Google запретил использование Google API в сторонних браузерах на основе Chromium

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|2.2, Аноним (2), 13:17, 16/01/2021 [ответить]
|+14 +/–
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Их сервисы, что хотят с ними то и делают.
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|3.5, Аноним (5), 13:21, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну да.
Только пользователи обычно голосуют ногами.
Правда, в случае Google это весьма затруднительно... :(
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|4.8, Аноним (8), 13:24, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Чаще они голосуют жопой, сидя на ней ровно. Чтобы началось голосование ногами пукан надо сильно и быстро (это важно) разогреть.
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|4.20, Аноним (20), 13:47, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Альтернативные поиски есть. И почту можно сменить.
Остальное и так не нужно.
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|5.59, Michael Shigorin (ok), 15:13, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Много лет назад -- как бы не ещё до 2014 -- перешёл по умолчанию на яндекс, чем все эти годы и доволен: в гугле многое начало... пропадать, причём даже не скандалы-интриги-расследования, а самая обычная переписка на том же lists.altlinux.org (штатный search.altlinux.org по нему до сих пор на гуглопоиске, надо бы так или иначе переделать на xapian omega или чём-то ещё приличном локальном).
Да, яндекс не добирается до совсем уж закоулочков сети и по редким местам (малоизвестным рассылкам/архивам) приходится искать уже гуглом. Но, как значилось у старого приятеля в ~/.signature, "there's no more powerful thing than the default".
А почта у нас своя, как и видеоконференции.
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|3.29, Аноним (29), 14:00, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Их сервисы, что хотят с ними то и делают.
Вспоминаем, как гугл украл у оракла жаба-апи, когда ведро делал. На последних слушаниях суд постановил, что воровать чужую интеллектуальную собственность можно, есть это приносит пользу "обществу" (читай - гуглу).
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|1.7, Аноним (8), 13:23, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Среди таких возможностей привязка к учётной записи в Google
Из лисы тоже выкинут?
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|2.32, пох. (?), 14:01, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В лисе заимплементить уже некому, ui/ux designers этому не обучены, остальных недавно за борт самих выкинули без спасательного круга.
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|1.10, Аноним (10), 13:28, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Про закладки жаль, а вот остальное нет. Тем более сервис синхронизации настроек хоть в каком нибудь браузере работал нормально?
Что хромиум, что Яндекс, что мозилла... Настройки между браузерами не синхронизируются, все время вручную исправляешь.
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|1.11, Аноним (11), 13:29, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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гуглу, значит, в андроиде можно оракловский апи против воли оракла использовать, а другим гугловый апи — нельзя?
Нет уж. Или всем нельзя, или всем можно.
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|3.33, Аноним (29), 14:02, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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На последних слушаниях суд постановил, что воровать чужую интеллектуальную собственность можно, если это приносит пользу "обществу" (читай - гуглу). Там суд несколько раз менял решение, смотря кто больше бабла судье занесёт.
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|4.60, Michael Shigorin (ok), 15:14, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там суд несколько раз менял решение, смотря кто больше бабла судье занесёт.
Да ладно, это же ж Самый Чесный Американский Суд был?!
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|1.13, Аноним (13), 13:32, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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В первую очередь непонятно, что в открытом проекте хромиум делают приватные проприетарные гугловые апи проекта хроме. Ой, кажется понятно: хромиум же только для вида открытый , но по факту гугл как творил в нём что хочет, так и будет делать впредь.
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|2.50, Аноним (50), 14:51, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> хромиум
> открытый
Всё, что принадлежит гуглу по определению несвободно. Достаточно один раз лицензию на любой их продук прочитать, чтобы перестать им пользоваться раз и навсегда.
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|1.14, Аноним (14), 13:39, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и норм, в идеале вообще ungoogled стандартной опцией сделать. Разве что обновление дополнений оставить. Будет прекрасный браузер.
