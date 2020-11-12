В Chrome намерены удалить поддержку технологии Server Push

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|2.58, Kuromi (ok), 17:29, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да еще когда они пропихивали это в HTTP2 им тогда говорили что это мало кому нужно, но нет "Мы Гугл, мы знаем лучше". ну и вот результат.
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|2.61, Аноним (61), 18:15, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> не приводит к заметному ускорению загрузки
Хромой не приводит к ускорению загрузки вообще, его надо удалить.
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|1.4, псевдонимус (?), 09:38, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"на стадии черновика"
Но сначало нужно выкинуть сделанное не ими, "тама слишка сложный кот, насяльника!"
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|2.62, Аноним (61), 18:19, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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странно это слышать от тех, у кого сырцы хромиума весят 16 ГБ... Нет, он не сложный, а вот реализация кеша - О_о, <белая лиса> как сложно!
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|3.72, Kuromi (ok), 19:29, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сходная ситуация была у Мозиллы. Они долго пилили "мультипликацию HTTP соединений", чтобы параллельно грузить быстрее, но все это было очень на грани стандартов, поэтому на очень многих серверах глючило, что заставило их внедрить сложный эвристический механизм угадывающий будет ли мультипликация работать на конкретном сервере и потом долго упорно настраивать эвристику...
Короче, в какой-то момент вот это все разрослось до настолько монструозной конструкции что было принято решение выкинуть все целиком - и мультипликацию и эвристику, потому что это все тормозило браузер уже сильнее чем ускоряло.
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|2.10, пдк (?), 10:03, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Скорее гуглеры - такие гуглеры. Устроиться туда работать довольно трудно, но те кто уже устроились постоянно кодят какую-то хрень, ломают годами работающий функционал, а затем так же годами его не чинят.
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|3.14, Аноним (14), 10:36, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну так им за это денег платют
странно что они еще quic не задепрекейтили
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|4.33, Lex (??), 12:12, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шоб в гугле рядовым сотрудникам и норм деньги платили.. смищно
Особенно с учётом того, что они очень любят нанимать подрядчиков
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|3.31, Урри (ok), 11:55, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ладно вам. Вот я работаю на гугл не устраиваясь непосредственно туда.
Секрет прост - гугл очень любит подрядчиков, они дешевые и их можно увольнять сразу после завершения проекта.
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|1.9, Аноним (-), 10:01, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Да если бы были хоть какие-то конкуренты, то Гугл бы ещё и не такие переусложнённые велоспеды через стандарты навязывал...
А так оказывается что "да неоченьто оно и нужно" и "HTTP/1.1 хватит всем"
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|2.11, Аноним (11), 10:23, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да если бы были хоть какие-то конкуренты
Про Edge не слышали?
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|3.15, llolik (ok), 10:36, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Про Edge не слышали?
И он тоже уже на Chromium. А вообще принципиально осталось три браузера: chrome, firefox и safari. А если считать chrome и safari как один WebKit, так и вообще два.
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|6.24, Аноним (24), 11:11, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, а все они KHTML. На самом деле, Blink давно в сторону убежат от WebKit, там все меньше общего остается.
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|4.34, Lex (??), 12:14, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если считать chrome и safari как один WebKit
А на каком основании, если даже js-движки у них ощутимо разные ?
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|5.38, llolik (ok), 12:53, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А на каком основании, если даже js-движки у них ощутимо разные ?
Ну если уж совсем точно то WebCore. WebKit - это же ЕМНИП WebCore (DOM, CSS, SVG и вот это всё) и JSCore (JS-движок). Google от WebCore форкнули в Blink и прикрутили свой JS-движок V8.
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|6.78, Lex (??), 22:21, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О том и речь, что разница ощутима:
жс движки разные, веб-движки - разные( с момента форка оба сильно изменились )
Их едва ли корректно под один вебкит( у которого jscore, а не v8 ) группировать
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|4.56, Аноним (56), 17:07, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нельзя считать chrome и safari как один, blink сильно оторвался вперед за 7 лет, в webkit до сих пор баги рендера которые были в хроме лет 6 назад, по поддержке новых стандартов в webkit отстает больше чем в firefox.
Кстати, большинство багов рендера воспроизводятся в gtkwebkit(например в epiphany), при этом запустить под виндой современный webkit кране муторно.
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|2.40, Аноним (40), 13:49, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так уже все на http3 нацелились т.к. http2 "не получило должного распространения"
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|3.71, Kuromi (ok), 19:22, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хз насчет этого. У меян в Лисе стоит аддон показывающий что сайт использует HTTP2. Как ни странно, таких нынче очень даже немало. И не только крупняк, уже и в общем относительная мелочь часто на HTTP2. Опеннет конечно не пример.
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|1.19, Аноним (22), 10:55, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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ХАХАХАХАХА. Но на самом деле это хорошая новость, потому что идея изначально была дно.
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|1.20, zzz (??), 10:56, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Переусложненный протокол, неочевидные выгоды - об этом говорили с самого начала. Но всё равно эту дичь пропихнули и стандартизовали. Это всё, что надо знать о текущем уровне инженерии в гугле, который всё больше напоминает слона в посудной лавке.
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|2.64, Аноним (61), 18:26, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А им некогда сейчас разработкой заниматься, надо словари составлять разрешённых слов.
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|1.27, еман (?), 11:29, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>При помощи Server Push сервер может отправить ресурсы клиенту, не дожидаясь их явного запроса.
нет чтобы юзать православный json-rpc 2.0
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|2.35, Lex (??), 12:17, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> не дожидаясь их явного запроса
Т.е серверную часть ещё больше придётся смешивать с клиентской, чтобы она знала (!) лучше клиентской части, что ей вот-вот потребуется
Это заведомо эпический цЫрк и плохой подход. Хотя, гуглу не привыкать
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|3.65, Аноним (61), 18:28, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да легко, посадить на сервер ИИ, который будет наблюдать за последовательностью запросов и предлагать варианты, основываясь на истории.
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|4.80, Lex (??), 22:28, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если фронтенд периодически дорабатывается, то что с накопленной статистикой делать ?)
Т.е вместо того, чтобы просто на фронте прописать загрузку допресурсов, но после основных и тендера страницы, предлагаете прикручивать черти какой ИИ, вести отдельную статистику и париться с её актуализацией и, более того, ещё и место в БД подо всё это творчество выделять.. не жирно ли для такой примитивной «задачи» и это точно приведёт к СНИЖЕНИЮ потребления ресурсов, если речь о выдаче статики ?
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|3.66, Аноним (61), 18:30, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если 100500 раз вслед за html загрузили css, то, однако, и на 100501-ый раз тоже css понадобится.
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|4.79, Lex (??), 22:24, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если проект живой, то на сайте постоянно что-то допиливают
И далеко не факт, что по итогу очередного изменения какой-то ранее необходимый файл будет требоваться.
Тем более, что ничто не мешает их загрузку прописать на фронтенде, но после загрузки основных ресурсов
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|1.30, Ivan_83 (ok), 11:46, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А сколько было пеара, сколько обещаний 10005000% ускорения загрузки рекламы...
Ещё немного и можно будет признать что и сам QUIC отрыжка технологий.
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|2.47, Demo (??), 15:04, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> сам QUIC отрыжка технологий
Изобретатель ARPANET утверждает, что использование UDP
для преодоления ограничений TCP — это путь в никуда.
Они это проходили в 1983-м с коллапсом NCP, в результате
Vint Cerf изобрёл TCP, оптимизированный для килобитных
или мегабитных скоростей. Для гигабит/с и терабит/с
нужен другой протокол надёжной передачи с контролем потока,
с поддержкой на уровне сети (маршрутизаторов).
> 10005000% ускорения загрузки рекламы.
И чрезмерным заполнением каналов невостребованными пакетами UDP,
которые отсылаются по принципу: "Ах, мы потеряли один пакет — вот вам
N таких же, даст бог, какой-то из них пробьётся".
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|3.54, Ivan_83 (ok), 16:19, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для гигабитных скоростей TCP всё ещё вполне хватает, даже не знаю сколько нынче потолок TCP в один конект для обычных OS без супертюнингов, но дуюма 10Г должны переварить все.
А дальше начинаются проблемы не только с TCP но и с тем откуда столько взять и куда это потом деть.
Маршрутизатор то тут причём!?
Он смотрит в заголовок IP пакета, а что там дальше его не интересует совсем.
Если где и будут проблемы - так это с кучей домашних железок, где IPv4 NAT используется, потому что оно в основном умеет только TCP/UDP, иногда gre и что то ещё.
