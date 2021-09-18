Опубликован выпуск графического редактора GIMP 2.10.28. Версия 2.10.26 была пропущена из-за выявления серьёзной ошибки на поздней стадии формирования выпуска. Для установки доступны пакеты в формате flatpak (пакет snap пока не готов). Выпуск в основном включает исправления ошибок. Все усилия по наращиванию функциональности сосредоточены на подготовке ветки GIMP 3, которая находится на стадии тестирования предварительных выпусков. Из изменений в GIMP 2.10.28 выделяется: Включение исправлений, связанных с улучшением поддержки платформы Windows.

В Dashboard реализован вывод информации о памяти на платформе OpenBSD.

Включены оптимизации производительности, специфичные для операционной системы macOS Big Sur.

Улучшена работа плагинов для поддержи форматов DICOM, GIF, PS, Sunras, BMP, DDS, PSD, TIFF. Внесены исправления в скрипты script-fu и плагины C-source и Gimpressionist. Улучшена работа просмотрщика метаданных.

В темы оформления внесены исправления, связанные со средствами для людей с ограниченными возможностями, например, обеспечена обратная связь при наведении курсора на объект и усилено разделение цветов для страдающих дальтонизмом.

Для Script-Fu реализована функция dir-make, позволяющая создавать каталоги из скриптов.

Обновлены переводы для русского и украинского языков.



