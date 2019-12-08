Опубликованы тесты простейших приложений на различных языках программирования.

|
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|
|2.3, Аноним (3), 09:34, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+18 +/–
|
А причем здесь "бизнес логика"?
Многие вещи в линукс реализованы на python, например - это в 144 более затратно, чем на C.
А потом возникают удивленные возгласы типа - "как это легковесный дистрибутив требует Х Ггц проц и YГб ОЗУ?"
|
|
|
|3.8, Илья (??), 09:44, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> реализованы на python
Так не требуют производительности же. Ну например dnf.
|
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|
|4.54, Аноним (54), 12:11, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> не требуют производительности же. Ну например dnf.
Это так теперь принято оправдывать тормознутость dnf, которому даже использование libsolv не помогло далеко уйти в этом плане от yum?
|
|
|
|5.99, kai3341 (ok), 14:22, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это так теперь принято оправдывать тормознутость dnf, которому даже использование libsolv не помогло далеко уйти в этом плане от yum?
А что именно там тормозит не подскажете? Где узкое место?
apt, apt-get, aptitude, dpkg тормозят ещё больше, кстати. Потому, что давайте информацию о пакетах положим файлами на ФС! А потом будем вычитывать эти файлы в память! Больше чтений диска, это же быстро происходит! sqlite не нужен, это сложно!
|
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|7.122, kai3341 (ok), 15:36, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> sqlite это шаг к реестру винды, no way
То есть вы настаиваете на том, что идейность важнее здравого смысла?
Кстати, где вы реестр нашли? Хм. Похоже, идейность уже заменила вам здравый смысл.
|
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|10.190, имя (ok), 19:17, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Xapian 8212 библиотека, а не сервис Вас, видимо, очень больно покусали фанат... текст свёрнут, показать
|
|6.130, Ноним (?), 16:04, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Админы локалхоста не понимают что файловая система - это же база данных, только иерархическая?
|
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|7.139, Аноним84701 (ok), 16:27, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Админы локалхоста не понимают что файловая система - это же база данных, только иерархическая?
Админы нелокалхоста не слышали об ACID? o_O
Или же для них реализовать трансакцию/atomic commit на любой ФС - "как два пальца"?
|
|7.160, kai3341 (ok), 17:47, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Админы локалхоста не понимают что файловая система - это же база данных, только иерархическая?
Произвольный доступ к диску уже приблизился по скорости к последовательному? Индексы на ФС уже завезли?
|
|6.136, Аноним (54), 16:20, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> apt, apt-get, aptitude, dpkg тормозят ещё больше
ЛПиП
Показывай time на аналогичных командах.
|
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|
|7.188, Dnf (?), 19:11, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет смысла сравнивать dnf и apt. У них возможности разные, кстати, некоторые из которых, замедляет его, но и предоставляют дополнительные плюшки, которые отсутствуют во всей плеяде apt-*
|
|6.166, Аноним (166), 18:08, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Это так теперь принято оправдывать тормознутость dnf, которому даже использование libsolv не помогло далеко уйти в этом плане от yum?
> А что именно там тормозит не подскажете? Где узкое место?
Про эти не скажу, а вот в ROSA Fresh тормозил rpm5 из-за беспорядочно вызываемого fdatasync(). Процессорные ядра почти свободны, а система стоит колом, пользоваться невозможно, пришлось исправлять. Забавно, что сами разработчики не замечали (на виртуалке не проявляется).
|
|
|
|6.182, Илья (??), 18:59, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Можно использовать microdnf, который python-free:
> https://github.com/rpm-software-management/microdnf
> Это позволит Вам сэкономить несколько миллисекунд для Вашей личной жизни.
Спасибо, на меня просмотр работы обновления dnf очень положительно влияет. Прихожу домой с работы, sudo dnf upgrade и сижу зачем-то смотрю, как он работает
|
|3.31, Аноним (31), 11:13, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>например - это в 144 более затратно, чем на C.
Питон - язык-связка. Все критичные к производительности части можно либо вынести в нативный код, либо вообще запускать поверх виртуальной машины с jit-компиляцией.
|
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|
|4.34, Анонисмус (?), 11:17, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Язык-связка - это bash:c его помощью можно связать несвязанные между собой по функционалу утилиты доступные в *nix.
А в python большинство этого функционала доступно из коробки в виде стандартной библиотеки, например.
|
|
|
|5.77, Фигноним (?), 13:20, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так запускай, кто тебе мешает-то? Что надо тебе так критично - перепиши. Человек написал на питоне - значит ему было так удобно и с руки. Пользоваться никто не заставляет, это опенсорс. Открыл редактор и гого.
|
|5.105, Аноним (105), 14:47, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Только он write only с максимальным ганфутингом. Уж лучше пыхтон, чем такая связка.
|
|
|
|6.117, Анонисмус (?), 15:21, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Write-only - это скорее Perl, в котором, по словам его создателя, можно одну и ту же задачу выполнить несколькими способами.
Это значит, что читать такой код будет нелегко.
|
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|7.179, Q2W (?), 18:57, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Perl write only только у тех, кто специально или от непрофессионализма пишет write only код.
|
|6.132, Ноним (?), 16:10, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Уж лучше сразу на плюсах писать чем на динамически типизированном мусоре
|
|2.12, Anonymoustus (ok), 09:57, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для бизнес-логики 60 лет назад придумали КОБОЛ. А то, что _ты_ называешь бизнес-логикой, это паразитирование на обществе.
|
|
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|2.5, qqqqqq (?), 09:38, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Потому что у lua слишком много версий и трансляторов и весь этот зоопарк вроде как кем-то поддерживаются. А ещё это в первую очередь, имхо, встроенный скриптовый язык, а уже потом что-то самостоятельное.
|
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|4.102, Аноним (102), 14:28, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Думаю мы раскрыли заговор Паскаль топят за то что он слишком быстрый. И это мешает производителям железа продавать новое железо.
|
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|5.156, Аноним (156), 17:39, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
паскаль никогда не был тормозом. проблема его в том что синтаксис слишком замудренный, долго писать, тяжело читать исходники.
|
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|6.168, Аноним (166), 18:17, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> паскаль никогда не был тормозом. проблема его в том что синтаксис слишком
> замудренный, долго писать, тяжело читать исходники.
Пришлось мне когда-то делать проектик на Pascal, который на практике я не использовал. Реализовал всё в срок, сначала написал и отладил на плюсах, потом день читал PDF от Free Pascal и день переводил исходник. Непривычно, не более. Считаю, что язык был закопан исключительно по политическим мотивам.
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|7.170, Anonymoustus (ok), 18:29, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Считаю, что язык был закопан исключительно по политическим мотивам.
Скорее — по быдлокодерским. В отрочестве будущих обезьян часто обучают Паскалю, из-за чего они его начинают люто ненавидеть. Это иррациональное, на уровне условного рефлекса. При такой ненависти к Паскалю _эти же_ люди роняют сопли вожделения в адрес жлобоскрипта и пихтона. Лечить только биореактором.
|
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|3.25, йййй (ok), 10:55, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Java не покажет хорошего результата на таком коротком тесте, JVM требует прогрева. Это было ожидаемо.
|
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|4.42, Алексей Михайлович (?), 11:35, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
> Java не покажет хорошего результата на таком коротком тесте, JVM требует прогрева.
А она вообще может показать хороший результат? Сколько я ни пытался использовать жабософт, положительных эмоций от него не испытывал ни разу. Тормозит и жрёт всю память, что видит. Нет, не так: ТОРМОЗИТ ДАЖЕ НА РОВНОМ МЕСТЕ и жрёт всё, до чего может только дотянуться. И ещё прогрева какого-то требует, как жигуль в морозы. Если это — новые и современные технологии, то мой член — первый заместитель Папы Римского.
|
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|5.60, Аноним (60), 12:21, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Плохому танцору Ява мешает. Кошка бросила котят - это Ява виноват.
Использую продукцию джетбрейнс - не тормозит. Использую онлайн-банк, о котором доподлинно известно, что он на Ява ЕЕ - не тормозит.
Ява - это не КГИ, который запускается с нуля на каждый ХТТП-реквест. Ява для долгоиграющих приложений.
Если конкретно у тебя все тормозит, пиши мне на почту, хочу купить твой комп, - я коллекционирую железо 80-90 годов.
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|7.88, Аноним (88), 13:42, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Пишу промышленные банковские приложения на нетбуке. Звонить 333-333-333, спросить Толю.
|
|6.115, Аноним (115), 15:18, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Я согласен с тем мистером. Ява действительно тормозит. И всегда будет тормозить. Лучше уж пайтон использовать, или нод, или любой другой аналог, заточенный под конкретные нужды. Всегда есть выбор.
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|7.140, Аноним (88), 16:37, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Когда говорим про долгоиграющие приложения, то Ява существенно быстрее ноды. А нода быстрее пихона. (Уже запущенная Ява тормознее с++ всего в полтора раза.) Более того, в Яве тру многопоточность, а в пихоне и ноде ее нет. Далее, в пихоне нет нормальной jit, а в ноде и Яве есть. Единственное, когда Ява тормознее - запуск. Поэтому одноразовые скрипты (написал, запустил и удалил) лучше писать на ноде или пихоне. А серьезные долгоиграющие приложения - на Яве. Особенно если важна скорость отклика.
|
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|8.158, Аноним (158), 17:44, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ява, как и Нода, как и Питон всего лишь инструменты Меня всегда поражали умники... текст свёрнут, показать
|
|6.181, Алексей Михайлович (?), 18:59, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Плохому танцору Ява мешает. Кошка бросила котят - это Ява виноват.
А и я не пишу на этом фекалоиде, у меня хватает ума выбирать инструменты получше.
> Использую продукцию джетбрейнс - не тормозит.
На хэллоуворлдах что угодно не тормозит. Ты попробуй нормальный проект в ней открыть, а лучше — поразрабатывать. Тогда-то и поймёшь, что твои студенческие поделки в тысячу строк — херня.
> Использую онлайн-банк, о котором доподлинно известно, что он на Ява ЕЕ - не тормозит.
А теперь прикинь хотя бы приблизительно, сколько бабла банк потратил на оборудование, которое это тянет, и сколько ещё по дороге распилили. И вообще, зачем взяли именно самое неадекватное по потреблению ресурсов решение.
> Ява - это не КГИ, который запускается с нуля на каждый ХТТП-реквест.
> Ява для долгоиграющих приложений.
Жаба для того, чтобы показывать её как пример максимально отвратительной реализации как ЯП, так и рантайма, VM и всего остального, что к ней относится.
> Если конкретно у тебя все тормозит, пиши мне на почту, хочу купить
> твой комп, - я коллекционирую железо 80-90 годов.
У меня свеженький десктоп и околотоповый ноут 2013 года. Летает всё, кроме этой вашей жабы. Даже всякое безобразие на пыхтоне нормально крутится, ибо не сжирает под себя всю доступную память, залезая своими грязными ручищами в мой девственно чистый своп.
|
|5.171, Anonymoustus (ok), 18:34, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Java не покажет хорошего результата на таком коротком тесте, JVM требует прогрева.
> А она вообще может показать хороший результат? Сколько я ни пытался использовать
> жабософт, положительных эмоций от него не испытывал ни разу. Тормозит и
> жрёт всю память, что видит. Нет, не так: ТОРМОЗИТ ДАЖЕ НА
> РОВНОМ МЕСТЕ и жрёт всё, до чего может только дотянуться. И
> ещё прогрева какого-то требует, как жигуль в морозы. Если это —
> новые и современные технологии, то мой член — первый заместитель Папы
> Римского.
У Жаббы ощутимо тормозит прежде всего ГУЙ, да и то не всегда. А если консольное и «после разогрева», как тут уже заметили, то Жаба не хуже Сишечки, ЦПП и других «быстрых» ЯП. Попробуй написать на Жаббе простое консольное приложение, которое принимает от пользователя какие-то числа и считает их по каким-то твоим формулам — сам всё увидишь.
|
|3.41, proninyaroslav (ok), 11:35, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Надо учитывать запуск JVM. Тоже самое можно было бы сказать и про шарп (которого тут нет). При запущенном результат был бы куда лучше.
|
|
|
|4.46, Аноним (46), 11:47, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
А накуя поделка от Майкрософт? От Майкрософт нам ничего не нужно.
|
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|
|5.162, Аноним (158), 17:47, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не говори за всех. Если тебе не нужно - это не означает, что никому не нужно
|
|3.86, Аноним (85), 13:38, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ты не думай, а проверь... fpc-3: всего 12 сисколов, между асмом и си.
|
|
|
|2.112, Аноним (111), 15:01, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наглядно демонстрирует, любителя забивать гвозди микроскопом, и что кроме хелоуворлда на асме ничего не пишется.
|
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|
|3.124, Аноним (124), 15:42, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Си позволяет делать прямые ассемблерные вставки для радикального увеличения скорости конкретных фрагментов.
|
|3.169, Аноним (166), 18:24, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Наглядно демонстрирует, любителя забивать гвозди микроскопом, и что кроме хелоуворлда
> на асме ничего не пишется.
Наглядно демонстрирует, что новость можно комментировать не читая и не заходя на сайт автора
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|2.16, йййй (ok), 10:10, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, как-же новый системный язык Раст то ей слил по числу инструкций.
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|2.19, Аноним (19), 10:31, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А Go уделал Раст.
А плюсы уделали бы обоих, еслиб использовали printf/write, а не iostreams
|
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|
|3.22, йййй (ok), 10:43, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
У раста еще и выполняемый образ под 6 Mb, против 1 Mb у Go и 12 Kb у C/C++
|
|
|
|4.68, Forth (ok), 12:32, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Интересно как это получилось, у меня ни в какую не вышло собрать также, даже с дефолтными опциями компиляторов.
На C вышел бинарник 8 кб, на расте (дебажный билд, по дефолту) 2,5мб.
Как он получил 6мб?
Я уж молчу про прочие характеристики типа числа системных вызовов. У меня для C вышло 24, у него 54.
o_O
P.S Троллинг, не иначе.
|
|
|
|5.80, burjui (ok), 13:28, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да уж, загадка века.
