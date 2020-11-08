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Доступен предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0

08.11.2020 14:13

Представлен выпуск графического редактора GIMP 2.99.2, в котором предложена для тестирования функциональность будущей новой стабильной ветки GIMP 3.0. В новой ветке выполнен переход на GTK3, добавлена штатная поддержка Wayland и HiDPI, проведена значительная чистка кодовой базы, предложен новый API для разработки плагинов, реализовано кэширование отрисовки, добавлена поддержка выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection) и обеспечено редактирование в исходном цветовом пространстве. Для установки доступен пакет в формате flatpak (org.gimp.GIMP в репозитории flathub-beta) и сборки для Windows.

Ключевые изменения:

  • Осуществлён переход на использование библиотеки GTK3 вместо GTK2, существенно модернизировано оформление интерфейса и предложены новые виджеты. Для диалогов применено декорирования окон на стороне клиента (CSD, client-side decorations), при котором заголовок и рамки окна отрисовываются не оконным менеджером, а самим приложением.

    Переход на GTK3 также позволил реализовать полноценную поддержку экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и решить проблемы при работе на маленьких и больших экранах с высоким разрешением. При отрисовке интерфейса GIMP теперь учитывает системные настройки масштабирования.

  • Улучшена поддержка расширенных устройств ввода, таких как планшеты для рисования и световые перья. Добавлена возможность горячего подключения подобных устройств - если в GIMP 2 планшет нужно было обязательно подключать до запуска программы и явно активировать в настройках, то в GIMP 3 всё существенно упрощается и планшет или перо можно подсоединить в любое время и оно сразу станет доступно для рисования. Кроме того, упрощён доступ к расширенным настройкам устройств ввода. Разработчики также экспериментировали с применением экранных жестов, таких как масштабирование щипком, панорамирование и вращение, но данная возможность отмечена как неприоритетная и пока не ясно, появится ли она в GIMP 3.0.
  • Реализована поддержка нового формата тем оформления, основанного на CSS, использующего стандартные механизмы тем GTK3 и упрощающего адаптацию интерфейса под свои потребности. Старые темы несовместимы с GIMP 3. Улучшена поддержка символьных наборов пиктограмм, которые теперь автоматически подстраиваются под выставленные цвета переднего плана и фона (при переходе со светлого режима на тёмный больше не нужно вручную менять набор пиктограмм). Улучшено качество тёмного режима оформления, который теперь охватывает и элементы декорирования окон. Предоставлена возможность реализации в одной и то же теме оформления светлого и тёмного вариантов, а также одновременно символьных и цветных пиктограмм.
  • Реализована штатная поддержка протокола Wayland. При работе в окружении Wayland пока имеются нерешённые проблемы, такие как утечка памяти, аномалии в GUI и сбои при масштабировании, но они будут устранены к моменту выпуска GIMP 3.0, так как помечены блокирующими релиз. Не все компоненты пока переведены на использование порталов (xdg-desktop-portal), например, возможности по созданию скриншотов уже адаптированы для порталов Freedesktop, GNOME и KDE, но инструмент для определения цвета точки на экране пока работает только в KDE и не поддерживает порталы GNOME и Freedesktop. Портал для доступа к файлам пока не поддерживается и, вероятно, его поддержка не войдёт в состав релиза GIMP 3.0, так как требует редизайна реализации диалога для работы с файлами.
  • Добавлена поддержка выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection), дающая возможность выбрать сразу несколько слоёв при помощи штатных комбинаций Shift+клик для выделения диапазона слоёв и Ctrl+клик для добавления или исключения из набора отдельных слоёв. Операции в GIMP применяются ко всем выделенным слоям, что позволяет перемещать, группировать, удалять, совмещать и дублировать за раз все выделенные слои. Аналогично инструменты трансформации могут применяться для масштабирования, вращения и изменения содежимого сразу во всех выделенных слоях, а инструмент кадрирования позволяет разом обрезать выбранные слои. При определении цвета пипеткой выбирается сводный для всех выделенных слоёв цвет. Рисование и фильтры GEGL пока действуют только для одного слоя.
  • Предложен новый API для разработки плагинов, который несовместим со старыми плагинами, но по заверению разработчиков ничего сложного в портировании уже существующих плагинов нет и на адаптацию типового плагина требуется от 5 до 30 минут времени (документация по портированию будет предоставлена вместе с релизом GIMP 3). Некоторые функции в API объявлены устаревшими, а вместо манипуляции идентификаторами объектов предложено использовать обычные объекты и Object API. Например, GimpImage, GimpItem, GimpDrawable, GimpLayer, GimpVectors, GimpChannel и GimpPDB теперь являются объектами и поддерживают наследование методов.

