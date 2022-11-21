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В Wayland добавлена возможность отключения вертикальной синхронизации

21.11.2022 10:55

В состав набора wayland-protocols добавлено расширение tearing-control, дополняющее базовый протокол Wayland возможностью отключения в полноэкранных приложениях вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемой для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В мультимедийных приложениях появление артефактов из-за разрывов является нежелательным эффектом, но в игровых программах с артефактами можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам. Реализации расширения, позволяющие добиться минимальных задержек вывода в играх в окружениях на базе Wayland, подготовлены для Kwin, Gamescope и Mesa.

  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.freedesktop.org...)
  2. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.27
  3. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 11.0
  4. OpenNews: Доступен Wayland 1.21
  5. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA
  6. OpenNews: Компания Valve добавила поддержку AMD FSR в Wayland-композитор Gamescope
Автор новости: just_zhenya
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58160-wayland
Ключевые слова: wayland, vsync
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (73) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:01, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +32 +/
    Наконец-то, тиринг в вяленом. Джва года ждал.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:03, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ничего скоро придёт гугл и сделаёт всё по красоте для всех.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:29, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Бже упаси!
     
  • 3.10, Аноним (-), 12:45, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а вяленый не корпораты проплатили?
    А превзойти древний Х не шмогли.
    Печалька.
    Старики за идею делали лучше.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 13:31, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что еще ждать от современных корпорастов? Они как не шмогли превзойти древний X, так и не шмогут.
     
  • 4.33, iPony129412 (?), 15:16, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Иксы за идею сделанные

    Какая-то альтернативная реальность…

     
     
  • 5.38, Аноним (-), 15:38, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/X_Window_System

    Тогда реальность была как раз истинной.

     
  • 5.46, Аноним (46), 16:19, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За идею славы и денег?
     
  • 3.29, Аноним (-), 14:47, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего скоро придёт гугл и сделаёт всё по красоте для всех.

    С разморозкой, они surface flinger сделали в какой там версии андроида, наверное самой первой. Ах да, оконную систему они по сути и не делали, так проще было и потребителям хватает.

     
  • 2.7, Аноним (6), 12:30, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    как сидел на X-ах 20 лет, так и сижу, а вы набивайте шишки)
     
     
  • 3.14, Cyber100 (ok), 13:16, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а я вынужденно на иксах порядка 15-ти лет, т.к. мои нвидии показывают вооот такой большой и толстый этим вашим ихним вейландам.)
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:39, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Теперь вообще не ясно, зачем на него бежать. Иксы может и костыльнее, но в разы надёжнее и провереннее. Главное, что все работает на них. А на вяленом мало того, что пока работает все +- через одно место, так ещё и плюсы его становятся сомнительными.
     
     
  • 3.41, крендель (?), 15:57, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Иксы работают через одно место
     
  • 2.48, Аноним (48), 16:41, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я шутку не понял, поясните?
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 16:53, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поясните?

    Вялерасты били себя пятками в грудь, что у них нет тиринга. Оказалось, что тиринг нужен, и его надо вкл-выкл, как в Иксах. Да-да, в Иксах давно уже было управление тирингом.

     

  • 1.2, Аноним (3), 12:03, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ну всё вяленый можно выкидывать.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:39, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да давно уже можно.
     
  • 2.50, Аноним (49), 16:54, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вяленый можно выкидывать

    Даже не начинал его использовать. А после такого копирования фич Иксов - дак и вообще становится ненужным.

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:03, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тиринг в композитном режиме, это что-то новое. Я такое только в венде видел. Это избавит вейланд от статтеринга? А то что-то о главной проблеме ничего не написано.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:44, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полноэкранный режим это не композитный режим.

    А от статтеринга не избавимся пока не будет адекватной синхронизации и планирования кадров между композитором-презентацией-приложением.
    Типа как на ведроидах https://developer.android.com/games/sdk/frame-pacing

     
  • 2.35, Аноним (35), 15:23, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вайланде есть статтеринг? Есть тесты подтверждающие это?
     

  • 1.5, n00by (ok), 12:09, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    По смыслу, делается ради поддержки переменной частоты развёртки (VRR, FreeSync, G-SYNC), но количество слов "tearing" в протоколе заставляют вспомнить песенку "как вы лодку назовёте". В KDE и Sway и так можно задействовать, а вот в Gnome нет.
     
     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 13:18, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Allows applications to cause screen tearing in fullscreen.

    Да нет, в новости всё в принципе корректно написано. Кто хочет тиринга - ну пусть рвётся. Кто мы такие чтобы его останавливать )

     
  • 2.16, llolik (ok), 13:18, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > По смыслу, делается ради поддержки переменной частоты развёртки

    ИМХО, исходя из того что написано в описании, да именно так. Условно, говорим композитору, что-то из серии "для этой поверхности не надо ничего делать с буферами я сам соберу, как надо", на что он думает "ок, система Витязь, взяли-любитесь" и отключает синхронизацию для поверхности.

    > количество слов "tearing"

    Ну так а как, протокол же асинхронный. Там хрен его знает когда там следующий кадр прилетит. Приложение заявило, что само разберётся, вот и пущай разбирается. Ну, как-минимум, я так понял описание протокола.

     

  • 1.8, Аноним (-), 12:38, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кто-то тут бил себя пятой в грудь утверждая, что в вяленом тиринга нет.
    А вон ток скок лет спустя отключение завезли. Прогресс!
     
     
  • 2.17, Аноним (19), 13:27, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что еще ожидать от линуксоидов? Они готовы бить себя в грудь доказывая что черное это белое, а тиринга нет, а сами добавляют тиринг.
     
     
  • 3.51, Аноним (49), 16:57, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зачем нужен вяленый, если сейчас нет разницы с Иксами?
     
  • 2.23, Аноним (4), 14:05, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он там всегда был. Кто такое утверждал? Потому что в иксах есть forcefullcompositionpipeline и никакого тиринга не будет, а в вейланде нету, вот и тиринг. Я, кстати, отключил, kwin_x11 начал справляться и без этой грязи.
     
     
  • 3.32, iPony129412 (?), 15:12, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > forcefullcompositionpipeline

    В Nvidia?
    Пару раз включал — глюки лезли.
    Не зря по дефолту выключено.

     
     
  • 4.36, Аноним (4), 15:24, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глюков ни разу не видел. Оно выключено потому что роняет производительность хромого в пол (который и так не быстрый на линуксе). Иных причин отключать я не обнаружил.
     
     
  • 5.45, AlexYeCu_not_logged (?), 16:17, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Глюков ни разу не видел.

    Не умеет в прозрачность, поэтому может неправильно отрисовывать всплывающие ярлыки в vlc  к примеру.

     
     
  • 6.57, Аноним (4), 17:18, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, точно. Но это отличная фича, я не сказал бы что это глюк. Вот просадки фреймрейта это неприятно. Причём в играх их вроде и нет как таковых, только в хроме очень заметно было.
     
  • 2.26, llolik (ok), 14:37, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кто-то тут бил себя пятой в грудь утверждая, что в вяленом тиринга
    > нет.

    А ты точно внимательно описание протокола прочитал?

    > А вон ток скок лет спустя отключение завезли. Прогресс!

    Вообще-то наоборот разрешили включать. Это как раз протокол, позволяющий приложению сообщить композитору, что "синхронизировать ничего не надо, просто кидай мне буферы, я сам разберусь". Там же объект применения - wl_surface.

     
     
  • 3.40, Аноним (-), 15:44, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотел написать включили. Написал отключили. Но смысл наброса все равно один. Прогресс!
     
     
  • 4.42, llolik (ok), 16:05, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хотел написать включили. Написал отключили. Но смысл наброса все равно один. Прогресс!

    Ну так тут даже важен не само триггер-слово tearing в названии протокола.