$ cat x.rs
fn main() {
println!("hello");
}
$ rustc x.rs
$ ls -lh x
-rwxr-xr-x 1 burjui users 2.5M Dec 8 12:22 x
$ strip x
$ ls -lh x
-rwxr-xr-x 1 burjui users 207K Dec 8 12:22 x
Ой, а что это? Оказывается, в бинаре 90% занимает отладочная и прочая служебная информация, не влияющая на работу программы (кроме как на стектрейсы).
|
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|6.95, Аноним (95), 14:11, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я ни на что не намекаю, но
govno@pc /tmp $ rustc x.rs
govno@pc /tmp $ ls -lAh x
-rwxr-xr-x 1 govno govno 276K Dec 8 13:59 x
govno@pc /tmp $ strip x
govno@pc /tmp $ ls -lAh x
-rwxr-xr-x 1 govno govno 199K Dec 8 14:00 x
Как ни пытался я так и не смог собрать бинарник больше этого. Может у вас там ночнушки?
|
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|
|7.154, burjui (ok), 17:33, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Нет:
$ rustup toolchain list
stable-x86_64-unknown-linux-gnu (default)
$ rustc --version
rustc 1.39.0 (4560ea788 2019-11-04)
|
|
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|9.195, имя (ok), 19:55, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Говорят, что они к этому весьма близки https github com rust-lang rust issues... текст свёрнут, показать
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|4.32, йййй (ok), 11:15, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смешно, что мы сравниваем Rust - убийцу C 21 века, с Go - убийцей PHP 21 века.
|
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|
|5.52, Аноним (54), 12:09, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Rust - убийцу C 21 века
Не C, а C++. Второй уже, кстати, убийца, после D. Может быть, у третьего и получится.
> с Go - убийцей PHP 21 века
Какой ещё PHP в XXI веке? Python, Java.
|
|
|
|6.55, йййй (ok), 12:11, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
На C++ никто не предлагает писать операционки, а на раст не только предлагают, так еще и писать пытаются.
|
|
|
|7.67, Аноним (54), 12:28, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Конечно, нет и никогда не было ни BeOS, ни Haiku, ни Symbian…
|
|
|
|8.71, йййй (ok), 12:37, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
О, кстати да, про Symbian забыл Хотя там использовалась очень кастрированная ве... текст свёрнут, показать
|
|6.161, имя_ (?), 17:47, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Какой ещё PHP в XXI веке? Python, Java.
с каждым новым релизом пхп и так движется в сторону питона и явы.
|
|5.97, Аноним84701 (ok), 14:15, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Смешно, что мы сравниваем Rust - убийцу C 21 века, с Go - убийцей PHP 21 века.
Кто эти вы и зачем эти "вы" лезут сюда с "выводами" о ЯП после сравнения теплых хелловордов и мягких, дефолтных опций и рантаймов конкретной реализации конкретного компиялтора (или интерпретатора)? o_O
|
|3.49, Аноним (54), 11:57, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> плюсы уделали бы обоих, еслиб использовали printf/write, а не iostreams
Тогда не было бы отличий от реализаций на C.
|
|1.17, Анони (?), 10:25, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Как сказал когда-то мой препод: "писать на ассемблере под Линукс - это самоубийство".
|
|
|
|2.64, Ordu (ok), 12:26, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Что он имел в виду? Под linux писать на асме гораздо приятнее чем под DOS или под Windows.
|
|
|
|3.92, Ананимас009 (?), 14:00, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Что он имел в виду? Под linux писать на асме гораздо приятнее
> чем под DOS или под Windows.
¿А что не так с MS/PC/DR DOS?
Ровно два прерывания: одно для вывода текста, второе для завершения процесса.
|
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|4.116, Ordu (ok), 15:21, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Что он имел в виду? Под linux писать на асме гораздо приятнее
>> чем под DOS или под Windows.
> ¿А что не так с MS/PC/DR DOS?
> Ровно два прерывания: одно для вывода текста, второе для завершения процесса.
Не, так оно только в первой половине учебника ассемблера для дос. Дальше выясняется, что всё гораздо-гораздо интереснее, и в учебнике не написано как работать с мышью, со звуком так вообще надо с железом общаться напрямую, причём с разными звуковухами по разному, работа с видеокартой -- это отдельная песня, и про неё написаны отдельные книги, и много других очень увлекательных вещей можно узнать.
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|4.172, Аноним (166), 18:34, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Что он имел в виду? Под linux писать на асме гораздо приятнее
>> чем под DOS или под Windows.
> ¿А что не так с MS/PC/DR DOS?
> Ровно два прерывания: одно для вывода текста, второе для завершения процесса.
У x86 (16-ти разрядный набор команд) нет плоской модели памяти, приходится заморачиваться с сегментами, а регистры "общего назначения" заметно специализированы. Если бы всё было так же просто как в 32-х и 64-х режимах, в то время больше бы писали на ассемблере, поскольку тогда компиляторы заметно отставали по скорости сгенерированного кода.
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|3.107, Анони (?), 14:53, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что он имел в виду?
Ух как заминусовали то... А то, что прикладное ПО под линукс предпочтительно должно быть мультиархетиктурным, наверно, забыли.
Под вынь, конечно же, которая до недавнего времени только x86, ясен пень легче, тем более ДОС.
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|4.125, Ordu (ok), 15:44, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ой, ну это же совершенно отдельный вопрос Это сильно зависит от того, что ты пи... большой текст свёрнут, показать
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|2.72, Forth (ok), 12:55, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
Возможно На ассемблере под Linux не писал, а вот под FreeBSD было дело Версия ... большой текст свёрнут, показать
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|3.83, Ананимас009 (?), 13:33, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во времена четверочки делал перл скрипт, который изображал из себя хттп сервер. Т. к. памяти на эти ваши апачи с похапе не хватало. 128м было на железке и ей нужна была память для более важных вещей, чем мониторинг.
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|4.91, Forth (ok), 13:54, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда модно было lighttpd, когда апача было чересчур.
На фоне этого безобразия с апачем для статики и nginx как раз поднялся. Конечно, спрос есть есть и предложение.
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|5.110, Ананимас009 (?), 14:58, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот перл скрипт был и сервером и полезной нагрузкой. И занимал копейки памяти.
8ачем сейчас так извращаться - для меня загадка. Уж лучше написать модуль для нжинкс.
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|5.133, Аноним84701 (ok), 16:14, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ещё в природе существует https://github.com/nemasu/asmttpd
Это про который в опеннетной новости писали
> Интересно, что несмотря на то, что код написан на ассемблере, проведённые (https://news.ycombinator.com/item?id=9571827) пользователями тесты производительности показывают
>[B] существенное отставание по скорости обработки запросов от современных http-серверов, написанных на языке Си. [/B]
(а еще сам автор собирался делать:
https://github.com/nemasu/asmttpd/issues/9
[code]
My current plan for handling 10k+ connections, will edit as it's improved.
Comments are welcome :)
Idea: Don't block on anything until it's ready. When waiting for I/O, accept more connections.
+Asynchronous I/O.
+Non-blocking sockets.
+Multi-threaded.
+Self contained threads.
[/code]
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|6.151, Аноним (151), 17:17, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может asmhttpd не на производительность заточен, а на потребление памяти. Вон в rwasa бенчмарке от производителя тоже написано что при определенных видах запросов nginx его обгонят.
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|1.18, Аноним (18), 10:26, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Как же бесят все эти бенчмарки на хелловорлдах. Только вводят в заблуждение новичков, которые стоят сейчас перед выбором и черпают информацию у таких вот фанатиков.
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|2.21, Кирилл (??), 10:39, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом бывшие новички, не попавшие в заблуждение, начинают писать многопоточчный код на джаве, дающий 300% оверхеда на порождение этого самого множества потоков. Т.е. на 6-8 ядерниках оно в принипе выиграет, но отзывчивость...
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|3.26, Илья (??), 10:59, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы не знали, что во названных в статье языках можно реализовать любые многопоточные модели?
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|4.108, qetuo (?), 14:53, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Удачи тебе на гошке реализовывать неродные для нее модели. У нее интероп с сишкой сделан настолько хорошо, что если вставлять sleep(1) в каждый вызов к сишному коду, то получится лишь ненамного хуже.
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|3.69, Crazy Alex (ok), 12:33, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И в какой-то момент они узнают, что поток порождается один раз, а потом ему только задания подкидывают. А так же 100500 других приёмов. И что?
Впрочем, с тех пор, как джава оказалась в андроиде, я сам на неё чертыхаюсь. Хотя она была и есть на своём месте в больших сложных приложениях, в которых проблема - сделать, чтобы они просто работали, а скорость - ну это уже как выйдет.
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|1.23, Аноним (23), 10:45, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> простейшего приложения (вывод 'hello')
Я не пишу такие простейшие приложения, кому они нужны?
Если же писать что-то более полезное, чем «привет мир», то результаты будут, скажем, другое
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|2.29, Алексей Михайлович (?), 11:04, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Так в том и дело, что особой разницы не будет. Жаба, как и гадюка, будут всасывать у всех остальных; разница между нормальными языками будет минимальной.
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|3.36, Аноним (95), 11:26, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Конец списка переместится в начало достаточно быстро, просто потому что ты не сможешь оптимизировать ассемблер на лету в зависимости от данных, как это делает жит.
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|4.39, Алексей Михайлович (?), 11:31, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Конец списка переместится в начало достаточно быстро, просто потому что ты не
> сможешь оптимизировать ассемблер на лету в зависимости от данных, как это
> делает жит.
То есть, ты обожрался диссоциативов и теперь утверждаешь, что жаба обгонит ассемблер и нормальные нативно компилируемые языки? Можно пруфца, что ваше тормозное гуано для копипастеров так может?
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|5.47, Аноним (95), 11:53, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Изи, надо только взять substratevm и выкинуть гц. Но, как и везде, "есть нюанс".
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|5.48, A.Stahl (ok), 11:56, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он про JIT говорит. JIT хорошая штука, которая позволяет генерировать эффективный код, а не ограничиваться кодом "который везде будет работать". Посмотри на гентушников собирающих софт под конкретную машину и радующихся своим нескольким дополнительным процентам производительности. Мелочь, а приятно. И иногда эта мелочь отделяет количественное изменеие от качественного.
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|6.62, Z (??), 12:23, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага JIT за те мс которые есть у него делает оптимизации лучше чем статический компилятор, ну да, верьте, верьте.
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|7.104, Аноним (104), 14:43, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Существуют опции gcc -fprofile-generate -fprofile-use, что позволяют оптимизировать с учётом той же информации, что имеет JIT. В таком случае никаких даже теоретических преимуществ у JIT не остаётся. Но по личным наблюдениям могу сказать, что может быть как двукратный прирост(php), так и нулевой(zlib).
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|7.120, Аноним (95), 15:33, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто не заставляет оптимизировать "вотпрямщас" (хотя есть и такая возможность и в рантайме есть _намного_ больше вариантов), никто не заставляет оптимизировать в 1 проход, никто не заставляет оптимизировать только под 1 вариант входных данных.
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|6.70, Crazy Alex (ok), 12:35, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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JIT довольно дорог сам по себе и выгоден далеко не во всех ситуациях. Собственно, у статически скомпилированного кода он выиграет только на приложениях, которые крутятся очень долго с похожими входными данными.
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|7.134, Annoynymous (ok), 16:18, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Собственно, у статически скомпилированного кода он выиграет только на приложениях, которые крутятся очень долго с похожими входными данными.
Где, собственно, Java и применяется.
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|6.118, Аноним (95), 15:26, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там не мелочь, производительность может и на порядки отличаться в результате работы pgo. Это без модификации исходников, да. Ручками тоже можно сделать необычные оптимизации, но они будут не универсальны, профиты жита с аот именно в оптимизации под данные.
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|4.189, Алексей Михайлович (?), 19:12, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Конец списка переместится в начало достаточно быстро, просто потому что ты не
> сможешь оптимизировать ассемблер на лету в зависимости от данных, как это
> делает жит.
А делает он это бесплатно, посредством привлечения чёрной магии. Пока твой JIT только-только сообразит, как перепилить программу под меняющиеся данные на входе, программа на нормальном языке уже выдаст результат.
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|2.106, Аноним (104), 14:53, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Справедливости ради на Сишечке можно добиться приблизительно тех же результатов. Но от main придётся отказаться. Как и от большинства функций стандартной библиотеки и некоторых функций компилятора. Конечно, сейчас не так много архитектур процессоров как во времена появления Си, но переписывания кода с x86-64 на ARM по прежнему не приносит радости.
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|1.35, Аноним (31), 11:24, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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1. Исходники не на гитхабе, не на гитлюбе, не в gitwebе, а в каком-то архиве. Даже открывать не буду: автор явно нас не уважает.
2. Сравнение некорректно. На С++ можно писать в стиле C. И е
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|2.38, Аноним (95), 11:28, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Более того, на си можно писать в стиле ассемблера. Уже по результатам си возникают некоторые вопросы, как-то очевидно шуточное сравнение выходит.
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|3.40, йййй (ok), 11:33, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Здесь используются рекомендованные языком техники, так что с этим все нормально. То что стримы в C++ тормозные и так все знают. Так-то можно и из PHP С-шный модуль дергать. А вот языки со своими виртуальными машинами действительно могут показать некорректные результаты. Так что тест правда скорей шуточный. Им только растоманов троллить :)
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|2.58, Аноним (54), 12:19, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Исходники не на гитхабе, не на гитлюбе, не в gitwebе, а в каком-то архиве.
Это чтобы заодно подсунуть бинарники в расчёте, что их кто-нибудь да запустит…
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|1.37, ф (?), 11:26, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ну вот!
a говорили, что лапша на баше тормозит загрузку - а оказывается в первой четверке по скорости ;)
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|2.103, Аноним (102), 14:40, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Системд на С так что Поттеринг все правильно сделал. Слава Леониду.
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|3.135, Аноним84701 (ok), 16:19, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Системд на С
Как и (ba/da/z/k/c/ok/mk)sh.
Впрочем, как и куча реализаций брейнфака (но там и на асме реализации есть). Ждем переписывания на BF.
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|4.150, Аноним (151), 17:13, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и спрашивать зачем все по десять раз интерпретировать, когда можно сразу написать на C хотя системд и интерпретирует свои юнит файлы, зато он делает это с уважением и с благословения Лёни Поттеринга.
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|1.43, Аноним (45), 11:44, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>реализованной на ассемблере x86_64 свободной (GPLv3) библиотеки HeavyThing, предлагающей в том числе реализации протоколов TLS 1.2 и SSH2
Интересно, как образец, чтобы сделать подобное для микроконтроллеров RV32, RV64, где ограничено количество ПЗУ и ОЗУ.
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|3.114, Аноним (166), 15:10, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто интересуется ассемблером могу еще порекомендовать https://github.com/Number571/asmlib
> набор простых библиотек типа печать строк, чисел.
Ты лучше расскажи, почему иссую не закрыл. Там даже по-русски объяснили, почему либа полурабочая.
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|4.119, Аноним (102), 15:30, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не автор, но от себя скажу что ваши syscall это вкусовщина, а int 0x80 работает и на 32 и на 64 битных системах. Да и тем более исходники открыты.
