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В Brave выявлена утечка через DNS сведений об открываемых в Tor-режиме onion-сайтах

19.02.2021 20:09

В web-браузере Brave выявлена утечка через DNS данных об onion-сайтах, отрываемых в режиме приватного просмотра, в котором трафик перенаправляется через сеть Tor. Решающие проблему исправления уже приняты в кодовую базу Brave и в ближайшее время войдут в состав очередного стабильного обновления.

Причиной утечки стал блокировщик рекламы, который предложено отключить при работе через Tor. Последнее время рекламными сетями для обхода блокировщиков рекламы применяется загрузка рекламных блоков с использованием родного для сайта поддомена, для чего на обслуживающем сайт DNS-сервере создаётся CNAME-запись, указывающая на хост рекламной сети. Таким образом, рекламный код формально загружается с того же первичного домена, что и сайт, и поэтому не подвергается блокировке. Для выявления подобных манипуляций и определения связанного через CNAME хоста блокировщики рекламы выполняют дополнительный резолвинг имени в DNS.

В Brave обычные DNS-запросы при открытии сайта в приватном режиме проходили через сеть Tor, но блокировщик рекламы выполнял резолвинг CNAME через основной DNS-сервер, что приводило к утечке информации об открываемых onion-сайтах на DNS-сервер провайдера. Примечательно, что в Brave режим приватного просмотра на базе Tor не позиционируется как гарантирующий анонимность и пользователей в документации предупреждают, что он не заменяет Tor Browser, а лишь использует Tor как прокси.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
  2. OpenNews: Почти половина трафика на корневые DNS-серверы вызвана активностью Chromium
  3. OpenNews: Утечка поисковых ключей через DNS в Firefox и Chrome
  4. OpenNews: Выпуск браузера Brave 1.0, развиваемого при участии создателя JavaScript
  5. OpenNews: В браузер Brave встроена поддержка Tor
  6. OpenNews: В браузере Brave выявлена подстановка реферального кода при открытии некоторых сайтов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54621-brave
Ключевые слова: brave, dns, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 20:43, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    по брэйву вечно какие-то косяки
    и его ещё хайпуют как уан-лав браузер, йо.
    бред..
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:52, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    В мире есть только два браузера - это фф и хром, остальное хайп для маргиналов, хз как они вообще выживают
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 21:21, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сидят на edge и используют bing, только зачем-то тут выделываются :)
     
  • 3.5, Корец (?), 21:43, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключевое слово, которое ты пропустил - пока. Очень может быть, что скоро останется только один браузер...
     
     
  • 4.7, Total Anonimus (?), 21:55, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Останется только один браузер . От майкрософт . )))
     
     
  • 5.8, Аноним (8), 22:01, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишь бы не от гугла.
     
  • 3.11, Аноним (-), 22:08, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > остальное хайп для маргиналов

    Взаимоисключающие параграфы.

     

  • 1.6, Gefest (?), 21:49, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Граждане, некоторое подобие безопасности и основание для спокойствия дает лишь Whonix и страхование жизни  ,хе-хе
     
     
  • 2.13, systemD (?), 22:33, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С systemD то на борту и аппаратными закладками, которые им рулят, хехе или кхе кхе?
     

  • 1.10, Аноним (-), 22:07, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Причиной утечки стал блокировщик рекламы

    Однако. Вот уж горе от ума.

     
  • 1.12, Аноним (12), 22:22, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хомячки андроидные любят форсить это фуфло, причины непонятны, нет ни одного хромоклона хотя бы на миллисекунды быстрее самого Хрома, наоборот Brave или тот же Bromite неповоротливы аки дноВивальди.
     

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