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Google запретил использование Google API в сторонних браузерах на основе Chromium

16.01.2021 13:11

Компания Google сообщила о введении ограничений по использованию своих внутренних API в сторонних браузерах на базе движка Chromium. Помимо общей функциональности, в кодовой базе Chromium также присутствуют некоторые возможности, используемые в браузере Chrome и привязанные к сервисам Google. Среди таких возможностей привязка к учётной записи в Google, механизм Click to Call и сервис синхронизации настроек и данных пользователя.

В ходе аудита выяснилось, что некоторые браузеры сторонних производителей используют данные функции в своих продуктах для интеграции с сервисами Google. Решено начиная с 15 марта ограничить доступ к подобным внутренним API, при этом данные, такие как закладки, пароли и история посещений, ранее сохранённые через сторонние браузеры, будут оставлены в учётной записи пользователей Google и доступны для просмотра на странице My Google Activity или загрузки в разделе Google Takeout.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2021...)
  2. OpenNews: В адресной строке Chrome по умолчанию начнёт применяться HTTPS
  3. OpenNews: В Firefox, Chrome, Edge и Safari заблокирован сертификат, используемый для перехвата трафика в Казахстане
  4. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
  5. OpenNews: Chrome 88 переведён на новый манифест, несовместимый с uBlock Origin
  6. OpenNews: В Chrome планируют добавить собственное хранилище корневых сертификатов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54417-chromium
Ключевые слова: chromium, google, chrome, api
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 2.2, Аноним (2), 13:17, 16/01/2021 [ответить]  
    		• +14 +/
    Их сервисы, что хотят с ними то и делают.
     
     
  • 3.4, Tormozilla (?), 13:20, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Значит и тебя наизнанку вывернуть
     
  • 3.5, Аноним (5), 13:21, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну да.
    Только пользователи обычно голосуют ногами.
    Правда, в случае Google это весьма затруднительно... :(
     
     
  • 4.6, Другой аноним (?), 13:23, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь устанавливать librewolf прямо сейчас
     
  • 4.8, Аноним (8), 13:24, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Чаще они голосуют жопой, сидя на ней ровно. Чтобы началось голосование ногами пукан надо сильно и быстро (это важно) разогреть.
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:47, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альтернативные поиски есть. И почту можно сменить.
    Остальное и так не нужно.
     
     
  • 5.59, Michael Shigorin (ok), 15:13, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много лет назад -- как бы не ещё до 2014 -- перешёл по умолчанию на яндекс, чем все эти годы и доволен: в гугле многое начало... пропадать, причём даже не скандалы-интриги-расследования, а самая обычная переписка на том же lists.altlinux.org (штатный search.altlinux.org по нему до сих пор на гуглопоиске, надо бы так или иначе переделать на xapian omega или чём-то ещё приличном локальном).

    Да, яндекс не добирается до совсем уж закоулочков сети и по редким местам (малоизвестным рассылкам/архивам) приходится искать уже гуглом.  Но, как значилось у старого приятеля в ~/.signature, "there's no more powerful thing than the default".

    А почта у нас своя, как и видеоконференции.

     
  • 3.29, Аноним (29), 14:00, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Их сервисы, что хотят с ними то и делают.

    Вспоминаем, как гугл украл у оракла жаба-апи, когда ведро делал. На последних слушаниях суд постановил, что воровать чужую интеллектуальную собственность можно, есть это приносит пользу "обществу" (читай - гуглу).

     
     
  • 4.47, CrazyAlex (?), 14:42, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только апи не хватало собственностью объявить ещё
     
     
  • 5.51, Аноним (29), 14:53, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ха-ха, расскажи это гуглу
     
  • 3.37, гугель (?), 14:09, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И интернет давно уже тоже - наш!
    Что хотим, то с вами и делаем!

