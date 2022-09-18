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В Chrome выявлена утечка паролей из полей с предпросмотром скрытого ввода

18.09.2022 08:33

В браузере Chrome выявлена проблема с отправкой конфиденциальных данных на серверы Google при включении расширенного режима проверки правописания, подразумевающего выполнение проверки с использованием внешнего сервиса. Проблема также проявляется в браузере Edge при использовании дополнения Microsoft Editor.

Оказалось, что текст для проверки передаётся в том числе из форм ввода, содержащих конфиденциальные данные, в том числе из полей содержащих имена пользователей, адреса, email, паспортные данные и даже пароли, в случае если поля ввода паролей не ограничены штатным тегом "<input type=password>". Например, проблема приводит к отправке на сервер www.googleapis.com паролей в случае включение опции для показа введённого пароля, реализованной в сервисах Google Cloud (Secret Manager), AWS (Secrets Manager), Facebook, Office 365, Alibaba Cloud и LastPass. Из 30 протестированных известных сайтов, включая социальные сети, банки, облачные платформы и интернет-магазины, 29 оказались подвержены утечке.

В AWS и LastPass проблема уже оперативно решена через добавление параметра "spellcheck=false" в тег "input". Для блокирования отправки данных на стороне пользователя следует отключить в настройках расширенную проверку (секция "Languages/Spell check/Enhanced spell check" или "Языки/Проверка правописания/Расширенная проверка", по умолчанию расширенная проверка отключена).

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  1. Главная ссылка к новости (https://www.otto-js.com/news/a...)
  2. OpenNews: Утечка хэшей паролей Whois-сервиса интернет-регистратора APNIC
  3. OpenNews: Демонстрация атаки на редакторы кода, приводящей к утечке файлов при открытии исходных текстов
  4. OpenNews: В Brave выявлена утечка через DNS сведений об открываемых в Tor-режиме onion-сайтах
  5. OpenNews: Утечка поисковых ключей через DNS в Firefox и Chrome
  6. OpenNews: В Chrome внесено изменение, допускающее запись в буфер обмена без действий пользователя
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57798-chrome
Ключевые слова: chrome, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:01, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Любой сторонний плагин может проверять на странице что угодно. Тоже мне уязвимость.  
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:09, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Любой сторонний плагин может проверять на странице что угодно. Тоже мне уязвимость.

    Речь не о плагине, а о штатной функциональности Chrome. Благо, что она не включена по умолчанию.

     
     
  • 3.21, аннонимус (?), 10:43, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Который нужно включить ручками
    И в описании прямо написано "отправляем ан сервра гугл"
     
  • 3.22, Аноним (22), 10:45, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Т.е. точно такая же уязвимость в любом плагине от любого Васяна это норм. А данные которые передаются самому гуглу при том что он скорее всего не злоумышленник это кошмар?

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 11:24, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Плагинам от Васяна изначально нет никакого доверия, их ставят только такие же Васяны. А вот проверка Гуглом правописания паролей - это ***дец!
     

  • 1.4, Вован (??), 09:10, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Как же я люблю новые модные облачные технологии. Непонятно что постоянно отравляется непонятно куда и ты не знаешь, не понимаешь и не контролируешь. Вот мне интересно, неужели нельзя было реализовать это локально? У меня же какой-то там ворд ещё на 98 винде мог выполнить эту задачу. В целом понятно, удобно когда у тебя АПИ на твой стороне и ты его можешь в любой момент обновить или исправить бажек. Но всё таки в трусы то к людям уж лучше бы не лезть. А ещё неизвестно на сколько случайно этот баг в святом гугле появился, и никто никто, правда правда кроме гугла гугла эти данные не видел.
     
     
  • 2.10, Ананоним (?), 09:48, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Можно и локально, но им не нужно. Цель как раз в том, что бы получать данные от пользователей.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:20, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поражает гениальность местных экспертов, которые сразу разгадали план ИХ
     
     
  • 4.17, Ананоним (?), 10:24, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тебя сработает сказочка что от облака проверки правописания офис у НИХ обогревается, и без пользовательской инфы не выходит подходящая для нагреву нагрузка на процессоры.
     
  • 4.36, YetAnotherOnanym (ok), 11:09, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для этого гениальность не нужна. Для этого достаточно примерно тех же умственных способностей, какие нужны для защиты гугла на ресурсах IT-тематики.
     
  • 2.13, Аноним (16), 10:17, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В хроме есть локальная проверка
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:28, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты взгляни, а программисты ли принимают решение так программировать? В чем суть обновляться, если ничего не исправляют, а ещё больше вредят. Неужели эти мегабайты хуже любой операционки?
     
  • 2.23, Аноним (22), 10:45, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как ты без данных собрался свою нейросеть обучать?
     
     
  • 3.30, Вован (??), 11:00, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же ворд на 98 винде работал? А опера дохоомовская?
     
     
  • 4.37, Аноним (22), 11:13, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без нейросети.
     
     
  • 5.41, хрю (?), 11:39, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Без нейросети.

    И зачем "нейросети" для проверки правописания?

     

  • 1.7, Аноним (-), 09:39, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вообще слежка через спелчекеры это классика если кто не в курсе.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:41, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баян?
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 09:55, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не употребяю тащьмайор !
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:06, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну расскажи мне про слежку через hunspell. Необходимость проверки орфографии в полях паролей очевидна - если поле содержит слово из естественного языка, то пароль заведомо ослабленный.
     
     
  • 3.38, Аноним (22), 11:14, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты узнаешь где больше ошибаются и какие новые слова есть?
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:43, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Спасибо за проверку правописания вашего пароля. Пароль верный, мы проверяли.
     
  • 1.12, Аноним (16), 10:15, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В форме же не написано конфиденциальные данные там или нет и в браузере нет "сильного ИИ" чтобы понять это.
    Если пароль хранится не в <input type="password" /> а в чем то другом то логично что оно его отправляет, проверяться
    Оно так и должно работать
     
     
  • 2.24, Аноним (22), 10:48, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У тебя Стокгольмский синдром на максималках:
     
     
  • 3.29, Аноним (16), 10:59, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя синдром Да́ннинга — Крю́гера на максималках.
     
  • 2.25, Вован (??), 10:50, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кроме паролей есть и другая конфиденциальная информация, и выправы нельзя узнать заранее что там в поле, а значит нужно считать всё конфиденциальным,и ничего не слать. Браузер это очень личная вещь, он вообще ничего не должен слать непонятно куда. А гугл это именно что непонятно куда судя по тому что мое доводилось увидеть у них внутри.
     
     
  • 3.44, хрю (?), 11:48, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По идее везде по умолчанию должно быть spellcheck=false. Да и вообще любая отсылка инфы со страницы за пределы домена должна быть одобрена пользователем. А то напридумывали всякие "защиты" от кроссдоменов и т.п., а посмотришь что и куда браузер шлёт, так волосы на жопе шевелится начинают.
     

  • 1.14, Аноним (18), 10:17, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Браузеры это уже не про технологии... кроме Links конечно же... консольные нужны
    а вообще про пароли вот вспомнилась картинка
    https://media.discordapp.net/attachments/710789391999696896/102095618118910773
     
     
  • 2.19, Аноним (16), 10:31, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И представил я:

    Город наводнился вдруг разумными людьми:
    Вышли все под Links,
    А проклятый Chrome - все удаляли, черт возьми.
    Позабыв про Edge, Firefox, Opera и прочий геморрой,
    Люди ставят Links,
    Словно в Рай заходят в Links,
    Нормальный, чистый Links...

     
     
  • 3.20, Аноним (18), 10:39, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мне смешно от того что над хромом трясутся программисты.. не кто-то, а настоящие программисты от гугла. Но эти считанные мегабайты хуже любой операционки. Это как так?
    Сами наверно не понимаю, как их код работает))
     
     
  • 4.26, Аноним (16), 10:50, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программисты из Гугла они такие.
    Сам то из под links картинки простишь?
     
     
  • 5.31, Аноним (18), 11:06, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стараюсь и через Links выходить..

    Представь, что читаешь книгу, и к каждой её странице прицепили гирю - современный веб.

     
     
  • 6.46, Аноним (16), 11:55, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставить что читаешь книгу, с выколотыми глазами - попытки открывать веб-страницы через links

    И без шрифта брайля

     
  • 4.27, Аноним (22), 10:51, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты так хотел кольнут Гугл, за то что он лучше тебя, но никак не мог, но теперь от какой-то мутной новости ты нашел наконец повод и скомпенсировал свои комплексы.  
     

  • 1.28, Адмирал Майкл Роджерс (?), 10:56, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > проблема с отправкой конфиденциальных данных на серверы Google

    Применение термина "проблема" к данному функционалу некорректно.

     
  • 1.33, Аноним (33), 11:07, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот Brave отрубает облачную проверку, там такого "бага" нет.
     
  • 1.34, Аноним (34), 11:08, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что, кто-то заметил логин на госуслуги с сервера гугла?
     
  • 1.35, Аноним (32), 11:08, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в случае если поля ввода паролей не ограничены штатным тегом "<input type=password>".

    Хозяин сервиса - барин, захочет - вообще всю базу паролей Гуглу продаст.

     
  • 1.40, nebularia (ok), 11:32, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В AWS и LastPass проблема уже оперативно решена через добавление параметра "spellcheck=false" в тег "input".

    Самое правильное решение.

     
  • 1.42, хрю (?), 11:42, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А номера кредитных карт тоже отправляются в облака для проверки ? :)))
    Интересно, а как в сторонних браузерах в том же Яндексе.
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 11:51, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не беспокойтесь . Яндекс ИМ не шлёт . Яндекс кому надо шлёт .
     

  • 1.43, Аноним (43), 11:46, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На расте такого бы не было!
     

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