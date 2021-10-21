Четвёртый предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0

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|1.1, A.Stahl (ok), 13:29, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Ура, теперь мои каляки-маляки будут ещё более... гхм... каляко-малякиестее.
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|1.2, Аноним (2), 13:39, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понятно из новости non-destructive editing добавили или нет? Вроде раньше ходили слухи, что в 3.0 завезут
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|2.5, llolik (ok), 13:49, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вроде раньше ходили слухи, что в 3.0 завезут
Запланировано на 3.2.
Насколько я знаю, на уровне "движка" всё уже давно завезли, надо это прикрутить в самом GIMP.
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|2.15, prokoudine (ok), 14:39, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вроде раньше ходили слухи, что в 3.0 завезут
Таких планов 3.0 никогда не было. Запланировано на 3.2
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|1.3, Имя (?), 13:46, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для установки доступен пакет в формате flatpak (org.gimp.GIMP в репозитории flathub-beta)
Я как-то пробовал ставить Гимп из этого репозитория, у меня потом флатпаки из стабильного репозитория нормально не работали. Кто-нибудь скажет как его использовать, чтобы ничего другое не сломалось?
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|1.4, Аноним (4), 13:49, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Новости про рк? Зачем? Как-то это всё печально. Раньше мог пользоваться вместо фотошопа только потому что ей доступ в интернет не нужен был, а теперь это обязательно стало. С Критой та же проблема -- уже пару месяцев требует компиляции с сетью. У сабжа ещё и попплер в зависимостях, будто дыр и так мало. Когда-то хорошая программа была, жаль, что тех разработчиков не осталось.
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|2.13, Аноним (13), 14:33, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так пользуйся. В Void версия Gimp 2.10.28, а не нравится, то в Эльбрус 6.0 есть 2.10.18.
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|1.7, Аноним (7), 13:54, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему за столько лет гимп остаётся всё ещё таким неудобным? Прям заходишь и сразу схватываешь ощущение сырости. Конечно, гимпофаги будут мне говорить, что гимп не фотошоп/пэинтнет/что-то_другое, и что к нему нужен другой подход. Вы серьёзно? Blender после 3dsMax мне показался в разы удобнее, учитывая, что там всё по-другому. Многие свободно-открытые софтины были в разы удобнее и лучше того проприетарного шлака, которым приходилось пользоваться долгими годами. Но всё же, по какой причине гимп не меняется совсем никак? Я не говорю, что гимп должен быть аналогом фотошопу или ещё чему-то, но говорю, что гимп должен быть просто удобным и простым в использовании.
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|2.8, th3m3 (ok), 13:59, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пользуюсь много лет. Не знаю про какое неудобство речь. Можно разместить панели как тебе вздумается. Да хоть как в фотошопе, если тебе так удобнее.
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|2.9, Anonimous (?), 14:02, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удобство понятие субъективное, как вариант попробуйте аналог под названием krita
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|2.11, Аноним (11), 14:10, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Blender после 3dsMax мне показался в разы удобнее
Мне 3ds Max кажется удобнее Blender-а. Не зря же немцы сделали его форк Bforartists, хотя форков больше одного. Также надо делать форки GIMP-а. Точнее тебе никто не запрещает это сделать, ну или найти тех кто сделает это за тебя.
Что там правила СПО глася, ах да:
Первое правило СПО: тебе никто ничем не обязан.
Второе правило СПО: не нравится, сделай сам.
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|1.10, Аноним (10), 14:06, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Скрин с настройками
Ох уж этот интервал между иконкой и названием раздела (слева).
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