     
  • 1.3, тщ (?), 13:20, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    трекинг оставляем, функции забираем
     
     
  • 2.54, VINRARUS (ok), 15:02, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ги-ги-ги
     

  • 1.7, Аноним (8), 13:23, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Среди таких возможностей привязка к учётной записи в Google

    Из лисы тоже выкинут?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:27, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У лисы его и не было. у них свой Акк.
     
  • 2.32, пох. (?), 14:01, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В лисе заимплементить уже некому, ui/ux designers этому не обучены, остальных недавно за борт самих выкинули без спасательного круга.

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:28, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Про закладки жаль, а вот остальное нет. Тем более сервис синхронизации настроек хоть в каком нибудь браузере работал нормально?
    Что хромиум, что Яндекс, что мозилла... Настройки между браузерами не синхронизируются, все время вручную исправляешь.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:54, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня норм работает
     
  • 2.41, диванный эксперд (?), 14:16, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в brave норм синхронизация
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:29, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    гуглу, значит, в андроиде можно оракловский апи против воли оракла использовать, а другим гугловый апи — нельзя?
    Нет уж. Или всем нельзя, или всем можно.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:39, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    запрещено != невозможно
     
     
  • 3.33, Аноним (29), 14:02, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    На последних слушаниях суд постановил, что воровать чужую интеллектуальную собственность можно, если это приносит пользу "обществу" (читай - гуглу). Там суд несколько раз менял решение, смотря кто больше бабла судье занесёт.
     
     
  • 4.60, Michael Shigorin (ok), 15:14, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там суд несколько раз менял решение, смотря кто больше бабла судье занесёт.

    Да ладно, это же ж Самый Чесный Американский Суд был?!
    </>

     
  • 2.42, Аноним (42), 14:30, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты сравнил .h файлы и HTTP сервис.
     

  • 1.12, a10 (?), 13:30, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что не свободно, то ограничивает свободу
     
     
  • 2.21, lockywolf (ok), 13:49, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Свобода лучше, чем несвобода!
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:32, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    В первую очередь непонятно, что в открытом проекте хромиум делают приватные проприетарные гугловые апи проекта хроме. Ой, кажется понятно: хромиум же только для вида открытый , но по факту гугл как творил в нём что хочет, так и будет делать впредь.
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 14:51, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хромиум
    > открытый

    Всё, что принадлежит гуглу по определению несвободно. Достаточно один раз лицензию на любой их продук прочитать, чтобы перестать им пользоваться раз и навсегда.

     

  • 1.14, Аноним (14), 13:39, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и норм, в идеале вообще ungoogled стандартной опцией сделать. Разве что обновление дополнений оставить. Будет прекрасный браузер.
     
     
  • 2.23, lockywolf (ok), 13:52, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/browsers.html#ungoogled
     
  • 2.52, Аноним (50), 14:57, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сами разработчики признаются, что они не знают, всю ли телеметрию вырезали.
     
     
  • 3.57, Аноним (14), 15:09, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сами разработчики признаются, что они не знают, всю ли телеметрию вырезали.

    Разработчики сборочек врезали собственную телеметрию на место гугловской, они наверняка знают. Разработчики хрома тоже должны знать где их зонды лежат, так что им не составит труда выпилить лишнее.

     

  • 1.16, FractaIL (?), 13:39, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Рвань, пьянь, срань. Я на ухожу на пэйлмун.
     
     
  • 2.24, lockywolf (ok), 13:52, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/browsers.html#palemoon
     
     
  • 3.40, OpenAnonymous (?), 14:15, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приятно видеть что кто-то еще читает его блог.
    Про koрону особенно интересно написал.
     
  • 3.55, CrazyAlex (?), 15:04, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что? Там большая часть претензий к личности автора. Да и хрен с ним, не детей же с ним рожать.

    Имхо, автор блога ничуть не меньший псих

     

  • 1.17, Аноним (17), 13:39, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну, не очень-то и хотелось иметь привязку к их сервисам
     
     
  • 2.19, Аноним (14), 13:45, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сам то не клоун? Браузер есть, нет платформы для приложений (электрон, нвжс) с нормально ускоренными операциями, но софтового на современном железе вполне хватает для всего кроме разве что игр. Фотошоп нужен не всем, и второго фотошопа быть просто не может. Поэтому не раньше чем адоба выкатит поддержку.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.26, anonimous (?), 13:55, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как там в криокамере?
     
