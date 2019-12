Опубликованы тесты простейших приложений на различных языках программирования.

> Ещё в природе существует https://github.com/nemasu/asmttpd

Это про который в опеннетной новости писали

> Интересно, что несмотря на то, что код написан на ассемблере, проведённые (https://news.ycombinator.com/item?id=9571827) пользователями тесты производительности показывают

>[B] существенное отставание по скорости обработки запросов от современных http-серверов, написанных на языке Си. [/B]

(а еще сам автор собирался делать:

https://github.com/nemasu/asmttpd/issues/9

My current plan for handling 10k+ connections, will edit as it's improved.

Comments are welcome :)

Idea: Don't block on anything until it's ready. When waiting for I/O, accept more connections.

+Asynchronous I/O.

+Non-blocking sockets.

+Multi-threaded.

+Self contained threads.

