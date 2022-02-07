Wayland использует менее 10% Linux-пользователей Firefox

2.16 , eugener ( ok ), 14:43, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Очевидно, что на домашних компах линуксоиды дают вейланду шанс.) Я вот тоже, как выходит новая версия какого-нибудь дистрибутива который мне не лень попробовать на реальном железе (обычно на ноуте) - даю вейланду шанс. Ну, всмысле, запускаю сеанс с вейландом, наблюдаю что курсор мыши всё так же лагает над иконками док-панели - понимаю что вейланд всё ещё не готов для десктопа. :D

3.25 , Niko2040 ( ok ), 14:54, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надо проверять ещё на чистом профиле. Я обычно создаю просто нового пользователя для теста. Иногда настройки DE под X11 вызывают глюки и лаги в Wayland-сессии.

2.49 , Аноним ( 49 ), 15:31, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На работе (принудительно) используют Linux, где надо работу работать на X'ах, а не любоваться на спецэффекты от wayland. На выходных резко уменьшается количество пользователей linux, "которым работу надо работать на иксах", и резко подскакивает процент пофигистов, которые едать, что дают.

3.71 , Мохнатый пись ( ? ), 16:03, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >спецэффекты от wayland Какие там спецэффекты, болезный? Оно просто работает как замена X-ам.

4.112 , Аноним ( 109 ), 17:31, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Добавь греческую раскладку в Kubuntu и найди там работающий режим "переключать 2 последние по alt+shift" на вяленом. Это нужно для того, что русский и греческий мне одновременно не нужен, нужна либо латиница и русский, либо латиница и греческий. А в вяленом НЕТ этого режима. Настройка есть, а эффекта как от козла молока. Все три по очереди переключаются. Видимо, для вяленого другие реализация всего вообще, с нуля написанные и недоделанные. В *****у такой вяленый.

2.102 , Аноним ( 102 ), 17:15, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем что иксы стабильные, что важно для работы.

А вяленый годится только для экспериментов на домашних пк.

