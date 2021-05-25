Google начал установку ОС Fuchsia на устройства Nest Hub

2.2 , Анонус ( ? ), 21:16, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если еще и Гармонь окажется не форком Андроида... аминь, короче.

3.8 , proninyaroslav ( ok ), 21:29, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гармонь уже давно разоблачили вроде. Обычный кастом.

3.17 , Аноним ( 17 ), 21:35, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Harmony = Android, в котором Huawei сделала sed s/Android/Harmony OS/i: https://arstechnica.com/gadgets/2021/02/harmonyos-hands-on-huaweis-android-kil У Huawei нет никакого шанса заставить миллионы программистов писать под третьего игрока на рынке, поэтому они выбрали единственно правильное решение. // b.

4.28 , Аноним ( 28 ), 21:44, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это понятно. Но в начале то они рассказывали о принципиально новой ОС написанной с нуля 🤣 тоже самое, кстати, было лет десять назад с YunOS от Алибабы. Сначала рассказывали о том что это их собственная ОС, даже пытались расширения у файлов переименовывать, но потом перестали шифроваться. В итоге закрыли её через несколько лет.

5.35 , Аноним ( 17 ), 21:55, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Huawei к этому идёт. Они уже выделили в отдельную компанию подразделение, которое выпускало серию Honor - я думаю, они весь мобильный бизнес туда перекинут красиво. https://en.wikipedia.org/wiki/Honor_(brand)

// b.

2.12 , Аноним ( 17 ), 21:33, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И это прекрасно! Я устал работать на системе, обновления которой вызывают у меня дрожь. Я устал от вагона багов в каждой версии ведра. Хотя бы один компонент системы будет работать на ура. Это будет реальный прогресс впервые за 30 лет. Я хочу спокойно обновлять драйвера только тех устройств, которые мне не нужны, не трогая при этом весь остальной код. Userspace вряд ли Google замахнётся с Линуксе менять, но вот от замены glibc и grub я то же бы не отказался. Другой вопрос, что на пути Zircon в Linux стоит systemd, который мёртво зависит от интерфейсов ядра (которые ни черта не POSIX) - вот это будет жёсткая битва. Но если на то пойдёт, к чёрту systemd. Я не удивлюсь, если кто-то напишет lightweight замену или патчи для него, чтобы отвязать его от ведра. // b.

3.16 , Аноним ( 16 ), 21:34, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Другой вопрос, что на пути Zircon в Linux стоит systemd Че? Какой путь циркона в линукс? О чем ты? Зачем циркону системда?

4.21 , Аноним ( 17 ), 21:38, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Zircon = ядро Fuchsia, поддерживает только часть POSIX интерфейсов, не реализует тонну API, которые нужны systemd (CGROUPS, network namespaces, devtmpfs, etc) Надо быть не в своём уме, чтобы хотеть всю Fuchsia полностью на рабочей x86-64 машине - там же софт примитивный и оптимизирован под touch. // b.

5.26 , Аноним ( 16 ), 21:43, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > поддерживает только часть POSIX интерфейсов, не реализует тонну API, которые нужны systemd Какой системд, зачем он фуксии, чтобы что? Чтобы на него опеннетовские аноны бугуртили? Или ты такой сейчас намекнул на неполноценность систем без системды? > там же софт примитивный и оптимизирован под touch. Что с тобой не так то? Ты сны своей собаки пересматриваешь периодически? Какой софт на системе, которую никто никогда не видел? Или все это о том, чтобы снова накинуть про неполноценность систем без системды? Или быть может у тебя есть тайная инфа, по которой эта система не уйдет дальше игрушек?

6.32 , Аноним ( 17 ), 21:49, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я говорил про замену Linux ядра на Zircon. :-)

7.34 , Аноним ( 16 ), 21:52, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем менять в готовой ОС ядро одно на другое? А есть инфа, что эта их фуксия целится в серверный сегмент, где линукс силен? С заменой линукса на циркон в десктопах никаких проблем, потому что весь линуксовый десктоп - андроид да хромоось, в которых нет никакого системда, а на однопроцентных гиков всем плевать

3.20 , Аноним ( 20 ), 21:38, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Системд декларативный «язык» его можно во что угодно транслировать при желании. Но тогда будет нарушен главный принцип NIH синдрома. Так что Гугл точно сделать что-то своё ни на кого не похожее, а потом заодно и закроет.

4.23 , Аноним ( 17 ), 21:40, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Базовая Fuchsia полностью открыта. Закрыты всякие Google Play Services, библы для обработки изображения и видео (ибо там всякие проприетарные AI алгоритмы), прошивки. Всё по-прежнему. // b.

