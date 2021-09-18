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Выпуск графического редактора GIMP 2.10.28

18.09.2021 17:42

Опубликован выпуск графического редактора GIMP 2.10.28. Версия 2.10.26 была пропущена из-за выявления серьёзной ошибки на поздней стадии формирования выпуска. Для установки доступны пакеты в формате flatpak (пакет snap пока не готов). Выпуск в основном включает исправления ошибок. Все усилия по наращиванию функциональности сосредоточены на подготовке ветки GIMP 3, которая находится на стадии тестирования предварительных выпусков.

Из изменений в GIMP 2.10.28 выделяется:

  • Включение исправлений, связанных с улучшением поддержки платформы Windows.
  • В Dashboard реализован вывод информации о памяти на платформе OpenBSD.
  • Включены оптимизации производительности, специфичные для операционной системы macOS Big Sur.
  • Улучшена работа плагинов для поддержи форматов DICOM, GIF, PS, Sunras, BMP, DDS, PSD, TIFF. Внесены исправления в скрипты script-fu и плагины C-source и Gimpressionist. Улучшена работа просмотрщика метаданных.
  • В темы оформления внесены исправления, связанные со средствами для людей с ограниченными возможностями, например, обеспечена обратная связь при наведении курсора на объект и усилено разделение цветов для страдающих дальтонизмом.
  • Для Script-Fu реализована функция dir-make, позволяющая создавать каталоги из скриптов.
  • Обновлены переводы для русского и украинского языков.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2021...)
  2. OpenNews: Третий предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
  3. OpenNews: Прекращение разработки Glimpse, форка графического редактора GIMP
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.24
  5. OpenNews: Второй предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
  6. OpenNews: Проект GIMP празднует двадцатипятилетие
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55825-gimp
Ключевые слова: gimp
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:51, 18/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:53, 18/09/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 17:56, 18/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.4, Михаил (??), 18:01, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кажется народ уже подзабыл что GTK изначально расшифровывалось как Gimp ToolKit
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 18:05, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мы-то помним, но  мы также понимаем что это бесполезная информация. Сейчас GTK это Gnome Toolkit и пофиг чем он был раньше.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 18:09, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    когда история стала никому не нужной?..
     
     
  • 4.9, Аноним (1), 18:10, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    История тут не при чём
     
  • 3.7, Аноним (1), 18:09, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жаль... Очень нравится внешний вид старых GTK окружееий и приложений.
     

  • 1.8, Аноним (8), 18:10, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там с variable шрифтами, они всё ещё занимают 100500 позиций в списке шрифтов?
     
     
  • 2.12, prokoudine (ok), 19:20, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальной поддержки Variable-шрифтов пока нет.
     

  • 1.11, Аноним (11), 19:12, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стоило недавно похвалить, как потом порвало, когда редактировал фотку 64МП. Также не нашел как в GTK3-версии выпрямить загибы холста сфотканного. Если это трансформация по точкам, то один клик ждал по полминуты на Ryzen 2500X. Threadripper не спасёт, т.к. однопоток, ребят...
     
     
  • 2.13, prokoudine (ok), 19:26, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Также не нашел как в GTK3-версии выпрямить загибы холста сфотканного.

    Если речь про аналог https://helpx.adobe.com/photoshop/using/warp-images-shapes-paths.html, то такого инструмента пока нет.

     
     
  • 3.15, Аноним (11), 20:19, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перепутал, у меня 2.10.22. Ешё раз все инструменты проверил, не нашел подходящего. Трансформация по точкам перспективу, 3D меняет, а надо просто плоско ужать.
    Всё равно благодарю за Gimp, почему и фотошопом давно не пользуюсь, там был инструмент проще изначально, чем по ссылке (сетка с точками).
     
  • 2.14, ГТКашник (?), 19:26, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясень пень. Gimp на GTK3 еще в стадии "в процессе миграции", поэтому какие вопросы к еще не вышедшему релизу?
     

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