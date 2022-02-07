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Wayland использует менее 10% Linux-пользователей Firefox

07.02.2022 14:29

В соответствии со статистикой сервиса Firefox Telemetry, анализирующего данные, поступающие в результате отправки телеметрии и обращения пользователей к серверам Mozilla, доля Linux-пользователей Firefox, работающих в окружениях на базе протокола Wayland, не превышает 10%. 90% пользователей Firеfox в Linux продолжают использовать протокол X11. Чистое окружение Wayland используется примерно у 5-7% пользователей Linux, а XWayland у примерно 2%. В выходные дни число пользователей с Walyand увеличивается.

Используемая для отчёта информация охватывает примерно 1% данных телеметрии, полученных от Linux-пользователей Firefox. На результат может сильно влиять отключение телеметрии в пакетах с Firefox, предлагаемых в некоторых дистрибутивах Linux (в Fedora телеметрия включена). Что касается операционных систем, около 86.5% пользователей Firefox используют Windows, примерно 6.2% - macOS и 5% - Linux.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Доля обращений по HTTPS среди пользователей Firefox превысила 50%
  3. OpenNews: В KDE планируют в 2022 году достичь паритета сеансов Wayland и X11
  4. OpenNews: Доступен Wayland 1.20
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox по умолчанию включена поддержка Wayland
  6. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала статистику по использованию Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56655-telemetry
Ключевые слова: telemetry, mozilla, firefox, linux
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Обсуждение (113) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:31, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Как только уберут поддержку иксов пользователей wayland станет больше.
     
     
  • 2.4, Урри (ok), 14:32, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет. Пользователей больше не станет - станет выше процент использующих.
    Так как народ просто свалит на альтернативные браузеры.
     
     
  • 3.48, Агент (?), 15:28, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сваливать на альтернативные браузеры из-за wayland? Браво, посмеялся))
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 15:33, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    растабраузер на вяленом?! уж лучше альтернативные юзать.
     
     
  • 5.77, Агент (?), 16:16, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chrome тоже использует wayland - отсюда вывод, что все остальные тоже используют wayland))
     
  • 4.73, anonymous (??), 16:08, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Сваливать на альтернативные браузеры из-за wayland? Браво, посмеялся))

    Ну вот у меня вейланда нет, он мне в моём уютном fluxbox не нужен. Перестанет firefox работать без wayland - я перестану его обновлять. Года два можно и на старом браузере посидеть, а там может какой новый браузер появится.

     
     
  • 5.79, Агент (?), 16:18, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Через два года скорее wayland будет везде, нежели появится новый браузер без wayland, Прогресс не стоит на месте, и wayland действительно лучше.
     
     
  • 6.83, rshadow (ok), 16:30, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Wayland первый выпуск был в 2008 - уже тогда кричали что через два года уже будет везде.
     
     
  • 7.86, какработать (?), 16:36, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но через 22 года будет везде. Это точно, наверное.
     
  • 5.93, Crazy Alex (ok), 16:50, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    palemoon, chromium - хоть сейчас
     
     
  • 6.99, Аноним (99), 17:03, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    palemoon? Это не браузер, а одна большая дырень!
     
     
  • 7.117, paulus (ok), 17:48, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    palemoon не дырень, но вот все больше сайтов вебмакаки затачивают "онлихром" как это раньше было под ишака. Виндовебмакаки снова портят интернеты... :)
     
  • 7.120, Аноним (120), 17:53, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не просто дырень, а поделие какого-то васяна с непомерным чвс.
    Так что ungoogled chromium на все 100% лучше чем это...
     
  • 4.104, Александр Бородин (?), 17:19, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например я свалю, и моя команда из 10 человек тоже свалят.
     
  • 2.5, Аноним (-), 14:32, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Или пользователей Firefox станет меньше
     
  • 2.15, Siborgium (ok), 14:41, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда хотя бы сделают включение Wayland в Firefox'е более тривиальным делом, или даже переведут на Wayland-сеанс по умолчанию.
     
