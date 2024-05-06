Выпуск графического редактора GIMP 2.10.38

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|2.3, iCat (ok), 10:29, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>... если бы он был под TQt...
Под QT есть приличные редакторы...
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|2.15, Аноним (15), 11:06, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под TDE уже ничего не будет, кроме того, что осталось из состава оригинального KDE 3.5. Не найдёте настолько маргинальных разработчиков.
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|1.5, Валерий Морозов (-), 10:40, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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К сожалению, есть ряд причин, по которым GIMP никогда не станет популярным и полноценным редактором.
1. Ребята (а именно, те самые 1.5 разработчика) отчаянно боятся краудфандинга. Боятся заявить о себе, собрать деньжат на том же кикстартере, нанять полноценных фуллтайм разработчиков. Вобщем, заняться делом, наконец таки. Не знаю, в чем тут проблема, возможно, какая-то подсознательная боязнь успеха. Либо боятся серьезной ответственности. Но те же ребята из Krita регулярно собирают бабки и платят профессиональным разрабам. В чем проблема?
2. Нужно переходить на нормальный современный фреймворк, например, на Qt. Не секрет, что GIMP выглядит страшноватенько, чего уж душой кривить. По сравнению с той же Krita, которая выглядит как полноценный аналог продуктов Adobe, либо любой другой проприетарщины. Ребята смогли создать красивый и удобный интерфейс, в программе приятно работать. Про GIMP, к сожалению, такого не скажешь. И здесь тоже никаких подвижек не намечается.
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|2.6, Аноним (6), 10:46, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Дела вести можно по разному. Некоторые просто не видят других способов (особенно комментаторы на опеннете).
2. Вкусовщина.
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|2.8, Анониматор (?), 10:57, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пункт 2 это толстый троллинг? По дизайну и стилю они выглядят совершенно одинаково, легко перепутать
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|2.13, Аноним (13), 11:04, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Нанять левых людей для реализации крупного функционала, которые, как только деньги закончатся, свалят в туман. Неплохая идея, да.
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|3.17, Аноним (-), 11:11, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нанять левых людей для реализации крупного функционала
Так зачем нанимать левых? Найми кого-то из сообщества.
Будет тоже самое, только он будет посвящать проекту не пару часов после работы и по выходным, а нормальный рабочий день.
> которые, как только деньги закончатся, свалят в туман
А сейчас разве не так? Пилит кто-то большую фичу, а потом ему надоело/заболел/сбит автобусом.
И всё. Нужно искать кого-то нового.
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|1.7, Аноним (7), 10:56, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, что в итоге произойдёт раньше — релиз гимп 3, или удаление гтк3 из арча и федоры?
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|1.9, Аноним (9), 10:58, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Последний скриншот приведён в качестве примера того как не надо делать интерфейсы?
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|2.11, Аноним (11), 11:00, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это пример убогости gtk который в своё время был сделан специально для гимпа.
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|1.10, Аноним (11), 10:58, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А потом траблы из разряда как запустить питон плагины если в Снап пакет не положили питон для плагинов. Я помнится так и не решил вопрос юзал без снапа древневерсию.
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|1.12, ksgo (?), 11:03, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если за 29 лет не смогли написать нормальный графический редактор, сравнимый с современными аналогами хотя бы по базовому функционалу, то его не напишут уже никогда. Большинство десткопных дистрибутивов просто убрали gimp из дефолтной поставки, с нежной формулировкой -очень сложно разобраться начинающему пользователю. Но проблема шире и не начинающему пользователю работать в gimp далеко не просто. Эту ситуацию не все принимают и срочно требуют переписать на Qt,Java ... вобщем на чём нибудь приоприетарном, что бы видимо потом покупать лицензию на этот самый gimp.
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|1.16, нитгитлистер (?), 11:08, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ИМХО кто вообще вот это поделие назвал аналогом фотошопа? фанатики опенсорса? по удобству и функционалу ну не дотягивает оно ни как да и вряд ли дотянет судя по описанию готовящихся к 3 версии функций. а с критой сравнение считаю некорректным. крита заточена под художников.
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|1.18, Анониматор (?), 11:12, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раньше gimp был мастхэв у меня. Я не художник, но часто приходилось делать изменение размеров, разрешения, осветлить, затемнить, налепить надпись по слоям и прочее примитивное. Оказалось что Krita делает всё то же самое, поэтому перешёл на него. То что он для рисования кистями всего лишь какой-то старый стеретип (да, у него развитые средства рисования, но и остального из gimp в нём немало).
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