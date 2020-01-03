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Сравнение производительности HTTP/1.1, HTTP/2 и HTTP/2 + Server Push

03.01.2020 10:54

Опубликованы результаты изучения производительности различных методов извлечения коллекции ресурсов, используя для обращения к серверу протоколы HTTP/1.1, HTTP/2 и HTTP/2 + Server Push. В исследовании также оценено влияние на производительность нахождение запрашиваемых данных к кэше браузера и манипуляции ресурсами на уровне логики работы приложения (сведение ресурсов в единый JSON-блок).

Тестирование производительности выполнения 25 запросов показало в целом предсказуемые результаты - заметное отставание запроса через HTTP/1.1 при пустом кэше и лидирование отдачи ресурсов одним блоком (тесты с меткой "compound"). Производительность Firefox и Chrome была примерно на одном уровне, но наличие данных в кэше не привело к ожидаемому росту эффективности.

Но в тесте на обработку 500 запросов всплыло заметное отставание Chrome от Firefox при передаче большого числа запросов и отставание Firefox от Chrome при применении механизма Server Push и в ситуации использования HTTP/2 при наличия большей части данных в браузерном кэше. Chrome показал более эффективную работу с кэшем, а Firefox более эффективную обработку внешних запросов.

По итогам тестов сделан вывод, что HTTP/2 позволяет достаточно эффективно обрабатывать раздельные запросы большой коллекции ресурсов. Отличия производительности простых схем раздельной отдачи ресурсов от методов, в которых ресурсы агрегируются в один блок, не столь существенны, чтобы оправдать значительное усложнение логики обработки на стороне приложения и сервера. Агрегирование имеет смысл только в ситуациях, в которых производительность имеет наивысший приоритет. Когда важнее упрощение логики и простой API, имеет смысл использовать раздельную обработку ресурсов.

Другим выводом является то, что браузерный кэш при использовании HTTP/2 не оказывает значительного влияния на производительность обработки запросов (полное выполнение 501 запроса оказалось медленнее выполнения 51 запроса при 90% наполнении кэша всего в 1.2 раза в Firefox и 2.3 раза в Chrome). Использование Server Push не показало существенной выгоды в Firefox, но оказалось эффективным при загрузке большого числа ресурсов в Chrome. Авторы исследования также отметили, что оптимизация серверной части оказывает более существенное влияние на производительность, чем оптимизация выполняемого в браузере клиентского кода.

  1. Главная ссылка к новости (https://evertpot.com/h2-parall...)
  2. OpenNews: Опубликованы тесты простейших приложений на различных языках программирования.
  3. OpenNews: Сравнение производительности различных реализаций WebAssembly
  4. OpenNews: Влияние несущественных изменений кода на производительность при использовании GCC
  5. OpenNews: Оценка производительности браузерных дополнений для блокировки рекламы
  6. OpenNews: Сравнение производительности сетевого драйвера в вариантах на 10 языках программирования
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: http, test, benchmark
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, анонимчик (?), 11:01, 03/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    >чем оптимизация выполняемого в браузере клиентского кода.

    так webassembly не нужен?

     
  • 2, Аноним (2), 11:03, 03/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ну то есть как писали на PHP сайты, так можно и продолжать писать, так каквсе эти новомодные штуки вроде Server Push никакого влияния существенно нет. А бороться за копейки будут единицы сайтов. ОДним словом побаловались и можно продолжать использовать HTTP/1
     
  • 3, Аноним (3), 11:03, 03/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Server Push само по себе ересь.
     
  • 4, Аноним (4), 11:13, 03/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    >Когда важнее упрощение логики и простой API, имеет смысл использовать раздельную обработку ресурсов.

    Какая вообще разница, простая логика или сложная, если

    0. сложная даёт какую-нибудь выгоду
    1. нет уязвимостей и бэкдоров в самом протоколе
    2. нет уязвимостей и бэкдоров в реализации
    3. реализация протокола вынесена в shared library, имеет нормальное API, пригодное для использования с нормальной документацией (а не г**** вроде API bouncycastle), используется всеми приложениями (сторонние каналы передают привет)?

     
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