     
  • 3.37, ананим.orig (?), 15:06, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а XWayland у примерно 2%

    .

     
  • 3.119, paulus (ok), 17:52, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда хотя бы сделают

    Размечтался! Сделают как с ffmpeg, просто выкинули с вшили намертво пульс! Только ради такого надо выкинуть фф! Плюс добавят вяленый без х11 — доп. гвоздь в крышку гроба :)

     
  • 2.42, Skullnet (ok), 15:17, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее станет больше дырок в тех кто попробует убрать поддержку иксов.
     
  • 2.109, Аноним (109), 17:23, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как только уберут поддержку иксов пользователей LTS станет больше.

    Пофиксил. На вяленом не работает Meld, например. В ****у такой вяленый.

     
     
  • 3.118, Аноним (120), 17:50, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это проблема рукожопов из Meld.
    Плюс есть diff, поэтому он не нужен.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:32, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Остальные 90% просто отключили телеметрию
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 15:00, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Именно пользователи Wayland выключают телеметрию. Ага. Щас.

    Шапочка из фольги не жмёт?

    // b.

     
     
  • 3.85, Аноним (85), 16:35, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут логику искать не надо, всё просто: единомышленники комментатора телеметрию отключают, остальной (мизерны) процент — нет.
     
  • 2.30, Яков Топорчик (?), 15:00, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правы лично я её выключаю везде. А вялый это дичъ и это факт.
     
  • 2.39, Аноним (39), 15:13, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть 90% пользователей огнеглиста - это LibreWolf?
    Всегда вызывают смех эти бравурные утверждения об "отключении телеметрии".
     
  • 2.95, ononoki (?), 16:51, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ее намеренно включаю, вам тоже советую.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:32, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В выходные дни число пользователей с Walyand увеличивается.

    На самом интересном мысль оборвали: какова трактовка этого наблюдения?

     
     
  • 2.16, eugener (ok), 14:43, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очевидно, что на домашних компах линуксоиды дают вейланду шанс.)

    Я вот тоже, как выходит новая версия какого-нибудь дистрибутива который мне не лень попробовать на реальном железе (обычно на ноуте) - даю вейланду шанс. Ну, всмысле, запускаю сеанс с вейландом, наблюдаю что курсор мыши всё так же лагает над иконками док-панели - понимаю что вейланд всё ещё не готов для десктопа. :D

     
     
  • 3.25, Niko2040 (ok), 14:54, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо проверять ещё на чистом профиле. Я обычно создаю просто нового пользователя для теста. Иногда настройки DE под X11 вызывают глюки и лаги в Wayland-сессии.
     
  • 2.49, Аноним (49), 15:31, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На работе (принудительно) используют Linux, где надо работу работать на X'ах, а не любоваться на спецэффекты от wayland. На выходных резко уменьшается количество пользователей linux, "которым работу надо работать на иксах", и резко подскакивает процент пофигистов, которые едать, что дают.
     
     
  • 3.71, Мохнатый пись (?), 16:03, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >спецэффекты от wayland

    Какие там спецэффекты, болезный? Оно просто работает как замена X-ам.

     
     
  • 4.112, Аноним (109), 17:31, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавь греческую раскладку в Kubuntu и найди там работающий режим "переключать 2 последние по alt+shift" на вяленом. Это нужно для того, что русский и греческий мне одновременно не нужен, нужна либо латиница и русский, либо латиница и греческий. А в вяленом НЕТ этого режима. Настройка есть, а эффекта как от козла молока. Все три по очереди переключаются.

    Видимо, для вяленого другие реализация всего вообще, с нуля написанные и недоделанные.

    В *****у такой вяленый.

     
  • 2.102, Аноним (102), 17:15, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что иксы стабильные, что важно для работы.
    А вяленый годится только для экспериментов на домашних пк.
     

  • 1.6, Урри (ok), 14:33, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Много, однако. Я думал будет 0,0001%.

    Это за счет кого такой процент набрался?

