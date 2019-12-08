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Опубликованы тесты простейших приложений на различных языках программирования.

08.12.2019 08:08

Джефф Мэррисон (Jeff Marrison), автор реализованной на ассемблере x86_64 свободной (GPLv3) библиотеки HeavyThing, предлагающей в том числе реализации протоколов TLS 1.2 и SSH2, опубликовал видео под названием «Зачем писать на ассемблере?». В видео приводятся результаты тестирования при помощи утилит perf и strace простейшего приложения (вывод 'hello'), написанного на 13 языках программирования.

Фактически, сравниваются затраты на загрузку исполняемого образа и инициализацию сред выполнения для языков Assembler, C, C++, Go, Rust, Python, Perl, TCL, Java, PHP, NodeJS, Ruby и Bash. Использованные в видео примеры доступны для загрузки.



  1. Главная ссылка к новости (https://2ton.com.au/videos/tvs...)
  2. OpenNews: Сравнение производительности сетевого драйвера в вариантах на 10 языках программирования
  3. OpenNews: Сравнение производительности различных реализаций WebAssembly
  4. OpenNews: Сравнение производительности сетевых подсистем DragonFly BSD, FreeBSD и ядра Linux
  5. OpenNews: Сравнение производительности PHP 7.0, PHP 5.6.16 и HHVM 3.10.1
  6. OpenNews: Сравнения языков программирования с позиции безопасности написанного на них кода
Автор новости: Аноним
Тип: Обобщение
Ключевые слова: lang
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  • 1.1, Аноним (1), 09:25, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    А теперь пусть напишет на асемблере бизнес логику
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:34, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    А причем здесь "бизнес логика"?
    Многие вещи в линукс реализованы на python, например - это в 144 более затратно, чем на C.
    А потом возникают удивленные возгласы типа - "как это легковесный дистрибутив требует Х Ггц проц и YГб ОЗУ?"
     
     
  • 3.8, Илья (??), 09:44, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > реализованы на python

    Так не требуют производительности же. Ну например dnf.

     
     
  • 4.54, Аноним (54), 12:11, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > не требуют производительности же. Ну например dnf.

    Это так теперь принято оправдывать тормознутость dnf, которому даже использование libsolv не помогло далеко уйти в этом плане от yum?

     
     
  • 5.99, kai3341 (ok), 14:22, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это так теперь принято оправдывать тормознутость dnf, которому даже использование libsolv не помогло далеко уйти в этом плане от yum?

    А что именно там тормозит не подскажете? Где узкое место?

    apt, apt-get, aptitude, dpkg тормозят ещё больше, кстати. Потому, что давайте информацию о пакетах положим файлами на ФС! А потом будем вычитывать эти файлы в память! Больше чтений диска, это же быстро происходит! sqlite не нужен, это сложно!

     
     
  • 6.113, dd (??), 15:01, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    sqlite это шаг к реестру винды,  no way
     
     
  • 7.122, kai3341 (ok), 15:36, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  sqlite это шаг к реестру винды,  no way

    То есть вы настаиваете на том, что идейность важнее здравого смысла?
    Кстати, где вы реестр нашли? Хм. Похоже, идейность уже заменила вам здравый смысл.

     
     
  • 8.137, Аноним (54), 16:22, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где ты нашёл здравый смысл sqlite тормозит сильнее, чем xapian ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.157, kai3341 (ok), 17:42, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чтобы поиск не тормозил, мы в дополнение к базе пакетов на диске добавим xapia... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.190, имя (ok), 19:17, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xapian 8212 библиотека, а не сервис Вас, видимо, очень больно покусали фанат... текст свёрнут, показать
     
  • 7.191, имя (ok), 19:21, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > sqlite это шаг к реестру винды,  no way

    Я вам реестров принёс: http://mirror.centos.org/centos-7/7/os/x86_64/repodata/

     
  • 6.130, Ноним (?), 16:04, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Админы локалхоста не понимают что файловая система - это же база данных, только иерархическая?
     
     
  • 7.139, Аноним84701 (ok), 16:27, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Админы локалхоста не понимают что файловая система - это же база данных, только иерархическая?

    Админы нелокалхоста не слышали об ACID? o_O
    Или же для них реализовать трансакцию/atomic commit на любой ФС  - "как два пальца"?  

     
  • 7.160, kai3341 (ok), 17:47, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  Админы локалхоста не понимают что файловая система - это же база данных, только иерархическая?

    Произвольный доступ к диску уже приблизился по скорости к последовательному? Индексы на ФС уже завезли?

     
     
  • 8.167, Аноним (54), 18:15, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, уже лет много как придумали SSD Apt использует xapian для индексов ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.173, kai3341 (ok), 18:36, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как говорил Чапаев, есть один нюанс С диска считывается всё равно не менее сект... текст свёрнут, показать
     
  • 6.136, Аноним (54), 16:20, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > apt, apt-get, aptitude, dpkg тормозят ещё больше

    ЛПиП
    Показывай time на аналогичных командах.

     
     
  • 7.188, Dnf (?), 19:11, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет смысла сравнивать dnf и apt.  У них возможности разные, кстати, некоторые из которых, замедляет его, но и предоставляют дополнительные плюшки, которые отсутствуют во всей плеяде apt-*
     
  • 6.166, Аноним (166), 18:08, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Это так теперь принято оправдывать тормознутость dnf, которому даже использование libsolv не помогло далеко уйти в этом плане от yum?
    > А что именно там тормозит не подскажете? Где узкое место?

    Про эти не скажу, а вот в ROSA Fresh тормозил rpm5 из-за беспорядочно вызываемого fdatasync(). Процессорные ядра почти свободны, а система стоит колом, пользоваться невозможно, пришлось исправлять. Забавно, что сами разработчики не замечали (на виртуалке не проявляется).

     
  • 5.164, Анонисмус (?), 17:55, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Можно использовать microdnf, который python-free:
    https://github.com/rpm-software-management/microdnf

    Это позволит Вам сэкономить несколько миллисекунд для Вашей личной жизни.

     
     
  • 6.182, Илья (??), 18:59, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно использовать microdnf, который python-free:
    > https://github.com/rpm-software-management/microdnf
    > Это позволит Вам сэкономить несколько миллисекунд для Вашей личной жизни.

