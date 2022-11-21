В Wayland добавлена возможность отключения вертикальной синхронизации

2.17 , Аноним ( 19 ), 13:27, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Что еще ожидать от линуксоидов? Они готовы бить себя в грудь доказывая что черное это белое, а тиринга нет, а сами добавляют тиринг.

3.51 , Аноним ( 49 ), 16:57, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И зачем нужен вяленый, если сейчас нет разницы с Иксами?

2.23 , Аноним ( 4 ), 14:05, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он там всегда был. Кто такое утверждал? Потому что в иксах есть forcefullcompositionpipeline и никакого тиринга не будет, а в вейланде нету, вот и тиринг. Я, кстати, отключил, kwin_x11 начал справляться и без этой грязи.

3.32 , iPony129412 ( ? ), 15:12, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > forcefullcompositionpipeline В Nvidia?

Пару раз включал — глюки лезли.

Не зря по дефолту выключено.

4.36 , Аноним ( 4 ), 15:24, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Глюков ни разу не видел. Оно выключено потому что роняет производительность хромого в пол (который и так не быстрый на линуксе). Иных причин отключать я не обнаружил.

5.45 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 16:17, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Глюков ни разу не видел. Не умеет в прозрачность, поэтому может неправильно отрисовывать всплывающие ярлыки в vlc к примеру.

6.57 , Аноним ( 4 ), 17:18, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, точно. Но это отличная фича, я не сказал бы что это глюк. Вот просадки фреймрейта это неприятно. Причём в играх их вроде и нет как таковых, только в хроме очень заметно было.

2.26 , llolik ( ok ), 14:37, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Кто-то тут бил себя пятой в грудь утверждая, что в вяленом тиринга

> нет. А ты точно внимательно описание протокола прочитал? > А вон ток скок лет спустя отключение завезли. Прогресс! Вообще-то наоборот разрешили включать. Это как раз протокол, позволяющий приложению сообщить композитору, что "синхронизировать ничего не надо, просто кидай мне буферы, я сам разберусь". Там же объект применения - wl_surface. 3.40 , Аноним ( - ), 15:44, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хотел написать включили. Написал отключили. Но смысл наброса все равно один. Прогресс!

4.42 , llolik ( ok ), 16:05, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Хотел написать включили. Написал отключили. Но смысл наброса все равно один. Прогресс! Ну так тут даже важен не само триггер-слово tearing в названии протокола. Ясен конь, что если отключить синхронизацию, то, в силу асинхронности, буферы прилетят ХЗ с какой дельтой и будет этот самый тиринг. С другой стороны, в некоторых ситуациях (таких как игры, VR и т.д.) нужно наоборот минимальное время получения кадра (aka буфера), а с синхронизацией они уже как-нибудь конкретные приложения сами умеют разбираться. Вот и представили протокол, позволяющий стандартным образом запросить у композитора не включать синхронизацию для конкретной поверхности. Т.е. "включать тиринг". Будет там он виден или нет - уже не парит, приложение сообщило, что само разберётся. upd. Собственно, в запросе всё куда более подробно написано (даже с картинками) https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols/-/merge_requests/65

5.60 , Аноним ( - ), 17:26, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Считаете теперь уже готово и наконец можно ставить?

Ну а что можно получить помимо отказа от клиент-серверной архитектуры.

В бенчах они +- одинаковы.

Ставил. +- разницы не заметил. На глаз.

А за Х еще дух свободы и истории говорит.

Не, я пока на Х посижу. Хотя в божественную фрю вяленого уже таки завезли.

За линк благодарю, изучу. За технологиями в любом случае следить нужно.

6.62 , Аноним ( 62 ), 18:11, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > дух свободы и истории говорит И что, давно с духами разговариваешь?

6.67 , Аноним ( 19 ), 18:17, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что еще ожидать от современных пользователей готовых хвататься за то что не готово и не думающих о духе свободы и истории.

2.37 , Аноним ( 35 ), 15:32, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Внимательно прочитай, завезли именно включение тиринга, тоесть до этого момента тиринг никак не мог появится, сделанно это для приложений где важнее отклик ввода чем картинка без разрывов, к тому же с разрывами кадра можно бороться чере например тот же фрисинк, который есть даже в дешёвых мониторах.

3.39 , Аноним ( - ), 15:42, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А в иксах и включение и выключение уж много лет.

Где прогресс то?

4.68 , Аноним ( 19 ), 18:18, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – никакого прогресса нет, вяленый это регресс.

4.70 , Аноним ( 35 ), 18:52, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прогресс в другой архитектуре вейданда, в его безопасности и простоте, а в иксах уже никто ковыряться не хочет.

