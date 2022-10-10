Выпуск Wayland-Protocols 1.27

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|1.1, Аноним (1), 20:52, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такое впечатление, что это тот случай, когда сначала пишется, а потом проектируется.
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|2.8, Аноним (8), 22:05, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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по списку протоколов видно, что до иксов ещё - как на тараканах до Луны.
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|1.2, Аноним (2), 20:58, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А есть аналог xdotool для сабжа? Это моя самая любимая программа на свете, благодаря ей можно тривиально делать такие вещи, которые иначе было бы осуществить весьма и весьма проблематично.
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|2.3, Иван_Лох (?), 21:08, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Грубо говоря, wayland придуман для того, чтобы сделать аналог xdotool невозможным
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|4.20, Аноним (20), 23:32, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что взамен шебуршария диском A:\ при заходе на веб-странички? действительно. Я тут сижу изучаю, как отучить иксы делать скриншоты, чтоб пресечь возможность шпионажа со стороны проприетарщины, которую я вынужден запускать. А тут оказывается люди добровольно хотят вернуть всё взад.
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|5.23, Аноним (8), 00:08, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> возможность шпионажа со стороны проприетарщины
Если не доверяешь программе - не запускай её на хосте в одной сессии с чувствительными данными. Тебя что, не учили, что линух - многопользовательская система?
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|6.25, Аноним (25), 01:02, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Разрешение на доступ к функциям скриншота выглядит лучше чем постоянное переключение между пользователями или виртуалики. Удобство, знаете такое слово?
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|5.32, Аноним (32), 01:48, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> отучить иксы делать скриншоты
Скорее всего, никак. Максимум можно запускать каждое приложение в отдельном X-сервере (Xpra). Но если оно требует графического ускорения (как, например, каждая программа на Qt), то толку от этого будет немного.
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|2.4, anonymous (??), 21:33, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это что то вроде открывания cd, двигания мышкой, прожигания CRT монитора ничего не подозревающего пользователя? Не нужно.
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|1.12, кусь (?), 22:33, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там писали что есть два вида вещей - протокол важнее механизма и механизм важнее протокола. И что в вяленом мало что можно сделать, если нет для этого протокола, а протоколы плодятся. И с таким дизайном придётся вводить протокол иконок на рабочем столе.
А в иксах не нужно столько протоколов потому что они гибкие.
Может связано с безопасностью, но всё равно.
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|2.15, Аноним (15), 23:02, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такое большое количество протоколов говорит о том что нужен протокол протоколов для протоколов
Любой опеннет эксперт экспертов и программист программистов это подтвердит
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|3.17, Аноним (8), 23:11, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нужен протокол протоколов для протоколов
Тссс! Не подсказывай им.
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|2.24, AleksK (ok), 00:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не смотря на все проблемы и недоработки wayland в играх он дает офигенно плавную картинку без любых намеков на тиринг
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|3.26, Аноним (25), 01:10, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только в играх. Помню в иксах у меня была проблема когда хватаешь мышкой окно и начинаешь двигать его окно отставало и отрисовывалось с задержкой по сравнению с указателем мышки, причем ничто другое не тормозило, видео, игры и прочее. Может конечно это специфичные для конкретного железа проблемы отрисовки, но с переходом на вайланд этой проблемы нет.
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|1.13, Igraine (ok), 22:34, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable": "
Вещи которые должны быть в Wayland изначально находятся в нестабильных расширениях.
Грустно
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|2.16, Аноним (8), 23:09, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С 2008-го... Это ж уже 14 лет пилят... И всё ещё базовые вещи у них - unstable.
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|1.18, Аноним (8), 23:16, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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fullscreen-shell - unstable
input-method - unstable
idle-inhibit - unstable
primary-selection - unstable
text-input - unstable
а что они все эти долгие годы делали?!
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|1.30, Аноним (27), 01:38, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А полный захват экрана через какой интерфейс работает? Есть какой-то аналог XRDP сервера?
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|1.31, Аноним (27), 01:39, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можно ли сделать технику формирования API в Wayland вынести в отдельную библиотеку? Что бы бы аналог COM и DCOM в Linux уже реализовать?
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|1.33, Ддд (?), 02:01, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто знает как включить вейланд в убунте? Придурки не написали никакой инструкции
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