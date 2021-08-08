Google портирует Chrome для ОС Fuchsia

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|1.2, Аноним (2), 09:11, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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> Для разработки приложений предоставляется поддержка языков Dart, в системных компонентах также допускается использование Rust, в сетевом стеке Go
просто сказка, ещё бы си/плюсы выкинули
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|2.9, Аноним (-), 09:53, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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И правда, не баззворды. Надо еще что-нибудь хайпового добавить. Что там сейчас в тренде? Хотя, вроде, и так почти все баззворды собрали.
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|2.14, Аноним (14), 09:57, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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чроме переписать на дарте с игогошечкой - пока, извините, не получилось.
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|2.46, Аноним (46), 12:15, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для разработки приложений предоставляется поддержка языков Dart,
А что такого? На Qt писать чтоли?
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|3.74, Аноним (74), 17:00, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гномосеки, как обычно ЯП от тулкита не отличают. Но мнение высказать спешат!
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|2.19, Аноним (19), 10:20, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да на него все сразу переписывают даже мозиллу и что-то никак не перепишут. Мистика какая-то.
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|3.36, Аноним (-), 11:46, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Еще большая мистика что в CVE уже 256 штук откуда-то. Включая колоритные такие, типа ошибок длины буферов, двойного освобождения памяти и прочих интересных вещей с которыми боролись и в процессе борьбы сами же и напоролись.
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|1.6, bunker203 (ok), 09:34, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто-то знает, можно ли готовые билды загрузить? Все по инструкции собирал, но при сборке ошибки выбивает под конец
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|2.28, нах.. (?), 11:29, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ох ох ох как жеш так, тамжо все на святой ржавчине писано. Сказано что суперстабильно, памятее и тд, а тут не собирается. Хмммм...
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|1.8, Хан (?), 09:40, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Господи услышь мои мольбы, дай инженерам гугла мозгов лицензировать Qt как единственный UI, избань нас от микролагов, электрона и жрущих сотни мегабайт на запуске калькуляторах
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|2.10, Аноним (-), 09:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ты не о том молишься. Господи, отредиректи хипстеров и вебмакак уже наконец в ад, черти будут рады.
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|4.39, Аноним (-), 11:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если их в /dev/null то как же тогда вечная жарка зада этих нужных и полезных людей на сковородке?!
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|3.32, Аноним (32), 11:33, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тупые вебмакаки считающие себя программистами не нужны. Настоящий программист это тот кто пишет на Си и сам управляет памятью
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|5.40, Аноним (-), 11:50, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Управлять исторической памятью - по моему довольно крутая фича. Заверните две.
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|6.43, dullish (ok), 12:03, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, но те кто этим занимаются, тоже жалуются на постоянные проблемы с рекурсией и бесконечными циклами.
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|7.63, ng (ok), 13:20, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рекурсия и бесконечный цикл с выходом из середины позволяют красиво и читабельно (для понимающих) оформлять вариативное завершение, зависящее от условий конкретной итерации, в отличие от других видов организации итерационных вычислений.
Те, кто
>> "жалуются на постоянные проблемы с рекурсией и бесконечными циклами",
занимаются чем-то другим, ибо, чтобы "управлять исторической памятью", надо вначале осмыслить известную шутку об отсутствии "предсказуемости прошлого". Читаем, осмыслить вариативность прошлого в зависимости от планов на будущее в настоящих условиях; осилить соответствующие инструменты программного управления.
:-)
imho
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|4.61, Аноним (61), 13:11, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> тупые вебмакаки считающие себя программистами не нужны. Настоящий программист это тот кто
> пишет на Си и сам управляет памятью
Т.е. ты сам записал себя в "нинужно"? 😮
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|2.31, Аноним (32), 11:32, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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qt написан на мерзком C++
Им нужно лицензировать GTK и писать программы на чистом C
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|3.41, Хан (?), 11:50, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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GUI вообще не ложится на чистый С-код, приходится придумывать костыли на GObject который еще более мерзкий чем C++98
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|2.47, Аноним (46), 12:18, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А может лучше помолишься, чтобы Qt стали свободным ПО? Ну и похудели немного.
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|3.60, Хан (?), 13:10, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А то что кутэ нельзя юзать в закрытом коде не нарушая жпл, это уже проблема жпл, поэтому и есть EULA
И да Lжпл это туфта, тип пожалуйста скачайте фреймворк кутэ такой то версии спасибо сцуко!
Только статическая линковка! Только хардкор!
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|1.11, ilyafedin (ok), 09:55, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Например, ведётся адаптация для Fuchsia системного лотка...
Даже ОС, создающаяся гуглом в 2021 имеет лоток. А отбитые гнумеры всё считают его устаревшим...
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|2.17, Онаним (?), 10:00, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А она умеет в лоток-то ходить?
А то на пальцетыкалках легче под себя.
