Chrome переведён на использование прослойки Ozone для систем с X11

|
|1.1, Аноним (1), 11:39, 29/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–17 +/–
|
а вот на винде нет такого секса с зоопарком ОкМ, бедные её хомяки
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 11:46, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Да, есть один дефолтный, и тот убогий и не справляющийся со своими обязанностями. Но да, саппортить одно Г вместо зоопарка качественных оконных менеджеров проще.
|
|
|
|3.5, leibniz (??), 11:51, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но да, саппортить одно Г вместо зоопарка качественных оконных менеджеров проще
ахах один хотя бы назови без тирингов работающий, не падающий, что бы работал адекватно со ВСЕМИ типами окон
|
|
|
|4.6, Анонимъ (?), 11:56, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Хотя бы один на всю индустрию включая офтопики? Нет таких. Везде свои костыли и баги. Sad but true.
|
|4.30, Аноним (30), 13:08, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
>один хотя бы назови без тирингов работающий
Да любой, который на железе AMD работает. Пинайте свою невидию ненаглядную, чтобы она блобьё фиксила, хотя бы в перерывах между облизываем майнеров всяких.
|
|
|
|5.85, Аноним (85), 15:04, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Завал карточек АМД в магазинах! И все по рекомендованным ценам. Майнеры плачут, проходят мимо, возвращаются и снова плачут.
|
|3.7, Аноним (7), 11:57, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Да, есть один дефолтный, и тот убогий и не справляющийся со своими обязанностями.
У 1 миллиарда человек справляется, но у Линукс фанов - нет.
Галлюцинации, уважаемый?
А ещё в Windows можно
1) Убить display manager (dwm.exe) и ничего не упадёт
2) Поменять/перезапустить/удалить драйвера видео на ходу и все приложения будут работать дальше (окромя игр)
Линукс пользователи могут об этом только плакать и страдать.
// b.
|
|
|
|
|
|5.124, InuYasha (??), 19:32, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
правда штолле? я уже который год читаю такие каменты и даже расхачивается на него апгрейдиться...
|
|4.17, Аноним (17), 12:13, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> 2) Поменять/перезапустить/удалить драйвера видео на ходу и все приложения будут работать дальше (окромя игр)
Будут и игры работать, проверено.
|
|
|
|5.20, Аноним (20), 12:31, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
При падении драйвера игры ожидаемо умирают, могут ещё и в бсод утащить. Проверено. Некоторые правда автоматически переключаются в режим софтрендера, но это странно. Кстати, не только игры, любые приложения могут упасть и утащить в бсод. Лучше так не делать. Но в теории да, перезапуск видеодрайвера хоткеем тоже отличная фича. Нвидия очень плакалась, что в линуксе это невозмжоно, но инженеры не зря хлеб едят и запилили таки перезапуск драйвера без паники. Выглядит это как полное зависание секунд на 10 и карта ресетится и дальше работает. Вот, а раньше не было такого.
|
|
|
|6.27, Аноним (17), 12:48, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ээ… ну перезапустить-то игру, конечно, придётся. Обычно и браузер перезапускать надо. Но это и так очевидно.
|
|
|
|7.76, Аноним (7), 14:39, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Firefox молча продолжает работает после переустановки ядер NVIDIA - окном моргнёт и всё.
Игры никогда не пробовал. Плюс, выгружаю MSI Afterburner - он вполне может не давать нормально выгрузить драйвера, ибо жёстко к ним цепляется.
// b.
|
|4.33, Аноним (33), 13:13, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> У 1 миллиарда человек справляется
Это неверно. Постоянно фокус уплывает не куда надо... В XP такого не было! А начиная с dwm.exe постоянные баги. То Alway on Top начинает игнорить, то фокус через панель задач не переключить, то z-order ломается. Лет 10 подобные баги наблюдаю в программах с более чем 1 окном. Майкрософту на это пофиг, воспроизвести тяжело, но на практике с подобным постоянно сталкиваются простые пользователи и ноют об этом достаточно часто...