    Для работы с файлами предложен новый API GFile, основанный на GLib/GIO. Новый API унифицирует работу с файлами в разных операционных системах, позволяет не задумываться о кодировке символов в именах файлов и различиях в разделении каталогов. Кроме того, через GFile можно получить доступ ко всем возможностям, предоставляемым модулями GIO (например, обращение к сетевым хранилищам).

    Весь API GIMP вынесен через интроспекцию GObject, что позволяет создавать плагины на разных языках программирования. Кроме C/C++ скрипты для расширения возможностей GIMP можно создавать на Python 3, JavaScript, Lua и Vala, при этом предоставляемые для таких плагинов возможности теперь аналогичны возможностям для плагинов на C/C++, а API един для всех языков. В качестве примера подготовлен плагин "Goat exercises", который демонстрирует как реализовать типовую функциональность на разных языках. Для определения плагинов предложен новый API GimpPlugIn, позволяющий создавать плагины через определение подкласса к GimpPlugIn и переопределение методов. Обработка аргументов плагинов стандартизирована при помощи свойств config из GObject.

  • Реализован менеджер расширений (Edit > Manage Extensions), позволяющий разработчикам размещать в специальном репозитории расширения к GIMP, такие как плагины и дополнительные наборы кистей, текстур и градиентов, а пользователям устанавливать их одним кликом в интерфейсе. Для распространения различных видов дополнений предложен унифицированный файловый формат.
  • Интегрированы наработки проекта "Space invasion", нацеленного на модернизацию кода преобразования цветов в babl, GEGL и GIMP, и переход на использование внутреннего представления цветового профиля, что позволяет выполнять все операции обработки изображений в корректном цветовом пространстве с использованием библиотеки babl.
  • Реализована поддержка кэша отрисовки, в котором сохраняются результаты масштабирования, а также манипуляций с цветами, фильтрами и масками. Для ускорения работы в настройки также добавлена возможность определения уровня качества масштабирования (Preferences -> Display -> Zoom Quality). В режиме "fast" применяется более быстрая интерполяция, чем при использовании линейного или квадратичного методов.
  • Улучшены правила импортирования. В секции "Color Profile Policy" появился пункт "Convert to Preferred Profile" и по умолчанию преобразование импортируемого изображения производится в соответствии с выбранным профилем (сохранение встроенного профиля оставлено в качестве опции). Кроме того, добавлена новая секция "Metadata Rotation Policy", позволяющая определить поведение при наличии метаданных (запрашивать у пользователя, отбрасывать метаданные без поворота и выполнять поворот в соответствии с метаданными).
  • Включено по умолчанию компактное представление кнопок-ползунков (слайдеров), которые обычно используются для задания параметров фильтров и инструментов. Компактный стиль, при котором сокращены верхние и нижние отступы, существенно экономит вертикальное экранное пространство и позволяет вместить в видимую область больше элементов.
  • Проведён большой рефакторинг кода, многие части переработаны для упрощения сопровождения.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2020...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.22
  3. OpenNews: Выпуск PhotoGIMP 2020, модификации GIMP, стилизованной под Photoshop
  4. OpenNews: Выпуск Glimpse 0.2, форка графического редактора GIMP
  5. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.20
  6. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.18
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54048-gimp
Ключевые слова: gimp, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 14:22, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ес!
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:47, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    за порошенко?
     
     
  • 3.42, VINRARUS (ok), 15:47, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не за, но и не против
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:18, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > переход на GTK3 вместо GTK2

    GIMP - R.I.P. ... в GTK3 вообще нет тем, кроме для глухонемых, потому что кроме мата нечего сказать.

     
     
  • 3.40, КО (?), 15:35, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так сделай!
     
  • 3.41, Аноним (41), 15:40, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > тем

    Без тем, конечно, графический редактор нежизнеспособен.

