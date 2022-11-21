В Wayland добавлена возможность отключения вертикальной синхронизации

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|2.3, Аноним (3), 12:03, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Ничего скоро придёт гугл и сделаёт всё по красоте для всех.
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|3.10, Аноним (-), 12:45, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так а вяленый не корпораты проплатили?
А превзойти древний Х не шмогли.
Печалька.
Старики за идею делали лучше.
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|4.19, Аноним (19), 13:31, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Что еще ждать от современных корпорастов? Они как не шмогли превзойти древний X, так и не шмогут.
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|3.29, Аноним (-), 14:47, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ничего скоро придёт гугл и сделаёт всё по красоте для всех.
С разморозкой, они surface flinger сделали в какой там версии андроида, наверное самой первой. Ах да, оконную систему они по сути и не делали, так проще было и потребителям хватает.
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|2.7, Аноним (6), 12:30, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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как сидел на X-ах 20 лет, так и сижу, а вы набивайте шишки)
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|3.14, Cyber100 (ok), 13:16, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а я вынужденно на иксах порядка 15-ти лет, т.к. мои нвидии показывают вооот такой большой и толстый этим вашим ихним вейландам.)
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|2.20, Аноним (20), 13:39, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Теперь вообще не ясно, зачем на него бежать. Иксы может и костыльнее, но в разы надёжнее и провереннее. Главное, что все работает на них. А на вяленом мало того, что пока работает все +- через одно место, так ещё и плюсы его становятся сомнительными.
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|3.49, Аноним (49), 16:53, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> поясните?
Вялерасты били себя пятками в грудь, что у них нет тиринга. Оказалось, что тиринг нужен, и его надо вкл-выкл, как в Иксах. Да-да, в Иксах давно уже было управление тирингом.
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|2.50, Аноним (49), 16:54, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вяленый можно выкидывать
Даже не начинал его использовать. А после такого копирования фич Иксов - дак и вообще становится ненужным.
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|1.4, Аноним (4), 12:03, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тиринг в композитном режиме, это что-то новое. Я такое только в венде видел. Это избавит вейланд от статтеринга? А то что-то о главной проблеме ничего не написано.
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|1.5, n00by (ok), 12:09, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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По смыслу, делается ради поддержки переменной частоты развёртки (VRR, FreeSync, G-SYNC), но количество слов "tearing" в протоколе заставляют вспомнить песенку "как вы лодку назовёте". В KDE и Sway и так можно задействовать, а вот в Gnome нет.
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|2.15, НяшМяш (ok), 13:18, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Allows applications to cause screen tearing in fullscreen.
Да нет, в новости всё в принципе корректно написано. Кто хочет тиринга - ну пусть рвётся. Кто мы такие чтобы его останавливать )
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|2.16, llolik (ok), 13:18, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> По смыслу, делается ради поддержки переменной частоты развёртки
ИМХО, исходя из того что написано в описании, да именно так. Условно, говорим композитору, что-то из серии "для этой поверхности не надо ничего делать с буферами я сам соберу, как надо", на что он думает "ок, система Витязь, взяли-любитесь" и отключает синхронизацию для поверхности.
> количество слов "tearing"
Ну так а как, протокол же асинхронный. Там хрен его знает когда там следующий кадр прилетит. Приложение заявило, что само разберётся, вот и пущай разбирается. Ну, как-минимум, я так понял описание протокола.
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|1.8, Аноним (-), 12:38, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кто-то тут бил себя пятой в грудь утверждая, что в вяленом тиринга нет.
А вон ток скок лет спустя отключение завезли. Прогресс!
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|2.17, Аноним (19), 13:27, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что еще ожидать от линуксоидов? Они готовы бить себя в грудь доказывая что черное это белое, а тиринга нет, а сами добавляют тиринг.
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|2.23, Аноним (4), 14:05, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он там всегда был. Кто такое утверждал? Потому что в иксах есть forcefullcompositionpipeline и никакого тиринга не будет, а в вейланде нету, вот и тиринг. Я, кстати, отключил, kwin_x11 начал справляться и без этой грязи.
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|3.32, iPony129412 (?), 15:12, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> forcefullcompositionpipeline
В Nvidia?
Пару раз включал — глюки лезли.
Не зря по дефолту выключено.
