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Опубликован графический редактор Pinta 1.7, выступающий в роли аналога Paint.NET

05.08.2020 22:35

Спустя пять лет с момента прошлого выпуска сформирован релиз открытого растрового графического редактора Pinta 1.7, представляющего собой попытку переписать программу Paint.NET с использованием GTK. Редактор предоставляет базовый набор возможностей для рисования и обработки изображений, ориентируясь на начинающих пользователей. Интерфейс максимально упрощен, редактор поддерживает неограниченный буфер отката изменений, позволяет работать с несколькими слоями, укомплектован набором инструментов для наложения различных эффектов и корректировки изображений. Код Pinta распространяется под лицензией MIT. Проект написан на языке C# с использованием Mono и обвязки Gtk#. Бинарные сборки подготовлены для Ubuntu, macOS и Windows.

В новом выпуске:

  • Добавлена возможность редактирования нескольких изображений в разных вкладках. Содержимое вкладок можно закреплять рядом с друг другом или откреплять в отдельные окна.
  • В диалог Rotate / Zoom добавлена поддержка масштабирования и панорамирования.
  • Добавлен инструмент плавной очистки, который можно включить через меню Type на панели инструмента очистки.
  • В инструменте Pencil появилась возможность переключения между разными режимами смешивания.
  • Добавлена поддержка файлов палитры JASC PaintShop Pro.
  • В инструменте трансформации обеспечена возможность поворота на фиксированную величину, если удерживать при повороте клавишу Shift.
  • В инструмент перемещения выделенной области добавлена поддержка масштабирования при удержании клавиши Ctrl.
  • Добавлена поддержка перемещения URL из браузера в режиме drag&drop для загрузки и открытия указанного в ссылке изображения.
  • Повышена производительность при выделении областей в больших изображениях.
  • В инструменте выделения прямоугольной области обеспечен показ разных стрелок курсора в разных углах.
  • Добавлен файл AppData для интеграции с некоторыми каталогами приложений для Linux.
  • Добавлено руководство пользователя.
  • Улучшен интерфейс диалога создания нового изображения.
  • В диалоге Rotate / Zoom обеспечен поворот по месту без изменения размера слоя.
  • Для смешивания применены операции из библиотеки Cairo вместо PDN.
  • Для работы теперь требуется как минимум .NET 4.5 / Mono 4.0. Для Linux и macOS настоятельно рекомендуется использовать Mono 6.x.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.pinta-project.com/...)
  2. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.3.0
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.20
  4. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  5. OpenNews: Релиз программы для рисования MyPaint 2.0.0
  6. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53498-pinta
Ключевые слова: pinta, image
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Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ann (??), 22:42, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас прибегут модные профессионильные дизайнеры фотожоперы, рисующие вырвиглазный дизайн и начнут рассказывать какое всё уродливое и нефункциональное.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:54, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут даже рассказывать ничего не надо, достаточно одного слова - Mono
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:47, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Mono. Oh no! No-no!
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 00:14, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ja! Ja!
     
  • 3.32, IRASoldier_registered (ok), 01:08, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на .NET Core разрабы не хотят перейти?
     

  • 1.2, Satori (ok), 22:42, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Paint.NET, конечно, гораздо приятнее выглядит, но пусть будет )
     
     
  • 2.3, ann (??), 22:44, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Первый пошёл :D
     
     
  • 3.4, Satori (ok), 22:45, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ты накаркал )
     
  • 2.17, Аноним (28), 23:46, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато в нем очень неудобная обрезка. В версии 3.5.11, по крайней мере, последней работающей на XP. А в GIMP даже автообрезка есть, хоть и не всегда точная.
     
  • 2.29, Анончик99999 (?), 00:17, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Paint.NET и функциональнее этой хрени будет!
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:50, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >>Проект написан на языке C# с использованием Mono и обвязки Gtk#.

