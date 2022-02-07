Wayland использует менее 10% Linux-пользователей Firefox

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|1.1, Аноним (1), 14:31, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Как только уберут поддержку иксов пользователей wayland станет больше.
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|2.4, Урри (ok), 14:32, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет. Пользователей больше не станет - станет выше процент использующих.
Так как народ просто свалит на альтернативные браузеры.
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|3.48, Агент (?), 15:28, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сваливать на альтернативные браузеры из-за wayland? Браво, посмеялся))
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|5.77, Агент (?), 16:16, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Chrome тоже использует wayland - отсюда вывод, что все остальные тоже используют wayland))
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|4.73, anonymous (??), 16:08, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Сваливать на альтернативные браузеры из-за wayland? Браво, посмеялся))
Ну вот у меня вейланда нет, он мне в моём уютном fluxbox не нужен. Перестанет firefox работать без wayland - я перестану его обновлять. Года два можно и на старом браузере посидеть, а там может какой новый браузер появится.
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|5.79, Агент (?), 16:18, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Через два года скорее wayland будет везде, нежели появится новый браузер без wayland, Прогресс не стоит на месте, и wayland действительно лучше.
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|7.117, paulus (ok), 17:48, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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palemoon не дырень, но вот все больше сайтов вебмакаки затачивают "онлихром" как это раньше было под ишака. Виндовебмакаки снова портят интернеты... :)
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|7.120, Аноним (120), 17:53, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не просто дырень, а поделие какого-то васяна с непомерным чвс.
Так что ungoogled chromium на все 100% лучше чем это...
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|2.15, Siborgium (ok), 14:41, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда хотя бы сделают включение Wayland в Firefox'е более тривиальным делом, или даже переведут на Wayland-сеанс по умолчанию.
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|3.119, paulus (ok), 17:52, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда хотя бы сделают
Размечтался! Сделают как с ffmpeg, просто выкинули с вшили намертво пульс! Только ради такого надо выкинуть фф! Плюс добавят вяленый без х11 — доп. гвоздь в крышку гроба :)
|
|2.42, Skullnet (ok), 15:17, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее станет больше дырок в тех кто попробует убрать поддержку иксов.
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|2.109, Аноним (109), 17:23, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как только уберут поддержку иксов пользователей LTS станет больше.
Пофиксил. На вяленом не работает Meld, например. В ****у такой вяленый.
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|3.118, Аноним (120), 17:50, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это проблема рукожопов из Meld.
Плюс есть diff, поэтому он не нужен.
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|2.29, Аноним (29), 15:00, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Именно пользователи Wayland выключают телеметрию. Ага. Щас.
Шапочка из фольги не жмёт?
// b.
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|3.85, Аноним (85), 16:35, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут логику искать не надо, всё просто: единомышленники комментатора телеметрию отключают, остальной (мизерны) процент — нет.
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|2.39, Аноним (39), 15:13, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть 90% пользователей огнеглиста - это LibreWolf?
Всегда вызывают смех эти бравурные утверждения об "отключении телеметрии".
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|1.3, Аноним (3), 14:32, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В выходные дни число пользователей с Walyand увеличивается.
На самом интересном мысль оборвали: какова трактовка этого наблюдения?
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|2.16, eugener (ok), 14:43, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очевидно, что на домашних компах линуксоиды дают вейланду шанс.)
Я вот тоже, как выходит новая версия какого-нибудь дистрибутива который мне не лень попробовать на реальном железе (обычно на ноуте) - даю вейланду шанс. Ну, всмысле, запускаю сеанс с вейландом, наблюдаю что курсор мыши всё так же лагает над иконками док-панели - понимаю что вейланд всё ещё не готов для десктопа. :D
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|3.25, Niko2040 (ok), 14:54, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо проверять ещё на чистом профиле. Я обычно создаю просто нового пользователя для теста. Иногда настройки DE под X11 вызывают глюки и лаги в Wayland-сессии.
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|2.49, Аноним (49), 15:31, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На работе (принудительно) используют Linux, где надо работу работать на X'ах, а не любоваться на спецэффекты от wayland. На выходных резко уменьшается количество пользователей linux, "которым работу надо работать на иксах", и резко подскакивает процент пофигистов, которые едать, что дают.
