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Выпуск DXVK 2.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

25.01.2023 11:19

Доступен выпуск прослойки DXVK 2.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • На системах с поддержкой цветового пространства HDR10 предоставлена возможность активации HDR через выставление переменной окружения DXVK_HDR=1 или указание параметра dxgi.enableHDR = True в файле конфигурации. После активации HDR игры могут определять и использовать цветовое пространство HDR10 при наличии пакета vkd3d-proton 2.8 или более новой версии. Основные пользовательские окружения в Linux пока не поддерживают HDR, но поддержка HDR имеется в композитном сервере Gamescope, для включения которой следует использовать опцию "--hdr-enabled" (пока работает только на системах с GPU AMD при использовании ядра Linux с патчами josh-hdr-colorimetry).
  • Улучшена компиляция шейдеров. Для уменьшения заиканий использование библиотек конвейера (pipeline) расширено на конвейеры с тесселяцией и геометрическими шейдерами, а при использовании MSAA задействованы дополнительные возможности Vulkan-расширения VK_EXT_extended_dynamic_state3.
  • Для старых игр с поддержкой сглаживания с множественной выборкой (MSAA, Multi-Sample Anti-Aliasing) добавлены настройки d3d9.forceSampleRateShading и d3d11.forceSampleRateShading включающие режим Sample Rate Shading для всех шейдеров, позволяющий повысить качество изображений в играх.
  • В сборки для Linux добавлен бэкенд GLFW, который можно использовать как альтернативу бэкенду SDL2.
  • Улучшена логика передачи команд D3D11 для приближения поведения DXVK к родным драйверам D3D11 и достижения более предсказуемой производительности.
  • Устранены проблемы, проявляющиеся в играх:
    • Ashes of the Singularity.
    • Battlefield: Bad Company 2.
    • Gujian 3.
    • Resident Evil 4 HD.
    • Saints Row: The Third.
    • Sekiro.
    • Sonic Frontiers.
    • Supreme Commander: Forged Alliance.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 2.0, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Intel задействовал код DXVK в своих драйверах для Windows
  5. OpenNews: Началось бета-тестирование Steam для Chrome OS
  6. OpenNews: Компания Valve добавила поддержку AMD FSR в Wayland-композитор Gamescope
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58545-dxvk
Ключевые слова: dxvk, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:24, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А кто то может сказать. Вот есть видушка, на которой в винде все норм работает. На линухе DX10/11 я на ней так и не смог завести. Предположительно это из за того, что дрова по линух поддерживают только Vulkan 1.1 и обновлять их конечно же никто не собирается. Можно ли как то эту муть запустить поверх swiftshader?
     
     
  • 2.2, Zenitur (ok), 11:26, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно установить старый DXVK. Мне например и на версии 1.9 неплохо живётся
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 11:32, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще вопрос. Как можно скомпилить старый swiftshader с эмуляцией D3D8/9 без установки студии? Может через какой-нибудь MinGW скомпилировать или Cygwin? И можно ли использовать DXVK в тестовых целях на винде, чтобы эмулировать D3D12, который эмулировался бы через Vulkan 1.3, который в свою очередь эмулировался бы через swiftshader?
     
     
  • 4.6, Zenitur (ok), 11:41, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как можно скомпилить старый swiftshader с эмуляцией D3D8/9 без установки студии? Может через какой-нибудь MinGW скомпилировать или Cygwin?

    Это не ко мне. Я не знаю, как под виндой компилировать. Последний раз я что-то компилировал на Дельфи под WinME. Я в принципе не знаю, что именно нужно устанавливать в WinXP (и более новых ОС), чтобы скомпилировать хоть что-нибудь.

    > использовать DXVK в тестовых целях на винде, чтобы эмулировать D3D12

    Можно, только у тебя должен быть Vulkan. Аппаратно ускоренный. Не софтварный.

    Тут в дровах Intel для операционной системы Windows внедрили DXVK для эмуляции DX9.

    P.S. Ах да. DXVK, это про DIRECTX версий 9, 10 и 11. Для эмуляции 12-й версии, используется схожий проект под названием vkd3d

     
     
  • 5.25, Аноним (1), 13:25, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не устаю повторять, что ненавижу опенсурцеров. Потому, что вместо того, чтобы просто выложить официальные чистые подписанные бинарники, они предлагают мне выбор между двумя вариантами, оба их которых мне не нравятся: 1) Качать 100500 гигов студии, которая мне не сдалась, чтобы скомпилить проектик размером пару мегабайт 2) Качать бинарники с левых сайтов, рискуя схватить вирусню
     
     
  • 6.29, Zenitur (ok), 13:46, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, я не знаю. Вот допустим, я хочу себе скачать Pidgin. Это мессенджер, если что. Я иду на официальный сайт. Там есть готовые сборки для Windows и macOS, а для Linux представлен только исходный код.

    Для Windows даже opensource-проекты уже выкладывают скомпилированными. А для Linux - страдай

     
  • 5.35, maximnik0 (?), 14:03, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тут в дровах Intel для операционной системы Windows внедрили DXVK для эмуляции DX9.

    Ходят слухи что Интел  и Open Gl также хотят эмулировать через транслятор Mesa > Vulkan  ,что бы не мучиться с старым кодом.По крайне мере тестирование проводится.

     
  • 3.16, blablabla13 (?), 12:45, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня старенькая карта 15 года и с новыми версиями, кроме 1.9, аналогично, игры не запускаются
     
     
  • 4.20, Zenitur (ok), 12:59, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    NVIDIA прекратила поддержку Fermi в драйверах версии 390. Начиная со следующей версии 396, Fermi уже не поддерживается.

    Впрочем, Vulkan всё равно недоступен на Fermi, так что старые дрова на этой карточке - не страшны.

    Следующим поколением видеокарт был Kepler. Поддержку Kepler (а также Maxwell первого поколения GF1xx) прекратили в драйвере 470. Это довольно новый драйвер, с которым будет работать DXVK 2.1.

    Однако между прекращением поддержки Fermi, и прекращением поддержки Kepler, было ещё одно событие... А именно - прекращение поддержки ноутбучного Kepler. Последние драйверы с его поддержкой - 418.

    Причём пользователям ноутбучного Kepler предлагается использовать не последний доступный 418 драйвер, а драйвер 390.

    Потому что драйвер 418 не получил долговременной поддержки. И использовать его можно только в старых дистрибутивах Linux

    Если у тебя - именно ноутбучный Kepler, и при этом дрова 390 не обеспечивают поддержки нового DXVK... Попробуй старый дистр и дрова 418. Может тогда удастся обновить DXVK?

    Хотя... Поддержки Vulkan 1.3 в дровах 418 нет

     
     
  • 5.23, Аноним (23), 13:20, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а также Maxwell первого поколения GF1xx

    чувак, это очередной булшит, максвел 1 поколения поддерживается в 525, а вот аппаратной поддержки части расширений вулкан в нём нет, как и софтовой поддержки другой части

     
     
  • 6.32, Zenitur (ok), 13:51, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько мне известно, Maxwell первого поколения (GF1xx) больше не поддерживается. А Maxwell второго поколения (GF2xx) поддерживается. Могу ошибаться
     
  • 5.24, blablabla13 (?), 13:25, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Благодарю за объяснение
     
  • 5.27, Аноним (27), 13:30, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это довольно новый драйвер, с которым будет работать DXVK 2.1.

    Не будет. DXVK 2.0 и выше требует версию  Vulkan 1.3, которая не поддерживается 470xx. Заработать сможет только последняя версия требующая Vulkan 1.1 - т.е. DXVK 1.10.3. Об этом на вики прямо сказано.
    https://github.com/doitsujin/dxvk/wiki/Driver-support

     
     
  • 6.30, Zenitur (ok), 13:49, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно... Мне казалось, что дрова 470 поддерживают Vulkan 1.3. Сейчас посмотрел - нет, поддерживается начиная с драйверов 510...

    А может NVIDIA бэкпортирует необходимые расширения в старый драйвер? Например я помню новость, как в 396 дровах устранили какую-то регрессию производительности OpenGL. И фикс прилетел в том числе и в дрова 390

     
  • 2.4, ryoken (ok), 11:33, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nVidia?
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:30, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что дрова по линух поддерживают только Vulkan 1.1 и обновлять их конечно же никто не собирается.

    покупать новую видеокарту пока цены не очень высокие или играть в windows

    У меня в gothic 2 и steam-proton сломались сохранения, после 30 часов не могу перейти в другую локацию, а в windows оно вообще не загружается, ни одно. Надо ли подобные неожиданности на пустом месте?

