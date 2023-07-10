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Выпуск графического редактора GIMP 2.99.16

10.07.2023 20:00

Доступен выпуск графического редактора GIMP 2.99.16, продолжающий развитие функциональности будущей стабильной ветки GIMP 3.0, в которой выполнен переход на GTK3, добавлена штатная поддержка Wayland и HiDPI, реализована базовая поддержка цветовой модели CMYK (позднее связывание), проведена значительная чистка кодовой базы, предложен новый API для разработки плагинов, реализовано кэширование отрисовки, добавлена поддержка выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection) и обеспечено редактирование в исходном цветовом пространстве. Для установки доступен пакет в формате flatpak (org.gimp.GIMP в репозитории flathub-beta), а также сборки для Windows и macOS. Предполагается, что следующему выпуску будет присвоен статус кандидата в релизы GIMP 3.0.

Среди изменений в GIMP 2.99.16:

  • В интерфейсе пользователя предложен режим объединения строки меню с заголовком окна, что позволяет сэкономить вертикальное экранное пространство. При включении режима для окон применяется декорирование на стороне клиента. Включение опции также делает меню видимым в полноэкранном режиме.
  • Переработана тёмная тема оформления, которая воспринималась некоторыми как слишком тёмная. Старый вариант тёмной темы вынесен в отдельную тему "Darker".
  • Официально завершена работа, связанная с переводом кодовой базы с использования библиотеки GTK2 на GTK3 и задействованием новой CSS-подобной системы определения стилей, применяемой в GTK3.
  • Использовавшийся в GIMP для обработки горячих клавиш, кнопок и меню класс GtkAction, который в ветке GTK3 объявлен устаревшим в пользу сокращённого варианта GAction в библиотеке GLib, заменён на надстройку GimpAction, в которой на базе GAction реализована необходимая для GIMP утерянная функциональность. Аналогично подготовлены обвязки над другими изменившимися виджетами, такими как виджеты для меню и панелей (GimpMenu, GimpMenuModel, GimpToolbar, GimpMenuBar).
  • Реализована возможность привязки к одному действию нескольких разных клавиатурных комбинаций. Например, новая возможность позволяет для комбинаций подобных Ctrl+1 учитывать нажатие "1" как в верхнем ряду цифр, так и боковом цифровом блоке, а также реализовать поддержку имеющихся на некоторых клавиатурах специализированных отдельных клавиш, таких как Copy, Cut и Paste.
  • В диалоге "поиск по действиям" реализован показ связанных с действиями элементов меню, что позволяет лучше ориентироваться при выборе действий людям, привыкшим к структуре меню. Добавлена кнопка для показа руководства из раздела помощи для выбранного действия.
  • Улучшена интеграция в GUI операций, использующих движок обработки изображений GEGL (Generic Graphics Library). Реализована возможность простой интеграции в меню сторонних модулей с фильтрами, не требующая создания отдельных плагинов. Разработчику фильтров теперь достаточно определить свойства операции и на его основе автоматически будут сформированы компоненты для интеграции с интерфейсом GIMP. Например, для добавления операции в меню теперь можно использовать GEGL-ключ "gimp:menu-path". Также реализована поддержка вывода внешних фильтров при поиске действий (диалог, показываемый при нажатии "/"), независимо от добавления фильтра в меню.
  • В инструмент Текст добавлена опция "Показывать редактор на холсте" ("Show on-canvas editor"), позволяющая скрыть показываемый при вводе блок с параметрами редактирования, оставив только вводимый текст.
  • В переделанном в прошлом выпуске инструменте "Выравнивание и распределение" ("Align and Distribute") реализована возможность применения опции "Только содержимое слоя" не только к целевым объектам, но и опорному объекту, относительно которого производится выравнивание.
  • В инструменте "Трансформации" предоставлена возможность выбора матрицы преобразования в диалоге, выводимом прямо на холсте, что упрощает копирование матрицы преобразования для использования в других программах после их тестирования в GIMP.
  • Проведена работа по избавлению кода от привязок к вводу и выводу данных только в цветовом пространстве sRGB. Упрощено задание цветов переднего плана и фона в цветовых пространствах, отличных от sRGB. В инструменте "Пипетка" обеспечен показ значений цветов в цветовом пространстве, используемом в изображении.
  • В инструменты "Пипетка" и "Выборочные точки" добавлен режим "Grayscale (%)" для показа значений цветов пикселей в градациях серого, если изображение преобразовано в соответствующий режим.
  • Улучшены диалоги заливки и обведения контура или границы выделения. Опция заливки и обведения одним цветом разделена на два варианта, позволяющих выбирать цвет фона или переднего плана. Реорганизованы инструменты "Обвести выделение" и "Обвести контур", в которых в отдельные секции разделены настройки линии и инструментов рисования.
  • В поле "Залить цветом", показываемое при создании нового изображения или слоя, добавлен новый режим "Заливка нейтральным серым (CIELAB)", который соответствует 50% воспринимаемой яркости (среднее значение между темнотой и светом).
  • Поддержка формата изображений FITS, востребованного в астрономии, переведена на использование библиотеки fitsio, что позволило добавить возможность импорта сжатых файлов (GZIP, HCOMP, PLIO, RICE) с 8/16/32 битами цвета на канал с одинарной и двойной точностью.
  • Добавлена возможность импорта и экспорта обрезанных контуров в файлы в формате PSD. При импорте файлов PSD в случае отсутствия в GIMP определённых возможностей, задействованных в импортируемом файле, обеспечен вывод предупреждения с перечислением данных возможностей. Добавлена процедура "file-psd-load-metadata", позволяющая другим плагинам использовать плагин PSD для загрузки метаданных в формате Photoshop, например, подобные метаданные могут включаться в фалы TIFF и JPEG.
  • Улучшена обработка метаданных в файлах в формате JPEG. Переименованы настройки, связанные с использованием цветовой субдискретизации 4:2:2.
  • Для формата JPEG-XL добавлена начальная поддержка экспорта с использованием цветовой модели CMYK.
  • Добавлена поддержка импорта и экспорта форматов изображений PAM, QOI, Amiga IFF/ILBM и DCX.
  • Продолжена работа по усовершенствованию API для разработки плагинов. Добавлены отдельные классы для различных видов ресурсов (GimpBrush, GimpFont, GimpGradient, GimpPalette и GimpPattern). Улучшены возможности по локализации плагинов.