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|2.23, Gedweb (ok), 10:48, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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плюсую, расширения возвращающие лоток ещё постоянно отваливаются
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|1.12, Аноним (14), 09:56, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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i(di)ot, теперь вот - дрисктопы-ненужно...
Але, гугель, телефонов не на ведроиде - я так понимаю, не будет?!
Ну, в целом, от bullshit-bingo из хрустодартоигого никто ничего полезного и не ждал, разумеется...
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|2.25, nobody (??), 10:56, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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толи дело вызвать методы с указателем на void*, непонятно только почему гугла не довольна ядром
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|3.67, псевдонимус (?), 14:16, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А должны быть довольны ломающтмися внутриядерными апи? Да и сопровождать этого монстра..
Ну и вендорлочить надо, как без этого.
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|2.30, Аноним (32), 11:30, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что еще ждать от тупых смузихлебов с ошибкой в днк?
Настоящим программистам с opennet всё с ними ясно с самого начала.
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|1.18, Аноним (19), 10:19, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Единственный нормальный браузер портировали на единственную нормальную ОС. Это ситуация вин вин.
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|2.50, Аноним (19), 12:22, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас кроме браузера никакой софт не нужен. Хром ОС на Фуксии станет только лучше.
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|1.38, Аноним (38), 11:48, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если его запилят вместо андроида на смартфоны, то джава с останется только в корпоративном сегменте. А поскольку переписать работающий код на другой язык черезвычайно затратно, то Котлин ждёт не самое светлое будущее.
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|2.56, Аноним (56), 13:02, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то свыше запретит им написать jdk для фуксии? Жаждут выкинуть миллиарды строк написанного кода в мусорку? Еще пару лет назад писАли, что для фуксии спец. версию ART сделают, чтобы старые андроидовские прикладухи запускать.
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|1.44, Аноним (46), 12:11, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>готовности к выпуску Chrome 94, намеченному на 21 сентября.
Интересное совпадение, на эту дату намечен релиз llvm-13.
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|1.45, Абвгдейка (?), 12:13, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Похоже, дарту уготовано место джавы. Сейчас в связи с популяризацией Флаттер к нему значительно поднялся интерес, а замена ОС окончательно поставит точку. Го тоже будет выброшен за ненадобностью.
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|1.48, Абвгдейка (?), 12:19, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Смысл этой ОС только в вендорлоке, гугель не могëт контролить линь, отсюда и желание. А техническое обоснование замены придумано для отвода глаз.
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|2.49, Аноним (19), 12:21, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этих разрабов ядра которые ломают совместимость драйвером давно надо было на цепь посадить. А каким образом через вендорлок или через выкидывание ядра это ворпос двадцать второй.
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|3.52, шляпа упала на пол (?), 12:31, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по частоте релизов андрюхи, не скажешь, что их что-то серьезно сдерживает. Руководство гугла не думает о прослойках драйверов и тп. Рынок у них и все пляшут под их дудку и так.
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|4.53, Аноним (53), 12:53, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас любой берет и собирает себе ведёрко
И пользуется хромым
А зачем это гугелю?
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|2.55, АноНанон (?), 13:00, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Или кто-то в Google просто двигается по карьерной лестнице, развивая очередное поделие, которое могут похоронить в любой момент. Ну или оно когда-то внезапно взлетит, в мире повсеместного вендерлока и диктатуры корпораций.
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|1.54, Аноним (54), 12:54, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Телеметрическая помойка, до обычного линукса им как до луны пешком. Минималистичное зло, уже с главным зондом.
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|1.65, мля (?), 13:46, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну наконец-то будет нормальная ОС от команды профессионалов, а не бородатых грязных бездельников и прыщавых школьников.
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|2.69, Хан (?), 14:51, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гугл и профессионалы звучит смело конечно... но увы несовместимо... да на уровне GUI и рантайма Java они с большим трудом смогли в более менее приличную скорость работы(кто юзал Android 4 тот поймет как оно тормозило) и не такой вырвиглаз как был в Android 2.3... но опять же в ОС у них даже опыта нет и патчи к линуксу не варианту, это микроядро...
Вообщем глянем, может будет вполне себе норм как Go, а может непонятное нечто как Dart
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|1.68, Хан (?), 14:43, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не пойму логику гугла, если она вообще есть... микроядро имело бы офигенный смысл на ПеКа, где нужны такие фичи как динамически загружаемые, выгружаемые, перезагружаемые драйвера в один клик ввиду тысяч доступных железяк, но телефон... это тип четко определенная железяка и под нее норм можно сконфигурить монолит и не парится железо то ведь не меняется ... тогда в чем смысл микроядерности?
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|3.73, пох. (?), 16:50, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вас спрашивали - в чем смысл, а не что такое.
Смысла ноль, как и у абсолютно всех гуглоподелок со времен поисковика.
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|1.77, Kuromi (ok), 17:21, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вот и причина почему по мнению Гугля ядро Линукс вдруг стало "не таким как надо" - оказывается Фуксию будут двигать "на десктоп".
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