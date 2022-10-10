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Выпуск Wayland-Protocols 1.27

10.10.2022 20:42

Опубликован релиз пакета wayland-protocols 1.27, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений.

Все протоколы последовательно проходят три фазы - разработка, тестирование и стабилизация. После завершения стадии разработки (категория "unstable") протокол помещается в ветку "staging" и официально включается в состав набора wayland-protocols, а после завершения тестирования перемещается в категорию стабильных. Протоколы из категории "staging" уже можно применять в композитных серверах и клиентах, где требуется связанная с ними функциональность. В отличие от категории "unstable" в "staging" запрещено внесение изменений, нарушающих совместимость, но в случае выявление проблем и недоработок в ходе тестирования, не исключается замена новой значительной версией протокола или другим Wayland-расширением.

В новой версии в категорию "staging" добавлены новые протоколы:

  • content-type - позволяет клиентам передать композитному серверу сведения об отображаемом содержимом, которые могут использоваться для оптимизации поведения с учётом содержимого, например, выставлении специфичных DRM-свойств, таких как "content type". Заявлена поддержка следующих типов контента: none (нет сведений о типе данных), photo (вывод цифровых фото, требующий минимальной обработки), video (видео или анимация, требуется более точная синхронизация, чтобы исключить подтормаживания) и game (запуск игр, требуется вывод с минимальной задержкой).
  • ext-idle-notify - даёт возможность композитным серверам передавать клиентам уведомления о неактивности пользователя, что может использоваться для активации дополнительных режимов энергосбережения после определённого времени неактивности.



В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:

  • "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
  • "presentation-time" - обеспечивает отображение видео.
  • "xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.

Протоколы, тестируемые в ветке "staging":

  • drm-lease - предоставляет ресурсы, необходимые для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.
  • "ext-session-lock" - определяет средства блокировки сеанса, например, во время работы хранителя экрана или вывода диалога аутентификации.
  • "single-pixel-buffer" - позволяет создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA.
  • "xdg-activation" - позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).

Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable":

  • "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме.
  • "input-method" - обработка методов ввода.
  • "idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки).
  • "input-timestamps" - временные метки для событий ввода.
  • "keyboard-shortcuts-inhibit" - управление прикреплением клавиатурных комбинаций и горячих клавиш.
  • "linux-dmabuf" - совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMABuff.
  • "linux-explicit-synchronization" - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.
  • "pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов.
  • "pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка).
  • "primary-selection" - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши.
  • "relative pointer events" - относительные события указателей.
  • "tablet" - поддержка ввода с планшетов.
  • "text-input" - организация ввода текста.
  • "xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента.
  • "xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера.
  • "xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования).
  • "xwayland-keyboard-grab" - захват ввода в приложениях XWayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.26
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.21
  4. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA
  5. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 11.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57895-wayland
Ключевые слова: wayland
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:52, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое впечатление, что это тот случай, когда сначала пишется, а потом проектируется.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:05, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    по списку протоколов видно, что до иксов ещё - как на тараканах до Луны.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 01:36, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тем временем сколько там лет уже проекту 14?
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:58, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А есть аналог xdotool для сабжа? Это моя самая любимая программа на свете, благодаря ей можно тривиально делать такие вещи, которые иначе было бы осуществить весьма и весьма проблематично.
     
     
  • 2.3, Иван_Лох (?), 21:08, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Грубо говоря, wayland придуман для того, чтобы сделать аналог xdotool невозможным
     
     
  • 3.19, анон (?), 23:18, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что взамен?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 23:32, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что взамен шебуршария диском A:\ при заходе на веб-странички? действительно. Я тут сижу изучаю, как отучить иксы делать скриншоты, чтоб пресечь возможность шпионажа со стороны проприетарщины, которую я вынужден запускать. А тут оказывается люди добровольно хотят вернуть всё взад.
     
     
  • 5.23, Аноним (8), 00:08, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > возможность шпионажа со стороны проприетарщины

    Если не доверяешь программе - не запускай её на хосте в одной сессии с чувствительными данными. Тебя что, не учили, что линух - многопользовательская система?

