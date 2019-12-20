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Компания Epic Games передала 25 тысяч долларов на разработку Krita

20.12.2019 12:39

Компания Epic Games продолжила оказание финансовой поддержки открытым проектам и передала 25 тысяч долларов на разработку растрового графического редактора Krita, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Деньги будут потрачены на разработку следующего стабильного выпуска Krita.

Пожертвование выделено в рамках инициативы Epic MegaGrants, в ходе которой планируется потратить 100 млн долларов на гранты разработчикам игр, создателям контента и разработчикам инструментариев, связанных с движком Unreal Engine или открытыми проектами, полезными для сообщества, занимающегося 3D-графикой. Из ранее переданных грантов Epic Games можно отметить пожертвование 1.2 млн. долларов проекту Blender и 25 тысяч долларов открытой игровой платформе Lutris.

  1. Главная ссылка к новости (https://krita.org/en/item/krit...)
  2. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.2.0
  3. OpenNews: Компания Epic Games пожертвовала 1.2 млн долларов Blender и развивает продукты для Linux
  4. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5 для упрощения доступа к играм из Linux
  5. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.14
  6. OpenNews: Первый выпуск Glimpse, форка графического редактора GIMP
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Ключевые слова: epic, krita
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:42, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это у них в сторе нет поддержки линукса, да?
     
     
  • 2.2, Онаним тот самый (?), 12:43, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну это не так важно, на самом деле
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:20, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крита  и на оффтопике работает. И инди разработчики игр теперь могут использовать её чтобы нарисовать норм игру, а потом стать разработчиком игр в Эпик геймз.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 14:06, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, не ошибусь, если скажу, что в основном она на оффтопике и работает.
     

  • 1.4, Константавр (ok), 12:56, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Жадины-то какие... Позорно такими копейками хвастать! Двадцать пять тысяч за рекламу на всех опенсорсных ресурсах, да и геймерские тоже не отстают... Дешевле рекламы не купишь, да.
     
     
  • 2.6, Другой аноним (?), 12:59, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ничего себе, это годовая зарплата для разраба из РФ/Украины/Беларуси
    Нормально же пожертвовали
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:14, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А Вальве сколько вкладывает в разработки для Линюкс? Эпик -- жмоты просто.
     
     
  • 4.12, Аноним (11), 13:22, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эпикам Линукс побоку они просто в бесплатный инструмент, который можно использовать для разработки игр, вложились.
     
  • 3.10, helgi (??), 13:20, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для такого проекта это очень мало.
    В нем на фул тайм работают 4 человека, а контрибьютеров под три сотни.
     
  • 3.13, тигарэтоя (?), 13:23, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    не скажу за РФ/Украину, но в РБ это годовая зп разраба уровнем "джуниор" (если мы не рнр, в нем это примерно "мидл").
     
     
  • 4.15, имя_ (?), 13:29, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот и ты, легедарный 900кк/с! В 17 лет наверное уже стал лидом?
     
     
  • 5.19, тигарэтоя (?), 14:09, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаю что такое 900кк/с, но предположу что это 900к русских фантиков в секунду(?).
    нет, моя зп ниже, к сожалению ;(
    А с почти правильными ЗП по ойци в РБ, при желании, можешь ознакомиться в интернетах. Касательно погромиздов там очень близкие цифры. Там = на трехбуквенном сайтике в зоне .by.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:14, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Объедки с барского стола
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:32, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это просто дешевый пиар, учитывая сколько они на Fortnite "зарабатывают". Просто деньгами сорят как мажоры.
     
  • 1.17, gimrock (ok), 13:52, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот читаю комменты и удивляюсь!
    "Мажоры", "жмоты", "это очень мало".

    Выходит, лучше бы вообще ничего не давали. Тогда и критиковать было бы не за что.

     

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