    Спасибо, на меня просмотр работы обновления dnf очень положительно влияет. Прихожу домой с работы, sudo dnf upgrade и сижу зачем-то смотрю, как он работает

     
     
  • 7.193, Анонисмус (?), 19:50, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не факт, что в этом виноват именно dnf, а не скорость Вашего интернет-соединения или ширина канала зеркала откуда обновляетесь.
    Ещё не факт, что у Вас не установлено кучу пакетов, о назначении которых Вы даже не догадываетесь.

    Есть возможность выкачивать только дельты пакетов:

    https://stackoverflow.com/questions/30553951/how-to-enable-deltarpm-for-dnf-pa

     
     
  • 8.198, Аноним (198), 20:18, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю, тот единственный на данный момент человек, который плюсанул это... текст свёрнут, показать
     
  • 3.31, Аноним (31), 11:13, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >например - это в 144 более затратно, чем на C.

    Питон - язык-связка. Все критичные к производительности части можно либо вынести в нативный код, либо вообще запускать поверх виртуальной машины с jit-компиляцией.

     
     
  • 4.34, Анонисмус (?), 11:17, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Язык-связка - это bash:c его помощью можно связать несвязанные между собой по функционалу утилиты доступные в *nix.

    А в python большинство этого функционала доступно из коробки в виде стандартной библиотеки, например.

     
     
  • 5.77, Фигноним (?), 13:20, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так запускай, кто тебе мешает-то? Что надо тебе так критично - перепиши. Человек написал на питоне - значит ему было так удобно и с руки. Пользоваться никто не заставляет, это опенсорс. Открыл редактор и гого.
     
     
  • 6.78, Фигноним (?), 13:22, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не туда ответил, ну ладно.
     
  • 5.105, Аноним (105), 14:47, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только он write only с максимальным ганфутингом. Уж лучше пыхтон, чем такая связка.
     
     
  • 6.117, Анонисмус (?), 15:21, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Write-only - это скорее Perl, в котором, по словам его создателя, можно одну и ту же задачу выполнить несколькими способами.

    Это значит, что читать такой код будет нелегко.

     
     
  • 7.179, Q2W (?), 18:57, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Perl write only только у тех, кто специально или от непрофессионализма пишет write only код.
     
  • 6.132, Ноним (?), 16:10, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уж лучше сразу на плюсах писать чем на динамически типизированном мусоре
     
     
  • 7.138, Аноним (54), 16:24, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну зачем сразу из крайности в крайность?
     
  • 2.12, Anonymoustus (ok), 09:57, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для бизнес-логики 60 лет назад придумали КОБОЛ. А то, что _ты_ называешь бизнес-логикой, это паразитирование на обществе.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (32)

  • 1.2, Ананимас009 (?), 09:34, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему нет lua¿
     
     
  • 2.5, qqqqqq (?), 09:38, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что у lua слишком много версий и трансляторов и весь этот зоопарк вроде как кем-то поддерживаются. А ещё это в первую очередь, имхо, встроенный скриптовый язык, а уже потом что-то самостоятельное.
     
     
  • 3.79, Ананимас009 (?), 13:26, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У луа все три версии, прям как у пихона, если у последнего не больше
     
  • 3.111, Аноним (111), 14:59, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Lua есть официальный стендэлон.
     
  • 2.33, Аноним (31), 11:17, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    перевёрнутые знаки в начале ставятся.
     

  • 1.4, qqqqqq (?), 09:35, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Технически, это камень в сторону компиляторов.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:41, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    И снова нет Pascal.
     
     
  • 2.13, Anonymoustus (ok), 09:58, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, недоработочка.
     
     
  • 3.85, Аноним (85), 13:36, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    fpc-3.0.0: syscalls - 12... Вот так вот.
     
     
  • 4.102, Аноним (102), 14:28, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю мы раскрыли заговор Паскаль топят за то что он слишком быстрый. И это мешает производителям железа продавать новое железо.
     
     
  • 5.156, Аноним (156), 17:39, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    паскаль никогда не был тормозом. проблема его в том что синтаксис слишком замудренный, долго писать, тяжело читать исходники.
     
     
  • 6.168, Аноним (166), 18:17, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > паскаль никогда не был тормозом. проблема его в том что синтаксис слишком
    > замудренный, долго писать, тяжело читать исходники.

    Пришлось мне когда-то делать проектик на Pascal, который на практике я не использовал. Реализовал всё в срок, сначала написал и отладил на плюсах, потом день читал PDF от Free Pascal и день переводил исходник. Непривычно, не более. Считаю, что язык был закопан исключительно по политическим мотивам.

     
     
  • 7.170, Anonymoustus (ok), 18:29, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Считаю, что язык был закопан исключительно по политическим мотивам.

    Скорее — по быдлокодерским. В отрочестве будущих обезьян часто обучают Паскалю, из-за чего они его начинают люто ненавидеть. Это иррациональное, на уровне условного рефлекса. При такой ненависти к Паскалю _эти же_ люди роняют сопли вожделения в адрес жлобоскрипта и пихтона. Лечить только биореактором.

     
     
  • 8.175, Аноним (166), 18:39, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот этих упомянутых умело сыграли политики Как раз в такую среду легко заходит ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.183, Anonymoustus (ok), 19:00, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Лурке про это есть lurkmore to Pascal D0 93 D0 BB D1 83 D0 B1 D0 B8 D0 BD D... текст свёрнут, показать
     
  • 4.123, Retrosharer (?), 15:39, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот это поворот!
     
  • 2.24, Retrosharer (?), 10:50, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Думаю, на уровне С++.

    А Java впечатляет 👍

     
     
  • 3.25, йййй (ok), 10:55, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Java не покажет хорошего результата на таком коротком тесте, JVM требует прогрева. Это было ожидаемо.
     
     
  • 4.42, Алексей Михайлович (?), 11:35, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Java не покажет хорошего результата на таком коротком тесте, JVM требует прогрева.

    А она вообще может показать хороший результат? Сколько я ни пытался использовать жабософт, положительных эмоций от него не испытывал ни разу. Тормозит и жрёт всю память, что видит. Нет, не так: ТОРМОЗИТ ДАЖЕ НА РОВНОМ МЕСТЕ и жрёт всё, до чего может только дотянуться. И ещё прогрева какого-то требует, как жигуль в морозы. Если это — новые и современные технологии, то мой член — первый заместитель Папы Римского.

     
     
  • 5.60, Аноним (60), 12:21, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Плохому танцору Ява мешает. Кошка бросила котят - это Ява виноват.