> Убить display manager (dwm.exe) и ничего не упадёт
В X11 может не быть оконного менеджера от слова совсем. X-сервер и оконный менеджер - это разные вещи. Можешь убивать и перезапускать wm хоть до посинения.
|
|
|
|5.37, Аноним (37), 13:26, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Можешь убивать и перезапускать wm хоть до посинения.
А иксы могу перезапускать хоть до посинения?
|
|
|
|6.41, Аноним (41), 13:29, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
А может не надо путать оконный сервер и оконный менеджер? Преслоутый DWM.exe это оконный менеджер. В исках можно запускать любые оконные мендежеры на лету. Если в венде упадёт оконный сервер (он же графический стек) - упадёт вообще всё и будет BSOD или полный висяк. Вы такого никогда не видели, судя по всему.
|
|
|
|7.44, Аноним (37), 13:33, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
> Если в венде упадёт оконный сервер (он же графический стек) - упадёт вообще всё и будет BSOD или полный висяк
Расскажи, как это воспроизвести, пожалуйста
> Вы такого никогда не видели, судя по всему.
Конечно не видел, зато на линуксе насмотрелся
|
|
|
|
|
|9.69, Аноним (37), 14:27, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну раз невыдуманные, то ты мне расскажешь, как на венде воспроизвести твои пробл... текст свёрнут, показать
|
|8.111, Хру (?), 17:09, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ищи кучу CVE в Win32k sys Аналог иксов это он, и он в пространстве ядре исполня... текст свёрнут, показать
|
|6.42, Аноним (33), 13:31, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> А иксы могу перезапускать хоть до посинения?
В тексте было про dwm.exe. Его аналог - это wm.
Тут от программы зависит. Я делал программы, которые переподключаются при ошибке, но это решение очень тупое и неправильное... Для хомячка, у которого кроме :0 ничего никогда не бывает пойдёт... А в остальных случаях так делать нельзя.
|
|
|
|7.59, Аноним (7), 14:09, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
1. В Wayland DM = граф подсистема. Тут все за этот понос топят, а крах Wayland DM = крах всех граф приложений.
2. Падения графической подсистемы в Windows я видел последний раз в Windows XP SP0 (nv4_mini.sys BSOD). С тех пор как-то всё очень стабильно. Ещё помогает, что Windows может перезапускать упавшие драйвера видео на ходу. В Линукс падение графического драйвера = kernel panic.
Супер система.
// b.
|
|6.141, maximnik0 (?), 22:29, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А иксы могу перезапускать хоть до посинения?
Да можно,но плата-снижение скорости.Открою небольшой секрет-можно иметь 2 видиокарты и 2 сервера и переключаться между ними.Vga свич,костыли конечно,но работающие решение.А можно (при отсуствие 2-й видиокарты) запустить 2-й виртуальный сервер (как называемый отладочный или псевдосервер).Да на старом альте (2.2) вообще одно время можно было ядра перезагружать до посинения, не то что X-сы.Проблема была с сетью,рвались соеденения.
|
|5.63, Аноним (7), 14:12, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Это неверно. Постоянно фокус уплывает не куда надо...
Не слышал о таком. Мб, стоит перестать ставить на систему всякое г*вно, которое вываливает pop-ups во время работы.
> А начиная с dwm.exe постоянные баги.
А, что, только у уникальных пользователей opennet?
> . То Alway on Top начинает игнорить, то фокус через панель задач не переключить, то z-order ломается.
Видео будет? Желательно не на Windows 10 Ultimate Zver Edition + 100500 "улучшателей", а на ванильной Windows 10.
> воспроизвести тяжело
vs
> с подобным постоянно сталкиваются
Так вы врёте нагло или привираете?
> Можешь убивать и перезапускать wm хоть до посинения.
В Wayland всё очень сказочно стало, да.
// b.
|
|
|
|6.120, Аноним (33), 18:31, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нагло вру, конечно же https forum ixbt com topic cgi id 22 88229 https soci... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.123, Аноним (7), 19:20, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Погугли, дофига "поломанного" софта. И официальный ответ wontfix.
