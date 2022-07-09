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Выпуск Wayland-Protocols 1.26

09.07.2022 09:12

Опубликован релиз пакета wayland-protocols 1.26, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений.

Все протоколы последовательно проходят три фазы - разработка, тестирование и стабилизация. После завершения стадии разработки (категория "unstable") протокол помещается в ветку "staging" и официально включается в состав набора wayland-protocols, а после завершения тестирования перемещается в категорию стабильных. Протоколы из категории "staging" уже можно применять в композитных серверах и клиентах, где требуется связанная с ними функциональность. В отличие от категории "unstable" в "staging" запрещено внесение изменений, нарушающих совместимость, но в случае выявление проблем и недоработок в ходе тестирования, не исключается замена новой значительной версией протокола или другим Wayland-расширением.

В новой версии:

  • В категорию "staging" добавлен протокол single-pixel-buffer, позволяющий создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA. При помощи протокола viewporter композитные серверы могут масштабировать однопиксельные буферы для создания однородных цветных поверхностей произвольного размера.
  • В протоколе xdg_shell, предоставляющем интерфейс для взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет передвигать поверхности по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д., добавлена поддержка композитных серверов, реализующих лишь часть предлагаемых в xdg_shell операций управления окнами. Для передачи сведений о доступных в композитном сервере возможностей предложено событие wm_capabilities.
  • В протоколе text-input переписаны формулировки, приводившие к неоднозначной трактовке, и добавлены разъяснения о подразумеваемом поведении.
  • Предписано использование терминологии, определённой в RFC 2119.



В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:

  • "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
  • "presentation-time" - обеспечивает отображение видео.
  • "xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.

Протоколы, тестируемые в ветке "staging":

  • drm-lease - предоставляет ресурсы, необходимые для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.
  • "ext-session-lock" - определяет средства блокировки сеанса, например, во время работы хранителя экрана или вывода диалога аутентификации.
  • "single-pixel-buffer" - позволяет создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA.
  • "xdg-activation" - позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).

Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable":

  • "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме.
  • "input-method" - обработка методов ввода.
  • "idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки).
  • "input-timestamps" - временные метки для событий ввода.
  • "keyboard-shortcuts-inhibit" - управление прикреплением клавиатурных комбинаций и горячих клавиш.
  • "linux-dmabuf" - совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMABuff.
  • "linux-explicit-synchronization" - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.
  • "pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов.
  • "pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка).
  • "primary-selection" - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши.
  • "relative pointer events" - относительные события указателей.
  • "tablet" - поддержка ввода с планшетов.
  • "text-input" - организация ввода текста.
  • "xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента.
  • "xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера.
  • "xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования).
  • "xwayland-keyboard-grab" - захват ввода в приложениях XWayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.21
  3. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA
  4. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 7.7
  5. OpenNews: Wayland использует менее 10% Linux-пользователей Firefox
  6. OpenNews: Выпуск wayland-protocols 1.21
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57474-wayland
Ключевые слова: wayland
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:46, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Wayland уже перестал безнадёжно тормозить?
     
     
  • 2.3, Анончик (?), 09:54, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как текст в формате XML может безбожно тормозить?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:10, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не обращайте на него внимание, он у нас тупенький с рождения ^_^
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:58, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > XML может безбожно тормозить

    Из-за чрезмерной избыточности, громадных размеров и отсутствия элементарной индексации. Почему даже мускуль не использует XML для хранения базы данных? То-то же.

     
  • 3.24, Аноним (1), 12:39, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Один и тот же софт, запущенный с Wayland, тормозит. В Х11 не тормозит. Вот так.
     
  • 2.17, Аноним (19), 11:55, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перестанет, когда полностью повторит идеи иксов. И уже есть поползновения в ту сторону:

    > по аналогии с X11... отрисовка на стороне сервера...

