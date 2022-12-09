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Intel задействовал код DXVK в своих драйверах для Windows

09.12.2022 09:45

Компания Intel начала тестирование значительного обновления Windows-драйверов Intel Arc Graphics Driver 31.0.101.3959 для видеокарт с GPU Arc (Alchemist) и Iris (DG1), а также для интегрированных GPU, поставляемых в процессорах на базе микроархитектуры Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake. Наиболее существенные изменения в новой версии касаются работы по увеличению производительности игр, использующих DirectX 9. Предполагается, что оптимизации реализованы благодаря задействованию в драйвере кода от свободного проекта DXVK, предоставляющего прослойку с реализацией DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan.

Упоминание DXVK появилось в файле, перечисляющем сторонние открытые проекты, код которых использован в драйвере. Кроме того, в видеоролике, рассказывающем об изменениях, связанных с поддержкой DirectX 9, упоминается то, что данный API реализован через трансляцию вызовов в более современный графический API, в то время как именно для подобной трансляции и развивается DXVK. Упоминание о гибридной реализации DirectX 9 в Intel Arc Graphics Driver также присутствует в одной из заметок в блоге Intel.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gamingonlinux.com/...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 2.0, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10 и VKD3D-Proton 2.6, реализаций Direct3D для Linux
  4. OpenNews: Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК
  5. OpenNews: Началось бета-тестирование Steam для Chrome OS
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58287-dxvk
Ключевые слова: dxvk, intel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:51, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    И список игр, поддержка которых улучшена в DXVK 2.0 и Intel Arc, во многом совпадает.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:58, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ждём когда msft похоронит DirectX, и перейдет на Vulcan
     
     
  • 2.5, bnm (?), 10:03, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну на хром они перешли, наверно ждут когда за них бесплатно доведут до ума, они всегда пользуются чужими трудами, особенно Билли
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 11:37, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Билии уж больше десятка лет, как на пенсии.
     
  • 3.34, Аноним (32), 11:38, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, вот так правильно - Pukan.
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:27, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Мир еще лет 10 не перейдет ни на какой Vulkan. Так как огромное количество ноутбуков со встроенной графикой которые люди используют, и чтобы поиграть в простые игры по типа hearthstone в разы лучше работают в режиме ограниченного размера VRAM с DirectX11, ибо у DX11 автоматическое управление vram<->ram реализовано в разы лучше.
     
     
  • 3.31, Аноним (29), 11:31, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Более того, так как DX11 api практически не дает разработчикам доступа к ручному управлению данными в vram это скорее огромный плюс, чем минус. Так как эти "разработчики" не могут нормально выстроить систему кэширования текстур и шейдеров в vram из-за чего игры тупо падают с VRAM OOM (и просят покупки новой видеокарты) в то время, как dx11 версия позволяет спокойно играть с запущенным в фоне веб-браузером и ютубом.

    Люди думают, что 8GB+, 12GB+ видеокарты захватывают современный рынок из-за биткоина. Нет, это потому, что игроделы получили "свой Node.JS и javascript" в лице движка Unity.

     
     
  • 4.41, Аноним (41), 12:15, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Когда dx11 протекает на 10 гб в своп это тоже не дело.
     
     
  • 5.42, Аноним (-), 12:28, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    твоя версия конечно интересная, но у винды нет "свопа"
     
     
  • 6.45, Аноним (41), 12:31, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато есть прямой аналог. Это не версия, а факт. Вот как пример frostpunk будет работать на 2 гб vram, но придётся сделать 12гб свопа и по 5 минут ждать загрузки текстур при смене уровня.
     
     
  • 7.50, Аноним (29), 13:09, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я прекрасно играл во frostpunk на 2гб vram. Ничто никуда не утекает если конечно не играть на ультре. Но если у видеокарты 2гб vram то значит она бюджетная чтобы поиграть в доту. То и графику ультра на ней никто не ставит.
     
     
  • 8.51, Аноним (41), 13:27, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я прекрасно прошёл фростпанк на ультре на такой карте Это не значит, что она бю... текст свёрнут, показать
     
  • 3.52, Аноним (52), 13:38, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в простые игры по типа hearthstone в разы лучше работают в режиме ограниченного размера VRAM с DirectX11, ибо у DX11 автоматическое управление vram<->ram реализовано в разы лучше.

    Нет. Управление VRAM намного лучше можно реализовать в DX12/Vulkan. Проблема в том, что это надо делать разработчикам игр. Более того, драйверах Intel для встроек предыдущих поколений просто отвратительно реализован именно DX11, по причине нежелания вкладывать человеческие ресурсы. Я это знаю 100%.

    Как видим, это нежелание вкладываться в поддержку старых API у них сохранилось.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:58, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А когда под линукс нормальный драйвер будет? Сейчас приходится с бубном плясать, чтобы просто картинку на экране получить (arc a380).
     
     
  • 2.4, ИмяХ (?), 10:03, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Так для линуска это как раз нормально, что надо с бубном плясать.
     
  • 2.10, anonymous (??), 10:16, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    когда напишешь, тогда и будет
     
     
  • 3.25, Аноним (41), 11:08, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Претензия вполне адекватная, для линукса примерно 99.99% кода дров железа пишется инженерами производителя.
     
  • 2.56, Аноним (56), 14:17, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А когда под линукс нормальный драйвер будет?

    Хочешь правду? Никогда. Прими и живи теперь с этим.

     

  • 1.13, gumanzoy (?), 10:22, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рабочая ссылка
    https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/download/729157/intel-arc-graphics-wind
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:26, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1. Если DXVK настолько хорош, то почему это делает Intel, а не Micro$oft?
    2. Разрабов DirectX теперь поувольняют за безделие, за то что сторонняя реализация оказалась лучше Micro$oftовской? А они в ответ выпустят DirectX 13. Только впарить его производителям карт и игр будет уже проблемой.
    3. Теперь разработку DXVK захватит Intel и будут непрерывно повышать требования к оборудованию, с целью продать побольше чипов?
     
     
  • 2.17, iPony129412 (?), 10:34, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если DXVK настолько хорош, то почему это делает Intel, а не Micro$oft?

    Потому что речь про DX9.
    Microsoft им не занимается, потому что это устаревшие технологии.

     
     
  • 3.26, Аноним (41), 11:11, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Dx9 в DXVK очень плох, кстати. До такой степени, что вайновский транслятор в opengl лучше работает примерно всегда. Но, я думаю, какие-то куски вполне можно украсть.
     
  • 3.57, Аноним (56), 14:19, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Устарел тут только твой ху.й, свисающий в позе полшестого.
     
  • 2.27, я (?), 11:15, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3. И так уже только железо с поддержкой вулкан версии 1.3 куда больше то?
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:18, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > почему это делает Intel, а не Micro$oft?

    А когда микрософт последний раз сама что-то делала?

     
     
  • 3.54, Аноним (56), 14:15, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Писать драйвера под железо это обязанность производителей этого самого железа.
     
  • 2.30, КО (?), 11:30, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А нафига майкам эмулировать свой же директ, наркоман чтоль?
     
  • 2.40, Анонус (?), 12:13, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    D3D9On12
     
     
  • 3.49, НяшМяш (ok), 12:52, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он и был в драйвере до DXVK. Оказался редкостным куском прекрасного кода.
     
     
  • 4.55, Аноним (56), 14:15, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Де.бил аватарку смени. Не в детском саду.
     
  • 2.43, Аноним (43), 12:29, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что ты вообще несёшь?
    Объясняю на пальцах, что случилось:
    Интел наваяли хрень, которую они назвали видеокартами, в которой ВООБЩЕ НЕТ хардварной поддержки DX9. Чтобы что-то с этим сделать, они вот решили взять "эмулятор" (а иначе на этой их так называемой видеокарте не работали бы все старые игры). Какой был - такой и взяли.
    Так что это не DXVK так хорош, а интеловские видяйки (и драйверопейсатели их) так хреновы. И разрабам DirectX в мелкософт ничего не грозит.
     

  • 1.39, Аноним (39), 11:55, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У Arc на выходе было много проблем: подвисания и тормоза в играх, особенно в старых.
     
  • 1.53, Аноним (56), 14:06, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Владельцев coffee lake опять прокатили оставив без поддержки. Хотя архитектура не такая старая.
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 14:21, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно сделали из-за вас происходит стагнация компьютерного рынка.
     

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