    Использую продукцию джетбрейнс - не тормозит. Использую онлайн-банк, о котором доподлинно известно, что он на Ява ЕЕ - не тормозит.

    Ява - это не КГИ, который запускается с нуля на каждый ХТТП-реквест. Ява для долгоиграющих приложений.

    Если конкретно у тебя все тормозит, пиши мне на почту, хочу купить твой комп, - я коллекционирую железо 80-90 годов.

     
     
  • 6.81, Ананимас009 (?), 13:28, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На нетбуке, где geany летает, нетбинс адово тормозит.
     
     
  • 7.88, Аноним (88), 13:42, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Пишу промышленные банковские приложения на нетбуке. Звонить 333-333-333, спросить Толю.
     
  • 6.115, Аноним (115), 15:18, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Я согласен с тем мистером. Ява действительно тормозит. И всегда будет тормозить. Лучше уж пайтон использовать, или нод, или любой другой аналог, заточенный под конкретные нужды. Всегда есть выбор.
     
     
  • 7.140, Аноним (88), 16:37, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Когда говорим про долгоиграющие приложения, то Ява существенно быстрее ноды. А нода быстрее пихона. (Уже запущенная Ява тормознее с++ всего в полтора раза.) Более того, в Яве тру многопоточность, а в пихоне и ноде ее нет. Далее, в пихоне нет нормальной jit, а в ноде и Яве есть. Единственное, когда Ява тормознее - запуск. Поэтому одноразовые скрипты (написал, запустил и удалил) лучше писать на ноде или пихоне.  А серьезные долгоиграющие приложения - на Яве. Особенно если важна скорость отклика.
     
     
  • 8.158, Аноним (158), 17:44, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ява, как и Нода, как и Питон всего лишь инструменты Меня всегда поражали умники... текст свёрнут, показать
     
  • 8.159, Аноним (158), 17:46, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я в общем о тенденции, а не о конкретно вашем комментарии Он, в отличие от ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.181, Алексей Михайлович (?), 18:59, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Плохому танцору Ява мешает. Кошка бросила котят - это Ява виноват.

    А и я не пишу на этом фекалоиде, у меня хватает ума выбирать инструменты получше.

    > Использую продукцию джетбрейнс - не тормозит.

    На хэллоуворлдах что угодно не тормозит. Ты попробуй нормальный проект в ней открыть, а лучше — поразрабатывать. Тогда-то и поймёшь, что твои студенческие поделки в тысячу строк — херня.

    > Использую онлайн-банк, о котором доподлинно известно, что он на Ява ЕЕ - не тормозит.

    А теперь прикинь хотя бы приблизительно, сколько бабла банк потратил на оборудование, которое это тянет, и сколько ещё по дороге распилили. И вообще, зачем взяли именно самое неадекватное по потреблению ресурсов решение.

    > Ява - это не КГИ, который запускается с нуля на каждый ХТТП-реквест.
    > Ява для долгоиграющих приложений.

    Жаба для того, чтобы показывать её как пример максимально отвратительной реализации как ЯП, так и рантайма, VM и всего остального, что к ней относится.

    > Если конкретно у тебя все тормозит, пиши мне на почту, хочу купить
    > твой комп, - я коллекционирую железо 80-90 годов.

    У меня свеженький десктоп и околотоповый ноут 2013 года. Летает всё, кроме этой вашей жабы. Даже всякое безобразие на пыхтоне нормально крутится, ибо не сжирает под себя всю доступную память, залезая своими грязными ручищами в мой девственно чистый своп.

     
  • 5.171, Anonymoustus (ok), 18:34, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Java не покажет хорошего результата на таком коротком тесте, JVM требует прогрева.
    > А она вообще может показать хороший результат? Сколько я ни пытался использовать
    > жабософт, положительных эмоций от него не испытывал ни разу. Тормозит и
    > жрёт всю память, что видит. Нет, не так: ТОРМОЗИТ ДАЖЕ НА
    > РОВНОМ МЕСТЕ и жрёт всё, до чего может только дотянуться. И
    > ещё прогрева какого-то требует, как жигуль в морозы. Если это —
    > новые и современные технологии, то мой член — первый заместитель Папы
    > Римского.

    У Жаббы ощутимо тормозит прежде всего ГУЙ, да и то не всегда. А если консольное и «после разогрева», как тут уже заметили, то Жаба не хуже Сишечки, ЦПП и других «быстрых» ЯП. Попробуй написать на Жаббе простое консольное приложение, которое принимает от пользователя какие-то числа и считает их по каким-то твоим формулам — сам всё увидишь.

     
  • 3.41, proninyaroslav (ok), 11:35, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо учитывать запуск JVM. Тоже самое можно было бы сказать и про шарп (которого тут нет). При запущенном результат был бы куда лучше.
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 11:47, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А накуя поделка от Майкрософт? От Майкрософт нам ничего не нужно.
     
     
  • 5.162, Аноним (158), 17:47, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не говори за всех. Если тебе не нужно - это не означает, что никому не нужно
     
  • 3.86, Аноним (85), 13:38, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты не думай, а проверь... fpc-3: всего 12 сисколов, между асмом и си.
     

  • 1.7, Нанобот (ok), 09:43, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Наглядно демонстрирует раздутость современного ПО
     
     
  • 2.112, Аноним (111), 15:01, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наглядно демонстрирует, любителя забивать гвозди микроскопом, и что кроме хелоуворлда на асме ничего не пишется.
     
     
  • 3.124, Аноним (124), 15:42, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Си позволяет делать прямые ассемблерные вставки для радикального увеличения скорости конкретных фрагментов.
     
  • 3.169, Аноним (166), 18:24, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наглядно демонстрирует, любителя забивать гвозди микроскопом, и что кроме хелоуворлда
    > на асме ничего не пишется.

    Наглядно демонстрирует, что новость можно комментировать не читая и не заходя на сайт автора

    rwasa is our full-featured, high performance, scalable web server designed to compete with the likes of nginx. It has been built from the ground-up with no externel library dependencies entirely in x86_64 assembly language, and is the result of many years' experience with high volume web environments. In addition to all of the common things you'd expect a modern web server to do, we also include assembly language function hooks ready-made to facilitate Rapid Web Application Server (in Assembler) development.

    https://2ton.com.au/rwasa/

     

  • 1.9, Wfhm (?), 09:44, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Руби как всегда.
     
  • 1.10, Anonymoustus (ok), 09:47, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Восхитительно! :-)

    Удивляет Игогошечка. Всё остальное не удивляет.

