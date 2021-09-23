The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Критика включения API Idle Detection в Chrome 94. Эксперименты с Rust в Chrome

23.09.2021 20:50

Включение по умолчанию API Idle Detection в Chrome 94 привело к волне критики со ссылками на возражения от разработчиков Firefox и WebKit/Safari.

API Idle Detection позволяет сайтам определить время, когда пользователь неактивен, т.е. не взаимодействует с клавиатурой/мышью или выполняет работу на другом мониторе. API также позволяет узнать запущен в системе хранитель экрана или нет. Информирование о неактивности осуществляется через отправку уведомления после достижения заданного порога неактивности, минимальное значение которого установлено в 1 минуту.

Важно отметить, что применение API Idle Detection требует явного предоставление полномочий пользователя, т.е. если приложение попытается первый раз определить факт неактивности, пользователю будет показано окно с предложением предоставить полномочия или блокировать операцию. Для полного отключения API Idle Detection в разделе настроек "Конфиденциальность и безопасность" предусмотрена специальная опция ("chrome://settings/content/idleDetection").

В качестве областей применения называются приложения для чата, социальных сетей и коммуникаций, которые могут менять статус пользователя в зависимости от его присутствия за компьютером или откладывать вывод уведомлений о новых сообщениях до прихода пользователя. API также может применяться в приложениях-киосках для возвращения к исходному экрану после определённого времени неактивности или для отключения ресурсоёмких интерактивных операций, таких как перерисовка сложных постоянно обновляемых диаграмм, когда пользователя нет за компьютером.

Позиция противников включения API Idle Detection сводится к тому, что информация о том, находится пользователь за компьютером или нет может рассматриваться как конфиденциальная. Кроме полезных применений данный API может использоваться и не для благих целей, например, для попыток эксплуатации уязвимостей во время отсутствия пользователя или для скрытия бросающейся в глаза вредоносной активности, такой как майнинг. При помощи рассматриваемого API также могут собираться сведения о шаблонах поведения пользователя и дневном ритме его работы. Например, можно узнать когда пользователь обычно уходит на обед или покидает рабочее место. В условиях обязательного запроса подтверждения предоставления полномочий указанные опасения воспринимаются Google как несущественные.


Дополнительно можно отметить заметку разработчиков Chrome о продвижении новых техник обеспечения безопасной работы с памятью. По данным Google 70% проблем с безопасностью в Chrome вызваны ошибками при работе с памятью, такими как обращение к буферу после освобождения связанной с ним памяти (use-after-free). Определяется три основных стратегии борьбы с подобными ошибками: усиление проверок на этапе компиляции, блокирование ошибок во время выполнения и применение языка, обеспечивающем безопасную работу с памятью.

Сообщается о начале экспериментов по добавлению в кодовую базу Chromium возможности разработки компонентов на языке Rust. Код на Rust пока не входит в поставляемые пользователям сборки и в основном нацелен на тестирование возможности разработки отдельных частей браузера на Rust и их интеграции с остальными частями, написанными на C++. Параллельно для кода на С++ продолжает развиваться проект по применению типа MiraclePtr вместо raw-указателей для блокирования возможности эксплуатации уязвимостей, вызванных обращением к уже освобождённым блокам памяти, а также предлагаются новые методы выявления ошибок на этапе компиляции.

Кроме того, компания Google начинает эксперимент по тестированию возможного нарушения работы сайтов после достижения браузером версии, состоящей из трёх цифр вместо двух. В частности, в тестовых выпусках Chrome 96 появилась настройка "chrome://flags#force-major-version-to-100", при указании которой в заголовке User-Agent начинает выдаваться версия 100 (Chrome/100.0.4650.4). В августе похожий эксперимент проводился в Firefox, который выявил проблемы с обработкой трехциферных версий на некоторых сайтах.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2021/09/d...)
  2. OpenNews: 70% проблем с безопасностью в Chromium вызваны ошибками при работе с памятью
  3. OpenNews: Rust включён в число основных языков для разработки платформы Android
  4. OpenNews: Разработчики Chrome экспериментируют с языком программирования Rust
  5. OpenNews: Новая техника эксплуатации уязвимостей класса Spectre в Chrome
  6. OpenNews: Google занялся продвижением средств безопасной работы с памятью в открытом ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55859-chrome
Ключевые слова: chrome
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, макпыф (ok), 21:42, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про rust: этого стоило ожидать, гугл его активно поддерживает
     
     
  • 2.9, Урри (ok), 22:07, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гугловые манагеры посчитали, что обезьянок можно посадить еще и системные вещи писать, если у них в принципе отобрать возможность выстрелить себе в ногу. К сожалению, в качестве инструмента выбран был непродуманный раст.

