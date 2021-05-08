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Третий предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0

08.05.2021 12:36

Доступен для тестирования выпуск графического редактора GIMP 2.99.6, продолжающий развитие функциональности будущей стабильной ветки GIMP 3.0, в которой выполнен переход на GTK3, добавлена штатная поддержка Wayland и HiDPI, проведена значительная чистка кодовой базы, предложен новый API для разработки плагинов, реализовано кэширование отрисовки, добавлена поддержка выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection) и обеспечено редактирование в исходном цветовом пространстве. Для установки доступен пакет в формате flatpak (org.gimp.GIMP в репозитории flathub-beta) и сборки для Windows.

По сравнению с прошлым тестовым выпуском добавлены следующие изменения:

  • Продолжено развитие средств для редактирования за пределами холста - реализована возможность размещения направляющих за границей холста, что может оказаться полезным в ситуациях, когда изначально выбранного размера холста не хватает. Что касается ранее предоставляемой возможности удаления направляющей путём её перемещения за границу холста, то данное поведение немного изменилось и вместо границ хоста для удаления теперь нужно переместить направляющую за пределы видимой области.
  • В диалоге установки размера холста добавлена возможность выбора предоприделённых шаблонов, описывающих типовые размеры, соответствующие распространённым форматам страниц (A1, A2, A3 и т.п.) Размер рассчитывается на основании фактического размера с учётом выбранного DPI. Если при изменении размера холста DPI шаблона и текущего изображения отличаются, на выбор предлагается изменить DPI для изображения или масштабировать шаблон для его приведения к DPI изображения.
  • Добавлена поддержка масштабирования холста через жест "щипок" на тачпадах и сенсорных экранах. Масштабирование щипком пока работает только в окружениях на базе Wayland, в сборках для X11 указанная возможность появится в ближайшие месяцы после принятия в X Server патча с необходимой функциональностью.



  • Улучшена работа экспериментального инструмента Paint Select, позволяющего постепенно выделить область, используя приблизительные мазки кистью. Инструмент основан на применении алгоритма выборочного сегментирования (graphcut) для выделения только интересующей области. Выделение теперь учитывает видимую область, что позволяет заметно ускорить выполнение операции при масштабировании.
  • Добавлен плагин для генерации цветового ICC-профиля на основе встроенных в PNG-изображение метаданных gAMA и cHRM, описывающих параметры гамма-коррекции и цветности. Указанная возможность позволяет корректно отображать и редактировать в GIMP PNG-изображения, поставляемые с gAMA и cHRM.
  • Предложено несколько реализаций плагина для создания скриншотов. В частности, добавлен вариант, использующий порталы Freedesktop для создания снимков экрана в окружениях на базе Wayland и для работы из flatpak-пакетов, использующих изоляцию приложения. В данном плагине логика создания скриншта вынесены на сторону портала, который сам формирует диалог о параметрах захватываемого содержимого, без показа старого диалога GIMP.
  • В плагине для экспорта в формате TIFF обеспечено сохранение цветового профиля и комментариев для каждого слоя изображения.
  • Продолжена переработка API для разработки плагинов. Для генерации GTK-диалогов теперь достаточно нескольких строк кода. По умолчанию обеспечена передача массива областей отрисовки (drawable), так как GIMP теперь поддерживает многослойное выделение. Проведена работа по унификации наименования функций. Предоставлена возможность сохранения и доступа к дополнительным данным, прикреплённым к изображению, слою или экземпляру GIMP, что позволяет плагину сохранять произвольные бинарные данные между перезапусками.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2021...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.24
  3. OpenNews: Второй предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
  4. OpenNews: Проект GIMP празднует двадцатипятилетие
  5. OpenNews: Доступен предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
  6. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55103-gimp
Ключевые слова: gimp
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:59, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интерфейс настроек поправили? Или как в прошлых бетах огромное окно на весь экран с пустыми полями?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:59, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здравствуй толстый гимп!
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:09, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Как же воротит от гтк3:(
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:12, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это потому что у тебя дурной вкус.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:15, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Разве нужен дурной вкус чтобы не оценить совершенно бездумное использования пространства на экране?
     
     
  • 4.8, Аноним (3), 13:18, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Программист-анальник, плес... Выпусти уже, наконец, какашечку, позволь себе не экономить пространство на экране.
     
     
  • 5.9, hshhhhh (ok), 13:23, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нажимте <tab>
     
  • 4.25, Аноним (25), 14:31, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Занимаемое пространство на экране задаётся темой GTK, используемой сейчас, а не самим GTK, который, стало быть, ни при чём.
     
  • 2.17, Аноним (14), 14:02, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    От любого гэтэка этот эффект.
     
