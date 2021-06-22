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Утечка хэшей паролей Whois-сервиса интернет-регистратора APNIC

22.06.2021 08:48

Регистратор APNIC, отвечающий за распределение IP-адресов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил об инциденте, в результате которого в открытый доступ попал SQL-дамп сервиса Whois, включающий конфиденциальные данные и хэши паролей. Примечательно, что это не первая утечка персональных данных в APNIC - в 2017 году база Whois уже попадала в открытый доступ и тоже по недосмотру персонала.

В процессе внедрения поддержки протокола RDAP, призванного заменить протокол WHOIS, сотрудники APNIC разместили SQL-дамп базы, используемой в сервисе Whois, в облачном хранилище Google Cloud, но не ограничили к нему доступ. Из-за ошибки в настройках на протяжении трёх месяцев SQL-дамп был доступен публично и данный факт вскрылся только 4 июня, когда один из независимых исследователей безопасности обратил на это внимание и уведомил регистратора о проблеме.

В SQL-дампе присутствовали атрибуты "auth", содержащие хэши паролей для изменения объектов Maintainer и Incident Response Team (IRT), а также некоторые конфиденциальные сведения о клиентах, которые не выводятся в Whois при обычных запросах (как правило это дополнительные контактные данные и примечания о пользователе). В случае восстановления паролей, атакующие имели возможность изменить содержимое полей с параметрами владельцев блоков IP-адресов в Whois. Объект Maintainer определяет лицо, ответственного за изменение группы запиcей, связанных через атрибут "mnt-by", а объект IRT содержит контактные данные администраторов, отвечающих на уведомления о проблемах. Информация о применяемом алгортитме хэширования паролей не приводится, но в 2017 году для хэширования использовались устаревшие алгоритмы MD5 и CRYPT-PW (8-символьные пароли c хэшами на базе функции UNIX crypt).

После выявления инцидента APNIC инициировал сброс паролей для объектов в Whois. На стороне APNIC признаков нелегитимных действий пока не обнаружено, но гарантий, что данные не попали в руки злоумышленников нет, так как отсутствуют полные логи доступа к файлам в Google Cloud. Как и после прошлого инцидента, APNIC пообещал провести ревизию и внести изменения в технологические процессы, чтобы не допустить подобные утечки в будущем.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.apnic.net/2021/06...)
  2. OpenNews: Интернет-регистратор APNIC по ошибке опубликовал хэши паролей Whois-сервиса
  3. OpenNews: RIPE лишил статуса LIR двух российских регистраторов
  4. OpenNews: RIPE выделил последний свободный блок IPv4
  5. OpenNews: Организация IANA приступила к распределению последних блоков адресов IPv4
  6. OpenNews: Почти половина трафика на корневые DNS-серверы вызвана активностью Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55367-apnic
Ключевые слова: apnic, whois
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, OnTheEdge (ok), 09:00, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > сотрудники APNIC разместили SQL-дамп базы, используемой в сервисе Whois, в облачном хранилище Google Cloud, но не ограничили к нему доступ

    сурьозный подход

     
     
  • 2.5, КО (?), 09:04, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Небось студенты за авось там работают.
     
     
  • 3.22, YetAnotherOnanym (ok), 10:37, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Чтобы быть кретином, верующим в облака, не обязательно быть студентом.
     
  • 3.23, YetAnotherOnanym (ok), 10:38, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы быть кретином, верующим в облака, не обязательно быть студентом.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 11:32, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    забавно, что здесь не всегда срабатывает защита от двойной отправки сообщения -- опеннет-то походу технически посредственен!
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 12:04, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но на других ресурсах может быть и хуже.
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 09:13, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Угу. Сириоус бизнесс
     
     
  • 3.13, t28 (?), 09:35, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Угу. Сириоус бизнесс

    Угу. Вести NIC — так себе бизнес. На золотые унитазы на нём не заработаешь.

     
     
  • 4.17, ыы (?), 09:49, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    При 7700 членов в 56 странах - 88 человек секретариата... так что... золотые унитазы они там просто выбрасывают потому что запачкался...
     

  • 1.3, Аноним (-), 09:02, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Давайте сосредоточим контроль за адресным пространством в одних руках, что может пойти не так?
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 09:28, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    даже одни такие лучше, чем сотен икспертов опеннет
     
     
  • 3.15, ыы (?), 09:39, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сотня экспертов опеннет не выкладывала в открытый доступ дамп SQl от регистратора whois.
    Так что сотня экспертов опеннет лучше.
     
     
  • 4.26, YetAnotherOnanym (ok), 10:48, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Догадываюсь, что косяки и фэйлы икспертов опеннета в перерасчёте на масштабы их ответственности не менее эпичны. К тому же установлено, что свидетелей секты облаков на опеннете тоже преизобильно.
     
     
  • 5.27, ыы (?), 11:07, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В данном случае пересчет на масштаб не работает.
    Есть инструкция- не использовать сторонние ресурсы. И масштаб ту не при чем.
    Либо такой инструкции нет - и вина тут на руководстве а не на дежурном админе...
     
  • 3.36, Брат Анон (ok), 12:20, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как главный ыксперт по сайту: да ты хоть знаешь на каком я диване сижу?!
     
  • 2.34, PnD (??), 12:18, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В четырёх же RIR. RIPE ("репа") наша, европейская. ARIN (пиндосы и все остальные америки). APNIC (азиаты и тихоокеанский бассейн). Ну и африканцы.

    "Репа" (на мой вкус) наиболее "причёсанная". Но при этом лихо распилила (на пару с ARIN, но те ещё масштабнее /8 раскидывали) IPv4 и последние лет 15 педалит IPv6.

    В Африке зато этих IPv4 хоть попой жуй. Я уже́ лет 10 как предлагаю замутить бизнес по перепродаже LIR из AFRINIC, но чё-то как-то пока всё не. Расисты, наверное. Да.

     

  • 1.8, ыы (?), 09:17, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >сотрудники APNIC разместили SQL-дамп базы, используемой в сервисе Whois, в облачном хранилище Google Cloud

    Зачем это вообще понадобилось делать? Дефицит дискового пространства? Нет собственного... ах.дда.. ftp же выпилили...  но все равно, был план, были согласования, были подписи начальства одобрившего эту процедуру... или это тоже все выпилили?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:23, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так решил совет старейшин
     
  • 2.33, Аноним (32), 12:10, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 26.04.1986 тоже был план с согласованиями и за многими подписями, однако, что-то пошло не так. Человеческий фактор, он такой.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:18, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "это не первая утечка персональных данных в APNIC - в 2017 году база Whois по уже попадала в открытый доступ и тоже по недосмотру персонала."
    "Как и после прошлого инцидента, APNIC пообещал провести ревизию и внести изменения в технологические процессы, чтобы не допустить подобные утечки в будущем."

    Ну, да! Никогда такого не было и вот опять!
    Кароч, Deeply Sorry https://www.youtube.com/watch?v=N1seyAkxO1s

     
     
  • 2.16, ryoken (ok), 09:42, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Персонал = Овощи.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 09:59, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А босс = фрукт?
     
     
  • 4.20, ryoken (ok), 10:03, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А босс = фрукт?

    Тот ещё :D

     
     
  • 5.25, InuYasha (??), 10:42, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ну, уж вы-то - точно не фрукт, ведь даже у яблока есть сердцевина")
     

  • 1.18, Аноним (19), 09:58, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Турвальд привился от ковида?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:22, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по его вони в предыдущей новости - скорее всего одним из первых.
     
     
  • 3.29, Аноним (19), 11:21, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вакцины разве открытые?
     
  • 3.39, Аноним (32), 12:27, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто больше всех призывает, тот, как раз, и избегает вакцинации.
     

  • 1.24, InuYasha (??), 10:40, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЧСС, они не одни такие гуглолюбы. Очень много контор хранят чувствительные данные в гугл-шитах. "Зачем нам Эксель". Даже списки серверов, даже сотрудников.
     
     
  • 2.28, ryoken (ok), 11:11, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже списки серверов, даже сотрудников.

    Тут вообще текста или там .CSV по уши.

     
     
  • 3.37, Брат Анон (ok), 12:22, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы так это написали, как будто в CSV есть что-то плохое.
     

  • 1.31, Аноним (32), 12:02, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в облачном хранилище Google Cloud, но не ограничили к нему доступ

    Достаточно разместить в облачном хранилище, ограничивать доступ не обязательно.

     
  • 1.35, Аноним (35), 12:19, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну даже если хочешь через облако поделиться чувствительными данными, ну зашифруй ты их хоть симметрично через gpg, хоспаде

    Детский сад

     
     
  • 2.38, Брат Анон (ok), 12:24, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы много знаете детсадов, размещающих свои данные в гугловском облаке?
    Не надо оскорблять колыбель всех дарагих расеян.
     

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