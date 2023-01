Выпуск DXVK 2.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

2.7 , maximnik0 ( ? ), 11:43, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Неужели за 10 лет ни один композитный менеджер так и не научился делать HDR? Да,это беда.Беда в том что Х протокол на такую глубину цвета не был не рассчитан,потребовалось куча всего переписать.Это дело растянулось.А с другой стороны уже подошёл Мир и Вайланд.И осталось это дело в полуподвешенном состояние,с вайландом не ладилось,но и сил на Х не осталось....



3.8 , Zenitur ( ok ), 11:45, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть как это не был расчитан, если дрова поддерживали это с 2012 года? Тут скорее причина в том, что Compiz перестали разрабатывать. А разработчикам GNOME Shell и KWin на это дело малость безразлично

4.9 , НяшМяш ( ok ), 11:54, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Скорее всем было малость безразлично на нвидиеблоб.

5.10 , Zenitur ( ok ), 11:56, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Скорее всем было малость безразлично на нвидиеблоб. Если не NVIDIA, то что?

В тот момент не было драйвера amdgpu

6.13 , НяшМяш ( ok ), 12:36, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Amdgpu появился для GCN карт, а до этого в ядре вполне хорошо поживал (и сейчас есть) radeon. И в месе radeon, r200 и прочие radeonsi вполне себе давно существуют.

7.33 , Zenitur ( ok ), 13:56, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ОС: Debian 8 + репо SteamOS 2.0. Оттуда установил ядро 4.19, libdrm 2.4.95, xf86-video-amdgpu 18.1 и Mesa 18.3. Ощущения от использования amdgpu у меня смешанные... Если использовать Steam для Linux, то, в момент первого запуска любой игры, пишет "Идёт компиляция шейдеров". Процесс длительный, но потом ничего не тормозит. А если запускать Steam для Windows под Wine, то тут очень большая проблема. Игры НЕРЕАЛЬНО тормозят примерно первые 5 минут, пока все шейдеры не скомпилируются. Я в Скайриме минут 5 бегал по Вайтрану, пока не про..ралось. Очень бы не помешал механизм, который использует Steam для Linux, чтобы скомпилировать все шейдеры перед запуском игры.

4.12 , maximnik0 ( ? ), 12:34, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >То есть как это не был расчитан, если дрова поддерживали это с 2012 года? Ну как вам объяснить попроще -есть игра 3 д ,написана на Open GL 1.4.И от того что видиокартачка расчитанна уже на 4.1 игре на жарко не холодно,конечно она на современном железе пойдет на максимальной настройке,но остальное то не написанно на эти расшерения GL.Х сервер и клиент не часть ядра, они напрямую не взаимодействуют,там есть слои DRI и прочая MESA и прочия дребедень.На 10 бит цветность не Х сервер,не Х клиент официально не рассчитывалось.(что то прополетарное было говорят у Силикон Графика) Нужно оказалось написать расширение которое может работать с драйверами в этом режиме и при этом не поломать совместимость.Так понятнее ? И уже с этим расширением может работать композитинг.Вайланд рассчитан на 10 бит,но оказалось что чтобы работало более менее до фига чего поначалу не включили в протокол пришлось дописывать и обвязывать костылями,не хрена версионности не вышло на большинство сложных протоколов,в чем винили Х протокол.Вот и вышло подвешенное состояние. Самое прикольное что изобретали велосипед - совместимая с Х сервером графическая система была написана для Syllable ,операционка даже могла многие linux приложение после компиляции (говорят некоторые и напрямую ) запускать ,Posix совместимая, портировали GTK и QT ,совместимая лицензия бери и пользуйся,...

4.15 , Аноним ( 15 ), 12:41, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во-первых, это другие 10 бит на канал. 10 лет назад речь шла о расширенном цветовом диапазоне, а сейчас - о расширенном яркостном диапазоне. Т.е. дополнительные биты используются для кодирования яркости, а не цвета.

А во-вторых, поддержка в драйвере != поддержка в протоколе и приложениях. Это может быть тупо автоматическая конвертация одногопространства в другое с интерполяцией.