     
     
  • 2.16, йййй (ok), 10:10, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, как-же новый системный язык Раст то ей слил по числу инструкций.
     
  • 2.76, конь в пальто (?), 13:18, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    игогошечка как и баш - годится только для мелких скриптецов.
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:52, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > результаты бенчмарка
    > 23-минутное видео

    Мда.

     
  • 1.14, анонимчик (?), 10:08, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    rust уделал плюсы по полной, учитывая нафаршированность языка - вывод очевиден
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:31, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А Go уделал Раст.
    А плюсы уделали бы обоих, еслиб использовали printf/write, а не iostreams
     
     
  • 3.22, йййй (ok), 10:43, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У раста еще и выполняемый образ под 6 Mb, против 1 Mb у Go и 12 Kb у C/C++
     
     
  • 4.68, Forth (ok), 12:32, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Интересно как это получилось, у меня ни в какую не вышло собрать также, даже с дефолтными опциями компиляторов.
    На C вышел бинарник 8 кб, на расте (дебажный билд, по дефолту) 2,5мб.
    Как он получил 6мб?
    Я уж молчу про прочие характеристики типа числа системных вызовов. У меня для C вышло 24, у него 54.
    o_O
    P.S Троллинг, не иначе.
     
     
  • 5.80, burjui (ok), 13:28, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да уж, загадка века.

    $ cat x.rs
    fn main() {
        println!("hello");
    }

    $ rustc x.rs

    $ ls -lh x
    -rwxr-xr-x 1 burjui users 2.5M Dec  8 12:22 x

    $ strip x

    $ ls -lh x
    -rwxr-xr-x 1 burjui users 207K Dec  8 12:22 x

    Ой, а что это? Оказывается, в бинаре 90% занимает отладочная и прочая служебная информация, не влияющая на работу программы (кроме как на стектрейсы).

     
     
  • 6.95, Аноним (95), 14:11, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ни на что не намекаю, но

    govno@pc /tmp $ rustc x.rs
    govno@pc /tmp $ ls -lAh x
    -rwxr-xr-x 1 govno govno 276K Dec  8 13:59 x
    govno@pc /tmp $ strip x
    govno@pc /tmp $ ls -lAh x
    -rwxr-xr-x 1 govno govno 199K Dec  8 14:00 x

    Как ни пытался я так и не смог собрать бинарник больше этого. Может у вас там ночнушки?

     
     
  • 7.154, burjui (ok), 17:33, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет:

    $ rustup toolchain list
    stable-x86_64-unknown-linux-gnu (default)

    $ rustc --version
    rustc 1.39.0 (4560ea788 2019-11-04)

     
     
  • 8.174, Аноним (95), 18:38, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rustc --version rustc 1 39 0 Это что же получается, раст продуцирует рандомны... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.195, имя (ok), 19:55, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, что они к этому весьма близки https github com rust-lang rust issues... текст свёрнут, показать
     
  • 3.28, анонимчик (?), 11:02, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    только по количеству инструкций, но не по производительности
     
     
  • 4.32, йййй (ok), 11:15, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешно, что мы сравниваем Rust - убийцу C 21 века, с Go - убийцей PHP 21 века.
     
     
  • 5.52, Аноним (54), 12:09, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Rust - убийцу C 21 века

    Не C, а C++. Второй уже, кстати, убийца, после D. Может быть, у третьего и получится.

    > с Go - убийцей PHP 21 века

    Какой ещё PHP в XXI веке? Python, Java.

     
     
  • 6.55, йййй (ok), 12:11, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На C++ никто не предлагает писать операционки, а на раст не только предлагают, так еще и писать пытаются.
     
     
  • 7.61, Анонисмус (?), 12:23, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Дело в том, что даже сами авторы языка С++ не советуют на нём писать.
     
  • 7.67, Аноним (54), 12:28, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно, нет и никогда не было ни BeOS, ни Haiku, ни Symbian…
     
     
  • 8.71, йййй (ok), 12:37, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, кстати да, про Symbian забыл Хотя там использовалась очень кастрированная ве... текст свёрнут, показать
     
  • 6.161, имя_ (?), 17:47, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой ещё PHP в XXI веке? Python, Java.

    с каждым новым релизом пхп и так движется в сторону питона и явы.

     
  • 5.97, Аноним84701 (ok), 14:15, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Смешно, что мы сравниваем Rust - убийцу C 21 века, с Go - убийцей PHP 21 века.

    Кто эти вы и зачем эти "вы" лезут сюда с  "выводами" о ЯП после сравнения теплых хелловордов и мягких, дефолтных опций и рантаймов конкретной реализации конкретного компиялтора (или интерпретатора)? o_O

     
  • 3.49, Аноним (54), 11:57, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > плюсы уделали бы обоих, еслиб использовали printf/write, а не iostreams

    Тогда не было бы отличий от реализаций на C.

     

  • 1.15, Аноним (15), 10:10, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Это не тестирование, это троллинг недалекого человека.
     
  • 1.17, Анони (?), 10:25, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Как сказал когда-то мой препод: "писать на ассемблере под Линукс - это самоубийство".
     
     
  • 2.64, Ordu (ok), 12:26, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Что он имел в виду? Под linux писать на асме гораздо приятнее чем под DOS или под Windows.
     
     
  • 3.92, Ананимас009 (?), 14:00, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что он имел в виду? Под linux писать на асме гораздо приятнее
    > чем под DOS или под Windows.

    ¿А что не так с MS/PC/DR DOS?
    Ровно два прерывания: одно для вывода текста, второе для завершения процесса.

     
     
  • 4.116, Ordu (ok), 15:21, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Что он имел в виду? Под linux писать на асме гораздо приятнее
    >> чем под DOS или под Windows.
    >  ¿А что не так с MS/PC/DR DOS?
    > Ровно два прерывания: одно для вывода текста, второе для завершения процесса.

    Не, так оно только в первой половине учебника ассемблера для дос. Дальше выясняется, что всё гораздо-гораздо интереснее, и в учебнике не написано как работать с мышью, со звуком так вообще надо с железом общаться напрямую, причём с разными звуковухами по разному, работа с видеокартой -- это отдельная песня, и про неё написаны отдельные книги, и много других очень увлекательных вещей можно узнать.

