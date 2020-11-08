Доступен предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0

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|2.24, Аноним (24), 15:18, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> переход на GTK3 вместо GTK2
GIMP - R.I.P. ... в GTK3 вообще нет тем, кроме для глухонемых, потому что кроме мата нечего сказать.
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|3.41, Аноним (41), 15:40, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> тем
Без тем, конечно, графический редактор нежизнеспособен.
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|1.2, Аноним (2), 14:22, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А зачем ему доступ в интернет? То 2 питон тянет, то libsoup. Ужас какой. Жаль, альтернатив нет.
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|2.4, Аноним (2), 14:25, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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>gtk3
Кстати, интересно, когда его на кути переводить будут? Или почему тогда 3 и не 4, опять 100 лет протухший тулкит тащить собираются?
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|3.13, Аноним (13), 14:44, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я спрашивал у разработчиков, почему они переходят на GTK3, а не сразу же на GTK4. Они мне ответили, что не будут переходить на технологии будущего, стабильных версий которых ещё нет, и неизвестно, когда появятся.
А по повду перехода на QT, этого не будет, потому что GIMP есть часть проекта GNOME, разработчиков GTK. GTK - это GIMP Tool Kit.
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|4.20, Аноним (2), 14:48, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так ведь 10 лет оставаться единственным приложением использующим легаси тулкит тоже не вариант, согласись. Именно потому что они представляются как часть гнома они и должны переходить на гномовский тулкит в числе первых, либо уже прекратить эту клоунаду.
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|5.30, Аноним (30), 15:28, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет никаких частей гнома, гном это уже давно мир-в-себе, который редхат пилит в целях редхата, поплёвывая свысока на всех остальных.
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|6.36, Аноним (2), 15:32, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо, я в курсе. Но, как видим, есть и несогласные. Единственная полезная гткшная программа и то где-то на задворках интересов редхата, просто потому, что она не позволяет тому навязывать свои "услуги".
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|5.50, prokoudine (ok), 16:07, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мы не представляемся как часть гнома. Мы аффилированы.
С тем же успехом можно назвать любой проект на гитхабе частью компании гитхаб.
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|3.51, Аноним (51), 16:08, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Кстати, интересно, когда его на кути переводить будут?
А, простите, на кой чёрт это нужно? Или это так, лишь бы чепуху какую ляпнуть?
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|2.17, Qwerty (??), 14:46, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Альтернатива - Glimpse.
Правда, всё так же не может являться альтернативой Photoshop, но ведь главное, что альтернатива есть!
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|3.32, Аноним (30), 15:29, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Напомните, это тот глипс, в котором самое значительное улучшение — написать в ридми про геев?
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|3.44, Аноним (2), 15:50, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Увы, но нет. Даже банально выделить область фото и применить к ней фильтры проблема. У меня получилось вырезать область в новый слой вместо маски (а это совсем не то) и я так и не нашёл как выполнить многие привычные действия, а меню совершенно не приспособлены к использованию. Для рисования она подходит немного больше, но и там есть куда более удобные проприетарные аналоги. У гимпа пока нет аналогов и вряд ли появятся.
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|3.54, nameman (?), 16:12, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот когда она перестанет падать на ровном месте, тогда поговорим. Возможностей-то в ней море, но нестабильная она до чёртиков.
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|2.48, prokoudine (ok), 16:06, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А зачем ему доступ в интернет?
Проверять на старте, не вышла ли новая версия, чтобы сообщить об этом пользователю.
Проверять при критической ошибке, не старая ли у пользователя версия, чтобы предложить обновиться.
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|2.12, Аноним (12), 14:43, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Главное чтобы кнопочек побольше было, и выглядело внешне а-ля фотошоп, а то что оно слабо применимо как инструмент (например, для фотографа) никого не волнует. Надо - сделай лучше, opensource же..
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|2.53, prokoudine (ok), 16:10, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Больше технических изменений, чем функциональных фич.
Абсолютное большинство функциональных изменений портируется в стабильную ветку. Поэтому дельта с 2.10 по фичам не такая большая.
Пользователи же хотели частых релизов с фичами, а не раз в шесть лет. Ну, вот, пожалуйста :)
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|1.5, Онаним Тот Самый (?), 14:28, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Нравится.
Действительно неплохой растровый редактор. Не 100% замена фотошопу, но мои потребности закрывает.
Развития проекту!
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|1.7, Аноним (7), 14:31, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Мне одному новый интерфейс с GTK3 не нравится?
Выглядит словно в браузере CSS стили не все подгрузились.
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|2.16, A (?), 14:44, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Полностью согласен. Перевод на GTK3 вызывает только тоску.
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|1.8, Fracta1L (ok), 14:32, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> но инструмент для определения цвета точки на экране пока работает только в KDE и не поддерживает порталы GNOME и Freedesktop
Забавно
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|2.27, Козлетто (?), 15:26, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему не осилили? В арче есть LXDE-GTK3 со всякими pcmanfm-gtk3 lxpanel-gtk3 и т.д.
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|1.11, Аноним (11), 14:43, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выделение нескольких слоёв! наконец-то! Как вообще без этого можно было 20 лет существовать
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|2.29, Аноним (24), 15:28, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их маркетологи покусали: когда лень что-то делать, впиливай по капельке на релиз.
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|1.25, user90 (?), 15:21, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Читаю и все не могу понять: а нафиг оно массам сдалось? Довольно специализированный инструмент, для фотографов/дизайнеров. Мне наоборот куда нужнее что-то простенькое-векторное (с возможностью экспорта в растр конечно), на GTK.
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|2.35, Аноним (35), 15:32, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нафиг оно массам сдалось?
> Мне наоборот куда нужнее
Это вы "массы" сейчас в своем лице представляете?
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|1.28, Аноним (28), 15:27, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> А по повду перехода на QT, этого не будет, потому что GIMP есть часть проекта GNOME, разработчиков GTK.
> но инструмент для определения цвета точки на экране пока работает только в KDE и не поддерживает порталы GNOME и Freedesktop
Всё понятно
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|1.31, Имя (?), 15:29, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А недеструктивное редактирование и адекватная работа с текстом на 3.x запланированы?
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|2.39, Аноним (24), 15:34, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они тебе ч/б тему GTK3 впилили, а ты не радуешься. Ну-ка, быстро надел цак и два раза ку!
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|2.55, prokoudine (ok), 16:13, 08/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Недеструктивщина запланирована на версию 3.2. Инструмент ввода текста надо переделывать, но в роадмап пока не вписывали, потому что пока нет чёткого понимания, когда делать.
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|1.45, Аноним (45), 15:53, 08/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ни один продукт родом из GNU не может конкурировать с коммерческими аналогами, так как это например делают blender, xcp-ng, opentoonz, rawtherapee, libreoffice, netbeans и другие
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