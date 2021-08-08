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Google портирует Chrome для ОС Fuchsia

08.08.2021 08:58

Компания Google ведёт работу по портированию браузера Chrome для ОС Fuchsia. В Fuchsia уже предоставляется браузерный движок на основе кодовой базы Chromium, применяемый для выполнения обособленный web-приложений, но браузер Chrome как отдельный полноценный продукт для Fuchsia пока недоступен, так как платформа в первую очередь развивалась для IoT и потребительских устройств, таких как Nest Hub. Последнее время ситуация изменилась и началось развитие возможностей Fuchsia, нацеленных на использование как десктоп-платформы.

В том числе развивается набор изменений, делающих возможным поставку полноценного браузера Chrome в Fuchsia. Начальную сборку Chrome для Fuchsia планируют довести до готовности к выпуску Chrome 94, намеченному на 21 сентября. Работа по портированию ведётся постепенно - вначале обеспечивается возможность сборки урезанной версии, в которой реализация некоторых возможностей заменена на заглушки. По мере портирования заглушки заменяются на рабочие варианты кода, учитывающего специфику Fuchsia. Например, в Chrome ведётся адаптация для Fuchsia системного лотка, загрузки файлов, функции Click To Call, работы с извлекаемыми носителями, синхронизации, пользовательских каталогов, PWA-приложений, вывода информации о памяти и нагрузке на CPU и импорта настроек из других браузеров.

Напомним, что ОС Fuchsia развивается компаний Google c 2016 года с учётом недостатков в области масштабирования и обеспечения безопасности, имеющихся в платформе Android. Система базируется на микроядре Zircon, основанном на наработках проекта LK, расширенного для применения на различных классах устройств, включая смартфоны и персональные компьютеры. Zircon расширяет LK поддержкой процессов и разделяемых библиотек, уровнем пользователя, системой обработки объектов и моделью обеспечения безопасности на основе capability. Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических библиотек, загружаемых процессом devhost и управляемых менеджером устройств (devmg, Device Manager).

Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Проектом также развиваются фреймворк для построения интерфейсов пользователя Peridot, пакетный менеджер Fargo, стандартная библиотека libc, система рендеринга Escher, Vulkan-драйвер Magma, композитный менеджер Scenic, файловые системы MinFS, MemFS, ThinFS (FAT на языке Go) и Blobfs, а также менеджер разделов FVM. Для разработки приложений предоставляется поддержка языков C/C++, Dart, в системных компонентах также допускается использование Rust, в сетевом стеке Go, а в системе сборки языка Python.

В процессе загрузки используется системный менеджер, включающий appmgr для создания начального программного окружения, sysmgr для формирования загрузочного окружения и basemgr для настройки пользовательского окружения и организации входа в систему. Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия. Платформа предоставляет фреймворк для создания компонентов, представляющих собой программы, запускаемые в своём sandbox, которые могут взаимодействовать с другими компонентами через IPC.

  1. Главная ссылка к новости (https://9to5google.com/2021/08...)
  2. OpenNews: Google начал установку ОС Fuchsia на устройства Nest Hub
  3. OpenNews: В ОС Fuchsia работают над поддержкой запуска немодифицированных Linux-программ
  4. OpenNews: В ОС Fuchsia начат приём изменений от представителей сообщества
  5. OpenNews: Проект dahliaOS развивает дистрибутив на базе технологий Linux и Fuchsia
  6. OpenNews: ОС Fuchsia переходит на стадию тестирования на сотрудниках Google
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55604-fuchsia
Ключевые слова: fuchsia, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 09:11, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    > Для разработки приложений предоставляется поддержка языков Dart, в системных компонентах также допускается использование Rust, в сетевом стеке Go

    просто сказка, ещё бы си/плюсы выкинули

     
     
  • 2.9, Аноним (-), 09:53, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    И правда, не баззворды. Надо еще что-нибудь хайпового добавить. Что там сейчас в тренде? Хотя, вроде, и так почти все баззворды собрали.
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:57, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чроме переписать на дарте с игогошечкой - пока, извините, не получилось.

