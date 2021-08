Chrome переведён на использование прослойки Ozone для систем с X11

5.37 , Аноним ( 37 ), 13:26, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Можешь убивать и перезапускать wm хоть до посинения. А иксы могу перезапускать хоть до посинения?

6.41 , Аноним ( 41 ), 13:29, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – А может не надо путать оконный сервер и оконный менеджер? Преслоутый DWM.exe это оконный менеджер. В исках можно запускать любые оконные мендежеры на лету. Если в венде упадёт оконный сервер (он же графический стек) - упадёт вообще всё и будет BSOD или полный висяк. Вы такого никогда не видели, судя по всему.

7.44 , Аноним ( 37 ), 13:33, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – > Если в венде упадёт оконный сервер (он же графический стек) - упадёт вообще всё и будет BSOD или полный висяк Расскажи, как это воспроизвести, пожалуйста > Вы такого никогда не видели, судя по всему. Конечно не видел, зато на линуксе насмотрелся 8.53 , Аноним ( 53 ), 13:57, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – текст свёрнут, показать Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать ... 9.69 , Аноним ( 37 ), 14:27, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ну раз невыдуманные, то ты мне расскажешь, как на венде воспроизвести твои пробл... 10.142 , maximnik0 ( ? ), 22:40, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать M поступил просто,запретил начиная с 7 старым приложениям обращаться по Vesa 2-... 11.147 , Аноним ( 37 ), 23:31, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать что за сеттлер ссылку в студию... 8.111 , Хру ( ? ), 17:09, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ищи кучу CVE в Win32k sys Аналог иксов это он, и он в пространстве ядре исполня... 9.118 , Аноним ( 7 ), 18:25, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Т е по факту у вас ничего нет OK ... 6.42 , Аноним ( 33 ), 13:31, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > А иксы могу перезапускать хоть до посинения? В тексте было про dwm.exe. Его аналог - это wm. Тут от программы зависит. Я делал программы, которые переподключаются при ошибке, но это решение очень тупое и неправильное... Для хомячка, у которого кроме :0 ничего никогда не бывает пойдёт... А в остальных случаях так делать нельзя.

7.46 , Аноним ( 37 ), 13:36, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну то есть не могу перезапускать иксы до посинения

7.59 , Аноним ( 7 ), 14:09, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – 1. В Wayland DM = граф подсистема. Тут все за этот понос топят, а крах Wayland DM = крах всех граф приложений. 2. Падения графической подсистемы в Windows я видел последний раз в Windows XP SP0 (nv4_mini.sys BSOD). С тех пор как-то всё очень стабильно. Ещё помогает, что Windows может перезапускать упавшие драйвера видео на ходу. В Линукс падение графического драйвера = kernel panic. Супер система. // b.

6.141 , maximnik0 ( ? ), 22:29, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А иксы могу перезапускать хоть до посинения? Да можно,но плата-снижение скорости.Открою небольшой секрет-можно иметь 2 видиокарты и 2 сервера и переключаться между ними.Vga свич,костыли конечно,но работающие решение.А можно (при отсуствие 2-й видиокарты) запустить 2-й виртуальный сервер (как называемый отладочный или псевдосервер).Да на старом альте (2.2) вообще одно время можно было ядра перезагружать до посинения, не то что X-сы.Проблема была с сетью,рвались соеденения.

5.63 , Аноним ( 7 ), 14:12, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Это неверно. Постоянно фокус уплывает не куда надо... Не слышал о таком. Мб, стоит перестать ставить на систему всякое г*вно, которое вываливает pop-ups во время работы. > А начиная с dwm.exe постоянные баги. А, что, только у уникальных пользователей opennet? > . То Alway on Top начинает игнорить, то фокус через панель задач не переключить, то z-order ломается. Видео будет? Желательно не на Windows 10 Ultimate Zver Edition + 100500 "улучшателей", а на ванильной Windows 10. > воспроизвести тяжело vs > с подобным постоянно сталкиваются Так вы врёте нагло или привираете? > Можешь убивать и перезапускать wm хоть до посинения. В Wayland всё очень сказочно стало, да. // b.

6.120 , Аноним ( 33 ), 18:31, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Нагло вру, конечно же https forum ixbt com topic cgi id 22 88229 https soci... 7.123 , Аноним ( 7 ), 19:20, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Погугли, дофига "поломанного" софта. И официальный ответ wontfix. Опять гуглить, вместо аргумента? Примерно ~200 человек, которых я лично знаю, используют 0 always on top приложений и имеют ноль проблем с этим. > wayland-сервере... Решение, ИМХО, спорное, но оно уже несколько лет как включено. Включено или работает? Потому что я прям щас могу воспроизвести это. Pi здеть не мешки ворочать, да. Мне неинтересны теоретические решения. Фактически под Xorg я могу убивать DM, а в Wayland DM = Xorg, так что как-то очень фигово получается. Когда в Wayland завезут аналог Xorg, который будет stable как гора, тогда поговорим.



// b. 8.150 , Аноним ( 33 ), 23:52, 29/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ссылки просто так привёл попробуй почитать о чём там народ пишет 201-й, 202-... 9.152 , Аноним ( 7 ), 00:13, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Т е проблемы у 0 1 пользователей Windows Это нестрашно Я не знаю что за Mess... 10.154 , Аноним ( 33 ), 00:48, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не дискутируй, но матчасть знать надо На видео по ссылке после рестарта wayland... 11.155 , Аноним ( 7 ), 00:53, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вас зовут David Edmudson Нет До свидание ...