     
     
  • 2.9, макпыф (ok), 14:37, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С тех кто на ubuntu 21.10. 90% - те кто сидят на LTS. Остальные выключают телеметрию в фф.
     
  • 2.14, Oe (?), 14:41, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смузихлёбы на выходных отдыхают за своими ПК
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 15:18, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И причем тут их мапуки?

     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 14:33, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С приходом Nvidia 510 перевёл свой KDE на Wayland, но проблем конечно много. Хотя Firefox нормально работает.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:38, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    А ты свой KDE перевёл на Rust с богомерзкого C++?
     
  • 2.82, An0nim0us (?), 16:27, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я активно слежу за прогрессом Wayland и ноутбук с встройкой от Intel уже сейчас работает как минимум не хуже иксов, а вот на десктопе с невидией кеды работают норм, но есть проблемы с поддержкой аппаратного ускорения для некоторых приложений, т.к. на Wayland на проприетарных драйверах из коробки не работает VA-API. На X этот недостаток решается установкой прослоек типа libva-vdpau-driver (VDPAU-based backend for VA-API), которая на вейленде не работает. Недавно появилась более современная прослойка nvidia-vaapi-driver (CUDA NVDECODE based), но и она не работает на вейленде. Тот же firefox у вас должен работать без аппаратного ускорения и вероятно нету проблем с производительностью за счет того что у вас не самый слабый проц и нагрузка на проц при просмотре условного ютубчика видео с большим разрешением на вейленде должно быть у вас выше чем на иксах.
    Это один из немногих моментов который мешают перейти на десктопе на вейланд на проприетарных драйверах невидди без регресии в функциональности и производительности.
     

  • 1.8, RAMbug (?), 14:35, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    >В выходные дни число пользователей с Walyand увеличивается.

    Школьники отдыхают от уроков.

     
     
  • 2.44, школьник (?), 15:19, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А мы тут причем? У нас на лопатках нет никакого вафлянда. Мы прон без него как-то смотрим.

     
     
  • 3.53, Аноним (49), 15:36, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на лопатках

    на грифельных досках

    Так каноничнее

     
  • 3.88, какработать (?), 16:40, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С тирингом и статтерингом? Фу!
     

  • 1.11, Аноним (-), 14:39, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Объясняется всё элементарно: в Федоре телеметрия отключена, а в последнем доступном на данный момент LTS-релизе Ubuntu - 20.04 - по умолчанию используется X11. Но через несколько месяцев всё изменится. Тогда и приходите со своей статистикой. Wayland только выходит в массы.
     
     
  • 2.17, Минона (ok), 14:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Объясняется всё элементарно: в Федоре телеметрия отключена

    слепой?

    >  На результат может сильно влиять отключение телеметрии в пакетах с Firefox, предлагаемых в некоторых дистрибутивах Linux (в Fedora телеметрия включена)

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:47, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Firefox в Fedora по умолчанию шлёт телеметрию

    https://src.fedoraproject.org/rpms/firefox/blob/rawhide/f/firefox-mozconfig

    export MOZ_TELEMETRY_REPORTING=1

     
     
  • 4.23, Аноним (-), 14:52, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Значит эту вашу Федору никто не использует. А жаль. Самый секьюрный дистрибутив для десктопа из мейнстримных.
     
     
  • 5.62, Аноним (29), 15:48, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Минус три вам за откровения. У пользователей бубунты и арча подгорело. В арче можно включить SeLinux, но это утра*аться надо.

    // b.

     
  • 2.18, макпыф (ok), 14:45, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в Fedora телеметрия включена

    Но масса = ubuntu lts

     
  • 2.31, Аноним (29), 15:01, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Wayland только выходит в массы.

    Уже 6 или 7 лет выходит? Уточните, пожалуйста!

    // b.

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 15:13, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Первый релиз был 14 лет назад...
     
     
  • 4.55, Аноним (-), 15:38, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То он готовился выходить, а теперь выходит. Даже невидия разродилась для него драйвером только сейчас, вы не слышали?
     
