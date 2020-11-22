Проект GIMP празднует двадцатипятилетие

2.2 , Антон ( ?? ), 07:42, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Проблема гимпа в том что люди, не разбирающиеся в вопросе, противопоставляют его Фотошопу

3.3 , Аноним ( 1 ), 07:50, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Так спектр решаемых задач в значительной мере пересекается у них. Нет, я согласен, что лучше хоть как-то чем никак, но это совершенно не серьёзно представлять эту программу как что-то адекватное. Просто я так посмотрел на опенсорсные программы и посмотрел на то в какие сроки пилят серьёзных проприетарных конкурентов для других проприетарных конкурентов, и остался несколько разочарован уровнем разработки опенсорса. Практически никто не хочет разрабатывать бесплатно, и повсеместное воровство не способствует улучшению ситуации.

4.8 , iPony129412 ( ? ), 08:07, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ну опенсорс опенсорсу рознь. Есть огрооооомная куча примера опенсорс продуктов, за которыми не васяны, а серьезные компании стоят.

5.11 , Аноним ( 11 ), 08:21, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – RedHat/IBM?

5.12 , Аноним ( 1 ), 08:21, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И все они узкоспецифичны. Если это не выгодно для извлечения прибыли, ни одна компания не будет делать опенсорсный продукт. Да и те, рано или поздно, набрав популярность благодаря "открытости", попытаются перейти к проприетарной модели.

2.20 , Аноним ( 20 ), 08:49, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Полагаю, что проблема комментаторов в том, что они ни GIMP, ни фотожабу так и не осилили, просто ноют

3.22 , Аноним ( 1 ), 09:03, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Полагаю, что проблема комментаторов в том, что они ни GIMP, ни фотожабу

> так и не осилили, просто ноют Это всё, на что ты способен? Хотя я вообще не понимаю, как тут найти повод для нападения. Наверное, комплексы какие-то.

