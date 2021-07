Обновление Chrome 91.0.4472.164 с устранением 0-day уязвимости

4.6 , An ( ?? ), 09:41, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сведения самые свежайшие. Вот прям сейчас пользуюсь и тем и другим. Дистрибутивы - arch и void. Там, как известно, самые свежие версии.

4.8 , Oe ( ? ), 09:43, 16/07/2021
Даааа, конечно. Хром держит 1080p 60fps в ютубе на старом железе без аппаратного декодера, а фокс уже нет. До того как фокс начали переписывать растом всё было в точности наоборот.

5.9 , _hide_ ( ok ), 09:47, 16/07/2021
А раньше вообще не заморачивались и открывали видео на ютубе в браузере внешним плагином (VLC, MPV, FLASH и т.д.) и не жаловась на томоза даже на слабом железе.

Сейчас этому железу не хватит памяти даже ютуб открыть, не то, чтобы видосики смотреть.

6.11 , Аноним ( 11 ), 09:48, 16/07/2021
"Не заморачиваться" - это именно открывать страницу yt в браузере и просто смотреть на ней видео. А внешние плагины - это как раз заморачиваться.

7.12 , _hide_ ( ok ), 10:05, 16/07/2021
> "Не заморачиваться" - это именно открывать страницу yt в браузере и просто

> смотреть на ней видео. А внешние плагины - это как раз

> заморачиваться. Вообще, Флеш шёл когда-то чуть ли по умолчанию, а VLC|MPV ставился в 90% случаев, чтобы смотреть фильмы, а то, что и браузер начинал видосики показывать живее, никто и не задумывался.

7.16 , _kp ( ok ), 12:28, 16/07/2021
Внешние плагины - это ж нативный код, а не полу интерпретаторы и песочницы. Потому и работало на слабых устройствах, а помимо устаревших десктопов есть устройства на АRM, субноутбуки, которые из за малых размеров обычно тормозные, ну и есть ещё ресурс батареи у ноутбуков, который нативные приложения расходуют экономнее.

5.10 , Total Anonimus ( ? ), 09:47, 16/07/2021
Фокс на стареньком ноуте вполне крутит , настраивать не умеете .

6.17 , _kp ( ok ), 12:33, 16/07/2021
Подтверждаю. В умелых руках крутит и на железе бывшим и 10лет назад уже устаревшим. На самом деле сделать браузер, что бы из коробки всё работало - не проблема. Прогрессивные нововведения не для того что бы любой дурак мог пользоваться, а что бы дураки могли писать значительную чась кода.