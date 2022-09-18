В Chrome выявлена утечка паролей из полей с предпросмотром скрытого ввода

|
|1.1, Аноним (1), 09:01, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Любой сторонний плагин может проверять на странице что угодно. Тоже мне уязвимость.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 09:09, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Любой сторонний плагин может проверять на странице что угодно. Тоже мне уязвимость.
Речь не о плагине, а о штатной функциональности Chrome. Благо, что она не включена по умолчанию.
|
|
|
|3.21, аннонимус (?), 10:43, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Который нужно включить ручками
И в описании прямо написано "отправляем ан сервра гугл"
|
|3.22, Аноним (22), 10:45, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Т.е. точно такая же уязвимость в любом плагине от любого Васяна это норм. А данные которые передаются самому гуглу при том что он скорее всего не злоумышленник это кошмар?
|
|
|
|4.39, Аноним (39), 11:24, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Плагинам от Васяна изначально нет никакого доверия, их ставят только такие же Васяны. А вот проверка Гуглом правописания паролей - это ***дец!
|
|1.4, Вован (??), 09:10, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Как же я люблю новые модные облачные технологии. Непонятно что постоянно отравляется непонятно куда и ты не знаешь, не понимаешь и не контролируешь. Вот мне интересно, неужели нельзя было реализовать это локально? У меня же какой-то там ворд ещё на 98 винде мог выполнить эту задачу. В целом понятно, удобно когда у тебя АПИ на твой стороне и ты его можешь в любой момент обновить или исправить бажек. Но всё таки в трусы то к людям уж лучше бы не лезть. А ещё неизвестно на сколько случайно этот баг в святом гугле появился, и никто никто, правда правда кроме гугла гугла эти данные не видел.
|
|
|
|2.10, Ананоним (?), 09:48, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Можно и локально, но им не нужно. Цель как раз в том, что бы получать данные от пользователей.
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 10:20, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поражает гениальность местных экспертов, которые сразу разгадали план ИХ
|
|
|
|4.17, Ананоним (?), 10:24, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для тебя сработает сказочка что от облака проверки правописания офис у НИХ обогревается, и без пользовательской инфы не выходит подходящая для нагреву нагрузка на процессоры.
|
|4.36, YetAnotherOnanym (ok), 11:09, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Для этого гениальность не нужна. Для этого достаточно примерно тех же умственных способностей, какие нужны для защиты гугла на ресурсах IT-тематики.
|
|2.18, Аноним (18), 10:28, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ты взгляни, а программисты ли принимают решение так программировать? В чем суть обновляться, если ничего не исправляют, а ещё больше вредят. Неужели эти мегабайты хуже любой операционки?
|
|
|
|
|
|
|
|5.41, хрю (?), 11:39, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>Без нейросети.
И зачем "нейросети" для проверки правописания?
|
|
|
|2.32, Аноним (32), 11:06, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну расскажи мне про слежку через hunspell. Необходимость проверки орфографии в полях паролей очевидна - если поле содержит слово из естественного языка, то пароль заведомо ослабленный.
|
|1.9, Аноним (9), 09:43, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Спасибо за проверку правописания вашего пароля. Пароль верный, мы проверяли.
|
|1.12, Аноним (16), 10:15, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
В форме же не написано конфиденциальные данные там или нет и в браузере нет "сильного ИИ" чтобы понять это.
Если пароль хранится не в <input type="password" /> а в чем то другом то логично что оно его отправляет, проверяться
Оно так и должно работать
|
|
|
|2.25, Вован (??), 10:50, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кроме паролей есть и другая конфиденциальная информация, и выправы нельзя узнать заранее что там в поле, а значит нужно считать всё конфиденциальным,и ничего не слать. Браузер это очень личная вещь, он вообще ничего не должен слать непонятно куда. А гугл это именно что непонятно куда судя по тому что мое доводилось увидеть у них внутри.
|
|
|
|3.44, хрю (?), 11:48, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По идее везде по умолчанию должно быть spellcheck=false. Да и вообще любая отсылка инфы со страницы за пределы домена должна быть одобрена пользователем. А то напридумывали всякие "защиты" от кроссдоменов и т.п., а посмотришь что и куда браузер шлёт, так волосы на жопе шевелится начинают.
|
|
|
|2.19, Аноним (16), 10:31, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И представил я:
Город наводнился вдруг разумными людьми:
Вышли все под Links,
А проклятый Chrome - все удаляли, черт возьми.
Позабыв про Edge, Firefox, Opera и прочий геморрой,
Люди ставят Links,
Словно в Рай заходят в Links,
Нормальный, чистый Links...
|
|
|
|3.20, Аноним (18), 10:39, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
мне смешно от того что над хромом трясутся программисты.. не кто-то, а настоящие программисты от гугла. Но эти считанные мегабайты хуже любой операционки. Это как так?
Сами наверно не понимаю, как их код работает))
|
|
|
|4.26, Аноним (16), 10:50, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Программисты из Гугла они такие.
Сам то из под links картинки простишь?
|
|
|
|5.31, Аноним (18), 11:06, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Стараюсь и через Links выходить..
Представь, что читаешь книгу, и к каждой её странице прицепили гирю - современный веб.
|
|
|
|6.46, Аноним (16), 11:55, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поставить что читаешь книгу, с выколотыми глазами - попытки открывать веб-страницы через links
И без шрифта брайля
|
|4.27, Аноним (22), 10:51, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты так хотел кольнут Гугл, за то что он лучше тебя, но никак не мог, но теперь от какой-то мутной новости ты нашел наконец повод и скомпенсировал свои комплексы.
|
|1.35, Аноним (32), 11:08, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>в случае если поля ввода паролей не ограничены штатным тегом "<input type=password>".
Хозяин сервиса - барин, захочет - вообще всю базу паролей Гуглу продаст.
|
|1.40, nebularia (ok), 11:32, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В AWS и LastPass проблема уже оперативно решена через добавление параметра "spellcheck=false" в тег "input".
Самое правильное решение.
|
|1.42, хрю (?), 11:42, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А номера кредитных карт тоже отправляются в облака для проверки ? :)))
Интересно, а как в сторонних браузерах в том же Яндексе.
|