Утечка хэшей паролей Whois-сервиса интернет-регистратора APNIC

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|1.2, OnTheEdge (ok), 09:00, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> сотрудники APNIC разместили SQL-дамп базы, используемой в сервисе Whois, в облачном хранилище Google Cloud, но не ограничили к нему доступ
сурьозный подход
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|4.30, Аноним (30), 11:32, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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забавно, что здесь не всегда срабатывает защита от двойной отправки сообщения -- опеннет-то походу технически посредственен!
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|3.13, t28 (?), 09:35, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Угу. Сириоус бизнесс
Угу. Вести NIC — так себе бизнес. На золотые унитазы на нём не заработаешь.
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|4.17, ыы (?), 09:49, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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При 7700 членов в 56 странах - 88 человек секретариата... так что... золотые унитазы они там просто выбрасывают потому что запачкался...
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|1.3, Аноним (-), 09:02, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Давайте сосредоточим контроль за адресным пространством в одних руках, что может пойти не так?
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|3.15, ыы (?), 09:39, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сотня экспертов опеннет не выкладывала в открытый доступ дамп SQl от регистратора whois.
Так что сотня экспертов опеннет лучше.
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|4.26, YetAnotherOnanym (ok), 10:48, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Догадываюсь, что косяки и фэйлы икспертов опеннета в перерасчёте на масштабы их ответственности не менее эпичны. К тому же установлено, что свидетелей секты облаков на опеннете тоже преизобильно.
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|5.27, ыы (?), 11:07, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В данном случае пересчет на масштаб не работает.
Есть инструкция- не использовать сторонние ресурсы. И масштаб ту не при чем.
Либо такой инструкции нет - и вина тут на руководстве а не на дежурном админе...
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|2.34, PnD (??), 12:18, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В четырёх же RIR. RIPE ("репа") наша, европейская. ARIN (пиндосы и все остальные америки). APNIC (азиаты и тихоокеанский бассейн). Ну и африканцы.
"Репа" (на мой вкус) наиболее "причёсанная". Но при этом лихо распилила (на пару с ARIN, но те ещё масштабнее /8 раскидывали) IPv4 и последние лет 15 педалит IPv6.
В Африке зато этих IPv4 хоть попой жуй. Я уже́ лет 10 как предлагаю замутить бизнес по перепродаже LIR из AFRINIC, но чё-то как-то пока всё не. Расисты, наверное. Да.
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|1.8, ыы (?), 09:17, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>сотрудники APNIC разместили SQL-дамп базы, используемой в сервисе Whois, в облачном хранилище Google Cloud
Зачем это вообще понадобилось делать? Дефицит дискового пространства? Нет собственного... ах.дда.. ftp же выпилили... но все равно, был план, были согласования, были подписи начальства одобрившего эту процедуру... или это тоже все выпилили?
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|2.33, Аноним (32), 12:10, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На 26.04.1986 тоже был план с согласованиями и за многими подписями, однако, что-то пошло не так. Человеческий фактор, он такой.
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|1.9, Аноним (9), 09:18, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"это не первая утечка персональных данных в APNIC - в 2017 году база Whois по уже попадала в открытый доступ и тоже по недосмотру персонала."
"Как и после прошлого инцидента, APNIC пообещал провести ревизию и внести изменения в технологические процессы, чтобы не допустить подобные утечки в будущем."
Ну, да! Никогда такого не было и вот опять!
Кароч, Deeply Sorry https://www.youtube.com/watch?v=N1seyAkxO1s
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|2.21, Аноним (21), 10:22, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по его вони в предыдущей новости - скорее всего одним из первых.
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|3.39, Аноним (32), 12:27, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто больше всех призывает, тот, как раз, и избегает вакцинации.
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|1.24, InuYasha (??), 10:40, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ЧСС, они не одни такие гуглолюбы. Очень много контор хранят чувствительные данные в гугл-шитах. "Зачем нам Эксель". Даже списки серверов, даже сотрудников.
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|2.28, ryoken (ok), 11:11, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Даже списки серверов, даже сотрудников.
Тут вообще текста или там .CSV по уши.
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|1.31, Аноним (32), 12:02, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>в облачном хранилище Google Cloud, но не ограничили к нему доступ
Достаточно разместить в облачном хранилище, ограничивать доступ не обязательно.
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|1.35, Аноним (35), 12:19, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну даже если хочешь через облако поделиться чувствительными данными, ну зашифруй ты их хоть симметрично через gpg, хоспаде
Детский сад
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|2.38, Брат Анон (ok), 12:24, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы много знаете детсадов, размещающих свои данные в гугловском облаке?
Не надо оскорблять колыбель всех дарагих расеян.
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