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Четвёртый предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0

21.10.2021 11:05

Доступен для тестирования выпуск графического редактора GIMP 2.99.8, продолжающий развитие функциональности будущей стабильной ветки GIMP 3.0, в которой выполнен переход на GTK3, добавлена штатная поддержка Wayland и HiDPI, проведена значительная чистка кодовой базы, предложен новый API для разработки плагинов, реализовано кэширование отрисовки, добавлена поддержка выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection) и обеспечено редактирование в исходном цветовом пространстве. Для установки доступен пакет в формате flatpak (org.gimp.GIMP в репозитории flathub-beta) и сборки для Windows.

По сравнению с прошлым тестовым выпуском добавлены следующие изменения:

  • В инструментах выборочного копирования "Штамп", "Лечебная кисть" и "Перспектива" (Clone, Heal and Perspective) реализована возможность работы при выборе нескольких слоёв. Если при выборе нескольких исходных слоёв результат операции применяется к отдельному изображению, то данные для операции формируются на основе слияния слоёв, а если результат применяется к тому же набору слоёв, то операция применяется послойно.

  • Налажено корректное отображение границы выделенной области в композитных оконных менеджерах на основе протокола Wayland и в современных выпусках macOS, в которых ранее не показывались контуры на холсте. Изменение также планируется перенести в стабильную ветку GIMP 2.10, в которой проблема проявлялась только в macOS, так как в окружениях на базе Wayland версия на базе GTK2 выполнялась при помощи XWayland.
  • В сборках в формате Flatpak вместо прав x11 теперь запрашиваются права fallback-x11, что позволило избавиться от лишнего доступа к функциональности x11 при работе в окружениях на базе Wayland. Кроме того, исчезли большие утечки памяти при запуске в окружениях на базе Wayland (судя по всему проблема была исправлена в одной из специфичных для Wayland зависимостей).
  • В GIMP и GTK3 на платформе Windows добавлена возможность использования системы ввода Windows Ink (Windows Pointer Input Stack), позволяющей обеспечить работу с планшетами и сенсорными устройствами для которых отсутствуют драйверы Wintab. В настройки для ОС Windows добавлена опция для переключения между стеками Wintab и Windows Ink.
  • Предоставлена возможность возвращения фокуса на холст через клик в любом месте на панели инструментов по аналогии с нажатием клавиши Esc.
  • Убрано отображение в панели задач значка с эскизом открытого изображения, наложенного на логотип GIMP. Подобное наложение затрудняло у некоторых пользователей определение окон с GIMP при большом числе приложений, запущенных в системе.
  • Добавлена поддержка загрузки и экспорта изображений в формате JPEG-XL (.jxl) с цветовыми профилями RGP и в оттенках серого, а также с поддержкой режима кодирования без потери качества (lossless).
  • Улучшена поддержка файлов проектов Adobe Photoshop (PSD/PSB), для которых убраны ограничения на размер в 4 ГБ. Допустимое число каналов увеличено до 99 каналов. Добавлена возможность загрузки файлов PSB, на деле являющихся файлами PSD с поддержкой разрешений до 300 тысяч пикселей в ширину и длину.
  • Добавлена поддержка 16-разрядных изображений SGI.
  • Плагин для поддержки изображений WebP переведён на API GimpSaveProcedureDialog.
  • В Script-Fu обеспечена обработка типов GFile и GimpObjectArray.
  • Расширены возможности API для разработки плагинов.
  • Устранены утечки памяти.
  • Расширена инфраструктура для тестирования изменений в системе непрерывной интеграции.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2021...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.28
  3. OpenNews: Прекращение разработки Glimpse, форка графического редактора GIMP
  4. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1
  5. OpenNews: Третий предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
  6. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56006-gimp
Ключевые слова: gimp, image
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 13:29, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Ура, теперь мои каляки-маляки будут ещё более... гхм... каляко-малякиестее.
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:39, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понятно из новости non-destructive editing добавили или нет? Вроде раньше ходили слухи, что в 3.0 завезут
     
     
  • 2.5, llolik (ok), 13:49, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вроде раньше ходили слухи, что в 3.0 завезут

    Запланировано на 3.2.
    Насколько я знаю, на уровне "движка" всё уже давно завезли, надо это прикрутить в самом GIMP.

     
  • 2.15, prokoudine (ok), 14:39, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вроде раньше ходили слухи, что в 3.0 завезут

    Таких планов 3.0 никогда не было. Запланировано на 3.2

     

  • 1.3, Имя (?), 13:46, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для установки доступен пакет в формате flatpak (org.gimp.GIMP в репозитории flathub-beta)

    Я как-то пробовал ставить Гимп из этого репозитория, у меня потом флатпаки из стабильного репозитория нормально не работали. Кто-нибудь скажет как его использовать, чтобы ничего другое не сломалось?

     
  • 1.4, Аноним (4), 13:49, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новости про рк? Зачем? Как-то это всё печально. Раньше мог пользоваться вместо фотошопа только потому что ей доступ в интернет не нужен был, а теперь это обязательно стало. С Критой та же проблема -- уже пару месяцев требует компиляции с сетью. У сабжа ещё и попплер в зависимостях, будто дыр и так мало. Когда-то хорошая программа была, жаль, что тех разработчиков не осталось.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:33, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так пользуйся. В Void версия Gimp 2.10.28, а не нравится, то в Эльбрус 6.0 есть 2.10.18.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:54, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему за столько лет гимп остаётся всё ещё таким неудобным? Прям заходишь и сразу схватываешь ощущение сырости. Конечно, гимпофаги будут мне говорить, что гимп не фотошоп/пэинтнет/что-то_другое, и что к нему нужен другой подход. Вы серьёзно? Blender после 3dsMax мне показался в разы удобнее, учитывая, что там всё по-другому. Многие свободно-открытые софтины были в разы удобнее и лучше того проприетарного шлака, которым приходилось пользоваться долгими годами. Но всё же, по какой причине гимп не меняется совсем никак? Я не говорю, что гимп должен быть аналогом фотошопу или ещё чему-то, но говорю, что гимп должен быть просто удобным и простым в использовании.
     
     
  • 2.8, th3m3 (ok), 13:59, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь много лет. Не знаю про какое неудобство речь. Можно разместить панели как тебе вздумается. Да хоть как в фотошопе, если тебе так удобнее.
     
  • 2.9, Anonimous (?), 14:02, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удобство понятие субъективное, как вариант попробуйте аналог под названием krita
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:10, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Blender после 3dsMax мне показался в разы удобнее

    Мне 3ds Max кажется удобнее Blender-а. Не зря же немцы сделали его форк Bforartists, хотя форков больше одного. Также надо делать форки GIMP-а. Точнее тебе никто не запрещает это сделать, ну или найти тех кто сделает это за тебя.
    Что там правила СПО глася, ах да:
    Первое правило СПО: тебе никто ничем не обязан.
    Второе правило СПО: не нравится, сделай сам.

     

  • 1.10, Аноним (10), 14:06, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Скрин с настройками

    Ох уж этот интервал между иконкой и названием раздела (слева).

     
  • 1.12, QwertyReg (ok), 14:29, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    И чем оно лучше чем тот же свободный Glimpse?
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:37, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А вантузные скриншоты - с прокудинского компа?
     
  • 1.16, Аноним (16), 14:52, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >выполнен переход на GTK3

    Кто-нибудь, напишите им про 4-ю ветку.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:07, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рано, 4-ю ветку еще не опубликовали в википедии.
     

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