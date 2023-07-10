Выпуск графического редактора GIMP 2.99.16

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|2.2, prokoudine (ok), 20:25, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уже отредактировал текст новости, а то он создаёт ложные ожидания. Там пока базовая поддержка в виде позднего связывания (экспорт), после 3.0 будет интереснее.
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|3.5, Аноним (5), 20:49, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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После 3.0 дизайнеры, ждавшие CMYK, будут уже внуков нянчить, а не гимп новый качать.
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|2.21, Аноним (21), 21:42, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем вам CMYK (только не говорите, что вы в типографии в GIMP-е работаете)?
Прочем, предпологаю, что незачем, а весь этот срачЪ не более чем традиционная перекличка между обитателями палаты номер 6.
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|3.23, Аноним (23), 22:01, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> только не говорите, что вы в типографии в GIMP-е работает
На «в», а «с», и редко. Но каждый раз приходится просить директора производства по старой дружбе в Фотошопе открыть и сохранить как следует. Согласись, было бы удобно не отвлекать занятого человека ерундой, не для этого дружим 30 лет.
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|3.26, vlad1.96 (ok), 22:22, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Один раз в жизни понадобился gimp и один раз в жизни мне нужен был CMYK, чтобы отдать файл в типографию в нужном формате
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|4.9, Аноним (9), 20:57, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там её немного обновили с тех пор. Но движок всё такое же дерьмо собачье, в 4 был пободрее.
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|2.10, Аноним (10), 21:01, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да ладно, это хорошая новость. Глядя на тормознутость gtk 4, понимаю, что gtk 3 оказался лучшим тулкитом всего десктопного линукса с 1991 года и будет таковым еще лет 10.
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|3.19, Аноним (19), 21:22, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переводить GIMP с GIMP ToolKit на Qt было бы весьма иронично
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|4.25, Тот_Самый_Анонимус__ (?), 22:05, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да понятно что гтк — родовая травма гимпа и исправить её вряд ли возможно, без списывания его в утиль. Но признавать ошибки никогда не поздно, и можно присоединиться к разработке криты, портируя туда все необходимые фичи.
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|2.20, Костик (??), 21:23, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тьфу на твою гтк5. И на гтк4 тьфу еще раз.
Кушай сам, в темноте. Нечего тут противоестественное пропагандировать.
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|3.22, Аноним (23), 21:57, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты поюнешь на коллектив, Костян, коллектив утрётся. Но если коллектив плюнет на тебя, ты утонешь. Поосторожнее, парниша, в данной ситуации.
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|1.8, дАнон (?), 20:56, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вайленд никогда не будет закончен, а они хотят закончить миграцию под Вайденд
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|2.12, Батин Огурец (?), 21:05, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слава богу что иксы уже закончены, только говнохаки надо в ядро засылать, а так ничего, уже даже не пахнет.
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|1.11, Аноним (9), 21:01, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какая-то кривая работа с цветовыми профилями. Открываешь файл с цветовым профилем, экспортируешь его, и цвета постоянно уезжают, независимо от того, какие настройки ты выбираешь. И это не всегда очевидно и заметно.
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|1.24, Аноним (24), 22:03, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новости многонационального правосудия, иногда гуманного, а иногда и нет.
Трудолюбивому иностранному специалисту из Киргизии Алмазу Ибраеву, который убил девушку нанявшую его делать ремонт в своей квартире, суд в Петербурге гуманно назначил всего лишь 7,5 лет колонии, в два раза меньше, чем могли бы.
Гастарбайтер избил девушку, нанеся ей не менее десяти ударов гвоздодёром по голове, а после задушил проволокой. Теперь с учётом времени в сизо, года через 3-4 можно и на УДО подавать.
А вот другая новость. На этой неделе огласили приговор по уголовному делу из 2021 года, когда житель Старого Оскола из охотничьего ружья застрелил мигранта, который вместе с другим иностранцем напали на него и угрожали убить. В прошлом году это дело передали в суд. Предполагалось, что максимальный срок, который грозит русскому мужчине будет 15 лет, но в итоге дали 17.
С одной стороны трудолюбивый киргиз, который жестоко забил гвоздодёром девушку, с другой русский мужчина, который отстреливаясь от агрессивных мигрантов, застрелил одного из них. Тут понимать надо.
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