Опубликован выпуск графического редактора GIMP 2.10.36. Для установки в ближайшее время будут опубликованы пакеты в формате flatpak и snap. Выпуск в основном включает исправления ошибок и небольшие улучшения. Все усилия по наращиванию функциональности сосредоточены на подготовке ветки GIMP 3, которая находится на стадии тестирования предварительных выпусков. Ожидается, что GIMP 2.10.36 станет предпоследним выпуском в ветке 2.10 и в следующем году состоится релиз GIMP 3.0. Из изменений в GIMP 2.10.36 можно отметить: Добавлена возможность загрузки палитр в форматах ASE (Adobe Swatch Exchange) и ACB (Adobe Color Book).

Для градиентов добавлена опция "Основной в прозрачный (резкий переход)" ("FG to Transparent (Hardedge)"), позволяющая сформировать градиент, начинающийся с цвета переднего плана и заканчивающегося прозрачностью, и не использующего сглаживание переходов между двумя цветами.





Добавлена поддержка обработки GIF-изображений с учётом метаданных в заголовке PixelAspectRatio, определяющих свои настройки разрешения для разных размеров изображения. Для отрисовки с выставленным соотношением сторон должен быть отключён режим отображения "Точка к точке".

В инструменте "Текст" улучшено формирование при выделении и изменении текста на холсте.

В теме оформления обеспечен визуальный отклик при наведении курсора на кнопки блокировки и улучшена индикация активации блокировки (в углу появляется символ замка).

В меню "Справка" для пользовательского руководства добавлена ссылка на оглавление.

В новой версии драйвера xf86-input-wacom 1.2.0 (linuxwacom) выявлена ошибка, приводящая к аварийному завершению GIMP при использовании графических планшетов на платформе Linux. Многие дистрибутивы уже откатились на старую версию драйвера или применили патч, тем не менее в новый выпуск GIMP также добавлена обходная защита от проявления проблемы.

Устранены четыре уязвимости, потенциально позволяющие выполнить свой код при обработке специально оформленных файлов в форматах DDS (ZDI-CAN-22093), PSD (ZDI-CAN-22094) и PSP (ZDI-CAN-22096, ZDI-CAN-22097). Всем уязвимостям присвоен уровень опасности 7.8 из 10. Подробности об уязвимостях пока не раскрываются (отчёты будут опубликованы до конца января 2024 года).