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|5.144, Аноним (166), 16:46, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я не автор, но от себя скажу что ваши syscall это вкусовщина,
> а int 0x80 работает и на 32 и на 64 битных
> системах. Да и тем более исходники открыты.
Да, исходники открыты. Вот возьми их и почитай, посмотри, с какими ограничениями он работает.
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|7.163, Аноним (166), 17:48, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С незначительными.
Ну так то да. Всего-то наполовину меньше. Действительных разрядов в адресе. ;)
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|1.57, Аноним (57), 12:17, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Джефф Мэррисон (Jeff Marrison), автор реализованной на ассемблере x86_64 свободной (GPLv3) библиотеки HeavyThing
для каллибриОС штоли
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|2.200, Аноним (198), 20:34, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, нельзя прилинковать её к сишной программе и дёргать из сишного кода?
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|1.73, Аноним (73), 13:01, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Попробовал самостоятельно провести тест, исплользуя Си (puts) и tcc. Получил 24 taskclock.
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|2.74, Аноним (73), 13:02, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
gentoo code perfomance tcc hello_puts c -o hello_puts gentoo code perfoman... большой текст свёрнут, показать
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|2.142, Аноним (54), 16:43, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуй слинковать статически. Лучше с musl. У меня получилось 5 для hello_c_stdio и 4 для hello_c_syscall.
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|1.75, Аноним (102), 13:17, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Делал как-то текстовый парсер на асме и для сравнения тот же парсер сделал на C++ (на самом деле все было наоборот). Код на асме работал в три раза быстрее и при этом 75% времени по strace занимали операции чтения файлов. Самым близким по производительности для моей задачи была реализация xpath из lxml для питона написанная на cython очень близка к коду на C++. А например grep очень сильно отстал. Не претендую на точность и оптимальность алгоритмов поэтому такой новости как сабже и не публиковал.
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|2.82, Аноним (95), 13:29, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>xpath из lxml для питона написанная на cython очень близка к коду на C++
libxml2 на си написан, не порите чушь - ей больно
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|3.93, Аноним (102), 14:04, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Начнем с того что lxml это биндинг для libxml2 и libslt https://lxml.de
Заканчивая тем что даже на сайте libxml2 написано применять lxml http://xmlsoft.org/python.html для питона.
Note that some of the Python purist dislike the default set of Python bindings, rather than complaining I suggest they have a look at lxml the more pythonic bindings for libxml2 and libxslt and check the mailing-list.
И в конце концов lxml каким-то мистическим образом работал быстрее применяя cython и выше названные библиотеки.
Вполне вероятно в природе есть более производительные решения я в целом и не настаивал на истину в последней инстанции.
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|4.101, Аноним (95), 14:24, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё ещё не понятно, при чём тут питон и плюсы, если сравнение было с сишечкой.
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|1.87, ыы (?), 13:38, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Таки да, ассемблер - отличный инструмент для написания хэлловорлдов
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|1.90, Аноним (90), 13:51, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Как этот чел может спать спокойно, осознавая, что все инструменты, которыми он пользовался при записи видео, написаны не на ассемблере?
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|2.126, VEG (ok), 15:48, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не увидел чтобы автор видео агитировал за написание всего кода на асме. Просто на практике показал что все удобства даются не бесплатно. Обещал ещё показать в следующих частях какие-то преимущества. Скорее всего покажет что компилеры способны генерировать оптимальный код только в простейших случаях, а толково применять SSE/AVX вообще толком не могут, и ручная оптимизация тут рулит на всю катушку. Полагаю, что основной посыл будет использовать асм там где это имеет смысл. Его и используют. Для оптимизации кодеков, например. Надо же чтобы кто-то это рассказал подрастающему поколению, вот автор видео и старается.
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|3.129, Аноним (90), 16:00, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Компилеры способны генерировать оптимальный код только в простейших случаях
Лол что? Это человек способен генерировать оптимальный код на ассемблере только в простейших случаях. Для большого куска кода у человека от писанины на ассемблере крыша поедет, а о том, чтобы превзойти по оптимальности код компилятора даже речи идти не будет. Современные компиляторы далеко ушли по сравнению с 80-ми, а вы похоже там и остались. Сейчас оптимизация кода производится на многих уровнях, особенно хорошо разработаны оптимизации AST-дерева, которое человек в принципе в голове удержать целиком не способен.
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|3.131, Forth (ok), 16:06, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут бы лучше взять пример какой-нибудь прикладной задачи, причем не обязательно с плавающей точкой и векторными операциями.
Полно алгоритмов, где важны DMIPS-ы. Тот же поиск короткого пути в графе или например всякие алгоритмы на строках, типа наибольшей общей подпоследовательности.
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|3.153, Аноним (31), 17:28, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>а толково применять SSE/AVX вообще толком не могут
OpenCL-компиляторы -- могут.
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|1.128, Сергей (??), 15:52, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, что perl чуть-чуть проиграл bash, с другой стороны все эти тесты говорят об одном - о нагромождение ненужных прослоек в фреймворках.