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|3.71, Мохнатый пись (?), 16:03, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>спецэффекты от wayland
Какие там спецэффекты, болезный? Оно просто работает как замена X-ам.
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|4.112, Аноним (109), 17:31, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Добавь греческую раскладку в Kubuntu и найди там работающий режим "переключать 2 последние по alt+shift" на вяленом. Это нужно для того, что русский и греческий мне одновременно не нужен, нужна либо латиница и русский, либо латиница и греческий. А в вяленом НЕТ этого режима. Настройка есть, а эффекта как от козла молока. Все три по очереди переключаются.
Видимо, для вяленого другие реализация всего вообще, с нуля написанные и недоделанные.
В *****у такой вяленый.
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|2.102, Аноним (102), 17:15, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем что иксы стабильные, что важно для работы.
А вяленый годится только для экспериментов на домашних пк.
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|1.6, Урри (ok), 14:33, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Много, однако. Я думал будет 0,0001%.
Это за счет кого такой процент набрался?
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|2.9, макпыф (ok), 14:37, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С тех кто на ubuntu 21.10. 90% - те кто сидят на LTS. Остальные выключают телеметрию в фф.
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|1.7, Fracta1L (ok), 14:33, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С приходом Nvidia 510 перевёл свой KDE на Wayland, но проблем конечно много. Хотя Firefox нормально работает.
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|2.82, An0nim0us (?), 16:27, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я активно слежу за прогрессом Wayland и ноутбук с встройкой от Intel уже сейчас работает как минимум не хуже иксов, а вот на десктопе с невидией кеды работают норм, но есть проблемы с поддержкой аппаратного ускорения для некоторых приложений, т.к. на Wayland на проприетарных драйверах из коробки не работает VA-API. На X этот недостаток решается установкой прослоек типа libva-vdpau-driver (VDPAU-based backend for VA-API), которая на вейленде не работает. Недавно появилась более современная прослойка nvidia-vaapi-driver (CUDA NVDECODE based), но и она не работает на вейленде. Тот же firefox у вас должен работать без аппаратного ускорения и вероятно нету проблем с производительностью за счет того что у вас не самый слабый проц и нагрузка на проц при просмотре условного ютубчика видео с большим разрешением на вейленде должно быть у вас выше чем на иксах.
Это один из немногих моментов который мешают перейти на десктопе на вейланд на проприетарных драйверах невидди без регресии в функциональности и производительности.
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|1.8, RAMbug (?), 14:35, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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>В выходные дни число пользователей с Walyand увеличивается.
Школьники отдыхают от уроков.
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|2.44, школьник (?), 15:19, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А мы тут причем? У нас на лопатках нет никакого вафлянда. Мы прон без него как-то смотрим.
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|1.11, Аноним (-), 14:39, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Объясняется всё элементарно: в Федоре телеметрия отключена, а в последнем доступном на данный момент LTS-релизе Ubuntu - 20.04 - по умолчанию используется X11. Но через несколько месяцев всё изменится. Тогда и приходите со своей статистикой. Wayland только выходит в массы.
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|2.17, Минона (ok), 14:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Объясняется всё элементарно: в Федоре телеметрия отключена
слепой?
> На результат может сильно влиять отключение телеметрии в пакетах с Firefox, предлагаемых в некоторых дистрибутивах Linux (в Fedora телеметрия включена)
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|4.23, Аноним (-), 14:52, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Значит эту вашу Федору никто не использует. А жаль. Самый секьюрный дистрибутив для десктопа из мейнстримных.
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|5.62, Аноним (29), 15:48, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Минус три вам за откровения. У пользователей бубунты и арча подгорело. В арче можно включить SeLinux, но это утра*аться надо.
// b.
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|2.31, Аноним (29), 15:01, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Wayland только выходит в массы.
Уже 6 или 7 лет выходит? Уточните, пожалуйста!
// b.
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|4.55, Аноним (-), 15:38, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То он готовился выходить, а теперь выходит. Даже невидия разродилась для него драйвером только сейчас, вы не слышали?
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|5.60, Аноним (29), 15:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне плевать на поделки, которые ломают всё и которые засваляют меня сменить DE.
XFCE с Wayland не дружит.
Gnome и Plasma я люто ненавижу - две помойки. В KDE/Plasma к тому же до сих пор туча багов.
// b.