Опять гуглить, вместо аргумента? Примерно ~200 человек, которых я лично знаю, используют 0 always on top приложений и имеют ноль проблем с этим.
> wayland-сервере... Решение, ИМХО, спорное, но оно уже несколько лет как включено.
Включено или работает? Потому что я прям щас могу воспроизвести это.
Pi здеть не мешки ворочать, да.
Мне неинтересны теоретические решения. Фактически под Xorg я могу убивать DM, а в Wayland DM = Xorg, так что как-то очень фигово получается.
Когда в Wayland завезут аналог Xorg, который будет stable как гора, тогда поговорим.
// b.
|
|
|
|8.150, Аноним (33), 23:52, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ссылки просто так привёл попробуй почитать о чём там народ пишет 201-й, 202-... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.152, Аноним (7), 00:13, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Т е проблемы у 0 1 пользователей Windows Это нестрашно Я не знаю что за Mess... большой текст свёрнут, показать
|
|4.34, AleksK (ok), 13:19, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Вот не надо тут рассказывать про драйвера на ходу. После обновления драйверов без перезагрузки вылазит куча багов. Например я частенько вижу что перестаёт работать меню пуск,а ведь большинство неэникейщиков не знает даже базовые горячие клавиши и что с этим делать не знает ресетают или выдирают вилку из розетки.
|
|
|
|5.54, Аноним (7), 13:58, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
У пользователей AMD всё это выше крыши, да. С NVIDIA я обновляю драйвера без перезагрузки уже лет 15 со времён Windows XP и ни разу ещё не приходилось перезагружаться.
Ах, да, и всякие DDU тоже никогда не пользовался, зато AMD чуть ли не на страницах сайта пишут, что этой программой следует пользоваться.
Ах, да, ещё индусы, которые пишут драйвера AMD, устраивают помойку на винте - на r/AMD постоянно посты, что люди находят старые версии драйверов, которые весят десятки гигабайт.
Ещё AMD складывает MSI файлы инсталляторов куда-то в AppData/Roaming/AMD - зачем? Непонятно.
// b.
|
|
|
|6.135, AleksK (ok), 21:33, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зато на Linux сейчас с AMD которые работают на andgpu гораздо меньше проблем
|
|5.57, Я топтал твои мозги (?), 14:05, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Большинство "неэникейщиков" ведут себя одинаково на любой ОС. Кто не может заучить горячие клавы под виндой не заучит их и под линуксом. Но мы ж тут на впопеннетах минимум продвинутыми юзерами себя мним, а то и тыжпрограмистами 🤣
|
|5.87, iPony129412 (?), 15:06, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> После обновления драйверов без перезагрузки вылазит куча багов. Например я частенько вижу что перестаёт работать меню пуск
Да, бывает
|
|4.38, Аноним (41), 13:26, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> 2) Поменять/перезапустить/удалить драйвера видео на ходу и все приложения будут работать дальше (окромя игр)
Конечно ничего не упадёт, просто будет access denied и ничего не установится, в лучшем случае. В худшем потом придётся вычищать остатки не установленного драйвера (да, да, я смотрю на тебя, АМД). А ещё создать файл через winapi с доступом к нему других программ - тот ещё гемморой.
|
|
|
|5.55, Аноним (7), 14:00, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Вам видео прямо щас записать, как на 10ке я на ходу обновляю драйвера NVIDIA и _всё_ потом работает как часы? Без "вычищения" чего-то и использования сторонних программ.
Сколько вранья от Линукс и AMD пользователей - просто жуть.
// b.
|
|
|
|6.94, Аноним (20), 15:28, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это касается только отдельных операций, после некоторых можно нарваться на нестабильность и бсоды. У нвидиа драйвер обычно способен обновиться без перезагрузки. Обычно. Но это заслуга нвидии в значительной мере.
|
|
|
|7.95, Аноним (20), 15:33, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кстати, если в линуксе погасить иксы, блоб тоже без проблем заменяется на новую версию. И там и там повреждение памяти необратимо, но венда как правило пытается продолжать работать когда уже всё посыпалось и пошло в разнос. Такое себе достижение. Именно по этой причине я и предпочитаю линукс, он не пытается делатьхорошую мину при плохой игре и сразу сообщает, если что-то пошло совсем не так, как ожидалось. Но с опенсорсными дровами это не работает, мои проблемы с звуковыми карточками тому подтверждение. В эту же кучу вайвай и сетевухи с их прошивками.
|
|4.52, anonymous (??), 13:56, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лично мне тяжело работать в window-ом WM. Как там сделать интерфейс а-ля suckless DWM или awesome? И я долго был виндовым пользователем, а потом ш5л долгий путь по пониманию какой интерфейс мне удобен (то есть не надо меня убеждать в том, что я не понимаю, что на самом деле мне нужно)
|
|
|
|
|
|6.60, Анончик (?), 14:10, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Wayland DM crash = crash всего, драйвера видео на ходу перезагрузить нельзя без kill'а всех граф приложений
Когда ты выучишь что в линуксе модули ядра, в маке kext, а не драйверы, приходи погорим
|
|
|
|7.64, Аноним (7), 14:16, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А, так вы пришли по поводу имён тут поговорить? LOOOOOOOOOL
Т.е. если я, пользователь линукса с 1997 года, называю модули "драйверами", то это отменяет всё, что я говорю? LOOOOOOOOOOOL
Да, кстати, многие разрабы (!!) линукс ядра называют модули ... "драйверами" - вам надо срочно (!!!) вмешаться:
https://www.kernel.org/doc/html/latest/search.html?q=driver&check_keywords=yes
// b.
|
|
|
|
|
|9.72, Аноним (7), 14:36, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Отлично всё характеризует, да От перемены понятий Линукс неожиданно лишается вс... текст свёрнут, показать
|
|4.58, Анончик (?), 14:06, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>А ещё в Windows можно
>1) Убить display manager (dwm.exe) и ничего не упадёт
>2) Поменять/перезапустить/удалить драйвера видео на ходу и все приложения будут работать дальше >(окромя игр)
>Линукс пользователи могут об этом только плакать и страдать.
как же я страдаю что у меня нет dwm.exe, ой как страдаю и все время плачу )))
Клоуны от IT
|
|
|
|
|
|6.108, Анончик (?), 17:01, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очень рад что вы обладаете сократительными знаниями о том чем я пользуюсь
|
|4.116, Урри (ok), 18:17, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А ещё в Windows можно
...залогиниться удаленно второму юзеру и первый дальше спокойно сможет работать с неэксклюзивным доступом к видеосистеме.
ой, шит, нельзя.
|
|3.138, Аноним (138), 22:15, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только в отличие от xorg он не крашится по 4 раза в день. Я уже подумываю о сносе всего этого дерьма и возвращении обратно на винду с Visual Studio, ибо достало уже. (Wayland же крешится полностью при запуске определённых приложений, поэтому ни о каком waylandе и речи быть не может).
|
|2.11, бедный буратино (ok), 12:03, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> а вот на винде нет такого секса с зоопарком ОкМ
я помню, перед выходом, по-моему, висты, предлагалось всё переписать на некий новый Avalon, вместо старой оконной системы. чем дело закончилось, не знаю, я за windows тогда уже перестал следить.
а, вспомнил, ещё были манифесты в winxp, без которых (да и с которыми, впрочем, тоже) половина программы могла выглядеть в стиле xp, а другая половина в стиле старых виндовс
|
|
|
|3.29, Карабьян (?), 13:04, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Таки переписали тогда, и стало невозможно той версией винды пользоваться даже на новом компьютере. Драйвер зато мог падать и сам восстанаваливаться , да
|
|2.36, Аноним (41), 13:24, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Windows 11 смеётся тебе в лицо, Аноним. Когда тебе придётся весь софт перепиливать под Win 11, будешь вспоминать X11 добрым словом.
|
|
|
|3.62, Я топтал твои мозги (?), 14:12, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Что там переписывать? вин11 это чуть изменённая вин10🤣
Основная цель выпуска вин11 это окончательный отказ от 32бит(в десятке их ещё поддерживают и обновляют(теже планшеты с 64бит атомами и 32бит виндами), а в 11 фсё), а всё остальное враньё от мс-маркетологов на которое ты по-ходу повёлся.
|
|
|
|4.71, Аноним (7), 14:32, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Они отказываются только от 32bit ядра в угоду повышенной безопасности - что собственно очень неплохо.
