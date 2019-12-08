Опубликованы тесты простейших приложений на различных языках программирования.

2.13 , Anonymoustus ( ok ), 09:58, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, недоработочка.

3.85 , Аноним ( 85 ), 13:36, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – fpc-3.0.0: syscalls - 12... Вот так вот.

4.102 , Аноним ( 102 ), 14:28, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю мы раскрыли заговор Паскаль топят за то что он слишком быстрый. И это мешает производителям железа продавать новое железо.

5.156 , Аноним ( 156 ), 17:39, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – паскаль никогда не был тормозом. проблема его в том что синтаксис слишком замудренный, долго писать, тяжело читать исходники.

6.168 , Аноним ( 166 ), 18:17, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > паскаль никогда не был тормозом. проблема его в том что синтаксис слишком

> замудренный, долго писать, тяжело читать исходники. Пришлось мне когда-то делать проектик на Pascal, который на практике я не использовал. Реализовал всё в срок, сначала написал и отладил на плюсах, потом день читал PDF от Free Pascal и день переводил исходник. Непривычно, не более. Считаю, что язык был закопан исключительно по политическим мотивам.

7.170 , Anonymoustus ( ok ), 18:29, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Считаю, что язык был закопан исключительно по политическим мотивам. Скорее — по быдлокодерским. В отрочестве будущих обезьян часто обучают Паскалю, из-за чего они его начинают люто ненавидеть. Это иррациональное, на уровне условного рефлекса. При такой ненависти к Паскалю _эти же_ люди роняют сопли вожделения в адрес жлобоскрипта и пихтона. Лечить только биореактором.

8.175 , Аноним ( 166 ), 18:39, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот этих упомянутых умело сыграли политики Как раз в такую среду легко заходит ... 9.183 , Anonymoustus ( ok ), 19:00, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать На Лурке про это есть lurkmore to Pascal D0 93 D0 BB D1 83 D0 B1 D0 B8 D0 BD D... 4.123 , Retrosharer ( ? ), 15:39, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот это поворот!

2.24 , Retrosharer ( ? ), 10:50, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Думаю, на уровне С++. А Java впечатляет 👍

3.25 , йййй ( ok ), 10:55, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Java не покажет хорошего результата на таком коротком тесте, JVM требует прогрева. Это было ожидаемо.

4.42 , Алексей Михайлович ( ? ), 11:35, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – > Java не покажет хорошего результата на таком коротком тесте, JVM требует прогрева. А она вообще может показать хороший результат? Сколько я ни пытался использовать жабософт, положительных эмоций от него не испытывал ни разу. Тормозит и жрёт всю память, что видит. Нет, не так: ТОРМОЗИТ ДАЖЕ НА РОВНОМ МЕСТЕ и жрёт всё, до чего может только дотянуться. И ещё прогрева какого-то требует, как жигуль в морозы. Если это — новые и современные технологии, то мой член — первый заместитель Папы Римского.

5.60 , Аноним ( 60 ), 12:21, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Плохому танцору Ява мешает. Кошка бросила котят - это Ява виноват. Использую продукцию джетбрейнс - не тормозит. Использую онлайн-банк, о котором доподлинно известно, что он на Ява ЕЕ - не тормозит. Ява - это не КГИ, который запускается с нуля на каждый ХТТП-реквест. Ява для долгоиграющих приложений. Если конкретно у тебя все тормозит, пиши мне на почту, хочу купить твой комп, - я коллекционирую железо 80-90 годов.

6.81 , Ананимас009 ( ? ), 13:28, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – На нетбуке, где geany летает, нетбинс адово тормозит.

7.88 , Аноним ( 88 ), 13:42, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Пишу промышленные банковские приложения на нетбуке. Звонить 333-333-333, спросить Толю.

6.115 , Аноним ( 115 ), 15:18, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Я согласен с тем мистером. Ява действительно тормозит. И всегда будет тормозить. Лучше уж пайтон использовать, или нод, или любой другой аналог, заточенный под конкретные нужды. Всегда есть выбор.