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|2.87, Аноним (85), 16:37, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это статистика FF, который на Linux значительно чаще используется.
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|1.13, Rev (?), 14:40, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну вот, а не было бы телеметриии не получили бы эти интересные данные.
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|2.66, Аноним (49), 15:56, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не было бы телеметриии, не было бы интереса к wayland или, вообще, к firefox.
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|1.19, Oe (?), 14:46, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это тот Wayland, который за счет композитора тормозил сильнее чем чистые иксы (кто вообще юзает композитор к иксам, это же сразу лютые тормоза и инпут лаг?), и вносил задержку курсора мыши из за вертикальной синхронизации. Может конечно сейчас уже гораздо лучше работает, но пару лет назад работал отвратительно. Зато на иксах переход ютуба в полноэкранный режим мгновенен, даже на винде проходит около секунды тормозов.
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|2.101, Крендель (?), 17:14, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня свей на 144герцовом мониторе работает настолько плавно и быстро, что при переходе на иксы наченает тошнить от дерганий и тормазов. Иксы - дно, про которое уже давно пора забыть
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|3.105, Аноним (29), 17:20, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня свей на 144герцовом мониторе работает настолько плавно и быстро, что
> при переходе на иксы наченает тошнить от дерганий и тормазов. Иксы
> - дно, про которое уже давно пора забыть
Сижу на X.org/NVIDIA на 144Hz/1440p. Ничего не дёргается и не тормозит.
// b.
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|1.21, Oe (?), 14:49, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А помните surfaceflinger, который элементарно не мог отрисовать миллисекунды цифр таймера загружая процессор под сотку? А ведь это тот же самый Wayland.
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|2.26, макпыф (ok), 14:55, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> surfaceflinger
> А ведь это тот же самый Wayland.
Вы видимо попутали Wayland и Mir
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|3.45, Аноним (43), 15:21, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Цирк это что-то весёлое и интересное.
это пока ты на зрительском сиденьи. А когда ты тот самый крокодильчик - тут не до смеха.
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|4.61, Аноним (29), 15:46, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А когда ты тот самый крокодильчик - тут не до смеха.
С этой тз согласен, но как-то крокодилом на сцене быть - ну знаете ли. Лучше в Амазонии поплавать.
// b.
|
|3.58, Skullnet (ok), 15:43, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Цирк это что-то весёлое и интересное. Линукс - это нескончаемая боль. Обновил демон звука - х*якс, исчезли все аудио устройства:
Pipewire пилится. В линуксе если что-то не работает, можно откатится, попробуй то же самое в своей божественней винде сделать. Тебе LFS раем покажется.
|
|2.34, Аноним (36), 15:05, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
Уже 10 лет нам обещают переход на wayland и счастье от этого, но воз и ныне там ... большой текст свёрнут, показать
|
|2.40, Аноним (39), 15:17, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Тогда иди вонять на мсдн лучше.
И вообще, критикуя - предлагай.
|
|2.67, Аноним (-), 15:56, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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УМВР, а вышеотписавшиеся - просто клоуны, если Линукс для них цирк и боль.
|
|1.28, gorrion (?), 14:57, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда wayland будет более стабильным все и перейдут. У меня после обновления драйверов nvidea 510.x черный экран в wayland сессии. Я бы с удовольствием пользовался wayland, но не выходит=(
В wayland работать удобней, хоть и fps в играх на 30 процентов хуже, чем в xorg. И когда не черный экран использую его.
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|2.97, какработать (?), 16:56, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И когда не черный экран использую его.
Так мог бы сказать мастер Йода, если бы был линуксоидом. В этом глубинная ваша мудрость есть.
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|2.114, Самокатофил (?), 17:39, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В wayland работать удобней, хоть и fps в играх на 30 процентов хуже, чем в xorg. И когда не черный экран использую его.
Перечитал пару раз. Ты офигенен, чувак. Плакали всем редхатом.
|
|1.33, Аноним (33), 15:04, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> 10%
Какой-то завышенный процент. Единственное о чём говорит эта явно нерелевантная реальности статистика, что на Федоре отправляется слишком много телеметрии, по сравнению с другими дистрибутивами, где никто с "вейланд по-умолчанию" не заигрывает.
