Intel задействовал код DXVK в своих драйверах для Windows

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|1.1, Аноним (1), 09:51, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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И список игр, поддержка которых улучшена в DXVK 2.0 и Intel Arc, во многом совпадает.
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|2.5, bnm (?), 10:03, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну на хром они перешли, наверно ждут когда за них бесплатно доведут до ума, они всегда пользуются чужими трудами, особенно Билли
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|2.29, Аноним (29), 11:27, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Мир еще лет 10 не перейдет ни на какой Vulkan. Так как огромное количество ноутбуков со встроенной графикой которые люди используют, и чтобы поиграть в простые игры по типа hearthstone в разы лучше работают в режиме ограниченного размера VRAM с DirectX11, ибо у DX11 автоматическое управление vram<->ram реализовано в разы лучше.
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|3.31, Аноним (29), 11:31, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Более того, так как DX11 api практически не дает разработчикам доступа к ручному управлению данными в vram это скорее огромный плюс, чем минус. Так как эти "разработчики" не могут нормально выстроить систему кэширования текстур и шейдеров в vram из-за чего игры тупо падают с VRAM OOM (и просят покупки новой видеокарты) в то время, как dx11 версия позволяет спокойно играть с запущенным в фоне веб-браузером и ютубом.
Люди думают, что 8GB+, 12GB+ видеокарты захватывают современный рынок из-за биткоина. Нет, это потому, что игроделы получили "свой Node.JS и javascript" в лице движка Unity.
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|6.45, Аноним (41), 12:31, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато есть прямой аналог. Это не версия, а факт. Вот как пример frostpunk будет работать на 2 гб vram, но придётся сделать 12гб свопа и по 5 минут ждать загрузки текстур при смене уровня.
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|7.50, Аноним (29), 13:09, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я прекрасно играл во frostpunk на 2гб vram. Ничто никуда не утекает если конечно не играть на ультре. Но если у видеокарты 2гб vram то значит она бюджетная чтобы поиграть в доту. То и графику ультра на ней никто не ставит.
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|8.51, Аноним (41), 13:27, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я прекрасно прошёл фростпанк на ультре на такой карте Это не значит, что она бю... текст свёрнут, показать
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|3.52, Аноним (52), 13:38, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в простые игры по типа hearthstone в разы лучше работают в режиме ограниченного размера VRAM с DirectX11, ибо у DX11 автоматическое управление vram<->ram реализовано в разы лучше.
Нет. Управление VRAM намного лучше можно реализовать в DX12/Vulkan. Проблема в том, что это надо делать разработчикам игр. Более того, драйверах Intel для встроек предыдущих поколений просто отвратительно реализован именно DX11, по причине нежелания вкладывать человеческие ресурсы. Я это знаю 100%.
Как видим, это нежелание вкладываться в поддержку старых API у них сохранилось.
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|1.3, Аноним (3), 09:58, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А когда под линукс нормальный драйвер будет? Сейчас приходится с бубном плясать, чтобы просто картинку на экране получить (arc a380).
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|2.4, ИмяХ (?), 10:03, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так для линуска это как раз нормально, что надо с бубном плясать.
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|3.25, Аноним (41), 11:08, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Претензия вполне адекватная, для линукса примерно 99.99% кода дров железа пишется инженерами производителя.
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|2.56, Аноним (56), 14:17, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А когда под линукс нормальный драйвер будет?
Хочешь правду? Никогда. Прими и живи теперь с этим.
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|1.14, Аноним (14), 10:26, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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1. Если DXVK настолько хорош, то почему это делает Intel, а не Micro$oft?
2. Разрабов DirectX теперь поувольняют за безделие, за то что сторонняя реализация оказалась лучше Micro$oftовской? А они в ответ выпустят DirectX 13. Только впарить его производителям карт и игр будет уже проблемой.
3. Теперь разработку DXVK захватит Intel и будут непрерывно повышать требования к оборудованию, с целью продать побольше чипов?
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|2.17, iPony129412 (?), 10:34, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если DXVK настолько хорош, то почему это делает Intel, а не Micro$oft?
Потому что речь про DX9.
Microsoft им не занимается, потому что это устаревшие технологии.
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|3.26, Аноним (41), 11:11, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Dx9 в DXVK очень плох, кстати. До такой степени, что вайновский транслятор в opengl лучше работает примерно всегда. Но, я думаю, какие-то куски вполне можно украсть.
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|2.27, я (?), 11:15, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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3. И так уже только железо с поддержкой вулкан версии 1.3 куда больше то?
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|2.28, Аноним (28), 11:18, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> почему это делает Intel, а не Micro$oft?
А когда микрософт последний раз сама что-то делала?
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|3.54, Аноним (56), 14:15, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Писать драйвера под железо это обязанность производителей этого самого железа.
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|2.30, КО (?), 11:30, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А нафига майкам эмулировать свой же директ, наркоман чтоль?
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|3.49, НяшМяш (ok), 12:52, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Он и был в драйвере до DXVK. Оказался редкостным куском прекрасного кода.
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|2.43, Аноним (43), 12:29, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что ты вообще несёшь?
Объясняю на пальцах, что случилось:
Интел наваяли хрень, которую они назвали видеокартами, в которой ВООБЩЕ НЕТ хардварной поддержки DX9. Чтобы что-то с этим сделать, они вот решили взять "эмулятор" (а иначе на этой их так называемой видеокарте не работали бы все старые игры). Какой был - такой и взяли.
Так что это не DXVK так хорош, а интеловские видяйки (и драйверопейсатели их) так хреновы. И разрабам DirectX в мелкософт ничего не грозит.
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|1.39, Аноним (39), 11:55, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У Arc на выходе было много проблем: подвисания и тормоза в играх, особенно в старых.
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|1.53, Аноним (56), 14:06, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Владельцев coffee lake опять прокатили оставив без поддержки. Хотя архитектура не такая старая.
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|2.58, Аноним (58), 14:21, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И правильно сделали из-за вас происходит стагнация компьютерного рынка.
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