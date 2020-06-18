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Выпуск растрового графического редактора Krita 4.3.0

18.06.2020 15:16

Представлен релиз растрового графического редактора Krita 4.3.0, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в формате AppImage для Linux, экспериментальные APK-пакеты для ChromeOS и Android, а также бинарные сборки для macOS и Windows.

Основные улучшения:

  • Добавлена возможность выноса центральной области с холстом за пределы текущего окна и размещения в отдельном окне. Например подобный режим можно использовать при наличии в системе двух разных мониторов - изображение можно разместить на большом экране, а инструменты на маленьком.
  • Расширены инструменты для создания анимации. В диалог "Render Animation" добавлена опция, позволяющая экспортировать только уникальные кадры анимации. Сам диалог отделён от диалога "Export" и больше не конфликтует с ним при вызове. Добавлена возможность привязки горячих клавиш для выбора предыдущего или следующего слоя одного уровня, что упрощает работу с одной группой слоёв. Повышена эффективность кэширования анимации, позволившая добиться более плавного и согласованного воспроизведения. Решены проблемы с редактированием скрытых слоёв в режиме активной изоляции и проблемы с индикацией текущих кадров на шкале времени при загрузке нового документа. Функция изоляции слоя ("Isolate Layer") для более точного отражения сути переименована в функцию изоляции активного слоя ("Isolate Active Layer").

  • Добавлен новый набор пресетов кистей с эффектом акварели.

  • Для любителей пиксельной графики в фильтре "Gradient Map" добавлен режим настройки промежуточных цветов, используемых в качестве шаблона дизеринга или для ограничения цветов ближайшим запрещённым цветом. В фильтре "Gradient Map" также устранены утечки памяти.
  • Добавлен фильтр сопоставления с палитрой (Palettize), который напоминает "Gradient Map", но использует палитру для определения цветов. Новый фильтр также поддерживает дизеринг. В состав включено несколько новых шаблонов, хорошо подходящих для использования вместе с новым фильтром.
  • Предложен фильтр "High Pass", который можно применять для повышения чёткости изображений через наложение фильтрующего слоя. Фильтр может быть полезен на последнем этапе при загрузке изображений в социальные сети для компенсации появления размытости из-за масштабирования на сайтах для хостинга изображений.
  • Все фильтры управления резкостью и размытостью адаптированы для корректной работы с изображениями с непрозрачным фоном. В фильтр HSV добавлена поддержка работы с изображениями в оттенках серого. В фильтрах определения краёв и нормализации высоты устранены артефакты линий, похожие на лестницу. В фильтре размытия движущихся объектов (motion blur) уменьшено число артефактов, а в фильтре обычного размытия (blur) обеспечен правильный расчёт коэффициента соотношения сторон.
  • В системе слоёв возобновлена работа функции разделения каналов. Повышена производительность применения стилей. В диалоге разделения изображения добавлена поддержка разделения по направляющим и предоставлен удобный предпросмотр. Повышена стабильность работы функции клонирования слоёв, добавлен диалог для изменения источника клонируемого слоя (клонированный слой обрабатывается как экземпляр исходного слоя и теперь этот исходный слой можно поменять).
  • Обработчики действий в инструментах, таких как увеличение/уменьшение размера кисти, теперь создаются до того, как изображение загружено, что позволяет разместить их на панели.
  • Расширен API для написания дополнений на языке Python. В класс View добавлен метод setDocument. Действия, создаваемые в Python-дополнениях, теперь загружаются до компоновки меню и панелей инструментов.
  • В цветных (RGBA) кистях появилась возможность раздельной настройки непрозрачности и яркости, что позволяет получить текстуру, напоминающую масляный или акриловый импасто. Производительность движка пиксельных кистей увеличена приблизительно на 20%.

  • Добавлена возможность указания нескольких измерений при экспорте кисти в формате GIH (GIMP Image Hose), например, можно сохранить несколько рядов кистей, каждый из который может случайно размещаться по горизонтали и увеличивается по вертикали.
  • В системе обработки цветов добавлена возможность загрузки и отображения палитр, включающих более 40196 столбцов. Значительно улучшена и упрощена работа в интерфейсе выбора цветов.
  • В рамках проекта по полной переработке системы отката изменений реализована панель управления снапшотами (Snapshot Docker), позволяющая сохранять определённые стадии работы и переключаться между ними;
  • Добавлен инструмент магнитного выделения (Magnetic Selection), упрощающий выделение произвольных областей за счёт автоматического выравнивание точек по границе выделяемой области.
  • В инструменте создания градиентов добавлены новые режимы: cпираль, обратная спираль и билинейный режим.
  • Расширены инструменты заливки и непрерывного выделения (Magic Wand), в которых для определния области заливки или выделения появилась возможность выбора между всеми слоями, текущим слоем и помеченными слоями, что может быть удобным при рисовании многослойных штриховых картинок.
  • Значительно ускорено создание выделенных областей.
  • Проведена работа по повышению надёжности сохранения файлов - после сохранения теперь проверяется размер и время, а также выполняется контрольное открытие файла сразу после его сохранения.
  • Добавлена опция для открытия изображения в отдельном слое внутри ранее загруженного изображения.
  • Добавлена опция для сохранения изображений в формате "kra" с кадрированием всех слоёв по заданному размеру изображения (по умолчанию данные в слоях за видимой границей продолжают сохраняться).
  • Предложен второй тестовый выпуск Krita для Android, в котором появилась поддержка технологии Samsung Air для рисования с использованием пера ввода S Pen, поддерживаемого в таких устройствах, как Samsumg Tab S6, Note 9 и Note 10.


  1. Главная ссылка к новости (https://krita.org/en/item/krit...)
  2. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.2.9
  3. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.2.0
  4. OpenNews: Компания Epic Games передала 25 тысяч долларов на разработку Krita
  5. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0
  6. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53185-krita
Ключевые слова: krita, image
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 16:22, 18/06/2020 [ответить]  
    		• –9 +/
    Чем он лучше того же inkscape, gimp?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:25, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только тем, что на куте, в остальном то ещё г.
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:27, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Krita другое предназначение, чем у GIMP и Inkscape, поскольку Krita является свободной альтернативой Adobe Illustrator, то есть он предназначен прежде всего для художников и 2D-аниматоров.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 16:51, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вы загнули. Сравнили векторный редактор с растровым. Он вполне может заменить Gimp, во всяком случае я никаких неудобств не обнаружил для себя. Наоборот, одни лишь плюсы.
     
     
  • 4.8, анонимус_потерял_свой_логин (?), 16:59, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крита умеет импортировать многостраничный ПДФ и сохранять в многостраничный ПДФ?
     
  • 2.5, б.б. (?), 16:34, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    чем оно лучше firefox? в firefox я вбиваю "дай мне картинку, где дом у озера", и он выдаёт. а тут ещё чё-то рисовать надо, вручную...
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 16:22, 18/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    А я всё в основном старыми технологиями рисую.
    Карандашами на бумаге 😕
    Как-нибудь надо будет попробовать скетчи оцифровать.
     
  • 1.6, Аномномномнимус (?), 16:38, 18/06/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Крита на samsung dex - огонь должна быть для художников
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:11, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заметил, что достаточное количество художников, которые начинали с Krita, в последствии сбежали на photoshop, rebelle, csp и другие проприетарные инструменты, в зависимости от используемого стиля.
     
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