    Ясен конь, что если отключить синхронизацию, то, в силу асинхронности, буферы прилетят ХЗ с какой дельтой и будет этот самый тиринг. С другой стороны, в некоторых ситуациях (таких как игры, VR и т.д.) нужно наоборот минимальное время получения кадра (aka буфера), а с синхронизацией они уже как-нибудь конкретные приложения сами умеют разбираться. Вот и представили протокол, позволяющий стандартным образом запросить у композитора не включать синхронизацию для конкретной поверхности. Т.е. "включать тиринг". Будет там он виден или нет - уже не парит, приложение сообщило, что само разберётся.

    upd. Собственно, в запросе всё куда более подробно написано (даже с картинками) https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols/-/merge_requests/65

     
     
  • 5.60, Аноним (-), 17:26, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Считаете теперь уже готово и наконец можно ставить?
    Ну а что можно получить помимо отказа от клиент-серверной архитектуры.
    В бенчах они +- одинаковы.
    Ставил. +- разницы не заметил. На глаз.
    А за Х еще дух свободы и истории говорит.
    Не, я пока на Х посижу. Хотя в божественную фрю вяленого уже таки завезли.
    За линк благодарю, изучу. За технологиями в любом случае следить нужно.
     
     
  • 6.62, Аноним (62), 18:11, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дух свободы и истории говорит

    И что, давно с духами разговариваешь?

     
  • 6.67, Аноним (19), 18:17, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что еще ожидать от современных пользователей готовых хвататься за то что не готово и не думающих о духе свободы и истории.
     
  • 2.37, Аноним (35), 15:32, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Внимательно прочитай, завезли именно включение тиринга, тоесть до этого момента тиринг никак не мог появится, сделанно это для приложений где важнее отклик ввода чем картинка без разрывов, к тому же с разрывами кадра можно бороться чере например тот же фрисинк, который есть даже в дешёвых мониторах.
     
     
  • 3.39, Аноним (-), 15:42, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А в иксах и включение и выключение уж много лет.
    Где прогресс то?
     
     
  • 4.68, Аноним (19), 18:18, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никакого прогресса нет, вяленый это регресс.
     
  • 4.70, Аноним (35), 18:52, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прогресс в другой архитектуре вейданда, в его безопасности и простоте, а в иксах уже никто ковыряться не хочет.
     

  • 1.9, ryoken (ok), 12:42, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждём ебилдов :D.
     
  • 1.11, Ананям (?), 12:48, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Разработчикам потребовалось 15 лет, чтобы понять, что зафоршеный всинк - это грубая и глупая ошибка, которая рушит юзеркейс огромного количества пользователей, что, конечно, много говорит о их компетенции. Местным дедам не понять, зачем это нужно, но тем кто играет в игры, где требуется высокая скорость реакции и тем, кто в целом не переносит лишний инпут лаг,  вейланд ставил палки в колеса.
     
     
  • 2.52, Аноним (49), 17:05, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Разработчикам потребовалось 15 лет

    Сколько ещё лет им понадобится, чтобы понять Иксы и прекратить заниматься самодеятельность?

     
  • 2.64, Аноним (62), 18:13, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж, в TuxRacer без реакции никуда. А больше на линуксе игр особенно и нет.
     
  • 2.69, Аноним (-), 18:28, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зафоршеный всинк - это грубая и глупая ошибка, которая рушит юзеркейс огромного количества игроманов

    пофиксил, не благодари

     
  • 2.72, Аноним (35), 19:00, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у вас монитор с частотой 120-144 Гц то инпут лаг вы не заметите с включенным vsync, раз вам нужна высокая скорость реакции то подразумевается что у вас есть соответствующее оборудование.
     

  • 1.12, ИмяХ (?), 13:00, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Постепенно вейланд возвращается к тому, что уже изначально было в иксах. Когда вейланд будет полностью готов для десктопа, это будут те же иксы с таким же, а то и ещё бОльшим ворохом проблем, просто с другим API. А потом снова придумают новый протокол графики, который будет призван "избавить от проблем, присущим устаревшим иксам и вейланду" и всё начнётся сначала...
     
     
  • 2.13, Anonymus (?), 13:05, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это будут те же иксы

    как бы, но не будет отдельного сервера как в иксах, что уже прикольнее.

     
     
  • 3.53, Аноним (49), 17:12, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > отдельного сервера

    Это всего лишь терминология. Но ещё через 15 лет в вяленом появится слово "сервер", потому что без сервера - не солидно будет.

     
     
  • 4.54, Аноним (49), 17:13, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем-то, вяленый со всеми своими изолентами и костылями уже сервер.
     
  • 2.18, Аноним (19), 13:29, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что еще ждать от разработчиков вяленого? Они пытались сделать альтернативу иксам, а получаются те же иксы только с еще большим коллчеством проблем
     
  • 2.22, А (??), 13:50, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Типа того. Но зато как время провели... ! Одно плохо, куча людей получила плохое незаслуженно.
     
  • 2.47, крендель (?), 16:37, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то не вижу анонима в списках поддержки любимых иксов? Что такое? Баги сами пофиксятся
     
     
  • 3.61, Аноним (-), 17:33, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шигорин, залогиньтесь.
    И уясните уже, что братья Зорины смотрит на Вас свысока, надменно и немножечко с недоумением.
    Почему Вы, такой успешный программист, философ, биолог и просто ударный труженик, не запилили до сих пор свой собственный дистрибутив с копирайтом и уникальным инсталлятором?!
    Оно и название на поверхности: ШигОС.
    Щикарно!
     

  • 1.25, grinder (??), 14:28, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > но в игровых программах с артефактами можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам

    А еще отключение Vsync обычно делается для замера производительности в 3D. В этом случае тиринг вообще никак не мешает.

     
     
  • 2.31, Анонус (?), 14:51, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замер производительности вообще логичнее делать в голой консоли на EGL/KMS/DRM
     

  • 1.34, Аноним (34), 15:16, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёрт возьми, а я думал полноэкранные режимы канули в Лету. В современном мире у нас тайловые WM и много мониторов, полноэкранные приложения от неполноэкранных отличаются только коорданатами углов которые им задал WM, и никакой монополизации видеосистемы как было раньше, да ещё с изменением разрешения и прочей дичью уже давно не существует.
     
     
  • 2.55, Аноним (49), 17:16, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Эх, мечты, мечты... Реальность и потребности же совсем другие. Вон, вяленусты за 15 лет пришли к тем же идеям Иксов.
     
     
  • 3.66, Аноним (19), 18:15, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что еще ожидать от валенустов которые за 15 лет не смогли сделать то что сделали иксы!
     

  • 1.43, Аноним (43), 16:15, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А какже горизонтальная синхронизация?
     
     
  • 2.58, Аноним (49), 17:20, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > горизонтальная синхронизация

    Слишком короткая, современные программисты ничего не успеваю сделать. Это же не времена Денди... Тогда на мегагерцах делали то, что сейчас не осиливают с гигагерцами.

     
     
  • 3.65, Аноним (19), 18:14, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что еще ожидать от современных программистов, которые не знают что такое шина адреса, чем отличается гарвардская архитектура, от фон неймовской и не могут делать на мегагерцах
     
  • 3.74, Аноним (74), 19:05, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это название исторически сложившиеся и не имеет отношения к сути. Сейчас в мониторах и луча нет. Суть в том, чтобы дождаться, когда кадр будет отрендерен полностью
     
  • 2.59, Аноним (49), 17:22, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Дендях за время обратного строчного хода успевали определить спрайты, которые будут пересекаться следующей строкой.
     

  • 1.44, Аноним (44), 16:16, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Собаки лают - вяленый пилится.
     
     
  • 2.56, Аноним (49), 17:18, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собаки пилят - вяленый ла(га)ется.
     
     
  • 3.63, Аноним (19), 18:11, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вся суть вяленого в одном предложении
     

  • 1.71, Аноним (71), 18:57, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял: в Wayland нет тиринга как в у6людочном xOrg. Зачем это всё? О чём разговор?
     
     
  • 2.76, Аноним (76), 19:41, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня Xorg,  и у меня тоже нет тиринга. Что я не так делаю?
     

  • 1.73, Аноним (74), 19:03, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А раньше такого не было? Круто же они новый протокол проработали
     
  • 1.77, Аноним (76), 19:43, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот вяленый порвался, несите следующий!
     

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