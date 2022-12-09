Intel задействовал код DXVK в своих драйверах для Windows

2.5 , bnm ( ? ), 10:03, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну на хром они перешли, наверно ждут когда за них бесплатно доведут до ума, они всегда пользуются чужими трудами, особенно Билли

3.32 , Аноним ( 32 ), 11:37, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Билии уж больше десятка лет, как на пенсии.

3.34 , Аноним ( 32 ), 11:38, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, вот так правильно - Pukan.

2.29 , Аноним ( 29 ), 11:27, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Мир еще лет 10 не перейдет ни на какой Vulkan. Так как огромное количество ноутбуков со встроенной графикой которые люди используют, и чтобы поиграть в простые игры по типа hearthstone в разы лучше работают в режиме ограниченного размера VRAM с DirectX11, ибо у DX11 автоматическое управление vram<->ram реализовано в разы лучше.

3.31 , Аноним ( 29 ), 11:31, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Более того, так как DX11 api практически не дает разработчикам доступа к ручному управлению данными в vram это скорее огромный плюс, чем минус. Так как эти "разработчики" не могут нормально выстроить систему кэширования текстур и шейдеров в vram из-за чего игры тупо падают с VRAM OOM (и просят покупки новой видеокарты) в то время, как dx11 версия позволяет спокойно играть с запущенным в фоне веб-браузером и ютубом. Люди думают, что 8GB+, 12GB+ видеокарты захватывают современный рынок из-за биткоина. Нет, это потому, что игроделы получили "свой Node.JS и javascript" в лице движка Unity.

4.41 , Аноним ( 41 ), 12:15, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Когда dx11 протекает на 10 гб в своп это тоже не дело.

5.42 , Аноним ( - ), 12:28, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – твоя версия конечно интересная, но у винды нет "свопа"

6.45 , Аноним ( 41 ), 12:31, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато есть прямой аналог. Это не версия, а факт. Вот как пример frostpunk будет работать на 2 гб vram, но придётся сделать 12гб свопа и по 5 минут ждать загрузки текстур при смене уровня.

7.50 , Аноним ( 29 ), 13:09, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я прекрасно играл во frostpunk на 2гб vram. Ничто никуда не утекает если конечно не играть на ультре. Но если у видеокарты 2гб vram то значит она бюджетная чтобы поиграть в доту. То и графику ультра на ней никто не ставит.

8.51 , Аноним ( 41 ), 13:27, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я прекрасно прошёл фростпанк на ультре на такой карте Это не значит, что она бю... 3.52 , Аноним ( 52 ), 13:38, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в простые игры по типа hearthstone в разы лучше работают в режиме ограниченного размера VRAM с DirectX11, ибо у DX11 автоматическое управление vram<->ram реализовано в разы лучше. Нет. Управление VRAM намного лучше можно реализовать в DX12/Vulkan. Проблема в том, что это надо делать разработчикам игр. Более того, драйверах Intel для встроек предыдущих поколений просто отвратительно реализован именно DX11, по причине нежелания вкладывать человеческие ресурсы. Я это знаю 100%. Как видим, это нежелание вкладываться в поддержку старых API у них сохранилось.

