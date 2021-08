Google портирует Chrome для ОС Fuchsia

2.10 , Аноним ( - ), 09:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Ты не о том молишься. Господи, отредиректи хипстеров и вебмакак уже наконец в ад, черти будут рады.

3.21 , Хан ( ? ), 10:41, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Их в /dev/null, а мы как мученики попадем в рай

4.29 , нах.. ( ? ), 11:30, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В рай только мармоны.

4.39 , Аноним ( - ), 11:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если их в /dev/null то как же тогда вечная жарка зада этих нужных и полезных людей на сковородке?!

3.22 , псевдонимус ( ? ), 10:43, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Они в аду все сломают.

3.32 , Аноним ( 32 ), 11:33, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – тупые вебмакаки считающие себя программистами не нужны. Настоящий программист это тот кто пишет на Си и сам управляет памятью

4.34 , dullish ( ok ), 11:36, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >сам управляет памятью Исторической.

5.40 , Аноним ( - ), 11:50, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Управлять исторической памятью - по моему довольно крутая фича. Заверните две.

6.43 , dullish ( ok ), 12:03, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, но те кто этим занимаются, тоже жалуются на постоянные проблемы с рекурсией и бесконечными циклами.

7.63 , ng ( ok ), 13:20, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рекурсия и бесконечный цикл с выходом из середины позволяют красиво и читабельно (для понимающих) оформлять вариативное завершение, зависящее от условий конкретной итерации, в отличие от других видов организации итерационных вычислений. Те, кто

>> "жалуются на постоянные проблемы с рекурсией и бесконечными циклами", занимаются чем-то другим, ибо, чтобы "управлять исторической памятью", надо вначале осмыслить известную шутку об отсутствии "предсказуемости прошлого". Читаем, осмыслить вариативность прошлого в зависимости от планов на будущее в настоящих условиях; осилить соответствующие инструменты программного управления. :-) imho

8.66 , dullish ( ok ), 14:04, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Всё верно И из этого следует, что те кто, на текущий момент, работают с историч... 8.71 , УрриИзПодОфтопика ( ? ), 15:50, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать О боже, на опеннет иногда заглядывают настоящие программисты Какой праздник, на... 9.76 , dullish ( ok ), 17:17, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да не, нагуглил, поди, по быстрому ... 5.75 , AleksK ( ok ), 17:07, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Генетической

4.61 , Аноним ( 61 ), 13:11, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > тупые вебмакаки считающие себя программистами не нужны. Настоящий программист это тот кто

> пишет на Си и сам управляет памятью Т.е. ты сам записал себя в "нинужно"? 😮 2.31 , Аноним ( 32 ), 11:32, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – qt написан на мерзком C++

Им нужно лицензировать GTK и писать программы на чистом C

3.41 , Хан ( ? ), 11:50, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – GUI вообще не ложится на чистый С-код, приходится придумывать костыли на GObject который еще более мерзкий чем C++98

2.47 , Аноним ( 46 ), 12:18, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А может лучше помолишься, чтобы Qt стали свободным ПО? Ну и похудели немного.

3.59 , Хан ( ? ), 13:07, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где он не свободный? ЖПЛ во все поля!

3.60 , Хан ( ? ), 13:10, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А то что кутэ нельзя юзать в закрытом коде не нарушая жпл, это уже проблема жпл, поэтому и есть EULA И да Lжпл это туфта, тип пожалуйста скачайте фреймворк кутэ такой то версии спасибо сцуко! Только статическая линковка! Только хардкор!