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:22, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем ему доступ в интернет? То 2 питон тянет, то libsoup. Ужас какой. Жаль, альтернатив нет.
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 14:25, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    >gtk3

    Кстати, интересно, когда его на кути переводить будут? Или почему тогда 3 и не 4, опять 100 лет протухший тулкит тащить собираются?

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 14:44, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я спрашивал у разработчиков, почему они переходят на GTK3, а не сразу же на GTK4. Они мне ответили, что не будут переходить на технологии будущего, стабильных версий которых ещё нет, и неизвестно, когда появятся.
    А по повду перехода на QT, этого не будет, потому что GIMP есть часть проекта GNOME, разработчиков GTK. GTK - это GIMP Tool Kit.
     
     
  • 4.20, Аноним (2), 14:48, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так ведь 10 лет оставаться единственным приложением использующим легаси тулкит тоже не вариант, согласись. Именно потому что они представляются как часть гнома они и должны переходить на гномовский тулкит в числе первых, либо уже прекратить эту клоунаду.
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 15:28, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никаких частей гнома, гном это уже давно мир-в-себе, который редхат пилит в целях редхата, поплёвывая свысока на всех остальных.
     
     
  • 6.36, Аноним (2), 15:32, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, я в курсе. Но, как видим, есть и несогласные. Единственная полезная гткшная программа и то где-то на задворках интересов редхата, просто потому, что она не позволяет тому навязывать свои "услуги".
     
  • 5.50, prokoudine (ok), 16:07, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы не представляемся как часть гнома. Мы аффилированы.

    С тем же успехом можно назвать любой проект на гитхабе частью компании гитхаб.

     
  • 3.51, Аноним (51), 16:08, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кстати, интересно, когда его на кути переводить будут?

    А, простите, на кой чёрт это нужно? Или это так, лишь бы чепуху какую ляпнуть?

     
  • 2.17, Qwerty (??), 14:46, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Альтернатива - Glimpse.
    Правда, всё так же не может являться альтернативой Photoshop, но ведь главное, что альтернатива есть!
     
     
  • 3.32, Аноним (30), 15:29, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Напомните, это тот глипс, в котором самое значительное улучшение — написать в ридми про геев?
     
  • 2.37, Lex (??), 15:33, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Krita есть, чтобы забыть гимп как страшный сон
     
     
  • 3.44, Аноним (2), 15:50, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Увы, но нет. Даже банально выделить область фото и применить к ней фильтры проблема. У меня получилось вырезать область в новый слой вместо маски (а это совсем не то) и я так и не нашёл как выполнить многие привычные действия, а меню совершенно не приспособлены к использованию. Для рисования она подходит немного больше, но и там есть куда более удобные проприетарные аналоги. У гимпа пока нет аналогов и вряд ли появятся.
     
  • 3.54, nameman (?), 16:12, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот когда она перестанет падать на ровном месте, тогда поговорим. Возможностей-то в ней море, но нестабильная она до чёртиков.
     
  • 2.48, prokoudine (ok), 16:06, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А зачем ему доступ в интернет?

    Проверять на старте, не вышла ли новая версия, чтобы сообщить об этом пользователю.

    Проверять при критической ошибке, не старая ли у пользователя версия, чтобы предложить обновиться.

     

  • 1.3, Аноним (3), 14:24, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Больше технических изменений, чем функциональных фич. Но круто.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:43, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Главное чтобы кнопочек побольше было, и выглядело внешне а-ля фотошоп, а то что оно слабо применимо как инструмент (например, для фотографа) никого не волнует. Надо - сделай лучше, opensource же..
     
  • 2.53, prokoudine (ok), 16:10, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Больше технических изменений, чем функциональных фич.

    Абсолютное большинство функциональных изменений портируется в стабильную ветку. Поэтому дельта с 2.10 по фичам не такая большая.

    Пользователи же хотели частых релизов с фичами, а не раз в шесть лет. Ну, вот, пожалуйста :)

     

  • 1.5, Онаним Тот Самый (?), 14:28, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Нравится.

    Действительно неплохой растровый редактор. Не 100% замена фотошопу, но мои потребности закрывает.

    Развития проекту!

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:36, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Нравится.

    сел на трон?

     

  • 1.6, Аноним (6), 14:29, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чет поздно они, уже GTK 4 скоро выйдет.
     
     
  • 2.21, BlackRot (ok), 15:05, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда?
     
     
  • 3.49, Социально Жевал Воевал (?), 16:07, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скоро
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:31, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Мне одному новый интерфейс с GTK3 не нравится?
    Выглядит словно в браузере CSS стили не все подгрузились.
     
     
  • 2.16, A (?), 14:44, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Полностью согласен. Перевод на GTK3 вызывает только тоску.
     

  • 1.8, Fracta1L (ok), 14:32, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > но инструмент для определения цвета точки на экране пока работает только в KDE и не поддерживает порталы GNOME и Freedesktop

    Забавно

     
     
  • 2.26, Аноним (24), 15:21, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нафига они это сломали?!
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 15:59, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это при переходе на Вяленый. Т.е. не доделали, а не сломали.
     

  • 1.10, Sergey (??), 14:42, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему они ГТК3 осилили а автор LXDE нет ?
     
     
  • 2.15, Аноним (12), 14:44, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что ГТК это Гимп ТулКит, а ЛХДЕ нет.
     
  • 2.27, Козлетто (?), 15:26, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не осилили? В арче есть LXDE-GTK3 со всякими pcmanfm-gtk3 lxpanel-gtk3 и т.д.
     
  • 2.47, Залупа (?), 16:00, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что разрабы LXDE послали гномеров в холодные три буквы
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:43, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выделение нескольких слоёв! наконец-то! Как вообще без этого можно было 20 лет существовать  
     
     
  • 2.29, Аноним (24), 15:28, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их маркетологи покусали: когда лень что-то делать, впиливай по капельке на релиз.
     

  • 1.14, Отражение луны (ok), 14:44, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На скринах вы можете видеть колоссальную пользву от CSD (в плане экономии пространства).
     
     
  • 2.19, Аноним (12), 14:47, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вас не поймешь, то ли сарказм то ли разработчик GTK
     

  • 1.22, Аноним (22), 15:13, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гонка за photoshop продолжается...
     
     
  • 2.33, Аноним (24), 15:31, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, в такое же д*рьмо превращается.
     

  • 1.23, Аноним (23), 15:16, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора
     
  • 1.25, user90 (?), 15:21, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Читаю и все не могу понять: а нафиг оно массам сдалось? Довольно специализированный инструмент, для фотографов/дизайнеров. Мне наоборот куда нужнее что-то простенькое-векторное (с возможностью экспорта в растр конечно), на GTK.
     
     
  • 2.34, Аноним (24), 15:32, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Draw
     
  • 2.35, Аноним (35), 15:32, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нафиг оно массам сдалось?
    > Мне наоборот куда нужнее

    Это вы "массы" сейчас в своем лице представляете?

     
  • 2.56, anonymous (??), 16:14, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а нафиг оно массам сдалось?

    скриншоты делать.

     

  • 1.28, Аноним (28), 15:27, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > А по повду перехода на QT, этого не будет, потому что GIMP есть часть проекта GNOME, разработчиков GTK.
    > но инструмент для определения цвета точки на экране пока работает только в KDE и не поддерживает порталы GNOME и Freedesktop

    Всё понятно

     
     
  • 2.38, Аноним (24), 15:33, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их поттеринги покусали.
     

  • 1.31, Имя (?), 15:29, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А недеструктивное редактирование и адекватная работа с текстом на 3.x запланированы?
     
     
  • 2.39, Аноним (24), 15:34, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они тебе ч/б тему GTK3 впилили, а ты не радуешься. Ну-ка, быстро надел цак и два раза ку!
     
  • 2.55, prokoudine (ok), 16:13, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недеструктивщина запланирована на версию 3.2. Инструмент ввода текста надо переделывать, но в роадмап пока не  вписывали, потому что пока нет чёткого понимания, когда делать.
     

  • 1.43, Аноним (43), 15:49, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    /*Sarcasm Ждём Glimpse 3.0 Sarcasm*/
     
  • 1.45, Аноним (45), 15:53, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ни один продукт родом из GNU не может конкурировать с коммерческими аналогами, так как это например делают blender, xcp-ng, opentoonz, rawtherapee, libreoffice, netbeans и другие
     
  • 1.52, Ilya Indigo (ok), 16:08, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опция сборки с GTK2 останется?
     
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