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|2.65, SinoptikUF (?), 15:55, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие 10%,какие 5%? Максимум 2,5% на десктопе по стастике StatCounter. В 2010-м было 0,9%, сейчас - в 3 раза стало больше. С такими темпами при положительной динамике и большом оптимизме на нас через лет так 25 разработчики серьёзного софта будут обращать внимание!
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|1.35, Я (??), 15:05, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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почти 100% пользователей фаерфокс пользуется сеансом по умолчанию..
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|1.41, Аноним (41), 15:17, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Две вещи:
1) Мне плевать, чем у мя там в линухе, главное шоб работало
2) Я сижу на Librewolf, в котором нет телеметрии
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|3.56, Аноним (56), 15:39, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слишком много получается, скорее всего их можно пересчитать по пальцам одной руки. Нет, конечно, пользователей фф не так и много на свете, но это получается где-то в пределах пальцев двух рук, а их там меньше. Я думаю, у лолифокса пользователей больше было, такая же васяносборка.
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|1.51, Аноним (51), 15:35, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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10% - это черезвычайно много.
Wayland и телеметрию в Firefox - не одобряю.
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|2.57, Аноним (49), 15:41, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Wayland и телеметрию в Firefox
Как-то одновременно пришли. "Совпадение? Не думаю."
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|1.69, pda (ok), 15:58, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Переключалку клавиатуры пусть починят, тогда можно будет попробовать.
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|1.72, Аноним (72), 16:04, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот как только при видеозвонке можно будет пошарить экран - то пожалуйста. А так пока, кроме жестов, никаких плюсов. Даже больше минусов
|
|1.84, какработать (?), 16:34, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> около 86.5% пользователей Firefox используют Windows, примерно 6.2% - macOS и 5% - Linux
Ноо.. как же так?
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|1.89, Moomintroll (ok), 16:40, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пытался пересесть на Wayland (KDE/KWin@openSUSE 15.3).
В целом нормально, вполне юзабельно, но как раз в ФФ не работает primary selection. Проблема не то чтобы в ФФ - нужен GTK >= 3.24.23 (доступен только 2.24.20), но именно из-за этой проблемы вернулся на X11.
Попробую ещё раз после апгрейда на openSUSE 15.4
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|2.107, Аноним (29), 17:22, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так никто и не заметил ошибку в слове Walyand
Всем нормальным людям, которым работать, а не играться с багами и выть от фич (я про wayland), по фигу.
// b.
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|1.103, Kuromi (ok), 17:19, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну а что они,собственно, ждали? 50%?
10% - это на текущий момент очень даже хороший результат. По идее - будет расти.
Однако Вейланду все ещ мешает много - проблема с Nvidia (там все еще не гладко), проблема с "минорными" DE.
Что отрадно, так это то что доля Ляликса достигла 5%, ибо когда они убирали поддержку Windows XP в Багзилле назывались цифры в 1-2%, другой вопрос не вызвано ли это повышение непропорциональным сжатием юзербазы.
Дополнительно надо сказать спасибо тем кто выключает телеметрию, да. Большой вопрос насколько все это репрезентативно
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|2.116, Аноним (-), 17:47, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что отрадно, так это то что доля Ляликса достигла 5%, ибо когда они убирали поддержку Windows XP в Багзилле назывались цифры в 1-2%
Это не десктопные 5%, а всего лишь пользователи кривофокса
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|2.108, Аноним (29), 17:23, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Телеметрию использует меньше 10% пользователей Firefix
Откуда данные? Вася напел? Trust me, bro?
Для Windows включена по умолчанию, большинство Линукс дистров не отключает.
// b.
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|1.110, Аноним (110), 17:24, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Этот гребаный вейланд запаришься включать в убунте. Я просто не стал экспериментировать чтобы не грохнуть систему
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|1.111, Аноним (111), 17:28, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот сегодня буквально мне пришлось делать кликер для тестов своего приложения, так вот я его натравил на меню в VSCode и получал стабильные краши XServer'a.
Хотя VSCode исполняется не от рута. (Не знаю важно ли это) Дрова nvidia последние доступные.
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|1.113, Аноним (113), 17:36, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Итог: wayland работает медленно и единственный человек кто его может доделать это некто griggorii остальное форс убыточные мероприятия лишь бы распилить и кануть в лету с экономив форс мажорные деньги на переселение в тихий уголок планеты где условия для разработки более менее.
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