В Wayland добавлена возможность отключения вертикальной синхронизации

2.15 , НяшМяш ( ok ), 13:18, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Allows applications to cause screen tearing in fullscreen. Да нет, в новости всё в принципе корректно написано. Кто хочет тиринга - ну пусть рвётся. Кто мы такие чтобы его останавливать )

2.16 , llolik ( ok ), 13:18, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > По смыслу, делается ради поддержки переменной частоты развёртки ИМХО, исходя из того что написано в описании, да именно так. Условно, говорим композитору, что-то из серии "для этой поверхности не надо ничего делать с буферами я сам соберу, как надо", на что он думает "ок, система Витязь, взяли-любитесь" и отключает синхронизацию для поверхности. > количество слов "tearing" Ну так а как, протокол же асинхронный. Там хрен его знает когда там следующий кадр прилетит. Приложение заявило, что само разберётся, вот и пущай разбирается. Ну, как-минимум, я так понял описание протокола.