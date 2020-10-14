Выпуск растрового графического редактора Krita 4.4.0

Представлен релиз растрового графического редактора Krita 4.4.0, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в формате AppImage для Linux, экспериментальные APK-пакеты для ChromeOS и Android, а также бинарные сборки для macOS и Windows. Основные улучшения: Представлена многопоточная реализация слоёв заливки (Fill Layer, генерируемый на лету слой с шаблоном или цветом заливки). Вычисления при обработке слоёв заливки теперь разделяются и выполняются в несколько потоков, что позволяет использовать более одного ядра CPU.

Добавлена поддержка транcформации шаблонов заливки. Например, к шаблону в слое заливки могут быть применены инструменты поворота или изменения масштаба. Подобное также реализовано для инструментов рисования фигур и режима полной заливки (bucket fill).

Добавлен слой заливки для генерации скринтонов, позволяющий сформировать шаблон для заполнения области на основе повторяющихся точек, квадратов, линий, волн и других типовых элементов.

Добавлен слой заливки Multigrid для генерации мозаики Пенроуза и квазикристаллических структур, которые симметричны, но не повторяются.

Добавлен слой заливки SeExpr, позволяющий генерировать шаблоны на основе текстур, описываемых через выражения на языке шейдеров SeExpr, предложенном студией Уолта Диснея.

Добавлены новые кисти: "Top stroke" (комбинирует появившийся в прошлом выпуске параметр яркости с параметром смешивания) и "Bottom stroke" (смешивает текстуры и оттиски кистей с градиентом)

В инструмент выбора цвета в стиле MyPaint (Shift+M) добавлены диагональные линии для изменения яркости и насыщенности текущего цвета.

Реализована возможность динамического обновления градиента при изменении текущих выбранных цветов переднего и заднего плана. В том числе реализованы пресеты, использующие цвет переднего плана для создания искр, дымки и других эффектов.

В AppImage-пакет добавлена поддержка звука (для инструментов анимации).

Добавлен пресет для рендеринга анимации в форматы WebM и VP9.

В панель композиции добавлена возможность записи и чтения настоек видимости слоёв для экспорта анимации.

Добавлено дополнение "GDQUEST Batch Exporter" для экспорта слоёв и позиций в пакетном режиме.

Добавлен плагин "Channels to Layers" для быстрого разделения каналов в изображении на слои.



