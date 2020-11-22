Проект GIMP празднует двадцатипятилетие

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|1.1, Аноним (1), 07:39, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Я полагаю, проблема гимпа в том, что он не был выкинутым на мороз коммерческим продуктом изначально. Дилетанты и любители неспособны конкурировать с профессиональным ПО (это банально вопрос затрат и ресурсов).
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|2.2, Антон (??), 07:42, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Проблема гимпа в том что люди, не разбирающиеся в вопросе, противопоставляют его Фотошопу
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|3.3, Аноним (1), 07:50, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Так спектр решаемых задач в значительной мере пересекается у них. Нет, я согласен, что лучше хоть как-то чем никак, но это совершенно не серьёзно представлять эту программу как что-то адекватное. Просто я так посмотрел на опенсорсные программы и посмотрел на то в какие сроки пилят серьёзных проприетарных конкурентов для других проприетарных конкурентов, и остался несколько разочарован уровнем разработки опенсорса. Практически никто не хочет разрабатывать бесплатно, и повсеместное воровство не способствует улучшению ситуации.
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|4.8, iPony129412 (?), 08:07, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну опенсорс опенсорсу рознь.
Есть огрооооомная куча примера опенсорс продуктов, за которыми не васяны, а серьезные компании стоят.
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|5.12, Аноним (1), 08:21, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И все они узкоспецифичны. Если это не выгодно для извлечения прибыли, ни одна компания не будет делать опенсорсный продукт. Да и те, рано или поздно, набрав популярность благодаря "открытости", попытаются перейти к проприетарной модели.
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|2.20, Аноним (20), 08:49, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Полагаю, что проблема комментаторов в том, что они ни GIMP, ни фотожабу так и не осилили, просто ноют
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|3.22, Аноним (1), 09:03, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Полагаю, что проблема комментаторов в том, что они ни GIMP, ни фотожабу
> так и не осилили, просто ноют
Это всё, на что ты способен? Хотя я вообще не понимаю, как тут найти повод для нападения. Наверное, комплексы какие-то.
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|1.6, Аноним (6), 08:05, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Почему 99% СПО это клоны разных коммерческих, проприетарных программ? (Тот же гимп или опенофис) Неужели "гнутые" программисты не способны придумать ничего принципиально новое?
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|2.7, Шишкин (?), 08:07, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А вот мой ученик, Денис, придумал принципиально новый вид программ, И даже без помощи Москвы!
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|2.10, Аноним (11), 08:19, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему сразу клоны? Например, GIMP мало похож на mspaint, зато имеет даже чуть больший функционал.
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|2.21, КрутойПроггер (?), 09:02, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот, это проприетарщина - клоны свободных программ, просто чуть более "прилизаные" и продающиеся за деньги благодаря проффесиональным маркетологам.
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