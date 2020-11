В Chrome намерены удалить поддержку технологии Server Push

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:23, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Да если бы были хоть какие-то конкуренты Про Edge не слышали?

3.13 , YetAnotherOnanym ( ok ), 10:35, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Тонко. Зачот.

3.15 , llolik ( ok ), 10:36, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Про Edge не слышали? И он тоже уже на Chromium. А вообще принципиально осталось три браузера: chrome, firefox и safari. А если считать chrome и safari как один WebKit, так и вообще два.

4.18 , YetAnotherOnanym ( ok ), 10:51, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > chrome и safari как один WebKit у хрома блямк вроде...

5.22 , Аноним ( 22 ), 10:58, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Который суть плоть от плоти вебкита, только банановый.

6.24 , Аноним ( 24 ), 11:11, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ага, а все они KHTML. На самом деле, Blink давно в сторону убежат от WebKit, там все меньше общего остается.

5.44 , Ковид20 ( ? ), 14:14, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сам ты опасный. Учи матчасть.

6.59 , YetAnotherOnanym ( ok ), 17:39, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сам ты опасный Спасибо.

> Учи матчасть. Спасибо. 4.34 , Lex ( ?? ), 12:14, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А если считать chrome и safari как один WebKit А на каком основании, если даже js-движки у них ощутимо разные ?

5.38 , llolik ( ok ), 12:53, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А на каком основании, если даже js-движки у них ощутимо разные ? Ну если уж совсем точно то WebCore. WebKit - это же ЕМНИП WebCore (DOM, CSS, SVG и вот это всё) и JSCore (JS-движок). Google от WebCore форкнули в Blink и прикрутили свой JS-движок V8.

6.78 , Lex ( ?? ), 22:21, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О том и речь, что разница ощутима:

жс движки разные, веб-движки - разные( с момента форка оба сильно изменились )

Их едва ли корректно под один вебкит( у которого jscore, а не v8 ) группировать

4.56 , Аноним ( 56 ), 17:07, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нельзя считать chrome и safari как один, blink сильно оторвался вперед за 7 лет, в webkit до сих пор баги рендера которые были в хроме лет 6 назад, по поддержке новых стандартов в webkit отстает больше чем в firefox. Кстати, большинство багов рендера воспроизводятся в gtkwebkit(например в epiphany), при этом запустить под виндой современный webkit кране муторно.