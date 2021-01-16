Google запретил использование Google API в сторонних браузерах на основе Chromium

2.19 , Аноним ( 14 ), 13:45, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сам то не клоун? Браузер есть, нет платформы для приложений (электрон, нвжс) с нормально ускоренными операциями, но софтового на современном железе вполне хватает для всего кроме разве что игр. Фотошоп нужен не всем, и второго фотошопа быть просто не может. Поэтому не раньше чем адоба выкатит поддержку.

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4.26 , anonimous ( ? ), 13:55, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Как там в криокамере?

4.28 , Аноним ( 14 ), 13:56, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Бротишка, ты поехавший? Это же в венде проблемы с opengl, на линуксе всегда всё прекрасно с ним было. Да и с вулканом тоже. Dx12 не очень востроеован был с год назад, всего с десяток тайтлов было.

5.62 , Michael Shigorin ( ok ), 15:20, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Бротишка, ты поехавший? Это же в венде проблемы с opengl, на линуксе

> всегда всё прекрасно с ним было. Да и с вулканом тоже. Можете подобных организмов вот таким подначивать: ---

** — на PC игра работает медленнее, чем на Эльбрусе. Это очень неожиданный результат; мы подозреваем что драйвер Vulkan для Windows работает медленнее, но подробные исследования ещё не проводили.

--- http://habr.com/ru/company/gaijin/blog/533380/ Т.е. на связке "PC (16 GB DDR3, Intel i5-3570 3.4 ГГц, SSD, GeForce GTX 960, Vulkan), Windows 8.1, Clang 10.0.0" конкретно взятый WarThunder заработал ощутимо _медленней_, чем на связке "Эльбрус 801-РС (32 GB DDR3, Эльбрус-8С 1.3 ГГц, SSD, AMD Radeon R9 380, Vulkan), ОС Эльбрус 6-rc3, компилятор LCC 1.25.09". Ну а швабру щас возьму, заодно посмотрю, где он ещё нагадить попытался.