Вторая причина - можно перестать тестировать 32bit драйвера - сертификация WHQL стоит нехилых денег для самой Microsoft - это вагон сотрудников и инфраструктуры.
Третья причина - не надо поддерживать дикий объём кода для совместимости с i686.
Четвёртая причина - не надо извращаться для software реализации некоторых фич (PAE), которые гарантированно есть только в x86-64 (например, SSE/SSE2, NX bit).
Одни плюсы.
Минус только в том, что надо грузить вагон 32bit библ для запуска 32bit приложений, ибо 32bit софта ещё навалом. Тот же Steam - 32bit приложение :-(
// b.
|
|
|
|5.102, Михрютка (ok), 16:11, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Они отказываются только от 32bit ядра в угоду повышенной безопасности
Что за полумеры, пусть уже на 128 бит переходят, будет ваще совсем безопасно.
|
|
|
|6.103, Аноним (7), 16:22, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Они отказываются только от 32bit ядра в угоду повышенной безопасности
> Что за полумеры, пусть уже на 128 бит переходят, будет ваще совсем
> безопасно.
Пора закончить школу и выяснить сколько памяти могут адресовать 64bit процессоры и нужны ли нам 128бит вычисления.
Ага, и стоит прикинуть на сколько увеличится площадь кристалла и количество транзисторов для 128bit вычислений и насколько это практично. Hint: это безумие.
Чтобы тонко троллить, а у вас тут жирно и в общем идиотия, нужно хотя бы слегка понимать мать часть.
// b.
|
|
|
|7.107, Михрютка (ok), 16:54, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так чо там с безопасностью, товарищч?
А то модеру жаловаться мы все горазды, как румпель припечет.
|
|7.117, Урри (ok), 18:25, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ага, и стоит прикинуть на сколько увеличится площадь кристалла и количество транзисторов для 128bit вычислений и насколько это практично. Hint: это безумие.
Совсем немного, где-то на 5%.
https://i.ppfocus.com/2020/8/d47bf50.jpg
Прошу не забывать, что АЛУ и регистры в современных процессорах занимают очень маленькую часть кристалла. Основную часть занимает декодер, конвеер, бренч-предиктор, кеш, контроллеры периферии и тому подобная фигня. А они при переходе на 128-битную математику\шины не изменятся.
|
|
|
|8.119, Аноним (7), 18:27, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
L1 instruction cache будет плакать горькими слезами от 128 бит инструкций и реги... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.133, Урри (ok), 21:24, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
С чего вдруг Ну будет одна кеш-линия обслуживать немного меньше команд далеко ... текст свёрнут, показать
|
|4.125, InuYasha (??), 19:38, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Основная цель выпуска вин11
Посадка юзеров на аппаратные зонды и предпоследний шаг к устранению понятия собственности.
M$ уже внедряет DRM на базе Etherium, принуждает к TPM (и даже - вот это поворот! - наши Федералы уже не так противятся), телеметрии и вечному онлайну.
|
|3.68, Аноним (7), 14:24, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
А, что?
Пардон?
В Windows 11 большинство Win32 приложений из Windows 95 работает.
Вы неправильно написали слово "Новая версия Бубунта" для правильной работы которой нужно пересобрать всё (я утрирую, наверняка много что работает, но это не отменяет факт, что API/ABI совместимости в Linux кот наплкал - особенно forward compatibility - т.е. возможность собрать приложение в Distro версии N+1, чтобы оно работало в версии N - в Windows это элементарно, в Linux вообще почти часто никак).
// b.
|
|3.97, Аноним (97), 15:40, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Чел, я под окошки прилки пилю, не вводи людей в заблуждение, вин11 полет нормальный, в переспорке и прочих танцах нет необходимости. По фану можно гуй по гайдлайнам флюента прикрутить и радоваться дальше жизни
|
|2.45, Аноним (45), 13:35, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Настолько нет, что есть два разных api, традиционное win32 и новомодное winui, в которых даже шрифты рендерятся по-разному.
|
|
|
|2.136, мля (?), 21:56, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И не только проседать, а на ровном месте (5-6 безобидных рандомных сайтов) уходит в подкачку. Такая корпорация вообще должна забить на подобные школоподелки, а не подстраиваться под них.
|
|1.10, Аноним (10), 12:02, 29/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
А чего париться, иксы в 2022 есть смысл использовать только для специфического железа
|
|
|
|
|
|3.43, Аноним (41), 13:32, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И AMD. Я проверил - ДЕ не работают током. Даже жном. Но фанатики жнома всё сожрут - и отсуствие буфера-обмена между приложениями и глючащий композит (болезни венды, им не привыкать). Правда, справедливости ради, за последний год всё улучшелось.
|
|2.83, Урри (ok), 14:57, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для специфического - это современного, вы хотели сказать? Например, для HDR телеков и мониторов.
Ибо вяленый до сих пор так и не смог разродиться поддержкой 30 бит. А в просто иксах прописываешь "Depth 30" и вуаля, все работает "искарпки".
|
|
|
|3.144, Аноним (-), 23:13, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ибо вяленый до сих пор так и не смог разродиться поддержкой 30 бит. А в просто иксах прописываешь "Depth 30" и вуаля, все работает "искарпки".
Точно сам вяленый, а не твой композитор?
|
|
|
|2.98, Пикапика (?), 15:43, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бюджеты не те. Мозилле надо квоты на транснегров поддерживать да и зарплату CEO выплачивать.
|
|1.13, Шарп (ok), 12:06, 29/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
БОЛЬШИМИ БУКВАМИ: СДЕЛАЙТЕ АППАРАТНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ ПОД ЛИНУКСОМ. У меня 4К торомзит. chromium с патчами не предлагать. Гугл выключил синхронизацию для хромиума и прочих клонов. А я без неё не могу. Пришлось ставить chrome вместо chromium.
|
|
|
|2.99, Аноним (99), 15:45, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
а что за железо?
в нвидии ничего не работает, поддерживаются только va-api и то нормально только h264
соответственно можно включить аппаратное декодирование и плагином отключить всё кроме h264
|
|1.16, rvs2016 (ok), 12:11, 29/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
Переведён он там куда-нибудь или не переведён - не важно, т к его готовой сборк... большой текст свёрнут, показать
|
|1.18, Аноним (20), 12:23, 29/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Обещали, что будет быстрее, но на иксах glx намного быстрее и ozone тормозит больше, а egl и vulkan багованные и не возможно пользоваться, но когда можно они всё равно тормозят. Может на вейланде будет лучше, пока что вижу только минусы. И тормоза, на иксах анимации плавные хотя бы.
|
|
|
|2.78, iPony129412 (?), 14:42, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Так уже есть по сути в ChromeOS свою графическую систему этак с 2015 года поставляют вместо иксов.
|
|1.26, Хан (?), 12:45, 29/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Задолбали нытики нешарящие в комментах...
Wayland это не софт, не драйвер, это ПРОТОКОЛ! Он не может падать, тормозить, его реализации могут это делать, а могут и не делать
К примеру в Qt есть своя реализация Wayland для встроенных систем и там он показывает достойную производительность/надежность
|
|
|
|2.28, МояВенда (ok), 13:03, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> его реализации могут это делать, а могут и не делать
Ну вот в линуксе делают и от того что wayland - это просто протокол от этого не легче. Раньше был хотя бы X. Теперь X устарел, а wayland еще не готов, зато есть 100500 разных DE.
|
|2.40, Анон1 (?), 13:29, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Отличная надёжность у qt - до сих пор не поддерживает несколько мониторов нормально.