     
  • 4.172, Аноним (166), 18:34, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Что он имел в виду? Под linux писать на асме гораздо приятнее
    >> чем под DOS или под Windows.
    >  ¿А что не так с MS/PC/DR DOS?
    > Ровно два прерывания: одно для вывода текста, второе для завершения процесса.

    У x86 (16-ти разрядный набор команд) нет плоской модели памяти, приходится заморачиваться с сегментами, а регистры "общего назначения" заметно специализированы. Если бы всё было так же просто как в 32-х и 64-х режимах, в то время больше бы писали на ассемблере, поскольку тогда компиляторы заметно отставали по скорости сгенерированного кода.

     
  • 3.107, Анони (?), 14:53, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что он имел в виду?

    Ух как заминусовали то... А то, что прикладное ПО под линукс предпочтительно должно быть мультиархетиктурным, наверно, забыли.
    Под вынь, конечно же, которая до недавнего времени только x86, ясен пень легче, тем более ДОС.

     
     
  • 4.125, Ordu (ok), 15:44, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, ну это же совершенно отдельный вопрос Это сильно зависит от того, что ты пи... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.72, Forth (ok), 12:55, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Возможно На ассемблере под Linux не писал, а вот под FreeBSD было дело Версия ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.83, Ананимас009 (?), 13:33, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во времена четверочки делал перл скрипт, который изображал из себя хттп сервер. Т. к. памяти на эти ваши апачи с похапе не хватало. 128м было на железке и ей нужна была память для более важных вещей, чем мониторинг.
     
     
  • 4.91, Forth (ok), 13:54, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда модно было lighttpd, когда апача было чересчур.
    На фоне этого безобразия с апачем для статики и nginx как раз поднялся. Конечно, спрос есть есть и предложение.
     
  • 4.96, Аноним (102), 14:12, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У автора сабжа есть тоже вебсервер https://2ton.com.au/rwasa/
    Ещё в природе существует https://github.com/nemasu/asmttpd  
     
     
  • 5.110, Ананимас009 (?), 14:58, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот перл скрипт был и сервером и полезной нагрузкой. И занимал копейки памяти.
    8ачем сейчас так извращаться - для меня загадка. Уж лучше написать модуль для нжинкс.
     
  • 5.133, Аноним84701 (ok), 16:14, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё в природе существует https://github.com/nemasu/asmttpd

    Это про который в опеннетной новости писали
    > Интересно, что несмотря на то, что код написан на ассемблере, проведённые (https://news.ycombinator.com/item?id=9571827) пользователями тесты производительности показывают
    >[B] существенное отставание по скорости обработки запросов от современных http-серверов, написанных на языке Си. [/B]

    (а еще сам автор собирался делать:
    https://github.com/nemasu/asmttpd/issues/9
    [code]
    My current plan for handling 10k+ connections, will edit as it's improved.
    Comments are welcome :)

    Idea: Don't block on anything until it's ready. When waiting for I/O, accept more connections.
    +Asynchronous I/O.
    +Non-blocking sockets.
    +Multi-threaded.
    +Self contained threads.
    [/code]

     
     
  • 6.151, Аноним (151), 17:17, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может asmhttpd не на производительность заточен, а на потребление памяти. Вон в rwasa бенчмарке от производителя тоже написано что при определенных видах запросов nginx его обгонят.
     
  • 3.100, Аноним (102), 14:23, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сейчас и форумы на асме делают https://asm32.info/fossil/repo/asmbb/index
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:26, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Как же бесят все эти бенчмарки на хелловорлдах. Только вводят в заблуждение новичков, которые стоят сейчас перед выбором и черпают информацию у таких вот фанатиков.
     
     
  • 2.20, Аноним (95), 10:35, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каких фанатиков? Это же просто шутка.
     
  • 2.21, Кирилл (??), 10:39, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом бывшие новички, не попавшие в заблуждение, начинают писать многопоточчный код на джаве, дающий 300% оверхеда на порождение этого самого множества потоков. Т.е. на 6-8 ядерниках оно в принипе выиграет, но отзывчивость...
     
     
  • 3.26, Илья (??), 10:59, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы не знали, что во названных в статье языках можно реализовать любые многопоточные модели?
     
     
  • 4.108, qetuo (?), 14:53, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удачи тебе на гошке реализовывать неродные для нее модели. У нее интероп с сишкой сделан настолько хорошо, что если вставлять sleep(1) в каждый вызов к сишному коду, то получится лишь ненамного хуже.
     
  • 3.69, Crazy Alex (ok), 12:33, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И в какой-то момент они узнают, что поток порождается один раз, а потом ему только задания подкидывают. А так же 100500 других приёмов. И что?

    Впрочем, с тех пор, как джава оказалась в андроиде, я сам на неё чертыхаюсь. Хотя она была и есть на своём месте в больших сложных приложениях, в которых проблема - сделать, чтобы они просто работали, а скорость - ну это уже как выйдет.

     

  • 1.23, Аноним (23), 10:45, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > простейшего приложения (вывод 'hello')

    Я не пишу такие простейшие приложения, кому они нужны?

    Если же писать что-то более полезное, чем «привет мир», то результаты будут, скажем, другое

     
     
  • 2.29, Алексей Михайлович (?), 11:04, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Так в том и дело, что особой разницы не будет. Жаба, как и гадюка, будут всасывать у всех остальных; разница между нормальными языками будет минимальной.
     
     
  • 3.36, Аноним (95), 11:26, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конец списка переместится в начало достаточно быстро, просто потому что ты не сможешь оптимизировать ассемблер на лету в зависимости от данных, как это делает жит.
     
     
  • 4.39, Алексей Михайлович (?), 11:31, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Конец списка переместится в начало достаточно быстро, просто потому что ты не
    > сможешь оптимизировать ассемблер на лету в зависимости от данных, как это
    > делает жит.

    То есть, ты обожрался диссоциативов и теперь утверждаешь, что жаба обгонит ассемблер и нормальные нативно компилируемые языки? Можно пруфца, что ваше тормозное гуано для копипастеров так может?

     
     
  • 5.47, Аноним (95), 11:53, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Изи, надо только взять substratevm и выкинуть гц. Но, как и везде, "есть нюанс".
     
  • 5.48, A.Stahl (ok), 11:56, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он про JIT говорит. JIT хорошая штука, которая позволяет генерировать эффективный код, а не ограничиваться кодом "который везде будет работать". Посмотри на гентушников собирающих софт под конкретную машину и радующихся своим нескольким дополнительным процентам производительности. Мелочь, а приятно. И иногда эта мелочь отделяет количественное изменеие от качественного.
     