Из продолжающихся работ, которые необходимо завершить до релиза GIMP 3.0, отмечается поддержка Wayland, переработка API для скриптов и плагинов, завершение модернизации системы управления цветом и интеграция поддержки цветового пространства CMYK, пересмотр концепции плавающего выделения (по умолчанию вставка в форме нового слоя) и обновление документации. Среди уже полностью завершённых задач, связанных с GIMP 3.0, кроме перехода на GTK3 упоминается поддержка многослойного выделения и многослойных операций, переход на сборочную систему Meson и переход с intltool на gettext при локализации.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2023...)
  2. OpenNews: Завершено портирование GIMP на GTK3
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.34
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.99.14
  5. OpenNews: Распространение вредоносных файлов через рекламу GIMP в Google
  6. OpenNews: Доступен предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59418-gimp
Ключевые слова: gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:23, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "реализована поддержка цветовой модели CMYK"

    Вот это новость!..

     
     
  • 2.2, prokoudine (ok), 20:25, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже отредактировал текст новости, а то он создаёт ложные ожидания. Там пока базовая поддержка в виде позднего связывания (экспорт), после 3.0 будет интереснее.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 20:49, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    После 3.0 дизайнеры, ждавшие CMYK, будут уже внуков нянчить, а не гимп новый качать.
     
  • 2.6, ааноним (?), 20:52, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти 20 лет назад про это слышал, вроде.
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:42, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем вам CMYK (только не говорите, что вы в типографии в GIMP-е работаете)?
    Прочем, предпологаю, что незачем, а весь этот срачЪ не более чем традиционная перекличка между обитателями палаты номер 6.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 22:01, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > только не говорите, что вы в типографии в GIMP-е работает

    На «в», а «с», и редко. Но каждый раз приходится просить директора производства по старой дружбе в Фотошопе открыть и сохранить как следует. Согласись, было бы удобно не отвлекать занятого человека ерундой, не для этого дружим 30 лет.

