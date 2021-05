Google начал установку ОС Fuchsia на устройства Nest Hub

2.15 , acroobat ( ok ), 21:34, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вряд ли от Гугла уже можно ждать что-то годное. А если поддержку Go добавят?

3.19 , BrainFucker ( ok ), 21:37, 25/05/2021
Просто не нужно делать так чтобы нужно было специально что-то добавлять. Как на обычной системе, где от воли Линуса не зависит появление поддержки какого либо языка программирования, просто пишешь на чём угодно и собираешь.

4.27 , acroobat ( ?? ), 21:44, 25/05/2021
Ты не понял, нам спецом Dart подсовывают. Это, в стиле гугла.

3.24 , Аноним ( 17 ), 21:41, 25/05/2021
Go и Rust будут 100%. // b.

2.22 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 21:39, 25/05/2021
>Если там будет такая же огороженность как в Андроиде
Не будет. Андроид ещё будут вспоминать как эталон свободы и открытости на мобильниках.