7.140 , Аноним ( 88 ), 16:37, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Когда говорим про долгоиграющие приложения, то Ява существенно быстрее ноды. А нода быстрее пихона. (Уже запущенная Ява тормознее с++ всего в полтора раза.) Более того, в Яве тру многопоточность, а в пихоне и ноде ее нет. Далее, в пихоне нет нормальной jit, а в ноде и Яве есть. Единственное, когда Ява тормознее - запуск. Поэтому одноразовые скрипты (написал, запустил и удалил) лучше писать на ноде или пихоне. А серьезные долгоиграющие приложения - на Яве. Особенно если важна скорость отклика.

8.158 , Аноним ( 158 ), 17:44, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ява, как и Нода, как и Питон всего лишь инструменты Меня всегда поражали умники... 8.159 , Аноним ( 158 ), 17:46, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это я в общем о тенденции, а не о конкретно вашем комментарии Он, в отличие от ... 6.181 , Алексей Михайлович ( ? ), 18:59, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Плохому танцору Ява мешает. Кошка бросила котят - это Ява виноват. А и я не пишу на этом фекалоиде, у меня хватает ума выбирать инструменты получше. > Использую продукцию джетбрейнс - не тормозит. На хэллоуворлдах что угодно не тормозит. Ты попробуй нормальный проект в ней открыть, а лучше — поразрабатывать. Тогда-то и поймёшь, что твои студенческие поделки в тысячу строк — херня. > Использую онлайн-банк, о котором доподлинно известно, что он на Ява ЕЕ - не тормозит. А теперь прикинь хотя бы приблизительно, сколько бабла банк потратил на оборудование, которое это тянет, и сколько ещё по дороге распилили. И вообще, зачем взяли именно самое неадекватное по потреблению ресурсов решение. > Ява - это не КГИ, который запускается с нуля на каждый ХТТП-реквест.

> Ява для долгоиграющих приложений. Жаба для того, чтобы показывать её как пример максимально отвратительной реализации как ЯП, так и рантайма, VM и всего остального, что к ней относится. > Если конкретно у тебя все тормозит, пиши мне на почту, хочу купить

> твой комп, - я коллекционирую железо 80-90 годов. У меня свеженький десктоп и околотоповый ноут 2013 года. Летает всё, кроме этой вашей жабы. Даже всякое безобразие на пыхтоне нормально крутится, ибо не сжирает под себя всю доступную память, залезая своими грязными ручищами в мой девственно чистый своп.

5.171 , Anonymoustus ( ok ), 18:34, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Java не покажет хорошего результата на таком коротком тесте, JVM требует прогрева.

> А она вообще может показать хороший результат? Сколько я ни пытался использовать

> жабософт, положительных эмоций от него не испытывал ни разу. Тормозит и

> жрёт всю память, что видит. Нет, не так: ТОРМОЗИТ ДАЖЕ НА

> РОВНОМ МЕСТЕ и жрёт всё, до чего может только дотянуться. И

> ещё прогрева какого-то требует, как жигуль в морозы. Если это —

> новые и современные технологии, то мой член — первый заместитель Папы

> Римского. У Жаббы ощутимо тормозит прежде всего ГУЙ, да и то не всегда. А если консольное и «после разогрева», как тут уже заметили, то Жаба не хуже Сишечки, ЦПП и других «быстрых» ЯП. Попробуй написать на Жаббе простое консольное приложение, которое принимает от пользователя какие-то числа и считает их по каким-то твоим формулам — сам всё увидишь.

3.41 , proninyaroslav ( ok ), 11:35, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Надо учитывать запуск JVM. Тоже самое можно было бы сказать и про шарп (которого тут нет). При запущенном результат был бы куда лучше.

4.46 , Аноним ( 46 ), 11:47, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – А накуя поделка от Майкрософт? От Майкрософт нам ничего не нужно.

5.162 , Аноним ( 158 ), 17:47, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не говори за всех. Если тебе не нужно - это не означает, что никому не нужно

3.86 , Аноним ( 85 ), 13:38, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты не думай, а проверь... fpc-3: всего 12 сисколов, между асмом и си.