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:55, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >покупать новую видеокарту

    Arc-у
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58287

     

  • 1.5, Zenitur (ok), 11:36, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > На системах с поддержкой цветового пространства HDR10 предоставлена возможность активации HDR
    > Основные пользовательские окружения в Linux пока не поддерживают HDR, но поддержка HDR имеется в композитном сервере Gamescope
    > пока работает только на системах с GPU AMD

    А тем временем, драйверы с поддержой 10-битной глубины цвета появились ещё в 2012 году:

    > Реализована поддержка 30-битной глубины цвета (по 10 бит на каждый из цветовых компонентов) для GeForce 8 и более новых GPU;

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=32718
    https://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/295.09/README/depth30.html

    Неужели за 10 лет ни один композитный менеджер так и не научился делать HDR?

     
     
  • 2.7, maximnik0 (?), 11:43, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Неужели за 10 лет ни один композитный менеджер так и не научился делать HDR?

    Да,это беда.Беда в том что Х протокол на такую глубину цвета не был не рассчитан,потребовалось куча всего переписать.Это дело растянулось.А с другой стороны уже подошёл Мир и Вайланд.И осталось это дело в полуподвешенном состояние,с вайландом не ладилось,но и сил на Х не осталось....

     
     
  • 3.8, Zenitur (ok), 11:45, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть как это не был расчитан, если дрова поддерживали это с 2012 года?

    Тут скорее причина в том, что Compiz перестали разрабатывать. А разработчикам GNOME Shell и KWin на это дело малость безразлично

     
     
  • 4.9, НяшМяш (ok), 11:54, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее всем было малость безразлично на нвидиеблоб.
     
     
  • 5.10, Zenitur (ok), 11:56, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Скорее всем было малость безразлично на нвидиеблоб.

    Если не NVIDIA, то что?
    В тот момент не было драйвера amdgpu

     
     
  • 6.13, НяшМяш (ok), 12:36, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Amdgpu появился для GCN карт, а до этого в ядре вполне хорошо поживал (и сейчас есть) radeon. И в месе radeon, r200 и прочие radeonsi вполне себе давно существуют.
     
     
  • 7.33, Zenitur (ok), 13:56, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОС: Debian 8 + репо SteamOS 2.0. Оттуда установил ядро 4.19, libdrm 2.4.95, xf86-video-amdgpu 18.1 и Mesa 18.3.

    Ощущения от использования amdgpu у меня смешанные... Если использовать Steam для Linux, то, в момент первого запуска любой игры, пишет "Идёт компиляция шейдеров". Процесс длительный, но потом ничего не тормозит.

    А если запускать Steam для Windows под Wine, то тут очень большая проблема. Игры НЕРЕАЛЬНО тормозят примерно первые 5 минут, пока все шейдеры не скомпилируются. Я в Скайриме минут 5 бегал по Вайтрану, пока не про..ралось.

    Очень бы не помешал механизм, который использует Steam для Linux, чтобы скомпилировать все шейдеры перед запуском игры.

     
  • 4.12, maximnik0 (?), 12:34, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >То есть как это не был расчитан, если дрова поддерживали это с 2012 года?

    Ну как вам объяснить попроще -есть игра 3 д ,написана на Open GL 1.4.И от того что видиокартачка расчитанна уже на 4.1 игре на жарко не холодно,конечно она на современном железе пойдет на максимальной настройке,но остальное то не написанно на эти расшерения GL.Х сервер и клиент не часть ядра, они напрямую не взаимодействуют,там есть слои DRI и прочая MESA и прочия дребедень.На 10 бит цветность не Х сервер,не Х клиент официально не рассчитывалось.(что то прополетарное было говорят у Силикон Графика) Нужно оказалось написать расширение которое может работать с драйверами в этом режиме и при этом не поломать совместимость.Так понятнее ? И уже с этим расширением может работать композитинг.Вайланд рассчитан на 10 бит,но оказалось что чтобы работало более менее до фига чего поначалу не включили в протокол пришлось дописывать и обвязывать костылями,не хрена версионности не вышло на большинство сложных протоколов,в чем винили Х протокол.Вот и вышло подвешенное состояние. Самое прикольное что изобретали велосипед - совместимая с Х сервером графическая система была написана для Syllable ,операционка даже могла многие linux приложение после компиляции (говорят некоторые и напрямую ) запускать ,Posix совместимая, портировали GTK и QT ,совместимая лицензия бери и пользуйся,...

