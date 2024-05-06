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Выпуск графического редактора GIMP 2.10.38

06.05.2024 10:12

Опубликован графический редактор GIMP 2.10.38. Для установки опубликованы пакеты в формате flatpak (в ближайшее время также будет подготовлен пакет в формате snap). Выпуск включает исправления ошибок и небольшие улучшения. Отмечается, что перенос новых возможностей в ветку 2.10 остановлен, а все усилия по наращиванию функциональности сосредоточены на подготовке ветки GIMP 3, которая находится в состоянии заморозки перед релизом и на финальной стадии подготовки кандидата в релизы. Вероятно, что GIMP 2.10.38 станет последним выпуском в ветке 2.10, но не исключается, что после релиза GIMP 3.0.0 будет сформирован ещё один выпуск GIMP 2.10.40, содержащий только исправление ошибок.

Из изменений в GIMP 2.10.38 можно отметить:

  • Из ветки GTK3 в GTK2 перенесены некоторые возможности, решающие имеющиеся проблемы. Например, изменён размер кнопок в диалоге вывода на печать (решена проблема с обрезанием краёв кнопок), налажен вывод всплывающих диалогов (решена проблема с выводом новых диалогов позади существующих) и включены исправления в обработчик клавиатурного ввода.
  • В сборке для платформы Windows улучшена поддержка графических планшетов. Добавлена поддержка использования не только старых драйверов WinTab, но и новых драйверов Windows Ink, что решило проблемы с неработающими кнопками, некорректной чувствительностью к нажатию, подвисаниям при перемещении кисти и изменению позиции при росчерках. Поддержка реализована через портирование в GTK2 кода с поддержкой API Windows Ink из GTK3.
  • Исправлены накопившиеся ошибки. Среди прочего, устранены проблеми, приводящие к аварийному завершению при выходе и при работе с очень мелкими выделениями областей. Решена проблема с искажением цвета при экспорте в формат PNG с индексированной палитрой с прозрачностью. Исправлены диапазоны допустимых значений для некоторых фильтров, таких как Waves и Distort. В функцию настройки заголовка добавлена поддержка символов в кодировке UTF-8. Устранена утечка в новые изображения комментариев, добавленных к прошлому изображению.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2024...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.99.18. Заморозка перед релизом GIMP 3.0
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.36
  4. OpenNews: Завершено портирование GIMP на GTK3
  5. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.99.16
  6. OpenNews: Распространение вредоносных файлов через рекламу GIMP в Google
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61123-gimp
Ключевые слова: gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:19, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вот если бы он был под TQt для Trinity TDE было бы веселее.
     
     
  • 2.2, prokoudine (ok), 10:27, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    К чему вот этот унылый форсинг Тринити из новости в новость?
     
  • 2.3, iCat (ok), 10:29, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >... если бы он был под TQt...

    Под QT есть приличные редакторы...

     
     
  • 3.4, Анонимусб6 (?), 10:36, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Фотошоп, например
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:06, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кому бы было веселее ?
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:06, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под TDE уже ничего не будет, кроме того, что осталось из состава оригинального KDE 3.5. Не найдёте настолько маргинальных разработчиков.
     

  • 1.5, Валерий Морозов (-), 10:40, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    К сожалению, есть ряд причин, по которым GIMP никогда не станет популярным и полноценным редактором.

    1. Ребята (а именно, те самые 1.5 разработчика) отчаянно боятся краудфандинга. Боятся заявить о себе, собрать деньжат на том же кикстартере, нанять полноценных фуллтайм разработчиков. Вобщем, заняться делом, наконец таки. Не знаю, в чем тут проблема, возможно, какая-то подсознательная боязнь успеха. Либо боятся серьезной ответственности. Но те же ребята из Krita регулярно собирают бабки и платят профессиональным разрабам. В чем проблема?

    2. Нужно переходить на нормальный современный фреймворк, например, на Qt. Не секрет, что GIMP выглядит страшноватенько, чего уж душой кривить. По сравнению с той же Krita, которая выглядит как полноценный аналог продуктов Adobe, либо любой другой проприетарщины. Ребята смогли создать красивый и удобный интерфейс, в программе приятно работать. Про GIMP, к сожалению, такого не скажешь. И здесь тоже никаких подвижек не намечается.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:46, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Дела вести можно по разному. Некоторые просто не видят других способов (особенно комментаторы на опеннете).
    2. Вкусовщина.
     
  • 2.8, Анониматор (?), 10:57, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пункт 2 это толстый троллинг? По дизайну и стилю они выглядят совершенно одинаково, легко перепутать
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:04, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Нанять левых людей для реализации крупного функционала, которые, как только деньги закончатся, свалят в туман. Неплохая идея, да.
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 11:11, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нанять левых людей для реализации крупного функционала

    Так зачем нанимать левых? Найми кого-то из сообщества.
    Будет тоже самое, только он будет посвящать проекту не пару часов после работы и по выходным, а нормальный рабочий день.

    > которые, как только деньги закончатся, свалят в туман

    А сейчас разве не так? Пилит кто-то большую фичу, а потом ему надоело/заболел/сбит автобусом.
    И всё. Нужно искать кого-то нового.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:56, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, что в итоге произойдёт раньше — релиз гимп 3, или удаление гтк3 из арча и федоры?
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:58, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последний скриншот приведён в качестве примера того как не надо делать интерфейсы?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:00, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это пример убогости gtk который в своё время был сделан специально для  гимпа.
     

  • 1.10, Аноним (11), 10:58, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом траблы из разряда как запустить питон плагины если в Снап пакет не положили питон для плагинов. Я помнится так и не решил вопрос юзал без снапа древневерсию.
     
  • 1.12, ksgo (?), 11:03, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если за 29 лет не смогли написать нормальный графический редактор, сравнимый с современными аналогами хотя бы по базовому функционалу, то его не напишут уже никогда. Большинство десткопных дистрибутивов просто убрали gimp из дефолтной поставки, с нежной формулировкой -очень сложно разобраться начинающему пользователю. Но проблема шире и не начинающему пользователю работать в gimp далеко не просто. Эту ситуацию не все принимают и срочно требуют переписать на Qt,Java ... вобщем на чём нибудь приоприетарном, что бы видимо потом покупать лицензию на этот самый gimp.  
     
  • 1.16, нитгитлистер (?), 11:08, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ИМХО кто вообще вот это поделие назвал аналогом фотошопа? фанатики опенсорса? по удобству и функционалу ну не дотягивает оно ни как да и вряд ли дотянет судя по описанию готовящихся к 3 версии функций. а с критой сравнение считаю некорректным. крита заточена под художников.
     
  • 1.18, Анониматор (?), 11:12, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше gimp был мастхэв у меня. Я не художник, но часто приходилось делать изменение размеров, разрешения, осветлить, затемнить, налепить надпись по слоям и прочее примитивное. Оказалось что Krita делает всё то же самое, поэтому перешёл на него. То что он для рисования кистями всего лишь какой-то старый стеретип (да, у него развитые средства рисования, но и остального из gimp в нём немало).
     
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