     
     
  • 6.25, Аноним (25), 01:02, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разрешение на доступ к функциям скриншота выглядит лучше чем постоянное переключение между пользователями или виртуалики. Удобство, знаете такое слово?
     
     
  • 7.34, Аноним (8), 03:26, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя андроид покусал, что ли?
     
  • 5.32, Аноним (32), 01:48, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отучить иксы делать скриншоты

    Скорее всего, никак. Максимум можно запускать каждое приложение в отдельном X-сервере (Xpra). Но если оно требует графического ускорения (как, например, каждая программа на Qt), то толку от этого будет немного.

     
  • 2.4, anonymous (??), 21:33, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что то вроде открывания cd, двигания мышкой, прожигания CRT монитора ничего не подозревающего пользователя? Не нужно.
     
  • 2.5, anonn (?), 21:35, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ydotool
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 22:09, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а теперь поставь им мышку относительно окна...
     
  • 2.6, 2ch bitard (?), 21:36, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    wtype
     
     
  • 3.10, Аноним (8), 22:10, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это вообще только ввод текста непонятно куда.
     

  • 1.11, Шарп (ok), 22:26, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучший протокол!
     
     
  • 2.28, Аноним (27), 01:36, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет лучший это 1.28 =) А это просто неплохой =)
     

  • 1.12, кусь (?), 22:33, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там писали что есть два вида вещей - протокол важнее механизма и механизм важнее протокола. И что в вяленом мало что можно сделать, если нет для этого протокола, а протоколы плодятся. И с таким дизайном придётся вводить протокол иконок на рабочем столе.
    А в иксах не нужно столько протоколов потому что они гибкие.
    Может связано с безопасностью, но всё равно.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:02, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое большое количество протоколов говорит о том что нужен протокол протоколов для протоколов
    Любой опеннет эксперт экспертов и программист программистов это подтвердит
     
     
  • 3.17, Аноним (8), 23:11, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нужен протокол протоколов для протоколов

    Тссс! Не подсказывай им.

     
  • 2.24, AleksK (ok), 00:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не смотря на все проблемы и недоработки wayland в играх он дает офигенно плавную картинку без любых намеков на тиринг
     
     
  • 3.26, Аноним (25), 01:10, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только в играх. Помню в иксах у меня была проблема когда хватаешь мышкой окно и начинаешь двигать его окно отставало и отрисовывалось с задержкой по сравнению с указателем мышки, причем ничто другое не тормозило, видео, игры и прочее. Может конечно это специфичные для конкретного железа проблемы отрисовки, но с переходом на вайланд этой проблемы нет.
     

  • 1.13, Igraine (ok), 22:34, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable": "
    Вещи которые должны быть в Wayland изначально находятся в нестабильных расширениях.
    Грустно
     
     
  • 2.16, Аноним (8), 23:09, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С 2008-го... Это ж уже 14 лет пилят... И всё ещё базовые вещи у них - unstable.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 23:45, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 08 там игрушка была. Пилят примерно с 14
     
     
  • 4.22, Аноним (8), 00:01, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это только протокол...
     

  • 1.18, Аноним (8), 23:16, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    fullscreen-shell - unstable
    input-method - unstable
    idle-inhibit - unstable
    primary-selection - unstable
    text-input - unstable

    а что они все эти долгие годы делали?!

     
     
  • 2.29, Аноним (27), 01:37, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работали, играли, женились, бухали, ну ты поял...
     

  • 1.30, Аноним (27), 01:38, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А полный захват экрана через какой интерфейс работает? Есть какой-то аналог XRDP сервера?
     
     
  • 2.35, Аноним (8), 03:29, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да никак не работает... даже в списках "унстейбл" нету.
     

  • 1.31, Аноним (27), 01:39, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно ли сделать технику формирования API в Wayland вынести в отдельную библиотеку? Что бы бы аналог COM и DCOM в Linux уже реализовать?
     
  • 1.33, Ддд (?), 02:01, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто знает как включить вейланд в убунте?  Придурки не написали никакой инструкции
     

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