|
|
|
|3.132, Аноним (132), 20:51, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
При чём надежность к поддержке нескольких мониторов? Что такое надёжность Qt? И почему у меня Qt поддерживает несколько мониторов? Научишься свои мысли выражать - приходи, поговорим.
|
|1.32, Stax (ok), 13:11, 29/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Непонятно, а для систем с wayland тоже переведен на использование Ozone или нет? Почему только X11 перевели, в чем смысл-то?
|
|
|
|2.51, Аноним (51), 13:53, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Стас, смотри:
> До сих пор ... по умолчанию применялся старый бэкенд, жёстко привязанный к X11
> Использование Ozone позволяет обеспечить поддержку X11 и Wayland в одной сборке Chrome, не привязываясь к конкретной графической подсистеме
> Старый бэкенд, поддерживающий только работу через X11, планируется перевести в разряд устаревших...и удалть
|
|
|
|3.137, мля (?), 22:00, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
То есть это овно не готово и не будет готово ещё лет тридцать, потом его дропнут и начнут пилить новое, но мы бл удаляем поддержку иксов и ставим на поделку сорокалетних девственник. Гугл какого уя?
|
|
|
|
|
|5.143, мля (?), 23:11, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я браузером сейчас пользуюсь и он мля стал подтормаживать, а вяленый уже протух и нах никому не упёрся кроме гномосеков, которым через 2 дня в школу.
|
|4.149, Annoynymous (ok), 23:51, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> То есть это овно не готово и не будет готово ещё лет
> тридцать, потом его дропнут и начнут пилить новое, но мы бл
> удаляем поддержку иксов и ставим на поделку сорокалетних девственник. Гугл какого
> уя?
Люди читают жопой. Жопой люди читают.
Люди в целом хорошие, но жопой читают они.
|
|1.61, Аноним (61), 14:10, 29/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Что, хром тормозить перестал, слишком уж быстро работает? нужно как всегда еще одну прослойку, промокашку присобачить.
|
|1.84, Аноним (85), 15:01, 29/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Аххаха, я думал, здесь уже никого нет, ан нет, есть. И всё так же галлюцинируют по проклятой винде.
Всем успокоительного! Со слабительным.
Люнюксь обязательно победит.. когда-нибудь. Кого-нибудь. Может быть.
|
|1.86, Аноним (85), 15:06, 29/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Бл, в каком же паралельно-пипедном мирочке вы живёте? Такой не с каждыми грибами выдумаешь.
|
|1.104, ИмяХ (?), 16:33, 29/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Вот оно "развитие" технологий. Был Х11 и всё работало через него. Но кому-то он не понравился, и начал делать вауланд и продвигать его в массы. Так программистам пришлось писать код не только для Х11, но ещё и для вауланд. И тут кто-то теперь написал прослойку, чтобы программисты писали код под эту прослойку, вроде полезное дело. Но чую, кому-то не понравится эта прослойка, и он напишет другую прослойку со своими фичами, а кто-то ещё напишет ещё одну прослойку. И будет целый зоопарк этих прослоек, над которыми кто-то напишет ещё одну над-прослойку. И так прослойка на прослойке прослойками погоняет. И всё бОльшая часть ресурсов компьютера будет уходить на преодоление этих прослоек, а на полезный код оставаться все меньше. И потом придётся покупать мощный компьютер, чтобы просто отображать веб-странички. Спасибо разработчикам за "заботу"
|
|
|
|2.105, Аноним (7), 16:39, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
gt оверквотинг удален Wayland это безопасно , модно и современно Вы ниче... большой текст свёрнут, показать
|
|2.110, Аноним (92), 17:06, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Именно что был. В последнее время представляет из себя гору костылей и "всё работало" благодаря постоянному добавлению еще большего кол-ва костылей. А продвигают Wayland сами же разработчики X11.
Wayland это работа над ошибками X11.
|
|
|
|
|
|4.130, пох. (?), 20:36, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну что вы, что вы - они пишут свои ошибки, независимые от X11. Собственно, весь вафлянд - сплошная ошибка. В ДНК.
|
|3.129, пох. (?), 20:34, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Люди, зохававшие себе исходники X11 - вовсе не являются ее разработчиками. В лучшем случае - костылестроителями (на совести нынешнего "разработчика" только несколько экстеншнов).
