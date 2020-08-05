Опубликован графический редактор Pinta 1.7, выступающий в роли аналога Paint.NET

Спустя пять лет с момента прошлого выпуска сформирован релиз открытого растрового графического редактора Pinta 1.7, представляющего собой попытку переписать программу Paint.NET с использованием GTK. Редактор предоставляет базовый набор возможностей для рисования и обработки изображений, ориентируясь на начинающих пользователей. Интерфейс максимально упрощен, редактор поддерживает неограниченный буфер отката изменений, позволяет работать с несколькими слоями, укомплектован набором инструментов для наложения различных эффектов и корректировки изображений. Код Pinta распространяется под лицензией MIT. Проект написан на языке C# с использованием Mono и обвязки Gtk#. Бинарные сборки подготовлены для Ubuntu, macOS и Windows. В новом выпуске: Добавлена возможность редактирования нескольких изображений в разных вкладках. Содержимое вкладок можно закреплять рядом с друг другом или откреплять в отдельные окна.

В диалог Rotate / Zoom добавлена поддержка масштабирования и панорамирования.

Добавлен инструмент плавной очистки, который можно включить через меню Type на панели инструмента очистки.

В инструменте Pencil появилась возможность переключения между разными режимами смешивания.

Добавлена поддержка файлов палитры JASC PaintShop Pro.

В инструменте трансформации обеспечена возможность поворота на фиксированную величину, если удерживать при повороте клавишу Shift.

В инструмент перемещения выделенной области добавлена поддержка масштабирования при удержании клавиши Ctrl.

Добавлена поддержка перемещения URL из браузера в режиме drag&drop для загрузки и открытия указанного в ссылке изображения.

Повышена производительность при выделении областей в больших изображениях.

В инструменте выделения прямоугольной области обеспечен показ разных стрелок курсора в разных углах.

Добавлен файл AppData для интеграции с некоторыми каталогами приложений для Linux.

Добавлено руководство пользователя.

Улучшен интерфейс диалога создания нового изображения.

В диалоге Rotate / Zoom обеспечен поворот по месту без изменения размера слоя.

Для смешивания применены операции из библиотеки Cairo вместо PDN.

Для работы теперь требуется как минимум .NET 4.5 / Mono 4.0. Для Linux и macOS настоятельно рекомендуется использовать Mono 6.x.



