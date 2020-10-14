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Выпуск растрового графического редактора Krita 4.4.0

14.10.2020 23:10

Представлен релиз растрового графического редактора Krita 4.4.0, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в формате AppImage для Linux, экспериментальные APK-пакеты для ChromeOS и Android, а также бинарные сборки для macOS и Windows.

Основные улучшения:

  • Представлена многопоточная реализация слоёв заливки (Fill Layer, генерируемый на лету слой с шаблоном или цветом заливки). Вычисления при обработке слоёв заливки теперь разделяются и выполняются в несколько потоков, что позволяет использовать более одного ядра CPU.
  • Добавлена поддержка транcформации шаблонов заливки. Например, к шаблону в слое заливки могут быть применены инструменты поворота или изменения масштаба. Подобное также реализовано для инструментов рисования фигур и режима полной заливки (bucket fill).
  • Добавлен слой заливки для генерации скринтонов, позволяющий сформировать шаблон для заполнения области на основе повторяющихся точек, квадратов, линий, волн и других типовых элементов.
  • Добавлен слой заливки Multigrid для генерации мозаики Пенроуза и квазикристаллических структур, которые симметричны, но не повторяются.
  • Добавлен слой заливки SeExpr, позволяющий генерировать шаблоны на основе текстур, описываемых через выражения на языке шейдеров SeExpr, предложенном студией Уолта Диснея.
  • Добавлены новые кисти: "Top stroke" (комбинирует появившийся в прошлом выпуске параметр яркости с параметром смешивания) и "Bottom stroke" (смешивает текстуры и оттиски кистей с градиентом)
  • В инструмент выбора цвета в стиле MyPaint (Shift+M) добавлены диагональные линии для изменения яркости и насыщенности текущего цвета.
  • Реализована возможность динамического обновления градиента при изменении текущих выбранных цветов переднего и заднего плана. В том числе реализованы пресеты, использующие цвет переднего плана для создания искр, дымки и других эффектов.
  • В AppImage-пакет добавлена поддержка звука (для инструментов анимации).
  • Добавлен пресет для рендеринга анимации в форматы WebM и VP9.
  • В панель композиции добавлена возможность записи и чтения настоек видимости слоёв для экспорта анимации.
  • Добавлено дополнение "GDQUEST Batch Exporter" для экспорта слоёв и позиций в пакетном режиме.
  • Добавлен плагин "Channels to Layers" для быстрого разделения каналов в изображении на слои.


  1. Главная ссылка к новости (https://krita.org/en/item/krit...)
  2. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.3.0
  3. OpenNews: Опубликован графический редактор Pinta 1.7, выступающий в роли аналога Paint.NET
  4. OpenNews: Доступен Akira, новый векторный графический редактор для Linux
  5. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0.1
  6. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.22
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53891-krita
Ключевые слова: krita, image
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, uis (ok), 23:22, 14/10/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    Как-бы не произошло наплыва всяких ХУДОжнейков
     
  • 2, Аноним (2), 23:47, 14/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    >в форматы WebM

    Шебм это контейнер (упрошенный matroska) внутри которого может быть видео в форматах VP8, VP9, AV1.

     
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