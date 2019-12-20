Компания Epic Games передала 25 тысяч долларов на разработку Krita

Компания Epic Games продолжила оказание финансовой поддержки открытым проектам и передала 25 тысяч долларов на разработку растрового графического редактора Krita, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Деньги будут потрачены на разработку следующего стабильного выпуска Krita.

Пожертвование выделено в рамках инициативы Epic MegaGrants, в ходе которой планируется потратить 100 млн долларов на гранты разработчикам игр, создателям контента и разработчикам инструментариев, связанных с движком Unreal Engine или открытыми проектами, полезными для сообщества, занимающегося 3D-графикой. Из ранее переданных грантов Epic Games можно отметить пожертвование 1.2 млн. долларов проекту Blender и 25 тысяч долларов открытой игровой платформе Lutris.



