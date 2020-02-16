Релиз программы для рисования MyPaint 2.0.0

После четырёх лет разработки опубликована новая версия специализированной программы для цифровой живописи с использованием планшета или мыши - MyPaint 2.0.0. Программа распространяется под лицензией GPLv2, разработка ведётся на языках Python и C++ с использованием тулкита GTK3. Готовые сборки сформированы для Linux (AppImage, Flatpak), Windows и macOS. MyPaint может использоваться художниками, занимающимися цифровой живописью и в некоторых применениях способен выступить конкурентом общепризнанным проприетарным программам для рисования Corel Painter и Artrage. Программа имеет простой, удобный в работе интерфейс и не позиционируется как графический редактор для обработки изображений. MyPaint имеет большой набор кистей качественно симулирующих настоящие художественные инструменты, такие как карандаш, масляные краски, акварель, мастихин и другие. Одна из интересных особенностей программы — это бесконечный холст, который можно прокручивать и масштабировать. Основные улучшения: По умолчанию задействован линейный композитинг и спектральное смешивание (режим пигмента), которые хорошо подходят для создания работ, имитирующих использование традиционных материалов и инструментов. Так как новые методы не лишены недостатков, таких как снижение производительности, усложнение объединения слоёв и нарушение переносимости, в настройках и диалоге открытия файлов предусмотрен режим обеспечения совместимости с MyPaint 1.x. При выборе данного режима спектральное смешивание отключено и по умолчанию применяются нормальные, а не пигментированные слои, что позволяет открывать файлы, созданные в прошлых выпусках, которые в MyPaint 2 выглядят по иному.

Вращение и масштабирование холста, теперь влияет на форму мазков кистями. Новое поведение при штриховке напоминает действие при повороте бумаги перед художником (раньше, штриховка производилась так, словно художник поворачивался вместе с листом). Аналогично изменение уровня масштабирования отражается на параметрах штриховки, как если бы перед художником увеличился лист бумаги.

Предложено множество новых параметров кистей (смещение, расширенные параметры смазывания, постеризация, пигмент) и входных характеристик кистей (угол атаки, базовый радиус, уровень масштабирования и т.п.).

Предложены дополнительные режимы симметричного рисования: вертикальная, вертикальная + горизонтальная, вращательная, снежинка.

Улучшен инструмент заливки, добавлена заливка со смещением, растушевка, выявление зазоров.

Обеспечена полная поддержка Python3 и осуществлён переход на использование библиотеки PyGI (PyGObject) вместо PyGTK;