Кстати, у современных приложений под линукс, с любыми режимами цвета, отличными от 24 бита на пиксель наблюдаются проблемы. Попробуй как-нибудь хотя бы 16 бит.

5.18 , Омномним ( ? ), 12:50, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И не только у "приложений под линукс".

В винде с 10-биткой у интерфейса жОССкие проблемы.

5.21 , maximnik0 ( ? ), 13:03, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А во-вторых, поддержка в драйвере != поддержка в протоколе и приложениях. Это

> может быть тупо автоматическая конвертация одногопространства в другое с интерполяцией. Вы наверное любитель продукции компании Creative ? Раз она заявила что у нее 24 битный ЦАП то благодаря волшебным драйверам 16 битные СД диски зазвучат получше .(была реклама технологии,была во многих странах оштрафована за введение потребителей в заблуждение)

Продолжая звуковую тему- в первой креатив не придерживалось аппаратно 44,1 частоту дискретизации,использовали 48 кГц и интерпритацию- и народ жаловался что СД Ромы звучат хреново,завал по частотам.Так что хрен знает куда драйвер бы с интерполяцией яркость завалил....

> Кстати, у современных приложений под линукс, с любыми режимами цвета, отличными от

> 24 бита на пиксель наблюдаются проблемы. Попробуй как-нибудь хотя бы 16

> бит. У меня проблем с 16 бит нет,совсем.Даже с 256 цветами- артефакты конечно есть (а где вы сейчас найдете приложение расчитанное на 256 цветов ? Но которые расчитанны абсолютно не глючат),но не забывайте пожалуйста про ЖК, они могут просто не расчитанны на 16 бит. 6.26 , Омномним ( ? ), 13:26, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В какой именно первой креатив? Первачок - это C/MS CT-1300, пищалка.

Если ты о проблемах ресемплинга - то она ныне есть в абсолютном и подавляющем большинстве карт, даже старшие карты очень часто для 44.1 банально делают ресемплинг в например 96000-192000 и дополнительно фильтруют уже на выходе.

7.28 , maximnik0 ( ? ), 13:38, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В какой именно первой креатив? Их до хрена в серии на я имел в виду на чипе EMU10K.Серия Sound Blaster, они поднялись на шумихе что их процессор эффектов выжимает около 1000 MIPS и за счёт спецэффектов типо охранительный звук.

8.36 , Zenitur ( ok ), 14:04, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А вот объясните мне, умные люди Почему современным звуковым картам, таким как H... 7.31 , maximnik0 ( ? ), 13:51, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >то она ныне есть в абсолютном и подавляющем большинстве карт, даже старшие карты очень часто для 44.1 банально делают ресемплинг в например 96000-192000 и дополнительно фильтруют уже на выходе. Где вы такие карточки брали ?

Все нормальные карточки подавно имеют 44,1.У меня хрен знает какой давности 8 баксовая С-Медиа 8787 умеет 44,1 .Без всякой интерполяции,за счёт программируемого сюрприз таймера задающего частоты.Кстати этот чип модернизировали,вынесли Цап-Ацп и он даже в профессиональны карточках используется.Вдобавок ещё есть на оффтопике как называемый прямой вывод ASIO -очень много звуковых карточек с проигрывателями этот режим поддерживает.

5.22 , Zenitur ( ok ), 13:07, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо за ликбез

2.14 , Аноним ( 14 ), 12:36, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А тем временем, драйверы с поддержой 10-битной глубины цвета появились ещё в 2012 году: А стандарт HDR10 в 2015 году, что сказать то хотел? Или ты из тех, кто считает, что HDR10 это 10 бит глубины на канал и все?

2.17 , Омномним ( ? ), 12:49, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 10bit и HDR - это немножко разные вещи.

3.34 , Zenitur ( ok ), 14:02, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И правда. Спасибо Я так понимаю, для работы HDR требуется 10-битный цвет. Это следует из новости. Странно, что поддержка HDR в композитных менеджерах не появилась СРАЗУ после того, как 10-битный цвет в принципе стал доступен. Это меня удивляет, и об этом был мой коммент