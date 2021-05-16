The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Демонстрация атаки на редакторы кода, приводящей к утечке файлов при открытии исходных текстов

16.05.2021 08:03

Продемонстрирован метод атаки на редактор кода VSCode, позволяющий передать произвольные системные файлы при открытии в редакторе специально оформленного исходного кода. В предложенной демонстрации при открытии кода на языке Rust, в котором используется процедурный макрос, выполняется установка соединения с хостом 127.0.0.1:8080 и отправка содержимого файла "~/.ssh/id_rsa" с SSH-ключами пользователя.

Для компрометации достаточно просто открыть файл с кодом, без выполнения каких-либо других действий с проектом. Для работы примера требуется наличие в VSCode плагина rust-analyzer (обвязка над штатным компилятором rustc) и наличие в системе инструментария для работы с кодом на языке Rust. Проблема связана с раскрытием процедурных макросов во время начального анализа кода. Аналогичного эффекта также можно добиться во время компиляции с использованием команды "cargo build".

Отмечается, что проблема может затрагивать другие редакторы кода и языки программирования. VSCode и rust-analyze использованы лишь для демонстрации вектора атаки. Теоретически проблеме подвержен любой редактор кода, раскрывающий процедурные макросы, позволяющие создавать расширения синтаксиса и выполнять код на этапе компиляции. Изначально исследователь изучал возможность совершения вредоносных действий во время компиляции кода, но обнаружил, что процедурные макросы раскрываются при обработке исходных текстов в редакторах кода. Вероятно атака может затрагивать и другие языки программирования, например, в Java похожим образом можно манипулировать с обработкой аннотаций.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
  2. OpenNews: Конфликт из-за отображения шапки Санта-Клауса в открытом редакторе кода Visual Studio Code
  3. OpenNews: Уязвимость в Vim, приводящая к выполнению кода при открытии вредоносного файла
  4. OpenNews: Опасная уязвимость в реализациях LZO/LZ4, затрагивающая ядро Linux, FFmpeg, OpenVPN и другие проекты
  5. OpenNews: Уязвимость в Libreoffice и Openoffice, позволяющая выполнить код при открытии документа
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в bash, которая может привести к удалённому запуску команд
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55159-rust
Ключевые слова: rust, attack, code
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:17, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Редактор от MS. Что могло пойти не так?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:18, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Даже без редактора если запустить cargo build, эффект будет тот же.
     
  • 2.10, СССР (?), 08:45, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    :DDD
     

  • 1.2, Аноним (3), 08:17, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    compile-time уязвимость, такого я еще не встречал
     
     
  • 2.4, Плохой Танцор (?), 08:30, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Это новый уровень безопасности, предоставляемый Rust
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:32, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Зато без утечек памяти.

    Ваши данные утекают без ошибок. (С)

     

  • 1.6, Аноним (6), 08:33, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Грабли_с_топором_.png
    Чего еще ждать от моды на лютое переусложнение
     
  • 1.7, Аноним (5), 08:33, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, какой придурок додумался встраивать пакетный менеджер в ЯП? Он вообще ничем не думал?
     
     
  • 2.12, боня (?), 08:56, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непосредственно в ЯП ничего не встроено, если хотите - используйте rustc вручную или запихайте его в любую другую сборочную систему.

    эффект будет тот же

     
  • 2.13, Аноним (13), 08:58, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    динозавр, ты ничего не понимаешь в современном программировании. привык к своим архаичным практикам из 70х, это не актуально. не модно, не стильно, в конце концов.
     

  • 1.9, Константавр (ok), 08:43, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ладно, когда исходный код используется злонамерено, но написаные на современных языках проекты не принадлежат автору, потому что за каждым "модулем" лезут в интернет. Этот Ящик Пандоры кто-нибудь будет закрывать?
     
  • 1.11, Аноним (-), 08:56, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дырявый, но очень безопасный. Может исследователи не увидели unsafe рядом с макросом, это же должно было спасти от дыр.
     
  • 1.14, Аноним_t (?), 08:59, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заголовок отдаёт желтизной. Продемонстрирована атака только на vscode, а не на "редакторы кода". И только для раста.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру