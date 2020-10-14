Выпуск растрового графического редактора Krita 4.4.0

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Представлен релиз растрового графического редактора Krita 4.4.0, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в формате AppImage для Linux, экспериментальные APK-пакеты для ChromeOS и Android, а также бинарные сборки для macOS и Windows.
Основные улучшения:
- Представлена многопоточная реализация слоёв заливки (Fill Layer, генерируемый на лету слой с шаблоном или цветом заливки). Вычисления при обработке слоёв заливки теперь разделяются и выполняются в несколько потоков, что позволяет использовать более одного ядра CPU.
- Добавлена поддержка транcформации шаблонов заливки. Например, к шаблону в слое заливки могут быть применены инструменты поворота или изменения масштаба. Подобное также реализовано для инструментов рисования фигур и режима полной заливки (bucket fill).
- Добавлен слой заливки для генерации скринтонов, позволяющий сформировать шаблон для заполнения области на основе повторяющихся точек, квадратов, линий, волн и других типовых элементов.
- Добавлен слой заливки Multigrid для генерации мозаики Пенроуза и квазикристаллических структур, которые симметричны, но не повторяются.
- Добавлен слой заливки SeExpr, позволяющий генерировать шаблоны на основе текстур, описываемых через выражения на языке шейдеров SeExpr, предложенном студией Уолта Диснея.
- Добавлены новые кисти: "Top stroke" (комбинирует появившийся в прошлом выпуске параметр яркости с параметром смешивания) и "Bottom stroke" (смешивает текстуры и оттиски кистей с градиентом)
- В инструмент выбора цвета в стиле MyPaint (Shift+M) добавлены диагональные линии для изменения яркости и насыщенности текущего цвета.
- Реализована возможность динамического обновления градиента при изменении текущих выбранных цветов переднего и заднего плана. В том числе реализованы пресеты, использующие цвет переднего плана для создания искр, дымки и других эффектов.
- В AppImage-пакет добавлена поддержка звука (для инструментов анимации).
- Добавлен пресет для рендеринга анимации в форматы WebM и VP9.
- В панель композиции добавлена возможность записи и чтения настоек видимости слоёв для экспорта анимации.
- Добавлено дополнение "GDQUEST Batch Exporter" для экспорта слоёв и позиций в пакетном режиме.
- Добавлен плагин "Channels to Layers" для быстрого разделения каналов в изображении на слои.