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:47, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в dpms off все еще не умеем ? мало версий, походу наклепали
     
     
  • 2.10, EuPhobos (ok), 10:46, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "xset -dpms" - наше всё
     

  • 1.5, microsoft (?), 10:14, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну как, уже не падает? С нвидяй подружился? В стабильные дистры заехал? Ааа впрочем и так знаю ответ, на все нет.
     
     
  • 2.6, Анончик (?), 10:15, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, да и да
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 11:59, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ну да, конечно" (с)
     
     
  • 4.22, Анончик (?), 12:27, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland по умолчанию в Debian и Ubuntu 22.04 LTS - достаточно стабильные дистры? Nvidia научилась в GBM, но багов в самом драйвере ещё хватает
     
     
  • 5.26, Аноним (19), 13:01, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Wayland по умолчанию

    У мальчиков по умолчанию член, но это сейчас не точно.

     
  • 2.7, Аноним (-), 10:31, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну как, уже не падает?

    Протокол не может падать, это всего лишь текстовый документ. Падать могут приложения написанные рукожопами под Wayland-композитор.

    >С нвидяй подружился?

    Wayland не обязан ни с кем дружить. Пусть сами разработчики NVDIA стабилизируют свои драйвера под Wayland.

    >В стабильные дистры заехал?

    В какие? В Слаке  пакеты wayland имеются можно, например Sway WM запустить.

    >Ааа впрочем и так знаю ответ, на все нет.

    Сам протокол давно стабилизирован. Пусть разработчики конечных приложений допиливают свои приложения на совместимость с Wayland. Это касается, и разработчиков Window Manager, и разработчиков Desktop Environment.

    Старые пердуны запомните. Wayland - это прогресс! Новый этап развития.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:36, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря как на это посмотреть. Wine пока не очень умеет в веник. В какой-нибудь нативной Dota 2 разницы не видно.
    Этот лунь просто не в курсе что почитать новости о том что пилить отдельную реализацию под закрытый драйвер никому даром не далось и не знать что nouveau открытый драйвер и он работает стыдно должно быть для представителей темного сословия.
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:06, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Wayland - это прогресс! Новый этап развития.

    Звучит как анекдот.

     
     
  • 4.21, Аноним (19), 12:08, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Протоколы вяленого - прям как анекдот: "Дядь Вань, фильм уже готов, осталось его снять!".
     
  • 2.8, Аноним (9), 10:33, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Работает на штеудах с амд.Sway так уже много лет стабилен. Алё, иди попробуй прежде чем тупые комменты строчить!
     
     
  • 3.12, деанон (?), 11:36, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В интернетах п*деть - не мешки ворочать!
     
     
  • 4.13, деанон (?), 11:37, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полностью с тобой согласен, так, для ясности
     
     
  • 5.14, Сусанин (?), 11:45, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сам с собой общаешься)
     
     
  • 6.29, Сусанин (?), 13:23, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я тоже люблю сам с собой общаться.
     
  • 3.23, Аноним (1), 12:32, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тормозит очень быстро
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:50, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >включающие четыре 32-разрядных значения RGBA

    Что-то много. Может 1 32-разрядное или 4 по байту?

     
  • 1.16, Аноним (19), 11:51, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > интерфейс для взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет передвигать поверхности по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер

    Ух ты! Вот это достижение! Так через 50 лет догонят иксы!

     
  • 1.18, torvn77 (ok), 11:56, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Предлагаю ограничить публикацию спама о Wayland одной новостью в квартал, потому что это на самом деле не новости, а самый настоящий рекламный спам который расплодили в немеренном количестве.
     
  • 1.25, Аноним (25), 12:54, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не стал бы переходить на ЭТО с иксов, пока что оптимизация сделана плохо.

    // b.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:05, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... но уже перешел.

    // b.

     

  • 1.28, Аноним (27), 13:13, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего нового, как обычно, плач Ярославны от тутошних тупеньких опенетчиков. Как только появляются ключевые слова: RedHat, Gnome, Wayland - все - слезы,рыдания,вопли обеспечены.  
     
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