на смену API WebGL и предоставляющий средства для выполнения операций в GPU, таких как рендеринг и вычисления."

    Ну здравствуй майнинг на видеокартах пользователей. Сначала нам говорили что майнинаг в вбе не будет ибо это невозможно, потом начали, СЮРПРИЗ, блокировать скриптовые криптомайнеры на сайтах. Теперь заход на новый круг.

    "Объявлено устаревшим обращение к API WebSQL из содержимого, загружаемого со сторонних сайтов (например, через iframe). В Chrome 94 при попытке обращения к WebSQL из сторонних скриптов выводится предупреждение, но начиная с Chrome 97 подобные обращения будут блокироваться. В будущем планируется постепенно полностью прекратить поддержку WebSQL, независимо от контекста использования. Обработчик WebSQL основан на коде SQLite и мог использоваться злоумышленниками для эксплуатации уязвимостей в SQLite."

    Они все еще не убрали его? Никто кроме них его не поддерживает, стандарт этот был отклонен и не первый раз уже находили дыры, причем, что самое смешное, именно те о кторых предупреждали противники. Неужели синдром NIH так силен что нельзя просто взять и убрать? На примере AppCache "убрать в будущем" в Хроме может тянуться годами и отклыдываться раз за разом.

     
     
  • 2.15, Аноним (11), 17:53, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ждём фичу в uBlock Origin - блок WebGPU по умолчанию, кроме сайтов из белого списка, например
    популярные стриминги, хотя до этого как то справлялись и без этого, ну допустим я доверяю что Гугл,
    Netflix, Кинозал не будут абузить эту фичу для майнинга.

     
     
  • 3.16, Kuromi (ok), 18:00, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ждём фичу в uBlock Origin - блок WebGPU по умолчанию, кроме сайтов
    > из белого списка, например
    > популярные стриминги, хотя до этого как то справлялись и без этого, ну
    > допустим я доверяю что Гугл,
    > Netflix, Кинозал не будут абузить эту фичу для майнинга.

    1) Ну прмиерно так и бло в NoScript в свое время, можно было WebGL выборочно блокировать
    2) А нафиг Нетфиксу и прочим WebGPU? Ну допустим Гугловские карты используют WebGL, но кинотеатры-то причем? Если ты про аппаратное декодирование (я хз возможно ли это с DRM вообще), то там иной путь...

    Пока самое простое - глобальная блокировка этого счастья нафиг :))) Хотя в том же Файрфокс возможность выключить Canvas убрали довольно быстро.

     

  • 1.20, Аноним (-), 18:26, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это точно web-браузер?
     
     
  • 2.21, Ананоним (?), 18:29, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это суррогат-ОС. С разморозкой!
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 18:33, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо! Я отморожен. А ChromeOS тогда что?
     
     
  • 4.24, Ананоним (?), 18:40, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А ChromeOS тогда что?

    А это "те же яйца, вид сбоку". Для особо продвинутых случаев, когда пользователю вообще без разницы что делается на железяке в руках, ему главное картинки на экране.

     

  • 1.25, Аноним (25), 18:43, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем оно лучше links?
     

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