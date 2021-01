Google запретил использование Google API в сторонних браузерах на основе Chromium

Много лет назад -- как бы не ещё до 2014 -- перешёл по умолчанию на яндекс, чем все эти годы и доволен: в гугле многое начало... пропадать, причём даже не скандалы-интриги-расследования, а самая обычная переписка на том же lists.altlinux.org (штатный search.altlinux.org по нему до сих пор на гуглопоиске, надо бы так или иначе переделать на xapian omega или чём-то ещё приличном локальном). Да, яндекс не добирается до совсем уж закоулочков сети и по редким местам (малоизвестным рассылкам/архивам) приходится искать уже гуглом. Но, как значилось у старого приятеля в ~/.signature, "there's no more powerful thing than the default". А почта у нас своя, как и видеоконференции.