    Help! Мой огнемёт заклинило!! :_(

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 23:24, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, mtpaint, чтоли, скачай. И нарисуй себе новый :) Или тебе порадикальнее чего? Может кад какой? :)
     
  • 2.20, Аноним (28), 23:49, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mono все равно надо ставить ради Subtitle Edit. Или в систему (mono-complete) или wine-mono.
    Мегакрутая прога, достойных аналогов которой нет. Хотя, невиндузятники могут о ней и не знать из-за ограниченного кругозора.

    После mono-complete Pinta требует доустановить совсем немного.
    Не так страшен черт.

     

  • 1.7, Odalist (?), 22:55, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А оно в тайлинг умеет? Или это ваше мышевозное?
     
     
  • 2.9, dfgggs (?), 23:20, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Рисуешь с клавиатуры?
     
     
  • 3.11, НяшМяш (ok), 23:25, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Vim хоткеями.
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:35, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такого? QAOP, накрайняк "sinclair 2" (67890). Опыт не пропьёшь (ц)
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 23:39, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Art Studio, эх
     
     
  • 5.27, Аноним (13), 00:14, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BGE всё же был поинтереснее :)
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:00, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    AzPainter получше будет, менее требовательный к ресурсам и по более функциональный
     
     
  • 2.14, Аноним (15), 23:38, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, во-первых, он не мультиплатформенный.
     

  • 1.12, prokoudine (ok), 23:26, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > AzPainter ... менее требовательный к ресурсам

    Да.

    > и по более функциональный

    Сомнительное утверждение.

     
  • 1.16, Аноним (16), 23:43, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Heic не открывает, еще недопилили/недопереписали за 5 лет)
     
     
  • 2.19, Аноним (16), 23:48, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а еще как сохранить jpeg в дискретизации отличной от 4:2:0 ? (никак)

    Начало хорошее, но еще пилить и пилить мелочи.

     
     
  • 3.23, Аноним (28), 23:53, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Paint.NET 3.5.11 (XP) тоже выше 4:2:0 не умеет, а вот новые версии научились.

    > никак

    Выводить в PNG, сжимать с помощью GIMP, ffmpeg или XnConvert.

     
  • 3.25, Аноним (28), 00:01, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в дискретизации отличной от 4:2:0

    Для натуральных фото это может быть и не нужно. Практически все видео в 4:2:0. И это прореживание придумали не просто так. Глаз менее чувствителен к потере цветовой информации по горизонтали (вроде бы). Сделайте слепые тесты, чтобы проверить видны ли различия между 4:4:4.

     
     
  • 4.26, Аноним (28), 00:03, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только с нормального исходника (и не рисованного).
     
  • 2.22, 123 (??), 23:50, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >недопилили/недопереписали за 5 лет

    Так то проект заброшен 5 лет был, так что "за 5 лет" - это не совсем корректно сказано.

     
  • 2.24, Аноним (28), 23:55, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Heic не открывает

    Раскатали губу. Хоть бы webp нормально поддерживалось. Что бы не говорили хейтеры, нормальный формат. Я сжал в 50 раз без особой потери качества.

     

  • 1.21, 123 (??), 23:49, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для анонов, не умеющих рисовать, имхо, лучший аналог Paint.net В своё время был крайне огорчён, когда проект закрыли, так что его возвращение для меня лично прекрасная новость. И хоть он на mono, да и был бы даже на java или vala, главное, что нарисовать что-то примитивное или обрезать в нём удобно и интуитивно понятно.
     
  • 1.30, Он им (?), 00:24, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пинта это 0,568 литра.
     
  • 1.31, Аноним (31), 01:07, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не торт
     
  • 1.33, Аноним (33), 01:13, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проект написан на языке C# с использованием Mono и обвязки Gtk#

    А почему не авалония?

     
  • 1.34, Аноним (34), 01:28, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gtkвно + моно, натуральное комбо хрени.
     
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