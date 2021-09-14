Обновление Chrome 93.0.4577.82 с устранением 0-day уязвимостей

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|1.1, Rev (?), 12:37, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Нихрена себе рeшето!
Firefox'у никогда не требуется таких резких обновлений с закрытием такого количества уязвимостей!
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|5.13, paulus (ok), 13:38, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Где больше пользователей, там больше найденных дырок.
Сам себя-то слышал? :) Это к хромиуму могло бы быть применимо, там хоть багтрекер есть :)
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|8.29, Аноним (12), 16:58, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Специально для тебя разжую и в ротик положу Осознал имбецильность предъявы, пис... текст свёрнут, показать
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|3.11, пох. (?), 13:09, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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только кусок js-движка у гугля стырили. И, кстати, кодеки гугловых форматов видео.
А на хрусте чтойта пока - пишутъ!
Переписывают, в смысле - вот CoC уже почти готовый.
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|2.21, Пофигист (?), 15:19, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не отверстие в пятой точке, а технологическое подключение служб безопасности
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|1.14, Аноним (14), 13:41, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пхаха... Выход за границы буфера и use-after-free. Причем уже использующиеся in the wild.
Просто какое-то ̶b̶u̶l̶l̶s̶h̶i̶t̶ с++ бинго. И как-то матерым гугловым погромистам ни smart pointer'ы, ни статический анализ не помог. К ним нужно срочно отправить пару опеннетовский Ыкспертов у которых "никогда ничего не падает" чтобы помогли!
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|2.24, Аноним (24), 15:38, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И как-то матерым гугловым погромистам ни smart pointer'ы, ни статический анализ не помог.
> К ним нужно срочно отправить пару опеннетовский Ыкспертов у которых "никогда ничего не падает" чтобы помогли!
Это сильно масштабно, дивизию opennet'4ikoff снаряжать..
Варианты направить:
- взвод DJB'ов
или
- роту rust'ов - ну чтобы раставляли "знаки препинания" для компилера, только где их найдешь, матерых - матeрые, все пристроены и в ынтырпрайзных масштабaх даже северней Шри-Ланки не плохо водятся, там сплошные "Yes - seniors".., как-ни крути второй jav' ы не выходит..; и вообще, так, в порядке юмора, от rust'a подозрительно разит белым cyпepмaтизмом, штырит нeинклюзивнocтью и т.д.
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|3.25, Аноним (24), 15:42, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FIX:
>>все пристроены и в ынтырпрайзных масштабaх даже северней Шри-Ланки не плохо водятся,
все пристроены и в ынтырпрайзных масштабaх даже северней Шри-Ланки залежей не наблюдается,
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|1.17, Ананоним (?), 13:58, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вообще все эти так называемые новости об отверстиях в ПО становятся такими неотделимыми от жизни... Ведь если создать непробиваемый продукт, то он сразу же переходит из разряда поделка для "масс" в разряд "средство специального назначения". А здесь уже всё совсем по-другому. И тобой могут заинтересоваться соответствующие службы. Помните что сделали с проектом truecrypt?
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|1.20, Хинкус (?), 15:05, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зато в Ubuntu до сих пор 92 версия, собирать лень, а Телеметрзиллу не лень
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|1.22, Аноним (22), 15:23, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот что бывает когда за нормальный C/C++ пускают веб макак не умеющих рабоать с памятью.
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|2.23, Аноним (23), 15:32, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Покажи хотя бы один проект на С/С++, который пишется не "веб-макаками", а никогда не ошибающимися и не бьющими память профессионалами
А, подожжи, твое сообщение просто жирный троллинг, да?
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