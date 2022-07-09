Выпуск Wayland-Protocols 1.26

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|3.4, Аноним (4), 10:10, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не обращайте на него внимание, он у нас тупенький с рождения ^_^
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|3.19, Аноним (19), 11:58, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> XML может безбожно тормозить
Из-за чрезмерной избыточности, громадных размеров и отсутствия элементарной индексации. Почему даже мускуль не использует XML для хранения базы данных? То-то же.
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|3.24, Аноним (1), 12:39, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Один и тот же софт, запущенный с Wayland, тормозит. В Х11 не тормозит. Вот так.
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|2.17, Аноним (19), 11:55, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перестанет, когда полностью повторит идеи иксов. И уже есть поползновения в ту сторону:
> по аналогии с X11... отрисовка на стороне сервера...
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|1.5, microsoft (?), 10:14, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну как, уже не падает? С нвидяй подружился? В стабильные дистры заехал? Ааа впрочем и так знаю ответ, на все нет.
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|4.22, Анончик (?), 12:27, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wayland по умолчанию в Debian и Ubuntu 22.04 LTS - достаточно стабильные дистры? Nvidia научилась в GBM, но багов в самом драйвере ещё хватает
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|5.26, Аноним (19), 13:01, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Wayland по умолчанию
У мальчиков по умолчанию член, но это сейчас не точно.
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|2.7, Аноним (-), 10:31, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ну как, уже не падает?
Протокол не может падать, это всего лишь текстовый документ. Падать могут приложения написанные рукожопами под Wayland-композитор.
>С нвидяй подружился?
Wayland не обязан ни с кем дружить. Пусть сами разработчики NVDIA стабилизируют свои драйвера под Wayland.
>В стабильные дистры заехал?
В какие? В Слаке пакеты wayland имеются можно, например Sway WM запустить.
>Ааа впрочем и так знаю ответ, на все нет.
Сам протокол давно стабилизирован. Пусть разработчики конечных приложений допиливают свои приложения на совместимость с Wayland. Это касается, и разработчиков Window Manager, и разработчиков Desktop Environment.
Старые пердуны запомните. Wayland - это прогресс! Новый этап развития.
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|3.9, Аноним (9), 10:36, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря как на это посмотреть. Wine пока не очень умеет в веник. В какой-нибудь нативной Dota 2 разницы не видно.
Этот лунь просто не в курсе что почитать новости о том что пилить отдельную реализацию под закрытый драйвер никому даром не далось и не знать что nouveau открытый драйвер и он работает стыдно должно быть для представителей темного сословия.
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|3.11, Аноним (11), 11:06, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Wayland - это прогресс! Новый этап развития.
Звучит как анекдот.
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|4.21, Аноним (19), 12:08, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Протоколы вяленого - прям как анекдот: "Дядь Вань, фильм уже готов, осталось его снять!".
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|2.8, Аноним (9), 10:33, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Работает на штеудах с амд.Sway так уже много лет стабилен. Алё, иди попробуй прежде чем тупые комменты строчить!
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|1.15, Аноним (15), 11:50, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>включающие четыре 32-разрядных значения RGBA
Что-то много. Может 1 32-разрядное или 4 по байту?
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|1.16, Аноним (19), 11:51, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> интерфейс для взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет передвигать поверхности по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер
Ух ты! Вот это достижение! Так через 50 лет догонят иксы!
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|1.18, torvn77 (ok), 11:56, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Предлагаю ограничить публикацию спама о Wayland одной новостью в квартал, потому что это на самом деле не новости, а самый настоящий рекламный спам который расплодили в немеренном количестве.
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|1.25, Аноним (25), 12:54, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не стал бы переходить на ЭТО с иксов, пока что оптимизация сделана плохо.
// b.
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|1.28, Аноним (27), 13:13, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ничего нового, как обычно, плач Ярославны от тутошних тупеньких опенетчиков. Как только появляются ключевые слова: RedHat, Gnome, Wayland - все - слезы,рыдания,вопли обеспечены.
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