Компания Epic Games передала 25 тысяч долларов на разработку Krita

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|2.11, Аноним (11), 13:20, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крита и на оффтопике работает. И инди разработчики игр теперь могут использовать её чтобы нарисовать норм игру, а потом стать разработчиком игр в Эпик геймз.
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|3.18, Аноним (18), 14:06, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю, не ошибусь, если скажу, что в основном она на оффтопике и работает.
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|1.4, Константавр (ok), 12:56, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Жадины-то какие... Позорно такими копейками хвастать! Двадцать пять тысяч за рекламу на всех опенсорсных ресурсах, да и геймерские тоже не отстают... Дешевле рекламы не купишь, да.
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|2.6, Другой аноним (?), 12:59, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ничего себе, это годовая зарплата для разраба из РФ/Украины/Беларуси
Нормально же пожертвовали
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|3.7, Аноним (7), 13:14, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А Вальве сколько вкладывает в разработки для Линюкс? Эпик -- жмоты просто.
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|4.12, Аноним (11), 13:22, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эпикам Линукс побоку они просто в бесплатный инструмент, который можно использовать для разработки игр, вложились.
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|3.10, helgi (??), 13:20, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для такого проекта это очень мало.
В нем на фул тайм работают 4 человека, а контрибьютеров под три сотни.
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|3.13, тигарэтоя (?), 13:23, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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не скажу за РФ/Украину, но в РБ это годовая зп разраба уровнем "джуниор" (если мы не рнр, в нем это примерно "мидл").
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|4.15, имя_ (?), 13:29, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вот и ты, легедарный 900кк/с! В 17 лет наверное уже стал лидом?
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|5.19, тигарэтоя (?), 14:09, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не знаю что такое 900кк/с, но предположу что это 900к русских фантиков в секунду(?).
нет, моя зп ниже, к сожалению ;(
А с почти правильными ЗП по ойци в РБ, при желании, можешь ознакомиться в интернетах. Касательно погромиздов там очень близкие цифры. Там = на трехбуквенном сайтике в зоне .by.
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|1.16, Аноним (16), 13:32, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это просто дешевый пиар, учитывая сколько они на Fortnite "зарабатывают". Просто деньгами сорят как мажоры.
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|1.17, gimrock (ok), 13:52, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вот читаю комменты и удивляюсь!
"Мажоры", "жмоты", "это очень мало".
Выходит, лучше бы вообще ничего не давали. Тогда и критиковать было бы не за что.
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