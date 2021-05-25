Google начал установку ОС Fuchsia на устройства Nest Hub

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|2.2, Анонус (?), 21:16, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если еще и Гармонь окажется не форком Андроида... аминь, короче.
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|4.28, Аноним (28), 21:44, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это понятно. Но в начале то они рассказывали о принципиально новой ОС написанной с нуля 🤣 тоже самое, кстати, было лет десять назад с YunOS от Алибабы. Сначала рассказывали о том что это их собственная ОС, даже пытались расширения у файлов переименовывать, но потом перестали шифроваться. В итоге закрыли её через несколько лет.
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|2.12, Аноним (17), 21:33, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И это прекрасно! Я устал работать на системе, обновления которой вызывают у меня дрожь. Я устал от вагона багов в каждой версии ведра. Хотя бы один компонент системы будет работать на ура. Это будет реальный прогресс впервые за 30 лет. Я хочу спокойно обновлять драйвера только тех устройств, которые мне не нужны, не трогая при этом весь остальной код.
Userspace вряд ли Google замахнётся с Линуксе менять, но вот от замены glibc и grub я то же бы не отказался.
Другой вопрос, что на пути Zircon в Linux стоит systemd, который мёртво зависит от интерфейсов ядра (которые ни черта не POSIX) - вот это будет жёсткая битва. Но если на то пойдёт, к чёрту systemd.
Я не удивлюсь, если кто-то напишет lightweight замену или патчи для него, чтобы отвязать его от ведра.
// b.
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|3.16, Аноним (16), 21:34, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Другой вопрос, что на пути Zircon в Linux стоит systemd
Че? Какой путь циркона в линукс? О чем ты? Зачем циркону системда?
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|4.21, Аноним (17), 21:38, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Zircon = ядро Fuchsia, поддерживает только часть POSIX интерфейсов, не реализует тонну API, которые нужны systemd (CGROUPS, network namespaces, devtmpfs, etc)
Надо быть не в своём уме, чтобы хотеть всю Fuchsia полностью на рабочей x86-64 машине - там же софт примитивный и оптимизирован под touch.
// b.
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|5.26, Аноним (16), 21:43, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> поддерживает только часть POSIX интерфейсов, не реализует тонну API, которые нужны systemd
Какой системд, зачем он фуксии, чтобы что? Чтобы на него опеннетовские аноны бугуртили? Или ты такой сейчас намекнул на неполноценность систем без системды?
> там же софт примитивный и оптимизирован под touch.
Что с тобой не так то? Ты сны своей собаки пересматриваешь периодически? Какой софт на системе, которую никто никогда не видел? Или все это о том, чтобы снова накинуть про неполноценность систем без системды? Или быть может у тебя есть тайная инфа, по которой эта система не уйдет дальше игрушек?
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|7.34, Аноним (16), 21:52, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем менять в готовой ОС ядро одно на другое? А есть инфа, что эта их фуксия целится в серверный сегмент, где линукс силен? С заменой линукса на циркон в десктопах никаких проблем, потому что весь линуксовый десктоп - андроид да хромоось, в которых нет никакого системда, а на однопроцентных гиков всем плевать
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|3.20, Аноним (20), 21:38, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Системд декларативный «язык» его можно во что угодно транслировать при желании. Но тогда будет нарушен главный принцип NIH синдрома. Так что Гугл точно сделать что-то своё ни на кого не похожее, а потом заодно и закроет.
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|4.23, Аноним (17), 21:40, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Базовая Fuchsia полностью открыта. Закрыты всякие Google Play Services, библы для обработки изображения и видео (ибо там всякие проприетарные AI алгоритмы), прошивки.
Всё по-прежнему.
// b.
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|1.5, Корец (?), 21:21, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>способная работать на любых типах устройств, от рабочих станций и смартфонов до встраиваемой и потребительской техники.
А теперь главный вопрос - будет ли возможность раскатать её на произвольный десктоп/ноут/etc и будут ли при этом работать штатные сервисы и штатный репозиторий?
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|2.11, Аноним (28), 21:32, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего будет то же, что и с хромос - на произвольный ноут сможешь поставить левую сборку, официальная только предустановленой на сертифицированные девайсы.
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|2.33, Аноним (17), 21:51, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рано об этом говорить.
Zircon пока вагон железа для PC не поддерживает ни в каком виде.
Кто-то должен переписать все драйвера или сделать что-то вроде ndiswrapper для Linux/Windows драйверов хотя бы на первое время.
// b.
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|3.14, Аноним (-), 21:33, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это чтобы толкать рекламу от Гугл не только в ноуте, но и в стиралке и посудомойке? Но для этого уже есть Xiaomi! Ничего не понимаю.
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|1.7, BrainFucker (ok), 21:28, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для разработки приложений предоставляется поддержка языков C/C++, Dart
С такими ограничениями ну его. Если там будет такая же огороженность как в Андроиде, то смысла особо не вижу, одна хрень. Под ведроид, хотя бы даже на Питоне можно писать, хоть и через задницу. Вряд ли от Гугла уже можно ждать что-то годное.
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|2.15, acroobat (ok), 21:34, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вряд ли от Гугла уже можно ждать что-то годное.
А если поддержку Go добавят?
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|3.19, BrainFucker (ok), 21:37, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто не нужно делать так чтобы нужно было специально что-то добавлять. Как на обычной системе, где от воли Линуса не зависит появление поддержки какого либо языка программирования, просто пишешь на чём угодно и собираешь.
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|2.22, AlexYeCu_not_logged (?), 21:39, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если там будет такая же огороженность как в Андроиде
Не будет. Андроид ещё будут вспоминать как эталон свободы и открытости на мобильниках.
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|1.10, Аноним (10), 21:30, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Но да потом это окажется просто перечесанная хромиум ос с видо измененными библиотеками , увидала рыбка жилу и решила присвоить
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|1.13, O tempora o mores (?), 21:33, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Самая главная фича этой ос в том что она полностью под пермиссивной лицензией, в отличие от этого вашего линукса. Так что уже кончились времена кастомов и опенсорса. Тем производители смартфонов и прочае ничего больше не должны!
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|2.25, AlexYeCu_not_logged (?), 21:42, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Самая главная фича этой ос в том что она полностью под пермиссивной лицензией, в отличие от этого вашего линукса.
BSD. Sony. Ну и?
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|2.29, Аноним (17), 21:45, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тем производители смартфонов и прочае ничего больше не должны!
А они и на GPL 2.0 болт положили с выхода Android 1.0. У подавляющей массы ондноидов старое ядро со "стабильным" API, которое Google слегка патчит для исправления дыр в течение 3-5 лет.
По сути ядро Android = аналог RHEL: две вменяемые компании в мире Линукса, которые понимают, что и OEM, и их клиентам нужно ехать, а не подпрыгивать и бежать переписывать драйвера каждый раз, когда у разрабов ядра часотка, чтобы пол ядра поломать/переписать.
// b.
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|2.30, Аноним (17), 21:47, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линуксокапец и, возможно, Windows-капец. Google'у нужно было своё ядро with stable API and a permissive license - они его слепили.
Кроме этого, это микроядро, а не монолит, как Линукс. Это значит, что можно будет упавшие драйвера спокойно перезапускать (не всегда, но чаще всего), не получая краха системы.
// b.
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|1.31, Аноним (31), 21:48, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Нест Хаб, Нест Хабом. Но физическая клавиатура удобнее сенсорного экрана.
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