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|2.52, Аноним (50), 14:57, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сами разработчики признаются, что они не знают, всю ли телеметрию вырезали.
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|3.57, Аноним (14), 15:09, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сами разработчики признаются, что они не знают, всю ли телеметрию вырезали.
Разработчики сборочек врезали собственную телеметрию на место гугловской, они наверняка знают. Разработчики хрома тоже должны знать где их зонды лежат, так что им не составит труда выпилить лишнее.
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|3.55, CrazyAlex (?), 15:04, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что? Там большая часть претензий к личности автора. Да и хрен с ним, не детей же с ним рожать.
Имхо, автор блога ничуть не меньший псих
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|2.19, Аноним (14), 13:45, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сам то не клоун? Браузер есть, нет платформы для приложений (электрон, нвжс) с нормально ускоренными операциями, но софтового на современном железе вполне хватает для всего кроме разве что игр. Фотошоп нужен не всем, и второго фотошопа быть просто не может. Поэтому не раньше чем адоба выкатит поддержку.
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|Часть нити удалена модератором
|4.28, Аноним (14), 13:56, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Бротишка, ты поехавший? Это же в венде проблемы с opengl, на линуксе всегда всё прекрасно с ним было. Да и с вулканом тоже. Dx12 не очень востроеован был с год назад, всего с десяток тайтлов было.
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|5.62, Michael Shigorin (ok), 15:20, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Бротишка, ты поехавший? Это же в венде проблемы с opengl, на линуксе
> всегда всё прекрасно с ним было. Да и с вулканом тоже.
Можете подобных организмов вот таким подначивать:
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** — на PC игра работает медленнее, чем на Эльбрусе. Это очень неожиданный результат; мы подозреваем что драйвер Vulkan для Windows работает медленнее, но подробные исследования ещё не проводили.
--- http://habr.com/ru/company/gaijin/blog/533380/
Т.е. на связке "PC (16 GB DDR3, Intel i5-3570 3.4 ГГц, SSD, GeForce GTX 960, Vulkan), Windows 8.1, Clang 10.0.0" конкретно взятый WarThunder заработал ощутимо _медленней_, чем на связке "Эльбрус 801-РС (32 GB DDR3, Эльбрус-8С 1.3 ГГц, SSD, AMD Radeon R9 380, Vulkan), ОС Эльбрус 6-rc3, компилятор LCC 1.25.09".
Ну а швабру щас возьму, заодно посмотрю, где он ещё нагадить попытался.
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|1.30, Аноним (30), 14:01, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А зачем использовать другие браузеры кроме ГуглХрома и операционные системы другие кроме Убунту?
Они же тупо хуже
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|2.34, Аноним (29), 14:05, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты даже сам ответил на свой вопрос:
> ГуглХрома и Убунту ... Они же тупо хуже
Именно поэтому другие и используют.
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|2.35, Аноним (14), 14:06, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не согласен, разработчики убунту криворукие бездари и в основном только перебивают копирайты. Лучше посмотреть на самодостаточные дистрибутивы, которых есть аж несколько штук: opensuse, gentoo, alt linux.
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|2.36, пох. (?), 14:06, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как вы странно написали "десяточку"
> Они же тупо хуже
не могу не согласиться.
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|2.38, Аноним (-), 14:10, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А зачем использовать другие браузеры кроме ГуглХрома...
>Они же тупо хуже
Очередной клоун.
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|1.45, DildoZilla (?), 14:40, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ещё бы googletagmanager запретили использовать везде, кроме их сервисов. А то вебмакаки ни одного рабочего сайта без этого гугля сварганить не могут.
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|1.61, Аноним (61), 15:18, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надеюсь, что на этом не остановятся!
Хромиум за последние лет стал в 2 раза дольше собираться и виной тут не только медленная компиляция... А ещё и раза в 1.5 увеличившееся количество файлов. Может хоть чуть-чуть похудееть после таких "инициатив".
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