Вспоминаю молодость, студент, была дадена ес-1840, в качестве задания писал программу на паскале, потом профилирование и переписывание кусков кода с него на ассемблер, благо там это легко было сделать, когда первый раз сделал слегка удивился...
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|1.141, nc (ok), 16:39, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это все говорит не о том что надо писать на Ассемблере, а о том, что подходы к компиляции и особенно к "линковке" в языках программирования ужасно устарели. Если на ассемблере программа занимает 9 инструкций, то и на высокоуровневом ЯП она должна занимать 9 инструкций, не больше. А почему занимает больше? А потому что процесс линковки - это тупо вбухать кучу стандартного кода без разбора, нужен он или нет.
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|2.146, Аноним (54), 16:49, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> процесс линковки - это тупо вбухать кучу стандартного кода без разбора, нужен он или нет
Почему же, с разбором. Иди, учи матчасть. Рекомендую: https://linker.iecc.com/ (да, за 20 лет мало что изменилось, но это не значит, что подход устарел).
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|3.185, Аноним (166), 19:07, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> процесс линковки - это тупо вбухать кучу стандартного кода без разбора, нужен он или нет
> Почему же, с разбором. Иди, учи матчасть. Рекомендую: https://linker.iecc.com/ (да, за
> 20 лет мало что изменилось, но это не значит, что подход
> устарел).
Напомните, пожалуйста, на какой странице там LTO описано.
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|1.147, Адекват (ok), 16:51, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не хочу показаться занудным, но в случае с ассемблером он сначала просто запустил бинарик, а потом второй раз через strace. Во время второго запуска программа считывалась из памяти а не с винта. В случае с СИ он сразу запускал бинарик через strace, то есть были доп затраты на чтение с винта. Как-то так.
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|1.165, Аноним (165), 18:08, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я просто шокирован как он быстро пишет код в real-time и по памяти может воспроизвести код (пусть и простейший) нескольких языков.
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|1.176, Главный Ананим (ok), 18:42, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему у Си-плюсов на порядок больше инструкций чем у чистого Си? А как же оптимизирующие компиляйторы, которые якобы компилируют код Си и Си++ выполняющий одни и те же действия в одни и те последовательности инструкций? Кто то нам врёт, только вот кто?
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|2.187, Аноним (166), 19:10, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему у Си-плюсов на порядок больше инструкций чем у чистого Си?
Из-за использования потоков ввода-вывода. Иначе говоря, дело в реализации стандартной библиотеки, а не в языке.
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|2.194, Моржовый (?), 19:54, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что у них разные стандартные загрузчики (stub'ы), у плюсов стандартная библиотека толще.
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|2.184, svsd_val (ok), 19:00, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошие языки, ничего против не имею, кстати интересно было бы увидеть и их тесты
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|1.178, svsd_val (ok), 18:49, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не вижу ничего особого в этих тестах, да это только холодный запуск и выход... Да для каждого языка эти процессы уникальные, хотелось бы видеть расчёт производительности непосредственно... правда тогда эти расхождения не будут столь существенными.
Ассемблер это конечно хорошо и Я сам часто им пользовался в ускорении математических операций, но что то тяжёлое делать на нём я бы всё же не стал, имхо поддерживать это будет очень и очень сложно, да и выстрелить себе в ногу в разы легче чем в том же си...
Теперь подумаем по поводу разумного соотнесения плюшек и производительности. На ассемблере программист должен сам за всё отвечать за каждый пук... Другие языки же решают свои задачи и предоставляют те или иные плюшки чем облегчают работу программисту и уменьшают количество возможных ошибок.
имхо, нужно было бы проверить на циклах, математики к (примеру умножение двух матриц) и работы со строками... тогда можно увидеть более интересную картинку, многие языки будут в этом тесте вести себя одинаково.
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|2.197, СеменСеменыч777 (?), 20:09, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Еще один хипстор опубликовал видосик. И как я его в Links посмотрю?
на хоткей вешаем связку
youtube-dl | awk '... извлечь имя_видеофайла ...'
mpv имя_видеофайла
echo 1-Удалить видео
echo 2-Еще раз посмотреть видео
echo 3-Выход
accept
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|1.196, Моржовый (?), 19:58, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот аналог программы на ассемблере, написанный на C:
/*
*!gcc -e_Main -nostdlib -o "%<" % -lmsvcrt -lkernel32 && "%<"
*/
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
void Main()
{
char s[] = "hello\n";
const unsigned sSize = sizeof(s)/sizeof(s[0]) - 1;
/*fwrite(s, sSize, 1, stdout);*/
DWORD outCnt;
WriteConsole(
GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), //handle to a console screen buffer
s, //pointer to buffer to write from
sSize, //number of characters to write
&outCnt, //pointer to number of characters written
NULL //reserved
);
/*WriteFile(
GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), // handle to file to write to
s, // pointer to data to write to file
sSize, // number of bytes to write
&outCnt, // pointer to number of bytes written
NULL // pointer to structure needed for overlapped I/O
);*/
}
И, внезапно, окажется что это то же самое что и асм, только приятней и проще.
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