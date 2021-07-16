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Обновление Chrome 91.0.4472.164 с устранением 0-day уязвимости

16.07.2021 09:06

Компания Google сформировала обновление Chrome 91.0.4472.164, в котором исправлены 8 уязвимостей, в том числе проблема CVE-2021-30563, уже применяемая злоумышленниками в эксплоитах (0-day). Детали пока не раскрываются, известно лишь, что уязвимость вызвана неправильной обработкой типов (Type Confusion) в JavaScript-движке V8.

Среди других уязвимосией: три проблемы с обращением к памяти после её освобождения (Use after free) в V8, Blink XSLT и WebSerial; ещё одна проблема с обработкой типов (Type Confusion) в V8; переполнения буферов в ANGLE и WebXR.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: В Chrome 94 появится режим HTTPS-First
  3. OpenNews: Прекращение поддержки сторонних Cookie в Chrome отложено до 2023 года
  4. OpenNews: Google признал неудачным эксперимент с показом только домена в адресной строке Chrome
  5. OpenNews: Обновление Chrome 91.0.4472.101 с устранением 0-day уязвимости
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 91
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55494-chrome
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 09:07, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Переписывайте уже на безопасный раст
     
     
  • 2.2, An (??), 09:29, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Firefox уже частично переписали. В сравнении с сабжем - дикий тормоз. И это его еще переписали не полностью.
     
     
  • 3.4, Total Anonimus (?), 09:38, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас сильно устаревшие сведения . Сейчас это хром - тормоз , по сравнению с фоксом .
     
     
  • 4.6, An (??), 09:41, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сведения самые свежайшие. Вот прям сейчас пользуюсь и тем и другим. Дистрибутивы - arch и void. Там, как известно, самые свежие версии.
     
  • 4.8, Oe (?), 09:43, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Даааа, конечно. Хром держит 1080p 60fps в ютубе на старом железе без аппаратного декодера, а фокс уже нет. До того как фокс начали переписывать растом всё было в точности наоборот.
     
     
  • 5.9, _hide_ (ok), 09:47, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А раньше вообще не заморачивались и открывали видео на ютубе в браузере внешним плагином (VLC, MPV, FLASH и т.д.) и не жаловась на томоза даже на слабом железе.
    Сейчас этому железу не хватит памяти даже ютуб открыть, не то, чтобы видосики смотреть.
     
     
  • 6.11, Аноним (11), 09:48, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "Не заморачиваться" - это именно открывать страницу yt в браузере и просто смотреть на ней видео. А внешние плагины - это как раз заморачиваться.
     
     
  • 7.12, _hide_ (ok), 10:05, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > "Не заморачиваться" - это именно открывать страницу yt в браузере и просто
    > смотреть на ней видео. А внешние плагины - это как раз
    > заморачиваться.

    Вообще, Флеш шёл когда-то чуть ли по умолчанию, а VLC|MPV ставился в 90% случаев, чтобы смотреть фильмы, а то, что и браузер начинал видосики показывать живее, никто и не задумывался.

     
  • 7.16, _kp (ok), 12:28, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внешние плагины - это ж нативный код, а не полу интерпретаторы и песочницы. Потому и работало на слабых устройствах, а помимо устаревших десктопов есть устройства на АRM, субноутбуки, которые из за малых размеров обычно тормозные, ну и есть ещё ресурс батареи у ноутбуков, который нативные приложения расходуют экономнее.
     
  • 5.10, Total Anonimus (?), 09:47, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Фокс на стареньком ноуте вполне крутит , настраивать не умеете .
     
     
  • 6.17, _kp (ok), 12:33, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю. В умелых руках крутит и на железе бывшим и 10лет назад уже устаревшим.

    На самом деле сделать браузер, что бы из коробки всё работало - не проблема. Прогрессивные нововведения не для того что бы любой дурак мог пользоваться, а что бы дураки могли писать значительную чась кода.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:31, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браузер для тех кто не знает что такое значок замка в адресной строке
     
  • 1.5, Total Anonimus (?), 09:40, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что это за уязвимости , что четыре дня до релиза 92 не дотерпели ?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:43, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >уже применяемая злоумышленниками в эксплоитах
     

  • 1.13, ыы (?), 10:48, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а унгуглед тоже так же быстро обновится?
     
     
  • 2.14, ъъ (?), 11:47, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше, чем через пару дней, не будет.
     

  • 1.15, мля (?), 12:17, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что эта уязвимость может сделать моей системе, как вредят, что ломают? Узнают мои пароли... к чему? У меня нет паролей ни к чему, сломают ядро или тупо увидят картинки голых баб?)
     
     
  • 2.18, RomanCh (ok), 12:48, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майнер поставят и включат в ботнет который дудосить кремлин.ру будет. А потом будешь объяснять тов. майору что ты патриот а это злые хакеры.
     
     
  • 3.19, мля (?), 12:55, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда поставят? Как они это сделают без прав root? Возможно ли этой уязвимостью получить доступ к root?
     
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