     
  • 2.27, нах.. (?), 11:25, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И не говори, очередная бесполезная солянка.
     
  • 2.46, Аноним (46), 12:15, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для разработки приложений предоставляется поддержка языков Dart,

    А что такого? На Qt писать чтоли?

     
     
  • 3.74, Аноним (74), 17:00, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гномосеки, как обычно ЯП от тулкита не отличают. Но мнение высказать спешат!
     

  • 1.5, Аноним (-), 09:23, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в сетевом стеке Go

    сетевой стек вроде на Rust переписывают или переписали:
    https://fuchsia.dev/fuchsia-src/contribute/contributing-to-netstack/netstack3?

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:20, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да на него все сразу переписывают даже мозиллу и что-то никак не перепишут. Мистика какая-то.
     
     
  • 3.36, Аноним (-), 11:46, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Еще большая мистика что в CVE уже 256 штук откуда-то. Включая колоритные такие, типа ошибок длины буферов, двойного освобождения памяти и прочих интересных вещей с которыми боролись и в процессе борьбы сами же и напоролись.
     

  • 1.6, bunker203 (ok), 09:34, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то знает, можно ли готовые билды загрузить? Все по инструкции собирал, но при сборке ошибки выбивает под конец
     
     
  • 2.28, нах.. (?), 11:29, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ох ох ох как жеш так, тамжо все на святой ржавчине писано. Сказано что суперстабильно, памятее и тд, а тут не собирается. Хмммм...
     
  • 2.70, УрриИзПодОфтопика (?), 15:46, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за ошибки-то хоть?
    Сегодня Солнце слишком активное, не получается телепатически причину определить.
     

  • 1.8, Хан (?), 09:40, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Господи услышь мои мольбы, дай инженерам гугла мозгов лицензировать Qt как единственный UI, избань нас от микролагов, электрона и жрущих сотни мегабайт на запуске калькуляторах
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 09:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ты не о том молишься. Господи, отредиректи хипстеров и вебмакак уже наконец в ад, черти будут рады.
     
     
  • 3.21, Хан (?), 10:41, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Их в /dev/null, а мы как мученики попадем в рай
     
     
  • 4.29, нах.. (?), 11:30, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В рай только мармоны.
     
  • 4.39, Аноним (-), 11:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если их в /dev/null то как же тогда вечная жарка зада этих нужных и полезных людей на сковородке?!
     
  • 3.22, псевдонимус (?), 10:43, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они в аду все сломают.
     
  • 3.32, Аноним (32), 11:33, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тупые вебмакаки считающие себя программистами не нужны. Настоящий программист это тот кто пишет на Си и сам управляет памятью
     
     
  • 4.34, dullish (ok), 11:36, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сам управляет памятью

    Исторической.

     
     
  • 5.40, Аноним (-), 11:50, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Управлять исторической памятью - по моему довольно крутая фича. Заверните две.
     
     
  • 6.43, dullish (ok), 12:03, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но те кто этим занимаются, тоже жалуются на постоянные проблемы с рекурсией и бесконечными циклами.
     
     
  • 7.63, ng (ok), 13:20, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекурсия и бесконечный цикл с выходом из середины позволяют красиво и читабельно (для понимающих) оформлять вариативное завершение, зависящее от условий конкретной итерации, в отличие от других видов организации итерационных вычислений.

    Те, кто
    >> "жалуются на постоянные проблемы с рекурсией и бесконечными циклами",

    занимаются чем-то другим, ибо, чтобы "управлять исторической памятью", надо вначале осмыслить известную шутку об отсутствии "предсказуемости прошлого". Читаем, осмыслить вариативность прошлого в зависимости от планов на будущее в настоящих условиях; осилить соответствующие инструменты программного управления.

