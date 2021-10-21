Четвёртый предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0

Доступен для тестирования выпуск графического редактора GIMP 2.99.8, продолжающий развитие функциональности будущей стабильной ветки GIMP 3.0, в которой выполнен переход на GTK3, добавлена штатная поддержка Wayland и HiDPI, проведена значительная чистка кодовой базы, предложен новый API для разработки плагинов, реализовано кэширование отрисовки, добавлена поддержка выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection) и обеспечено редактирование в исходном цветовом пространстве. Для установки доступен пакет в формате flatpak (org.gimp.GIMP в репозитории flathub-beta) и сборки для Windows. По сравнению с прошлым тестовым выпуском добавлены следующие изменения: В инструментах выборочного копирования "Штамп", "Лечебная кисть" и "Перспектива" (Clone, Heal and Perspective) реализована возможность работы при выборе нескольких слоёв. Если при выборе нескольких исходных слоёв результат операции применяется к отдельному изображению, то данные для операции формируются на основе слияния слоёв, а если результат применяется к тому же набору слоёв, то операция применяется послойно.





Налажено корректное отображение границы выделенной области в композитных оконных менеджерах на основе протокола Wayland и в современных выпусках macOS, в которых ранее не показывались контуры на холсте. Изменение также планируется перенести в стабильную ветку GIMP 2.10, в которой проблема проявлялась только в macOS, так как в окружениях на базе Wayland версия на базе GTK2 выполнялась при помощи XWayland.

В сборках в формате Flatpak вместо прав x11 теперь запрашиваются права fallback-x11, что позволило избавиться от лишнего доступа к функциональности x11 при работе в окружениях на базе Wayland. Кроме того, исчезли большие утечки памяти при запуске в окружениях на базе Wayland (судя по всему проблема была исправлена в одной из специфичных для Wayland зависимостей).

В GIMP и GTK3 на платформе Windows добавлена возможность использования системы ввода Windows Ink (Windows Pointer Input Stack), позволяющей обеспечить работу с планшетами и сенсорными устройствами для которых отсутствуют драйверы Wintab. В настройки для ОС Windows добавлена опция для переключения между стеками Wintab и Windows Ink.

Предоставлена возможность возвращения фокуса на холст через клик в любом месте на панели инструментов по аналогии с нажатием клавиши Esc.

Убрано отображение в панели задач значка с эскизом открытого изображения, наложенного на логотип GIMP. Подобное наложение затрудняло у некоторых пользователей определение окон с GIMP при большом числе приложений, запущенных в системе.

Добавлена поддержка загрузки и экспорта изображений в формате JPEG-XL (.jxl) с цветовыми профилями RGP и в оттенках серого, а также с поддержкой режима кодирования без потери качества (lossless).

Улучшена поддержка файлов проектов Adobe Photoshop (PSD/PSB), для которых убраны ограничения на размер в 4 ГБ. Допустимое число каналов увеличено до 99 каналов. Добавлена возможность загрузки файлов PSB, на деле являющихся файлами PSD с поддержкой разрешений до 300 тысяч пикселей в ширину и длину.

Добавлена поддержка 16-разрядных изображений SGI.

Плагин для поддержки изображений WebP переведён на API GimpSaveProcedureDialog.

В Script-Fu обеспечена обработка типов GFile и GimpObjectArray.

Расширены возможности API для разработки плагинов.

Устранены утечки памяти.

Расширена инфраструктура для тестирования изменений в системе непрерывной интеграции.



