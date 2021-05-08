Третий предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0

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|1.1, Аноним (1), 12:59, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интерфейс настроек поправили? Или как в прошлых бетах огромное окно на весь экран с пустыми полями?
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|3.6, Аноним (6), 13:15, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Разве нужен дурной вкус чтобы не оценить совершенно бездумное использования пространства на экране?
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|4.8, Аноним (3), 13:18, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Программист-анальник, плес... Выпусти уже, наконец, какашечку, позволь себе не экономить пространство на экране.
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|4.25, Аноним (25), 14:31, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Занимаемое пространство на экране задаётся темой GTK, используемой сейчас, а не самим GTK, который, стало быть, ни при чём.
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|1.4, Аноним (4), 13:13, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Пользоваться на ThinkPad'е тачпадом - это какое-то извращение. Там же специально сделано трекпоинт (красная пипка на клаве)
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|1.5, Аноним (6), 13:14, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Multi-layer selection
Эдак потихоньку и удобным редактором станет. Побольше бы недеструктивного редактирования и нормальную поддержку вектора.
Пользуюсь исключительно гимпом (иногда критой) на протяжении минимум 5 лет и каждый раз когда нужно сделать что-то сложное - это бесконечные танцы вокруг undo history. Хочешь векторную маску? Да пожалуйста, есть path, только не забудь её перерастеризировать каждый раз когда ты изменил собственно путь, и все тому подобное. За эти 5 лет абсолютно ничего из связанного с удобством использования не изменилось в лучшую сторону, разве только unified transform добавили и однооконный режим стабилизировали. Возможно банально не хватает рук, но, кажется, тенденция к улучшению пайплайна работы в принципе отсутствует. Мультиселект впрочем внушает легкую надежду
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|1.7, Аноним (6), 13:17, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кстати, наличие по сей день танцов с бубном вокруг банальных скриншотов в вяленом это очень смешно
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|2.24, Аноним (24), 14:28, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочешь сказать, что запрет произвольному приложению видеть весь экран и управлять чужими окнами зря сделали?
Повышение безопасности — всегда снижение удобства. Дверь удобнее открывать когда на ней нет замка.
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|2.26, Аноним (25), 14:34, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет никаких проблем делать скриншоты на Wayland. Откуда вы берёте такое заблуждение?
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|3.35, Fractal cucumber (ok), 15:35, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще была такая проблема... посоветовали grim. Работает. Ничем другим сделать скриншот не удавалось, в т.ч. Гимпом.
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|2.23, анонн (ok), 14:26, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кругом одни педики!
внезапно осознал аноним - и побежал, что есть мочи!
"Фух! Вроде оторвался! Отстали, противные!" — жадно глотая воздух, радовался он, выбегая из "Дома Зеркал" ...
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|3.38, Аноним (14), 15:37, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Эх! Не удалось вдуть!" - досадовали противные, выбегая следом - "Вовремя раскусил."
От руки написанная вывеска "Дом зеркал" криво загораживала родное название - "С П О" В лицо дул свежий ветер перемен.
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|1.30, Аноним (30), 15:03, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой же корявый у него интерфейс. Ни отступов, ни логики в выравниваниях. И огромные, гигантские контролы от левого края экрана до правого.
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|3.36, Твоя совесть (?), 15:36, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только не надо проводить параллель между дурным вкусом (или его отсутствием) и СПО. Десятковинда или последние Андроиды не СПО, а дизайн как от второклассиниклв с уроков труда по оригами.
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|1.41, Аноним (14), 15:43, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А Стольман пользуется мобилой? Или палкой по дереву стучит?
Как вариант, закладки в дуплах.
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