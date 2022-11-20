Доступен выпуск графического редактора GIMP 2.99.14, продолжающий развитие функциональности будущей стабильной ветки GIMP 3.0, в которой выполнен переход на GTK3, добавлена штатная поддержка Wayland и HiDPI, реализована поддержка цветовой модели CMYK, проведена значительная чистка кодовой базы, предложен новый API для разработки плагинов, реализовано кэширование отрисовки, добавлена поддержка выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection) и обеспечено редактирование в исходном цветовом пространстве. Для установки доступен пакет в формате flatpak (org.gimp.GIMP в репозитории flathub-beta), а также сборки для Windows и macOS . Среди изменений: Предложена новая тема оформления Gray, в которой использован умеренно серый фон с яркостью 18.42%, более подходящий для профессиональной работы с цветом (но читаемость текста в панели при таком фоне оставляет желать лучшего).

В настройках "Preferences > Themes" предоставлена возможность изменения размера пиктограмм, независимо от размера, определённого в теме оформления. Изменение затрагивает пиктограммы в панелях, вкладках, диалогах и виджетах.

Полностью переделана работа с инструментом "Выравнивание и распределение" ("Align and Distribute"). Операции выравнивания упрощены благодаря задействованию возможности выделения сразу нескольких слоёв. Например, теперь можно выбрать несколько слоёв в панели "Слои" и выровнять их содержимое относительно объекта, выбранного на холсте. Добавлена опция для выравнивания на основе пиксельного содержимого внутри слоя, а не границ самого слоя. Добавлен новый виджет для установки опорной точки, определяющей место в выделенном целевом объекте по которому следует производить выравнивание. Расширены возможности по распределению направляющих.

В инструменте для размещения текста добавлены новые возможности для недеструктивной обводки и заливки контура букв. Добавлена новая настройка "Стиль", в которой предложено три режима: Заливка (исходный стиль), Обводка (выделения контура цветом) и Обводка и заливка (выделение контура и заливка внутренней части букв выбранными цветами).

Обеспечена автоматическая активация инструментов преобразования (трансформация, вращение, масштабирование и т.п.). До сих пор после выбора инструмента в панели требовалось кликнуть на холсте для появления связанных с ним маркеров. Теперь обработчик для применения инструмента появляется сразу после его выбора в панели.

Пересмотрено применение концепции плавающего выделения, которая обычно вводила в замешательство новых пользователей. При использовании комбинации Ctrl+V изображение теперь по умолчанию вставляется в форме нового слоя. Исключение составляют только ситуации вставки в маску слоя, копирования содержимого холста с нажатой клавишей Alt и явного выбора опции для использования плавающего слоя (Floating Layer).

Пересмотрены операции копирования и вставки (copy-paste). В условиях появления возможность выделения нескольких слоёв и элементов, копирование через буфер обмена по умолчанию приводит к вставке в виде набора слоёв, но в настройках "Edit > Paste" предусмотрены две опции, выполняющие объединение слоёв: вставка в виде отдельного слоя и вставка одного слоя по месту.

Значительно ускорена запись файлов XCF за счёт многопоточной упаковки. Например, время записи изображения размером 115 МБ с 276 слоями сократилось c 50 до 15 секунд.

В структуру формата XCF добавлена поддержка векторов (контуров), позволяющая хранить привязанные к контурам блокировки и цветовые метки.

В рамках портирования кодовой базы на GTK3 основной процесс переведён на использование GTK-классов GApplication и GtkApplication. Следующим этапом станет перевод меню на класс GMenu.

При экспорте в формате PDF появилась опция для включения только корневых слоёв, которая становится доступной в режиме экспорта слоёв в виде отдельных страниц.

Улучшена поддержка экспорта в формате AVIF, в реализации которого решены проблемы с совместимостью с браузером Safari из iOS 16.0.

При экспорте в файлы в формате PSD реализована поддержка цветового пространства CMYK с глубиной цвета 8/16 бит на канал, а также возможность включения контуров.

Добавлена поддержка импорта и экспорта метаданных для формата JPEG-XL.

Добавлена начальная поддержка импорта и экспорта формата ICNS, применяемого для хранения пиктограмм на платформах Apple.

Обеспечен корректный импорт сокращённых (reduced) страниц из файлов TIFF, которые теперь могут быть загружены в виде отдельного слоя.

Улучшена поддержка платформы macOS. Добавлены DMG-пакеты для устройств на базе чипов Apple Silicon.

Продолжается тестирование сборки с использованием инструментария Meson вместо autotools. Использование Meson рекомендовано для всех поддерживаемых платформ, а поддержку autotools планируется убрать в одном из следующих выпусков.