     
  • 6.62, Z (??), 12:23, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага JIT за те мс которые есть у него делает оптимизации лучше чем статический компилятор, ну да, верьте, верьте.
     
     
  • 7.104, Аноним (104), 14:43, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Существуют опции gcc -fprofile-generate -fprofile-use, что позволяют оптимизировать с учётом той же информации, что имеет JIT. В таком случае никаких даже теоретических преимуществ у JIT не остаётся. Но по личным наблюдениям могу сказать, что может быть как двукратный прирост(php), так и нулевой(zlib).
     
  • 7.120, Аноним (95), 15:33, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не заставляет оптимизировать "вотпрямщас" (хотя есть и такая возможность и в рантайме есть _намного_ больше вариантов), никто не заставляет оптимизировать в 1 проход, никто не заставляет оптимизировать только под 1 вариант входных данных.
     
  • 6.70, Crazy Alex (ok), 12:35, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JIT довольно дорог сам по себе и выгоден далеко не во всех ситуациях. Собственно, у статически скомпилированного кода он выиграет только на приложениях, которые крутятся очень долго с похожими входными данными.
     
     
  • 7.134, Annoynymous (ok), 16:18, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Собственно, у статически скомпилированного кода он выиграет только на приложениях, которые крутятся очень долго с похожими входными данными.

    Где, собственно, Java и применяется.

     
  • 6.118, Аноним (95), 15:26, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не мелочь, производительность может и на порядки отличаться в результате работы pgo. Это без модификации исходников, да. Ручками тоже можно сделать необычные оптимизации, но они будут не универсальны, профиты жита с аот именно в оптимизации под данные.
     
  • 4.189, Алексей Михайлович (?), 19:12, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Конец списка переместится в начало достаточно быстро, просто потому что ты не
    > сможешь оптимизировать ассемблер на лету в зависимости от данных, как это
    > делает жит.

    А делает он это бесплатно, посредством привлечения чёрной магии. Пока твой JIT только-только сообразит, как перепилить программу под меняющиеся данные на входе, программа на нормальном языке уже выдаст результат.

     
  • 2.30, анонимчик (?), 11:05, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какие? большая программа состоит из тривиальных блоков
     
  • 2.63, ыы (?), 12:25, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем ваш тест
     

  • 1.27, Иваня (?), 11:01, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отлично, спасибо за информацию. Это мотивирует изучать Assembler
     
     
  • 2.106, Аноним (104), 14:53, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради на Сишечке можно добиться приблизительно тех же результатов. Но от main придётся отказаться. Как и от большинства функций стандартной библиотеки и некоторых функций компилятора. Конечно, сейчас не так много архитектур процессоров как во времена появления Си, но переписывания кода с x86-64 на ARM по прежнему не приносит радости.
     

  • 1.35, Аноним (31), 11:24, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    1. Исходники не на гитхабе, не на гитлюбе, не в gitwebе, а в каком-то архиве. Даже открывать не буду: автор явно нас не уважает.
    2. Сравнение некорректно. На С++ можно писать в стиле C. И е
     
     
  • 2.38, Аноним (95), 11:28, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того, на си можно писать в стиле ассемблера. Уже по результатам си возникают некоторые вопросы, как-то очевидно шуточное сравнение выходит.
     
     
  • 3.40, йййй (ok), 11:33, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Здесь используются рекомендованные языком техники, так что с этим все нормально. То что стримы в C++ тормозные и так все знают. Так-то можно и из PHP С-шный модуль дергать. А вот языки со своими виртуальными машинами действительно могут показать некорректные результаты. Так что тест правда скорей шуточный. Им только растоманов троллить :)
     
     
  • 4.56, Аноним (31), 12:15, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В том то и дело, что стримы в  C++ не тормозные. Нужно просто отключить синхронизацию с выводом в stdio. https://en.cppreference.com/w/cpp/io/ios_base/sync_with_stdio
     
     
  • 5.65, йййй (ok), 12:26, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо, буду знать
     
  • 2.58, Аноним (54), 12:19, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Исходники не на гитхабе, не на гитлюбе, не в gitwebе, а в каком-то архиве.

    Это чтобы заодно подсунуть бинарники в расчёте, что их кто-нибудь да запустит…

     

  • 1.37, ф (?), 11:26, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну вот!
    a говорили, что лапша на баше тормозит загрузку - а оказывается в первой четверке по скорости ;)
     
     
  • 2.44, Антон (??), 11:47, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там видать парсинг скрипт "echo hello" и вызов echo
     
  • 2.45, Аноним (45), 11:47, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Знатно Поттеринга протроллил.
     
  • 2.103, Аноним (102), 14:40, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системд на С так что Поттеринг все правильно сделал. Слава Леониду.
     
     
  • 3.135, Аноним84701 (ok), 16:19, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Системд на С

    Как и (ba/da/z/k/c/ok/mk)sh.
    Впрочем, как и куча реализаций брейнфака (но там и на асме реализации есть). Ждем переписывания на BF.


     
     
  • 4.150, Аноним (151), 17:13, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и спрашивать зачем все по десять раз интерпретировать, когда можно сразу написать на C хотя системд и интерпретирует свои юнит файлы, зато он делает это с уважением и с благословения Лёни Поттеринга.
     

  • 1.43, Аноним (45), 11:44, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >реализованной на ассемблере x86_64 свободной (GPLv3) библиотеки HeavyThing, предлагающей в том числе реализации протоколов TLS 1.2 и SSH2

    Интересно, как образец, чтобы сделать подобное для микроконтроллеров RV32, RV64, где ограничено количество ПЗУ и ОЗУ.

     
  • 1.50, Аноним (54), 11:57, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    вывсеврети джава нитармазит!!11
     
  • 1.51, Илья (??), 12:03, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему он свой скрипт писал на баше, а не на ассемблере?
     
     
  • 2.59, Анонисмус (?), 12:20, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если бы он писал на ассемблере, то ты бы не досмотрел видео до конца.
     

  • 1.53, mrprint (?), 12:10, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё неймётся ассемблерщикам
    https://github.com/mrprint/HelloTiny
     
     
  • 2.89, Аноним (102), 13:50, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто интересуется ассемблером могу еще порекомендовать https://github.com/Number571/asmlib набор простых библиотек типа печать строк, чисел.

    Да и видосы от автора тоже могу порекомендовать хорошие видосы https://www.youtube.com/watch?v=TuNiVG2hYuU&list=PLd-kTafWJCJN6OpkPAKzmqVnyCFU

     
     
  • 3.114, Аноним (166), 15:10, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто интересуется ассемблером могу еще порекомендовать https://github.com/Number571/asmlib
    > набор простых библиотек типа печать строк, чисел.

    Ты лучше расскажи, почему иссую не закрыл. Там даже по-русски объяснили, почему либа полурабочая.


     
     
  • 4.119, Аноним (102), 15:30, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не автор, но от себя скажу что ваши syscall это вкусовщина, а int 0x80 работает и на 32 и на 64 битных системах. Да и тем более исходники открыты.
     
     
  • 5.144, Аноним (166), 16:46, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я не автор, но от себя скажу что ваши syscall это вкусовщина,
    > а int 0x80 работает и на 32 и на 64 битных
    > системах. Да и тем более исходники открыты.

    Да, исходники открыты. Вот возьми их и почитай, посмотри, с какими ограничениями он работает.

     
     
  • 6.149, Аноним (151), 17:12, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С незначительными.
     
     
  • 7.163, Аноним (166), 17:48, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С незначительными.

    Ну так то да. Всего-то наполовину меньше. Действительных разрядов в адресе. ;)

     

  • 1.57, Аноним (57), 12:17, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Джефф Мэррисон (Jeff Marrison), автор реализованной на ассемблере x86_64 свободной (GPLv3) библиотеки HeavyThing

    для каллибриОС штоли

     
     
  • 2.200, Аноним (198), 20:34, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, нельзя прилинковать её к сишной программе и дёргать из сишного кода?
     

  • 1.66, Аноним (66), 12:28, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Perl молодец, собственно, как и ожидалось.
     
  • 1.73, Аноним (73), 13:01, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попробовал самостоятельно провести тест, исплользуя Си (puts) и tcc. Получил 24 taskclock.
     
     
  • 2.74, Аноним (73), 13:02, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gentoo code perfomance tcc hello_puts c -o hello_puts gentoo code perfoman... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.142, Аноним (54), 16:43, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй слинковать статически. Лучше с musl. У меня получилось 5 для hello_c_stdio и 4 для hello_c_syscall.
     

  • 1.75, Аноним (102), 13:17, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Делал как-то текстовый парсер на асме и для сравнения тот же парсер сделал на C++ (на самом деле все было наоборот). Код на асме работал в три раза быстрее и при этом 75% времени по strace занимали операции чтения файлов. Самым близким по производительности для моей задачи была реализация xpath из lxml для питона написанная на cython очень близка к коду на C++. А например grep очень сильно отстал. Не претендую на точность и оптимальность алгоритмов поэтому такой новости как сабже и не публиковал.
     
     
  • 2.82, Аноним (95), 13:29, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >xpath из lxml для питона написанная на cython очень близка к коду на C++

    libxml2 на си написан, не порите чушь - ей больно

     
     
  • 3.93, Аноним (102), 14:04, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начнем с того что lxml это биндинг для libxml2 и libslt https://lxml.de

    Заканчивая тем что даже на сайте libxml2 написано применять lxml http://xmlsoft.org/python.html для питона.

    Note that some of the Python purist dislike the default set of Python bindings, rather than complaining I suggest they have a look at lxml the more pythonic bindings for libxml2 and libxslt and check the mailing-list.

    И в конце концов lxml каким-то мистическим образом работал быстрее применяя cython и выше названные библиотеки.

    Вполне вероятно в природе есть более производительные решения я в целом и не настаивал на истину в последней инстанции.

     
     
  • 4.101, Аноним (95), 14:24, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё ещё не понятно, при чём тут питон и плюсы, если сравнение было с сишечкой.
     

  • 1.84, Грусть (?), 13:34, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://github.com/ip1981/gcd
     
  • 1.87, ыы (?), 13:38, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Таки да, ассемблер - отличный инструмент для написания хэлловорлдов
     
  • 1.90, Аноним (90), 13:51, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Как этот чел может спать спокойно, осознавая, что все инструменты, которыми он пользовался при записи видео, написаны не на ассемблере?
     
     
  • 2.94, Аноним (102), 14:05, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ты еще скажи что они не из машинного кода состоят)
     
     
  • 3.98, Аноним (90), 14:17, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что?
     
  • 2.126, VEG (ok), 15:48, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не увидел чтобы автор видео агитировал за написание всего кода на асме. Просто на практике показал что все удобства даются не бесплатно. Обещал ещё показать в следующих частях какие-то преимущества. Скорее всего покажет что компилеры способны генерировать оптимальный код только в простейших случаях, а толково применять SSE/AVX вообще толком не могут, и ручная оптимизация тут рулит на всю катушку. Полагаю, что основной посыл будет использовать асм там где это имеет смысл. Его и используют. Для оптимизации кодеков, например. Надо же чтобы кто-то это рассказал подрастающему поколению, вот автор видео и старается.
     
     
  • 3.129, Аноним (90), 16:00, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Компилеры способны генерировать оптимальный код только в простейших случаях

    Лол что? Это человек способен генерировать оптимальный код на ассемблере только в простейших случаях. Для большого куска кода у человека от писанины на ассемблере крыша поедет, а о том, чтобы превзойти по оптимальности код компилятора даже речи идти не будет. Современные компиляторы далеко ушли по сравнению с 80-ми, а вы похоже там и остались. Сейчас оптимизация кода производится на многих уровнях, особенно хорошо разработаны оптимизации AST-дерева, которое человек в принципе в голове удержать целиком не способен.

     
     
  • 4.199, Анонисмус (?), 20:31, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот куда ушли современные компиляторы и технологии:
    How new-lines affect the Linux kernel performance.

    https://nadav.amit.zone/linux/2018/10/10/newline.html


    Думаю, заголовок статьи говорит сам за себя.


     
  • 3.131, Forth (ok), 16:06, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут бы лучше взять пример какой-нибудь прикладной задачи, причем не обязательно с плавающей точкой и векторными операциями.
    Полно алгоритмов, где важны DMIPS-ы. Тот же поиск короткого пути в графе или например всякие алгоритмы на строках, типа наибольшей общей подпоследовательности.
     
  • 3.153, Аноним (31), 17:28, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а толково применять SSE/AVX вообще толком не могут

    OpenCL-компиляторы -- могут.

     

  • 1.109, Аноним (105), 14:55, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему нет примера на Форте? Это дискриминация.
     
