Wayland использует менее 10% Linux-пользователей Firefox

2.32 , Аноним ( 29 ), 15:03, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > цирк Цирк это что-то весёлое и интересное. Линукс - это нескончаемая боль. Обновил демон звука - х*якс, исчезли все аудио устройства: https://gitlab.freedesktop.org/pipewire/pipewire/-/issues/2113 // b.

3.45 , Аноним ( 43 ), 15:21, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Цирк это что-то весёлое и интересное. это пока ты на зрительском сиденьи. А когда ты тот самый крокодильчик - тут не до смеха. 4.61 , Аноним ( 29 ), 15:46, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А когда ты тот самый крокодильчик - тут не до смеха. С этой тз согласен, но как-то крокодилом на сцене быть - ну знаете ли. Лучше в Амазонии поплавать. // b.

5.94 , какработать ( ? ), 16:50, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому лучше заходить сюда зрителем. Клоуны раз от разу бывают смешными.

3.58 , Skullnet ( ok ), 15:43, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Цирк это что-то весёлое и интересное. Линукс - это нескончаемая боль. Обновил демон звука - х*якс, исчезли все аудио устройства: Pipewire пилится. В линуксе если что-то не работает, можно откатится, попробуй то же самое в своей божественней винде сделать. Тебе LFS раем покажется.

4.96 , какработать ( ? ), 16:52, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только на что откатываться? С протезов на костыли?

2.34 , Аноним ( 36 ), 15:05, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – большой текст свёрнут, показать Уже 10 лет нам обещают переход на wayland и счастье от этого, но воз и ныне там ... 3.54 , RAMbug ( ? ), 15:38, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Они начали что-то подозревать.

2.40 , Аноним ( 39 ), 15:17, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Тогда иди вонять на мсдн лучше.

И вообще, критикуя - предлагай.

2.46 , RAMbug ( ? ), 15:25, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Just for fun. Ничего личного.

2.67 , Аноним ( - ), 15:56, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – УМВР, а вышеотписавшиеся - просто клоуны, если Линукс для них цирк и боль.