  • 2.40, butsan (?), 15:42, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напиши свой гимп на кутэ
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:13, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Пользоваться на ThinkPad'е тачпадом - это какое-то извращение. Там же специально сделано трекпоинт (красная пипка на клаве)
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 14:01, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это не кашерно! Удобно быть не должно!
     

  • 1.5, Аноним (6), 13:14, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Multi-layer selection

    Эдак потихоньку и удобным редактором станет. Побольше бы недеструктивного редактирования и нормальную поддержку вектора.

    Пользуюсь исключительно гимпом (иногда критой) на протяжении минимум 5 лет и каждый раз когда нужно сделать что-то сложное - это бесконечные танцы вокруг undo history. Хочешь векторную маску? Да пожалуйста, есть path, только не забудь её перерастеризировать каждый раз когда ты изменил собственно путь, и все тому подобное. За эти 5 лет абсолютно ничего из связанного с удобством использования не изменилось в лучшую сторону, разве только unified transform добавили и однооконный режим стабилизировали. Возможно банально не хватает рук, но, кажется, тенденция к улучшению пайплайна работы в принципе отсутствует. Мультиселект впрочем внушает легкую надежду

     
  • 1.7, Аноним (6), 13:17, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, наличие по сей день танцов с бубном вокруг банальных скриншотов в вяленом это очень смешно
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:28, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь сказать, что запрет произвольному приложению видеть весь экран и управлять чужими окнами зря сделали?

    Повышение безопасности — всегда снижение удобства. Дверь удобнее открывать когда на ней нет замка.

     
  • 2.26, Аноним (25), 14:34, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никаких проблем делать скриншоты на Wayland. Откуда вы берёте такое заблуждение?
     
     
  • 3.35, Fractal cucumber (ok), 15:35, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще была такая проблема... посоветовали grim. Работает. Ничем другим сделать скриншот не удавалось, в т.ч. Гимпом.
     
     
  • 4.42, butsan (?), 15:45, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только что сделал гимпом, без проблем. Вэйленд.
     

  • 1.10, Dejavu (?), 13:31, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>>предоприделённых

    Уверены, что не "предопрЕделённых"?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:39, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поскольку это гтк, вполне может быть и "пердоприделанных"
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:40, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прокудин молодец.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:56, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам себя не похвалишь...
     
  • 2.34, Твоя совесть (?), 15:32, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто такой, чем знаменит?
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:56, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тем временем Glimpse хотят переписать на Rust
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:09, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Подобное тянеться к подобному.
     
  • 2.22, Catwoolfii (ok), 14:19, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А они разве умеют в программирование?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:49, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начать проект смогут.
     
  • 2.37, Анонин (?), 15:37, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Консервируюсь, пока не поздно
     

  • 1.16, Аноним (14), 14:01, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кругом одни педики!
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:13, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Надо просто выйти из этого бара.
     
  • 2.21, shenmue (?), 14:16, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подобное тянеться к подобному.
     
     
  • 3.27, bi brother (?), 14:40, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меняй ник, или не меняй, все равно палишься))
     
  • 2.23, анонн (ok), 14:26, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кругом одни педики!

    внезапно осознал аноним - и побежал, что есть мочи!
    "Фух! Вроде оторвался! Отстали, противные!" — жадно глотая воздух, радовался он, выбегая из "Дома Зеркал" ...

     
     
  • 3.38, Аноним (14), 15:37, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Эх! Не удалось вдуть!" - досадовали противные, выбегая следом - "Вовремя раскусил."
    От руки написанная вывеска "Дом зеркал" криво загораживала родное название - "С П О" В лицо дул свежий ветер перемен.
     

  • 1.30, Аноним (30), 15:03, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой же корявый у него интерфейс. Ни отступов, ни логики в выравниваниях. И огромные, гигантские контролы от левого края экрана до правого.
     
     
  • 2.31, Аноним (14), 15:15, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это линукс, сынок. Это эспэо.
     
     
  • 3.36, Твоя совесть (?), 15:36, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только не надо проводить параллель между дурным вкусом (или его отсутствием) и СПО. Десятковинда или последние Андроиды не СПО, а дизайн как от второклассиниклв с уроков труда по оригами.
     
     
  • 4.39, Аноним (14), 15:39, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поспоришь. Го...но полное.
     

  • 1.32, Аноним (14), 15:27, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ру-борд лежит уже больше 5 дней. В лёжку.
     
  • 1.33, Анонин (?), 15:29, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Комрады, переходим на Glimpse
     
  • 1.41, Аноним (14), 15:43, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Стольман пользуется мобилой? Или палкой по дереву стучит?
    Как вариант, закладки в дуплах.
     

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