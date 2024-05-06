Выпуск графического редактора GIMP 2.10.38

Опубликован графический редактор GIMP 2.10.38. Для установки опубликованы пакеты в формате flatpak (в ближайшее время также будет подготовлен пакет в формате snap). Выпуск включает исправления ошибок и небольшие улучшения. Отмечается, что перенос новых возможностей в ветку 2.10 остановлен, а все усилия по наращиванию функциональности сосредоточены на подготовке ветки GIMP 3, которая находится в состоянии заморозки перед релизом и на финальной стадии подготовки кандидата в релизы. Вероятно, что GIMP 2.10.38 станет последним выпуском в ветке 2.10, но не исключается, что после релиза GIMP 3.0.0 будет сформирован ещё один выпуск GIMP 2.10.40, содержащий только исправление ошибок. Из изменений в GIMP 2.10.38 можно отметить: Из ветки GTK3 в GTK2 перенесены некоторые возможности, решающие имеющиеся проблемы. Например, изменён размер кнопок в диалоге вывода на печать (решена проблема с обрезанием краёв кнопок), налажен вывод всплывающих диалогов (решена проблема с выводом новых диалогов позади существующих) и включены исправления в обработчик клавиатурного ввода.

В сборке для платформы Windows улучшена поддержка графических планшетов. Добавлена поддержка использования не только старых драйверов WinTab, но и новых драйверов Windows Ink, что решило проблемы с неработающими кнопками, некорректной чувствительностью к нажатию, подвисаниям при перемещении кисти и изменению позиции при росчерках. Поддержка реализована через портирование в GTK2 кода с поддержкой API Windows Ink из GTK3.

Исправлены накопившиеся ошибки. Среди прочего, устранены проблеми, приводящие к аварийному завершению при выходе и при работе с очень мелкими выделениями областей. Решена проблема с искажением цвета при экспорте в формат PNG с индексированной палитрой с прозрачностью. Исправлены диапазоны допустимых значений для некоторых фильтров, таких как Waves и Distort. В функцию настройки заголовка добавлена поддержка символов в кодировке UTF-8. Устранена утечка в новые изображения комментариев, добавленных к прошлому изображению.



