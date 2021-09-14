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Обновление Chrome 93.0.4577.82 с устранением 0-day уязвимостей

14.09.2021 12:30

Компания Google сформировала обновление Chrome 93.0.4577.82, в котором исправлены 11 уязвимостей, в том числе две проблемы, уже применяемые злоумышленниками в эксплоитах (0-day). Детали пока не раскрываются, известно лишь, что первая уязвимость (CVE-2021-30632) вызвана ошибкой, приводящей к записи за границу буфера в JavaScript-движке V8, а вторая проблема (CVE-2021-30633) присутствует в реализации API Indexed DB и связана с обращением к области памяти после её освобождения (use-after-free).

Среди других уязвимостей: две проблемы, вызванные обращением к памяти после её освобождения в API Selection и Permissions; неправильная обработка типов (Type Confusion) в движке Blink; переполнения буфера в прослойке ANGLE (Almost Native Graphics Layer Engine). Все уязвимости получили статус опасных. Критических проблем, которые по отдельности позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 93
  3. OpenNews: Chrome переведён на использование прослойки Ozone для систем с X11
  4. OpenNews: Google портирует Chrome для ОС Fuchsia
  5. OpenNews: Анализ влияния на производительность дополнений к Chrome
  6. OpenNews: Обновление Chrome 91.0.4472.164 с устранением 0-day уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55800-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Rev (?), 12:37, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Нихрена себе рeшето!
    Firefox'у никогда не требуется таких резких обновлений с закрытием такого количества уязвимостей!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:39, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, ладно! часто и у ферфокса критические апдейты.
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:40, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/55649-firefox
    ну-ну, и месяца нет, у 92 выпуска ещё не было эксцессов правда
     
     
  • 3.4, Rev (?), 12:44, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окей, одна дырка, но не 11.
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 12:45, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox просто не развивается
     
     
  • 5.6, Аноним (5), 12:46, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Firefox просто неуловимый Джо
     
     
  • 6.15, Аноним (2), 13:51, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно!
    по gs.statcounter.com доля МС Эджа больше ФФ.
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:28, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где больше пользователей, там больше найденных дырок.
     
     
  • 5.13, paulus (ok), 13:38, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Где больше пользователей, там больше найденных дырок.

    Сам себя-то слышал? :) Это к хромиуму могло бы быть применимо, там хоть багтрекер есть :)

     
     
  • 6.18, Аноним (12), 14:07, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ветку-то хоть читай прежде, чем отвечать, писатель.
     
     
  • 7.27, B (?), 16:44, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам-то читал, чукча-аноним?
     
     
  • 8.29, Аноним (12), 16:58, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Специально для тебя разжую и в ротик положу Осознал имбецильность предъявы, пис... текст свёрнут, показать
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:07, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ФФ он же на расте он полностью безопасен. Инфа сотка.
     
     
  • 3.11, пох. (?), 13:09, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только кусок js-движка у гугля стырили. И, кстати, кодеки гугловых форматов видео.

    А на хрусте чтойта пока - пишутъ!
    Переписывают, в смысле - вот CoC уже почти готовый.

     

  • 1.7, Ананоним (?), 12:51, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На ржавом предлагали уже переписать? Я бы на Ada переписал, раз плюнуть!
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 13:07, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Vlang https://vlang.io/
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:27, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перевписать/непереписать, но рассматривают варианты разные, среди всего прочего мелькал и раст

    https://www.chromium.org/Home/chromium-security/memory-safety

     

  • 1.8, Аноним (8), 12:59, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не баги, а технические отверстия АНБ.
     
     
  • 2.21, Пофигист (?), 15:19, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не отверстие в пятой точке, а технологическое подключение служб безопасности
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:41, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пхаха... Выход за границы буфера и use-after-free. Причем уже использующиеся in the wild.

    Просто какое-то  ̶b̶u̶l̶l̶s̶h̶i̶t̶ с++ бинго. И как-то матерым гугловым погромистам ни smart pointer'ы, ни статический анализ не помог. К ним нужно срочно отправить пару опеннетовский Ыкспертов у которых "никогда ничего не падает" чтобы помогли!

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:38, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И как-то матерым гугловым погромистам ни smart pointer'ы, ни статический анализ не помог.
    > К ним нужно срочно отправить пару опеннетовский Ыкспертов у которых "никогда ничего не падает" чтобы помогли!

    Это сильно масштабно, дивизию opennet'4ikoff снаряжать..

    Варианты направить:

    - взвод DJB'ов
    или
    - роту rust'ов - ну чтобы раставляли "знаки препинания" для компилера, только где их найдешь, матерых - матeрые, все пристроены и в ынтырпрайзных масштабaх даже северней Шри-Ланки не плохо водятся, там сплошные "Yes - seniors".., как-ни крути второй jav' ы не выходит..; и вообще, так, в порядке юмора, от rust'a подозрительно разит белым cyпepмaтизмом, штырит нeинклюзивнocтью и т.д.

     
     
  • 3.25, Аноним (24), 15:42, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FIX:
    >>все пристроены и в ынтырпрайзных масштабaх даже северней Шри-Ланки не плохо водятся,

    все пристроены и в ынтырпрайзных масштабaх даже северней Шри-Ланки залежей не наблюдается,

     

  • 1.16, Ананоним (?), 13:54, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоп-хоп, и в продакшн! Ну assert придумали для трусов!
     
  • 1.17, Ананоним (?), 13:58, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вообще все эти так называемые новости об отверстиях в ПО становятся такими неотделимыми от жизни... Ведь если создать непробиваемый продукт, то он сразу же переходит из разряда поделка для "масс" в разряд "средство специального назначения". А здесь уже всё совсем по-другому. И тобой могут заинтересоваться соответствующие службы. Помните что сделали с проектом truecrypt?
     
  • 1.19, Аноним (19), 14:15, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тем временем в Debian https://tracker.debian.org/pkg/chromium
     
  • 1.20, Хинкус (?), 15:05, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зато в Ubuntu до сих пор 92 версия, собирать лень, а Телеметрзиллу не лень
     
  • 1.22, Аноним (22), 15:23, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот что бывает когда за нормальный C/C++ пускают веб макак не умеющих рабоать с памятью.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:32, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажи хотя бы один проект на С/С++, который пишется не "веб-макаками", а никогда не ошибающимися и не бьющими память профессионалами

    А, подожжи, твое сообщение просто жирный троллинг, да?

     

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