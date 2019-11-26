RIPE выделил последний свободный блок IPv4

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|1.1, no (??), 09:03, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Эх, помню в 2009 году,я настраивал teredo ,чтобы пощупать чудо нового ипа.Прошло 10 лет,раз 100 с тех пор читал что ipv4 всё,ipv6 растёт,скоро перейдем все,но я всё ещё юзаю teredo & meredo.Разве что в Канаде купил впску,которая не имела из коробки iv4,ток за доплату,да вижу иногда в пирах торента iv6.Светлое будущее, когда?
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|2.3, suffix (ok), 09:10, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. У МТС уже два года почти IPv6 в мобильном интернете работает - проблем нет.
2. Но на своём сайте (доступным по IPv6) - доля посетителей с IPv6 стабильно около 1% болтается :(
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|3.19, _hide_ (ok), 09:29, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ни у кого не возникает некоторые сомнения после прочтения текста статьи?
>>> потребность в IPv4 у операторов исчисляется миллионами адресов
и
>>> В 2012 году RIPE приступил к распределению... вчера был выделен последний блок
Я так понял: если на халяву, то можно и миллионы, а так не особо и надо было...
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|4.32, пох. (?), 10:04, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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там дело не только в халяве, а и в том что выдавали из этого последнего блока - неохотно, требуя предъявлять жеппу, унитаз, анализы и так далее. Получали их по большей части новые лиры, которых не так чтоб много образуется в повседневной жизнедеятельности общества - дорого, геморройно, владельцам бизнеса непонятно что это вообще и для чего.
При этом все кому хотелось - задолго до этого последнего дербана нахапали впрок столько, что не знают теперь, куда девать (внезапно, не смотря на все попытки торгашей и взяточников из райпа подогреть рынок, адреса v4 за эти последние годы _подешевели_! Что в розницу, что блоками.)
Половина этих гуанолиров - давно банкроты, но, поскольку "ценное-ценное, новых не будет, не будет!" (опять же главным продвиженцем этого лозунга был, кто бы вы думали? Правильно - сам райп. Денежки не пахнут.) - за их лирский статус все еще продолжают платить, и эти адреса никогда и никому не пригодятся.
А уж про то, каким давно несуществующим компаниям понавыдавали блоков A и B в эпоху халявы - у джентльменов из райпа и iana, разумеется, вспоминать вообще не принято.
Ну и хрен с ними. 100.64 хватит на всех.
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|2.11, Аноним (11), 09:18, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Светлое будущее, когда?
Никогда, сейчас в моде сказки про гримдарк-будущее.
Я говорил с тремя провайдерами проводного интернета в своей деревне, два из них сказали что знать ничего не знают, и знать не хотят, третий сказал, чтобы я не выеживался и брал адреса у huricane electric. МТС тут почти не ловит, билайн предлагает ipv6 только юрлицам, по 35 рублей в месяц за 24 адреса. Будущего нет.
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|2.26, Аноним (26), 09:38, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ipv6 нeнужoн. Прекрасно все работает на 4, и настройка проще, и адреса нормальные а не в упopотом формате.
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|2.36, Аноним (36), 10:22, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ... ... да вижу иногда в пирах торента iv6.Светлое будущее, когда?
Немало софта и скриптов написаны без учёта специфики. С костылями под v4. Требуют-то быстро сейчас продавать уже, а не инженерией заниматься.
Некоторые "игроки" имеют недостаточно сотрудников, чтобы разминировать эти поля при переходе на v6.
Одно дело: далее, далее, хокей и работает и забыл. А другое, когда отдельно иметь время на крупную перестройку при обнаружении нерабочих сервисов.
Крупная перестройка - это ещё др. след. доп. проблемы.
Все ждут, пока соседи соберут баги.
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|2.40, Аноним (40), 10:37, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В цисковской сертификации на паре первых её уровней не было упоминаний IPv6 совсем. (Не знаю как сейчас). Уверен, что это сыграло не последнюю роль в непопулярности v6. Даже зубры ынтерпрайза считают IPv6 г-ном.
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|1.6, Х (?), 09:13, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Характерно, что инет пестрит статьями "как дома пощупать IPv6", в которых прожевываются старые советы пойти к брокеру и взять туннель 6 в 4, но нет ни одной статьи, что делать, если твой оператор тебе ipv6 дает вот в таком, или вот в таком, или вот в таком варианте. А вариантов много (от статики, до PPPoE и подачи чуть не по отдельному авторизуемому аккаунту).
Отдельно интересно, что тему файрволла и вообще защиты в IPv6 не поднимает как бы вообще никто. Т.е. хоть туннель, хоть еще что у тебя будет - типа радуйся, и на том конец статьи, а что закрыть себя и сеть (сеть-то с белыми адресами!) - это забывают.
Точнее, не умеют.
Так и идет новый протокол в массы: одни не умеют, другие опасаются, третьи не хотят ответственность за продакшен брать. А проблема одна: знания, точнее, не уверенность в своих знаниях.
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|2.17, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:23, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А проблема одна: знания,
> точнее, не уверенность в своих знаниях.
Ты не путай свою неуверенность с нашей уверенностью в незнании.
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|2.20, neko (?), 09:29, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Отдельно интересно, что тему файрволла и вообще защиты в IPv6 не поднимает как бы вообще никто.
Не надо раскачивать лодку. Кому надо, тот и без отдельного напоминания настроит и подымет, а основной массе эта "защита" — "до одного места."
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|3.38, Аноним (38), 10:28, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты наверно как раз из этих. С белым адресом любой твой открытый порт можно ковырнуть. Будет ли там уязвимость или нет – это вопрос только времени. Вспомним середину нулевых, самый расцвет эпохи сетевых червей. Программы тогда были не дырявее нынешних, но вот беда, за NATом никто ещё не сидел. Сейчас начнётся тоже самое, только помножим ещё на по дефолту дырявые роутеры и IoT
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|1.7, Lockywolf (ok), 09:16, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Раскулачивать пора. Ввести простое правило, один человек -- один адрес. Дальше пусть справляется как хочет. Проще всего на публичный сервер поставить с ним впн.
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|3.39, Ivan Borisenko (?), 10:30, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И чё мешает производителям железа начать косить $$ отказавшись от поддержки "старого" оборудования?
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|1.31, Аноним (33), 10:03, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интернет через IPv6 Only выглядит уныло гугл да несколько больших сайтов вся остальная выдача гугла недоступна.
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|2.35, suffix (ok), 10:16, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока не будет IPv6 подключений пользователей - и сайтов мало будет поддерживающих IPv6 (уже писал в этой ветке - около 1% посетителей моего сайта приходят по IPv6).
Так что провайдеров а не вебмастеров пинать надо !
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|2.37, Аноним (11), 10:28, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут, кстати, сидит еще одна проблема.
Держать dual-stack дико неудобно, начиная с того, что вам автоматом надо в 2 раза больше памяти в маршрутизаторах, заканчивая проблемами с софтом.
Т.е. в теории провайдеру надо делать ipv6-only сеть и держать NAT64+DNS64 для желающих ходить в "старый" интернет. Т.е. CGNAT по-любому нужен, только в случае с ipv6 нужно чуть-другое оборудование. Спрашивается, зачем? Плюс, опять же, многие пользователи будут недовольны тем, что dns подменяют.
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