  • 4.28, Аноним (14), 13:56, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Бротишка, ты поехавший? Это же в венде проблемы с opengl, на линуксе всегда всё прекрасно с ним было. Да и с вулканом тоже. Dx12 не очень востроеован был с год назад, всего с десяток тайтлов было.
     
     
  • 5.62, Michael Shigorin (ok), 15:20, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бротишка, ты поехавший? Это же в венде проблемы с opengl, на линуксе
    > всегда всё прекрасно с ним было. Да и с вулканом тоже.

    Можете подобных организмов вот таким подначивать:

    ---
    ** — на PC игра работает медленнее, чем на Эльбрусе. Это очень неожиданный результат; мы подозреваем что драйвер Vulkan для Windows работает медленнее, но подробные исследования ещё не проводили.
    --- http://habr.com/ru/company/gaijin/blog/533380/

    Т.е. на связке "PC (16 GB DDR3, Intel i5-3570 3.4 ГГц, SSD, GeForce GTX 960, Vulkan), Windows 8.1, Clang 10.0.0" конкретно взятый WarThunder заработал ощутимо _медленней_, чем на связке "Эльбрус 801-РС (32 GB DDR3, Эльбрус-8С 1.3 ГГц, SSD, AMD Radeon R9 380, Vulkan), ОС Эльбрус 6-rc3, компилятор LCC 1.25.09".

    Ну а швабру щас возьму, заодно посмотрю, где он ещё нагадить попытался.

     

  • 1.27, Андрей (??), 13:55, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Опера, Эдж, Яндекс, Вивальди...
     
  • 1.30, Аноним (30), 14:01, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А зачем использовать другие браузеры кроме ГуглХрома и операционные системы другие кроме Убунту?

    Они же тупо хуже

     
     
  • 2.34, Аноним (29), 14:05, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты даже сам ответил на свой вопрос:

    > ГуглХрома и Убунту ... Они же тупо хуже

    Именно поэтому другие и используют.

     
  • 2.35, Аноним (14), 14:06, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не согласен, разработчики убунту криворукие бездари и в основном только перебивают копирайты. Лучше посмотреть на самодостаточные дистрибутивы, которых есть аж несколько штук: opensuse, gentoo, alt linux.
     
     
  • 3.46, Ты идиот (?), 14:40, 16/01/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 4.56, Аноним (14), 15:05, 16/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.36, пох. (?), 14:06, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как вы странно написали "десяточку"

    > Они же тупо хуже

    не могу не согласиться.

     
  • 2.38, Аноним (-), 14:10, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А зачем использовать другие браузеры кроме ГуглХрома...
    >Они же тупо хуже

    Очередной клоун.

     
  • 2.39, Аноним (39), 14:14, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кроме Firefox

    Пофиксил.

     

  • 1.45, DildoZilla (?), 14:40, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ещё бы googletagmanager запретили использовать везде, кроме их сервисов. А то вебмакаки ни одного рабочего сайта без этого гугля сварганить не могут.
     
  • 1.48, olo (?), 14:42, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ура! задолбали эти кнопки, юзать их все равно некому
     
  • 1.53, anonymous (??), 14:59, 16/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.58, Ubermensch (?), 15:11, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я вкусно пyкнул
     
  • 1.61, Аноним (61), 15:18, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь, что на этом не остановятся!

    Хромиум за последние лет стал в 2 раза дольше собираться и виной тут не только медленная компиляция... А ещё и раза в 1.5 увеличившееся количество файлов. Может хоть чуть-чуть похудееть после таких "инициатив".

     
  • 1.63, Аноним (63), 15:22, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Навеяло: жадные пчёлы против мёда.
     

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