А по факту в настоящее время - обычными саботажниками. Потому что rhbm платит им не за поддержку переносимой графической платформы, а за то чтобы она побыстрее перестала работать (в особенности в чем-то отличном от линукса, линукса и линукса).
Те кто были _разработчиками_ - давным-давно ушли. Ну или их ушли.
Многие остались с XFree86, перестав постепенно в нее комитить потому что ждуны ебилдов, разумеется, не пользовались, а rhbm не собиралась им собирать неправильную версию с неправильной лицензией.
|
|3.131, Аноним (-), 20:38, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А продвигают Wayland сами же разработчики X11.
Jim Gettys и Bob Schleifler продвигают Wayland где именно? Ссылочку можно?
|
|2.122, Анонище40k (?), 19:12, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Я вот вашего нытья не разделяю, детка это опен сорус, не нравится, форкай, юзай, развивай. Учитывая что вяленый пилят теже люди что и X11, то наверное им виднее как надо.
|
|2.148, Ordu (ok), 23:40, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не сцы. Даже когда не было вейланда, лишь редкий программист отваживался связываться с X11. Все пользовались gtk, qt, ecore, tcl/tk ... чем угодно, лишь бы не X11. И многие из этих тулкитов даже тогда умели работать поверх разных графических систем. Wayland в этом смысле ничего существенно не изменил.
То что гугл сейчас делает -- это какие-то мутные внутренние перенесения границ между абстракциями. Перестановки кроватей, короче. Хз, зачем это, я подозреваю, чтобы было бы удобнее распространять Chrome бинарями мимо пакетного менагера, но и нахрен кому это нужно? Разве кто-то пользуется chrome в linux? Мне кажется, что все используют chromium.
|
|
|
|2.112, Аноним (92), 17:16, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Пользователю Google Chrome не обязательно. По хорошему еще надо адресную строку скрывать, а то
мало ли на какие вредоносные сайты он будет заходить.
|
|1.126, Bdfybec (?), 19:38, 29/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Aura выполняется функции оконного менеджера (Aura shell), работающего через собственный композитный сервер и использующего доступные средства GPU для ускорения графических операций.
Неужели вычитать нельзя прежде чем публиковать такое косноязычие!?
|
|1.128, Ананоним (?), 20:24, 29/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
По моему мнению лучшая реализация графического интерфейса с точки зрения скорости работы и удобства для пользователя это Windows XP. Когда в висте выпилили аппаратное 2D ускорение, некоторые были в печали. Скорость отрисовки уменьшилась в разы. Есть в сети даже обзоры и измерялки. Это если поставишь драйвера WDDM типа для новья, без 2D функций ускоренных. Если старые драйвера, якобы будет работать ускорение на старом стиле интерфейса. А всё из-за свистоперделок и мифической безопасности (доступ к поверхности экрана). Хотя дыр маманегорюй всегда было и будет, но зато есть чем заняться :) Из винды делают монстра по сценарию скайпа, от WinApi классического скоро избавятся, и вот тогда... винда будет неповоротливое г.
|
|
|
|2.140, Annoynymous (ok), 22:23, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> По моему мнению лучшая реализация графического интерфейса с точки зрения скорости работы и удобства для пользователя это Windows XP.
Мир изменился, чувак. Windows XP понятия не имеет про HiDPI и архитектурно с ним работать не может.
|
|1.146, Аноним (146), 23:28, 29/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
- Парни, топы хотят, чтобы работало на всём и со всем!11
- Так, народ, пока накрываем треть кодовой базы фасадом, а там уже зарефачимся как-нибудь.
|
|1.153, мля (?), 00:23, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Хочу надпись "У вас окно в режиме инкогнито, вы это знаете? Если нет, то мы вам вот напоминаем, У ВАС РЕЖИМ ИНКОГНИТО!!!" на всю ширину экрана.
|