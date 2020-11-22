The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект GIMP празднует двадцатипятилетие

22.11.2020 07:34

Проекту, развивающему растровый графический редактор GIMP, исполнилось 25 лет. GIMP был анонсирован 21 ноября 1995 года. Первый выпуск представлял собой курсовую работу двух студентов - Питера Маттиса и Спенсера Кимбелла. Питер в основном занимался библиотекой GTK (GIMP ToolKit), которая впоследствии была использована при создании пользовательской оболочки GNOME. Спенсер взял на себя работу по созданию виджетов и интерфейса графического редактора.

В качестве причины создания нового редактора называлось желание получить удобный инструмент для обработки изображений в процессе создания собственной web-страницы. Мотивом к разработке GTK послужило недовольство распространённым в то время тулкитом Motif.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2020...)
  2. OpenNews: Доступен предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.22
  4. OpenNews: Выпуск Glimpse 0.2, форка графического редактора GIMP
  5. OpenNews: Выпуск PhotoGIMP 2020, модификации GIMP, стилизованной под Photoshop
  6. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54130-gimp
Ключевые слова: gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:39, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Я полагаю, проблема гимпа в том, что он не был выкинутым на мороз коммерческим продуктом изначально. Дилетанты и любители неспособны конкурировать с профессиональным ПО (это банально вопрос затрат и ресурсов).
     
     
  • 2.2, Антон (??), 07:42, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Проблема гимпа в том что люди, не разбирающиеся в вопросе, противопоставляют его Фотошопу
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 07:50, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Так спектр решаемых задач в значительной мере пересекается у них. Нет, я согласен, что лучше хоть как-то чем никак, но это совершенно не серьёзно представлять эту программу как что-то адекватное. Просто я так посмотрел на опенсорсные программы и посмотрел на то в какие сроки пилят серьёзных проприетарных конкурентов для других проприетарных конкурентов, и остался несколько разочарован уровнем разработки опенсорса. Практически никто не хочет разрабатывать бесплатно, и повсеместное воровство не способствует улучшению ситуации.
     
     
  • 4.8, iPony129412 (?), 08:07, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну опенсорс опенсорсу рознь.

    Есть огрооооомная куча примера опенсорс продуктов, за которыми не васяны, а серьезные компании стоят.

     
     
  • 5.11, Аноним (11), 08:21, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RedHat/IBM?
     
  • 5.12, Аноним (1), 08:21, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И все они узкоспецифичны. Если это не выгодно для извлечения прибыли, ни одна компания не будет делать опенсорсный продукт. Да и те, рано или поздно, набрав популярность благодаря "открытости", попытаются перейти к проприетарной модели.
     
  • 2.20, Аноним (20), 08:49, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Полагаю, что проблема комментаторов в том, что они ни GIMP, ни фотожабу так и не осилили, просто ноют
     
     
  • 3.22, Аноним (1), 09:03, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Полагаю, что проблема комментаторов в том, что они ни GIMP, ни фотожабу
    > так и не осилили, просто ноют

    Это всё, на что ты способен? Хотя я вообще не понимаю, как тут найти повод для нападения. Наверное, комплексы какие-то.

     

  • 1.4, iPony129412 (?), 07:59, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да, тогда все на CoC не смотрели, вот такие названия давали 😮
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:02, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Только GLIMPSE, только истинная вера!
     
     
  • 2.13, leibniz (ok), 08:23, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да вы какой-то сектант-изувер
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:05, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Почему 99% СПО это клоны разных коммерческих, проприетарных программ? (Тот же гимп или опенофис) Неужели "гнутые" программисты не способны придумать ничего принципиально новое?
     
     
  • 2.7, Шишкин (?), 08:07, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А вот мой ученик, Денис, придумал принципиально новый вид программ, И даже без помощи Москвы!
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 08:09, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > СПО опенофис

    Разве?

     
  • 2.10, Аноним (11), 08:19, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему сразу клоны? Например, GIMP мало похож на mspaint, зато имеет даже чуть больший функционал.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 08:36, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > функционал

    Это который n! И намного больший?

     
  • 2.21, КрутойПроггер (?), 09:02, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, это проприетарщина - клоны свободных программ, просто чуть более "прилизаные" и продающиеся за деньги благодаря проффесиональным маркетологам.
     

  • 1.14, Sluggard (ok), 08:32, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С юбилеем!
    Нет повода не выпить. :)
     
     
  • 2.16, iPony129412 (?), 08:33, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё бы вам пить. Перец 🌶 жрите. Говорят от COVID помогает.
     
     
  • 3.18, leibniz (ok), 08:38, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пони, не ссорьтесь! Встать бы между вами и загадать желание (:
     

  • 1.15, iPony129412 (?), 08:32, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда Apple M1? 😮
     
  • 1.19, вна (?), 08:45, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Щастичка, здоровичка, всего наикрашего!
     
  • 1.23, Туретта Хуюндберг (?), 09:07, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно. Есть Glimpose наше все
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру