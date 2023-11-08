The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск графического редактора GIMP 2.10.36

08.11.2023 12:11

Опубликован выпуск графического редактора GIMP 2.10.36. Для установки в ближайшее время будут опубликованы пакеты в формате flatpak и snap. Выпуск в основном включает исправления ошибок и небольшие улучшения. Все усилия по наращиванию функциональности сосредоточены на подготовке ветки GIMP 3, которая находится на стадии тестирования предварительных выпусков. Ожидается, что GIMP 2.10.36 станет предпоследним выпуском в ветке 2.10 и в следующем году состоится релиз GIMP 3.0.

Из изменений в GIMP 2.10.36 можно отметить:

  • Добавлена возможность загрузки палитр в форматах ASE (Adobe Swatch Exchange) и ACB (Adobe Color Book).
  • Для градиентов добавлена опция "Основной в прозрачный (резкий переход)" ("FG to Transparent (Hardedge)"), позволяющая сформировать градиент, начинающийся с цвета переднего плана и заканчивающегося прозрачностью, и не использующего сглаживание переходов между двумя цветами.

  • Добавлена поддержка обработки GIF-изображений с учётом метаданных в заголовке PixelAspectRatio, определяющих свои настройки разрешения для разных размеров изображения. Для отрисовки с выставленным соотношением сторон должен быть отключён режим отображения "Точка к точке".
  • В инструменте "Текст" улучшено формирование при выделении и изменении текста на холсте.
  • В теме оформления обеспечен визуальный отклик при наведении курсора на кнопки блокировки и улучшена индикация активации блокировки (в углу появляется символ замка).
  • В меню "Справка" для пользовательского руководства добавлена ссылка на оглавление.
  • В новой версии драйвера xf86-input-wacom 1.2.0 (linuxwacom) выявлена ошибка, приводящая к аварийному завершению GIMP при использовании графических планшетов на платформе Linux. Многие дистрибутивы уже откатились на старую версию драйвера или применили патч, тем не менее в новый выпуск GIMP также добавлена обходная защита от проявления проблемы.
  • Устранены четыре уязвимости, потенциально позволяющие выполнить свой код при обработке специально оформленных файлов в форматах DDS (ZDI-CAN-22093), PSD (ZDI-CAN-22094) и PSP (ZDI-CAN-22096, ZDI-CAN-22097). Всем уязвимостям присвоен уровень опасности 7.8 из 10. Подробности об уязвимостях пока не раскрываются (отчёты будут опубликованы до конца января 2024 года).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2023...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.99.16
  3. OpenNews: Завершено портирование GIMP на GTK3
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.34
  5. OpenNews: Распространение вредоносных файлов через рекламу GIMP в Google
  6. OpenNews: Прекращение разработки Glimpse, форка графического редактора GIMP
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60073-gimp
Ключевые слова: gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, дАнон (?), 12:23, 08/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    после dev ветки 2.99 выход stable 2.10 сначала навеяло флешбеки давности
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:25, 08/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Я запутался. 2.10 - это ещё "старый" не ломаный, а 2.99 - это future из которого 3.00 будет?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:41, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И в чем ты умудрился запутаться? Где тут и что может быть непонятного?
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:47, 08/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 12:52, 08/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (5), 12:50, 08/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    В чем смысл распыления сил на 2 ветки? Развивали бы уж все только Gtk3 версии.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру