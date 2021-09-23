Критика включения API Idle Detection в Chrome 94. Эксперименты с Rust в Chrome

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|2.9, Урри (ok), 22:07, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Гугловые манагеры посчитали, что обезьянок можно посадить еще и системные вещи писать, если у них в принципе отобрать возможность выстрелить себе в ногу. К сожалению, в качестве инструмента выбран был непродуманный раст.
Что создаст огромный технический долг. Возможно, даже больший чем создал джаваскрипт, который сжег (в буквальном смысле) гигаватты энергии впустую, просто потому, что Айку был лень детально продумать архитектуру языка (на самом деле он даже и не собирался, так как джаваскрипт рассматривался как чисто ситуативное и временное решение).
Ну что ж, можно только порадоваться, что гугл роет себе могилу сам. У нас скоро появится нормальная конкуренция, когда гугл не сможет (не захочет) тратить космические деньги на поддержку своего браузера.
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|3.13, Enamel (ok), 22:24, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> обезьянок
Кто такие обезьянки в твоём понимании?
Люди не имеют права развиваться, набираться опыта?
> непродуманный раст
Если Раст по твоему мнению непродуманный, то боюсь представить какой анархией ты назовешь C/C++
> гигаватты энергии впустую
Раст же не скриптовый, у него тут всё ок
> можно только порадоваться
Какую могилу роют себе фанаты сегфолтов и ub
> не сможет (не захочет)
Мне кажется, ты или не шаришь, или тролль
Раст упрощает и удешевляет разработку своей удобной экосистемой/инфраструктуры и крутыми фишками языка
В отличие от аналогов, где почти нет экосистемы
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|4.20, Аноним (20), 22:30, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если Раст по твоему мнению непродуманный, то боюсь представить какой анархией ты назовешь C/C++
Именно так, непродуманный и недоделанный раст. И нечего тут представлять. Стройность и логичность C/C++ никто ещё не переплюнул и врятли сможет. А то что кто-то читать не умеет и для него многабукаф - ну так коров доить и не код писать.
И не надо тут бла бла бла про выстрелить в ногу. Все эти проблемы решены уже 100 лет как.
А вот непродуманность раста именно есть. До элегантности плюсовых шаблонов не дорастёт никогда, потому что эти обезьянки не в состоянии книжку прочитать.
Этот обрубок несчастного тугодума в виде дженериков даже на долю не приблизился.
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|4.21, Аноним (20), 22:31, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Какую могилу роют себе фанаты сегфолтов и ub
Никакую. Ибо хватит нести чущь. Твой раст валится с пол оборота точно так-же как современные плюсы. В тех-же местах.
Не надо тут про примеры, тебе их тут уже кучу кидали. Но вы же укурились вхлам, для вас это всё другое.
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|4.22, Аноним (22), 22:34, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Кто такие обезьянки в твоём понимании?
Люди не имеют права развиваться, набираться опыта?
Это емнип вид приматов из домена эукариотов. Отличаются базовыми навыками приобретаемыеми за еду и ничтяки. Получая желаемое быстро наглеют и ленятся.
Опыт дело архиважное, но должно идти в прок. Чтоб в коня корм, раз уж зверские аллегории тут пошли.
>Если Раст по твоему мнению непродуманный
Ржавый продуман примерно как джава. Как оно работает в ынтерпрайзе знают чуть больше, чем все. А теппрь представим что крутить не некую прослойку для дбо, а ядро, где эти дбо в принципе крутятся.
>Какую могилу роют себе фанаты сегфолтов и ub
В ынтерпрайзе все ок и долго, дорого, офигенно - выгодно всем сторона . Посмотрим на могилу от смуззибоев. Благо я уже перешел на полноценную ос, где кисс - это не чмавки на приветствие. А юникс вей еще не продан. Да.
>Мне кажется, ты или не шаришь, или тролль
Раст упрощает и удешевляет разработку своей удобной экосистемой/инфраструктуры и крутыми фишками языка
В отличие от аналогов, где почти нет экосистемы
Ну конечно же я не шарю. Вы вот шарящий скажите, что из безопасных высокоуровневых яп можно пощупать на хайлоаде. Вот матрикс сервер напоимер питоняши пилили 7 лет и внезапно ушли перепиливать на го с 0. Ага.вот и вся экосистема, кгутые фишки, инженеры за меня все продумали итд.
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|1.3, Аноним (3), 21:47, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Google начинает эксперимент по тестированию возможного нарушения работы
> сайтов после достижения браузером версии, состоящей из трёх цифр вместо
> двух.
какая трогательная заботка о веб-макакерах! Вот что попереломали сайты без https - это пофиг, это тестировать незачем. И так ведь ясно, что переломали.
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|2.10, Qwerty (??), 22:08, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сейчас бы 2k21 стенать по сайтам без HTTPS. Даже не представляю такой луддизм, голый HTTP не видел лет пять.
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|2.16, Enamel (ok), 22:27, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сорян, но на сайты без https действительно пофиг, раз уж им пофиг на безопасность пользователей
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|1.4, Аноним (22), 21:51, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Про память. Насколько помню, скорость движка хромого обеспечена множественностью ассемблерных вставок. Их тоже на ржавый предполагается поменять?
Будет лольно. Посмотрим как пойдет. Ведь ржавый - это недалекое будущее ядра линукс.
Пс. Гнутым нужно новое ядро. Иначе погибель.
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|2.17, Enamel (ok), 22:28, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пс. Гнутым нужно новое ядро. Иначе погибель.
Хочешь сказать, что гнутые старые консервы и не смогут выучить новый более качественный язык?
Тонко.
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|1.5, Аноним (5), 21:57, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Позиция противников включения API Idle Detection сводится к тому, что информация о том, находится пользователь за компьютером или нет может рассматриваться как конфиденциальная. Кроме полезных применений данный API может использоваться и не для благих целей, например, для попыток эксплуатации уязвимостей во время отсутствия пользователя или для скрытия бросающейся в глаза вредоносной активности, такой как майнинг. При помощи рассматриваемого API также могут собираться сведения о шаблонах поведения пользователя и дневном ритме его работы. Например, можно узнать когда пользователь обычно уходит на обед или покидает рабочее место.
Святая наивность. Будто бы 95% обывателям не плевать на какую либо конфиденциальность: они пользуются мессенджерами, которые показывают этот статус, им же сливают свой номер телефона вместе со всей контактной книгой; пользуются gmail и iCloud, где все сканируется; собственноручно выгружают в соцсети информацию о себе, и т.п.
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|1.14, Аноним (20), 22:25, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ура. Наконецто это кривое поделье поразила ржавчина.
Желаю скорейшего полного проржавения и умирания.
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|2.18, Enamel (ok), 22:29, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я не фанат Хрома, но Ржавчина в данном контексте - новый рассвет, улучшение, развитие.
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|3.27, Аноним (12), 22:42, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Создатели seL4 продемонстрировали формальную верификацию кода. Си кода.
>> новый рассвет, улучшение, развитие
В чём конкретно проявляется?
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|1.23, анон (?), 22:38, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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судя по всему для того чтобы не включали фоном музыку с yt без премиума
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