    Что создаст огромный технический долг. Возможно, даже больший чем создал джаваскрипт, который сжег (в буквальном смысле) гигаватты энергии впустую, просто потому, что Айку был лень детально продумать архитектуру языка (на самом деле он даже и не собирался, так как джаваскрипт рассматривался как чисто ситуативное и временное решение).

    Ну что ж, можно только порадоваться, что гугл роет себе могилу сам. У нас скоро появится нормальная конкуренция, когда гугл не сможет (не захочет) тратить космические деньги на поддержку своего браузера.

     
     
  • 3.13, Enamel (ok), 22:24, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > обезьянок

    Кто такие обезьянки в твоём понимании?
    Люди не имеют права развиваться, набираться опыта?

    > непродуманный раст

    Если Раст по твоему мнению непродуманный, то боюсь представить какой анархией ты назовешь C/C++

    > гигаватты энергии впустую

    Раст же не скриптовый, у него тут всё ок

    > можно только порадоваться

    Какую могилу роют себе фанаты  сегфолтов и ub

    > не сможет (не захочет)

    Мне кажется, ты или не шаришь, или тролль
    Раст упрощает и удешевляет разработку своей удобной экосистемой/инфраструктуры и крутыми фишками языка
    В отличие от аналогов, где почти нет экосистемы

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 22:30, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если Раст по твоему мнению непродуманный, то боюсь представить какой анархией ты назовешь C/C++

    Именно так, непродуманный и недоделанный раст. И нечего тут представлять. Стройность и логичность C/C++ никто ещё не переплюнул и врятли сможет. А то что кто-то читать не умеет и для него многабукаф - ну так коров доить и не код писать.

    И не надо тут бла бла бла про выстрелить в ногу. Все эти проблемы решены уже 100 лет как.

    А вот непродуманность раста именно есть. До элегантности плюсовых шаблонов не дорастёт никогда, потому что эти обезьянки не в состоянии книжку прочитать.

    Этот обрубок несчастного тугодума в виде дженериков даже на долю не приблизился.

     
  • 4.21, Аноним (20), 22:31, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Какую могилу роют себе фанаты  сегфолтов и ub

    Никакую. Ибо хватит нести чущь. Твой раст валится с пол оборота точно так-же как современные плюсы. В тех-же местах.

    Не надо тут про примеры, тебе их тут уже кучу кидали. Но вы же укурились вхлам, для вас это всё другое.

     
  • 4.22, Аноним (22), 22:34, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Кто такие обезьянки в твоём понимании?

    Люди не имеют права развиваться, набираться опыта?

    Это емнип вид приматов из домена эукариотов. Отличаются базовыми навыками приобретаемыеми за еду и ничтяки. Получая желаемое быстро наглеют и ленятся.

    Опыт дело архиважное, но должно идти в прок. Чтоб в коня корм, раз уж зверские аллегории тут пошли.

    >Если Раст по твоему мнению непродуманный

    Ржавый продуман примерно как джава. Как оно работает в ынтерпрайзе знают чуть больше, чем все. А теппрь представим что крутить не некую прослойку для дбо, а ядро, где эти дбо в принципе крутятся.

    >Какую могилу роют себе фанаты  сегфолтов и ub

    В ынтерпрайзе все ок и долго, дорого, офигенно - выгодно всем сторона . Посмотрим на могилу от смуззибоев. Благо я уже перешел на полноценную ос, где кисс - это не чмавки на приветствие. А юникс вей еще не продан. Да.

