Обновление Chrome 91.0.4472.164 с устранением 0-day уязвимости

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|2.2, An (??), 09:29, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Firefox уже частично переписали. В сравнении с сабжем - дикий тормоз. И это его еще переписали не полностью.
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|4.6, An (??), 09:41, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сведения самые свежайшие. Вот прям сейчас пользуюсь и тем и другим. Дистрибутивы - arch и void. Там, как известно, самые свежие версии.
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|4.8, Oe (?), 09:43, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Даааа, конечно. Хром держит 1080p 60fps в ютубе на старом железе без аппаратного декодера, а фокс уже нет. До того как фокс начали переписывать растом всё было в точности наоборот.
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|5.9, _hide_ (ok), 09:47, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А раньше вообще не заморачивались и открывали видео на ютубе в браузере внешним плагином (VLC, MPV, FLASH и т.д.) и не жаловась на томоза даже на слабом железе.
Сейчас этому железу не хватит памяти даже ютуб открыть, не то, чтобы видосики смотреть.
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|6.11, Аноним (11), 09:48, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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"Не заморачиваться" - это именно открывать страницу yt в браузере и просто смотреть на ней видео. А внешние плагины - это как раз заморачиваться.
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|7.12, _hide_ (ok), 10:05, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> "Не заморачиваться" - это именно открывать страницу yt в браузере и просто
> смотреть на ней видео. А внешние плагины - это как раз
> заморачиваться.
Вообще, Флеш шёл когда-то чуть ли по умолчанию, а VLC|MPV ставился в 90% случаев, чтобы смотреть фильмы, а то, что и браузер начинал видосики показывать живее, никто и не задумывался.
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|7.16, _kp (ok), 12:28, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внешние плагины - это ж нативный код, а не полу интерпретаторы и песочницы. Потому и работало на слабых устройствах, а помимо устаревших десктопов есть устройства на АRM, субноутбуки, которые из за малых размеров обычно тормозные, ну и есть ещё ресурс батареи у ноутбуков, который нативные приложения расходуют экономнее.
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|6.17, _kp (ok), 12:33, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подтверждаю. В умелых руках крутит и на железе бывшим и 10лет назад уже устаревшим.
На самом деле сделать браузер, что бы из коробки всё работало - не проблема. Прогрессивные нововведения не для того что бы любой дурак мог пользоваться, а что бы дураки могли писать значительную чась кода.
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|1.3, Аноним (3), 09:31, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Браузер для тех кто не знает что такое значок замка в адресной строке
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|1.15, мля (?), 12:17, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И что эта уязвимость может сделать моей системе, как вредят, что ломают? Узнают мои пароли... к чему? У меня нет паролей ни к чему, сломают ядро или тупо увидят картинки голых баб?)
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|2.18, RomanCh (ok), 12:48, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Майнер поставят и включат в ботнет который дудосить кремлин.ру будет. А потом будешь объяснять тов. майору что ты патриот а это злые хакеры.
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|3.19, мля (?), 12:55, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куда поставят? Как они это сделают без прав root? Возможно ли этой уязвимостью получить доступ к root?
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