Выпуск графического редактора GIMP 2.10.28

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|1.4, Михаил (??), 18:01, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кажется народ уже подзабыл что GTK изначально расшифровывалось как Gimp ToolKit
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|2.5, A.Stahl (ok), 18:05, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мы-то помним, но мы также понимаем что это бесполезная информация. Сейчас GTK это Gnome Toolkit и пофиг чем он был раньше.
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|3.7, Аноним (1), 18:09, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жаль... Очень нравится внешний вид старых GTK окружееий и приложений.
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|1.8, Аноним (8), 18:10, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что там с variable шрифтами, они всё ещё занимают 100500 позиций в списке шрифтов?
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|1.11, Аноним (11), 19:12, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стоило недавно похвалить, как потом порвало, когда редактировал фотку 64МП. Также не нашел как в GTK3-версии выпрямить загибы холста сфотканного. Если это трансформация по точкам, то один клик ждал по полминуты на Ryzen 2500X. Threadripper не спасёт, т.к. однопоток, ребят...
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|3.15, Аноним (11), 20:19, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перепутал, у меня 2.10.22. Ешё раз все инструменты проверил, не нашел подходящего. Трансформация по точкам перспективу, 3D меняет, а надо просто плоско ужать.
Всё равно благодарю за Gimp, почему и фотошопом давно не пользуюсь, там был инструмент проще изначально, чем по ссылке (сетка с точками).
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|2.14, ГТКашник (?), 19:26, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ясень пень. Gimp на GTK3 еще в стадии "в процессе миграции", поэтому какие вопросы к еще не вышедшему релизу?
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