     
  • 4.15, Аноним (15), 12:41, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, это другие 10 бит на канал. 10 лет назад речь шла о расширенном цветовом диапазоне, а сейчас - о расширенном яркостном диапазоне. Т.е. дополнительные биты используются для кодирования яркости, а не цвета.
    А во-вторых, поддержка в драйвере != поддержка в протоколе и приложениях. Это может быть тупо автоматическая конвертация одногопространства в другое с интерполяцией.
    Кстати, у современных приложений под линукс, с любыми режимами цвета, отличными от 24 бита на пиксель наблюдаются проблемы. Попробуй как-нибудь хотя бы 16 бит.
     
     
  • 5.18, Омномним (?), 12:50, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не только у "приложений под линукс".
    В винде с 10-биткой у интерфейса жОССкие проблемы.
     
  • 5.21, maximnik0 (?), 13:03, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А во-вторых, поддержка в драйвере != поддержка в протоколе и приложениях. Это
    > может быть тупо автоматическая конвертация одногопространства в другое с интерполяцией.

    Вы наверное любитель продукции компании Creative ? Раз она заявила что у нее 24 битный ЦАП то благодаря волшебным драйверам 16 битные СД диски зазвучат получше .(была реклама технологии,была во многих странах оштрафована за введение потребителей в заблуждение)
    Продолжая звуковую тему- в первой креатив не придерживалось аппаратно 44,1 частоту дискретизации,использовали 48 кГц и интерпритацию- и народ жаловался что СД Ромы звучат хреново,завал по частотам.Так что хрен знает куда драйвер бы с интерполяцией яркость завалил....


    > Кстати, у современных приложений под линукс, с любыми режимами цвета, отличными от
    > 24 бита на пиксель наблюдаются проблемы. Попробуй как-нибудь хотя бы 16
    > бит.

    У меня проблем с 16 бит нет,совсем.Даже с 256 цветами- артефакты конечно есть (а где вы сейчас найдете приложение расчитанное на 256 цветов ? Но которые расчитанны абсолютно не глючат),но не забывайте пожалуйста про ЖК, они могут просто не расчитанны на 16 бит.

     
     
  • 6.26, Омномним (?), 13:26, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В какой именно первой креатив? Первачок - это C/MS CT-1300, пищалка.
    Если ты о проблемах ресемплинга - то она ныне есть в абсолютном и подавляющем большинстве карт, даже старшие карты очень часто для 44.1 банально делают ресемплинг в например 96000-192000 и дополнительно фильтруют уже на выходе.
     
     
  • 7.28, maximnik0 (?), 13:38, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В какой именно первой креатив?

    Их до хрена в серии на я имел в виду на чипе EMU10K.Серия  Sound Blaster, они поднялись на шумихе что их процессор эффектов выжимает около 1000 MIPS и за счёт спецэффектов типо охранительный звук.

     
     
  • 8.36, Zenitur (ok), 14:04, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот объясните мне, умные люди Почему современным звуковым картам, таким как H... текст свёрнут, показать
     
  • 7.31, maximnik0 (?), 13:51, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >то она ныне есть в абсолютном и подавляющем большинстве карт, даже старшие карты очень часто для 44.1 банально делают ресемплинг в например 96000-192000 и дополнительно фильтруют уже на выходе.

    Где вы такие карточки брали ?
    Все нормальные карточки подавно имеют 44,1.У меня хрен знает какой давности 8 баксовая С-Медиа 8787 умеет 44,1 .Без всякой интерполяции,за счёт программируемого сюрприз таймера задающего частоты.Кстати этот чип модернизировали,вынесли Цап-Ацп и он даже в профессиональны карточках используется.Вдобавок ещё есть на оффтопике как называемый прямой вывод ASIO -очень много звуковых карточек с проигрывателями этот режим поддерживает.

     
  • 5.22, Zenitur (ok), 13:07, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за ликбез
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:36, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А тем временем, драйверы с поддержой 10-битной глубины цвета появились ещё в 2012 году:

    А стандарт HDR10 в 2015 году, что сказать то хотел? Или ты из тех, кто считает, что HDR10 это 10 бит глубины на канал и все?

     
  • 2.17, Омномним (?), 12:49, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10bit и HDR - это немножко разные вещи.
     
     
  • 3.34, Zenitur (ok), 14:02, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правда. Спасибо

    Я так понимаю, для работы HDR требуется 10-битный цвет. Это следует из новости.

    Странно, что поддержка HDR в композитных менеджерах не появилась СРАЗУ после того, как 10-битный цвет в принципе стал доступен. Это меня удивляет, и об этом был мой коммент

     
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