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|4.36, Аноним (4), 15:24, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Глюков ни разу не видел. Оно выключено потому что роняет производительность хромого в пол (который и так не быстрый на линуксе). Иных причин отключать я не обнаружил.
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|5.45, AlexYeCu_not_logged (?), 16:17, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Глюков ни разу не видел.
Не умеет в прозрачность, поэтому может неправильно отрисовывать всплывающие ярлыки в vlc к примеру.
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|6.57, Аноним (4), 17:18, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, точно. Но это отличная фича, я не сказал бы что это глюк. Вот просадки фреймрейта это неприятно. Причём в играх их вроде и нет как таковых, только в хроме очень заметно было.
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|2.26, llolik (ok), 14:37, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кто-то тут бил себя пятой в грудь утверждая, что в вяленом тиринга
> нет.
А ты точно внимательно описание протокола прочитал?
> А вон ток скок лет спустя отключение завезли. Прогресс!
Вообще-то наоборот разрешили включать. Это как раз протокол, позволяющий приложению сообщить композитору, что "синхронизировать ничего не надо, просто кидай мне буферы, я сам разберусь". Там же объект применения - wl_surface.
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|3.40, Аноним (-), 15:44, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хотел написать включили. Написал отключили. Но смысл наброса все равно один. Прогресс!
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|4.42, llolik (ok), 16:05, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хотел написать включили. Написал отключили. Но смысл наброса все равно один. Прогресс!
Ну так тут даже важен не само триггер-слово tearing в названии протокола.
Ясен конь, что если отключить синхронизацию, то, в силу асинхронности, буферы прилетят ХЗ с какой дельтой и будет этот самый тиринг. С другой стороны, в некоторых ситуациях (таких как игры, VR и т.д.) нужно наоборот минимальное время получения кадра (aka буфера), а с синхронизацией они уже как-нибудь конкретные приложения сами умеют разбираться. Вот и представили протокол, позволяющий стандартным образом запросить у композитора не включать синхронизацию для конкретной поверхности. Т.е. "включать тиринг". Будет там он виден или нет - уже не парит, приложение сообщило, что само разберётся.
upd. Собственно, в запросе всё куда более подробно написано (даже с картинками) https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols/-/merge_requests/65
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|5.60, Аноним (-), 17:26, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Считаете теперь уже готово и наконец можно ставить?
Ну а что можно получить помимо отказа от клиент-серверной архитектуры.
В бенчах они +- одинаковы.
Ставил. +- разницы не заметил. На глаз.
А за Х еще дух свободы и истории говорит.
Не, я пока на Х посижу. Хотя в божественную фрю вяленого уже таки завезли.
За линк благодарю, изучу. За технологиями в любом случае следить нужно.
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|6.62, Аноним (62), 18:11, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> дух свободы и истории говорит
И что, давно с духами разговариваешь?
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|6.67, Аноним (19), 18:17, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что еще ожидать от современных пользователей готовых хвататься за то что не готово и не думающих о духе свободы и истории.
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|2.37, Аноним (35), 15:32, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Внимательно прочитай, завезли именно включение тиринга, тоесть до этого момента тиринг никак не мог появится, сделанно это для приложений где важнее отклик ввода чем картинка без разрывов, к тому же с разрывами кадра можно бороться чере например тот же фрисинк, который есть даже в дешёвых мониторах.
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|3.39, Аноним (-), 15:42, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А в иксах и включение и выключение уж много лет.
Где прогресс то?
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|4.70, Аноним (35), 18:52, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прогресс в другой архитектуре вейданда, в его безопасности и простоте, а в иксах уже никто ковыряться не хочет.
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|1.11, Ананям (?), 12:48, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Разработчикам потребовалось 15 лет, чтобы понять, что зафоршеный всинк - это грубая и глупая ошибка, которая рушит юзеркейс огромного количества пользователей, что, конечно, много говорит о их компетенции. Местным дедам не понять, зачем это нужно, но тем кто играет в игры, где требуется высокая скорость реакции и тем, кто в целом не переносит лишний инпут лаг, вейланд ставил палки в колеса.
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|2.52, Аноним (49), 17:05, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Разработчикам потребовалось 15 лет
Сколько ещё лет им понадобится, чтобы понять Иксы и прекратить заниматься самодеятельность?
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|2.64, Аноним (62), 18:13, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да уж, в TuxRacer без реакции никуда. А больше на линуксе игр особенно и нет.
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|2.69, Аноним (-), 18:28, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> зафоршеный всинк - это грубая и глупая ошибка, которая рушит юзеркейс огромного количества игроманов
пофиксил, не благодари
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|2.72, Аноним (35), 19:00, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если у вас монитор с частотой 120-144 Гц то инпут лаг вы не заметите с включенным vsync, раз вам нужна высокая скорость реакции то подразумевается что у вас есть соответствующее оборудование.
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|1.12, ИмяХ (?), 13:00, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Постепенно вейланд возвращается к тому, что уже изначально было в иксах. Когда вейланд будет полностью готов для десктопа, это будут те же иксы с таким же, а то и ещё бОльшим ворохом проблем, просто с другим API. А потом снова придумают новый протокол графики, который будет призван "избавить от проблем, присущим устаревшим иксам и вейланду" и всё начнётся сначала...
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|2.13, Anonymus (?), 13:05, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это будут те же иксы
как бы, но не будет отдельного сервера как в иксах, что уже прикольнее.
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|3.53, Аноним (49), 17:12, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> отдельного сервера
Это всего лишь терминология. Но ещё через 15 лет в вяленом появится слово "сервер", потому что без сервера - не солидно будет.
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|4.54, Аноним (49), 17:13, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В общем-то, вяленый со всеми своими изолентами и костылями уже сервер.
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|2.18, Аноним (19), 13:29, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что еще ждать от разработчиков вяленого? Они пытались сделать альтернативу иксам, а получаются те же иксы только с еще большим коллчеством проблем
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|2.22, А (??), 13:50, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Типа того. Но зато как время провели... ! Одно плохо, куча людей получила плохое незаслуженно.
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|2.47, крендель (?), 16:37, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то не вижу анонима в списках поддержки любимых иксов? Что такое? Баги сами пофиксятся
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|3.61, Аноним (-), 17:33, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шигорин, залогиньтесь.
И уясните уже, что братья Зорины смотрит на Вас свысока, надменно и немножечко с недоумением.
Почему Вы, такой успешный программист, философ, биолог и просто ударный труженик, не запилили до сих пор свой собственный дистрибутив с копирайтом и уникальным инсталлятором?!
Оно и название на поверхности: ШигОС.
Щикарно!
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|1.25, grinder (??), 14:28, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> но в игровых программах с артефактами можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам
А еще отключение Vsync обычно делается для замера производительности в 3D. В этом случае тиринг вообще никак не мешает.
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|2.31, Анонус (?), 14:51, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Замер производительности вообще логичнее делать в голой консоли на EGL/KMS/DRM
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|1.34, Аноним (34), 15:16, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Чёрт возьми, а я думал полноэкранные режимы канули в Лету. В современном мире у нас тайловые WM и много мониторов, полноэкранные приложения от неполноэкранных отличаются только коорданатами углов которые им задал WM, и никакой монополизации видеосистемы как было раньше, да ещё с изменением разрешения и прочей дичью уже давно не существует.
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|2.55, Аноним (49), 17:16, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Эх, мечты, мечты... Реальность и потребности же совсем другие. Вон, вяленусты за 15 лет пришли к тем же идеям Иксов.
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|3.66, Аноним (19), 18:15, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что еще ожидать от валенустов которые за 15 лет не смогли сделать то что сделали иксы!
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|2.58, Аноним (49), 17:20, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> горизонтальная синхронизация
Слишком короткая, современные программисты ничего не успеваю сделать. Это же не времена Денди... Тогда на мегагерцах делали то, что сейчас не осиливают с гигагерцами.
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|3.65, Аноним (19), 18:14, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что еще ожидать от современных программистов, которые не знают что такое шина адреса, чем отличается гарвардская архитектура, от фон неймовской и не могут делать на мегагерцах
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|3.74, Аноним (74), 19:05, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это название исторически сложившиеся и не имеет отношения к сути. Сейчас в мониторах и луча нет. Суть в том, чтобы дождаться, когда кадр будет отрендерен полностью
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|2.59, Аноним (49), 17:22, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Дендях за время обратного строчного хода успевали определить спрайты, которые будут пересекаться следующей строкой.
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|1.71, Аноним (71), 18:57, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понял: в Wayland нет тиринга как в у6людочном xOrg. Зачем это всё? О чём разговор?
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