     
  • 5.60, Аноним (29), 15:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне плевать на поделки, которые ломают всё и которые засваляют меня сменить DE.

    XFCE с Wayland не дружит.

    Gnome и Plasma я люто ненавижу - две помойки. В KDE/Plasma к тому же до сих пор туча багов.

    // b.

     

  • 1.12, Минона (ok), 14:40, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > 5% - Linux

    Еще немного, еще чуть-чуть... и Windows капутъ!

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:06, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бери выше... 10
     
     
  • 3.52, Аноним (-), 15:36, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бери выше... 10

    Это уже от тех 5%


     
     
  • 4.90, какработать (?), 16:45, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это 5% от тех 1,46%. В общем, всё сложно.
     
  • 2.87, Аноним (85), 16:37, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это статистика FF, который на Linux значительно чаще используется.
     
     
  • 3.91, какработать (?), 16:46, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На виндовз нет вейлянда - это провал.
     

  • 1.13, Rev (?), 14:40, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну вот, а не было бы телеметриии не получили бы эти интересные данные.
     
     
  • 2.66, Аноним (49), 15:56, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не было бы телеметриии, не было бы интереса к wayland или, вообще, к firefox.
     

  • 1.19, Oe (?), 14:46, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это тот Wayland, который за счет композитора тормозил сильнее чем чистые иксы (кто вообще юзает композитор к иксам, это же сразу лютые тормоза и инпут лаг?), и вносил задержку курсора мыши из за вертикальной синхронизации. Может конечно сейчас уже гораздо лучше работает, но пару лет назад работал отвратительно. Зато на иксах переход ютуба в полноэкранный режим мгновенен, даже на винде проходит около секунды тормозов.
     
     
  • 2.92, какработать (?), 16:48, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом обезьянку рвёт напополам? По горизонтали.
     
  • 2.101, Крендель (?), 17:14, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня свей на 144герцовом мониторе работает настолько плавно и быстро, что при переходе на иксы наченает тошнить от дерганий и тормазов. Иксы - дно, про которое уже давно пора забыть
     
     
  • 3.105, Аноним (29), 17:20, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня свей на 144герцовом мониторе работает настолько плавно и быстро, что
    > при переходе на иксы наченает тошнить от дерганий и тормазов. Иксы
    > - дно, про которое уже давно пора забыть

    Сижу на X.org/NVIDIA на 144Hz/1440p. Ничего не дёргается и не тормозит.

    // b.

     

  • 1.21, Oe (?), 14:49, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А помните surfaceflinger, который элементарно не мог отрисовать миллисекунды цифр таймера загружая процессор под сотку? А ведь это тот же самый Wayland.
     
     
  • 2.26, макпыф (ok), 14:55, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > surfaceflinger
    > А ведь это тот же самый Wayland.

    Вы видимо попутали Wayland и Mir

     
  • 2.27, Аноним (27), 14:56, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    wayland по нужности находится где-то на уровне systemd.
     

  • 1.22, Аноним (-), 14:49, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А хромбуки не используют Firefox. Так-то!
     
     
  • 2.59, Аноним (99), 15:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже странно почему.
     

  • 1.24, Аноним (27), 14:54, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линукс на десктопе это нескончаемый цирк.  
     
     
  • 2.32, Аноним (29), 15:03, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > цирк

    Цирк это что-то весёлое и интересное. Линукс - это нескончаемая боль. Обновил демон звука - х*якс, исчезли все аудио устройства: https://gitlab.freedesktop.org/pipewire/pipewire/-/issues/2113

    // b.

     
     
  • 3.45, Аноним (43), 15:21, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Цирк это что-то весёлое и интересное.

    это пока ты на зрительском сиденьи. А когда ты тот самый крокодильчик - тут не до смеха.

     
     
  • 4.61, Аноним (29), 15:46, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А когда ты тот самый крокодильчик - тут не до смеха.