    >Мне кажется, ты или не шаришь, или тролль

    Раст упрощает и удешевляет разработку своей удобной экосистемой/инфраструктуры и крутыми фишками языка
    В отличие от аналогов, где почти нет экосистемы

    Ну конечно же я не шарю. Вы вот шарящий скажите, что из безопасных высокоуровневых яп можно пощупать на хайлоаде. Вот матрикс сервер напоимер питоняши пилили 7 лет и внезапно ушли перепиливать на го с 0. Ага.вот и вся экосистема, кгутые фишки, инженеры за меня все продумали итд.

     

  • 1.3, Аноним (3), 21:47, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Google начинает эксперимент по тестированию возможного нарушения работы
    > сайтов после достижения браузером версии, состоящей из трёх цифр вместо
    > двух.

    какая трогательная заботка о веб-макакерах! Вот что попереломали сайты без https - это пофиг, это тестировать незачем. И так ведь ясно, что переломали.

     
     
  • 2.10, Qwerty (??), 22:08, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас бы 2k21 стенать по сайтам без HTTPS. Даже не представляю такой луддизм, голый HTTP не видел лет пять.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 22:39, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пиши в 0x7E5, так твоё мнение будет ценнее.
     
  • 2.16, Enamel (ok), 22:27, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорян, но на сайты без https действительно пофиг, раз уж им пофиг на безопасность пользователей
     

  • 1.4, Аноним (22), 21:51, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Про память. Насколько помню, скорость движка хромого обеспечена множественностью ассемблерных вставок. Их тоже на ржавый предполагается поменять?
    Будет лольно. Посмотрим как пойдет. Ведь ржавый - это недалекое будущее ядра линукс.

    Пс. Гнутым нужно новое ядро. Иначе погибель.

     
     
  • 2.17, Enamel (ok), 22:28, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    > Пс. Гнутым нужно новое ядро. Иначе погибель.

    Хочешь сказать, что гнутые старые консервы и не смогут выучить новый более качественный язык?
    Тонко.

     
     
  • 3.25, Аноним (22), 22:40, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно. Какчество в крайние годы так и прет!

    https://www.cvedetails.com/top-50-product-cvssscore-distribution.php

    Скорее бы пришли качественные языки, где инженера за тебя уже все продумали! Половина вебмакак ядреными пейсаками станут.

     

  • 1.5, Аноним (5), 21:57, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Позиция противников включения API Idle Detection сводится к тому, что информация о том, находится пользователь за компьютером или нет может рассматриваться как конфиденциальная. Кроме полезных применений данный API может использоваться и не для благих целей, например, для попыток эксплуатации уязвимостей во время отсутствия пользователя или для скрытия бросающейся в глаза вредоносной активности, такой как майнинг. При помощи рассматриваемого API также могут собираться сведения о шаблонах поведения пользователя и дневном ритме его работы. Например, можно узнать когда пользователь обычно уходит на обед или покидает рабочее место.

    Святая наивность. Будто бы 95% обывателям не плевать на какую либо конфиденциальность: они пользуются мессенджерами, которые показывают этот статус, им же сливают свой номер телефона вместе со всей контактной книгой; пользуются gmail и iCloud, где все сканируется; собственноручно выгружают в соцсети информацию о себе, и т.п.

     
  • 1.6, Fracta1L (ok), 22:03, 23/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:06, 23/09/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.11, Аноним (22), 22:08, 23/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:19, 23/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.14, Аноним (20), 22:25, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура. Наконецто это кривое поделье поразила ржавчина.

    Желаю скорейшего полного проржавения и умирания.

     
     
  • 2.18, Enamel (ok), 22:29, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я не фанат Хрома, но Ржавчина в данном контексте - новый рассвет, улучшение, развитие.
     
     
  • 3.26, Аноним (24), 22:41, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но Firefox ржавчина поразила ещё раньше. Куды податься?
     
     
  • 4.28, Аноним (22), 22:51, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dooble же.
     
  • 3.27, Аноним (12), 22:42, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создатели seL4 продемонстрировали формальную верификацию кода. Си кода.

    >> новый рассвет, улучшение, развитие

    В чём конкретно проявляется?

     

  • 1.23, анон (?), 22:38, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    судя по всему для того чтобы не включали фоном музыку с yt без премиума
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру