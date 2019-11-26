RIPE выделил последний свободный блок IPv4

2.3 , suffix ( ok ), 09:10, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1. У МТС уже два года почти IPv6 в мобильном интернете работает - проблем нет. 2. Но на своём сайте (доступным по IPv6) - доля посетителей с IPv6 стабильно около 1% болтается :(

3.19 , _hide_ ( ok ), 09:29, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ни у кого не возникает некоторые сомнения после прочтения текста статьи? >>> потребность в IPv4 у операторов исчисляется миллионами адресов и >>> В 2012 году RIPE приступил к распределению... вчера был выделен последний блок Я так понял: если на халяву, то можно и миллионы, а так не особо и надо было...

4.32 , пох. ( ? ), 10:04, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – там дело не только в халяве, а и в том что выдавали из этого последнего блока - неохотно, требуя предъявлять жеппу, унитаз, анализы и так далее. Получали их по большей части новые лиры, которых не так чтоб много образуется в повседневной жизнедеятельности общества - дорого, геморройно, владельцам бизнеса непонятно что это вообще и для чего. При этом все кому хотелось - задолго до этого последнего дербана нахапали впрок столько, что не знают теперь, куда девать (внезапно, не смотря на все попытки торгашей и взяточников из райпа подогреть рынок, адреса v4 за эти последние годы _подешевели_! Что в розницу, что блоками.) Половина этих гуанолиров - давно банкроты, но, поскольку "ценное-ценное, новых не будет, не будет!" (опять же главным продвиженцем этого лозунга был, кто бы вы думали? Правильно - сам райп. Денежки не пахнут.) - за их лирский статус все еще продолжают платить, и эти адреса никогда и никому не пригодятся. А уж про то, каким давно несуществующим компаниям понавыдавали блоков A и B в эпоху халявы - у джентльменов из райпа и iana, разумеется, вспоминать вообще не принято. Ну и хрен с ними. 100.64 хватит на всех. 2.11 , Аноним ( 11 ), 09:18, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Светлое будущее, когда? Никогда, сейчас в моде сказки про гримдарк-будущее.

Я говорил с тремя провайдерами проводного интернета в своей деревне, два из них сказали что знать ничего не знают, и знать не хотят, третий сказал, чтобы я не выеживался и брал адреса у huricane electric. МТС тут почти не ловит, билайн предлагает ipv6 только юрлицам, по 35 рублей в месяц за 24 адреса. Будущего нет.

2.26 , Аноним ( 26 ), 09:38, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – ipv6 нeнужoн. Прекрасно все работает на 4, и настройка проще, и адреса нормальные а не в упopотом формате.

3.33 , Аноним ( 33 ), 10:07, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 64 Килобайт хватит на всех.

2.36 , Аноним ( 36 ), 10:22, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ... ... да вижу иногда в пирах торента iv6.Светлое будущее, когда? Немало софта и скриптов написаны без учёта специфики. С костылями под v4. Требуют-то быстро сейчас продавать уже, а не инженерией заниматься. Некоторые "игроки" имеют недостаточно сотрудников, чтобы разминировать эти поля при переходе на v6. Одно дело: далее, далее, хокей и работает и забыл. А другое, когда отдельно иметь время на крупную перестройку при обнаружении нерабочих сервисов. Крупная перестройка - это ещё др. след. доп. проблемы. Все ждут, пока соседи соберут баги.

2.40 , Аноним ( 40 ), 10:37, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В цисковской сертификации на паре первых её уровней не было упоминаний IPv6 совсем. (Не знаю как сейчас). Уверен, что это сыграло не последнюю роль в непопулярности v6. Даже зубры ынтерпрайза считают IPv6 г-ном.

2.41 , Аноним ( 41 ), 10:40, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой тередо в 2019, алло!