    С этой тз согласен, но как-то крокодилом на сцене быть - ну знаете ли. Лучше в Амазонии поплавать.

    // b.

     
     
  • 5.94, какработать (?), 16:50, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому лучше заходить сюда зрителем. Клоуны раз от разу бывают смешными.
     
  • 3.58, Skullnet (ok), 15:43, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Цирк это что-то весёлое и интересное. Линукс - это нескончаемая боль. Обновил демон звука - х*якс, исчезли все аудио устройства:

    Pipewire пилится. В линуксе если что-то не работает, можно откатится, попробуй то же самое в своей божественней винде сделать. Тебе LFS раем покажется.

     
     
  • 4.96, какработать (?), 16:52, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только на что откатываться? С протезов на костыли?
     
  • 2.34, Аноним (36), 15:05, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Уже 10 лет нам обещают переход на wayland и счастье от этого, но воз и ныне там ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.54, RAMbug (?), 15:38, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они начали что-то подозревать.
     
  • 2.40, Аноним (39), 15:17, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Тогда иди вонять на мсдн лучше.
    И вообще, критикуя - предлагай.
     
  • 2.46, RAMbug (?), 15:25, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Just for fun. Ничего личного.
     
  • 2.67, Аноним (-), 15:56, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    УМВР, а вышеотписавшиеся - просто клоуны, если Линукс для них цирк и боль.
     

  • 1.28, gorrion (?), 14:57, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда wayland будет более стабильным все и перейдут. У меня после обновления драйверов nvidea 510.x черный экран в wayland сессии. Я бы с удовольствием пользовался wayland, но не выходит=(
    В wayland работать удобней, хоть и fps в играх на 30 процентов хуже, чем в xorg. И когда не черный экран использую его.
     
     
  • 2.97, какработать (?), 16:56, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И когда не черный экран использую его.

    Так мог бы сказать мастер Йода, если бы был линуксоидом. В этом глубинная ваша мудрость есть.

     
  • 2.114, Самокатофил (?), 17:39, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В wayland работать удобней, хоть и fps в играх на 30 процентов хуже, чем в xorg. И когда не черный экран использую его.

    Перечитал пару раз. Ты офигенен, чувак. Плакали всем редхатом.

     

  • 1.33, Аноним (33), 15:04, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > 10%

    Какой-то завышенный процент. Единственное о чём говорит эта явно нерелевантная реальности статистика, что на Федоре отправляется слишком много телеметрии, по сравнению с другими дистрибутивами, где никто с "вейланд по-умолчанию" не заигрывает.

     
     
  • 2.65, SinoptikUF (?), 15:55, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие 10%,какие 5%? Максимум 2,5% на десктопе по стастике StatCounter. В 2010-м было 0,9%, сейчас - в 3 раза стало больше. С такими темпами при положительной динамике и большом оптимизме на нас через лет так 25 разработчики серьёзного софта будут обращать внимание!
     
     
  • 3.98, какработать (?), 16:58, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Через следующие 25 лет Линус дождётся линукс-десктопа. Он сам так сказал.
     
  • 3.115, Аноним (-), 17:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они и обращают. С целью поржать над неадекватами
     

  • 1.35, Я (??), 15:05, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    почти 100% пользователей фаерфокс пользуется сеансом по умолчанию..
     
     
  • 2.68, Аноним (49), 15:58, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и третьи лица, которым (про)дали данные телеметрии
     

  • 1.41, Аноним (41), 15:17, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Две вещи:
    1) Мне плевать, чем у мя там в линухе, главное шоб работало
    2) Я сижу на Librewolf, в котором нет телеметрии
     
     
  • 2.47, Аноним (85), 15:28, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    3) вас таких с Librewolf полпроцента.
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 15:39, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком много получается, скорее всего их можно пересчитать по пальцам одной руки. Нет, конечно, пользователей фф не так и много на свете, но это получается где-то в пределах пальцев двух рук, а их там меньше. Я думаю, у лолифокса пользователей больше было, такая же васяносборка.
     
  • 2.74, ad (??), 16:10, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    комментарий из серии "я телевизор не смотрю"
     

  • 1.51, Аноним (51), 15:35, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    10% - это черезвычайно много.
    Wayland и телеметрию в Firefox - не одобряю.
     
     
  • 2.57, Аноним (49), 15:41, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Wayland и телеметрию в Firefox

    Как-то одновременно пришли. "Совпадение? Не думаю."

     

  • 1.69, pda (ok), 15:58, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переключалку клавиатуры пусть починят, тогда можно будет попробовать.
     
     
  • 2.70, Аноним (49), 16:02, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один народ, один язык, одна раскладка
     

  • 1.72, Аноним (72), 16:04, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот как только при видеозвонке можно будет пошарить экран - то пожалуйста. А так пока, кроме жестов, никаких плюсов. Даже больше минусов
     
  • 1.84, какработать (?), 16:34, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > около 86.5% пользователей Firefox используют Windows, примерно 6.2% - macOS и 5% - Linux

    Ноо.. как же так?

     
  • 1.89, Moomintroll (ok), 16:40, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пытался пересесть на Wayland (KDE/KWin@openSUSE 15.3).

    В целом нормально, вполне юзабельно, но как раз в ФФ не работает primary selection. Проблема не то чтобы в ФФ - нужен GTK >= 3.24.23 (доступен только 2.24.20), но именно из-за этой проблемы вернулся на X11.

    Попробую ещё раз после апгрейда на openSUSE 15.4

     
  • 1.100, Гуманитарий (?), 17:12, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так никто и не заметил ошибку в слове Walyand
     
     
  • 2.107, Аноним (29), 17:22, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так никто и не заметил ошибку в слове Walyand

    Всем нормальным людям, которым работать, а не играться с багами и выть от фич (я про wayland), по фигу.

    // b.

     

  • 1.103, Kuromi (ok), 17:19, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну а что они,собственно, ждали? 50%?
    10% - это на текущий момент очень даже хороший результат. По идее - будет расти.

    Однако Вейланду все ещ мешает много - проблема с Nvidia (там все еще не гладко), проблема с "минорными" DE.

    Что отрадно, так это то что доля Ляликса достигла 5%, ибо когда они убирали поддержку Windows XP  в Багзилле назывались цифры в 1-2%, другой вопрос не вызвано ли это повышение непропорциональным сжатием юзербазы.

    Дополнительно надо сказать спасибо тем кто выключает телеметрию, да. Большой вопрос насколько все это репрезентативно

     
     
  • 2.116, Аноним (-), 17:47, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что отрадно, так это то что доля Ляликса достигла 5%, ибо когда они убирали поддержку Windows XP в Багзилле назывались цифры в 1-2%

    Это не десктопные 5%, а всего лишь пользователи кривофокса

     

  • 1.106, Аноним (106), 17:20, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Телеметрию использует меньше 10% пользователей Firefix
     
     
  • 2.108, Аноним (29), 17:23, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Телеметрию использует меньше 10% пользователей Firefix

    Откуда данные? Вася напел? Trust me, bro?

    Для Windows включена по умолчанию, большинство Линукс дистров не отключает.

    // b.

     

  • 1.110, Аноним (110), 17:24, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот гребаный вейланд запаришься включать в убунте. Я просто не стал экспериментировать чтобы не грохнуть систему
     
  • 1.111, Аноним (111), 17:28, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот сегодня буквально мне пришлось делать кликер для тестов своего приложения, так вот я его натравил на меню в VSCode и получал стабильные краши XServer'a.

    Хотя VSCode исполняется не от рута. (Не знаю важно ли это) Дрова nvidia последние доступные.

     
  • 1.113, Аноним (113), 17:36, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Итог: wayland работает медленно и единственный человек кто его может доделать это некто griggorii остальное форс убыточные мероприятия лишь бы распилить и кануть в лету с экономив форс мажорные деньги на переселение в тихий уголок планеты где условия для разработки более менее.
     

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