     
  • 2.148, Аноним (90), 16:59, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Форт баярд закрылся, Карлики на пенсии
     

  • 1.121, Аноним (121), 15:34, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а джава молодец, уцепился таки зубами за последний вагон уходящего поезда
     
  • 1.127, Аноним (127), 15:50, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ассемблер рулез
     
  • 1.128, Сергей (??), 15:52, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, что perl чуть-чуть проиграл bash, с другой стороны все эти тесты говорят об одном - о нагромождение ненужных прослоек в фреймворках.
    Вспоминаю молодость, студент, была дадена ес-1840, в качестве задания писал программу на паскале, потом профилирование и переписывание кусков кода с него на ассемблер, благо там это легко было сделать, когда первый раз сделал слегка удивился...
     
  • 1.141, nc (ok), 16:39, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это все говорит не о том что надо писать на Ассемблере, а о том, что подходы к компиляции и особенно к "линковке" в языках программирования ужасно устарели. Если на ассемблере программа занимает 9 инструкций, то и на высокоуровневом ЯП она должна занимать 9 инструкций, не больше. А почему занимает больше? А потому что процесс линковки - это тупо вбухать кучу стандартного кода без разбора, нужен он или нет.
     
     
  • 2.146, Аноним (54), 16:49, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > процесс линковки - это тупо вбухать кучу стандартного кода без разбора, нужен он или нет

    Почему же, с разбором. Иди, учи матчасть. Рекомендую: https://linker.iecc.com/ (да, за 20 лет мало что изменилось, но это не значит, что подход устарел).

     
     
  • 3.185, Аноним (166), 19:07, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> процесс линковки - это тупо вбухать кучу стандартного кода без разбора, нужен он или нет
    > Почему же, с разбором. Иди, учи матчасть. Рекомендую: https://linker.iecc.com/ (да, за
    > 20 лет мало что изменилось, но это не значит, что подход
    > устарел).

    Напомните, пожалуйста, на какой странице там LTO описано.

     

  • 1.147, Адекват (ok), 16:51, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не хочу показаться занудным, но в случае с ассемблером он сначала просто запустил бинарик, а потом второй раз через strace. Во время второго запуска программа считывалась из памяти а не с винта. В случае с СИ он сразу запускал бинарик через strace, то есть были доп затраты на чтение с винта. Как-то так.
     
     
  • 2.155, Аноним (151), 17:34, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Количество вызовов от этого не меняется в среднем.
     

  • 1.165, Аноним (165), 18:08, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я просто шокирован как он быстро пишет код в real-time и по памяти может воспроизвести код (пусть и простейший) нескольких языков.
     
  • 1.176, Главный Ананим (ok), 18:42, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему у Си-плюсов на порядок больше инструкций чем у чистого Си? А как же оптимизирующие компиляйторы, которые якобы компилируют код Си и Си++ выполняющий одни и те же действия в одни и те последовательности инструкций? Кто то нам врёт, только вот кто?
     
     
  • 2.180, svsd_val (ok), 18:58, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что набор вызовов на холодном старте у всех свой.
     
  • 2.187, Аноним (166), 19:10, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему у Си-плюсов на порядок больше инструкций чем у чистого Си?

    Из-за использования потоков ввода-вывода. Иначе говоря, дело в реализации стандартной библиотеки, а не в языке.

     
  • 2.194, Моржовый (?), 19:54, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что у них разные стандартные загрузчики (stub'ы), у плюсов стандартная библиотека толще.
     

  • 1.177, Аноним (177), 18:46, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Delphi Pascal forever!
     
     
  • 2.184, svsd_val (ok), 19:00, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошие языки, ничего против не имею, кстати интересно было бы увидеть и их тесты
     
     
  • 3.192, Аноним (192), 19:40, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше есть Паскаль обогнал всех кто не ассемблер.
     

  • 1.178, svsd_val (ok), 18:49, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не вижу ничего особого в этих тестах, да это только холодный запуск и выход... Да для каждого языка эти процессы уникальные, хотелось бы видеть расчёт производительности непосредственно... правда тогда эти расхождения не будут столь существенными.

    Ассемблер это конечно хорошо и Я сам часто им пользовался в ускорении математических операций, но что то тяжёлое делать на нём я бы всё же не стал, имхо поддерживать это будет очень и очень сложно, да и выстрелить себе в ногу в разы легче чем в том же си...

    Теперь подумаем по поводу разумного соотнесения плюшек и производительности. На ассемблере программист должен сам за всё отвечать за каждый пук... Другие языки же решают свои задачи и предоставляют те или иные плюшки чем облегчают работу программисту и уменьшают количество возможных ошибок.

    имхо, нужно было бы проверить на циклах, математики к (примеру умножение двух матриц) и работы со строками... тогда можно увидеть более интересную картинку, многие языки будут в этом тесте вести себя одинаково.

     
  • 1.186, Аноним (186), 19:10, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Еще один хипстор опубликовал видосик. И как я его в Links посмотрю?
     
     
  • 2.197, СеменСеменыч777 (?), 20:09, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Еще один хипстор опубликовал видосик. И как я его в Links посмотрю?

    на хоткей вешаем связку

    youtube-dl | awk '... извлечь имя_видеофайла ...'
    mpv имя_видеофайла
    echo 1-Удалить видео
    echo 2-Еще раз посмотреть видео
    echo 3-Выход
    accept


     

  • 1.196, Моржовый (?), 19:58, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот аналог программы на ассемблере, написанный на C:
    /*
    *!gcc -e_Main -nostdlib -o "%<" % -lmsvcrt -lkernel32 && "%<"
    */
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <windows.h>
    void Main()
    {
    char s[] = "hello\n";
    const unsigned sSize = sizeof(s)/sizeof(s[0]) - 1;
    /*fwrite(s, sSize, 1, stdout);*/
    DWORD outCnt;
    WriteConsole(
    GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), //handle to a console screen buffer
    s, //pointer to buffer to write from
    sSize, //number of characters to write
    &outCnt, //pointer to number of characters written
    NULL //reserved
       );
    /*WriteFile(
    GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), // handle to file to write to
    s, // pointer to data to write to file
    sSize, // number of bytes to write
    &outCnt, // pointer to number of bytes written
    NULL // pointer to structure needed for overlapped I/O
       );*/
    }
    И, внезапно, окажется что это то же самое что и асм, только приятней и проще.
     

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