    :-)

    imho

     
     
  • 8.66, dullish (ok), 14:04, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё верно И из этого следует, что те кто, на текущий момент, работают с историч... текст свёрнут, показать
     
  • 8.71, УрриИзПодОфтопика (?), 15:50, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О боже, на опеннет иногда заглядывают настоящие программисты Какой праздник, на... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.76, dullish (ok), 17:17, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, нагуглил, поди, по быстрому ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.75, AleksK (ok), 17:07, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Генетической
     
  • 4.61, Аноним (61), 13:11, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тупые вебмакаки считающие себя программистами не нужны. Настоящий программист это тот кто
    > пишет на Си и сам управляет памятью

    Т.е. ты сам записал себя в "нинужно"? 😮

     
  • 2.31, Аноним (32), 11:32, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    qt написан на мерзком C++
    Им нужно лицензировать GTK и писать программы на чистом C
     
     
  • 3.41, Хан (?), 11:50, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    GUI вообще не ложится на чистый С-код, приходится придумывать костыли на GObject который еще более мерзкий чем C++98
     
  • 2.47, Аноним (46), 12:18, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может лучше помолишься, чтобы Qt стали свободным ПО? Ну и похудели немного.
     
     
  • 3.59, Хан (?), 13:07, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где он не свободный? ЖПЛ во все поля!
     
  • 3.60, Хан (?), 13:10, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А то что кутэ нельзя юзать в закрытом коде не нарушая жпл, это уже проблема жпл, поэтому и есть EULA

    И да Lжпл это туфта, тип пожалуйста скачайте фреймворк кутэ такой то версии спасибо сцуко!

    Только статическая линковка! Только хардкор!

     

  • 1.11, ilyafedin (ok), 09:55, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Например, ведётся адаптация для Fuchsia системного лотка...

    Даже ОС, создающаяся гуглом в 2021 имеет лоток. А отбитые гнумеры всё считают его устаревшим...

     
     
  • 2.13, Аноним (14), 09:56, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ведется адаптация"!

    Гнумеры тоже так умеют.

     
  • 2.17, Онаним (?), 10:00, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А она умеет в лоток-то ходить?
    А то на пальцетыкалках легче под себя.
     
  • 2.23, Gedweb (ok), 10:48, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    плюсую, расширения возвращающие лоток ещё постоянно отваливаются
     

  • 1.12, Аноним (14), 09:56, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    i(di)ot, теперь вот - дрисктопы-ненужно...

    Але, гугель, телефонов не на ведроиде - я так понимаю, не будет?!

    Ну, в целом, от bullshit-bingo из хрустодартоигого никто ничего полезного и не ждал, разумеется...

     
     
  • 2.25, nobody (??), 10:56, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    толи дело вызвать методы с указателем на void*, непонятно только почему гугла не довольна ядром
     
     
  • 3.67, псевдонимус (?), 14:16, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А должны быть довольны ломающтмися внутриядерными апи? Да и сопровождать этого монстра..

    Ну и вендорлочить надо, как без этого.

     
  • 2.30, Аноним (32), 11:30, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что еще ждать от тупых смузихлебов с ошибкой в днк?
    Настоящим программистам с opennet всё с ними ясно с самого начала.
     

  • 1.18, Аноним (19), 10:19, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Единственный нормальный браузер портировали на единственную нормальную ОС. Это ситуация вин вин.
     
  • 1.20, псевдонимус (?), 10:41, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Закапывают Линукс потихоньку.
     
  • 1.24, Nikki Next (?), 10:54, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем Fuchsia? Зачем Chrome под Fuchsia?
     
     
  • 2.50, Аноним (19), 12:22, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас кроме браузера никакой софт не нужен. Хром ОС на Фуксии станет только лучше.
     

  • 1.26, Zenitur (ok), 11:25, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кот бы сомневался
     
  • 1.38, Аноним (38), 11:48, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если его запилят вместо андроида на смартфоны, то джава с останется только в корпоративном сегменте. А поскольку переписать работающий код на другой язык черезвычайно затратно, то Котлин ждёт не самое светлое будущее.
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 13:02, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то свыше запретит им написать jdk для фуксии? Жаждут выкинуть миллиарды строк написанного кода в мусорку? Еще пару лет назад писАли, что для фуксии спец. версию ART сделают, чтобы старые андроидовские прикладухи запускать.
     

  • 1.44, Аноним (46), 12:11, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >готовности к выпуску Chrome 94, намеченному на 21 сентября.

    Интересное совпадение, на эту дату намечен релиз llvm-13.

     
  • 1.45, Абвгдейка (?), 12:13, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже, дарту уготовано место джавы. Сейчас в связи с популяризацией Флаттер к нему значительно поднялся интерес, а замена ОС окончательно поставит точку. Го тоже будет выброшен за ненадобностью.
     
  • 1.48, Абвгдейка (?), 12:19, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Смысл этой ОС только в вендорлоке, гугель не могëт контролить линь, отсюда и желание. А техническое обоснование замены придумано для отвода глаз.
     
     
  • 2.49, Аноним (19), 12:21, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этих разрабов ядра которые ломают совместимость драйвером давно надо было на цепь посадить. А каким образом через вендорлок или через выкидывание ядра это ворпос двадцать второй.
     
     
  • 3.52, шляпа упала на пол (?), 12:31, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по частоте релизов андрюхи, не скажешь,  что их что-то серьезно сдерживает. Руководство гугла не думает о прослойках драйверов и тп. Рынок у них и все пляшут под их дудку и так.
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 12:53, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас любой берет и собирает себе ведёрко
    И пользуется хромым
    А зачем это гугелю?
     
  • 2.55, АноНанон (?), 13:00, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Или кто-то в Google просто двигается по карьерной лестнице, развивая очередное поделие, которое могут похоронить в любой момент. Ну или оно когда-то внезапно взлетит, в мире повсеместного вендерлока и диктатуры корпораций.
     

  • 1.54, Аноним (54), 12:54, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Телеметрическая помойка, до обычного линукса им как до луны пешком. Минималистичное зло, уже с главным зондом.
     
  • 1.64, Аноним (64), 13:33, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почалося?
     
  • 1.65, мля (?), 13:46, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну наконец-то будет нормальная ОС от команды профессионалов, а не бородатых грязных бездельников и прыщавых школьников.
     
     
  • 2.69, Хан (?), 14:51, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл и профессионалы звучит смело конечно... но увы несовместимо... да на уровне GUI и рантайма Java они с большим трудом смогли в более менее приличную скорость работы(кто юзал Android 4 тот поймет как оно тормозило) и не такой вырвиглаз как был в Android 2.3... но опять же в ОС у них даже опыта нет и патчи к линуксу не варианту, это микроядро...

    Вообщем глянем, может будет вполне себе норм как Go, а может непонятное нечто как Dart

     

  • 1.68, Хан (?), 14:43, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не пойму логику гугла, если она вообще есть... микроядро имело бы офигенный смысл на ПеКа, где нужны такие фичи как динамически загружаемые, выгружаемые, перезагружаемые драйвера в один клик ввиду тысяч доступных железяк, но телефон... это тип четко определенная железяка и под нее норм можно сконфигурить монолит и не парится железо то ведь не меняется ... тогда в чем смысл микроядерности?
     
     
  • 2.72, capabilitybased (?), 16:40, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В изоляции драйверов от вендоров в юзерспейсе
     
     
  • 3.73, пох. (?), 16:50, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вас спрашивали - в чем смысл, а не что такое.

    Смысла ноль, как и у абсолютно всех гуглоподелок со времен поисковика.

     

  • 1.77, Kuromi (ok), 17:21, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот и причина почему по мнению Гугля ядро Линукс вдруг стало "не таким как надо" - оказывается Фуксию будут двигать "на десктоп".
     

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