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|4.69, Demo (??), 19:05, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Для гигабитных скоростей TCP всё ещё вполне хватает,
> TCP в один конект для обычных OS без супертюнингов,
Часто приходилось перезаливать десятки терабайт контента из Европы в Штаты и обратно.
С обеих сторон linux, 10 Гбит/с интерфейсы. Так вот, если в один поток, то скорости
от 160 до, примерно, 360 Мегабит/с. Крайне редко — до 0,5 Гбит/с. А вот если в несколько
потоков зарядить, тогда ограничение наступает по скорости записи на storage.
> Маршрутизатор то тут причём!?
Ну вы же не слушаете, что вам говорят.
Еще раз, Larry Roberts: TCP нужно выкинуть, а вместо него внедрить протокол, в котором
управлением потоком будет заниматься сеть (DCE, маршрутизатор и т.д.), оптимизированный
для гигабитных скоростей. С этим QUIC (долой UDP, да здравствует UDP) стало понятно,
что ребята решили прогуляться по тем же граблям, которые были в 80-х годах с NCP.
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|2.50, vitektm (?), 15:34, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема в том что всем нас*** на производительность своих сайтов. А отправка PUSH сродни сокращению TTL про это не думают 99,95% разработчиков сайтов.
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|3.55, Ivan_83 (ok), 16:21, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Наверное не TTL а rtt.
Разработчики сайтов в общем и не должны об этом думать, это не их область компетенций.
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|1.36, Аноним (36), 12:17, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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И они ещё спрашивают почему столько консервативных разработчиков? Понапиваются смузи, наплодят технологий и языков, а потом два раза удивляются: почему технологию не хотят осваивать разработчики и почему эту технологию - которую мы решили выкинуть - начали осваивать разработчики.
Лавров.jpg
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|2.42, Ананимус (?), 14:10, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вообще говоря, логические потоки внутри HTTP сессии напрашивались давно. Так что кое-что у них получилось ок. Дропнуть User-Agent это тоже хорошая идея.
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|3.81, Lex (??), 22:32, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Окей, юзерагента нет.
Как более-менее универсально определять на стороне сайта браузер и версию( даже чтобы банально сказать, что он старое г.но и пора обновиться для корректного ото радения сайта ) ?
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|4.84, Ананимус (?), 22:47, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как более-менее универсально определять на стороне сайта браузер и версию( даже чтобы банально сказать, что он старое г.но и пора обновиться для корректного ото радения сайта ) ?
Никак. Ты и с User-Agent это не можешь. Более того, это не нужно, особенно для того случая, что ты привел. Делайте сайты по стандартам и перестаньте быдлокодить.
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|1.39, Аноним (40), 13:48, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>По статистике Google технология Server Push не получила должного распространения.
Ну так потому что сырая технология. Вы с таким же успехом можете HTTP/3 выпиливать и вайланд. Нет у них должного распространения.
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|1.48, NotaBug (ok), 15:19, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это не наш путь. (с)Mozilla Corporation
dom.push.enable = false
dom.push.connection.enabled = false
dom.push.serverURL = ""
dom.webnotifications.enabled = false
dom.webnotifications.serviceworker.enabled = false
dom.serviceWorkers.enabled = false
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|3.75, NotaBug (ok), 21:14, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> firefox.enable = false
>firefox.google_donate.disable = true
>firefox.crash_segfualt.enable = rip
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|1.67, Аноним (67), 18:33, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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во, а тут только какой то горе оптимизатор нанятый рассказывал, что у нас всё медленно потому что у нас сервер пуш не применяется.. не, его конечно послали лесом и не только по этому. но ктото ведь на них ведется. ща такие бросят всё, навставляю.т пушей. получат минус 5% прироста производительности (т.к. серверный код станет в разы толще, то станет только медленнее), а тут бац, вторая смена, выпиливаем...
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|3.82, Lex (??), 22:34, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На 2%, ведь из проекта обычно выпиливается не весь мусор
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|1.73, Аноним (-), 19:32, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На самом деле новость читать следует так:
"мы не смогли осилить кэш браузера, звонок другу в Бангалор ничего не дал, по этому будете без кэша, и как следствие без server push".
Я не шучу, в хромом это именно так и есть, и то давно, годами. Кто считает, что хромой правильно умеет работать с кэшем - пускай первый бросит в меня коммент.
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|2.76, Аноним (61), 22:04, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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3. Собери всё html+js+css в один файл, и будет тебе тру профит!
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