Опубликован графический редактор Pinta 1.7, выступающий в роли аналога Paint.NET

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|1.1, ann (??), 22:42, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас прибегут модные профессионильные дизайнеры фотожоперы, рисующие вырвиглазный дизайн и начнут рассказывать какое всё уродливое и нефункциональное.
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|2.6, Аноним (6), 22:54, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут даже рассказывать ничего не надо, достаточно одного слова - Mono
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|2.17, Аноним (28), 23:46, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато в нем очень неудобная обрезка. В версии 3.5.11, по крайней мере, последней работающей на XP. А в GIMP даже автообрезка есть, хоть и не всегда точная.
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|1.5, Аноним (5), 22:50, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>>Проект написан на языке C# с использованием Mono и обвязки Gtk#.
Help! Мой огнемёт заклинило!! :_(
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|2.10, Аноним (-), 23:24, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, mtpaint, чтоли, скачай. И нарисуй себе новый :) Или тебе порадикальнее чего? Может кад какой? :)
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|2.20, Аноним (28), 23:49, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Mono все равно надо ставить ради Subtitle Edit. Или в систему (mono-complete) или wine-mono.
Мегакрутая прога, достойных аналогов которой нет. Хотя, невиндузятники могут о ней и не знать из-за ограниченного кругозора.
После mono-complete Pinta требует доустановить совсем немного.
Не так страшен черт.
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|3.13, Аноним (13), 23:35, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что такого? QAOP, накрайняк "sinclair 2" (67890). Опыт не пропьёшь (ц)
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|1.8, Аноним (8), 23:00, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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AzPainter получше будет, менее требовательный к ресурсам и по более функциональный
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|1.12, prokoudine (ok), 23:26, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> AzPainter ... менее требовательный к ресурсам
Да.
> и по более функциональный
Сомнительное утверждение.
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|2.19, Аноним (16), 23:48, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а еще как сохранить jpeg в дискретизации отличной от 4:2:0 ? (никак)
Начало хорошее, но еще пилить и пилить мелочи.
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|3.23, Аноним (28), 23:53, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Paint.NET 3.5.11 (XP) тоже выше 4:2:0 не умеет, а вот новые версии научились.
> никак
Выводить в PNG, сжимать с помощью GIMP, ffmpeg или XnConvert.
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|3.25, Аноним (28), 00:01, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в дискретизации отличной от 4:2:0
Для натуральных фото это может быть и не нужно. Практически все видео в 4:2:0. И это прореживание придумали не просто так. Глаз менее чувствителен к потере цветовой информации по горизонтали (вроде бы). Сделайте слепые тесты, чтобы проверить видны ли различия между 4:4:4.
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|2.22, 123 (??), 23:50, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>недопилили/недопереписали за 5 лет
Так то проект заброшен 5 лет был, так что "за 5 лет" - это не совсем корректно сказано.
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|2.24, Аноним (28), 23:55, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Heic не открывает
Раскатали губу. Хоть бы webp нормально поддерживалось. Что бы не говорили хейтеры, нормальный формат. Я сжал в 50 раз без особой потери качества.
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|1.21, 123 (??), 23:49, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для анонов, не умеющих рисовать, имхо, лучший аналог Paint.net В своё время был крайне огорчён, когда проект закрыли, так что его возвращение для меня лично прекрасная новость. И хоть он на mono, да и был бы даже на java или vala, главное, что нарисовать что-то примитивное или обрезать в нём удобно и интуитивно понятно.
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|1.33, Аноним (33), 01:13, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Проект написан на языке C# с использованием Mono и обвязки Gtk#
А почему не авалония?
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