     
  • 3.26, vlad1.96 (ok), 22:22, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один раз в жизни понадобился gimp и один раз в жизни мне нужен был CMYK, чтобы отдать файл в типографию в нужном формате
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:28, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут уже планы гтк 5 обсуждают, а эти все никак на гтк 3 не перейдут
     
     
  • 2.4, Илья (??), 20:34, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для гта 5 нужен мощный компьютер.
     
     
  • 3.7, Батин Огурец (?), 20:56, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не нужен, гта5 работает на говноприставках выпущенных в 2007 году
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 20:57, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там её немного обновили с тех пор. Но движок всё такое же дерьмо собачье, в 4 был пободрее.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 21:11, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот san andreas люблю.
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:01, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно, это хорошая новость. Глядя на тормознутость gtk 4, понимаю, что gtk 3 оказался лучшим тулкитом всего десктопного линукса с 1991 года и будет таковым еще лет 10.
     
  • 2.14, Тот_Самый_Анонимус__ (?), 21:08, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл? Всё равно гтк мёртв, на куте было бы логичнее переводить.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 21:22, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переводить GIMP с GIMP ToolKit на Qt было бы весьма иронично
     
     
  • 4.25, Тот_Самый_Анонимус__ (?), 22:05, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да понятно что гтк — родовая травма гимпа и исправить её вряд ли возможно, без списывания его в утиль. Но признавать ошибки никогда не поздно, и можно присоединиться к разработке криты, портируя туда все необходимые фичи.
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:12, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    libadwaita - вообще не круто.
     
  • 2.20, Костик (??), 21:23, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тьфу на твою гтк5. И на гтк4 тьфу еще раз.
    Кушай сам, в темноте. Нечего тут противоестественное пропагандировать.
     
     
  • 3.22, Аноним (23), 21:57, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты поюнешь на коллектив, Костян, коллектив утрётся. Но если коллектив плюнет на тебя, ты утонешь. Поосторожнее, парниша, в данной ситуации.
     

  • 1.8, дАнон (?), 20:56, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вайленд никогда не будет закончен, а они хотят закончить миграцию под Вайденд
     
     
  • 2.12, Батин Огурец (?), 21:05, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слава богу что иксы уже закончены, только говнохаки надо в ядро засылать, а так ничего, уже даже не пахнет.
     

  • 1.11, Аноним (9), 21:01, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая-то кривая работа с цветовыми профилями. Открываешь файл с цветовым профилем, экспортируешь его, и цвета постоянно уезжают, независимо от того, какие настройки ты выбираешь. И это не всегда очевидно и заметно.
     
  • 1.13, Аноним (13), 21:06, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все уже на гтк5 переходят, лол
     
  • 1.17, Аноним (17), 21:15, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    гимп тулкит 5 выпущен гимпу на вырост?
     
  • 1.18, Аноним (16), 21:20, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под Debian/Ubuntu и производных можно попробовать опакетить канонично:
    https://salsa.debian.org/gnome-team/gimp/-/tree/debian/gimp3
    (там уже Meson и gettext).
    Только добавить libcfitsio-dev и минимальные версии либ перепроверить.
     
  • 1.24, Аноним (24), 22:03, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новости многонационального правосудия, иногда гуманного, а иногда и нет.

    Трудолюбивому иностранному специалисту из Киргизии Алмазу Ибраеву, который убил девушку нанявшую его делать ремонт в своей квартире, суд в Петербурге гуманно назначил всего лишь 7,5 лет колонии, в два раза меньше, чем могли бы.

      Гастарбайтер избил девушку, нанеся ей не менее десяти ударов гвоздодёром по голове, а после задушил проволокой. Теперь с учётом времени в сизо, года через 3-4 можно и на УДО подавать.

    А вот другая новость. На этой неделе огласили приговор по уголовному делу из 2021 года, когда житель Старого Оскола из охотничьего ружья застрелил мигранта, который вместе с другим иностранцем напали на него и угрожали убить. В прошлом году это дело передали в суд. Предполагалось, что максимальный срок, который грозит русскому мужчине будет 15 лет, но в итоге дали 17.

    С одной стороны трудолюбивый киргиз, который жестоко забил гвоздодёром девушку, с другой русский мужчина, который отстреливаясь от агрессивных мигрантов, застрелил одного из них. Тут понимать надо.

     
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